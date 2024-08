10 melhores ferramentas de criação de conteúdo de IA em 2024

Há muito burburinho em torno da criação de conteúdo com IA, mas você provavelmente ainda está um pouco cético em relação ao uso da IA ferramentas de criação de conteúdo .

E se a qualidade do conteúdo gerado por IA não estiver de acordo com os padrões? E se o conteúdo da IA não corresponder ao seu tom e estilo? A verdade é que tudo se resume a como você usa as ferramentas para obter o melhor resultado e escolher as ferramentas certas para seus casos de uso.

As ferramentas de criação de conteúdo com IA podem aumentar em várias vezes a produtividade da sua equipe de conteúdo e ajudá-lo a a dimensionar a produção de conteúdo para atender às crescentes demandas. Mas o maior dilema é encontrar a ferramenta certa para atender às suas necessidades.

Confie em nós, depois de encontrar as ferramentas de criação de conteúdo com IA certas para adicionar ao seu arsenal, você nunca mais pensará em voltar às formas convencionais de criação de conteúdo. De acordo com o Relatório sobre o estado da IA na empresa 94% dos líderes empresariais acreditam que a IA é essencial para o sucesso. As equipes de criação de conteúdo podem esperar aumentar a produtividade, dependendo da profundidade com que conseguirem incorporar a IA à criação de conteúdo, e os retornos desse investimento são imediatamente evidentes e impressionantes.

Portanto, se você estiver procurando uma ferramenta de criação de conteúdo com IA que atenda a todos os requisitos e possa aumentar a velocidade e a eficiência da criação de conteúdo sem comprometer a qualidade, este guia é ideal para você.

O que são ferramentas de criação de conteúdo com IA?

As ferramentas de criação de conteúdo com IA usam tecnologia de inteligência artificial para gerar conteúdo escrito ou visual com base em instruções de texto. Elas podem criar conteúdo como artigos, postagens em mídias sociais descrições de produtos e até mesmo vídeos sem a necessidade de intervenção humana.

Especificamente, essas ferramentas de criação de conteúdo de IA são treinadas usando processamento de linguagem natural e algoritmos de aprendizado de máquina para analisar dados e gerar conteúdo relevante e envolvente.

O objetivo final de muitas dessas ferramentas é ajudar a minimizar o tempo, o esforço e os recursos gastos na criação de conteúdo.

Benefícios das ferramentas de criação de conteúdo com IA

As ferramentas de criação de conteúdo com IA estão lentamente se tornando ativos indispensáveis para criadores de conteúdo e proprietários de empresas. Os escritores de IA podem aumentar a produtividade e também ajudar as equipes de conteúdo a superar bloqueios criativos.

Aqui estão alguns benefícios das ferramentas de criação de conteúdo com IA que você certamente testemunhará:

Poupa tempo : A criação de conteúdo com IAas ferramentas podem lhe poupar horas de pesquisa e criação de conteúdo

: A criação de conteúdo com IAas ferramentas podem lhe poupar horas de pesquisa e criação de conteúdo Reduz os custos : As ferramentas de criação de conteúdo com IA permitem que você crie conteúdo com menos recursos, economizando assim dinheiro e recursos na produção de conteúdo

: As ferramentas de criação de conteúdo com IA permitem que você crie conteúdo com menos recursos, economizando assim dinheiro e recursos na produção de conteúdo Ajuda com diversos formatos de conteúdo : Ao contrário do tradicionalsoftware de processamento de textoas ferramentas de IA podem ajudar a criar conteúdo para vários tipos de conteúdo, incluindo blogs, artigos, textos para a Web, geração de imagens personalizadas a partir de solicitações de texto etc.

: Ao contrário do tradicionalsoftware de processamento de textoas ferramentas de IA podem ajudar a criar conteúdo para vários tipos de conteúdo, incluindo blogs, artigos, textos para a Web, geração de imagens personalizadas a partir de solicitações de texto etc. Garante a consistência : Ferramentas de IA provavelmente fornecerão um resultado de qualidade consistente, desde que sua entrada na ferramenta seja adequada

: Ferramentas de IA provavelmente fornecerão um resultado de qualidade consistente, desde que sua entrada na ferramenta seja adequada Ajuda a dimensionar a criação de conteúdo : Com a ajuda da IA, você pode aumentar significativamente o volume de produção de conteúdo para acompanhar a demanda e a concorrência

: Com a ajuda da IA, você pode aumentar significativamente o volume de produção de conteúdo para acompanhar a demanda e a concorrência Personaliza o conteúdo para o público: Ao definir o tom e o público-alvo, você pode treinar as ferramentas de IA para personalizar o conteúdo para o seu público. Algumas ferramentas de IA também podem ajudar a criar conteúdo em vários idiomas ou usar dados de clientes para personalizar ainda mais seu conteúdo

Melhore suas habilidades de redação e dê vida rapidamente a seus pensamentos de forma clara, concisa e atraente com o AI Writer for Work do ClickUp

O que faz um bom gerador de conteúdo de IA?

Toda equipe de conteúdo ou equipe multifuncional tem prioridades diferentes, e os recursos de que você precisa em uma ferramenta de criação de conteúdo de IA podem variar de acordo. Mas há algumas características importantes que você deve considerar.

