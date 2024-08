As 10 principais alternativas e concorrentes do Microsoft Forms em 2024

O Microsoft Forms é uma ótima ferramenta para coletar e analisar dados, mas todo o seu potencial é alcançado quando integrado com outros aplicativos da Microsoft . Para aproveitar o software, talvez seja necessário investir em ferramentas adicionais da Microsoft, que têm um custo adicional. 💸

Felizmente, as alternativas ao Microsoft Forms oferecem funcionalidade semelhante e recursos mais avançados para padronizar a coleta de dados. Vamos analisar as 10 principais ferramentas de criação de formulários on-line para encontrar a melhor opção para as necessidades de sua organização!

O que você deve procurar nas alternativas ao Microsoft Forms?

A equipe do projeto precisa das ferramentas para coletar, processar e analisar dados regularmente para tomar decisões informadas e monitorar o progresso da tarefa. Um criador de formulários on-line pode ser uma ferramenta inestimável para ajudá-lo a coletar os dados necessários da sua equipe, das partes interessadas e dos clientes. Ele permite criar formulários personalizáveis e compartilháveis que podem ser acessados e preenchidos de qualquer lugar, tornando a coleta de dados mais rápida, mais precisa e mais eficiente. ⚡️

**Os gerentes de projeto devem procurar um criador de formulários on-line versátil que ofereça a vantagem do acesso remoto e permita que sua equipe maximize seus esforços de coleta e análise de dados

Aqui estão os principais recursos a serem considerados ao escolher um criador de formulários:

Vários campos de perguntas , incluindo múltipla escolha, texto curto e longo, dropdown, datas, horas e escalas de classificação

, incluindo múltipla escolha, texto curto e longo, dropdown, datas, horas e escalas de classificação Personalização avançada para criar modelos personalizados e adicionar conteúdo multimídia, como imagens, GIFs e vídeos

para criar modelos personalizados e adicionar conteúdo multimídia, como imagens, GIFs e vídeos Integrações com outros aplicativos e ferramentas de trabalho que você usa, como Google Sheets, Zapier ou Slack

com outros aplicativos e ferramentas de trabalho que você usa, como Google Sheets, Zapier ou Slack Lógica condicional funcionalidade para mostrar ou ocultar perguntas com base nas respostas anteriores do entrevistado

para mostrar ou ocultar perguntas com base nas respostas anteriores do entrevistado Otimização para dispositivos móveis para responder a pesquisas on-line em telefones ou tablets de qualquer lugar

para responder a pesquisas on-line em telefones ou tablets de qualquer lugar Segurança e privacidade para proteger seus dados e a privacidade de seus entrevistados

para proteger seus dados e a privacidade de seus entrevistados Recursos de colaboração para edição e comentários em tempo real

Entretanto, a coleta de dados é apenas uma parte do fluxo de trabalho. Para tirar o máximo proveito de suas pesquisas e consultas on-line, é necessário um ferramenta de gerenciamento de projetos é necessária para gerenciar as atividades de seu projeto, acompanhar o progresso e colaborar com sua equipe.

A integração de um criador de formulários on-line com uma ferramenta de gerenciamento de projetos permite que você colete e analise dados em tempo real e use os insights obtidos para tomar decisões informadas, como determinar prioridades e trabalhos de alto valor! 🏆

10 melhores alternativas ao Microsoft Forms em 2024

o ClickUp é a solução definitiva para equipes que buscam uma plataforma de produtividade poderosa para otimizar a captura e a coleta de dados. O Visualização de formulário no ClickUp foi projetado para oferecer uma experiência totalmente personalizável que libera o tempo da sua equipe de entrada manual de dados para que possam se concentrar em suas tarefas e metas.

E com o recurso de lógica condicional do ClickUp Forms é possível criar formulários que se ajustam dinamicamente com base nas respostas anteriores, proporcionando aos seus entrevistados uma melhor experiência de usuário.

