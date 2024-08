Está abandonando o Evernote? Descubra as melhores alternativas ao Evernote em 2024

No mundo acelerado das anotações, o Evernote tem sido uma opção popular há anos. Entretanto, com as recentes mudanças no plano gratuito, muitos usuários começaram a procurar alternativas que atendam melhor às suas necessidades e preferências.

Nesta postagem do blog, compilamos uma lista das 15 melhores alternativas e concorrentes do Evernote que oferecem documentos ou cadernos ilimitados. Essas alternativas foram escolhidas com base em seus recursos, planos de preços e avaliações de usuários. Então, vamos nos aprofundar e encontrar a solução perfeita para fazer anotações para você!

O que é o Evernote?

Via Evernote

O Evernote é um aplicativo de anotações que permite aos usuários criar, organizar e armazenar notas em vários formatos, como texto, imagens, gravações de áudio e muito mais. Ele também oferece recursos como recorte da Web, digitalização de documentos e sincronização entre plataformas.

Por que as pessoas estão procurando alternativas ao Evernote?

Como mencionado anteriormente, o Evernote recentemente fez alterações em seu plano gratuito, limitando os usuários a apenas um caderno e 50 notas. Isso causou frustração entre muitos usuários que usam o Evernote há anos e acumularam um grande número de notas.

Além disso, alguns usuários relataram problemas de desempenho com o Evernote, levando-os a procurar alternativas que ofereçam melhor velocidade e desempenho. Aqui estão mais alguns motivos pelos quais as pessoas estão fazendo a mudança:

Planos de preços altos para recursos premium

Opções de formatação limitadas

Interface de usuário complicada

Falta de recursos de produtividade

Sem recursos de colaboração em tempo real

O que as pessoas pensam sobre fazer anotações no Evernote:

"A experiência geral é positiva, mas leva um tempo para mudar velhos hábitos e fazer a transição de várias ferramentas de uso único (que são muito boas no que fazem, veja bem) para essa solução completa." - Avaliação Verificada Capterra "Ainda não tenho certeza se é a melhor ferramenta para nossas necessidades comerciais, mas está dando conta do recado enquanto continuamos pesquisando e experimentando outros produtos para ver o que há de melhor." - Revisão verificada do Capterra

15 alternativas ao Evernote para todas as suas anotações em 2024

Crie belos documentos, agendas de reuniões, wikis e muito mais - depois conecte-os a fluxos de trabalho e execute ideias com sua equipe

O ClickUp é reconhecido como a ferramenta completa para gerenciamento de projetos e colaboração em equipe. Com seus recursos versáteis e interface amigável, o ClickUp capacita empresas e equipes a simplificar os fluxos de trabalho, aumentar a produtividade e promover a colaboração eficaz em todos os setores.

Então, o que torna o ClickUp uma das melhores alternativas ao Evernote?

Além de seus impressionantes recursos de gerenciamento de projetos, o ClickUp também é uma poderosa ferramenta de anotações que permite criar e organizar documentos ou cadernos ilimitados. Você pode adicionar facilmente imagens, gravações de áudio, hiperlinks, listas de verificação e muito mais às suas anotações para obter uma experiência dinâmica. Além disso, com a opção de colaboração em tempo real e controle de versão, vários membros da equipe podem trabalhar na mesma anotação simultaneamente.

Tenha acesso a centenas de recursos avançados, incluindo bloco de notas integrado para fazer anotações rápidas e um recurso de documentos intuitivo e colaborativo, o ClickUp Docs, para cuidar de todas as suas necessidades de documentação. 📃

Dê uma olhada no que você pode fazer com o Documentos do ClickUp :

Docs ilimitados: Crie quantas anotações, documentos ou cadernos você precisar, sem nenhuma restrição.

Crie quantas anotações, documentos ou cadernos você precisar, sem nenhuma restrição. Documentação e anotações : Crie anotações, wikis, bases de conhecimento, SOPs, listas de verificação de tarefas e qualquer outra coisa que precise anotar e mantenha todas as suas anotações em um só lugar

: Crie anotações, wikis, bases de conhecimento, SOPs, listas de verificação de tarefas e qualquer outra coisa que precise anotar e mantenha todas as suas anotações em um só lugar Sistema de organização e marcação de notas : Adicione páginas aninhadas em seu documento para criar uma estrutura e organizar suas anotações, e adicione tags para acrescentar outra camada de organização ao documento