Facilidade de uso e curva de aprendizado : Para obter resultados mais rápidos, é importante que sua equipe de conteúdo aprenda rapidamente a navegar na ferramenta de IA. É melhor escolher ferramentas com uma interface de usuário fácil e uma curva de aprendizado relativamente plana

: Para obter resultados mais rápidos, é importante que sua equipe de conteúdo aprenda rapidamente a navegar na ferramenta de IA. É melhor escolher ferramentas com uma interface de usuário fácil e uma curva de aprendizado relativamente plana Qualidade do conteúdo : A qualidade do conteúdo gerado pela ferramenta de IA é, de longe, o fator mais importante. Certifique-se de que ele atenda aos seus padrões de qualidade e seja preciso e livre de erros.

: A qualidade do conteúdo gerado pela ferramenta de IA é, de longe, o fator mais importante. Certifique-se de que ele atenda aos seus padrões de qualidade e seja preciso e livre de erros. Opções de personalização : Procure ferramentas com ótimas opções de personalização. As ferramentas que permitem que você escolha o tom, o estilo, o formato, etc., provavelmente fornecerão conteúdo mais relevante e envolvente

: Procure ferramentas com ótimas opções de personalização. As ferramentas que permitem que você escolha o tom, o estilo, o formato, etc., provavelmente fornecerão conteúdo mais relevante e envolvente Casos de uso : Quanto mais casos de uso sua ferramenta tiver, melhor. Por exemplo, uma ferramentaFerramenta de geração de texto de IAdeve permitir a criação de todos os tipos de conteúdo escrito, de blogs a e-mails, para que você não precise adquirir várias ferramentas para diferentes finalidades

: Quanto mais casos de uso sua ferramenta tiver, melhor. Por exemplo, uma ferramentaFerramenta de geração de texto de IAdeve permitir a criação de todos os tipos de conteúdo escrito, de blogs a e-mails, para que você não precise adquirir várias ferramentas para diferentes finalidades Preço: Procure porferramentas que se ajustem ao seu orçamento de marketing de conteúdo. As ferramentas de IA destinam-se a economizar custos, não a aumentá-los, portanto, garanta um bom ROI

10 melhores ferramentas de criação de conteúdo de IA em 2024

Com tantas ferramentas de criação de conteúdo de IA no mercado atualmente, escolher as melhores para sua pilha de ferramentas pode ser um desafio. Para facilitar essa decisão, listamos 10 das melhores ferramentas de criação de conteúdo de IA de 2024 que podem ajudá-lo com vários formatos de conteúdo. Essa lista definitiva de ferramentas de conteúdo de IA tem geradores de texto de IA, geradores de imagem, ferramentas de criação de vídeo e geradores de áudio.

Portanto, sem mais delongas, vamos nos aprofundar no assunto!

1. ClickUp #### Melhor para

gerenciamento de projetos de marketing e assistente de redação de conteúdo de IA

Escreva melhor e mais rápido com o ClickUp Brain

O ClickUp é um aplicativo tudo em um software de gerenciamento de projetos que oferece centenas de recursos personalizáveis para dar a indivíduos e equipes a flexibilidade e as ferramentas necessárias para trabalhar de forma mais inteligente e aumentar a produtividade.

O que diferencia o ClickUp dos demais é sua funcionalidade. Ele é um ferramenta de gerenciamento de projetos com recursos incorporados para colaboração em equipe. A plataforma inteira é totalmente personalizável, o que significa que qualquer usuário, equipe ou organização pode configurar o ClickUp para atender às suas necessidades exclusivas e ajustá-lo à medida que seus negócios crescem.

O ClickUp oferece recursos para gerenciamento de tarefas, colaboração visual usando quadros brancos virtuais, relatórios em tempo real por meio de painéis, milhares de modelos personalizados e muito mais. Portanto, se você precisa de modelos de diretrizes de marca painéis de controle para sua empresa gerenciamento de campanhas de marketing ou documentos para gerenciamento de projetos de sites é seguro dizer que o ClickUp tem tudo isso.

Mas como ele se encaixa em uma lista de ferramentas de criação de conteúdo com IA? Isso porque, para acrescentar à sua incrível linha de ferramentas, o ClickUp agora tem uma rede neural de IA incorporada chamada Cérebro do ClickUp . Um de seus principais recursos é o AI Writer for Work, uma ferramenta de ideação e criação de conteúdo no ClickUp Docs que ajuda com geração de ideias, redação e edição de textos resumir um texto longo e muito mais.

Crie belos documentos, agendas de reuniões, wikis e muito mais - depois conecte-os a fluxos de trabalho e execute ideias com sua equipe

Essa IA colaborativa ferramenta de escrita pode ajudá-lo com:

Pesquisa e ideação de conteúdo : Gerar conteúdo instantâneo e de alta qualidade para postagens de blog, e-mails, textos publicitários e muito mais

: Gerar conteúdo instantâneo e de alta qualidade para postagens de blog, e-mails, textos publicitários e muito mais Edição de texto : Obter sugestões de melhorias na redação para simplificar e aprimorar seu conteúdo

: Obter sugestões de melhorias na redação para simplificar e aprimorar seu conteúdo Resumo de conteúdo : Resuma os pontos principais de documentos, tarefas e comentários

: Resuma os pontos principais de documentos, tarefas e comentários Ações automatizadas: Obtenha uma lista de verificação de itens de ação das anotações da reunião

Isso ferramenta de gerenciamento de projetos com IA a assistência à escrita a torna a melhor opção para equipes de todos os setores, pois oferece todos esses recursos essenciais em um único aplicativo.

