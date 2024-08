10 melhores ferramentas de IA para fazer anotações em 2024

Se você não estiver usando IA em suas anotações, estará deixando de lado muita produtividade e tempo. Na verdade, você pode até estar perdendo algumas de suas melhores ideias, conexões e textos.

Recentemente, houve uma explosão de ferramentas de IA. No entanto, o ato de fazer anotações parece ter recebido menos atenção do que merece. A IA está transformando completamente a maneira como tomamos e interagimos com nossas anotações.

Resumindo, se você ainda não está usando a IA em suas anotações, é melhor começar a usá-la e, felizmente, este artigo está aqui para colocá-lo a par. 😉

Começaremos explorando o que é IA e os benefícios que ela oferece, bem como o que observar quando estiver procurando a ferramenta perfeita. Apresentaremos as 10 melhores ferramentas de IA para anotações disponíveis atualmente para você explorar!

O que é a tomada de notas com IA?

Fazer anotações com IA refere-se ao uso de inteligência artificial para capturar, organizar e processar as informações contidas em nossas anotações. As ferramentas de anotações com IA aproveitam o processamento de linguagem natural (NLP), o aprendizado de máquina e os transcritores de voz para aprimorar a experiência de anotações e aumentar a produtividade.

Esses sistemas são projetados para entender o contexto, discernir pontos-chave de conversas ociosas e interpretar com uma compreensão semelhante à humana. É como ter um assistente pessoal que você pode chamar a qualquer momento a um custo muito baixo.

Faça anotações no ClickUp Docs e aprimore suas habilidades de redação com o ClickUp AI - dê vida rapidamente aos seus pensamentos de forma clara, concisa e atraente com o clique de um botão

Tipos de aplicativos de anotações com IA (recursos e funcionalidade)

Ao selecionar um aplicativo de IA para fazer anotações, é importante considerar suas preferências individuais e requisitos específicos. Há vários tipos de aplicativos de IA disponíveis, cada um oferecendo recursos e benefícios exclusivos. Aqui estão alguns dos tipos mais comuns de aplicativos de IA para fazer anotações:

Transcrição de fala para texto : Converte palavras faladas em texto escrito

: Converte palavras faladas em texto escrito Tomada de notas inteligente : Aproveite os algoritmos de IA para organizar e categorizar automaticamente suas anotações

: Aproveite os algoritmos de IA para organizar e categorizar automaticamente suas anotações Baseado em OCR (reconhecimento óptico de caracteres): Usa algoritmos de IA para extrair texto de imagens e torná-lo editável e pesquisável

(reconhecimento óptico de caracteres): Usa algoritmos de IA para extrair texto de imagens e torná-lo editável e pesquisável Tomada de notas contextual : Utiliza a IA para entender o contexto em que as anotações são feitas e fornecer sugestões ou ações relevantes

: Utiliza a IA para entender o contexto em que as anotações são feitas e fornecer sugestões ou ações relevantes Resumir : Condensa notas longas em pontos-chave, facilitando a revisão e a compreensão das informações

: Condensa notas longas em pontos-chave, facilitando a revisão e a compreensão das informações Tomada de notas colaborativa : Permite que vários usuários trabalhem juntos no mesmo conjunto de anotações em tempo real

: Permite que vários usuários trabalhem juntos no mesmo conjunto de anotações em tempo real Gráfico de conhecimento: Usa algoritmos de IA para criar notas interconectadas e conceitos - vincula informações relacionadas, permitindo que você navegue por uma rede de ideias conectadas

Em última análise, o aplicativo de anotações com IA que você deve usar precisa estar alinhado com as funcionalidades e necessidades de IA desejadas.