: Adicione páginas aninhadas em seu documento para criar uma estrutura e organizar suas anotações, e adicione tags para acrescentar outra camada de organização ao documento Opções de formatação e estilo : Personalize facilmente qualquer página com opções de tipografia, como cor e tamanho da fonte, destaques, banners e muito mais

: Personalize facilmente qualquer página com opções de tipografia, como cor e tamanho da fonte, destaques, banners e muito mais Opções de incorporação : Incorpore marcadores, adicione tabelas e muito mais para formatar documentos para qualquer necessidade, de roteiros a bases de conhecimento

: Incorpore marcadores, adicione tabelas e muito mais para formatar documentos para qualquer necessidade, de roteiros a bases de conhecimento Colaboração em equipe : Promova a colaboração eficaz da equipe, edite notas simultaneamente e acelere o ciclo de feedback com recursos de edição e comentários. Identifique facilmente outras pessoas com comentários, atribua itens de ação, converta texto em tarefas rastreáveis e simplifique as conversas, tudo no documento - tornando a colaboração em tempo real e o trabalho assíncrono mais simples e eficiente

: Promova a colaboração eficaz da equipe, edite notas simultaneamente e acelere o ciclo de feedback com recursos de edição e comentários. Identifique facilmente outras pessoas com comentários, atribua itens de ação, converta texto em tarefas rastreáveis e simplifique as conversas, tudo no documento - tornando a colaboração em tempo real e o trabalho assíncrono mais simples e eficiente **Compartilhe com segurança com qualquer pessoa: Proteja seus documentos com controles de privacidade e edição e exporte facilmente as anotações ou compartilhe-as com outras pessoas por meio de links públicos ou privados

O ClickUp Docs permite formatação avançada para uma aparência personalizada, Comandos de barra para trabalhar com mais eficiência, opções de incorporação para conectar outro trabalho ao seu documento, tags personalizadas para rotular e agrupar seus documentos, detecção de colaboração e comentários atribuídos para uma colaboração de equipe perfeita e muito mais

E como os documentos do ClickUp são criados dentro da plataforma, os usuários podem conectar documentos a fluxos de trabalho para acessar tudo em um só lugar, vinculando documentos e tarefas. Você pode até mesmo adicionar widgets para atualizar fluxos de trabalho, alterar o status do projeto, atribuir tarefas e muito mais - tudo dentro do seu editor. Isso sim é eficiência. 👌

Falando em eficiência, diga olá para IA do ClickUp !

ClickUp A IA é o melhor assistente de anotações no ClickUp Docs - vença o bloqueio de escritor, escreva mais rápido, melhore seu conteúdo, resuma longas anotações de reuniões, atualizações de produtos e muito mais com o clique de um botão.

Confira o ClickUp AI em ação aqui:

Obtenha tudo o que você precisa para escrever melhor, organizar anotações, colaborar com sua equipe ou outras pessoas e muito mais - tudo em um só lugar com uma solução abrangente, acessível e completa com o ClickUp. 👏

Prós do ClickUp

Uma plataforma totalmente personalizável que atende a todos os tipos de equipes e empresas de todos os tamanhos

Um aplicativo de gerenciamento de projetos e de anotações em uma única plataforma. Acesse centenas de recursos personalizáveis para cada caso de uso, incluindo anotações, listas de verificação de tarefas e muito mais

Disponível em todos os dispositivos, inclusive dispositivos móveis, para permitir que você acesse seu trabalho a qualquer momento e de qualquer lugar

O recurso Bloco de Notas pode ser acessado no aplicativo e viaExtensão do ClickUp para o Chrome para ajudá-lo a acessar rapidamente o bloco de notas no navegador, criar itens de ação e muito mais

Mais de 1.000 modelos personalizáveis para qualquer equipe e caso de uso para ajudar a iniciar seu trabalho

Planos de preços acessíveis e econômicos

**DICA PRO Chegou a hora de aprimorar suas anotações com o ClickUp Docs, e começar é fácil e gratuito com a ajuda do Guia definitivo para usar o modelo do ClickUp Docs por ClickUp !