De solicitações de projetos internos a pesquisas on-line, todo o seu trabalho é integrado em uma única plataforma para uma entrada eficiente. Compartilhe o link direto do formulário ou crie-o em uma página com o código HTML e deixe que o ClickUp faça o trabalho pesado depois que a resposta do formulário for concluída. 🌐

O melhor de tudo é que sua equipe obterá insights práticos para tomar decisões baseadas em dados e acelerar os fluxos de trabalho!

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Tantas ferramentas avançadas de colaboração podem representar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Nem todas as exibições estão disponíveis no aplicativo móvel - ainda

Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre

Plano Ilimitado : uS$ 5 por usuário por mês

: uS$ 5 por usuário por mês Plano Empresarial : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Plano Business Plus : uS$ 19 por usuário por mês

: uS$ 19 por usuário por mês Plano Enterprise : Entre em contato para obter preços Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

2. SurveyMonkey

via SurveyMonkey O SurveyMonkey é um criador de formulários on-line com uma interface intuitiva e fácil de usar para criar formulários envolventes e coletar dados dos entrevistados. Com o SurveyMonkey, os usuários têm uma variedade de tipos de perguntas, incluindo múltipla escolha, escala de classificação, perguntas de matriz, respostas abertas e muito mais.

Ao contrário do Microsoft Forms, o SurveyMonkey oferece várias opções de personalização, como temas, logotipos, cores e fontes para uma aparência profissional e de marca. O SurveyMonkey também oferece a capacidade de coletar respostas de formulários on-line ou por e-mail. Com as poderosas ferramentas de análise incluídas na plataforma, os usuários podem analisar os dados de resposta e obter insights significativos.

Melhores recursos do SurveyMonkey

Biblioteca de ativos compartilhada de elementos de formulário para pesquisas com a marca

Logotipo, cores e URL de pesquisa personalizados

Questionários com feedback personalizado

Mapa de cliquesvisualização de dados* Ferramentas avançadas de lógica de pesquisa

Limitações do SurveyMonkey

O plano básico é limitado a 50.000 respostas por ano

Formulários ilimitados estão disponíveis nos planos mais caros

Preços do SurveyMonkey

Equipe Vantagem : uS$ 25 por usuário por mês

: uS$ 25 por usuário por mês Equipe Premier : uS$ 75 por usuário por mês

: uS$ 75 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato com a SurveyMonkey para obter detalhes

Avaliações e resenhas da SurveyMonkey

G2 : 4.4/5 (mais de 18.400 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 18.400 avaliações) Capterra: 4.6/5 (9.600+ avaliações)

3. Formulários do Google

via Formulários do Google A próxima alternativa ao Microsoft Forms é Formulários Google o Google Forms é uma ferramenta de coleta de dados usada para criar pesquisas, quizzes, enquetes, questionários e outros formulários. Seu editor de arrastar e soltar permite que os usuários criem formulários de várias páginas com diversos tipos de perguntas, como múltipla escolha, caixas de texto, caixas de seleção, menus suspensos e muito mais!

Os formulários on-line são coletados de forma segura em um banco de dados que pode ser facilmente gerenciado e visualizado por meio do Google Sheets. Com sua interface amigável e recursos abrangentes, o Google Forms é uma ferramenta de pesquisa simples para coletar feedback dos clientes.

Melhores recursos do Google Forms

Inteligência integrada para definir regras de validação de resposta

Modelos, incluindo pesquisas e questionários

Formulários compartilhados por e-mail, link ou site

Resumos automáticos para analisar as respostas

Criador de formulários com lógica personalizada

Limitações do Google Forms

suporte on-line 24 horas por dia, 7 dias por semana efóruns da comunidade estão disponíveis apenas em planos pagos

Funcionalidade de personalização limitada

Preços do Google Forms

Pessoal : Versão gratuita

: Versão gratuita Empresarial Iniciado : uS$ 6 por usuário por mês, compromisso de um ano

: uS$ 6 por usuário por mês, compromisso de um ano Business Standard : uS$ 12 por usuário por mês, compromisso de um ano

