10 melhores alternativas e concorrentes para o Microsoft Whiteboard que você deve conhecer agora mesmo

A Microsoft é um grande nome no setor de tecnologia. Por isso, o Microsoft Whiteboards é um produto de sucesso com muitos usuários satisfeitos. Recentemente, a empresa tem se concentrado muito em seu software de classe empresarial e na criação de uma experiência perfeita para os usuários.

Mas será que isso o torna o software de quadro branco perfeito para equipes que desejam obter o máximo de produtividade possível?

Não necessariamente.

As integrações do Microsoft Whiteboard são limitadas em grande parte aos outros produtos da empresa, e o próprio Whiteboard interativo oferece poucos recursos além de

funcionalidades específicas do quadro branco

.

Neste artigo, abordaremos as melhores alternativas ao Microsoft Whiteboard disponíveis no momento e destacaremos os vários recursos, limitações, preços e classificações de produtos de todas as ferramentas, para que você encontre a melhor opção para você.

Vamos começar!

O que você deve procurar nas alternativas ao Microsoft Whiteboard?

Ao considerar as alternativas ao Microsoft Whiteboard, há vários fatores que você deve procurar. Ao avaliar suas opções, leve em consideração os seguintes pontos.

Recursos de colaboração com vários usuários :

Colaboração em tempo real é um aspecto importante do software de quadro branco. A alternativa que você escolher deve oferecer essa funcionalidade.

: Colaboração em tempo real é um aspecto importante do software de quadro branco. A alternativa que você escolher deve oferecer essa funcionalidade. Compatibilidade entre plataformas : Os membros da equipe usam um conjunto diversificado de dispositivos. Certifique-se de que a alternativa escolhida funcione no maior número possível desses dispositivos.

: Os membros da equipe usam um conjunto diversificado de dispositivos. Certifique-se de que a alternativa escolhida funcione no maior número possível desses dispositivos. Integração e compartilhamento de arquivos : Uma pilha de tecnologia moderna consiste em muitas funções de colaboração de equipe para trabalhar em conjunto em um quadro branco virtual. Ela também deve ter integrações para se conectar a outras ferramentas de aplicativos da Web.

: Uma pilha de tecnologia moderna consiste em muitas funções de colaboração de equipe para trabalhar em conjunto em um quadro branco virtual. Ela também deve ter integrações para se conectar a outras ferramentas de aplicativos da Web. Privacidade e segurança : A segurança cibernética é uma consideração importante. Procure por criptografia, proteção de dados, controles de acesso e conformidade com as normas de privacidade.

: A segurança cibernética é uma consideração importante. Procure por criptografia, proteção de dados, controles de acesso e conformidade com as normas de privacidade. Opções de exportação e importação : A entrada e saída de dados do software deve ser o mais fácil possível, especialmente quando se deseja compartilhar ideias. Para facilitar isso, procure um conjunto robusto de formatos de arquivo compatíveis.

: A entrada e saída de dados do software deve ser o mais fácil possível, especialmente quando se deseja compartilhar ideias. Para facilitar isso, procure um conjunto robusto de formatos de arquivo compatíveis. Vídeo conferência : As reuniões on-line são cruciais para o sucesso da colaboração bem-sucedida no local de trabalho -independentemente de sua equipe estar remota ou na mesma sala.

: As reuniões on-line são cruciais para o sucesso da colaboração bem-sucedida no local de trabalho -independentemente de sua equipe estar remota ou na mesma sala. Preços e licenciamento: Avalie a estrutura de preços e as opções de licenciamento da alternativa do Microsoft Whiteboard. A solução escolhida deve corresponder ao seu orçamento, mas também fornecer os recursos de que você precisa.

As 10 melhores alternativas ao Microsoft Whiteboard para usar em 2024

Escolhendo o

melhor software de quadro branco

não é uma tarefa fácil. O dinheiro que você gasta é um investimento importante para o sucesso da sua equipe, portanto, é aconselhável examinar todas as opções. Confira nossa lista das 10 melhores alternativas ao Microsoft Whiteboard para ter uma boa visão geral das opções disponíveis para você.

1.

ClickUp

Veja a atividade de todos e trabalhe em equipe, mesmo trabalhando remotamente. Faça brainstorming, adicione anotações e reúna suas melhores ideias em uma tela criativa com o ClickUp Whiteboards

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que oferece uma ampla gama de recursos para planejamento, organização e colaboração em projetos. Essa alternativa ao quadro branco da Microsoft oferece exibições personalizáveis, como a exibição de quadro e a exibição de lista, permitindo o gerenciamento flexível de tarefas e a fácil

mapeamento de processos

.

