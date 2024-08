10 melhores alternativas e concorrentes para o Google Docs em 2024

Google Docs

é uma excelente ferramenta de criação de documentos que permite que você trabalhe com os membros da sua equipe em tempo real. As equipes podem usá-lo para documentar notas, ideias e processos para manter todos na mesma página... literalmente.

No entanto, ele não tem opções de colaboração avançadas e oferece acesso e permissões off-line limitados.

Em vez de forçá-lo a fazer concessões, estamos aqui para ajudá-lo a encontrar as melhores alternativas ao Google Docs.

Neste artigo, explicaremos por que você precisa de um alternativa ao Google Docs e destaque as dez melhores ferramentas que você pode usar atualmente.

Vamos documentar algumas alternativas. 📝

10 melhores alternativas ao Google Docs em 2024

Como o Google Docs não é realmente a melhor ferramenta de colaboração de documentos, aqui estão dez excelentes alternativas:

Detecção e edição colaborativas, adição de comentários e incorporação de links no ClickUp Docs

O ClickUp é o aplicativo de mais bem avaliadosoftware de gerenciamento de projetos e software de colaboração de documentos usado por várias equipes em pequenas e grandes empresas.

Desde ajudar você a sair na frente com modelos de projetos para monitorar o tempo gasto em tarefas, o ClickUp é o último ferramenta de gerenciamento de projetos .

Mas espere... como um software gratuito de gerenciamento de projetos o ajudará a gerenciar documentos?

A resposta está no Docs.

O que são Docs no ClickUp? Documentos do ClickUp permite que você crie documentos incríveis para qualquer coisa que você possa imaginar! 🤩

Bases de conhecimento poderosas, guias de usuário, atas de reunião, SOPs.... Quando se trata do Docs, o mundo é sua ostra.

Basta escrever o quanto quiser usando seu número ilimitado de páginas.

E para facilitar o gerenciamento de arquivos, use o recurso Relationships do ClickUp Docs para vincular tarefas e páginas relacionadas, para que você não precise procurar em várias páginas wiki para encontrá-las. Ou você pode marcar os documentos para facilitar a referência e a pesquisa.

Você também pode criar páginas aninhadas (até cinco níveis) em seus documentos e mover páginas aninhadas arrastando-as e soltando-as.

_Precisa compartilhar seu documento com colegas de equipe ou colaboradores externos?

Basta usar compartilhamento e permissões no ClickUp!

Você pode compartilhar:

Selecionar páginas do documento

Como um link privado

Como um link público

Com o Google para indexação

Você também pode aprimorar as medidas de segurança protegendo seus documentos contra edições indesejadas. Basta ativar a opção Proteger esta página e adicionar contexto para seu público.

_O que mais? IA do ClickUp no Docs é uma ferramenta de redação colaborativa que incorpora recursos de inteligência artificial. Ela permite que os usuários rascunhem, editem e revisem o conteúdo diretamente em seu espaço de trabalho, fornecendo sugestões em tempo real para otimizar o texto. A ferramenta oferece comentários em linha e colaboração em tempo real entre os membros da equipe, o que a torna ideal para projetos em equipe.

Marketing por e-mail facilitado com a IA do ClickUp Edição colaborativa permite que todos em seu espaço de trabalho comentem, editem e trabalhem no documento simultaneamente, sem nenhuma sobreposição. Você também saberá quem está trabalhando em quê com o recurso em tempo real Detecção de colaboração no ClickUp .

Você também pode personalizar o Docs de acordo com suas necessidades com uma ampla variedade de recursos, como:

Autor configurações: mostrar o criador do documento e os colaboradores

mostrar o criador do documento e os colaboradores Imagem de capa personalizada: escolha entre a galeria, sua área de trabalho, um link ou a biblioteca Unsplash

escolha entre a galeria, sua área de trabalho, um link ou a biblioteca Unsplash Tamanho da fonte: escolha entre pequeno, normal ou grande para facilitar a visualização

escolha entre pequeno, normal ou grande para facilitar a visualização Edição de rich text: seja criativo com títulos, tabelas, destaques e muito mais