Melhores recursos

Mais de 15 visualizações personalizadas para gerenciamento de projetos : Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que funciona melhor para você com as exibições personalizáveis do ClickUp

: Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que funciona melhor para você com as exibições personalizáveis do ClickUp Um conjunto de ferramentas de trabalho e colaboração : Quadros brancos digitais,Documentos do ClickUp, recurso de bate-papo incorporado, mapas mentais e muito mais

: Quadros brancos digitais,Documentos do ClickUp, recurso de bate-papo incorporado, mapas mentais e muito mais ClickUp's **Assistente de redação com tecnologia de IA: Mais de 100 ferramentas baseadas em pesquisa garantem conteúdo de alta qualidade usando prompts adaptados a funções específicas

**Assistente de redação com tecnologia de IA: Mais de 100 ferramentas baseadas em pesquisa garantem conteúdo de alta qualidade usando prompts adaptados a funções específicas Painel de controle com relatórios em tempo real : Crie seu painel personalizado e tenha uma visão geral de alto nível do seu trabalho

: Crie seu painel personalizado e tenha uma visão geral de alto nível do seu trabalho Automação personalizada e pré-construída : Economize um tempo valioso automatizando ações de rotina com base em acionadores e condições específicos. Use a automação pré-construída ou crie a sua própria para reduzir os processos manuais e acelerar o fluxo de trabalho

: Economize um tempo valioso automatizando ações de rotina com base em acionadores e condições específicos. Use a automação pré-construída ou crie a sua própria para reduzir os processos manuais e acelerar o fluxo de trabalho Recursos de integração : Conecte o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos de trabalho para consolidar seus aplicativos e otimizar o fluxo de trabalho

: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos de trabalho para consolidar seus aplicativos e otimizar o fluxo de trabalho Biblioteca de personalização modelos para todas as equipes : Acesse mais de 1.000 modelos personalizáveis para ajudar a impulsionar seu trabalho e manter os processos consistentes em toda a equipe

: Acesse mais de 1.000 modelos personalizáveis para ajudar a impulsionar seu trabalho e manter os processos consistentes em toda a equipe Aplicativo para celular: Acesse seu ClickUp a qualquer momento e de qualquer lugar com o aplicativo móvel

limitações do ####

Atualmente, convidados e planos Free Forever não podem acessar a IA

Preços

Free Forever : Plano gratuito com muitos recursos

: Plano gratuito com muitos recursos Ilimitado : uS$ 7 por mês/usuário

: uS$ 7 por mês/usuário Business : uS$ 12 por mês/usuário

: uS$ 12 por mês/usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 3.519 avaliações)

Experimente o ClickUp gratuitamente

2. Narração

Melhor para criação de conteúdo de IA de ponta a ponta, planejamento e colaboração de conteúdo de IA e gerenciamento de fluxo de trabalho

Se você está procurando uma solução completa para gerenciar toda a criação, o planejamento e a colaboração de conteúdo, usando ferramentas de planejamento e criação de conteúdo de IA integradas ao fluxo de trabalho, o Narrato é a solução perfeita. Narrato é um espaço de trabalho de conteúdo com tecnologia de IA que permite gerenciar todo o seu processo de criação de conteúdo em um só lugar.

No centro do Narrato está o poderoso Assistente de planejamento e criação de conteúdo de IA que auxilia na ideação de conteúdo de IA (gerador de ideias de tópicos/conteúdo), na criação de conteúdo de IA (para vários casos de uso, como postagens de blog, cópia de anúncios e da Web, e-mails, imagens e ilustrações de IA, esboços de roteiros de vídeo, descrições de produtos e muito mais), além de planejamento e otimização de conteúdo.

Melhores recursos

Assistente de redação de IA com vários casos de uso : Ajuda a gerar conteúdo para blogs, e-mails, textos para a Web, descrições de produtos, comunicados à imprensa, e-mails, roteiros de vídeo etc.

: Ajuda a gerar conteúdo para blogs, e-mails, textos para a Web, descrições de produtos, comunicados à imprensa, e-mails, roteiros de vídeo etc. Gerador de resumo de conteúdo de SEO : Cria resumos de conteúdo em menos de um minuto, oferecendo sugestões de palavras-chave, perguntas mais frequentes sobre tópicos, referências e sugestões de estruturação de conteúdo

: Cria resumos de conteúdo em menos de um minuto, oferecendo sugestões de palavras-chave, perguntas mais frequentes sobre tópicos, referências e sugestões de estruturação de conteúdo Gerador de tópicos de IA : Para brainstorming e ideação

: Para brainstorming e ideação Imagens de IA : Gera imagens personalizadas em vários estilos com base em solicitações de texto. A pesquisa de imagens da Creative Commons é outra adição incrível.

