Comparação entre o Google Forms e o Microsoft Forms em 2024

Tanto o Google Forms quanto o Microsoft Forms oferecem aos usuários uma maneira de criar, publicar e compartilhar formulários e questionários com outras pessoas. Eles são fáceis de usar tanto em casa quanto na empresa, com muitos recursos e opções que simplificam a criação de formulários personalizados.

Essas duas ferramentas são ótimas opções para a coleta de dados no local de trabalho, mas qual é a melhor? Na batalha entre o Google Forms e o Microsoft Forms, qual ferramenta é a melhor? E existe outra opção que seja ainda melhor?

Neste guia detalhado, compararemos o Google Forms e o Microsoft Forms, incluindo seus recursos mais valiosos, seus preços e o que os usuários do mundo real dizem sobre as ferramentas. Também compartilharemos uma alternativa impressionante ao Google Forms vs. Microsoft Forms. 👀

Vamos começar a falar sobre os criadores de formulários, certo?

O que é o Google Forms? Formulários do Google é a ferramenta de criação de formulários da gigante do software Google. É um criador de formulários popular e amplamente utilizado, graças à sua facilidade de uso e familiaridade para quem já usa os produtos do Google.

Recursos do Google Forms

O Google Forms tem todas as funcionalidades que você espera de uma ferramenta baseada na Web software de criação de formulários ferramenta. Você pode criar seus próprios formulários, modificar os tipos de perguntas e requisitos e publicar o formulário quando estiver pronto para coletar dados no Google Sheets.

As ferramentas de criação de formulários geralmente são simples por natureza, por isso decidimos concentrar nossa comparação em três áreas: criação de formulários, personalização e análise e relatórios. Veja a seguir como o Google Forms se sai nessas áreas.

1. Criação de formulários

via Formulários do Google Como uma das empresas mais conhecidas atualmente, o Google não decepciona quando se trata da experiência de criação de formulários. Você pode criar seus próprios formulários, pesquisas e questionários em instantes com tipos de perguntas pré-criadas e um criador de formulários on-line do tipo arrastar e soltar.

Escolha entre diferentes tipos de perguntas, como resposta longa, resposta curta, múltipla escolha, caixas de seleção, listas suspensas e muito mais. Escreva sua pergunta, adicione um resumo ou notas a ela e preencha os valores com as respostas propostas.

Os criadores de formulários podem decidir se uma pergunta é obrigatória ou não, para que você possa coletar dados obrigatórios e dar aos entrevistados a opção de entrar em mais detalhes. Também é possível tornar as pesquisas completamente anônimas, exigir que os usuários estejam conectados ou permitir respostas de qualquer pessoa, o que lhe dá flexibilidade sobre como operar a pesquisa.

Os recursos de colaboração são incorporados como padrão. Convide outros usuários para colaborar no seu formulário ou trabalhe sozinho nele. Em seguida, publique seus Formulários Google quando estiver pronto. Você pode optar por compartilhar amplamente o link da pesquisa com outras pessoas ou convidar usuários específicos para responder à pesquisa em particular. 🔍

2. Personalização

via Formulários do Google O Google Forms oferece aos usuários muitas possibilidades de personalização. Embora a estrutura principal do construtor de formulários permaneça a mesma, é fácil usar cores e imagens para tornar seus Formulários Google mais personalizados.

Use o espaço do cabeçalho do formulário para compartilhar o logotipo da sua empresa ou uma imagem de cabeçalho personalizada. Seja para a sua pesquisa anual de envolvimento dos funcionários ou para um formulário de feedback anônimo, você pode escolher o visual que desejar. Além disso, escolha uma fonte e cores que combinem com a marca de sua empresa para que toda a experiência pareça ter sido criada sob medida para seu público.

Se a mudança de todas as cores e opções de personalização parecer muito difícil, você sempre pode começar com um modelo. O Google Forms tem uma coleção de modelos que não apenas fornecem um tema com o qual você pode trabalhar, mas também sugerem perguntas com base na sua necessidade, como uma solicitação de folga ou um formulário de feedback do cliente.

3. Análises e relatórios

via Formulários do Google Embora seja um bônus se o seu formulário de pesquisa tiver uma ótima aparência, o valor real está na coleta de dados - seja feedback dos funcionários, pesquisa de mercado ou novas sugestões. A parte analítica do Google Forms facilita a visualização e a compreensão de seus dados com relatórios visuais.

