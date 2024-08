10 modelos de formulários de pedidos gratuitos em Excel e ClickUp

Se sua empresa solicita ou atende a pedidos regularmente, não desperdice energia criando novos formulários de pedidos todas as vezes. Agilize o processo de criação de pedidos com modelos gratuitos de formulários de pedidos adaptados às necessidades específicas da sua empresa, seja para fazer pedidos de material de escritório ou atender a solicitações de clientes.

Os melhores modelos de formulários de pedidos economizam um tempo valioso que pode ser melhor aproveitado para aumentar sua receita e criar mais pedidos. É isso que esses modelos farão!

O que é um modelo de formulário de pedido?

Um modelo de formulário de pedido é um formulário padrão que pode ser preenchido rapidamente sempre que você precisar criar um novo pedido. Há dois tipos principais:

Modelos de pedido de compra que você pode usar para criar um novo pedido para um fornecedor adquirir os materiais necessários para a sua empresa

que você pode usar para criar um novo pedido para um fornecedor adquirir os materiais necessários para a sua empresa Modelos de atendimento que podem ser usados para acompanhar o processo, desde a entrada e a embalagem até a entrega

Os usos dos modelos não se limitam aos modelos de pedidos. Você pode encontrar modelos para qualquer coisa, desde pedidos de alteração de reformas até pedidos de brindes. Você pode até mesmo conectar modelos de formulários de pedidos a rastreadores de vendas para acompanhar o panorama geral.

Independentemente dos formulários de pedido que você escolher, a simplicidade é fundamental. Um criador de formulários ajuda a padronizar os pedidos para simplificar os negócios e as operações diárias .

O que faz um bom modelo de formulário de pedido?

Como muitas empresas trabalham com pedidos, você encontrará muitos modelos de formulários de pedidos que prometem agilizar seus processos. Os recursos a seguir o ajudarão a escolher um formulário de pedido que beneficie suas operações:

Facilidade de uso: Quanto mais fácil for o uso de um modelo de formulário de pedido, mais fácil será incentivar suas equipes a adotá-lo

Quanto mais fácil for o uso de um modelo de formulário de pedido, mais fácil será incentivar suas equipes a adotá-lo Personalização: Sua empresa é única, portanto, verifique se o modelo é personalizável para que você possa otimizar suas eficiências de acordo com as necessidades de sua empresa

Sua empresa é única, portanto, verifique se o modelo é personalizável para que você possa otimizar suas eficiências de acordo com as necessidades de sua empresa Simplicidade: É provável que você precise processar regularmente um grande volume de pedidos, o que torna especialmente valioso um modelo simples e rápido de preencher

É provável que você precise processar regularmente um grande volume de pedidos, o que torna especialmente valioso um modelo simples e rápido de preencher Codificação por cores: Os modelos de formulário de pedido que incorporam chamadas visuais usando codificação por cores para orientar os olhos do leitor para detalhes importantes do pedido ajudam a eliminar erros ou confusão do usuário

Os modelos de formulário de pedido que incorporam chamadas visuais usando codificação por cores para orientar os olhos do leitor para detalhes importantes do pedido ajudam a eliminar erros ou confusão do usuário Integração do gerenciamento de projetos: Não é obrigatório, mas a integração de seus formulários de pedido com o software para processar pagamentos on-line e coletar pagamentos on-line pode simplificar as operações e aumentar a eficiência, além de reduzir os custos

Encontrar modelos que correspondam à sua situação e ao seu ambiente maximizará a relevância deles para sua empresa.

10 modelos de formulários de pedidos para usar em 2024

1. Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp

Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp

Com o Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp com o ClickUp, você pode rastrear facilmente seus pedidos, desde a colocação até o atendimento. Esse modelo básico de formulário de pedido oferece uma visão geral de cada etapa do processo de pedido, incluindo:

Pedido

Embalado

Em trânsito

Entregue

Cumprido

Mas isso é só o começo. Você pode adicionar campos personalizados a cada pedido, como um número de rastreamento, preço total e nome, tipo e quantidade do produto. Você pode usar esses campos para gerar relatórios e mostrar tendências.