: Gera imagens personalizadas em vários estilos com base em solicitações de texto. A pesquisa de imagens da Creative Commons é outra adição incrível. Automação do fluxo de trabalho : Para agilizar e simplificar o processo defluxo de trabalho de conteúdo automatizando tarefas repetitivas

: Para agilizar e simplificar o processo defluxo de trabalho de conteúdo automatizando tarefas repetitivas Automação de publicação : Publicação automatizada no WordPress e em outras plataformas por meio de integrações personalizadas

: Publicação automatizada no WordPress e em outras plataformas por meio de integrações personalizadas Planejamento e organização de conteúdo: Calendários de conteúdo modelos de conteúdo personalizado, repositório de conteúdo

Assistente de gramática e legibilidade: Assistente de conteúdo de IA que oferece sugestões de aprimoramento de conteúdo

Limitações

Poderia ter alguns casos de uso dedicados para geração de conteúdo de mídia social

Preços

**Profissional: Para pequenas equipes e empreendedores individuais a US$ 36 por mês

Business : Para equipes e empresas maiores, a US$ 76 por mês

: Para equipes e empresas maiores, a US$ 76 por mês Planos personalizados com usuários ilimitados, preços fixos, etc.

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.8 de 5 (28 avaliações)

: 4.8 de 5 (28 avaliações) Capterra: 4.9 de 5 (14 avaliações)

Bônus: confira_ **7 modelos gratuitos de redação de conteúdo para criação mais rápida de conteúdo

3. Ultimamente

Melhor para gerador de posts de mídia social com IA

Quando você fala sobre uma forte estratégia de marketing de conteúdo não pode prescindir de conteúdo de mídia social. Ultimamente é uma ferramenta de reaproveitamento de conteúdo com tecnologia de IA que pode gerar publicações de mídia social a partir de publicações de blog, vídeos e outros conteúdos longos. É uma ferramenta de IA criada para acelerar a criação de conteúdo de mídia social. A ferramenta ajuda você a criar dezenas de postagens sociais a partir de seu conteúdo longo, como blogs, artigos etc., em questão de minutos. Isso pode fazer com que a distribuição de conteúdo, a promoção nas mídias sociais e a manutenção de seu calendário de marketing no caminho certo sem nenhum esforço.

O Lately também pode fragmentar seu conteúdo de vídeo e áudio de formato longo em clipes pequenos para torná-los compartilháveis nas mídias sociais. Além da criação de conteúdo com IA, a plataforma tem algumas outras ferramentas de marketing de mídia social que facilitam o gerenciamento de suas campanhas.

Melhores recursos do Lately

Criador de conteúdo de IA : Gera postagens de mídia social a partir de qualquer conteúdo

: Gera postagens de mídia social a partir de qualquer conteúdo Gerador de videoclipes : Gera clipes de vídeo de tamanho reduzido para redes sociais a partir de vídeos mais antigos e longos

: Gera clipes de vídeo de tamanho reduzido para redes sociais a partir de vídeos mais antigos e longos Gerador de clipes de podcast : Gera clipes de áudio curtos de podcasts para compartilhar nas redes sociais

: Gera clipes de áudio curtos de podcasts para compartilhar nas redes sociais Transcrições : Gera transcrições de áudio e vídeo

: Gera transcrições de áudio e vídeo Preparação automática da postagem: Cria automaticamente a cópia, a imagem, os links de rastreamento e o clipe de áudio ou vídeo correspondente para cada postagem

limitações do ####

Destina-se apenas à geração de conteúdo de formato curto para mídia social. Não se aplica a outros formatos

Preços

4 canais sociais: US$ 49 por mês

US$ 49 por mês 10 Canais sociais: $119 por mês

$119 por mês Canais sociais ilimitados: $199 por mês

$199 por mês Empresa: Planos personalizados

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (15 avaliações)

: 4.5 de 5 (15 avaliações) Capterra: 4.9 de 5 (7 avaliações)

Ferramentas bônus de IA:_ **Alternativas ao Spinbot !

4. Jasper

**Melhor para gerar conteúdo de IA para blogs

Obtenha uma cópia gerada por IA com o Jasper Jasper é um popular Gerador de conteúdo de IA para empresas que permite que você crie uma variedade de conteúdo para marketing. Embora se concentre principalmente na geração de conteúdo de blog, o Jasper também permite criar postagens de mídia social, artigos, e-mails, anúncios e muito mais.

A plataforma tem um recurso chamado Boss Mode (Modo Chefe) que permite gerar conteúdo de formato longo, como posts de blog, relatórios e e-mails. No entanto, é sempre recomendável alguma supervisão humana quando usar escritores de IA para gerar conteúdo especialmente de formato longo, como neste caso.

Além disso, o Jasper tem alguns outros recursos, como o Jasper chat e a arte de IA, e é compatível com mais de 29 idiomas.