Você pode visualizar os resultados de suas pesquisas e formulários à medida que eles chegam, graças aos dados de resposta em tempo real. Veja os resultados agrupados em gráficos de pizza e de barras, ou veja cada resposta separadamente para ter uma visão individual do feedback ou da experiência de alguém. 📊

Se quiser levar os dados para outro lugar para examiná-los melhor ou simplesmente armazená-los, é fácil exportar os resultados do Google Forms. Transfira os dados diretamente para uma nova Planilha do Google ou exporte o arquivo .csv para usar com o Microsoft Excel ou outro aplicativo.

Você também pode salvar as respostas do formulário em formato PDF para facilitar a leitura off-line.

Preços do Google Forms

O Google Forms está disponível gratuitamente para uso pessoal.

Se você for um usuário corporativo, precisará se inscrever para Google Workspace (anteriormente conhecido como Google Suite) - seu plano completo que inclui o Google Forms, bem como outros aplicativos como Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets e muito mais.

Business Starter: US$ 7,20/mês por usuário

US$ 7,20/mês por usuário Business Standard: US$ 14,40/mês por usuário

US$ 14,40/mês por usuário Business Plus: US$ 21,60/mês por usuário

US$ 21,60/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

O que é o Microsoft Forms?

Assim como o Google Forms, o Microsoft Forms (às vezes chamado de MS Forms) é outra ferramenta popular de criação de formulários on-line. Ele faz parte do ecossistema do Microsoft 365 (anteriormente conhecido como Microsoft Office 365), o que significa que geralmente é o aplicativo escolhido se a sua empresa usa produtos da Microsoft.

Recursos do Microsoft Forms Formulários Microsoft oferece a oportunidade de criar formulários de feedback, pesquisas e questionários de equipe envolventes a qualquer momento. Essa ferramenta de criação de formulários é intuitiva e fácil de usar, com muitos recursos que tornam a criação de pesquisas gerenciável, mesmo que seja sua primeira tentativa.

Vamos ver o que o Microsoft Forms tem a oferecer nessas três áreas principais.

1. Criação de formulários

via Formulários Microsoft Proveniente de uma potência de software como a Microsoft, essa ferramenta de criação de formulários tem tudo o que você precisa para criar, compartilhar e analisar pesquisas e questionários.

Crie um formulário do zero ou use a biblioteca de modelos para encontrar um que se aproxime de suas intenções. Adicione perguntas individualmente e escolha entre uma seleção de tipos de perguntas das quatro categorias: escolha, texto, avaliação ou data.

Dê títulos às suas perguntas, adicione descrições e escolha a ordem em que elas aparecerão.

O Microsoft Forms apresenta uma lógica baseada em IA que oferece recomendações inteligentes sobre como configurar e personalizar sua pesquisa ou formulário para obter os melhores resultados. Ele sugerirá, de forma inteligente, possíveis perguntas e tipos de perguntas, com base nos modelos disponíveis na biblioteca integrada.

É fácil colaborar com outras pessoas, pois você pode compartilhar o Microsoft Forms rapidamente em toda a gama de produtos do Microsoft 365, incluindo o Microsoft Teams. Compartilhe links de pesquisas, envie convites por e-mail ou crie um código QR para compartilhar com outras pessoas.

Assim como no Google, é possível controlar quem pode responder à sua pesquisa e criar uma pesquisa anônima, removendo a exigência de estar conectado a uma conta Microsoft para participar. 🔒

2. Personalização

via Formulários Microsoft Como a maioria dos aplicativos de criação de formulários, você pode personalizar a aparência do seu formulário com o Microsoft Forms. Escolha entre uma coleção de temas e modelos pré-construídos e alimentados por IA para adicionar um estilo visual ao seu formulário ou crie o seu próprio personalizando as cores.

Defina o tema de cores para seu formulário e crie uma aparência coesa que combine com a marca de sua empresa.

Adicione o logotipo da sua empresa ou incorpore uma imagem personalizada no cabeçalho do formulário e personalize o plano de fundo escolhendo uma cor sólida ou fazendo o upload de uma foto ou padrão.

3. Análises e relatórios

via Formulários Microsoft O Microsoft Forms oferece uma visão valiosa da sua coleta de dados instantaneamente com insights em tempo real.

Veja seus dados de envio em gráficos de barras visuais, gráficos de pizza, classificações por estrelas e muito mais. Obtenha uma visão do sentimento geral de suas respostas ou analise respostas específicas e tendências de dados individuais.