Você pode até mesmo usar tags de atendimento ao cliente, como problemas com pedidos, e uma função de comentário personalizado para devoluções e novos pedidos - um rastreador automatizado de dias desde o pedido ajuda a manter tudo funcionando sem problemas.

E o melhor: na visualização Form, os clientes podem enviar seus pedidos com todos os detalhes de que você precisa, preenchendo automaticamente a visualização do rastreador. Essa integração garante que você não perderá um pedido recém-feito e, ao mesmo tempo, manterá um local central para todas as informações relevantes.

2. Modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp

Modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp

Se você deseja rastrear os pedidos que faz aos fornecedores, o Modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp é o seu formulário de pedidos on-line. Com ele, você pode gerenciar os recursos da sua empresa, incluindo o estoque atual e os pedidos para reabastecer esse estoque.

O rastreador de estoque inclui duas listas para acompanhar o que está em estoque para seus clientes. Você pode atribuir etiquetas de notificação personalizadas aos itens para receber alertas quando o estoque estiver baixo ou simplesmente classificar por quantidade para ter uma visão geral dos níveis de estoque.

Mas a visualização do processo de pedido faz esse modelo brilhar. Ele vem pré-configurado com cinco colunas:

To Order

Pedidos

Em trânsito

Entregue

Estocado

Você pode adicionar a categoria do produto, o ID do produto individual e o fornecedor principal de cada item e movê-los pela cadeia de suprimentos à medida que o status do pedido for alterado. Esse modelo usa esses campos para atualizar sua lista de inventário e manter o nível de estoque preciso.

3. Modelo de formulário de pedido de alteração para reformas do ClickUp

Modelo de formulário de pedido de alteração para reformas do ClickUp

Muitas empresas, especialmente as grandes empresas contratantes, gerenciam constantemente projetos extensos com pedidos em constante mudança. O Modelo de formulário de pedido de alteração do ClickUp para reformas ajuda a rastrear até mesmo as solicitações mais complexas.

Um formulário de pedido de alteração simples permite que empreiteiros e clientes solicitem alterações no projeto. Campos como o motivo da alteração, o impacto e o local do projeto acrescentam contexto, e você pode adicionar campos de dados, como o ID do contrato original, o novo prazo do contrato e o novo preço.

Em seguida, a ordem de alteração flui para uma lista de Visão Geral das Ordens de Alteração, classificada automaticamente por novas ordens, ordens em revisão e ordens recusadas, onde você pode atribuir cronogramas, proprietários e outros detalhes. Em seguida, classifique por prioridade ou status para obter uma visão geral de todas as principais decisões do projeto.

Esse modelo de formulário de pedido funciona melhor quando se usa o ClickUp como seu CRM para manufatura porque você pode anexar tarefas e ordens de alteração aos seus projetos de construção maiores no sistema, criando uma única fonte de verdade e uma visão geral do projeto para a sua equipe.

4. Modelo de formulário de pedido de suprimentos ClickUp

Modelo de formulário de pedido de suprimentos do ClickUp

Nenhuma empresa pode funcionar de forma eficaz sem um fluxo constante de suprimentos, incluindo materiais de escritório, móveis, ferramentas ou outros itens padrão que formam a espinha dorsal de seus processos de gerenciamento diário.

Os Modelo de formulário de pedido de suprimentos ClickUp é um criador de formulários personalizado para simplificar o pedido e o reordenamento de suprimentos para sua organização.

Comece com o formulário de pedido de suprimentos preenchendo informações como:

Tipo de suprimento

Solicitante (com informações de contato)

Fornecedor (com informações de contato)

Departamento

Observações

Em seguida, passe cada pedido por um processo de aprovação que você também pode marcar no modelo. Qualquer nova solicitação enviada por meio do formulário de pedido preenche automaticamente a lista New Orders (Novos pedidos), mas você pode classificar por departamento e acompanhar seus pedidos ao longo do processo até o atendimento.

Todos nós não gostaríamos que o pedido de suprimentos fosse um pouco menos incômodo? Com este modelo de formulário de pedido gratuito, isso pode ser feito.