Melhores recursos

Modo chefe : Gera conteúdo longo, como postagens de blog, e-mails, relatórios e histórias

: Gera conteúdo longo, como postagens de blog, e-mails, relatórios e histórias Jasper Chat : Chatbot de IA interativo para gerar conteúdo rapidamente

: Chatbot de IA interativo para gerar conteúdo rapidamente AI Art : Gera arte para miniaturas, ilustrações, anúncios etc.

: Gera arte para miniaturas, ilustrações, anúncios etc. integração com o SurferSEO: Para otimização de palavras-chave

limitações do ####

Não tem nenhum arquivo nativoferramentas para SEOverificações de plágio ou outros recursos de otimização de conteúdo.

Pode ser caro para pequenas empresas e empreendedores individuais

Preços

Creator : Para amadores, a US$ 49 por mês

: Para amadores, a US$ 49 por mês Pro : Para indivíduos e pequenas equipes, a US$ 69 por mês

: Para indivíduos e pequenas equipes, a US$ 69 por mês Business: Plano personalizado para equipes e empresas em crescimento

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (1.203 avaliações)

: 4.7 de 5 (1.203 avaliações) Capterra: 4.8 de 5 (1.759 avaliações) **Confira estas alternativas ao Jasper AI !

5. Copy.ai **Melhor para escrever IA em estilo livre

Crie conteúdo de IA com Copy.ai Copiar.ai é outro ferramenta popular de escrita de IA que ajuda você a criar conteúdo mais rapidamente. O que diferencia o Copy.ai de alguns dos outros escritores de IA é que ele permite que você forneça um contexto muito claro, como quais são os principais pontos que você deseja abordar, quais diretrizes de marca devem ser seguidas e assim por diante.

O Copy.ai ajuda a gerar textos de vendas personalizados, e-mails de contato, publicações em blogs, publicações em mídias sociais e muito mais. A plataforma também tem um chatbot que eles chamam de Chat by Copy.ai para ajudá-lo na pesquisa e criação de conteúdo com uma interface interativa de IA. A Copy.ai também tem alguns prompts pré-criados que você pode usar para obter resultados padrão do gerador de conteúdo de IA.

Melhores recursos

Coleta de dados : Coleta de dados em tempo real com o Chat by Copy.ai

: Coleta de dados em tempo real com o Chat by Copy.ai Editor de conteúdo : Editor de documentos em linha para editar e aprimorar o conteúdo da IA

: Editor de documentos em linha para editar e aprimorar o conteúdo da IA Prompts: Prompts pré-criados para obter resultados de qualidade para coisas como blogs ouBiografias geradas por IA *Resumo: Resumo de vídeos do YouTube em marcadores

Limitações

Não há verificador de plágio na plataforma

O preço é alto, e a versão gratuita oferece apenas recursos limitados

Preços

Gratuito : Oferece até 2.000 palavras por mês

: Oferece até 2.000 palavras por mês Pro : Palavras ilimitadas e até 5 usuários, a US$ 36 por mês

: Palavras ilimitadas e até 5 usuários, a US$ 36 por mês Team : palavras ilimitadas e até 20 usuários, a US$ 186 por mês

: palavras ilimitadas e até 20 usuários, a US$ 186 por mês Enterprise: Plano personalizado para automatizar qualquer fluxo de trabalho

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.8 de 5 (166 avaliações)

: 4.8 de 5 (166 avaliações) Capterra: 4.5 de 5 (52 avaliações)

6. Síntese

Melhor para geração de vídeo com IA

Crie vídeos com IA simplesmente digitando um texto e crie vídeos envolventes com apresentadores humanos Synthesia é uma ferramenta com tecnologia de IA que pode criar vídeos a partir de texto simples em minutos. Essa ferramenta de criação de conteúdo de IA ajuda você a criar vídeos profissionais completos com narração e até mesmo um avatar humano gerado por IA. O Synthesia é amplamente utilizado para a criação de vídeos em aprendizado e desenvolvimento, capacitação de vendas marketing e outras áreas.

A plataforma oferece mais de 125 avatares de IA que você pode escolher. Você também pode criar seu próprio avatar personalizado. As locuções de vídeo também podem ser localizadas em mais de 120 idiomas. Você também pode personalizar seus vídeos com as cores e o logotipo de sua marca. A plataforma colaborativa de criação de conteúdo de IA permite que os membros da equipe trabalhem juntos na produção de vídeos por meio de feedback e comentários.

Melhores recursos

Avatares de IA : Avatares humanos profissionais como apresentadores em vídeos. Opções de avatares de estoque e avatares personalizados

: Avatares humanos profissionais como apresentadores em vídeos. Opções de avatares de estoque e avatares personalizados Locuções profissionais : Locuções em mais de 120 idiomas, incluindo legendas ocultas

: Locuções em mais de 120 idiomas, incluindo legendas ocultas Modelos de vídeo pré-projetados : 55 modelos pré-projetados. Também é possível criar seu próprio modelo personalizado

: 55 modelos pré-projetados. Também é possível criar seu próprio modelo personalizado Gravador de tela : Capturas de tela rápidas e fáceis para adicionar aos vídeos

: Capturas de tela rápidas e fáceis para adicionar aos vídeos Ativos de identidade de marca: Personalize seus vídeos com recursos de marca, como logotipo, fonte, cores, trilhas sonoras e muito mais

limitações do ####

A edição de vídeos pode ser um pouco complicada quando há várias caixas de texto em uma única cena