**Contador de palavras: veja quantas palavras você digitou em seu documento

Índice: descreva o conteúdo do seu documento e permita que os leitores acessem seções diferentes com facilidade

Emojis: adicione toneladas de emojis divertidos e úteis ao seu documento 📝

adicione toneladas de emojis divertidos e úteis ao seu documento 📝 **Banners: faça com que informações importantes se destaquem com banners coloridos

**Divisores: ajudam os leitores a distinguir as diferentes seções do documento

**Botões: torne seus documentos públicos oficiais com botões coloridos que combinem com sua marca

Embutir qualquer coisa : traga o que quiser para seu documento sem perder um segundo

: traga o que quiser para seu documento sem perder um segundo Attachments: adicione capturas de tela, PDFs e outros arquivos ao seu documento para referência rápida

adicione capturas de tela, PDFs e outros arquivos ao seu documento para referência rápida Recursos de criação de mapas

Mas isso não é tudo.

Outros recursos importantes do ClickUp:

Marcação de membros da equipe : chame a atenção dos membros da sua equipe mencionando-os em um Doc

: chame a atenção dos membros da sua equipe mencionando-os em um Doc Menções em documentos: use @@@ para mencionar os documentos em uma descrição de tarefa ou campo de comentário

**Relacionamentos de documentos: acesse seus documentos em mais lugares vinculando seus documentos entre si ou com tarefas

Atribuir comentários: destaque qualquer texto no seu documento para adicionar um comentário e criar uma tarefa para um colega de equipe

Widgets incorporáveis: adicione widgets de exibição de lista e quadro e edite fluxos de trabalho em seu documento

Widgets incorporáveis: adicione widgets de exibição de lista e quadro e edite fluxos de trabalho em seu documento ClickUp Dashboards: adicione seus documentos a seus Dashboards para referência rápida

Mapas mentais do ClickUp **Mapeie ideias brilhantes para seu próximo documento 💡

Prós do ClickUp

E explore todas as novidades recursos que essa alternativa gratuita ao Google Docs tem reservado para você!

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece três planos de preços pagos:

Free Forever Plan (melhor para uso pessoal)

(melhor para uso pessoal) Plano Ilimitado (melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês)

(melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês) Plano Empresarial (melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês)

(melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês) o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Microsoft Office Online

Via Microsoft Office**Microsoft Office Online é uma excelente ferramenta de colaboração on-line ferramenta de redação . Esse software de escritório lhe dá acesso gratuito a Microsoft Word , Calendário, Formulários e muito mais.

No entanto, não é possível acessar documentos protegidos por senha ou executar macros dentro de um documento ao usar o MS Word on-line.

Principais recursos do Microsoft Office Online

Coautoria e coedição de documentos do MS Word

Vem com o OneNoteaplicativo de anotações* O recurso "diga-me" ajuda você a navegar na plataforma

Todo documento do Word é salvo automaticamente no Microsoft OneDrive

Profissionais do Microsoft Office Online

Oferece suporte a ferramentas de formatação para os estilos APA, MLA e Chicago

Modelos gratuitos para currículos, calendários, boletins informativos e muito mais

Pode organizar seus dados com planilhas e pastas de trabalho

Limitações do Microsoft Office Online

Não possui funcionalidade de visualização off-line

O Microsoft Word on-line não tem recursos avançados de revisão

Não é possível criar legendas, citações, bibliografias ou uma tabela de conteúdo no Microsoft Word on-line

Preços do Microsoft Office Online

O Microsoft Office Online é uma solução gratuita de edição de documentos.

Avaliações de clientes do Microsoft Office Online

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 11.000 avaliações)

3. Zoho Docs

Via Zoho Docs O Zoho Docs é uma ferramenta de edição de documentos on-line com alguns recursos básicos de gerenciamento de projetos, como lembretes, relatórios de usuários e um bate-papo no aplicativo.

No entanto, é essencial gerenciamento de documentos recursos como arquivos protegidos por senha e compartilhamento de arquivos com não usuários vêm com uma etiqueta de preço.