5. Modelo de formulário de pedido de cookies ClickUp

Modelo de formulário de pedido de cookies do ClickUp

Preparamos um modelo delicioso para você. Embora o tenhamos projetado para biscoitos, isso não significa que o Modelo de formulário de pedido de cookies do ClickUp é apenas para esse caso de uso. Pelo contrário, sua simplicidade otimizada oferece vários benefícios a qualquer número de empresas e setores, quer você esteja enviando camisetas personalizadas com um formulário de pedido de camiseta ou fazendo malabarismos com solicitações de impressão com um formulário de pedido de fotografia.

Como em muitos dos modelos mencionados neste guia, isso começa com o formulário de pedido. Os campos do Formulário personalizado, como sabor do biscoito, endereço de entrega, data de entrega e quantidade, fornecem a você o básico para iniciar o atendimento.

A partir daí, você se tornará o melhor amigo do Quadro de Processamento de Pedidos, que o ajuda a acompanhar os estágios pelos quais qualquer novo pedido deve passar. E você vai adorar o Cookie Order Database, que lista todos os pedidos que você recebeu por sabor de biscoito em uma planilha simples e visual.

Se isso é o que ele faz para os biscoitos, imagine o que esse modelo pode fazer para outros produtos. Com alguns ajustes simples, como alterar o sabor do produto para uma cor de camiseta para um formulário de pedido de camiseta, você poderá usá-lo em qualquer empresa com vários produtos para simplificar o processo de pedido.

6. Pasta de atendimento de pedidos do ClickUp

Folder de atendimento de pedidos do ClickUp

Otimizado para empresas de comércio eletrônico, o Modelo de atendimento de pedidos do ClickUp garante que você envie todos os novos pedidos dentro do prazo com um fluxo de trabalho simplificado que minimiza o desperdício de tempo.

O processo começa com quatro status personalizados: Open (Aberto), In Progress (Em andamento), In Stock (Em estoque) e Out of Stock (Fora de estoque), para mover seus pedidos pelo processo com facilidade. Os campos personalizados, como unidade de custo e quantidade do pedido, facilitam a categorização de pedidos individuais.

Adicione novos pedidos à visão geral por meio do formulário de pedidos e, em seguida, visualize a visão geral de alto nível com visualizações de quadro e lista. As visualizações avançadas, como Product Demand, permitem analisar tendências e manter o estoque em um nível gerenciável.

O comércio eletrônico não é o único uso potencial desse modelo. Ele é útil sempre que você precisa gerenciar o processo de atendimento de pedidos. E como ele está no software ClickUp, você pode integrar esse modelo gratuito a outros processos, como o seu modelos de planejamento de contas ou nos formulários de pedidos on-line seguros de seu site.

7. Modelo de pedidos de brindes da empresa ClickUp

Modelo de pedidos de brindes da empresa ClickUp

Se você deseja distribuir brindes e presentes para o moral interno ou como brindes para clientes, os itens promocionais são uma parte fundamental da estratégia de marketing e RH da maioria das organizações. Os Modelo de pedidos de brindes da empresa ClickUp garante que, quando sua empresa precisar de mais brindes, o processo de pedido seja simples, seja um formulário de pedido de camiseta ou um formulário de pedido de artigos de papelaria de marca.

Essa visão geral simples da tabela categoriza os pedidos de brindes em Novos, Aguardando suprimentos, Prontos para envio e Enviados. Para cada linha, é possível especificar o nome do cliente, o tamanho da equipe e os detalhes de contato, juntamente com variáveis como data de vencimento, preço por item e quantidade.

Além dessas informações básicas, você pode usar campos de formulário codificados por cores, como informações de pagamento e parceiro de envio, para análise avançada. Depois de colocar essas variáveis, a visualização Needs Payment List (Lista de pagamentos necessários) ajuda a entender onde você precisa de acompanhamento para obter receita contínua.

8. Modelo de rastreador de vendas ClickUp

Modelo de rastreador de vendas ClickUp

Para operações de vendas maiores e mais orientadas a processos, o Modelo de controle de vendas do ClickUp é exatamente o que sua empresa precisa para se manter organizada.