O ClickUp também permite que você atribua

itens de ação

para os membros da equipe e acompanhe sua conclusão usando comentários atribuídos. Ao contrário do ClickUp, o Microsoft Whiteboard se concentra principalmente nos recursos de quadro branco colaborativo e não no gerenciamento extensivo de tarefas e no controle de tarefas

ferramentas de produtividade

para conectar todas as equipes.

Recurso de quadro branco do ClickUp

do ClickUp não só está totalmente integrado a seus outros recursos de produtividade, como também é poderoso por si só. Sua ferramenta de quadro branco colaborativo

melhora a comunicação

e oferece aos clientes e às partes interessadas uma visão rápida do panorama geral.

Desenvolva ideias com a equipe, desenhando-as de forma livre

Mapa mental

com o modo em branco no ClickUp

Mapas mentais do ClickUp

do ClickUp permite que as equipes criem roteiros e fluxos de trabalho vinculando objetos entre si. A colaboração da equipe em tempo real e o compartilhamento público de links facilitam o trabalho conjunto dos membros da equipe e das partes interessadas externas.

Os quadros brancos oferecem

modelos personalizáveis

, formatação de rich text e a capacidade de converter o conteúdo do quadro em tarefas, tornando o gerenciamento de projetos mais eficaz. Modelos como o

Modelo de quadro branco de proposta de projeto do ClickUp

permitem que os usuários comecem a trabalhar rapidamente. A plataforma é compatível com várias plataformas, incluindo Windows, macOS, iOS, Android e navegadores da Web, garantindo acessibilidade e colaboração em vários dispositivos.

melhores recursos do #### ClickUp

Colaboração em tempo real : Os quadros brancos do ClickUp permitem que vários usuários colaborem em tempo real

: Os quadros brancos do ClickUp permitem que vários usuários colaborem em tempo real Mapas mentais : Permitem que as equipes organizem e conectem visualmente ideias, roteiros e fluxos de trabalho

: Permitem que as equipes organizem e conectem visualmente ideias, roteiros e fluxos de trabalho Atribuição de tarefas : Os usuários podem atribuir tarefas diretamente do Whiteboard on-line, facilitando a delegar trabalho e acompanhar o progresso

: Os usuários podem atribuir tarefas diretamente do Whiteboard on-line, facilitando a delegar trabalho e acompanhar o progresso Recursos de incorporação : Vários elementos, como conteúdo da Web, documentos e outros, são facilmente incorporados ao quadro branco virtual para promover a colaboração simples da equipe e o compartilhamento de tarefas

: Vários elementos, como conteúdo da Web, documentos e outros, são facilmente incorporados ao quadro branco virtual para promover a colaboração simples da equipe e o compartilhamento de tarefas Modelos personalizáveis : O ClickUp oferece centenas de modelos personalizáveis para quadros brancos, cobrindo uma variedade de necessidades

: O ClickUp oferece centenas de modelos personalizáveis para quadros brancos, cobrindo uma variedade de necessidades Menções e comentários : Vários usuários podem mencionar outras pessoas e comentar diretamente no quadro branco, facilitando a busca de informações e o fornecimento de feedback

: Vários usuários podem mencionar outras pessoas e comentar diretamente no quadro branco, facilitando a busca de informações e o fornecimento de feedback Compartilhamento público : Os quadros brancos criados no ClickUp podem ser compartilhados com clientes ou partes interessadas externas, gerando links públicos

: Os quadros brancos criados no ClickUp podem ser compartilhados com clientes ou partes interessadas externas, gerando links públicos Acessibilidade em várias plataformas: Os quadros brancos do ClickUp podem ser acessados em várias plataformas, incluindo Windows, macOS, iOS, Android e navegadores

Limitações do ClickUp

Recursos limitados no aplicativo móvel

A curva de aprendizado pode ser acentuada em comparação com outras opções de quadro branco on-line

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado - $5/mês por usuário

$5/mês por usuário **Business - $12/mês por usuário

**Business Plus - $19/mês por usuário

Enterprise - Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Miro

via

Miro

Miro

é uma popular plataforma de quadro branco colaborativo on-line que permite que as equipes tenham ideias, façam brainstorming e trabalhem juntas em um espaço de trabalho visual e interativo. Ela oferece uma série de recursos criados para facilitar a colaboração remota e o pensamento criativo para que vários usuários compartilhem ideias e trabalhem juntos.

melhores recursos do #### Miro

Extensas ferramentas de colaboração : Oferece recursos de colaboração para que os usuários possam deixar comentários, mencionar membros da equipe e ter discussões no quadro branco virtual