Há limitações quanto ao número de cenas que você pode adicionar de acordo com o plano de preços

Preços

Startet : Para indivíduos, a US$ 22 por mês

: Para indivíduos, a US$ 22 por mês Creator: Para equipes pequenas, a US$ 67 por mês

Para equipes pequenas, a US$ 67 por mês Enterprise: Plano personalizado para equipes. O preço é baseado no número de assentos

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.8 de 5 (546 avaliações)

: 4.8 de 5 (546 avaliações) Capterra: 5 de 5 (2 avaliações)

7. Murf

Melhor para geração de voz de IA

Usando a plataforma Murf AI para conversão de texto em fala para criar dublagens para conteúdo Murf é uma plataforma de geração de voz de IA que permite criar locuções semelhantes às humanas para seus vídeos. Ela é usada para gerar locuções para vídeos de aprendizado eletrônico, vídeos explicativos e muito mais. Tudo o que você precisa fazer é inserir seu script de locução nos campos dedicados da plataforma, escolher a voz e o sotaque de sua preferência e renderizar o vídeo.

Você também pode personalizar a locução de IA adicionando pausas, enunciações e ênfase sempre que necessário para torná-la mais parecida com a humana. Além das locuções de IA com qualidade de estúdio, você também pode adicionar músicas, imagens e vídeos ao seu conteúdo. O Murf oferece suporte a vários idiomas e também tem um recurso de troca de voz que pode transformar sua gravação caseira em uma locução de IA mais profissional

Melhores recursos

Texto para fala : Locução com vozes de IA realistas geradas a partir da entrada de texto. Compatível com 20 idiomas

: Locução com vozes de IA realistas geradas a partir da entrada de texto. Compatível com 20 idiomas Clonagem de voz : Gera um clone de voz de IA que imita emoções humanas reais, como raiva, felicidade, tristeza e muito mais

: Gera um clone de voz de IA que imita emoções humanas reais, como raiva, felicidade, tristeza e muito mais Vídeo de narração : Mais de 120 vozes de conversão de texto em fala e 20 idiomas para criar locuções de vídeo

: Mais de 120 vozes de conversão de texto em fala e 20 idiomas para criar locuções de vídeo Trocador de voz : Transforma a locução gravada em casa em uma voz de IA profissional com qualidade de estúdio

: Transforma a locução gravada em casa em uma voz de IA profissional com qualidade de estúdio Complemento de locução do Google Slides: Complemento para adicionar locuções a apresentações do Google Slides

Limitações

Não é possível adicionar novas caixas de texto entre as caixas existentes. É difícil editar scripts de narração

Tem uma pequena curva de aprendizado

Preços

Gratuito : Para equipes e indivíduos que estão começando

: Para equipes e indivíduos que estão começando Básico : Recursos essenciais e vozes básicas a US$ 19 por usuário por mês

: Recursos essenciais e vozes básicas a US$ 19 por usuário por mês Pro : Para locuções de alta qualidade a US$ 26 por usuário por mês

: Para locuções de alta qualidade a US$ 26 por usuário por mês Enterprise: Para acesso e personalização ilimitados, a US$ 75 por usuário por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.6 de 5 (81 avaliações)

: 4.6 de 5 (81 avaliações) Capterra: 4.5 de 5 (4 avaliações)

8. Canva

Melhor para geração de imagens com IA

Crie facilmente designs, materiais de marketing e muito mais com o Canva Canva é, de longe, uma das mais populares plataformas de design gráfico sem código que também oferece recursos de geração de imagens com IA. O gerador de texto para imagem com IA do Canva permite criar imagens personalizadas com prompts de texto simples para adicionar aos seus designs.

Você também pode escolher entre vários estilos para suas imagens de IA, incluindo aquarela, lápis de cor, neon, onda retrô e muito mais. Também é possível definir a proporção de aspecto das imagens geradas por IA, para que elas se ajustem bem ao seu design. A ferramenta de IA também possui um editor de fotos avançado que pode aprimorar suas imagens, adicionar efeitos e inserir legendas, adesivos etc.

Melhores recursos

Texto para imagem : Gera imagens a partir de descrições de texto

: Gera imagens a partir de descrições de texto Vários estilos de imagem : Escolha de vários estilos de arte para renderização de imagens

: Escolha de vários estilos de arte para renderização de imagens Aprimoramento de imagem : Efeitos fotográficos e filtros para aprimorar imagens

: Efeitos fotográficos e filtros para aprimorar imagens Edição mágica : Adicione ou edite elementos descrevendo o que fazer

: Adicione ou edite elementos descrevendo o que fazer Borracha mágica: Remova elementos indesejados e limpe imagens instantaneamente sem edição manual

limitações do ####

Todos os melhores modelos, elementos, imagens etc. estão disponíveis somente nos planos pagos

Preços

Canva Free : Gratuito para quem precisa de recursos básicos de design

: Gratuito para quem precisa de recursos básicos de design Canva Pro : Para indivíduos, empreendedores individuais e designers autônomos, a US$ 14,99 por mês para apenas um usuário