Principais recursos do Zoho Docs

Crie um documento, planilha ou apresentação

Anexe documentos a um bate-papo e revise-os de forma colaborativa

Categorize arquivos por projeto, tipo de arquivo ou autor

Integra-se com Zoho Office Suíte

Profissionais do Zoho Docs

A versão gratuita suporta autenticação de dois fatores

Disponível em dispositivos iPhone e Android

Pode trabalhar em seus arquivos sem uma conexão com a Internet. Suas edições serão sincronizadas quando você estiver on-line novamente

Limitações do Zoho Docs

Nenhum plano de preços oferece tamanho irrestrito de upload de arquivos

Pode ser difícil importar arquivos nos aplicativos móveis

Não é possível atribuir tarefas a vários usuários para colaboração avançada

Preços do Zoho Docs

O Zoho Docs tem três planos de preços:

Plano gratuito

Plano padrão : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Plano Premium: uS$ 6/mês por usuário

Avaliações de clientes do Zoho Docs

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4. Dropbox Paper

Via Dropbox PaperO Dropbox Paper é uma ferramenta de edição de documentos com um recurso interessante de assistente pessoal. Ele permite que você saiba quando tem um prazo iminente ou quando alguém compartilha um documento com você.

No entanto, se você quiser usar o aplicativo para uso pessoal, talvez seja melhor procurar outro.

Você não tem bloqueio de arquivos nos planos de preços pessoais.

Principais recursos do Dropbox Paper

Atribua tarefas a colegas de equipe e adicione datas de vencimento às tarefas

Aprimore os processos de feedback com anotações

O recurso de anotações oferece à sua equipe um espaço de planejamento pessoal

Marque os membros da equipe em comentários sem sair do documento

Prós do Dropbox Paper

Anote ideias ou dê feedback em qualquer lugar em seu dispositivo iOS ou Android

Pode transformar documentos em apresentações com o clique de um botão

Oferece suporte a modelos paranotas de reunião,tempestade de ideias, briefs criativos e muito mais

Limitações do Dropbox Paper

Pode ser difícil classificar e organizar arquivos

Pode ser mais caro do que outras ferramentas de edição de documentos

Não possui recursos avançadosprocessamento de texto pois é baseado em markdown

Preços do Dropbox Paper

O Dropbox Paper é uma ferramenta gratuita.

Avaliações de usuários do Dropbox Paper

G2: 4.1/5 (mais de 4.000 avaliações)

4.1/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

5. Apache OpenOffice

Via Apache OpenOffice O Apache OpenOffice é uma ferramenta de colaboração de código aberto que permite criar documentos, ilustrações em 3D, equações matemáticas e muito mais.

O aplicativo de escritório tem um recurso de edição interessante que corrige automaticamente, completa automaticamente e verifica a ortografia para detectar erros na hora.

No entanto, sua interface de usuário é bastante desatualizada em comparação com outras ferramentas de edição de documentos.

Principais recursos do Apache OpenOffice

Um processador de texto que você pode usar para fazer anotações ou escrever um livro

Planilhas para ajudá-lo a calcular, analisar e apresentar seus dados em relatórios numéricos

Crie seus próprios modelos e use modelos do repositório de modelos

Compartilhe cópias com quem quiser, gratuitamente

Profissionais do Apache OpenOffice

O editor de documentos pode lidar com vários idiomas

É possível instalar o aplicativo em quantos PCs você quiser

O recurso de notas exibe notas e comentários na lateral do documento

Limitações do Apache OpenOffice

Não há aplicativo para dispositivos móveis iOS para criar documentos em qualquer lugar

Ainda não há suporte para formatos de arquivo como XLSX e PPTX

Não há opção de salvamento na nuvem disponível

Preços do Apache OpenOffice

O download dessa ferramenta de edição de documentos é gratuito.

Avaliações de clientes do Apache OpenOffice

G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

4,4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

6. Obsidiana

Via ObsidianaObsidiana é uma poderosa ferramenta de anotações e aplicativo de gerenciamento de conhecimento mais conhecido pelos recursos de personalização e vinculação de notas, o que o torna um forte concorrente à principal alternativa ao Google Docs.

