Guia de gerenciamento de projetos do Bullet Journal (2024)

Não há nada melhor do que registrar seus pensamentos em um diário.

Ele pode ajudá-lo a transformar seus pensamentos em listas de tarefas organizadas, metas e planos de ação .

Mas agora existem plataformas digitais que oferecem recursos semelhantes, mas com mais eficiência.

Os bullet journals digitais oferecem a você um espaço infinito para gerenciar projetos, ser mais produtivo e atingir metas pessoais e profissionais.

Mas o que exatamente é um bullet journal e como você pode usá-lo para gerenciar projetos ?

Neste artigo, abordaremos o que é um bullet journal gerenciamento de projetos como usá-lo para gerenciar projetos e os cinco principais benefícios de se tornar digital.

Vamos começar a registrar em um diário! 📖

O que é um Bullet Journal?

Um bullet journal é um espaço personalizável para gerenciar projetos pessoais, metas e qualquer tarefa diária. Basicamente, é um planejador que o ajuda a criar listas de tarefas, controlar prazos e priorizar tarefas .

Você pode usar bullet journals para gerenciar qualquer projeto, como aprender um novo idioma, começar um blog ou aprimorar suas habilidades culinárias.

Seja para fins pessoais ou objetivos profissionais o método bullet journal pode ajudá-lo a priorizar uma meta , reduzi-la e elaborar um plano de ação.

O gerenciamento de projetos de diário de notas envolve o uso do Getting Things Done (GTD) abordagem para gerenciar projetos de forma eficiente com a ajuda de um bullet journal.

O GTD é uma metodologia de gerenciamento de projetos que se concentra na priorização de tarefas e metas para ajudá-lo a, bem, fazer as coisas.

Como usar o Bullet Journal para gerenciamento de projetos

Aqui está um guia passo a passo para o planejamento de projetos em bullet journal:

Comece identificando qual projeto (também conhecido como sua meta) você vai trabalhar para atingir.

Se tiver uma lista de vários projetos, você deve escolher um para se concentrar.

Mas como você faz isso?

Faça a si mesmo estas três perguntas:

_Qual projeto terá o impacto mais significativo em sua vida diária? _Qual projeto o deixará mais próximo de suas metas de médio prazo? com qual projeto você está realmente entusiasmado?

Você também pode criar uma seção de registro futuro em seu diário e mover os outros projetos de baixa prioridade para lá.

Etapa 2: Dividir a meta em tarefas menores

Para entender rapidamente o restante do processo, digamos que seu projeto seja expandir seus negócios.

_Essa é uma meta bem ampla, certo?

Para concluir um projeto tão grande com sucesso, você precisa dividi-lo em partes menores de trabalho.

Por exemplo, para expandir seu negócio de compras on-line, você poderia:

Adicionar 15 depoimentos de clientes ao seu site

Adicionar um pop-up de opt-in para que as pessoas se inscrevam em seu sitelista de marketing por e-mail* Lance um blog de moda e atualize-o toda semana

E voilà, você tem algumas submetas bem organizadas. Ao concluir cada submeta, você se aproxima um pouco mais da expansão de seus negócios.

A divisão do seu projeto também lhe dará insights sobre quanto tempo e recursos você precisa para concluí-lo, para que você não termine com uma tarefa incompleta.

Nós entendemos. É difícil gerenciar todos esses elementos enquanto se esforça ao máximo para manter a motivação.

Felizmente, com um planejador de projetos e um sistema de bullet journal como o ClickUp você pode automatizar todas as tarefas acima e se concentrar na execução do seu projeto. Não, não estamos brincando!

**Espere... o que é ClickUp?

O ClickUp é um dos maiores sites de mais bem avaliadas do mundo produtividade e bala aplicativo de diário s usado por equipes altamente produtivas em pequenas e grandes empresas.

Com recursos como Dependências de tarefas para concluir as tarefas na ordem correta para um Rastreador de tempo global para monitorar o tempo do projeto, o ClickUp torna o gerenciamento de projetos de bullet journal uma tarefa fácil!

Veja como você pode usar o ClickUp como um bullet journal rastreador de projetosMetas no ClickUp são objetivos de alto nível que podem ser divididos em tarefas menores ou Metas. Toda vez que você completa uma Meta, você se aproxima um pouco mais de alcançar sua Meta

O que isso significa é que:

Metas = seu projeto

Metas = suas metas divididas

**Mas espere... como você define uma meta no ClickUp?

Basta ir para "Goals" (Metas) no ClickUp e criar uma nova meta clicando no botão "+New Goal" (Nova meta).

Veja o que mais você pode definir:

O nome de sua meta

A data de vencimento

Quem é responsável por ela e muito mais

E ta-da, você tem uma meta!

Agora, para adicionar uma meta, basta clicar no botão "Adicionar meta"!

As metas aparecem em sua meta

Você pode definir várias metas, como:

Número: valores numéricos, como quantos produtos você deseja vender

valores numéricos, como quantos produtos você deseja vender Verdadeiro ou falso: digite se algo foi feito ou não. Por exemplo, se você conseguiu 15 depoimentos para seu site

digite se algo foi feito ou não. Por exemplo, se você conseguiu 15 depoimentos para seu site **Moeda: mantenha o controle de quanto dinheiro você ganhou com suas vendas on-line

Tarefas: adicione um conjunto de tarefas ao seu Target. Por exemplo, você precisarácriar um calendário editorialconseguir um editor e muito mais para começar seu blog de moda

E, enquanto você atinge suas metas, o ClickUp fará um cálculo automático e exibirá seu progresso em tempo real.

A conclusão de suas metas também conclui sua meta

Além disso, você pode criar tarefas do zero ou usar um Modelo de Tarefa no ClickUp para gerenciar seus projetos. Em seguida, você pode adicionar subtarefas para dividir suas tarefas em etapas menores.