: Para indivíduos, empreendedores individuais e designers autônomos, a US$ 14,99 por mês para apenas um usuário Canva for Teams: Para equipes de todos os tamanhos, a US$ 29,99 por mês para as primeiras cinco pessoas

Avaliações e resenhas de clientes

G2 : 4.7 de 5 (3.937 avaliações)

: 4.7 de 5 (3.937 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (11.045 avaliações)

Verifique estes_ **Concorrentes do Canva

9. Podcastle

Melhor para converter blogs em podcasts com IA

Crie podcasts de qualidade profissional e grave, edite, transcreva e exporte seu conteúdo com o poder da IA Podcastle é uma plataforma de geração de áudio com tecnologia de IA que permite converter suas postagens de blog, artigos etc. em podcasts, audiolivros e muito mais. A plataforma oferece gravação de áudio e vídeo de alta qualidade. Você também pode aprimorar seu áudio com nivelamento automático e cancelamento de ruído com tecnologia de IA.

O Podcastle também pode ser usado para transcrição de áudio, ou seja, converter sua fala ou áudio em texto, e também para conversão de texto em fala. Como o Murf, essa plataforma também tem um recurso para criar uma cópia digital de sua voz usando IA.

Melhores recursos

Estúdio de gravação : Gravações solo e em grupo sem problemas, sem equipamento de estúdio

: Gravações solo e em grupo sem problemas, sem equipamento de estúdio Editor de áudio : Editor de áudio on-line para criar, editar eaprimorar podcasts *Pó mágico: Remoção de ruído de fundo e aprimoramento da fala com apenas alguns cliques

: Editor de áudio on-line para criar, editar eaprimorar podcasts *Pó mágico: Remoção de ruído de fundo e aprimoramento da fala com apenas alguns cliques Revoice : Cópia digital da voz de um narrador humano com as capas de voz de IA

: Cópia digital da voz de um narrador humano com as capas de voz de IA Transcrição de áudio: Converte fala ou áudio ao vivo em texto

Limitações

Pode ser difícil encontrar e classificar os arquivos carregados na plataforma

É uma plataforma nova, que ainda está passando por mudanças de UI/UX. Pode ficar um pouco confusa quando as alterações são implementadas

Preços

Básico : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Storyteller : Para amadores e podcasters regulares a US$ 11,99 por mês

: Para amadores e podcasters regulares a US$ 11,99 por mês Pro : Para profissionais, a US$ 23,99 por mês

: Para profissionais, a US$ 23,99 por mês Preços personalizados se você quiser criar sua própria lista de recursos

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.8 de 5 (23 avaliações)

: 4.8 de 5 (23 avaliações) Trustpilot: 2.8 de 5 (3 avaliações)

10. Beautiful.ai

Melhor para apresentações geradas por IA

Crie apresentações, colabore e apresente de qualquer lugar com essa ferramenta de conteúdo de IA

As apresentações são essenciais para todas as empresas, pois reuniões com clientes ou relatórios internos. A criação de apresentações exige muito esforço e, para ser sincero, ninguém gosta de passar horas fazendo isso, além das centenas de outras tarefas que temos em mãos. É aí que uma ferramenta como a Beautiful.ai pode ajudar. Beautiful.ai é um criador de apresentações com IA. O DesignerBot ajuda a criar slides de apresentação rapidamente e a fazer brainstorming de ideias, enquanto os modelos inteligentes da plataforma dão aos criadores de conteúdo uma vantagem inicial em suas apresentações. Os designs adaptáveis formatam automaticamente os slides, de modo que você não precisa se preocupar em redimensionar imagens ou texto para criar a apresentação perfeita.

A ferramenta de criação de conteúdo com IA também permite que você personalize sua apresentação para refletir o estilo da sua marca com controle total sobre o design. O DesignerBot da plataforma também pode gerar imagens de IA, gráficos, etc., para suas apresentações.

Melhores recursos

Design fácil de slides : O DesignerBot torna a criação de slides fácil e rápida, pois os slides se adaptam às suas entradas

: O DesignerBot torna a criação de slides fácil e rápida, pois os slides se adaptam às suas entradas Modelos de slides : Biblioteca de modelos e criador de modelos personalizados para slides

: Biblioteca de modelos e criador de modelos personalizados para slides Criação de conteúdo de IA : Resuma o texto, mude o tom, personalize o texto e muito mais

: Resuma o texto, mude o tom, personalize o texto e muito mais Geração de imagens de IA: Gera imagens criativas a partir de solicitações de texto

Edições rápidas: Edição fácil e controles simples

Limitações

Limitações na edição e personalização de modelos existentes

Preços

**Profissional: Para pessoas físicas, a US$ 12 por mês

Equipe : Para equipes, a US$ 40 por usuário por mês

: Para equipes, a US$ 40 por usuário por mês Enterprise: Plano personalizado para segurança, suporte e controle avançados

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.8 de 5 (132 avaliações)

: 4.8 de 5 (132 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (69 avaliações)

Procurando mais ferramentas de IA? Dê uma olhada nestas_ **Alternativas ao Writesonic !