Diferentemente de outros aplicativos de anotações, a Obsidian atua como um "segundo cérebro", dando ao seu cérebro uma pausa do trabalho constante de lembrar o conteúdo das anotações, onde elas estão armazenadas e quais notas estão relacionadas. A Obsidian pode ajudá-lo a fazer conexões facilmente entre as anotações por meio de backlinks, organizá-las de acordo com padrões, tópicos, relevância entre si ou qualquer outra forma que você preferir para uma melhor organização das informações.

Sem dúvida, essa granularidade e a vinculação contextual interna elevarão o nível de suas habilidades de anotação e mudarão drasticamente a forma como você gerencia seus documentos para sempre.

Principais recursos

A visualização de backlinks e gráficos ajuda os usuários a navegar facilmente pelas anotações

Recursos de pesquisa de texto completo

Notas diárias

Modelos

Prós

Compatível com CommonMark e GitHub Flavored Markdown (GFM) para portabilidade

Plataforma personalizável; é possível adicionar plug-ins para criar um kit de ferramentas de anotações personalizado

Disponível para Mac, Windows, Linux, Web, iOS e Android

Limitações

a versão para iOS funciona somente com o iCloud (não funciona com outras pastas na nuvem)

Não é possível exportar notas para o MS Word (somente como um arquivo PDF)

Ainda não há edição de tabelas (disponível como um plug-in)

Preços

A Obsidian oferece três planos:

Pessoal: Gratuito

Gratuito Catalyst: $25+ pagamento único

$25+ pagamento único Comercial: US$ 50 por usuário por ano

Classificações dos usuários

Product Hunt: 5/5 (mais de 195 avaliações)

Bônus:_ Obsidian vs. Notion

7. Evernote

Via Evernote O Evernote é um dos aplicativos mais conhecidos de anotações e gerenciamento de tarefas o Microsoft Office é um dos melhores aplicativos de gerenciamento de tarefas da atualidade por sua organização de notas e acessibilidade. Ele foi projetado para melhorar a tomada de notas, o planejamento de projetos e a colaboração em equipe, permitindo que você capture, organize e acesse suas notas digitais facilmente em todos os seus dispositivos e até mesmo acesse-as off-line no celular.

Use o recurso Home para visualizar suas anotações mais importantes em um único painel, organizar suas anotações usando cadernos, pilhas de cadernos, títulos e tags e criar listas de tarefas com suas anotações para transformar suas ideias em itens acionáveis. Como o Google Docs não tem essa funcionalidade, ele é uma ótima alternativa de aplicativo para anotações.

Para aproveitar melhor esse aplicativo e ter um fluxo de trabalho mais contínuo, integre o Evernote às suas ferramentas de trabalho mais usadas e favoritas, como Google Agenda , Slack, (e ClickUp ). 😉

Principais recursos

Painel inicial com widgets

Pesquisa geográfica

Anotações off-line móveis

Anotação em PDF

Pesquisa em PDFs e documentos do Office

Histórico de notas

Tarefas

Prós

Interface amigável ao usuário

Acessibilidade

Recursos de pesquisa de notas

Recursos de gerenciamento de tarefas

Disponível em todas as principais plataformas

Limitações

Plano gratuito limitado que limita os usuários a apenas um caderno e 50 notas

Plano premium caro

Preços

Gratuito

Pessoal: US$ 8,99/mês

US$ 8,99/mês Profissional: $10,99/mês

$10,99/mês Equipes: US$ 14,99/usuário/mês

Classificações dos usuários

G2 : 4.5/5 (mais de 1.965 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.965 avaliações) Trust Radius: 8,3/10 (mais de 1.649 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Evernote !

8. Coda

Via CodaCoda é uma solução completa de gerenciamento de documentos que reúne todas as suas palavras, dados e trabalho em equipe em um único documento poderoso.

As equipes podem combinar blocos de construção para criar um documento, criar, editar e visualizar documentos e planilhas simultaneamente, criar pesquisas e enquetes, configurar fluxos de trabalho personalizados, automatizar notificações e muito mais.

