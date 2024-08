As 10 melhores alternativas para o Google Forms em 2024 (gratuitas e pagas)

_Está procurando excelentes alternativas para o Google Forms?

O Google Forms é um criador de formulários fácil de usar que o ajuda a criar pesquisas, questionários e enquetes on-line rapidamente.

No entanto, sua simplicidade é prejudicada pela funcionalidade, e ele não consegue lidar com a maioria das necessidades avançadas de criação de formulários de que todos nós precisamos.

Mas não se preocupe.

Neste artigo, examinaremos algumas limitações significativas do Google Forms e, em seguida, abordaremos dez alternativas fantásticas e exploraremos seus principais recursos, prós, contras, preços e classificações.

O que é o Google Forms?

O Google Forms é uma ferramenta que ajuda a criar e compartilhar pesquisas e formulários on-line.

Ele está disponível gratuitamente e vem com:

Vários modelos

Opções de tipo de campo

Seções de formulário

Lógica condicional

Guia Respostas

Diferentes tipos de perguntas (como perguntas de múltipla escolha)

3. Wufoo

Via Wufoo

O Wufoo é um criador de formulários on-line do tipo arrastar e soltar que pode criar um formulário de contato, um formulário de pesquisa ou um formulário de registro de evento.

mas será que essa alternativa ao Google Forms fará com que você fique todo contente?

Principais recursos do Wufoo

Designer de tema para criar um modelo de formulário personalizado que reflita sua marca

A exportação de dados permite que você mova os dados do formulário para um aplicativo de planilha para análise

Suas automações podem transferir os dados do formulário diretamente para um CRM, sistema de automação de marketing, etc.

Wufoo Pros

Permite que você colete pagamentos diretamente por meio do formulário

Permite que seu público faça upload de arquivos de qualquer formato para um formulário da Web

Os formulários são seguros, pois são criptografados com criptografia SSL de 256 bits

Contras do Wufoo

Certas funcionalidades, como a criação de um formulário usando várias colunas, exigem conhecimento de codificação

Pode ser difícil incorporar seus formulários em uma página da Web

Versão gratuita limitada

Preços do Wufoo

*Gratuito Cinco formulários 100 entradas Dez campos 100 solicitações de API e muito mais

Inicial $14,08/mês Dez formulários 1.000 entradas Campos ilimitados 10.000 solicitações de API e muito mais

$14,08/mês Profissional US$ 29,08/mês Formulários ilimitados 5.000 entradas Cinco usuários 25.000 solicitações de API 5 GB de armazenamento e muito mais

US$ 29,08/mês Avançado $74,08/mês 25.000 entradas Dez usuários 50.000 solicitações de API 10 GB de armazenamento de arquivos Suporte prioritário e muito mais

$74,08/mês Ultimate: $183,25/mês 100.000 entradas 20 usuários 100.000 solicitações de API 20 GB de armazenamento e muito mais

$183,25/mês

Avaliações do Wufoo:

"No geral, gosto de usar esse formulário e atualmente tenho 6 formulários que uso anualmente, que são fáceis de atualizar a cada ano. Eu apenas sugeriria um método melhor para a parte de personalização com links e inserções de campos." - Revisão verificada pelo Capterra "Embora esse software seja ótimo para criar formulários simples com ótima aparência em páginas da Web existentes, ele não tem o poder necessário para formulários mais complexos com muita lógica e opções envolvidas. Por isso, o Wufoo não pode ser a única solução para nossas necessidades de formulários da Web e ainda precisamos de outros produtos para realizar as tarefas mais complicadas." - Capterra Verified Review

💬Wufoo Customer Ratings

Capterra: 4,4/5 (mais de 170 avaliações)

4,4/5 (mais de 170 avaliações) G2: 4,2/5 (260+ avaliações)

4. Pilha de formulários

Via Formstack

o Formstack é principalmente uma plataforma de produtividade no local de trabalho que permite construir formulários de pedido , formulários de pesquisa e questionários.

no entanto, será que seus recursos **_stack** estão a seu favor? 🎇

Recursos principais do Formstack

Construtor de formulários on-line do tipo arrastar e soltar para criar formulários bonitos sem códigos

Lógica condicional que mostra ou oculta um campo de formulário com base na entrada do usuário

Pode usar URLs de formulários personalizados para aumentar o reconhecimento da marca