Benefícios da tomada de notas com IA

Os aplicativos de IA para fazer anotações oferecem vários benefícios, inclusive:

Melhor precisão : Os aplicativos de anotações com IA podem transcrever com precisão palavras faladas em texto, reduzindo o risco de erros que podem ocorrer ao fazer anotações manualmente

: Os aplicativos de anotações com IA podem transcrever com precisão palavras faladas em texto, reduzindo o risco de erros que podem ocorrer ao fazer anotações manualmente Economia de tempo : Com os aplicativos de IA, você pode fazer anotações com mais rapidez e eficiência do que com os métodos tradicionais. Isso ocorre porque o aplicativo pode capturar informações em tempo real, permitindo que você se concentre na conversa ou na palestra

: Com os aplicativos de IA, você pode fazer anotações com mais rapidez e eficiência do que com os métodos tradicionais. Isso ocorre porque o aplicativo pode capturar informações em tempo real, permitindo que você se concentre na conversa ou na palestra Organização : Os aplicativos de IA podem ajudar a organizar suas anotações, categorizando-as automaticamente com base em palavras-chave ou tópicos. Isso facilita a localização de informações específicas posteriormente

: Os aplicativos de IA podem ajudar a organizar suas anotações, categorizando-as automaticamente com base em palavras-chave ou tópicos. Isso facilita a localização de informações específicas posteriormente Acessibilidade : Os aplicativos de anotações com IA podem ser acessados de qualquer lugar, facilitando a revisão de suas anotações em qualquer lugar ou o compartilhamento com outras pessoas

: Os aplicativos de anotações com IA podem ser acessados de qualquer lugar, facilitando a revisão de suas anotações em qualquer lugar ou o compartilhamento com outras pessoas Personalização: Muitos aplicativos de anotações com IA permitem personalizar o formato e o estilo de suas anotações, tornando-as mais atraentes visualmente e mais fáceis de ler

Em geral, os aplicativos de anotações com IA podem ajudar você a economizar tempo melhorar a precisão e manter-se organizado, o que os torna uma ferramenta valiosa para estudantes, profissionais e qualquer pessoa que precise fazer anotações regularmente.

10 melhores aplicativos de IA para fazer anotações em 2024

1. ClickUp #### O melhor para escrever com IA, fazer anotações, colaboração em equipe e gerenciamento de projetos tudo em um

Gere notas de reunião precisas sem esforço com a tecnologia de IA do ClickUp

O ClickUp é um aplicativo tudo-em-um ferramenta de gerenciamento de projetos criada para ajudar equipes e empresas a simplificar o fluxo de trabalho, aprimorar a colaboração entre equipes e aumentar a produtividade de toda a empresa. 👏

Então, o que torna o ClickUp um dos melhores aplicativos de anotações com IA disponíveis atualmente?

O ClickUp não apenas oferece uma plataforma totalmente personalizável para dar suporte a todos os tipos de equipes e empresas, mas também funciona como um aplicativo gratuito de anotações.

Acesse vários recursos avançados para gerenciamento de projetos e colaboração em equipe, incluindo ferramentas de ponta para anotações com configurações avançadas e um Assistente de redação com IA em Bloco de notas do ClickUp e Documentos do ClickUp para elevar sua experiência de anotações e consolidar todas as suas anotações, documentos, equipe e trabalho - tudo em um só lugar.

O Bloco de Notas é ótimo para anotações rápidas e listas de verificação, enquanto o ClickUp Docs pode ser usado para qualquer tipo de anotação, desde simples listas de verificação de tarefas até postagens detalhadas em blogs, anotações de reuniões roteiros de projetos, pautas de reuniões, retrospectivas e muito mais.

E a melhor parte?

O ClickUp Docs e o Notepad vêm com um assistente de escrita de IA integrado em ClickUp Brain para ajudá-lo a fazer anotações melhores e pensar de forma mais criativa, trabalhar mais rápido e fazer mais em menos tempo. ⚡️

Com o AI Writer for Work do ClickUp e prompts personalizados, você pode criar documentos importantes e estudos de caso com facilidade

O ClickUp Brain é o único assistente com IA explicitamente adaptado à sua função - suas ferramentas baseadas em pesquisa garantem conteúdo de alta qualidade usando prompts adaptados a funções específicas. Portanto, seja qual for seu cargo ou função, o ClickUp Brain pode transformar a maneira como você trabalha!