Contras do ClickUp

Alguns usuários podem ter uma curva de aprendizado devido ao número de recursos disponíveis

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preços

Plano Forever gratuito : Plano gratuito repleto de recursos

: Plano gratuito repleto de recursos Plano Ilimitado: US$ 7 por usuário por mês

US$ 7 por usuário por mês Plano Empresarial: $12 por usuário por mês

$12 por usuário por mês Plano Empresarial:Entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados *ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês para membros do Workspace

O que as pessoas pensam sobre fazer anotações no ClickUp:

"É meu aplicativo de tarefas, anotações, gerenciamento de projetos e calendário, tudo em um. É muito tranquilo saber que tudo está lá; nada está escapando. Com o mundo louco que nos rodeia, é bom sentir o controle dessa pequena parte." - G2Crowd "Com a adição do ClickUp AI, estou mais eficiente do que nunca! Ele me economiza 3x o tempo gasto anteriormente em tarefas de gerenciamento de projetos. Ele não apenas aumentou minha produtividade, mas também despertou minha criatividade."-Mike Coombe, MCM Agency

"Eu não poderia administrar meu negócio de freelancer sem o ClickUp. Ele me ajuda a acompanhar com eficiência os projetos em andamento com vários clientes. Tenho contado com o ClickUp há cerca de um ano para fazer anotações, gerenciar projetos e tarefas e controlar o tempo. No passado, experimentei mais de meia dúzia de outros aplicativos de produtividade, e recomendaria o ClickUp em vez de qualquer um deles. Com o ClickUp, sinto-me mais organizado e passo mais tempo fazendo o trabalho real do que gerenciando os detalhes. Gosto tanto do ClickUp que recentemente criei um espaço pessoal para começar a fazer um brain dump de todas as coisas não relacionadas aos negócios que eu gostaria de lembrar e organizar." - G2Crowd

2. Google Keep

Via Google Keep**Google Keep é um dos muitos aplicativos do Google.

É também uma das melhores alternativas ao Evernote no mercado atual. Com uma interface simples e fácil de usar, não é surpresa que ele tenha sido um dos aplicativos de anotações mais baixados em 2019.

Principais recursos do Google Keep

Interface amigável ao usuário

Sincronização perfeita em todos os dispositivos Google

Organização de notas por meio de etiquetas

O aplicativo pode lidar com notas escritas à mão, memorandos de voz e notas de áudio

Profissionais do Google Keep

Oferece suporte à formatação de rich text

Defina lembretes e adicione listas de tarefas às suas anotações

Os aplicativos móveis são totalmente gratuitos

A interface intuitiva de arrastar e soltar é semelhante às notas post-it

Limitações do Google Keep

Não há temas alternativos nesse aplicativo

Não possui recursos de gerenciamento de tarefas

Não há aplicativo de desktop para plataformas Windows, Linux ou macOS

Preços do Google Keep

O aplicativo Google Keep é totalmente gratuito.

O que as pessoas pensam sobre fazer anotações no Google Keep:

"Minha experiência geral com o Google Keep foi muito positiva e eu o recomendaria a outras pessoas para fazer anotações e gerenciá-las rapidamente. Há algumas áreas que podem ser melhoradas, mas, no geral, o Google Keep é um produto muito bom." - Avaliação verificada pelo Capterra "É uma boa opção para organizar anotações, mas não oferece a maior segurança; eu não anotaria questões que exigem um certo nível de privacidade." - Capterra Verified Review

Avaliações de clientes do Google Keep

G2: 4,5/5 (mais de 1200 avaliações)

4,5/5 (mais de 1200 avaliações) Capterra: N/A

Leia nossas comparações detalhadas entre_ **Google Keep e Evernote ou **Google Docs e Evernote

3. Microsoft OneNote

Via Microsoft OneNote O aplicativo Microsoft OneNote é outro poderoso aplicativo de anotações. Assim como o Box Notes, o Quip e o Zoho Notebook, ele vem com opções básicas de recursos de colaboração para trabalhar em conjunto nas anotações.

Você é um usuário do _OneNote _ que está procurando mais opções?

Dê uma olhada nestas_ **Alternativas ao OneNote .

Recursos do Microsoft OneNote

Temas personalizáveis no aplicativo de desktop

Suporta notas de texto, memos de voz, notas de áudio e listas de tarefas

Esse anotador pode criptografar notas antes de compartilhá-las

Podeorganizar notas por meio de pastas

Ofertas notas adesivas digitais

Compare **OneNote para Google Keep !

Profissionais do Microsoft OneNote

Suporta notas escritas à mão

Você pode compartilhar facilmente suas anotações e pastas por e-mail ou URLs

Diversos atalhos simples e práticos

Acesso ao recurso de notas adesivas

Limitações do Microsoft OneNote

A interface do aplicativo móvel não é tão intuitiva quanto a do aplicativo Web

O aplicativo não pode classificar alfabeticamente as páginas de notas

Esse aplicativo de anotações não pode ser usado como substituto da ferramenta de gerenciamento de tarefas

Preços do Microsoft OneNote

Inicialmente, o Microsoft OneNote estava disponível apenas para

Microsoft Office 365

usuários. No entanto, o aplicativo de anotações agora é gratuito para qualquer pessoa usar.