: Oferece recursos de colaboração para que os usuários possam deixar comentários, mencionar membros da equipe e ter discussões no quadro branco virtual Telas e modelos versáteis : Uma tela grande e flexível permite que os usuários criem e organizem conteúdo em vários formatos. O Miro oferece uma ampla gama de modelos pré-construídos para diferentes casos de uso

: Uma tela grande e flexível permite que os usuários criem e organizem conteúdo em vários formatos. O Miro oferece uma ampla gama de modelos pré-construídos para diferentes casos de uso Uma vasta biblioteca de elementos interativos: O Miro inclui uma rica biblioteca de formas, ícones, notas adesivas e outros elementos que podem ser facilmente adicionados ao quadro branco

Limitações do Miro

Alguns usuários consideram o Miro um desafio em comparação com outras alternativas ao Microsoft Whiteboard

Os usuários relataram problemas de desempenho ao trabalhar com quadros grandes e complexos

O Miro é principalmente uma plataforma on-line, o que significa que requer uma conexão com a Internet para acessar e trabalhar em quadros brancos

Preços do Miro

Gratuito para sempre

Iniciante US$ 8/mês por usuário

Empresa US$ 16/mês por usuário

Enterprise Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços



Miro ratings and reviews

G2: 4,8/5 (4.725 avaliações)

4,8/5 (4.725 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1.211 avaliações)

3. Draw.Chat

via

Draw.Chat

O Draw.Chat é uma plataforma de quadro branco colaborativo on-line que permite aos usuários desenhar, esboçar e colaborar em tempo real. Essa ferramenta de colaboração tem uma interface simples e intuitiva para comunicação visual e brainstorming.

Melhores recursos do Draw.Chat

Recursos de colaboração: Os usuários podem ver os desenhos e as edições uns dos outros em tempo real para facilitar o trabalho em equipe e a troca de ideias

Os usuários podem ver os desenhos e as edições uns dos outros em tempo real para facilitar o trabalho em equipe e a troca de ideias Ferramentas de desenho : A plataforma oferece uma variedade de ferramentas de desenho personalizáveis, incluindo pincéis, formas, texto e cores

: A plataforma oferece uma variedade de ferramentas de desenho personalizáveis, incluindo pincéis, formas, texto e cores Tela infinita: O quadro branco oferece uma tela infinita, proporcionando um amplo espaço para a captura de ideias

Limitações do Draw.Chat

O Draw.Chat oferece um conjunto relativamente básico de recursos em comparação com ferramentas mais abrangentes

Quando a sessão do Draw.Chat é fechada ou atualizada, o conteúdo do quadro branco é perdido

Não há controles avançados para colaboração, como permissões de usuário, histórico de versões ou a capacidade de rastrear alterações

Preços do Draw.Chat

Gratuito para sempre

Entre em contato com o fornecedor para obter preços de upgrade

Avaliações e opiniões sobre o Draw.Chat

Capterra: 4,7/5 (6 avaliações)

4. OneNote

via

OneNote

OneNote

é uma ferramenta de organização digital e de anotações desenvolvida pela Microsoft. Ela permite que os usuários capturem e organizem suas ideias, anotações e informações em um caderno digital.

Melhores recursos do OneNote

Sincronização entre dispositivos : As anotações podem ser sincronizadas perfeitamente entre dispositivos, permitindo que os usuários acessem suas anotações de qualquer lugar

: As anotações podem ser sincronizadas perfeitamente entre dispositivos, permitindo que os usuários acessem suas anotações de qualquer lugar Colaboração e compartilhamento : Os usuários podem colaborar em notas e cadernos em tempo real, compartilhando-os com outras pessoas

: Os usuários podem colaborar em notas e cadernos em tempo real, compartilhando-os com outras pessoas Recursos de pesquisa e organização : Poderosos recursos de pesquisa permitem que os usuários encontrem rapidamente notas específicas

: Poderosos recursos de pesquisa permitem que os usuários encontrem rapidamente notas específicas Modelos: ÚteisModelos do OneNote tornam a ferramenta mais fácil de gerar novas ideias

Limitações do OneNote

O software pode ser muito complicado para novos usuários devido ao seu complexo conjunto de recursos

As integrações do OneNote se concentram principalmente em outros produtos da Microsoft, deixando pouco ou nenhum suporte para integrações de terceiros

Preços do OneNote

Esse produto faz parte do serviço de assinatura do Microsoft 365.