Prós do Formstack

Pode importar facilmente formulários de outras plataformas para seu construtor de formulários on-line

Formulários compatíveis que se adaptam a qualquer desktop ou dispositivo móvel

Insights práticos para melhorar as taxas de geração de leads e otimizar sua estratégia de marketing

Contras do Formstack

O criador de formulários pode ser difícil de usar para a maioria dos usuários iniciantes

Não há plano gratuito disponível, e há apenas uma avaliação gratuita que termina em 14 dias

Os planos pagos não oferecem um número ilimitado de formulários

Preços do Formstack

O Formstack oferece quatro planos de preços:

Inicial $50/mês Um usuário 20 formulários 1.000 envios Suporte a formulários off-line e upload de arquivos, e muito mais

$50/mês Equipes $83/mês Cinco usuários 100 formulários 10.000 envios 2 GB de armazenamento e muito mais

$83/mês Pro $208/mês Dez usuários 1.000 formulários 100.000 envios 10 GB de armazenamento e muito mais

$208/mês Enterprise: solicite uma cotação personalizada Suporta número personalizado de usuários, formulários, envios, temas e armazenamento Suporte prioritário Suporte de logon único e muito mais

solicite uma cotação personalizada

Avaliações do Formstack:

"Adorei trabalhar com a Formstack. Excelente atendimento ao cliente e tempos de resposta de ajuda também - o que tornou a solução dos poucos problemas que tivemos muito fácil." - Capterra Verified Review "O Formstack é bastante simples de usar. Como todos os produtos, ele tem uma curva de aprendizado bastante acentuada, mas, depois que você aprende, não é tão ruim." - Revisão verificada do Capterra

💬Formstack Avaliações de clientes

Capterra: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

4,2/5 (mais de 90 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 230 avaliações)

Check out these_ **Alternativas ao formstack !

5. Jotform

Via Jotform**Jotform é um criador de formulários on-line que permite criar formulários responsivos e compatíveis com dispositivos móveis. Ele ajuda a coletar e acessar informações rapidamente por meio de pesquisas, formulários de feedback formulários de pedidos, entre outros.

podemos anotar _isso como sua alternativa ideal ao Google Forms ? ✏

Principais recursos do Jotform

Criador de relatórios para visualizar e analisar os dados de resposta do formulário

Gateways seguros para aceitar com segurança pagamentos de crédito em seus formulários

Formulários PDF inteligentes convertem formulários PDF em formulários móveis instantaneamente

Jotform Pros

mais de 10.000 modelos para criar rapidamente seus formulários

Pode migrar facilmente o Google Forms para o JotForm, para que os usuários não precisem se preocupar em criar seus formulários da Web do zero

Integrações com aplicativos do Google Workspace, software de CRM, listas de marketing por e-mail e sistemas de armazenamento em nuvem

Contras do JotForm

A interface do usuário não é muito intuitiva e pode ser difícil de usar

Os scripts de formulário podem, às vezes, tornar seus sites mais lentos

Versão gratuita limitada

Preços do JotForm

A JotFrom oferece quatro planos de preços:

Gratuito Cinco formulários 100 envios mensais 100 MB de espaço de armazenamento 1.000 visualizações mensais de formulários e muito mais

Bronze $24/mês 25 formulários 1.000 envios mensais 10 GB de espaço de armazenamento 10.000 visualizações mensais de formulários e muito mais

$24/mês Silver $29/mês 100 formulários 10.000 envios mensais 100 GB de espaço de armazenamento Visualizações ilimitadas de formulários mensais e muito mais

$29/mês Ouro $79/mês Formulários ilimitados 100.000 envios mensais 1 TB de espaço de armazenamento Visualizações mensais ilimitadas de formulários Remover a marca do Jotform e muito mais

$79/mês Enterprise: solicite uma cotação personalizada Todos os recursos do Plano Gold Acordos de nível de serviço (SLA) Domínio personalizado Suporte prioritário em tempo real e muito mais

solicite uma cotação personalizada

Avaliações do Jotform:

"Gosto do amplo conjunto de recursos aliado à facilidade de uso. Um produto SaaS com alto grau de personalização, muitos recursos e dezenas de integrações pode rapidamente se tornar pesado e difícil de usar. O Jotform é poderoso, mas continua intuitivo e fácil de usar." - Revisão verificada pelo Capterra "Minha experiência com o Jotform tem sido muito boa! Além dos problemas que tive no início, é um aplicativo de formulário sólido. E não preciso mais me preocupar com isso! Posso simplesmente deixar o software fazer seu trabalho e não preciso alterar as coisas constantemente." - Revisão verificada do Capterra

💬Jotform Customer Ratings

Capterra: 4,6/5 (mais de 510 avaliações)

4,6/5 (mais de 510 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 360 avaliações) **Comparar o Jotform com o Google Forms !