É fácil fazer mais com seus dados do que simplesmente visualizá-los. Abra-os em uma nova planilha do Excel e comece a analisar seus resultados com mais detalhes.

A partir daí, você também pode salvar seus dados no formato .csv para usá-los com outros aplicativos ou ferramentas, ou exportá-los como PDF. 📝

Preços do Microsoft Forms

A abordagem da Microsoft é semelhante à do Google - para usar o Microsoft Forms para empresas, você precisará de um plano ativo do Microsoft 365 Business, que também dá acesso a aplicativos como Word, Excel e Outlook. O Microsoft Forms está disponível em todos os seus planos, exceto no Microsoft 365 Apps for Business.

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Microsoft 365 Apps for Business: US$ 9,90/mês por usuário

US$ 9,90/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário

US$ 12,50/mês por usuário Microsoft 365 Business Premium: $22/mês por usuário

Google Forms vs. Microsoft Forms: Comparação de recursos

O Microsoft Forms e o Google Forms são ferramentas incrivelmente semelhantes. Ambas oferecem aos usuários a oportunidade de criar pesquisas, questionários e formulários on-line em minutos - sem usar uma ferramenta especializada complicada ou terceirizar o trabalho para outra pessoa. ⚒️

Essas duas opções são excelentes se você quiser criar suas próprias pesquisas. Vamos ver como elas se comparam entre si em relação às três áreas principais que abordamos anteriormente.

1. Criação de formulários

A experiência de criação de formulários é muito semelhante no Google Forms e no Microsoft Forms. Ambos são fáceis de usar, com uma abordagem simplificada para ordenar perguntas, escolher tipos de perguntas e adicionar opções. Como a experiência é muito semelhante, não há um vencedor claro para nós nessa categoria.

2. Personalização

Tanto o Google Forms quanto o Microsoft Forms oferecem aos usuários muita flexibilidade no que diz respeito à personalização. É fácil alterar as cores dos formulários para que correspondam ao estilo de sua marca, e você pode adicionar um logotipo ou uma imagem de cabeçalho em ambos.

Entretanto, o Microsoft Forms acrescenta outras opções de personalização, incluindo a capacidade de adicionar uma imagem de fundo ao formulário e sugestões de IA para a página de rosto do formulário. Esses são recursos pequenos, mas podem fazer pender a balança a favor dessa ferramenta se você quiser mais personalização e sugestões baseadas em IA para tornar sua pesquisa mais envolvente.

3. Análises e relatórios

Ambas as ferramentas oferecem insights úteis sobre seus dados diretamente na ferramenta, bem como a opção de exportar facilmente para outras ferramentas para análise adicional dos dados. No entanto, o Microsoft Forms leva um pouco mais de vantagem, pois oferece insights rápidos sobre as tendências quando você passa o mouse sobre os dados de resposta.

Como muitos aplicativos e ferramentas, a opção vencedora provavelmente dependerá da sua própria experiência de usuário. Com recursos tão semelhantes, você terá que decidir se é mais fã dos produtos do Google ou da Microsoft.

Google Forms vs. Microsoft Forms no Reddit

Não há muita discussão on-line sobre o Google Forms vs. Microsoft Forms. Na maioria dos casos, é provável que você use o produto que sua empresa já adquiriu - seja o Google Workspace ou o Microsoft 365.

Quando verificamos o que os usuários do mundo real têm a dizer sobre Reddit encontramos a maioria deles a favor do Google Forms. ✔️

Os usuários gostam do fato de o Google Forms ter mais tipos de perguntas, e alguns dizem que o Microsoft Forms está "muito atrasado" quando se trata de recursos, embora muita coisa possa mudar com o tempo.

Um usuário apontou que é mais fácil enviar pesquisas para qualquer pessoa com o Google e que ele é a melhor opção para upload de arquivos: "Acho que os anexos também são limitados por tipo/tamanho [no Microsoft Forms], enquanto no Google acho que é apenas 1 GB por anexo de arquivo individual."

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa para o Google Forms vs. Microsoft Forms

Embora você esteja avaliando se o Google Forms e o Microsoft Forms são os melhores, gostaríamos de lhe apresentar uma terceira opção. ClickUp é uma nova alternativa a esses aplicativos tradicionais de criação de formulários e está repleto de recursos que tornam a criação e o compartilhamento de formulários uma experiência mais gratificante. Além disso, você pode criar formulários no ClickUp gratuitamente, sem necessidade de assinatura.

Vamos explorar alguns dos melhores recursos do ClickUp para criadores de formulários.