E como seu assistente de redação definitivo, o ClickUp Brain pode levar suas habilidades de anotações para o próximo nível, ajudando-o a fazer o seguinte:

Melhorar a qualidade da redação : Melhore sua redação para que seja clara, concisa e envolvente com opções como Editar com IA, Melhorar a redação, Corrigir ortografia e gramática, Tornar mais curto, Simplificar a redação e muito mais

: Melhore sua redação para que seja clara, concisa e envolvente com opções como Editar com IA, Melhorar a redação, Corrigir ortografia e gramática, Tornar mais curto, Simplificar a redação e muito mais Derrote o bloqueio do escritor e aprimore sessões de brainstorming: Use avisos como Fazer mais longo e Continuar escrevendo para expandir o que você começou

sessões de brainstorming: Use avisos como Fazer mais longo e Continuar escrevendo para expandir o que você começou Resumir conteúdo extenso em segundos : Escreva resumos de notas de reuniões, atualizações de projetos e outros conteúdos longos com os prompts Explique isso e Resuma isso

: Escreva resumos de notas de reuniões, atualizações de projetos e outros conteúdos longos com os prompts Explique isso e Resuma isso **Gerar itens de ação : Extraia instantaneamente itens de ação e insights de documentos e tarefas

: Extraia instantaneamente itens de ação e insights de documentos e tarefas Economize tempo com conteúdo formatado : Economize tempo com cabeçalhos pré-estruturados, tabelas e muito mais

: Economize tempo com cabeçalhos pré-estruturados, tabelas e muito mais Garanta que os pontos principais sejam mencionados : Adicione pontos de discussão para ajudar a IA do ClickUp a gerar textos que mencionem os pontos principais

: Adicione pontos de discussão para ajudar a IA do ClickUp a gerar textos que mencionem os pontos principais Ajuste o tom de voz e o nível de criatividade : Selecione seu tom de voz e nível de criatividade preferidos para atender às suas necessidades

: Selecione seu tom de voz e nível de criatividade preferidos para atender às suas necessidades Tradução de idioma: Traduza facilmente seu conteúdo para francês, espanhol, português, italiano, japonês, árabe e muito mais

Crie resumos, tarefas e faça brainstorming usando o ClickUp AI

Como outra camada de funcionalidade, o ClickUp Docs tem um recurso útil em que os usuários podem adicionar rótulos personalizados para organizar e agrupar documentos para melhor vinculação bidirecional e gerenciamento de documentos o Google oferece opções de estilo para formatar seus documentos e permite incorporar arquivos como gravações de reuniões e planilhas em suas páginas.

E com o recurso de edição e detecção colaborativa, as equipes podem trabalhar na mesma página em tempo real, facilitando a criação, a edição e a realização de anotações em conjunto, sem interrupções. 😌

Melhores recursos

Mais de 15 visualizações personalizadas para gerenciamento de projetos: Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que funciona melhor para você com as exibições personalizáveis do ClickUp

visualizações personalizadas para gerenciamento de projetos: Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que funciona melhor para você com as exibições personalizáveis do ClickUp Um conjunto de ferramentas de trabalho e colaboração : Aplicativo de anotações com ferramentas de colaboração incorporadas, como quadros brancos digitais, ClickUp Docs, recurso de bate-papo incorporado, mapas mentais e muito mais

: Aplicativo de anotações com ferramentas de colaboração incorporadas, como quadros brancos digitais, ClickUp Docs, recurso de bate-papo incorporado, mapas mentais e muito mais Assistente de redação com IA do ClickUp : Mais de 100 ferramentas baseadas em pesquisa garantem conteúdo de alta qualidade usando prompts adaptados a funções específicas

: Mais de 100 ferramentas baseadas em pesquisa garantem conteúdo de alta qualidade usando prompts adaptados a funções específicas Sistema de organização e marcação de notas : Adicione páginas aninhadas em seu documento para criar uma estrutura e organizar suas anotações, e adicione tags para acrescentar outra camada de organização ao seu documento

: Adicione páginas aninhadas em seu documento para criar uma estrutura e organizar suas anotações, e adicione tags para acrescentar outra camada de organização ao seu documento Documentação e registro de anotações : Crie anotações, wikis, bases de conhecimento, SOPs, listas de verificação de tarefas e qualquer outra coisa que precise anotar e mantenha todas as suas anotações em um só lugar

: Crie anotações, wikis, bases de conhecimento, SOPs, listas de verificação de tarefas e qualquer outra coisa que precise anotar e mantenha todas as suas anotações em um só lugar Opções de formatação e estilo : Personalize facilmente qualquer página com opções de tipografia, como cor e tamanho da fonte, destaques, banners e muito mais