O que as pessoas pensam sobre fazer anotações no Microsoft OneNote:

"De modo geral, o uso do OneNote para a biblioteca de documentos/processos de nossa equipe tem sido útil porque é um local central para uma grande variedade de informações e documentos que antes estavam em muitos lugares diferentes. Às vezes, pode ser complicado decidir como organizar os cadernos, pois há muitas opções de seção e página e, às vezes, o conteúdo é relevante para mais de uma seção; no entanto, a função de pesquisa costuma ser bastante confiável." - Avaliação verificada pelo Capterra "Se você está procurando um software para fazer anotações, o OneNote é o ideal para você! É fácil de usar e facilita muito a organização!" - Capterra Verified Review

Avaliações de clientes do Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (mais de 1600 avaliações)

4,5/5 (mais de 1600 avaliações) Capítulo: N/A

Quer saber como_ OneNote se comporta em relação ao Evernote?

**Leia nossa análise aprofundada

comparação entre o Evernote e o OneNote

.

4. Dropbox Paper

Via Dropbox Paper O Dropbox Paper é uma ferramenta para fazer anotações

que promete fazer anotações simples, juntamente com uma interface de desktop intuitiva e fácil de usar.

Recursos do Dropbox Paper

Interface de usuário simples no aplicativo para desktop

Organize suas anotações em pastas

Pesquise textos e imagens com facilidade

Receba lembretes por e-mail sobre suas anotações

Prós do Dropbox Paper

O aplicativo de notas pode incorporar códigos diretamente nas notas

O aplicativo da Web pode lidar com o gerenciamento de tarefas simples

Os aplicativos para desktop e dispositivos móveis são totalmente gratuitos

Sincronização entre plataformas de vários dispositivos

Limitações do Dropbox Paper

Falta suporte para várias opções de fontes

Não é possível colocar texto em itálico ou sublinhado

Não tem vários atalhos para facilitar o uso

Não oferece suporte a notas de voz, notas de áudio ou notas escritas à mão

Preços do Dropbox Paper

Esse aplicativo alternativo ao Evernote é totalmente gratuito.

O que as pessoas pensam sobre fazer anotações no Dropbox Paper:

"Trabalho em uma equipe de marketing e comecei a criar meus planos de marketing diretamente no Paper por causa da funcionalidade de lista de tarefas. Mas eu gostaria que ele tivesse uma opção de calendário regular! De modo geral, é uma ferramenta útil para o gerenciamento de projetos ao colaborar." - Revisão verificada do Capterra "No geral, o Paper é ótimo como software de trabalho em grupo. Em geral, ele é bom e tem uma interface fácil de usar. Seria ótimo se pequenos detalhes, como o manuseio de apresentações, fossem melhorados. Treinar um funcionário ou aluno para usá-lo não exige muito esforço, portanto, esse benefício faz com que ele se destaque do restante do tipo." - Revisão verificada do Capterra

Avaliações de clientes do Dropbox Paper

G2: 4,1/5 (mais de 4.400 avaliações)

4,1/5 (mais de 4.400 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

5. nTask

Via nTarefa A seguir, temos nTask .

Essa alternativa ao Evernote tem recursos para fazer anotações, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de projetos com base em anotações e sessões de brainstorming, módulo de integração de reuniões, etc.

Recursos do nTask

Tomada de notas com suporte para notas de texto, listas de tarefas, quadros Kanban, etc.

As anotações podem ser convertidas em atividades com responsáveis dedicados

Gráficos de Gantt interativos

Módulo de reunião

nTask pros

Planos de preços acessíveis

Exportação fácil de dados em vários formatos de arquivo

Interface de usuário intuitiva com uma curva de aprendizado mínima

Gráficos de Gantt interativos, listas de verificação, módulo de gerenciamento de riscos e muito mais

Limitações do nTask

Não é possível classificar tarefas e notas em ordem alfabética

Preços do nTask

O plano básico é gratuito para usuários de baixa escala com um número selecionado de recursos

o nTask Premium começa em US$ 3 por usuário por mês

Para usuários corporativos, o plano nTask Business começa em US$ 8 por usuário por mês

Soluções empresariais e planos de preços em grande escala estão disponíveis mediante solicitação

O que as pessoas pensam sobre fazer anotações no nTask:

"O que dizer sobre o nTask: ele se encaixa perfeitamente em empresas de médio porte e corporativas que gostam de trabalhar em equipe. Essa ferramenta de comunicação se destaca por suas metodologias ágeis. Ela ajuda a gerenciar os dados e a organizar as tarefas a serem realizadas em um momento específico. Você pode anexar arquivos e documentos aos projetos e compartilhá-los com seus colegas e companheiros de equipe por meio de e-mails ou mensagens. Além disso, não requer nenhuma manutenção. Acima de tudo, o nTask oferece fácil acesso móvel." - G2Crowd

Avaliações de clientes do nTask

G2: 4,4/5 (mais de 15 avaliações)

4,4/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

6. Urso

VIa Urso**Urso é um popular aplicativo de escrita na App Store. Com recursos avançados de edição, você não terá problemas para criar anotações detalhadas no Bear.

Recursos do Bear

Interface de usuário bonita em comparação com outros aplicativos de anotações

Poderoso recurso de marcação de notas para categorização simples

Pode fazer anotações em PDFs anotações em DOCX, HTML e TXT

Sincronização automática de dados em várias plataformas

Bear pros

O aplicativo tem opções avançadas de edição de texto

Oferece suporte a hashtags para pesquisas salvas

Vários temas para maior personalização

Vários atalhos para facilitar o uso

Limitações do Bear

Não há aplicativo para Android ou Windows

Algumas opções de formatação só estão disponíveis como extensões pagas

Integrações limitadas

Preços do Bear

Esse aplicativo de anotações tem uma versão gratuita para criação simples de anotações. No entanto, para acessar os recursos avançados, você terá que comprar uma assinatura que é cobrada como:

uS$ 1,49/mês

uS$ 14,99/ano

O que as pessoas pensam sobre fazer anotações no Bear:

"Gosto do fato de o aplicativo Bear ser minimalista de propósito. Portanto, há muito menos distrações se você estiver usando o aplicativo para fazer anotações, ter ideias ou criar conteúdo para seu blog. Ele é muito fácil de usar, oferece muitas otimizações e também vem com vários atalhos de teclado." - G2Crowd "O Bear é um belo aplicativo. Adoro a capacidade de criar facilmente diferentes tipos de listas, dividir minhas anotações com títulos e incluir códigos e fotos. A possibilidade de alterar as capas e os ícones do aplicativo também é um toque agradável." - G2Crowd

Avaliações de clientes do Bear

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: N/A

Quer comparar o Bear com o Evernote? Dê uma olhada em nosso_ Bear vs. Evernote post!

7. ProofHub

Via ProofHub Como uma excelente alternativa ao Evernote, o ProofHub oferece recursos avançados de gerenciamento de projetos e colaboração em equipe, além de

aplicativo de anotações intuitivo e útil

.

Com uma interface fácil de usar, esse software repleto de recursos ajuda as equipes a manter o controle total de suas tarefas, projetos e comunicações.

Principais recursos do ProofHub

Aplicativo intuitivo para fazer anotações

Criação de tarefas com prazos

Fluxos de trabalho personalizados e quadros kanban * Online ferramenta de revisão

Aplicativo de bate-papo integrado

Prós do ProofHub

Ferramenta completa

Gerenciamento flexível de tarefas

Fácil compartilhamento de arquivos

Recursos avançados de colaboração

Simples, sem preços por usuário

Limitações do ProofHub

Número limitado de integrações de aplicativos

Não há plano gratuito

Não há suporte para Linux

Preços do ProofHub

O plano Essential com recursos básicos custa a partir de US$ 45/mês, e o plano Ultimate Control com usuários ilimitados e todos os recursos avançados custa a partir de US$ 89/mês.

O que as pessoas pensam sobre fazer anotações no ProofHub:

"No geral, o Proof Hub é excelente para manter as equipes na mesma página sobre o trabalho realizado em qualquer projeto e é muito barato para empresas pequenas e em crescimento. Há alguns recursos que seriam úteis para o Proof Hub, como faturamento, orçamento e ferramentas de gerenciamento de recursos. A velocidade de carregamento da página é lenta e poderia ser melhorada." - Capterra Verified Review "No geral, um produto sólido e capaz. Pode ser usado em excesso para dividir as tarefas em um milhão de partes, mas isso é mais um erro do usuário do que um erro do produto. Seu ponto forte é a aquisição de dados para armazenamento e para verificação do que foi feito e quando." - Revisão verificada do Capterra

Avaliações de clientes do ProofHub

G2: 4,4/5 (mais de 25 avaliações)

4,4/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

8. Noção

Via NoçãoCom Notion você pode fazer anotações, atribuir tarefas, organizar o trabalho e publicar em um wiki de equipe.