: uS$ 12 por usuário por mês, compromisso de um ano Business Plus : uS$ 18 por usuário por mês, compromisso de um ano

: uS$ 18 por usuário por mês, compromisso de um ano Empresa: Entre em contato com o Google para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Google Forms

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (mais de 10.200 avaliações)

4. Wufoo

via Wufoo O Wufoo é uma plataforma on-line de criação e hospedagem de formulários para que os usuários criem pesquisas, formulários de contato, formulários de registro e muito mais. Ela também oferece aos usuários ferramentas para coletar pagamentos e armazenar dados. O Wufoo é fácil de usar, permitindo que os usuários arrastem e soltem elementos em modelos predefinidos ou comecem do zero.

A ferramenta também oferece análises detalhadas e a capacidade de personalizar formulários com CSS e HTML personalizados. O Wufoo é uma ótima ferramenta para coletar dados de clientes, gerenciar projetos, rastrear pagamentos e muito mais!

Melhores recursos do Wufoo

Notificações em tempo real quando um formulário é preenchido

Designer de temas com designs pré-construídos ou personalizados

Exportação de dados parasoftware de planilha eletrônica* Integrações com provedores de pagamento

Automação de fluxo de trabalho com CRM

Limitações do Wufoo

Planos de preços caros em comparação com outras alternativas do Microsoft Forms

Número limitado de integrações nativas

Preços do Wufoo

Versão gratuita

Versão inicial : uS$ 14,08 por mês, com cobrança anual de US$ 169

: uS$ 14,08 por mês, com cobrança anual de US$ 169 Profissional : uS$ 29,08 por mês, com cobrança anual de US$ 349

: uS$ 29,08 por mês, com cobrança anual de US$ 349 Avançada : uS$ 74,08 por mês, com cobrança de US$ 889 por ano

: uS$ 74,08 por mês, com cobrança de US$ 889 por ano Ultimate: uS$ 183,25 por mês, com cobrança de US$ 2.199 por ano

Wufoo avaliações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 290 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 200 avaliações)

5. FormAssembly

via FormAssembly O FormAssembly é um criador de formulários on-line projetado para agilizar o processo de coleta de dados e envio de formulários. Ele oferece às equipes as ferramentas para criar formulários on-line interativos com uma interface de arrastar e soltar. Os recursos do FormAssembly incluem modelos de design personalizáveis, verificações lógicas incorporadas, suporte a recursos avançados, como uploads de arquivos e pagamentos on-line, além de armazenamento seguro de dados e geração de relatórios.

A plataforma também se integra a vários serviços de terceiros para oferecer funcionalidades e opções adicionais, como pagamentos on-line. Essas integrações são imprescindíveis para empresas que pretendem vender seus produtos ou serviços e coletar pagamentos por meio de pesquisas on-line ou de pagamentos de contas formulários de pedido !

Melhores recursos do FormAssembly

Integrações com Salesforce, HTTPS Connector, Paypal e muito mais

Painéis de administração e confirmações personalizáveis

Editor de temas para personalizar a aparência

Formulários de várias páginas e lógica condicional

Gráficos e relatórios

Limitações do FormAssembly

Falta uma variedade de temas e personalização avançada para formulários complexos

Voltado para equipes que usam o Salesforce

Preços do FormAssembly

Entre em contato com o FormAssembly para obter detalhes

Classificações e resenhas do FormAssembly

G2 : 4.4/5 (mais de 350 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 30 avaliações)

6. Jotform

via JotformJotform é um software de criação de formulários e pesquisas para que as equipes executem formulários, pesquisas e enquetes sem esforço. Ele pode ser usado para uma ampla gama de finalidades, incluindo a coleta de feedback de clientes, a coleta de dados para projetos de pesquisa e a realização de pesquisas de mercado.

Usando o editor intuitivo de arrastar e soltar do JotForm, os usuários podem criar facilmente formulários e pesquisas, adicionar várias perguntas e elementos e compartilhá-los por e-mail ou incorporá-los em qualquer site. O software também dá às equipes acesso a análises poderosas para monitorar o desempenho do formulário em tempo real e obter insights dos dados!