: Personalize facilmente qualquer página com opções de tipografia, como cor e tamanho da fonte, destaques, banners e muito mais Opções de incorporação : Incorpore marcadores, adicione tabelas e muito mais para formatar documentos para qualquer necessidade, de roteiros a bases de conhecimento

: Incorpore marcadores, adicione tabelas e muito mais para formatar documentos para qualquer necessidade, de roteiros a bases de conhecimento Compartilhe notas com segurança com qualquer pessoa : Proteja seus documentos com controles de privacidade e edição e exporte facilmente as anotações ou compartilhe-as com outras pessoas por meio de links públicos ou privados

: Proteja seus documentos com controles de privacidade e edição e exporte facilmente as anotações ou compartilhe-as com outras pessoas por meio de links públicos ou privados Automação personalizada e pré-criada : Economize tempo valioso automatizando ações de rotina com base em acionadores e condições específicos. Use a automação predefinida ou crie a sua própria para reduzir os processos manuais e acelerar o fluxo de trabalho

: Economize tempo valioso automatizando ações de rotina com base em acionadores e condições específicos. Use a automação predefinida ou crie a sua própria para reduzir os processos manuais e acelerar o fluxo de trabalho Recursos de integração : Integre o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos de trabalho, incluindo os aplicativos mais usados e as principais ferramentas de videoconferência, como Google Meet e Slack, para otimizar o fluxo de trabalho

: Integre o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos de trabalho, incluindo os aplicativos mais usados e as principais ferramentas de videoconferência, como Google Meet e Slack, para otimizar o fluxo de trabalho Biblioteca de personalização modelos para todas as equipes: Acesse mais de 1.000 modelos personalizáveis, incluindo oGuia definitivo do modelo do ClickUp Docspara ajudar a impulsionar seu trabalho e manter os processos consistentes em toda a linha

modelos para todas as equipes: Acesse mais de 1.000 modelos personalizáveis, incluindo oGuia definitivo do modelo do ClickUp Docspara ajudar a impulsionar seu trabalho e manter os processos consistentes em toda a linha Aplicativo móvel: Acesse seu ClickUp a qualquer momento e de qualquer lugar com o aplicativo móvel

Limitações

Alguns usuários podem experimentar uma curva de aprendizado devido ao número de recursos disponíveis

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preços

Grátis para sempre : Plano gratuito repleto de recursos

: Plano gratuito repleto de recursos Ilimitado : uS$ 7 por mês/usuário

: uS$ 7 por mês/usuário Business : uS$ 12 por mês/usuário

: uS$ 12 por mês/usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,7 de 5 (mais de 7.000 avaliações)

4,7 de 5 (mais de 7.000 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (mais de 3.700 avaliações) ### 2. Refletir

Melhor para anotações pessoais de IA

Espelhe a maneira como sua mente funciona associando anotações por meio de backlinks. O Reflect cria um segundo cérebro que você pode consultar a qualquer momento. Refletir é um ótimo aplicativo de anotações porque fornece a solução ideal para anotações pessoais com uma interface de usuário simples e oferece as principais integrações de IA. Ele também é rápido, seguro, confiável e fácil de usar para tornar a tomada de notas uma experiência mais agradável.

Esse tomador de notas com IA tem transcrições de notas de voz Whisper AI integradas, bem como um assistente GPT-4 que ajuda você a transformar suas notas. Há também um plug-in do ChatGPT que permite salvar informações diretamente do ChatGPT. Você pode combinar o Reflect com aplicativos como Zillow, Kayak e Zapier para configurar fluxos de trabalho recorrentes com IA que aparecem diretamente em suas anotações.

Veja como usar a IA em suas anotações usando o Reflect neste passo a passo .