Gratuito para sempre

Pessoal US$ 6,99/mês

Familiar US$ 9,99/mês

Business Basic US$ 7,20/mês

Aplicativos para empresas US$ 9,90/mês

Business Standard US$ 15,00/mês

Business Premium US$ 26,40/mês



OneNote ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 1.811 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.811 avaliações) Capterra: 4,6/5 (1.356 avaliações)

5. Painel conceitual

via

Quadro de conceitos

Conceptboard é uma plataforma de quadro branco on-line que permite que as equipes visualizem, façam brainstorming e colaborem em projetos em uma tela virtual.

Melhores recursos do Conceptboard

Software de colaboração visual : Os usuários podem contribuir com ideias, desenhar esboços e adicionar comentários de forma interativa em tempo real

Tela infinita : O espaço de trabalho infinito se expande à medida que os usuários adicionam conteúdo, oferecendo amplo espaço para documentar todas as ideias

: O espaço de trabalho infinito se expande à medida que os usuários adicionam conteúdo, oferecendo amplo espaço para documentar todas as ideias Gerenciamento de projetos: O Conceptboard tem recursos de gerenciamento de projetos, como atribuição de tarefas e controle de progresso

Limitações do Conceptboard

O Conceptboard pode ser um pouco difícil de aprender em comparação com quadros brancos virtuais mais básicos

Alguns recursos avançados, como integrações e recursos de gerenciamento de projetos, só estão disponíveis em planos de nível superior

Preços do Conceptboard

Gratuito para sempre

Premium US$ 6/mês por usuário

Business US$ 9,50/mês por usuário

Enterprise Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

Data Center Edition Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços



Avaliações e resenhas do Conceptboard

G2: 4,6/5 (91 avaliações)

4,6/5 (91 avaliações) Capterra: 4,6/5 (40 avaliações)

6. Lucidspark

via

Lucidspark

Lucidspark

é uma plataforma colaborativa de quadro branco on-line projetada para pensamento visual, brainstorming e solução de problemas.

Melhores recursos do Lucidspark

Modelos e estruturas : Oferece uma gama de modelos projetados para atender a uma variedade de necessidades de fluxo de trabalho

: Oferece uma gama de modelos projetados para atender a uma variedade de necessidades de fluxo de trabalho Integrações com ferramentas de produtividade : As integrações com ferramentas comuns permitem que os usuários ampliem a funcionalidade do Lucidspark

: As integrações com ferramentas comuns permitem que os usuários ampliem a funcionalidade do Lucidspark Recursos de votação e feedback: Oferece recursos para votar, classificar e fornecer feedback sobre ideias

Limitações do Lucidspark

Pode levar algum tempo para se tornar proficiente no uso de todos os recursos disponíveis

A experiência do usuário em dispositivos móveis pode não ser tão otimizada quanto em computadores desktop ou laptop

Preços do Lucidspark

Gratuito para sempre

Individual US$ 7,85/mês por usuário

Equipe US$ 9,00/mês por usuário

Empresa Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços



Lucidspark avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (2.142 avaliações)

4,5/5 (2.142 avaliações) Capterra: 4,7/5 (351 avaliações)

7. Mural

via

Mural

Mural

é uma plataforma de quadro branco visual on-line que permite que as equipes trabalhem juntas e façam brainstorming ou esboço de ideias em um ambiente de quadro branco virtual.

Melhores recursos do Mural

Tela flexível : Uma tela grande e flexível permite que os usuários criem e organizem o conteúdo de forma livre para se comunicarem e compartilharem novas ideias com facilidade

: Uma tela grande e flexível permite que os usuários criem e organizem o conteúdo de forma livre para se comunicarem e compartilharem novas ideias com facilidade Extensa biblioteca de modelos : Possui uma grande coleção de modelos predefinidos, adaptados a diferentes casos de uso

: Possui uma grande coleção de modelos predefinidos, adaptados a diferentes casos de uso Conjunto extenso de elementos: Um grande conjunto de elementos visuais, incluindo notas adesivas, formas, imagens e ferramentas de desenho, pode ser usado

Limitações do mural

Os amplos recursos do Mural podem ser um desafio para alguns novos usuários

O custo é relativamente alto em comparação com algumas das outras opções

O Mural depende muito da conectividade com a Internet e pode ter um desempenho ruim em conexões mais lentas

Preços do Mural

Gratuito para sempre

Equipe US$ 9,99/mês por usuário

Empresa US$ 17,99/mês por usuário

Empresa Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços



Mural ratings and reviews

G2: 4,6/5 (1.324 avaliações)

4,6/5 (1.324 avaliações) Capterra: 4,6/5 (110 avaliações)

8. Milanote

via

Nota de Milão

O Milanote é uma ferramenta de colaboração visual para organizar ideias, planejar projetos e criar quadros visuais para várias finalidades.

