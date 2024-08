17 Melhores alternativas e concorrentes do OneNote 2024 (grátis e pagos)

Na era digital, a tomada de notas evoluiu muito além do tradicional papel e caneta. O Microsoft OneNote tem estado na vanguarda dessa transformação, oferecendo uma plataforma versátil para organizar pensamentos, anotações de reuniões e detalhes de projetos. Porém, com o avanço do mundo da tecnologia, surgiram várias alternativas, cada uma com seus recursos e benefícios exclusivos.

Neste blog, exploraremos 17 das melhores alternativas do OneNote para fazer anotações em 2024!

Vamos começar!

O que é o Microsoft OneNote?

O OneNote é um aplicativo digital aplicativo de anotações disponível com um Microsoft Office 365 assinatura paga ou gratuita com uma conta da Microsoft. Os recursos mais importantes incluem:

Anotações manuscritas e esboços com os dedos ou uma caneta stylus

Notas de voz

Notas adesivas virtuais

Tradução de texto

Assistente de matemática incorporado (recurso pago)

E-mail para o OneNote

Assistente de IA Copilot

Modelos do OneNote

Limitações do Microsoft OneNote

O OneNote tem seus desafios para quem faz anotações. Algumas limitações do OneNote incluem

Falta de integrações

Recursos de exportação limitados

Recursos de edição fracos

Não há modo off-line

Sem recursos de "localizar e substituir"

A tomada de notas digitais é uma das habilidades mais essenciais que você usará em toda a sua vida, e você precisa das melhores ferramentas para aprender e ter um desempenho mais produtivo. Com recursos como links bidirecionais e editores de texto avançados se popularizando na tomada de notas, você deve ter uma visão completa das alternativas poderosas de software de tomada de notas ao Microsoft OneNote. 👩‍💻

17 melhores alternativas ao Microsoft OneNote e aplicativos de anotações

1. ClickUp

Armazene políticas, procedimentos e avaliações de risco na visualização Docs do ClickUp ClickUp é um software gratuito de gerenciamento de projetos que permite a todas as equipes gerenciar projetos, colaborar de forma mais inteligente e reunir todo o seu trabalho em uma única ferramenta. Seja você um novato em aplicativos de gerenciamento de projetos ou um usuário avançado, a personalização do ClickUp pode se estender a qualquer tamanho de equipe - remota ou no escritório - para obter a melhor produtividade de sua vida.

Entre as centenas de ferramentas fáceis de usar no ClickUp, recomendamos começar com esses quatro recursos de anotações (totalmente gratuitos!): Docs, Bloco de Notas, Mapas Mentais e Quadros Brancos. ⬇️

ClickUp Docs

Colete e conecte suas anotações, tarefas e muito mais no Docs com o Relacionamentos ClickApp -um novo e poderoso conjunto de recursos para relacionar qualquer coisa no ClickUp. (Um item obrigatório para os fãs de links bidirecionais!)

Ative o modo de foco para que você possa se concentrar em um bloco de texto de cada vez

Selecione uma imagem de capa personalizada na galeria, em sua área de trabalho, em um link ou na biblioteca Unsplash

Atribua respostas encadeadas para que os itens de ação nunca se percam

Visualize relacionamentos e backlinks para a página em que você está ou relacionamentos para um documento inteiro

Crie e acesse modelos na barra lateral direita. UseModelo da base de conhecimento do ClickUp para começar!

Use este modelo para criar uma estrutura para sua equipe organizar uma biblioteca digital de informações

ClickUp Brain

Use Cérebro ClickUp para levar sua produtividade ao próximo nível. Economize tempo e deixe que o ClickUp Recurso de IA do ClickUp resuma suas anotações anotar ideias, escrever uma postagem de blog e muito mais.

O ClickUp AI reconhece e sugere tarefas à medida que você digita, para que você possa criar rapidamente novas tarefas sem precisar abrir o editor de tarefas. Ele oferece uma maneira fácil de organizar seu trabalho, atribuir tarefas, definir datas de vencimento e muito mais com apenas alguns cliques. Com o mecanismo de sugestão de tarefas com tecnologia de IA do ClickUp, você recebe sugestões personalizadas para tudo, desde títulos e descrições até

Estimule a criatividade com seu parceiro virtual de brainstorming

Bloco de notas do ClickUp

Anote ideias rápidas, compras listas ou crie um plano de jogo no Bloco de Notas do ClickUp!

Abra uma nota e expanda-a para preencher a tela

Visualize e reverta alterações no histórico de notas

Imprima suas anotações de uma forma visualmente agradável

Pesquisar - Encontre uma palavra-chave em suas anotações

Adicione edição avançada com comandos /Slash faça o download do Extensão ClickUp para o Chrome para fazer anotações em qualquer página da Web em seu navegador!

✅ Prós do ClickUp

❌ Contras do ClickUp

Nem todas as visualizações do ClickUp estão disponíveis no aplicativo móvel... ainda! 🔮

💸 Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre (melhor para uso pessoal)

(melhor para uso pessoal) Plano Ilimitado (melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês)

(melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês) Plano Empresarial (melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês)

(melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês) o ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por mês

se você precisar de um pacote de software completo para lidar com as cargas de trabalho e os processos da sua empresa, adoraríamos ajudá-lo a se preparar para o sucesso! Entre em contato conosco Vendas quando você estiver pronto.