Melhores recursos do Jotform

Gerenciamento de envio de formulários

Opção de formulário pré-preenchido

Exclusão automática de envios

Integrações de CRM

Formulários com código QR

Limitações do Jotform

Os scripts de formulário podem deixar seu site mais lento às vezes

Planos de preços caros com limites de contagem de formulários

Preços do Jotform

Inicial : Versão gratuita

: Versão gratuita Bronze : uS$ 34 por mês, cobrado anualmente

: uS$ 34 por mês, cobrado anualmente Silver : uS$ 39 por mês, cobrado anualmente

: uS$ 39 por mês, cobrado anualmente Ouro : uS$ 99 por mês, cobrado anualmente

: uS$ 99 por mês, cobrado anualmente Empresarial: Entre em contato com a Jotform para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Jotform

G2 : 4.7/5 (mais de 1.600 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 1.300 avaliações)

7. Qualtrics

Via Qualtrics A próxima alternativa ao Microsoft Forms é o Qualtrics, um software de pesquisa on-line e uma plataforma de gerenciamento de experiência projetada para ajudar as organizações a coletar e analisar dados. Ele permite que os usuários criem, distribuam e analisem pesquisas em vários formatos com poderosas opções de personalização.

Com o Qualtrics, os usuários podem rastrear rapidamente as respostas das pesquisas, criar relatórios e gráficos, exportar dados para outros programas e incorporar pesquisas em sites e aplicativos móveis. O Qualtrics permite que as organizações obtenham rapidamente insights em tempo real sobre a satisfação, as preferências e o comportamento dos clientes.

Melhores recursos do Qualtrics

Ferramenta de pesquisa para encontrar perguntas e blocos dentro do formulário

mais de 12 tipos de perguntas para criar diferentes formulários da Web

Gerador de amostras de respostas

Ferramentas de pesquisa para exportação

Numeração automática de perguntas

Limitações do Qualtrics

Falta de opções de personalização em comparação com outros Microsoft Formsalternativas como ClickUp e SurveyMonkey* Os formulários devem ser anexados ao projeto

Preços do Qualtrics

Entre em contato com a Qualtrics para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Qualtrics

G2 : 4.4/5 (mais de 2.600 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2.600 avaliações) Capterra: 4.8/5 (390+ avaliações)

8. Zoho Forms

via Formulários Zoho O Zoho Forms é uma ferramenta de pesquisa on-line projetada para ajudar os usuários a criar formulários rapidamente. Ele oferece recursos poderosos, como lógica condicional, marca personalizada e vários tipos de envio. Com uma ampla variedade de modelos, opções de personalização e recursos de exportação, o Zoho Forms permite que as equipes criem formulários on-line do seu jeito.

Com o Zoho Forms, você pode criar e integrar facilmente formulários personalizados a outros aplicativos, como soluções de CRM e contabilidade. Além disso, você pode usá-lo para automatizar tarefas e economizar tempo na entrada de dados!

Melhores recursos do Zoho Forms

Integrações com Mailchimp e Zoho Campaigns para distribuir formulários

Lógica de salto com base em respostas anteriores

Rastreamento UTM para geração de leads

Notificações por e-mail e SMS

mais de 30 tipos de campos

Limitações do Zoho Forms

As ferramentas de gerenciamento de tarefas estão disponíveis nos planos mais caros

Opções limitadas de modelos de formulários

Preços do Zoho Forms

Versão gratuita

Básica : uS$ 10 por mês, cobrado anualmente

: uS$ 10 por mês, cobrado anualmente Standard : uS$ 25 por mês, cobrados anualmente

: uS$ 25 por mês, cobrados anualmente Profissional : uS$ 50 por mês, cobrados anualmente

: uS$ 50 por mês, cobrados anualmente Premium: uS$ 90 por mês, cobrados anualmente

Zoho Forms avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

9. Forma de digitação

via Formulário de digitaçãoFormulário de digitação é um criador de formulários que permite aos usuários criar belos formulários da Web e pesquisas com clientes. Ele oferece uma ampla variedade de modelos prontos e opções de personalização. A plataforma também fornece recursos avançados, como ferramentas analíticas avançadas para rastrear e analisar as respostas aos formulários.

