Como melhorar a produtividade da equipe durante a transição de volta à vida no escritório

Com o mundo lentamente voltando ao normal após a flexibilização gradual das medidas de confinamento, a atenção de muitos líderes empresariais está voltada para a retorno de seus funcionários ao local de trabalho.

O espaço do escritório é seguro contra a COVID-19? Há procedimentos em vigor para garantir que os membros da equipe se sintam confortáveis? O que acontecerá com as "brincadeiras" típicas do local de trabalho com as quais os funcionários estão acostumados?

Todas essas são perguntas que muitos empregadores devem ter se feito nas últimas semanas e meses. Afinal de contas, é sua principal responsabilidade proteger a saúde e a segurança de seus funcionários. Se não o fizerem, o resultado poderá ser catastrófico, não apenas em termos de retenção de pessoal, mas produtividade também.

Então, como os empregadores podem se proteger contra isso, garantindo que os níveis de produtividade de seus funcionários permaneçam como estavam, se não melhores do que antes do surto de COVID-19?

Bem, é aí que nós entramos. Utilizando ferramentas de gerenciamento de escritório tais como ClickUp ajuda você a planejar projetos, agendar tarefas e gerenciar seus recursos em um espaço de trabalho centralizado, onde você pode se comunicar e colaborar com os membros da equipe, quer eles tenham retornado ao escritório ou estejam agora trabalhando remotamente .

Junte-se a nós enquanto analisamos algumas maneiras eficazes de os empregadores melhorarem a produtividade de suas equipes durante a transição de volta à vida no escritório pós-COVID.

Redesenhe seu local de trabalho

Com as medidas de distanciamento social de 2 metros em vigor, é seguro dizer que o local de trabalho terá uma aparência muito diferente quando os funcionários retornarem.

Os empregadores agora precisarão garantir que o local de trabalho seja mantido o mais seguro possível contra a COVID-19, seja por meio de uma câmera térmica na entrada dos funcionários no trabalho, mesas situadas a uma distância segura umas das outras ou intervalos para o almoço um a um.

Mas por que eles deveriam parar por aí?

Muitos trabalhadores gostam de poder se concentrar no trabalho, longe de qualquer distração que possam encontrar fora dele ou em casa.

Os empregadores devem considerar a implementação de estratégias em torno dessa ideia quando se trata de reformular o escritório. Um fabricante do Reino Unido, Smartlouvre a Smartlouvre, Inc., sugere a utilização de divisórias envidraçadas MicroLouvre para garantir a privacidade no escritório, pois "oferece uma dimensão nova e interessante para a estética do vidro de alto desempenho, projetada para maximizar a aparência e a função".

Limpeza do escritório

Embora possa parecer bastante óbvio, ter um ambiente de escritório limpo é uma medida fácil de ser tomada que pode fazer maravilhas para a produtividade da equipe - e agora mais do que nunca.

Como recentemente estivemos em meio a uma pandemia global, o senso de higiene e saúde pessoal de todos aumentou exponencialmente.

Os funcionários agora estão mais conscientes do ambiente em que estão trabalhando - quanto mais sujo estiver, menos confortáveis se sentirão e, consequentemente, menos produtivos trabalharão.

Da impressora ao telefone, do mouse ao teclado, do refrigerador à chaleira, há inúmeros pontos críticos de germes em todo o escritório portanto, os empregadores precisam mantê-los limpos.

Além disso, o desinfetante para as mãos e o gel antibacteriano para as mãos devem estar disponíveis o tempo todo para combater a disseminação de doenças, independentemente de ser coronavírus ou não.

Comunique-se com sua equipe

Depois de muitos meses de isolamento, os funcionários vão querer saber, com razão, o que está acontecendo com a empresa durante o lockdown.

Como a pandemia surgiu tão repentinamente, muitas organizações foram pegas de surpresa e forçadas a alterar constantemente sua estratégia para se manterem à tona.

Isso sem mencionar o efeito avassalador do esquema de licença também. Muitos funcionários que foram dispensados durante o lockdown provavelmente agora se sentirão fora do circuito, buscando garantias e esclarecimentos sobre quais são os objetivos da empresa agora pós-COVID-19.

Os empregadores precisam dar essa informação aos seus funcionários. Ninguém, seja empregador ou funcionário, gosta de ser deixado no escuro. Somente trabalhando juntos como uma equipe é que se pode esperar que os funcionários queiram trabalhar de forma produtiva para uma empresa.

Além disso, algumas empresas não tiveram escolha recentemente a não ser repensar sua abordagem de trabalho, tanto em termos dos serviços que oferecem quanto da forma como seus processos internos são executados. Portanto, é importante considerar como a equipe responderá a essas mudanças.

Digamos, por exemplo, que uma determinada empresa tenha decidido adotar O software de produtividade tudo-em-um da ClickUp durante o lockdown para otimizar todos os seus processos e eliminar a necessidade de vários aplicativos. Quando se trata de fazer a transição de volta ao escritório, a equipe da empresa precisará de tempo para se familiarizar com o novo software, o que só será possível se houver um canal de comunicação eficaz.

Seja transparente

Ainda sobre o tema comunicação eficaz se a empresa não for bem-sucedida, os líderes empresariais precisarão ser totalmente abertos e transparentes com sua equipe.

Afinal, os funcionários não são estúpidos. Eles reconhecerão o quanto o período que a pandemia do coronavírus trouxe consigo e a incerteza econômica que se seguirá nos próximos meses e anos.

Portanto, eles têm o direito de conhecer os detalhes minuciosos de como seu local de trabalho foi afetado.

Seja um grande declínio na receita, na lucratividade, nos clientes ou nos membros da equipe, quanto mais honesto for o empregador com sua equipe, mais motivados seus funcionários estarão para trabalhar mais para que voltem ao ponto em que estavam antes da pandemia, ou até mesmo depois!

Ouça

Conforme já mencionado, a equipe tem passado por momentos difíceis ultimamente devido ao confinamento e - quer os empregadores gostem ou não - às vezes a vida pessoal tem que ter prioridade sobre o trabalho.

Os líderes precisam dar o exemplo para seus funcionários, ouvindo suas necessidades e permitindo que eles trabalhem de uma forma que se sintam confortáveis.

Se um funcionário precisa trabalhar em casa dois dias por semana para se adequar ao horário de funcionamento da creche de seu filho, por exemplo, ele deve ter essa permissão. É provável que ele trabalhar mais e mais rápido como forma de agradecer ao empregador por ouvi-lo e permitir que ele trabalhe de acordo com sua vida pessoal.

Da mesma forma, se um funcionário não se sentir à vontade para ir ao escritório, os empregadores devem dar a ele a liberdade de trabalhar em casa ou tranquilizar suas preocupações, garantindo que o espaço do escritório seja mantido o mais seguro possível contra a COVID-19.

Conclusão

Portanto, aqui está: cinco maneiras principais de garantir que a equipe trabalhe da forma mais produtiva possível ao retornar ao local de trabalho.

Em essência, tudo se resume a garantir que eles se sintam confortáveis. Se não se sentirem confortáveis e estiverem preocupados com o risco que o retorno ao trabalho pode representar para a família ou os amigos, não se concentrarão na tarefa que têm em mãos. Isso significa que sua produtividade será prejudicada.

Ao implementar um meio de comunicação aberto e honesto entre os trabalhadores, a equipe logo se sentirá muito mais motivada a trabalhar da melhor forma possível, permitindo que todos os pensamentos sobre o coronavírus sejam deixados na porta do escritório.