6. Formulários do HubSpot

via Hubspot Forms

A HubSpot é uma plataforma de CRM de pilha completa que vem com um conjunto de poderosas ferramentas gratuitas para ajudá-lo a expandir seus negócios, entre as quais também está um criador de formulários on-line . Você pode criar cinco tipos diferentes de formulários com o HubSpot: formulários autônomos, formulários incorporados, pop-ups, caixas deslizantes e banners suspensos.

Assim como o Google Forms, o HubSpot Forms é de uso gratuito, o que significa que os usuários podem criar quantos formulários quiserem com quantos campos quiserem, sem custos adicionais.

Recursos principais do HubSpot Forms

Acesso ao CRM gratuito da HubSpot, onde você pode armazenar informações das pessoas que preenchem seus formulários.

Criador de páginas de destino (disponível no plano gratuito).

Construtor de arrastar e soltar.

Hubspot Forms Pros

Integração nativa com outras ferramentas gratuitas da HubSpot: CRM, marketing por e-mail, bate-papo ao vivo etc.

Armazene até um milhão de contatos e empresas no CRM gratuitamente.

Plano gratuito para sempre disponível.

Hubspot Forms Cons

Não há suporte por telefone ou e-mail para os planos gratuitos.

É necessário ser um usuário pagante para remover a marca da HubSpot.

Preços do HubSpot Forms

A HubSpot oferece um plano gratuito para sempre que lhe permite criar formulários ilimitados e coletar envios ilimitados. Você também tem acesso a um CRM gratuito, e-mail marketing, páginas de destino, bate-papo ao vivo e outras ferramentas gratuitas

Para acessar as ferramentas mais avançadas e os recursos de automação da HubSpot, os planos pagos começam em US$ 50/mês

Avaliações da HubSpot:

"Com a Hubspot, estávamos tentando reunir todo o nosso marketing em um único lugar para evitar a criação de uma teia de aranha de ferramentas. Usamos a Hubspot para organização de listas, campanhas de e-mail por gotejamento rastreamento de atribuição, postagem de anúncios, atendimento ao cliente, pipeline de vendas, campanhas de e-mail, tíquetes de serviço e muito mais." - Revisão verificada da Capterra "É difícil personalizar formulários de marketing e outros itens nas ferramentas de conteúdo da Hubspot. Elas são fáceis de usar e não exigem codificação, mas seria melhor considerar outras opções." - G2Crowd

💬Hubspot Forms Avaliações de clientes

Capterra: 4,5/5 para o HubSpot Marketing Hub (mais de 4.450 avaliações)

G2: 4,4/5 para o HubSpot Marketing Hub (mais de 6.650 avaliações)

Observação: O HubSpot Forms é apresentado como parte do HubSpot Marketing Hub em todas as plataformas de avaliação.

7. Site de formulários

via Formsite

O Formsite é um software de criação de formulários on-line que permite que os usuários visualizem os resultados de formulários relacionados em um recurso avançado de fluxo de trabalho.

Características principais do Formsite

Publique formulários e pesquisas usando um código QR ou código de barras 2D

Divide formulários longos em várias páginas para facilitar o preenchimento pelos entrevistados

Oferece lógica condicional para enviar notificações por e-mail com base nas respostas do formulário e muito mais

Formsite Pros

Crie o formulário com uma caixa de ferramentas completa com mais de 40 tipos de itens

Use itens somente para administradores para informar valores ocultos

Adicione rapidamente grupos de itens com os blocos de itens do Formsite

Cons do Formsite

Nível de serviço gratuito limitado: 5 formulários, 10 resultados/formulário e 50 MB de espaço em arquivo

Interface de usuário desatualizada

Recursos de personalização limitados para a criação de formulários

Preço do site de formulários

Deluxe $21/mês Cinco formulários 500 resultados/formulário 500 MB de espaço para arquivos Suporte 24/7/365