O Typeform é uma ótima ferramenta para empresas, organizações e indivíduos coletarem dados com rapidez e precisão. Com sua interface fácil de usar, qualquer pessoa pode criar pesquisas interessantes sem ter habilidades avançadas de codificação ou experiência em design!

Melhores recursos do Typeform

Integrações com Zapier, Google Analytics, HubSpot e muito mais

Personalização de Hidden Fields nos envios de formulários

Recurso de ramificação de perguntas/pulo lógico

Referências de perguntas personalizadas

Interações de vídeo

Limitações do Typeform

Recursos limitados de relatórios nos planos de preços Basic e Plus

Os recursos de colaboração estão disponíveis nos planos mais caros

Preços do Typeform

Básico : uS$ 25 por mês, cobrado anualmente

: uS$ 25 por mês, cobrado anualmente Mais : uS$ 50 por mês, cobrado anualmente

: uS$ 50 por mês, cobrado anualmente Business : uS$ 83 por mês, cobrados anualmente

: uS$ 83 por mês, cobrados anualmente Enterprise: Entre em contato com a Typeform para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Typeform

G2 : 4.5/5 (mais de 640 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 640 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 750 avaliações)

10. Forma de papel

via Forma de papel O Paperform é um criador de formulários on-line com uma interface intuitiva de arrastar e soltar para criar formulários a partir do zero ou de modelos predefinidos. O Paperform também oferece uma ampla gama de opções de personalização para formulários, incluindo cores, fontes, logotipos e muito mais, para que as equipes possam criar um formulário que tenha exatamente a aparência que desejam!

O Paperform também ajuda as equipes a economizar tempo com suas ferramentas de automação integradas. As equipes podem usar a integração Zapier do Paperform para criar fluxos de trabalho automatizados que conectam seus formulários a aplicativos e serviços populares, como plataformas de marketing por e-mail e CRMs. Isso facilita para as equipes obterem o máximo de seus dados.

Melhores recursos do Paperform

Bibliotecas Unsplash e GIPHY integradas para criação de formulários

Integrações com ferramentas de gerenciamento de tarefas

Sincronização com o Google Agenda para agendamento

mais de 100 formulários on-line pré-criados

Automação do fluxo de trabalho

Limitações do Paperform

Curva de aprendizado acentuada para aprender a funcionalidade em comparação com outras alternativas do Microsoft Forms

Não há subusuários nos planos Essentials e Pro

Preços do Paperform

Essentials : uS$ 20 por mês, faturado como US$ 240 por ano

: uS$ 20 por mês, faturado como US$ 240 por ano Pro : uS$ 40 por mês, faturado como US$ 480 por ano

: uS$ 40 por mês, faturado como US$ 480 por ano Agência: $135 por mês, cobrado como $1.620 por ano

Avaliações e resenhas do Paperform

G2 : 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 80 avaliações)

*# Simplifique seu processo de coleta de dados com o ClickUp Forms

O ClickUp é uma poderosa plataforma de produtividade tudo em um e a melhor alternativa ao Microsoft Forms. Seu construtor de formulários flexível e personalizável, sua lógica condicional e seus recursos de personalização fazem dele uma excelente ferramenta para equipes de todos os portes simplificarem o processo de coleta de dados e aprimorarem os fluxos de trabalho. 🧑‍💻

Com o ClickUp, os gerentes de projeto têm ferramentas ao seu alcance para automatizar tarefas repetitivas, atribuir membros da equipe a formulários específicos e obter insights valiosos da análise em tempo real.

Além disso, as integrações do ClickUp com outras ferramentas e aplicativos permitem funcionalidades ainda mais poderosas. Criar uma conta no ClickUp hoje para começar!