Principais recursos

Automações

Integração e plug-ins

Modelos de documentos do Coda

Modelos de arrastar e soltar

Bloqueio avançado de documentos

Prós

Inclui recursos de arrastar e soltar

Oferece modelos personalizáveis

Colaboração em tempo real

Aplicativo compatível com dispositivos móveis

Limitações

A integração pode ser intimidadora; curva de aprendizado acentuada

Problemas de integração com outras ferramentas

Velocidade e desempenho lentos

Preços

Gratuito

Pro : uS$ 10/mês por Doc Maker

: uS$ 10/mês por Doc Maker Equipe : uS$ 30/mês por Doc Maker

: uS$ 30/mês por Doc Maker Enterprise: Preços personalizados

Classificações dos usuários

G2: 4,5/5 (296+ avaliações)

4,5/5 (296+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (73+ avaliações)

Confira estes_ Alternativas de código !

9. Quip

Via Citações Outro aplicativo incrível que pode ser usado como uma alternativa ao Google Doc é o Quip, um aplicativo de gerenciamento de documentos e software de colaboração em equipe criado pela Salesforce para ajudá-lo a centralizar e organizar o trabalho de sua equipe e a se comunicar no mesmo aplicativo.

Com essa ferramenta, os usuários podem criar e compartilhar documentos, planilhas, slides de apresentações e listas de tarefas e usar o recurso de bate-papo integrado para manter as discussões da equipe organizadas em um só lugar. A combinação exclusiva de recursos de comunicação e escrita permite que sua equipe trabalhe de forma mais colaborativa e eficiente sem e-mails - eles podem fazer brainstorming de ideias e discutir o trabalho diretamente no aplicativo e em torno do documento.

Principais recursos

Gerenciamento de documentos e fluxo de trabalho

Discussões e fóruns

Bate-papo em equipe ou individual/ bate-papo e edição em tempo real

Modo off-line

Pesquisa

Compartilhamento de arquivos

Recursos de integração

Rastreamento de status

Acesso móvel

Prós

Excelente para colaboração em equipe on-line

Organização, visibilidade e edição ao vivo em um único aplicativo

Recursos para anotações e gerenciamento de projetos

Interface amigável ao usuário

Limitações

Ferramentas básicas de formatação

Preços

Inicial: US$ 10/usuário/mês (cobrado anualmente)

US$ 10/usuário/mês (cobrado anualmente) Plus: US$ 25/usuário/mês (cobrado anualmente)

US$ 25/usuário/mês (cobrado anualmente) Avançado: US$ 100/usuário/mês (cobrado anualmente)

Classificações de usuários

G2 : 4/5 (mais de 1.602 avaliações)

: 4/5 (mais de 1.602 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 182 avaliações) Comparar o Google Docs com o Confluence !

10. Microsoft Word

Via Microsoft Word Uma das melhores alternativas ao Google Docs e um dos processadores de texto mais usados no mercado é o Microsoft Word. Seus recursos avançados e fáceis de usar permitem que os usuários criem, salvem e exportem documentos de qualidade profissional.

Ele vem com recursos avançados de processamento de documentos, como ferramentas robustas de formatação de texto e imagem, para permitir que você edite seus documentos de acordo com suas preferências ou necessidades do projeto. Indivíduos e equipes também podem acessar uma variedade de modelos prontos para uso para manter a consistência dos processos, acelerar o processo de documentação ou simplesmente como um guia de formatação.

Principais recursos

Recurso de salvamento automático

Formatação de fonte e texto

Suporte a HTML e imagens

Modelos prontos para uso

Verificação gramatical e ortográfica

Prós

Recursos avançados de processamento de documentos

Interface amigável ao usuário

Permite a preparação de documentos off-line

Integração com outras ferramentas

Limitações

É necessário adquirir o pacote Microsoft para acessar os recursos premium

Preços

Microsoft 365 Personal (1 pessoa): uS$ 6,99/mês ou US$ 69,99/ano

Microsoft 365 Family (até 6 pessoas): uS$ 9,99/mês ou US$ 99,99/ano

Microsoft Corporation: $159,99

Classificações dos usuários

G2 : 4.5/5 (mais de 1.586 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.586 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 1.007 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Microsoft Word !

