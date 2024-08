Como definir metas de vendas eficazes (com 5 exemplos) 2024

Para a maioria das empresas, uma meta de vendas típica se concentra em vender o máximo possível.

Mas esses não são os melhores tipos de objetivos de vendas .

É como dizer que "divertir-se" é sua meta para as férias de verão.

Mas o que é diversão?

Ficar chapinhando em uma piscina o dia todo ou fazer mergulho?

Da mesma forma, também em vendas, você precisa definir os mostrativos para formar metas bem articuladas.

Neste artigo, discutiremos o que são metas de vendas, seus tipos, cinco exemplos e como definir metas de vendas excelentes . Também lhe diremos como atingir suas metas de vendas e responderemos a algumas perguntas frequentes relacionadas.

Pronto para fazer chover? 💸 Vamos lá!

O que são metas de vendas?

Metas de vendas são resultados quantificáveis para sua equipe de vendas que geralmente são documentados em seu plano de vendas.

Algumas metas realistas podem ser:

Aumentar a receita em 20% a cada ano

Melhorar a taxa de conversão em 5% no segundo trimestreAumentar a retenção de clientes _? Ou uma meta mensal de geração de leads?

Como líder ou gerente de uma equipe de vendas, é preciso definir metas de vendas relevantes com base nas metas do seu negócio.

Por exemplo, para medir o sucesso de sua empresa, você pode definir uma meta de receita.

Mas se quiser aumentar a eficiência, talvez faça mais sentido buscar uma taxa de ganho mais alta (a taxa na qual sua equipe de vendas converte clientes potenciais em clientes).

O ponto principal é que você deve conectar cada meta de vendas definida à intenção do negócio.

Etapa 2: tornar suas metas de vendas SMART

Não, você não as coloca em um terno e gravata. 👔

Em vez disso, Metas de vendas SMART são:

**Específicas: defina metas claras sobre o que você deseja alcançar

Mensuráveis: garanta que suas metas sejam mensuráveis para que você possaacompanhar o progresso em um relatório de vendas* Alcançáveis: defina metas de vendas realistas que possam ser atingidas, mas isso não significa que não possam ser metas desafiadoras

Alcançáveis: defina metas de vendas realistas que possam ser atingidas, mas isso não significa que não possam ser metas desafiadoras **Relevante: seu objetivo de vendas deve estar alinhado com todos os objetivos comerciais, de equipe e individuais

**Baseado no tempo: estabeleça um cronograma definido para atingir sua meta

Use esses fatores como uma lista de verificação para transformar cada objetivo em uma meta SMART e conduzir sua empresa ao sucesso.

Etapa 3: defina uma meta ambiciosa

Agora, você pode se concentrar em metas que ofereçam à sua equipe de vendas um pouco mais de desafio.

No entanto, certifique-se de que não seja impossível, como contar quantas sementes de melancia você comeu.

Mas também não muito fácil, como suar em meados de julho.

Em vez disso, ao defini-la, dê uma olhada nos dados de vendas anteriores e veja qual é a probabilidade de seus representantes atingirem a meta. Isso o ajudará a encontrar um equilíbrio entre torná-la desafiadora e alcançável.

Etapa 4: identificar incentivos

Os incentivos no mundo das vendas são tão comuns quanto estampas florais e chinelos de dedo nas praias.

**Mas como você projeta seu sistema de incentivos?

Comece obtendo a opinião de sua equipe de vendas sobre as regras, as recompensas e outros aspectos do programa de incentivos. Dessa forma, você pode criar um sistema que funcione para todos.

E lembre-se: um vendedor que atinge uma meta ambiciosa deve receber um incentivo melhor do que aquele que atinge uma meta individual.

Etapa 5: esclareça as metas com sua equipe

_Sabe o que não está motivando?

Não saber por que você está atingindo a meta em primeiro lugar!

Discuta e esclareça suas metas de vendas com sua equipe para que eles saibam o que é esperado.

Por exemplo, digamos que você queira que seus representantes aumentem a geração de leads .

Mas você deve dar a eles um motivo para fazer isso, por exemplo, como isso ajudará a aumentar a receita, expandir a empresa ou obter incentivos.

Isso os motivará a atingir a meta de vendas!

Etapa 6: configurar um sistema de rastreamento

Você deve ser capaz de rastrear o progresso de cada profissional de vendas da empresa. Use modelos de definição de metas para acompanhar o progresso da sua equipe.

Um sistema de acompanhamento informa onde você está e o atualiza sobre se está no caminho certo ou não.

Caso contrário, estabelecer metas pode ser tão inútil quanto usar protetor solar quando se está dentro de casa assistindo à Netflix.

Como atingir metas de vendas

Depois de definir uma estratégia de vendas, veja como você pode atingir suas metas de vendas:

1. Priorize as metas regularmente

Determine quais metas geram o maior valor ou causam um grande impacto.

Essas tarefas geralmente ajudam um representante de vendas com suas metas profissionais e contribuem para o panorama geral da empresa. As prioridades também dependem de quando você deseja atingir essa meta específica.

Incentive seus representantes a concentrar sua energia nessas metas. Isso os ajudará a utilizar seu tempo da melhor maneira possível.

2. Reúna dados em tempo real sobre a atividade de vendas

Com dados em tempo real sobre cada atividade de vendas, sua equipe pode visualizar seus esforços e sua jornada de sucesso.

Isso não só ajudará a manter todos na mesma página, mas também poderá motivar seus representantes quando eles virem como seus esforços se traduzem em receita. E os representantes de vendas motivados podem superar consistentemente as cotas e gerar mais receita.