💬 Avaliações de clientes do ClickUp * G2: 4,7/5 (mais de 3.880 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.480 avaliações) ### 2. Pesquisa Roam

Melhor para quem pensa em gráficos de conhecimento

O Roam Research, um aplicativo robusto de gerenciamento de conhecimento, se autodenomina "uma ferramenta de anotações para o pensamento em rede" Ele leva o mapeamento mental a um novo patamar com links bidirecionais: um nó se torna uma nota que os usuários podem clicar para abrir. Cada nota pode abrigar seus próprios links no texto e se conectar a outras notas para criar relacionamentos. Essencialmente, a interface do Roam Research reflete o funcionamento de nossa mente.

Os usuários do OneNote podem achar o Roam Research complicado porque a estrutura é totalmente diferente. Ao contrário do OneNote, cada página no Roam é um esboço composto de blocos hierárquicos de texto e imagens. Como resultado, não há cadernos ou seções para abrir em uma ordem sequencial como na interface do OneNote.

✅ Prós do Roam Research

Interface de banco de dados gráfico para pensamento em rede

Colaboradores ilimitados no plano inicial

Escritores, pesquisadores, gerentes de produtos e estudantes de pós-graduação geralmente são os que mais utilizam esse aplicativo de anotaçõesVinculação bidirecional documentos

A próxima alternativa ao OneNote em nossa lista é o Dropbox Paper, uma ferramenta de colaboração perfeita para equipes de todos os tamanhos e setores editar documentos e compartilhar todas as suas anotações dentro do programa. Os usuários podem adicionar anotações a imagens, mencionar pessoas em documentos e conectar-se a seus calendários para encontrar anotações de reuniões rapidamente. Seus recursos de sincronização simples, mas eficientes, colocam todos na mesma página.

Por outro lado, se você deseja compartilhar slides de apresentações profissionais, O Dropbox não tem recursos avançados de formatação em comparação com processadores de texto populares. Ele satisfaz a necessidade de colocar os pensamentos de todos em papel digital, mas não para publicação ou para sua próxima reunião com as partes interessadas se você não se sentir confortável com a formatação.

✅ Prós do Dropbox Paper

Disponível nos aplicativos para iOS e Android

Os arquivos do Invision, Sketch ou Dropbox incorporados ao Dropbox Paper são visualizados corretamente

Variedade de suporte de mídia de outras fontes

❌ Contras do Dropbox Paper

Não é tão intuitivo em comparação com os processadores de texto mais conceituados

Falta de formatação visual avançada

Má organização de notas

💸 Preços do Dropbox Paper

Entre em contato com o Dropbox Paper para obter informações sobre armazenamento e preços.

💬 Avaliações de clientes do Dropbox Paper

G2: 4,1/5 (mais de 4.470 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 130 avaliações)

16. Typora

Melhor para pessoas que desejam uma verdadeira experiência de editor Markdown

O Typora é um editor de markdown contínuo (ferramenta de conversão de texto em HTML) voltado para criadores de conteúdo e engenheiros que preferem ver uma visualização ao vivo do documento final para ajudar a se concentrar no conteúdo em si. Além de ser um editor de markdown, seu poderoso sistema de organização de esboços permite percorrer rapidamente o documento e ir para qualquer seção com um clique.

O salto do Microsoft OneNote para o Typora pode chocar alguns usuários se eles não estiverem familiarizados com editores de markdown. Você terá a impressão de que está gastando muito tempo para entender o aplicativo em vez de trabalhar de verdade.

✅ Prós do Typora

Formatos como OpenOffice, LaTeX, MediaWiki, Epub e outros podem ser importados ou exportados

Temas de papel personalizados

Modo de foco e máquina de escrever

❌ Contras do Typora

Não há plano gratuito disponível

Não é adequado para colaboração com outras pessoas

Não possui recursos de gerenciamento de tarefas

💸 Preços do Typora

O Typora oferece uma avaliação gratuita de 15 dias para até três dispositivos. A versão paga custa a partir de US$ 14,99.

💬 Avaliações dos clientes do Typora

G2: N/A

Capterra: N/A

17. Bloco de notas Zoho

Melhor para ilustrações de capa personalizadas

O Zoho Notebook é um aplicativo gratuito de anotações com um design intuitivo para todos os seus dispositivos e sistemas operacionais. O Zoho Notebook se integra ao Zoho Projects e está repleto de recursos compatíveis com dispositivos móveis, como o Zia, o assistente alimentado por IA, e gestos notáveis para pesquisar informações.

Em comparação com o OneNote, esse aplicativo é mais divertido com cores e personalização para uso pessoal. No entanto, se você estiver procurando um aplicativo para fazer anotações sérias e colaborar no trabalho, o Zoho Notebook pode não ser para você. O editor é limitado a funcionalidades básicas.

✅ Prós do Zoho Notebook

Aplicativo gratuito e sem anúncios

Aplicativos disponíveis para dispositivos iOS (iPhone e iPad) e Android

Recursos de senha e Touch ID para notas e cadernos

❌ Contras do Zoho Notebook

Falta de várias visualizações

Não há recurso de reconhecimento de escrita à mão

Não há colaboração com outras pessoas nos notebooks

💸 Preços do Zoho Notebook

O Zoho Notebook é um aplicativo de anotações gratuito.

💬 Avaliações dos clientes do Zoho Notebook

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

Suas anotações, do seu jeito com as alternativas ao OneNote

Quando se trata de fazer anotações, não existe uma solução única para todos os casos. Se você é um escritor que deseja um editor de markdown ou um estudante de engenharia que procura uma interface elegante para categorizar suas anotações, nossa lista ClickUp tem tudo o que você precisa. Registre-se para obter uma conta gratuita do ClickUp e comece a fazer anotações com o ClickUp Docs, Bloco de Notas, Mapas Mentais ou Quadros Brancos. O ClickUp não foi criado para tomadores de notas ou casos de uso específicos, mas para fazer com que todos se sintam conectados e presentes em seu trabalho.