$21/mês Pro 1 $34/mês Dez formulários 1.000 resultados/formulário 1 GB de espaço em arquivo Branding gratuito e muito mais

$34/mês Pro 2 $59/mês 25 formulários 2.500 resultados/formulário 2 GB de espaço em arquivo 1 subusuário e muito mais

$59/mês Pro 3 $84/mês 100 formulários 10.000 resultados/formulário 4 GB de espaço em arquivo 5 subusuários e muito mais

$84/mês Enterprise $209/mês 1.000 formulários 50.000 resultados/formulário 10 GB de espaço em arquivo 20 subusuários e mais

$209/mês

Avaliações do Formsite:

"Gostei de criar formulários com o Formsite e, na maioria das vezes, posso fazer tudo o que preciso para atender às necessidades de meus clientes de forma rápida e muito mais barata do que o desenvolvimento de software personalizado. Eu o recomendaria a qualquer pessoa para, pelo menos, avaliá-lo em relação a muitos outros sistemas de software de criação de formulários como serviço existentes no mercado." - Revisão verificada do Capterra "Tenho usado o Formsite em dois trabalhos diferentes e há anos. É fácil incorporar os formulários e deixá-los muito próximos da aparência que você deseja. A criação de formulários orientados por lógica nos faz parecer uma empresa maior do que somos. Há muitos casos de uso para formulários, de leads a pesquisas e aplicativos de emprego, para os quais usamos o Formsite." - Revisão verificada do Capterra

💬 Avaliações de clientes do Formsite

G2: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

Verifique estes_ **Modelos de desenvolvimento de software !

8. Formulário de papel

Via Forma de papelFormulário de papel é uma alternativa popular ao Google Forms que permite aos usuários criar soluções personalizáveis para automatizar processos e realizar o trabalho. A poderosa plataforma tem a capacidade de concluir uma variedade de tarefas, desde receber pagamentos até gerenciar reservas e coletar informações.

Características principais do Paperform

Mais de 600 modelos pré-criados

Integrações e conexões nativas com mais de 3.000 aplicativos por meio de plataformas de terceiros (como o Zapier)

Totalmente personalizável - crie seus próprios temas, escolha sua paleta de cores e incorpore conteúdo onde quiser

Prós do Paperform

Os gateways de pagamento são fornecidos pela Stripe, Square, Braintree e PayPal Business

Uma solução sem código que oferece aos usuários a capacidade de gerenciar qualquer projeto - desde receber pagamentos, coletar informações e organizar reservas.

Um editor que permite personalização quase ilimitada e fluxos de trabalho avançados

Cons do Paperform

Os modelos do Paperform só podem ser visualizados por meio do registro para uma avaliação gratuita

Não há plano gratuito disponível

Preços do Paperform

Essenciais $24/mês Formulários ilimitados Um usuário Uma conta de pagamento Tamanho máximo do arquivo: 10 MB/arquivo, e mais

$24/mês Pro $44/mês Pode remover a marca do Paperform Um usuário Três contas de pagamento Tamanho máximo do arquivo 1 GB/arquivo e mais

$44/mês Agência $159/mês É possível remover o Paperform Branding Cinco usuários (usuários adicionais +$5/mês) Contas de pagamento ilimitadas Tamanho máximo de arquivo 1 GB/arquivo e mais

$159/mês

Avaliações do Paperform:

"O Paperform me permitiu automatizar muitas tarefas em minha empresa, liberando horas do meu tempo toda semana." - Capterra Verified Review "Adoro o Paperform, mas, por favor, considerem os formulários interativos. Por favor! Por favor!" - Revisão verificada por Capterra

💬 Avaliações de clientes do Paperform

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 70 avaliações)

9. Microsoft Forms

Via Microsoft Embora você possa tecnicamente criar um formulário no Microsoft Word , Formulários Microsoft oferece um criador intuitivo de pesquisas e questionários com análise integrada que permite aos usuários ver os resultados em tempo real à medida que são enviados.