Visualização de formulário do ClickUp

Crie formulários mais inteligentes no ClickUp com lógica condicional para agilizar o processo, independentemente da complexidade Formulários do ClickUp foram projetados para ajudá-lo a fazer o trabalho fluir. Ao contrário de alguns criadores de formulários que priorizam o uso pessoal ou educacional, o ClickUp foi criado pensando em sua produtividade e sucesso.

Crie uma pesquisa interna e vincule diretamente as respostas a tarefas rastreáveis do ClickUp, graças à nossa automação integrada. Isso é especialmente útil se você estiver realizando pesquisas de feedback ou de envolvimento dos funcionários sobre um projeto específico ou usando formulários para equipes de software .

Nosso criador de formulários intuitivo oferece muitas opções quando se trata de lógica condicional que lhe dá controle sobre as perguntas a serem exibidas com base nas escolhas anteriores do respondente.

Esse recurso avançado significa que é possível criar pesquisas curtas e altamente relevantes, em vez de apresentar aos usuários uma longa lista de perguntas irrelevantes. 🙌

Tudo isso acontece dentro do ClickUp, a única ferramenta que substitui todas elas. Crie formulários inteligentes e envolventes e compartilhe-os com sua equipe sem sair do seu centro de produtividade e espaço de trabalho on-line.

ClickUp Tasks

Definir tarefas para se repetirem por hora ou evento no ClickUp

Mencionamos que o ClickUp Forms se conecta perfeitamente com o Tarefas do ClickUp mas esse recurso é mais do que um simples complemento útil para sua experiência de criação de formulários.

Com o ClickUp Tasks, você pode criar, organizar, gerenciar e revisar suas tarefas, tudo em um só lugar. Crie uma lista pessoal de tarefas ou crie uma lista de tarefas de projeto para sua equipe - e personalize completamente a experiência. Use tarefas recorrentes para manter sua equipe no caminho certo e para automatizar os elementos repetitivos dos projetos.

Adicione colaboradores e responsáveis para que os membros da sua equipe saibam quem está trabalhando em quê. Dê um prazo às suas tarefas e monitore o progresso em toda a equipe Visualizações do ClickUp incluindo a visualização Calendar e a visualização List.

Use funcionalidades como tipos de itens, status personalizados, campos personalizados, prioridades, dependências e muito mais para abordar gerenciamento de tarefas de uma forma mais eficaz. 🌻

Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Use a visualização de quadro no modelo de formulário de feedback para organizar os itens e mover facilmente os cartões entre os estágios de classificação

Se estiver procurando uma maneira fácil de começar a usar o ClickUp Forms, nossos modelos são o primeiro passo ideal. Há um modelo para quase todas as finalidades ou objetivos, incluindo modelos de formulários de feedback .

Use isso Modelo de formulário de feedback do ClickUp para criar rapidamente sua própria pesquisa de feedback, seja para seus clientes, partes interessadas, público em geral ou grupos internos de funcionários. O modelo oferece uma maneira fácil de coletar e armazenar dados com campos sugeridos, como classificação por estrelas, motivo da pontuação, provedor de serviços, sugestões de melhoria e muito mais.

Mantenha os modelos como estão ou personalize-os para atender perfeitamente às suas próprias necessidades. ✅

Relacionado: Google Forms vs. Jotform !

*# Descubra o melhor criador de formulários on-line para seus objetivos

Quando se trata de Formulários Google vs. Formulários Microsoft, a escolha do criador de formulários depende, em grande parte, do ecossistema que sua empresa adquiriu. Algumas pessoas preferem naturalmente os produtos do Google aos da Microsoft e vice-versa.

O Microsoft Forms parece oferecer mais flexibilidade aos usuários no que diz respeito ao estilo visual, mas os usuários sugerem que o Google Forms tem uma seleção mais ampla de tipos e opções de perguntas. De modo geral, as duas ferramentas são muito semelhantes, e a preferência pessoal é que determina qual delas você usará.

Se você estiver procurando um criador de formulários on-line que ofereça ainda mais em termos de lógica condicional, personalização e produtividade, nosso voto é para o ClickUp. O ClickUp Forms oferece um enorme valor para gerentes e equipes que priorizam a produtividade e a eficiência - e isso sem considerar todos os outros recursos de gerenciamento de projetos e de tarefas que a ferramenta tem a oferecer.

Considere uma nova alternativa ao Google Forms vs. Microsoft Forms, e experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo . ✨