Melhores recursos

Assistente e editor de IA : Reflect'sAssistente de IA e editor que usa o GPT-4 para transformar suas anotações. Crie resumos, liste as principais conclusões, tenha um editor de texto em suas anotações ou faça qualquer outra coisa que você possa imaginar! É realmente como ter um assistente executivo em suas anotações. O Reflect também abre o código-fonte de todos os seus prompts de IA e permite que você salve seus próprios prompts personalizados

: Reflect'sAssistente de IA e editor que usa o GPT-4 para transformar suas anotações. Crie resumos, liste as principais conclusões, tenha um editor de texto em suas anotações ou faça qualquer outra coisa que você possa imaginar! É realmente como ter um assistente executivo em suas anotações. O Reflect também abre o código-fonte de todos os seus prompts de IA e permite que você salve seus próprios prompts personalizados Transcrições de voz de IA : O Reflect também é um dos primeiros aplicativos de anotações pessoais que se integra ao Whisper. Trata-se de uma integração da OpenAI que permite gravar e transcrever notas de voz com precisão quase humana. É uma maneira nova e sem atritos de fazer anotações que pode revolucionar a maneira como capturamos nossos pensamentos e anotações

: O Reflect também é um dos primeiros aplicativos de anotações pessoais que se integra ao Whisper. Trata-se de uma integração da OpenAI que permite gravar e transcrever notas de voz com precisão quase humana. É uma maneira nova e sem atritos de fazer anotações que pode revolucionar a maneira como capturamos nossos pensamentos e anotações plug-in ChatGPT : Salvar informações do ChatGPT diretamente em suas anotações. Conecte suas anotações a outros plug-ins de aplicativos para realizar coisas novas e automatizar fluxos de trabalho. Por exemplo, você pode fazer com que o ChatGPT use o Kayak para encontrar os voos mais baratos para uma viagem e, em seguida, transformá-lo em um alerta que aparece em suas anotações todas as manhãs

: Salvar informações do ChatGPT diretamente em suas anotações. Conecte suas anotações a outros plug-ins de aplicativos para realizar coisas novas e automatizar fluxos de trabalho. Por exemplo, você pode fazer com que o ChatGPT use o Kayak para encontrar os voos mais baratos para uma viagem e, em seguida, transformá-lo em um alerta que aparece em suas anotações todas as manhãs Prompts personalizados e de código aberto : Pouquíssimas ferramentas permitem que você personalize os prompts usados para IA e, menos ainda, que abra o código aberto de seus próprios prompts. O Reflect permite que você faça as duas coisas, o que é essencial para usar a IA como um verdadeiro assistente

: Pouquíssimas ferramentas permitem que você personalize os prompts usados para IA e, menos ainda, que abra o código aberto de seus próprios prompts. O Reflect permite que você faça as duas coisas, o que é essencial para usar a IA como um verdadeiro assistente Seguro : As anotações do Reflect são todas criptografadas e seguras, e tornam muito fácil saber o que está sendo enviado ao OpenAI

: As anotações do Reflect são todas criptografadas e seguras, e tornam muito fácil saber o que está sendo enviado ao OpenAI Use suas próprias chaves de API: O recurso de IA do Reflect permite que você insira suas próprias chaves de API do OpenAI para que possa usá-lo e escrever quantas consultas quiser

Limitações

A IA não tem acesso às suas anotações por motivos de segurança, o que significa que ela não pode pesquisar todas elas, por exemplo.

Os recursos padrão têm um limite de 60 mil caracteres prontos para uso, portanto, você terá que usar suas chaves de API para textos longos

Preços

Teste gratuito : período de avaliação de 2 semanas

: período de avaliação de 2 semanas Plano pago: uS$ 15 por mês ou US$ 120 por ano

Avaliações e opiniões de clientes

Caça ao produto : 4.9 de 5 (69 avaliações)

: 4.9 de 5 (69 avaliações) G2: 4,7 de 5 (40 avaliações)

3. Notion AI

Melhor para edição de conteúdo

Resumir os itens de ação e as principais conclusões com o Notion AI Notion uma ferramenta de produtividade abrangente, melhorou seu jogo com a integração de recursos de IA projetados para tornar a tomada de notas mais eficiente e impactante. Notion AI funciona como um assistente conectado que pode transformar texto, automatizar tarefas e gerar novo conteúdo em seu espaço de trabalho.

Ele pode produzir respostas de texto com base nas perguntas e no contexto dos usuários, permitindo que os usuários aprimorem o conteúdo existente, gerem resumos e elaborem novos textos com facilidade. Ele não só é excelente para organizar seus pensamentos, como também ajuda a extrair itens acionáveis de anotações de reuniões e a destilar insights de anotações de pesquisas com clientes.