Esse modelo rastreia e analisa seu processo de vendas no nível do pedido individual por meio de três visualizações:

A visualização Sales Tracker mostra cada um de seus produtos organizados por mês, incluindo variáveis como tipo de produto, custo unitário, preço unitário, custo de remessa, margem de lucro, número de devoluções e meta de lucro

mostra cada um de seus produtos organizados por mês, incluindo variáveis como tipo de produto, custo unitário, preço unitário, custo de remessa, margem de lucro, número de devoluções e meta de lucro A visualização Status de vendas por produto concentra-se em cada produto para obter mais informações sobre onde sua equipe está atingindo as metas e onde são necessários mais esforços de vendas

concentra-se em cada produto para obter mais informações sobre onde sua equipe está atingindo as metas e onde são necessários mais esforços de vendas A visualização Volume de vendas por mês concentra-se nas vendas e nos lucros gerais dos produtos para uma visão geral de alto nível do desempenho da equipe de vendas

Com essa visão geral em várias camadas, você pode obter insights valiosos sobre suas vendas que o ajudarão a tomar decisões . O fato de que ele funciona como um modelo de relatório de vendas é um bom bônus.

9. Modelo de formulário de pagamento ClickUp

Modelo de formulário de pagamento do ClickUp

A Modelo de formulário de pagamento do ClickUp ajuda você a anexar informações importantes a cada pedido que recebe para pagamentos presenciais e on-line, facilitando a compreensão de quais pedidos já foram processados e quais ainda precisam de acompanhamento para gerar receita.

O caso de uso padrão do modelo se concentra em ingressos para eventos, mas alguns ajustes rápidos permitem que ele funcione igualmente bem em qualquer setor.

A visualização padrão se concentra nas categorias de produtos antes de listar as informações de contato de cada pedido, o tipo de pagamento e o status do recebimento do pagamento. A partir daí, é possível designar membros da equipe para acompanhamento e datas de vencimento e até mesmo anexar recibos para acompanhar seus pagamentos físicos e on-line.

10. Modelo de formulário de pedido do Excel por ExcelTemplates

Via Modelos do Excel Se você está simplesmente procurando um modelo em Excel para rastrear e atender seus pedidos, o modelo de formulário de pedido em Excel do ExcelTemplates pode ajudar. Ele é uma alternativa estática ao Formulários do Google e alguns dos modelos do ClickUp mencionados acima, ajudando-o a padronizar a forma de arquivar e fazer pedidos para sua empresa.

Ele inclui a marca básica na parte superior, seguida de informações como o endereço de entrega e os itens de linha para cada item do pedido. As colunas de custo registram o preço total, fornecendo a você uma visão geral e facilitando o atendimento do pedido pelo fornecedor.

Prepare-se para fazer pedidos e otimizar seus processos com o ClickUp

Vamos ser honestos: você precisa atender e solicitar pedidos com ou sem um modelo. A questão é: quanto o modelo que você escolher beneficiará sua empresa?

Esses modelos oferecem vários benefícios, mas a maior vantagem é que eles podem se integrar diretamente à sua plataforma de gerenciamento de trabalho.

Considere, por exemplo, a capacidade de integrar modelos de pedidos com sua plataforma de gerenciamento de trabalho software de gerenciamento de leads . Agora sua equipe de vendas pode inserir facilmente o primeiro pedido de um lead recém-convertido.

Ou considere conectar pedidos individuais e rastreamento de pedidos ao seu software de OKR. Agora você pode basear sua metas de vendas em resultados tangíveis para torná-las mais eficazes e realistas.

E é aí que entra o ClickUp. Como uma ferramenta projetada para gerenciar todo o seu fluxo de trabalho, não oferecemos apenas gerenciamento de leads ou de projetos. Não somos apenas uma plataforma de definição de metas. Somos tudo isso e muito mais - inclusive a capacidade de configurar modelos de pedidos diretamente na plataforma.

E o melhor de tudo é que oferecemos modelos em todos os níveis, inclusive em nosso plano Free Forever. Não acredita em nós? Crie sua conta ClickUp gratuita e, em seguida, instale qualquer um dos modelos deste guia clicando em seu link!