Como as ferramentas de criação de conteúdo com IA beneficiam diferentes equipes

À medida que as ferramentas de criação de conteúdo com IA se tornam cada vez mais sofisticadas, elas oferecem uma série de benefícios para ajudar as equipes de vários departamentos a simplificar seus processos, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade do conteúdo. Vamos dar uma olhada em como a IA pode dar uma vantagem distinta a várias equipes da sua organização:

Equipes de marketing

As equipes de marketing geralmente carregam o fardo de criar conteúdo atraente e envolvente para atrair e reter clientes. As ferramentas de criação de conteúdo com IA podem ajudar automatizando o processo de geração de conteúdo, economizando tempo e reduzindo a carga de trabalho. Ferramentas como o ClickUp Brain fornecem modelos de conteúdo prontos para uso e sugestões inteligentes, ajudando os profissionais de marketing a produzir postagens de mídia social, artigos de blog e campanhas de e-mail mais impactantes e mais rápidas do que antes.

Equipes de vendas

Até mesmo as equipes de vendas podem aproveitar os benefícios das ferramentas de criação de conteúdo com IA. Essas ferramentas podem gerar argumentos e propostas de vendas personalizados, e-mails de contato personalizados e respostas automáticas a consultas de clientes. Ao automatizar essas tarefas repetitivas, os representantes de vendas podem se concentrar mais na construção de relacionamentos e no fechamento de negócios.

Equipes de RH

Anúncios de recrutamento, descrições de cargos, materiais de integração e comunicações com funcionários podem ser transformados com ferramentas de criação de conteúdo de IA. As equipes de RH podem usar ferramentas de IA para automatizar essas tarefas e garantir uma comunicação consistente, clara e envolvente em todos os canais. Essas ferramentas também ajudam a garantir que todas as comunicações sigam a marca e o tom de voz da empresa, resultando em uma imagem mais coesa da marca do empregador.

Equipes de suporte ao cliente

As ferramentas de criação de conteúdo de IA podem aprimorar significativamente o atendimento ao cliente, fornecendo respostas automatizadas e personalizadas, artigos da base de conhecimento e conteúdo útil que podem resolver prontamente os problemas dos clientes. Isso pode levar a uma maior satisfação e fidelidade do cliente, além de reduzir a carga de trabalho das equipes de suporte ao cliente.

Equipes de relações públicas e comunicações

As equipes de relações públicas geralmente precisam criar muitos comunicados à imprensa, apresentações para a mídia, discursos e outras comunicações essenciais. As ferramentas de IA podem redigir, editar e projetar rapidamente essas peças de conteúdo. A IA também pode analisar dados para fornecer insights sobre o desempenho do conteúdo, permitindo que as equipes de RP ajustem suas estratégias e melhorem a eficácia da comunicação.

Equipes de P&D

As equipes de pesquisa e desenvolvimento podem utilizar conteúdo gerado por IA para simplificar conceitos complexos, criar relatórios abrangentes e envolventes e interpretar dados visualmente. Isso pode ajudá-las a comunicar suas descobertas de forma mais eficaz às partes interessadas e à equipe em geral, ou gerar materiais promocionais para novos produtos ou soluções.

Incremente seu processo de criação de conteúdo com ferramentas de IA

A criação de conteúdo é uma parte essencial de sua estratégia de marketing. Um bom conteúdo pode fazer ou desfazer uma campanha de marketing bem-sucedida. Mas a criação de conteúdo de qualidade consome muito do seu tempo, especialmente quando você precisa de diversos formatos e conteúdo envolvente para alcançar seus clientes potenciais em vários canais. É aqui que as ferramentas de criação de conteúdo com IA podem salvar o dia.

As ferramentas de criação de conteúdo com IA podem economizar seu tempo e garantir a consistência do conteúdo que você produz. O conteúdo gerado por IA pode ser tão eficaz quanto o conteúdo escrito por humanos para a sua marca, desde que você escolha as ferramentas de IA certas e tenha algum controle sobre o processo de criação de conteúdo.

Ferramentas como o ClickUp AI, o assistente de redação com IA da Narrato, e ferramentas de criação de conteúdo audiovisual como Synthesia ou Podcastle podem cobrir toda a sua estratégia de conteúdo. Essas poderosas ferramentas de criação de conteúdo com IA economizarão centenas de horas de recursos que podem ser investidos em outras atividades voltadas para resultados, como pesquisa de mercado e desenvolvimento de estratégias.

As ferramentas de criação de conteúdo com IA também podem elevar o moral da sua equipe de conteúdo, pois tiram uma grande parte da carga de seus ombros, dando-lhes tempo para respirar e apresentar ideias mais criativas.

Esperamos que este resumo das 10 ferramentas de criação de conteúdo com IA que você não pode deixar de experimentar facilite a decisão sobre o que sua estratégia de conteúdo e sua equipe precisam. Explore essas ferramentas e temos certeza de que, com esse conhecimento, você conseguirá criar uma pilha sólida de ferramentas de criação de conteúdo com IA. ⚡️ ---

Escritor convidado:_

Neelam Goswami é especialista em conteúdo da Narrato. Ela é especializada em escrever artigos ricos em informações sobre marketing digital e de conteúdo.