Além disso, ele pode até mesmo gerar traduções de alta qualidade, o que o torna uma ferramenta incrivelmente versátil para qualquer atividade de anotações.

Melhores recursos

Correção ortográfica e gramatical : Examina seu conteúdo escrito em busca de erros, identificando e corrigindo palavras com erros ortográficos e gramática incorreta. Pode ser uma ferramenta útil para melhorar a qualidade geral de sua redação, garantindo que ela esteja livre de tais erros

: Examina seu conteúdo escrito em busca de erros, identificando e corrigindo palavras com erros ortográficos e gramática incorreta. Pode ser uma ferramenta útil para melhorar a qualidade geral de sua redação, garantindo que ela esteja livre de tais erros Traduzir : Converte seu conteúdo escrito em outro idioma. Isso pode ser particularmente útil para se comunicar com pessoas que falam idiomas diferentes ou para entender o conteúdo escrito em um idioma no qual você não é fluente

: Converte seu conteúdo escrito em outro idioma. Isso pode ser particularmente útil para se comunicar com pessoas que falam idiomas diferentes ou para entender o conteúdo escrito em um idioma no qual você não é fluente Editar voz e tom : Pode adaptar o tom de um documento

: Pode adaptar o tom de um documento Tornar mais curto ou mais longo : Gera resumos ou cria conteúdo expandido. A IA pode destilar os pontos principais de um documento, tornando-o efetivamente mais curto por meio de um resumo. Ela também pode, presumivelmente, expandir os marcadores ou outras notas breves para criar um documento mais longo e mais detalhado

: Gera resumos ou cria conteúdo expandido. A IA pode destilar os pontos principais de um documento, tornando-o efetivamente mais curto por meio de um resumo. Ela também pode, presumivelmente, expandir os marcadores ou outras notas breves para criar um documento mais longo e mais detalhado Explicar: Elaborar ou fornecer explicações com base no conteúdo fornecido

Limitações

Pode ser bastante caro porque é um complemento pago para um plano pago

Preços

Você pode adicionar os recursos de IA a qualquer plano pago por US$ 8 por membro/mês, cobrados anualmente

Avaliações e opiniões de clientes

Ajuda Acadêmica: 81.6 de 100 (69 avaliações)

Check out these_ Alternativas ao Notion AI !

4. Mem

Melhor para anotações bidirecionais

Simplifique a organização e a recuperação de informações com o Mem Mem A IA é uma pr ferramenta de produtividade projetado para se integrar ao seu fluxo de trabalho diário e oferecer um espaço unificado para todas as suas informações, ideias e tarefas. Ela permite que os usuários capturem, organizem e recuperem memórias, anotações, tarefas e outros dados com facilidade.

Um de seus recursos de destaque é a robusta funcionalidade de pesquisa, que pode encontrar rapidamente informações específicas, como um número do Marriott Bonvoy, pesquisando em contas de e-mail conectadas. O Mem tem alguns dos melhores recursos de IA, mas ainda tem um caminho a percorrer em relação a bugs e confiabilidade.

Melhores recursos

Pesquisar notas anteriores do Mem : O Mem permite que os usuários pesquisem notas anteriores usando consultas em linguagem natural. Isso significa que você pode inserir uma pergunta ou uma declaração na barra de pesquisa, e o Mem exibirá as notas relevantes com base no contexto da sua consulta. Por exemplo, se você tiver salvo anteriormente o número do seu Marriott Bonvoy em uma nota, poderá recuperá-lo facilmente digitando "Marriott Bonvoy" na barra de pesquisa, e o número aparecerá nos resultados da pesquisa

: O Mem permite que os usuários pesquisem notas anteriores usando consultas em linguagem natural. Isso significa que você pode inserir uma pergunta ou uma declaração na barra de pesquisa, e o Mem exibirá as notas relevantes com base no contexto da sua consulta. Por exemplo, se você tiver salvo anteriormente o número do seu Marriott Bonvoy em uma nota, poderá recuperá-lo facilmente digitando "Marriott Bonvoy" na barra de pesquisa, e o número aparecerá nos resultados da pesquisa Escreva usando IA (Mem X) : O Mem X é o recurso de IA do Mem que ajuda a gerar novo conteúdo de texto. Ele permite que você escreva um novo texto que extraia conhecimento de outras notas. Isso pode ser útil quando você deseja criar um novo conteúdo, mas quer fazer referência ou usar informações armazenadas em outras notas. Infelizmente, não consegui encontrar detalhes mais específicos sobre como esse recurso funciona ou casos de uso específicos