Essa alternativa ao Evernote permite que você crie quantas páginas quiser para gerenciamento de tarefas, criação de políticas da empresa, criação de cartas de projeto etc.

Cada página pode conter qualquer número de páginas aninhadas, portanto, vá tão fundo quanto quiser!

Deseja comparar o Notion com o Evernote?_

Dê uma olhada em nosso_

Notion vs. Evernote

revisão .

Principais recursos do Notion

Oferece suporte a vários tipos de conteúdo, incluindo marcadores, imagens, códigos, etc.

Tem várias opções de visualização, incluindo linha do tempo, lista e galeria

Diversas opções personalizáveis de templo

Oferece um clipper da Web

Prós do Notion

Altamente personalizável

Oferece suporte à edição colaborativa

Importação fácil do Evernote

Compatível com qualquer dispositivo iOS e Android

Limitações do Notion

Não há recurso de anotações em PDF

Falta de recursos de gerenciamento de tarefas, como prioridades, tarefas recorrentes ou status de tarefas

Não há gráfico de Gantt

Preços do Notion

O Notion oferece um plano gratuito. Os planos pagos começam em US$ 4/mês para uso pessoal e US$ 8/usuário por mês para equipes.

O que as pessoas pensam sobre fazer anotações no Notion:

"O Notion é uma das poucas ferramentas que abro diariamente para ter uma noção de onde estou. Embora não tenha o poder e a reputação de ferramentas como o Evernote, ele compensa com uma abordagem inovadora para capturar ideias. Não me pego tentando lembrar de tags ou palavras-chave porque as informações estão exatamente onde preciso delas com apenas alguns cliques." - Revisão verificada do Capterra "Ajuda-me a organizar, personalizar e compartilhar diferentes tipos de dados relevantes por meio de um único aplicativo." - Avaliação verificada do Capterra

Avaliações de clientes do Notion

G2: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

4,5/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

**Você é um usuário do Notion e está procurando outras ferramentas?

Tente estas_

ótimas alternativas ao Notion

.

9. Bloco de notas do Zoho

Via Zoho Notebook o Zoho Notebook é muito semelhante ao Evernote. Ele permite que você salve notas em todos os dispositivos que usa.

É fácil compartilhar notas de forma segura com sua equipe com esse aplicativo. E torna o trabalho mais simplificado se você já usa outros aplicativos Zoho, como Zoho Projects , Flow, Connect, etc.

Principais recursos do Zoho Notebook

Clipper da Web para salvar textos, imagens e artigos

Proteja as anotações com o Touch ID

Personalize diferentes notebooks com capas exclusivas

Atribua cores de cartões para organizar

Prós do Zoho Notebook

Sincronização na nuvem em todos os dispositivos

Notas compartilháveis

Gratuito para todos

Disponível para usuários de Windows, Mac e Linux

Limitações do Zoho Notebook

Poucas integrações diretas

Opções de visualização limitadas

Não há recursos de gerenciamento de tarefas, como criação de tarefas, atribuição, etc.

Preços do Zoho Notebook

Essa alternativa ao Evernote é gratuita para todos.

O que as pessoas pensam sobre fazer anotações no Zoho Notebook:

"Se você está procurando algo simples, sem frescuras e muito despojado, esta pode ser uma boa opção para você, mas não procure recursos particularmente sofisticados ou avançados como os que você poderia esperar do Evernote ou do OneNote." - Avaliação verificada pelo Capterra "O Zoho Notebook é um bom software. Ele tem muitas vantagens, especialmente o recurso de nuvem, que é incrível. No entanto, há algumas possibilidades de melhoria e a autoridade deve considerar isso." - Revisão verificada pelo Capterra

Avaliações de clientes do Zoho Notebook

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

10. Nota

Via Nota o Notejoy é uma verdadeira alegria quando se trata de anotações colaborativas para toda a sua equipe.

Você pode facilmente dar e receber feedback com visualizações de notas, discussões em tópicos e reações.👍

E sua função de pesquisa rápida facilita a localização do que você precisa.

Principais recursos do Notejoy

Visualização de foco para trabalhar sem distrações

Destaque de sintaxe para blocos de código

Oferece blocos de notas e tags aninhados

Listas de verificação para itens de tarefas pendentes

Prós do Notejoy

Encaminhe e-mails para o aplicativo para convertê-los em notas

Criptografia de ponta a ponta

Oferece temas e modo escuro

Pesquisa de textos em imagens, PDFs, etc.