Mas isso não é tudo.

Com Nested Subtasks, você pode criar subtarefas sob uma subtarefa.

Dessa forma, você pode pegar uma tarefa principal e criar itens de ação aninhados nesse projeto. Fale sobre como dividi-lo! 💃

Arraste e solte uma tarefa para convertê-la em uma subtarefa

Etapa 3: Criar um plano de ação

Agora que você já definiu suas metas, precisa criar um plano de ação.

Pense na equipe do Ocean's 8.

O objetivo da tripulação era roubar o colar Toussaint.💎

Para atingir seu objetivo, eles elaboraram um plano de ação. As tarefas foram atribuídas, cada etapa foi planejada de forma lógica e um cronograma foi definido.

Da mesma forma, você precisa organizar suas submetas em etapas lógicas e fazer um linha do tempo do projeto para expandir seus negócios on-line.

Por exemplo, não é possível obter 15 depoimentos de clientes sem coletar informações sobre eles

e sem antes fazer uma triagem das avaliações.

Você poderia, mas não temos certeza de quão precisos seriam esses depoimentos. 👀

Para fazer as coisas corretamente, você precisa decidir quando começar suas tarefas e verificar se há tarefas que devem ser concluídas antes de começar outra. Você também precisará definir prazos conforme necessário.

**Parece muita coisa para fazer?

Não se preocupe. O ClickUp está aqui para salvá-lo de programação de projetos problemas.

Os Visualização do calendário no ClickUp permite planejar o tempo, agendar tarefas e gerenciar recursos com facilidade.

Você também pode escolher como deseja visualizar as coisas aqui:

Dia: use essa visualização como umplanejador diário e imprima suas páginas diárias quando necessário

use essa visualização como umplanejador diário e imprima suas páginas diárias quando necessário 4-Days: fique de olho no que você tem que fazer nos próximos quatro dias

fique de olho no que você tem que fazer nos próximos quatro dias **Week (Semana): crie uma lista semanal nessa visualização para visualizar suas tarefas semanais com facilidade

**Mês: crie uma lista mensal para ter uma visão geral do mês inteiro

Semana de trabalho (aplicativo móvel): visualize somente de segunda a sexta-feira

(aplicativo móvel): visualize somente de segunda a sexta-feira Schedule (aplicativo móvel): visualize um layout contínuo de vários dias

Visualização do calendário no ClickUp

As tarefas são coloridas com base no status da tarefa

Além disso, você pode usar Prioridades de tarefas do ClickUp para garantir que você esteja trabalhando na coisa certa. Depois de priorizar suas tarefas, você também pode adicionar Estimativas de tempo para criar expectativas muito claras.

_Precisa de mais do que apenas estimativas de tempo para manter o cronograma?

Você pode usar Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp para organizar suas tarefas em um gráfico de Gantt detalhado .

Aqui, você pode agendar tarefas gerenciar as dependências do projeto e organizar as tarefas com apenas alguns cliques.

Desenhe linhas entre as tarefas para definir e visualizar automaticamente as dependências

Etapa 4: Escolha um layout

Os bullet journals são totalmente personalizáveis. Isso significa que você pode escolher um layout de projeto que funcione para você e personalizá-lo da maneira que desejar.

Talvez você prefira um estilo de calendário ou linha do tempo para organizar tarefas sensíveis ao tempo.

Ou talvez você seja um gerenciamento de projetos kanban fã.

Boas notícias, o ClickUp tem algo para todos!

O ClickUp oferece toneladas de belas visualizações de projetos que você pode personalizar na velocidade da luz.

Algumas dessas visualizações incluem: Exibição de lista: com informações importantes? 😩

Com um bullet journal digital, você nunca mais terá que se sentir assim.

As ferramentas digitais podem ser armazenadas em backup e sincronizadas entre dispositivos. Dessa forma, você nunca perderá seu diário e poderá visualizar os projetos em seu telefone se estiver em trânsito.

O ClickUp leva a sincronização para o próximo nível, permitindo que você sincronizar suas tarefas do ClickUp com o Google Calendar .

Além disso, você pode usar Aplicativos móveis do ClickUp para dispositivos Android e iOS para ficar por dentro de seus projetos onde quer que você esteja.

5. É muito fácil compartilhar com outras pessoas

Às vezes, um projeto exige trabalho em equipe, e você precisará compartilhar tarefas, listas de tarefas e planos de projeto com colegas de equipe.

Embora seu diário em papel não o ajude aqui, um gerenciador de tarefas digital como o ClickUp certamente o fará. Compartilhamento público do ClickUp do ClickUp permite que você compartilhe uma versão pública e somente leitura de tarefas ou exibições para manter todos na mesma página, literalmente._ E a partir de Detecção de colaboração para Comentários atribuídos o ClickUp oferece vários recursos de colaboração só para você e sua equipe!

Comece a escrever no Bullet Journaling hoje mesmo

O bullet journaling tem tudo a ver com a definição de metas e a priorização das metas certas.

Dessa forma, você pode criar um sistema de produtividade que o ajudará a chegar onde deseja.

E, embora você possa usar apenas papel e caneta para fazer isso, às vezes um projeto exige um nível mais alto de organização que não é oferecido por blocos de anotações comuns.

É por isso que você precisa de um gerenciamento de tarefas aplicativo com funcionalidade de bullet journal incorporada, como o ClickUp!

Com recursos como temas de cores personalizadas, integrações poderosas e aplicativos prontos para uso, o ClickUp! Modelos o ClickUp pode ajudá-lo a gerenciar tudo o que você quiser. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para experimentar um aplicativo de bullet journal que o ajudará a atingir todas as suas metas com facilidade. 💆