: O Mem X é o recurso de IA do Mem que ajuda a gerar novo conteúdo de texto. Ele permite que você escreva um novo texto que extraia conhecimento de outras notas. Isso pode ser útil quando você deseja criar um novo conteúdo, mas quer fazer referência ou usar informações armazenadas em outras notas. Infelizmente, não consegui encontrar detalhes mais específicos sobre como esse recurso funciona ou casos de uso específicos Editar texto : O Mem permite que você transforme e edite texto como outras ferramentas de anotações de IA. Não é um recurso revolucionário, mas é essencial para o uso de IA na tomada de notas

: O Mem permite que você transforme e edite texto como outras ferramentas de anotações de IA. Não é um recurso revolucionário, mas é essencial para o uso de IA na tomada de notas Agrupar notas : O Mem usa a IA para fazer mais categorizações de anotações do que algumas das outras ferramentas mencionadas anteriormente. Para isso, é necessário dar à IA acesso a todas as suas anotações, mas, uma vez que você o faça, ela poderá ajudá-lo a organizá-las agrupando as semelhantes

: O Mem usa a IA para fazer mais categorizações de anotações do que algumas das outras ferramentas mencionadas anteriormente. Para isso, é necessário dar à IA acesso a todas as suas anotações, mas, uma vez que você o faça, ela poderá ajudá-lo a organizá-las agrupando as semelhantes Colaborar (plano de equipe): O Mem oferece recursos de equipe que facilitam a colaboração, como a marcação de tópicos e colaboradores. Isso permite que vários usuários trabalhem nas mesmas notas ou projetos e acompanhem quem está trabalhando em quê

Limitações

Os usuários relatam ter encontrado muitos bugs no Mem, o que pode prejudicar o uso. Também foram registrados alguns casos de perda de notas

Poucas opções de personalização para os recursos de IA

Preços

Plano gratuito : Disponível

: Disponível Plano MemX : uS$ 10 por mês

: uS$ 10 por mês MemX Teams: uS$ 15 por mês

Classificações e avaliações de clientes

Product Hunt: 4,9 de 5 (8 avaliações)

4,9 de 5 (8 avaliações) TrustPilot: 3.6 de 5 (3 avaliações)

5. Lontra

O melhor para transcrição de voz

Um assistente de reunião que grava áudio, faz anotações, captura slides automaticamente e gera resumos. Otter.ai é um poderoso serviço de transcrição orientado por IA que pode converter a linguagem falada em texto escrito com precisão notável. Ele é particularmente útil para transcrever reuniões de áudio e vídeo, entrevistas, palestras e qualquer outro evento com palavras faladas.

Além da transcrição, o Otter.ai também oferece recursos como identificação do locutor, extração de palavras-chave e geração de resumos. Seus recursos colaborativos permitem o acesso compartilhado e a edição de transcrições, tornando-a uma ferramenta inestimável para as equipes. A plataforma pode ser acessada por meio de aplicativos da Web e móveis e se integra bem a ferramentas populares de videoconferência, oferecendo serviços de transcrição em tempo real.

Melhores recursos

Transcrição automatizada : Usa IA para transcrever automaticamente a linguagem falada em texto escrito

: Usa IA para transcrever automaticamente a linguagem falada em texto escrito Identificação do locutor : Os algoritmos de IA do Otter.ai podem distinguir entre diferentes falantes em uma conversa, rotulando cada seção da transcrição com o nome do falante, se fornecido, ou simplesmente rotulando-os como diferentes falantes

: Os algoritmos de IA do Otter.ai podem distinguir entre diferentes falantes em uma conversa, rotulando cada seção da transcrição com o nome do falante, se fornecido, ou simplesmente rotulando-os como diferentes falantes Identificação de palavras-chave : A IA também pode identificar palavras-chave e frases nas transcrições, facilitando a pesquisa de tópicos específicos em uma conversa ou gravação longa.