Por que você precisa de uma alternativa ao Google Docs

O Google Docs é uma ferramenta de edição de documentos baseada na nuvem e ferramenta de colaboração que permite que as equipes criem, compartilhem e editar documentos em um local centralizado.

Ele permite que equipes virtuais colaborar facilmente em documentos com recursos como:

Comentários

Menções de usuários

Histórico de revisão de documentos

Salvamento automático

Compartilhamento de documentos

Dessa forma, você não precisará colaborar enviando documentos por e-mail uns para os outros. Afinal de contas, longas conversas por e-mail significam apenas perda de documentos e experiências estressantes com sua equipe . 😫

O Google Docs também permite adicionar imagens ao seu documento do Google usando o mecanismo de pesquisa integrado do Google e até mesmo usar outros aplicativos do Google, como o Google Slides, juntamente com o seu trabalho.

E, embora tudo isso pareça legal, o aplicativo Google Docs tem algumas limitações evidentes:

1. Falta de recursos avançados de colaboração

O Google Docs tem alguns recursos básicos recursos de colaboração de conteúdo como edição em tempo real, compartilhamento de documentos e armazenamento em nuvem. Você pode criar linhas do tempo , Gráficos de Gantt , fluxogramas ou calendários no Google Docs .

No entanto, se você quiser documentar um projeto grande, esse aplicativo do Google não será suficiente. 💇

Faltam recursos avançados de colaboração, como controle de progresso, controle de tempo status de tarefas personalizadas e muito mais. Esses recursos são essenciais se você quiser monitorar o desempenho do projeto e dar vida a essa visão do espaço.

2. Difícil de usar como um sistema de base de conhecimento

Aqui estão três motivos pelos quais o Google Docs não é o mais abrangente solução de base de conhecimento :

A. Organização de arquivos

"Ugh, onde está aquele documento que abri há um segundo?"

"Lembro que um colega de equipe compartilhou esse documento comigo, mas não consigo encontrá-lo em lugar nenhum!"

parece familiar?

Criar um sistema de arquivamento decente no Google Docs pode parecer que você está em uma caminhada.

A jornada é longa e as estradas são difíceis.

Você terá até mesmo que usar o Google Drive para criar manualmente pastas e organizar seus documentos com base em seus projetos.

Em vez disso, com uma alternativa ao Google Docs, você pode passar esse tempo sendo produtivo!

B. Compartilhamento e permissões

O compartilhamento e as permissões podem ser uma grande chatice no Google Docs.

Às vezes, você se esquece de dar acesso a um colega de equipe e, outras vezes, clica na opção "qualquer pessoa com link".

O primeiro cenário resultará em perda de tempo e confusão, e o segundo cenário, bem... digamos que você tenha cedido livremente seus documentos para a Internet.

C. Não é possível aninhar páginas

O Google Docs não permite que você aninhe páginas (crie subpáginas).

_Por que as páginas aninhadas são importantes para a gestão do conhecimento?

A possibilidade de aninhar páginas significa que você pode criar um documento bem estruturado em que determinadas páginas são configuradas como subpáginas de outras páginas primárias.

Sem elas, seus documentos complexos serão difíceis de organizar.

Encontre a melhor alternativa ao Google Docs para sua equipe

Não nos entenda mal, o Google Docs é um software útil de edição de documentos.

mas isso é quase tudo que ele pode fazer

Felizmente, existem outras ferramentas de colaboração que farão você superar o Google Docs.

Se você está confuso sobre por onde começar, por que não começar com o ClickUp?

O ClickUp não só permite que você crie documentos e os edite junto com seus colegas de equipe em tempo real, mas também permite que você gerencie projetos com facilidade.

Desde ajudá-lo a mapear ideias em mapas mentais até acompanhar as datas de entrega, o ClickUp é o melhor Google Docs e Alternativa ao Microsoft Office . Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo para experimentar a melhor ferramenta de gerenciamento de documentos!