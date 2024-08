O que é link bidirecional?

É hora de usar nossa metafórica Enciclopédia de informações salvas ao longo dos anos para aprimorar nossas ideias, tirando-as da cabeça e escrevendo sobre elas. Grande parte de nosso sucesso depende do ressurgimento do conhecimento retido e da habilidades de gerenciamento de tempo para atingirmos nossos maiores potenciais - no trabalho e na vida!

Introduza um conceito emergente de tomada de notas: ligação bidirecional.

Insider via GIPHY Os links bidirecionais fornecem um caminho de volta para a página em que você inseriu o link de referência, criando assim um banco de dados de informações interconectadas - um segundo cérebro. 🧠💡

Se você é adepto da aprendizagem contínua, os sistemas de produtividade para

economizar tempo

em seu dia, ou ambos, este é para você!

Para entender o valor dos links bidirecionais, vamos explicar seu antecessor: link monodirecional link.

Um link monodirecional é, bem, toda página da Web na Internet, o que significa que há um hiperlink linear de uma página para outra, indo em uma nova direção.

Um link bi-direcional estabelece um backlink - um link de retorno para voltar ao local da página que você referenciou. Uma porta de entrada para navegar para frente ou para trás.

Os links bidirecionais podem ser uma única palavra ou uma frase de qualquer lugar da página. Eles adicionam estrutura às suas anotações, substituindo a rolagem infinita à medida que você começa a adicionar camadas de conceitos ao longo do tempo. Qualquer pessoa pode usar links bidirecionais para:

Navegar pelos backlinks para encontrar informações relacionadas sem abrir novas janelas do navegador

Criar organicamente um site pessoal wiki de conhecimento

Vincule referências de várias fontes para conectar os pontos entre linhas do tempo, eventos, ideias e muito mais

Quando você começar a usar links bidirecionais para vincular arquivos e anotações em um único aplicativo de anotações, você

aumentar sua produtividade

e nunca mais olhe para trás!

via GIPHY aqui está uma lista de recursos de aplicativos para anotações:

Vamos mostrar algumas maneiras de usar links bidirecionais em seu trabalho e em suas atividades pessoais! 🤓

🏠

Projeto doméstico Pesquisa

Toda pessoa que faz "hacks domésticos" sabe que um item pode ser usado ou ajustado para várias finalidades. Portanto, vincule seus vídeos do YouTube, sites de melhorias domésticas e outros com links bidirecionais para obter ideias para necessidades futuras... e possivelmente inventar novos produtos!

📚

Escola Cursos

Conecte suas aulas de história e idiomas para criar uma linha do tempo mundial de eventos e pessoas. Ou expanda o material de seu curso on-line conectando tópicos relacionados para fácil referência. Confira isto_ Guia de gerenciamento de projetos para estudantes !

👥

*Pessoal

CRM

(Gerenciamento de relacionamento com contatos)

Um CRM pessoal é uma ótima alternativa e um aprimoramento do registro em um bullet journaling . Gerencie seus relacionamentos registrando suas interações e viagens com a família e os amigos, lembre-se do que deseja compartilhar com os outros e salve os itens recomendados.

Vinculação bidirecional para atividades de trabalho

🌐

Empresa interna Wiki

O wiki de uma empresa funciona como uma única fonte de verdade para adicionar e manter o conteúdo em toda a organização. Com a vinculação bidirecional, os projetos de alto nível da empresa podem se conectar a SOPs, tarefas, resumos e muito mais para substituir as cadeias de e-mail superlotadas.

🏆

Objetivos e resultados-chave (OKRs)

A extensão dos OKR o compartilhamento na maioria das organizações é um e-mail com os OKRs aprovados. Depois, passam-se meses e os funcionários pesquisam milhares de e-mails para encontrá-lo novamente. No entanto,

Os OKRs podem fazer parte das rotinas diárias e semanais

com vínculos bidirecionais. Ao vincular tarefas e OKRs, os funcionários podem ver como todos contribuem para as metas compartilhadas e se concentrar no trabalho mais importante.