Os dados de vendas em tempo real também ajudam as equipes a reconhecer as conquistas de seus colegas.

Afinal de contas, um pouco de reconhecimento público pode ajudar muito.

bônus:_ *Modelos de cotação* para vendas!

3. Plano para o fracasso

Nenhum gerente de vendas se propõe a fracassar.

Mas nos negócios, os obstáculos às vezes são inevitáveis. Como passar por crianças (ou adultos) brincando com balões de água sem ser atingido. #JustSumerThings

O que você pode fazer?

Usar uma capa de chuva ou carregar um guarda-chuva para desviar deles! 😝

Basicamente, prepare-se com antecedência.

Desenvolva um plano proativo para lidar com os obstáculos para que você possa estar em uma posição melhor para superá-los rapidamente.

Veja como você pode começar:

Determine se sua equipe tem as habilidades e os sistemas certos para atingir suas metas

Estude seu mercado, a demanda e a concorrência

Reconheça as possíveis barreiras e defina estratégias para enfrentá-las

Bônus:_ **Ferramentas de capacitação de vendas !

4. Desenvolver suporte e estrutura

Além da definição de metas e do monitoramento, sua equipe precisa de apoio adequado.

E qual é o melhor sistema de apoio do que um gerente de vendas ou líder de equipe, certo?

Eles podem orientar os representantes de vendas para que se concentrem no pessoal e no profissional, incentivando-os a dar o melhor de si. Isso pode acontecer em reuniões semanais que capacitam a equipe a atingir suas metas.

Além disso, pergunte à equipe:

Eles se sentem confiantes com as metas estabelecidas?

Eles preveem algum desafio?

Onde eles querem seu apoio?

Você também deve investir no software certo, como um CRM ou ferramenta de gerenciamento de projetos para facilitar as vendas gerenciamento de processos . Isso ajuda o líder de vendas e o representante de vendas a agilizar os processos e acompanhe o desempenho com facilidade.

Bônus:_ **Modelos de plano de vendas !

5. Recompense sua equipe

Digamos que você conclua uma corrida, embora esteja um milhão de graus lá fora, e depois pegue um suco de melancia recém-prensado. 🍉

Um prêmio bem merecido!

Bônus e incentivos baseados no desempenho de vendas são óbvios se você quiser obter os melhores resultados da sua equipe. Mas nem sempre precisa ser suco de melancia ou dinheiro.

Pense em maneiras de reconhecer objetivos menores, como upsells e retenção. Isso deve inspirar sua equipe a melhorar o desempenho de forma consistente

O melhor software de metas de vendas

deseja uma solução que realmente permita definir, monitorar e gerenciar suas metas de vendas?

Entre ClickUp .

O ClickUp é um dos maiores mais bem avaliadas do mundogerenciamento de projetos de vendas e CRM ferramentas usadas por várias equipes em pequenas e grandes empresas .

Veja como o ClickUp torna o gerenciamento de metas de vendas tão agradável quanto uma brisa de verão:

1. Definir metas de vendas

Com Objetivos do ClickUp você pode definir suas metas de vendas com facilidade.

Você pode definir metas com cronogramas claros, OKRs (Objectives and Key Results, objetivos e principais resultados) e acompanhe automaticamente seu progresso.

As metas são objetivos de alto nível que você pode dividir em alvos menores para facilitar o gerenciamento.

As metas são objetivos mensuráveis aos quais você possa se associar:

Conclusão de tarefas

Dinheiro

Valores numéricos

Campos simples de verdadeiro/falso

Como seu equipes de vendas atingirem essas metas você pode visualizar o progresso para atingir a meta.

Definição de metas e visualização do progresso com o recurso Goals do ClickUp

2. Analise a atividade de vendas e os possíveis gargalos com o recurso Painéis de controle Os painéis são a melhor maneira de visualizar tudo o que está acontecendo em seu

Espaço de trabalho em ClickUp.

Você pode criá-los de forma personalizada com Widgets que ajudam a visualizar o kPIs de vendas que você deseja monitorar.

Por exemplo, você pode usar Sprint Widgets como Fluxo cumulativo , Queimadura , Queima de estoque e Gráficos de velocidade para medir a qualidade do escopo de seu trabalho.

Você também recebe vários outros widgets, como:

3. Automatize seus processos de vendas

Com Automações do ClickUp você pode simplificar as atividades monótonas de vendas para garantir que sua equipe possa concentrar seus esforços no cumprimento das metas de vendas.

Por exemplo, o ClickUp permite que você:

Atribuir automaticamente leads a seus representantes de desenvolvimento de vendas

Alterar o leadPrioridadesou movê-las para um novoLista de prioridadesquando seu status mudar

Criar uma tarefa para cada chamada agendada (viaCalendly), etc.

Tudo o que você precisa fazer é definir o:

Acionador : que deve acontecer para iniciar uma automação

Condição : que deve ser verdadeira para continuar a automação

Ação : o que acontece depois que uma automação é acionada

Configuração de uma automação no ClickUp

Comece a esmagar suas metas de vendas com o ClickUp

A definição de metas de vendas o ajuda a atingir os objetivos individuais e da empresa.

Isso só é possível se você as definir e acompanhar.

Mas fazer isso manualmente?

De jeito nenhum! A não ser que você queira se esforçar muito, analisando números e criando gráficos em vez de fazer vendas.

Não se preocupe.

Você tem o ClickUp, lembra-se?

Você pode usar esse poderoso software para gerenciar metas de vendas, realizar planejamento de vendas, criar um sistema de CRM automatizar processos de vendas e muito mais. Registre-se no ClickUp gratuitamente e torne seu futuro de vendas tão brilhante quanto um dia de verão. 🌞