Melhores recursos do Milanote

Funcionalidade de arrastar e soltar : O Milanote simplifica o processo de organização de conteúdo com uma interface de arrastar e soltar fácil de usar

: O Milanote simplifica o processo de organização de conteúdo com uma interface de arrastar e soltar fácil de usar Integração com outras ferramentas : A integração com ferramentas de terceiros ajuda a consolidar vários recursos em um único espaço de trabalho

: A integração com ferramentas de terceiros ajuda a consolidar vários recursos em um único espaço de trabalho Quadros de humor e recursos de design: Quadros de humor, galerias de imagens e modelos de design ajudam os profissionais criativos a trabalhar com mais eficiência

Limitações do Milanote

O Milanote tem opções de formatação relativamente limitadas para texto e elementos visuais

Projetos complexos podem exigir algum esforço para manter a organização para aqueles que não estão familiarizados com os recursos

Preços da Milanote

Gratuito para sempre

Pessoa US$ 9,99/mês por usuário

Equipe US$ 49/mês para 10 usuários

Equipe US$ 99/mês para 50 usuários



Milanote avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (41 avaliações)

4,5/5 (41 avaliações) Capterra: 4,7/5 (53 avaliações)

9. Jamboard

via Google Jamboard Jamboard

é um quadro branco digital interativo do Google incorporado a um grande monitor touchscreen de alta definição. Ele foi projetado para facilitar o brainstorming em ambientes físicos e digitais.

Melhores recursos do Jamboard

Notas adesivas e reconhecimento de escrita à mão : Notas adesivas virtuais podem ser adicionadas ao quadro e criadas a partir de notas físicas com reconhecimento de escrita à mão

: Notas adesivas virtuais podem ser adicionadas ao quadro e criadas a partir de notas físicas com reconhecimento de escrita à mão Integração com o Google Workspace : Integra-se com outros aplicativos do Google Workspace, como Google Drive, Docs, Sheets e Google Slides

: Integra-se com outros aplicativos do Google Workspace, como Google Drive, Docs, Sheets e Google Slides Reconhecimento de imagens e formas: As imagens inseridas no Jamboard podem ser reconhecidas automaticamente como formas, permitindo a criação rápida de diagramas

Limitações do Jamboard

O Jamboard é um dispositivo físico, portanto, o uso completo dos recursos requer acesso físico ao hardware

A ferramenta se integra bem aos aplicativos do Google Workspace, mas tem integração limitada com ferramentas de terceiros

Preços do Jambaord

uS$ 4.999 pelo hardware, mais uma taxa de suporte anual de US$ 600

Avaliações e resenhas do Jamboard

G2: 4,2/5 (18 avaliações)

4,2/5 (18 avaliações) Capterra: 4,3/5 (96 avaliações)

10. Mão livre

via

À mão livre

O Freehand é um quadro branco digital desenvolvido pela InVision. Ele oferece uma plataforma simples e intuitiva para esboçar, desenhar e compartilhar ideias em tempo real.

melhores recursos do #### Freehand

Ferramentas de desenho e caneta : Uma boa seleção de ferramentas, incluindo canetas, marcadores e marcadores, permite desenhar com precisão

: Uma boa seleção de ferramentas, incluindo canetas, marcadores e marcadores, permite desenhar com precisão Notas adesivas e comentários : Os usuários podem adicionar notas adesivas digitais e comentários ao quadro para facilitar a organização e o feedback

: Os usuários podem adicionar notas adesivas digitais e comentários ao quadro para facilitar a organização e o feedback Integração com o software da InVision: Outros produtos da InVision, como o Boards e o Studio, integram-se facilmente ao Freehand

Limitações do Freehand

O Freehand tem como foco principal a criação de quadros brancos simples e otimizados, portanto, carece de muitos recursos avançados

A versão gratuita é limitada quanto ao número de quadros e ao armazenamento disponível

Preços do Freehand

Gratuito para sempre

Pro US$ 4,00/mês por usuário

Enterprise Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços



Freehand avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (278 avaliações)

4,3/5 (278 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3 avaliações)

A melhor alternativa de quadro branco para sua empresa

Não importa em que esteja trabalhando, o ClickUp tem as ferramentas de que você precisa para colaborar, organizar e avançar com confiança. Com os recursos fáceis de usar e a ampla variedade de modelos disponíveis, você tem tudo o que precisa para o seu próximo projeto.