Recursos principais do Microsoft Forms

Crie formulários eficazes com ferramentas fáceis de usar e sugestões claras de design

Obtenha feedback rápido com uma enquete ou colete informações mais detalhadas com perguntas ramificadas

Crie e compartilhe um modelo de formulário no nível do modelo em seu ambiente do MS Teams

Microsoft Forms Pros

Suporte multilíngue

Pré-construídoModelos de formulário do Google* Compatível com qualquer navegador e dispositivo

IA integrada e recomendações inteligentes

Cons do Microsoft Forms

Não há organização de pastas disponível

Falta de recursos de edição de rich text, como fontes em negrito, sublinhado, itálico, subscritos, sobrescritos, cores e funções de cálculo

Os entrevistados não podem salvar um formulário on-line para uso posterior ou atualizar uma resposta enviada

Preço do Microsoft Forms

O Microsoft Forms faz parte do plano de assinatura paga do Microsoft 365, do Microsoft 365 Apps para clientes empresariais e de clientes com uma conta Microsoft.

Avaliações do Microsoft Forms:

"O Microsoft Forms oferece uma maneira fácil de enviar pesquisas internas ou externas a qualquer pessoa. As estatísticas são fáceis de ler e/ou exportar. Ele está integrado ao Office 365 e é melhor que o SurveyMonkey ou os formulários do Google" - G2Crowd "Os formulários da Microsoft são fáceis de usar, mas há outras alternativas, como o Google Forms, que também são gratuitos e mais fáceis de usar." - G2Crowd

💬 Avaliações de clientes do Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: N/A

Compare **Microsoft Forms vs. Google Forms !

10. Zoho Forms

via Formulários Zoho A última alternativa ao Google Forms a completar nossa lista é o Zoho Forms, um software dedicado de criação de formulários com um sistema de coleta de dados de front-end e acessível em qualquer dispositivo.

Características principais do Zoho Forms

Acione notificações condicionais por e-mail ou SMS do seu formulário on-line sempre que um novo registro for enviado ou atualizado

Avalie o desempenho de um formulário e otimize-o conforme necessário

Incorpore formulários em páginas da Web ou compartilhe-os com um link público

Profissionais do Zoho Forms

Criar formulários off-line

Automatizar a atribuição de tarefas

Configure um fluxo de trabalho de assinatura eletrônica

Cons do Zoho Forms

Opções limitadas de modelos de formulários

Os recursos básicos exigem o upgrade para planos pagos

Suporte limitado ao cliente

Preços do Zoho Forms

Básico $12/mês 1 usuário Formulários ilimitados 10.000 envios/mês Relatórios ilimitados e muito mais

$12/mês Standard $30/mês 25.000 envios/mês Relatórios ilimitados Integração de pagamento 2 GB de armazenamento e muito mais

$30/mês Profissional $60/mês 75.000 envios/mês Temas incorporados e personalizados Aprovações e tarefas 5 GB de armazenamento e muito mais

$60/mês Premium $110/mês 150.000 envios/mês Aprovações e tarefas Auditoria de registros 10 GB de armazenamento e muito mais

$110/mês

Avaliações do Zoho Forms:

"Ele tem uma boa integração com outros produtos Zoho, mas tem integração limitada com software e serviços fora do produto Zoho. O design fornecido para o modelo de formulário também é bastante antigo e não foi atualizado para um novo design. Felizmente, o processo para criar meu próprio design de personalização é bastante fácil de fazer." - Capterra Verified Review "Ótimo para uso rápido durante a utilização da plataforma Zoho. Fácil de acessar ao enviar e-mails usando o Zoho Email." - Revisão verificada pelo Capterra

💬 Avaliações de clientes do Zoho Forms

G2: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

Escolha a melhor alternativa ao Google Forms para sua equipe

Claro, o Google Forms é um ótimo ferramenta de gerenciamento do Google .

No entanto, como Formulários do Excel sua personalização limitada e a falta de recursos cruciais fazem dele um desafio difícil ao escolher o criador de formulários on-line correto .

Cada uma das seis ferramentas que listamos aqui tem o potencial de atender facilmente a todos os seus requisitos de criação de formulários e ajudá-lo a superar o Google Forms.

E isso não é tudo.

Também não abordamos todas as alternativas ao Google Form.

Você também pode dar uma olhada nos criadores de formulários on-line, como o Ninja Forms e o Zoho Forms. Você pode usá-los para criar um Formulário do WordPress ou adicione-os como um plug-in do WordPress para criar formulários diretamente para seu site do WordPress.

Com isso dito, não há sempre nada como o ClickUp!

Ele o ajuda a criar formulários avançados em minutos com recursos como campos personalizados, transformando dados de formulários em tarefas e compartilhando formulários instantaneamente com outras pessoas.

Então, por que não obter o ClickUp for livre e voltar à forma imediatamente?