Limitações do Notejoy

Não há automações

Nenhuma tarefa ougerenciamento de fluxo de trabalho* Não oferece outras opções de visualização

Pode ser caro para ser apenas um aplicativo de anotações

Preços do Notejoy

Esse aplicativo oferece um plano gratuito. Os planos pagos começam em US$ 4/usuário para usuários individuais e US$ 8/usuário por mês para equipes.

O que as pessoas pensam sobre fazer anotações no Notejoy:

"Rápido e fácil de usar. Com pouca ou nenhuma curva de aprendizado, beneficia uma equipe enorme quando implementado em uma empresa ou divisão." - Revisão verificada do Capterra "A organização dos notebooks e a capacidade de compartilhar e acessar documentos com minha equipe são muito úteis. Ele facilita a criação e o compartilhamento de modelos para e-mails e outros documentos." - Revisão verificada do Capterra

Avaliações de clientes da Notejoy

G2: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

4,2/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 180 avaliações)

11. Todoist

Via Todoist O Todoist é uma alternativa ao Evernote que está disponível para Windows, Mac e Linux.

Use-o para organizar, priorizar e gerenciar projetos enquanto anota informações importantes que você precisa lembrar. O aplicativo também vem com modelos para ajudá-lo a começar em minutos.

**Procurando por alternativas ao Todoist?

Dê uma olhada nestas_ Alternativas ao Todoist !

Principais recursos do Todoist

Datas de vencimento recorrentes para lembrar os prazos

Prioridades para gerenciamento tarefas urgentes

Modelos para educação, design, gerenciamento etc.

Visualização da produtividade diária ou semanal

Prós do Todoist

Permite que você atribua tarefas

Personalizar seu fluxo de trabalho com rótulos, temas, etc.

Adicionar notas de voz para obter mais contexto nos comentários

Permite que você favorite tarefas-chave, rótulos, etc.

Limitações do Todoist

Não há status de tarefas

Não oferece campos personalizados

Falta um criador de documentos nativo

Não há lugar para bate-papos em tempo real

Preços do Todoist

Essa alternativa ao Evernote oferece um plano gratuito e um plano pago que custa US$ 3/usuário por mês.

O que as pessoas pensam sobre fazer anotações no Todoist:

"No geral, achei o Todoist uma excelente ajuda. Ele permite que eu verifique e veja o que está em minha agenda quando estou longe de todos os meus outros dispositivos e me ajudou a manter o controle de todas as minhas tarefas e eventos." - Capterra Verified Review "Minha experiência geral com o Todoist é muito satisfatória e recomendarei o Todoist para a maioria das pessoas. A interface do usuário é fantástica, o conjunto de recursos é quase completo, as integrações e a API são bem feitas e o preço é muito bom. Se eles puderem acrescentar alguns recursos adicionais, como horário personalizado de início e término do dia e também durações para as tarefas, será uma solução de gerenciamento de tarefas com classificação 5 estrelas." - Avaliação verificada da Capterra

Avaliações de clientes do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

4,4/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,6/5 (1300+ avaliações)

12. Colmeia

Via ColmeiaO Hive é uma ferramenta de gerenciamento de projetos com um recurso dedicado para notas de reunião . 🗒

É uma ótima alternativa ao Evernote que você pode usar para anotar todas as notas de reuniões, atribuir tarefas e colaborar com sua equipe.

principais recursos do #### Hive

Notas compartilháveis para participantes externos

Oferece suporte à colaboração em tempo real

Vincule notas a projetos no espaço de trabalho do Hive

Atalhos de teclado para formatação rápida

Profissionais do Hive

Oferece modelos para roteiros de produtos, integração, etc.

Permite que você crie notas de reuniões recorrentes

Converte notas de reunião em itens de ação

Oferece um aplicativo para Android e iOS

Limitações do Hive

Você precisa de complementos para planilhas de horas, análises e recurso de recursos

Não há recurso de gerenciamento de ideias como mapas mentais ou um quadro branco

Nenhuma exibição incorporada para acessar aplicativos do Hive

Preços do Hive

Essa alternativa ao Evernote não tem plano gratuito. Você terá que pagar US$ 12/usuário por mês pelas notas do Hive.