📁

Tarefa Gerenciamento

Se você é o responsável pelas atas de reuniões, sabe que há uma pasta inteira de documentos individuais armazenados no Google Drive que precisam de uma limpeza. Aplique links bidirecionais para conectar seus documentos em uma janela, de modo que todos os dados coletados em reuniões anteriores possam ser acessados em um só lugar.

É você neste momento?

🙋‍♀️ Você gastou dinheiro em assinaturas de aplicativos de anotações que acabaram não sendo usadas em poucas semanas

🙋‍♀️ Seu fluxo de trabalho está evoluindo e você se sente limitado em seu atual aplicativo de anotações 🙋‍♀️ Você deseja ter a opção de escrever uma nota a qualquer momento, em qualquer lugar e em todos os seus dispositivos

Já passamos por isso e queremos que você saiba que não precisa ser assim! Os links bidirecionais mudarão a forma como você consome e captura conteúdo, portanto, você precisa do melhor software disponível para fazer suas anotações em um espaço seguro e produtivo. esse software é o ClickUp._ ✨ ClickUp é a plataforma de produtividade definitiva que oferece às pessoas um espaço flexível para fazer anotações, redescobrir informações e reunir todo o trabalho em uma única ferramenta. Além disso, você pode usar o conceito de vinculação bidirecional com o Relacionamentos ClickApp -um novo conjunto avançado de recursos para relacionar tarefas, documentos e qualquer coisa no ClickUp!

Vincule suas tarefas, documentos ou praticamente qualquer coisa no ClickUp

Você pode ver todo o conteúdo e os links relacionados da página atual ou do documento inteiro na seção Relationships & Backlinks da barra lateral direita.

Expanda a lateral para visualizar relacionamentos, backlinks, opções de formatação e muito mais

**1️⃣ Barra de pesquisa

Encontre o conteúdo e as tarefas relacionadas a uma página ou documento específico digitando na barra de pesquisa.

2️⃣ Links de página

Relacione páginas e documentos com outras páginas, documentos ou tarefas em seu espaço de trabalho. Os links de página são ótimos para criar relacionamentos entre conteúdo e trabalho sem fazer referência a esse relacionamento no próprio conteúdo.

3️⃣ Backlinks

O ClickUp cria automaticamente backlinks para manter o controle do conteúdo relacionado quando você menciona ou copia e cola links para tarefas e documentos.

4️⃣ Links externos

Os links para sites fora do ClickUp são exibidos juntos no menu Relacionamentos na barra lateral direita.

Posso remover um relacionamento?

Claro que sim! Você pode vincular e desvincular qualquer relacionamento de uma tarefa, documento ou Visualização de lista .

Clique no X de uma tarefa ou visualização de documento para remover um relacionamento

**Posso criar relacionamentos entre as tarefas do ClickUp e os documentos do ClickUp?

Com certeza! Por que parar no ClickUp Docs? 😉

Se você já foi incluído em um grande projeto no último minuto, entende como é demorado obter as informações necessárias para se atualizar. Os relacionamentos vinculados à tarefa que você está visualizando proporcionam uma experiência sem estresse para entrar nas camadas do projeto e obter os status atualizados do projeto.

Conecte tarefas e documentos com links de página para criar relacionamentos entre seu conteúdo e o trabalho no ClickUp

Uma observação sobre pensamento em rede versus sistemas de arquivamento

Podemos desbloquear grandes ideias tornando o conhecimento detectável para nós mesmos e para outras pessoas. O problema com os sistemas de arquivamento é que coletamos todas essas informações excelentes, as armazenamos e depois nos esquecemos delas até precisarmos delas novamente.

O pensamento em rede é a atualização de um sistema de arquivamento. Trata-se de um banco de dados no estilo wiki para obter camadas de informações relacionadas com um único clique. Você fará um favor a si mesmo a longo prazo e reterá muito mais informações do que simplesmente memorizar e marcar.

Crie uma conta gratuita e experimente Documentos do ClickUp na próxima vez que você se sentar para pesquisar sua próxima ideia. Esses sentimentos de inquietação e bloqueio de escritor não são páreo para você e o ClickUp juntos! 💪