O que as pessoas pensam sobre fazer anotações no Hive:

"No geral, tem sido bom. Observamos a evolução do programa e, sem dúvida, notamos melhorias na facilidade de uso e na funcionalidade. Várias dúvidas/problemas funcionais que eu tive e expressei por meio de pesquisas e bate-papos foram modificados/corrigidos, por isso é bom ver que a empresa está realmente prestando atenção em como as pessoas estão usando o programa." - Avaliação verificada do Capterra "No geral, tem sido muito bom. Gosto do fato de o software ser, em geral, muito rápido e ágil. A única área que é lenta é a seção de anotações, o que é uma pena, honestamente, porque geralmente eu gostaria que as anotações abrissem rapidamente se eu não estivesse preparado para começar a anotar coisas em uma chamada improvisada." - Capterra Verified Review

Avaliações do Hive

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

13. Notas da Apple

Via Notas da Apple Se você usa um dispositivo iOS, como um iPhone, iPad ou computador Mac, provavelmente já notou o aplicativo Apple Notes.

Essa alternativa do Evernote está disponível apenas para usuários de dispositivos Apple.

Ele é excelente para fazer tarefas rápidas e organizar seu trabalho.

A melhor parte é que cada nota da Apple será sincronizada com seu armazenamento em nuvem (iCloud), para que você possa recuperar rapidamente as notas (excluídas nos últimos 30 dias) também.

Principais recursos do Apple Notes

Proteja as notas com senha, ID facial ou ID de toque

Opções avançadas de formatação, como títulos, fontes, imagens etc.

Poderoso recurso de pesquisa

Adicione outros itens do aplicativo, como sites e locais, às suas anotações

Prós do Apple Notes

Organização de pastas por arrastar e soltar

Exibir notas na visualização de galeria

Fixar suas notas favoritas

Adicionar listas de verificação

Limitações do Apple Notes

Somente um usuário da Apple pode usá-lo

Não possui recursos de gerenciamento de tarefas

Não é compatível com markdown

Preços do Apple Notes

Este aplicativo para dispositivos Apple é gratuito para todos os usuários de iOS e macOS.

Avaliações de clientes do Apple Notes

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

14. Milanote

via Milanote

Milanote, um aplicativo criado para colaboradores visuais, como designers de produtos e fotógrafos. É uma ferramenta flexível espaço de trabalho visual para criar moodboards, registrar anotações e obter feedback sobre conceitos de design.

principais recursos do #### Milanote

Recursos de organização visual com quadros, cartões e imagens

Ampla variedade de recursos de personalização

Atalhos de teclado, suporte a markdown e recursos de duplicação

Milanote pros

Modelos incorporados

GIFs e fontes animados

Notas criptografadas em repouso e em trânsito

contras do #### Milanote

Integrações limitadas

Curva de aprendizado acentuada

Recursos limitados na versão gratuita

Preços do Milanote

A Milanote oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 9,99/mês por usuário.

Avaliações de clientes da Milanote

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

15. GoodNotes

via GoodNotes

O GoodNotes é um aplicativo de anotações digitais que permite aos usuários fazer anotações manuscritas e fazer anotações em PDFs em seus dispositivos móveis. Com o GoodNotes, os usuários podem criar e organizar cadernos digitais, importar PDFs e imagens e fazer anotações usando uma variedade de ferramentas de escrita e desenho.

Principais recursos do GoodNotes

Reconhecimento de escrita à mão

Capacidade de criar vários cadernos, pastas e etiquetas

Edição de documentos em tempo real

Prós do GoodNotes

Experiência de escrita semelhante à da caneta com papel

Importação e anotação de PDFs

Sincronização com a nuvem

Contras do GoodNotes

Plataformas limitadas

Tamanho do arquivo

Recursos limitados de OCR

Preços do GoodNotes

O plano gratuito do GoodNotes é limitado a 3 notebooks e sua versão paga começa em US$ 9,99.

Avaliações de clientes do GoodNotes

Mude para o ClickUp: Documentos gratuitos e ilimitados para sempre

Embora o Evernote seja um ótimo aplicativo de anotações, ele tem suas desvantagens.

De recursos limitados no plano gratuito a alterações de preços e falta de colaboração em tempo real, talvez seja hora de mudar.

No ClickUp, temos documentos ilimitados para todos os nossos usuários! Para sempre. É isso mesmo, independentemente do plano em que você esteja, você pode criar quantos documentos quiser. E isso não é tudo - o ClickUp também oferece gerenciamento de tarefas, automação de fluxo de trabalho e recursos de colaboração em tempo real para ajudar você a se manter organizado e no topo de suas tarefas.

Então, por que esperar? Faça a mudança para o ClickUp hoje mesmo e experimente uma maneira melhor de fazer anotações!

Boas anotações! 📝🚀