: A IA também pode identificar palavras-chave e frases nas transcrições, facilitando a pesquisa de tópicos específicos em uma conversa ou gravação longa. Geração de resumo : O Otter.ai pode gerar um resumo dos pontos principais de uma conversa ou reunião graças à compreensão do conteúdo pela IA

: O Otter.ai pode gerar um resumo dos pontos principais de uma conversa ou reunião graças à compreensão do conteúdo pela IA Redução de ruído: Os algoritmos de IA podem reduzir o ruído de fundo e se concentrar na fala humana clara para obter melhores resultados de transcrição

Limitações

O Otter é quase que estritamente útil para reuniões, não para anotações baseadas em texto

Às vezes, a IA pode cometer erros de transcrição com vários falantes

Preços

Plano gratuito : Limitado a três uploads

: Limitado a três uploads Plano Pro : uS$ 8,33 por mês

: uS$ 8,33 por mês Plano comercial: uS$ 20 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,1 de 5 (110 avaliações)

4,1 de 5 (110 avaliações) GetApp: 4.5 de 5 (63 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas à IA do Otter !

6. Obsidiana

Melhor para gerenciamento de conhecimento

A Obsidian tem uma estrutura de gráfico de conhecimento em que todas as suas anotações são interconectadas por meio de links bidirecionais Obsidiana é uma ferramenta robusta de anotações que funciona como uma base de conhecimento pessoal, permitindo que os usuários criem e mantenham uma rede de anotações inter-relacionadas.

Reconhecida por seu poderoso software de anotações e de gerenciamento de conhecimento, a Obsidian aumentou seu desempenho com a introdução de recursos de IA, revolucionando a maneira como interagimos com nossos espaços de trabalho digitais.

Aproveitando o poder da inteligência artificial, a IA da Obsidian oferece recursos impressionantes, desde a geração de conteúdo e a extração de insights até a funcionalidade de pesquisa aprimorada e a automação de tarefas rotineiras.

Melhores recursos

Assistente de texto com GPT-3.5 e GPT-4 :Transforme e reorganize o texto que você escreve em resumos e tópicos importantes

:Transforme e reorganize o texto que você escreve em resumos e tópicos importantes Geração de imagens com DALL-E2 : Permite gerar imagens de IA usando o DALLE-2 diretamente em suas anotações

: Permite gerar imagens de IA usando o DALLE-2 diretamente em suas anotações Conversão de fala em texto com o Whisper : Grave notas de áudio perfeitamente transcritas usando a mesma tecnologia Whisper usada no Reflect

: Grave notas de áudio perfeitamente transcritas usando a mesma tecnologia Whisper usada no Reflect Oferece plug-ins de IA: Conecte a Obsidian com outras ferramentas no recurso de IA para torná-lo ainda mais avançado

Limitações

Muitas das integrações são feitas por meio de plug-ins, e não incorporadas nativamente ao aplicativo

A IA não é muito personalizável no aplicativo nativo

Preços

Pessoal : O plano gratuito está disponível

: O plano gratuito está disponível Catalisador : mais de US$ 25 por mês

: mais de US$ 25 por mês Comercial: uS$ 50 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

Product Hunt: 4.9 de 5 (412 avaliações)

Conheça estes_ Alternativas ao Obsidian !

7. Dex

Melhor para gerenciamento de relacionamentos pessoais e lembretes

Gere iniciadores de conversas relevantes com base em suas próprias anotações com o Dex AI Assist Dex é um ótimo aplicativo de anotações com IA para usar, especialmente se você for um vendedor ou estiver apenas procurando uma solução de CRM. O produto tem como objetivo aprimorar e fortalecer os relacionamentos, sejam eles para fins profissionais ou pessoais. Além disso, é bom observar que muitos dos recursos de IA também são mais adequados para isso, portanto, é um gerenciador de pessoas melhor do que uma ferramenta de anotações pessoais.

Melhores recursos

Iniciadores de conversa com IA : O Dex oferece um recurso chamado "AI Assist" que ajuda a gerar iniciadores de conversa relevantes para entrar em contato com alguém

: O Dex oferece um recurso chamado "AI Assist" que ajuda a gerar iniciadores de conversa relevantes para entrar em contato com alguém Mensagens do LinkedIn com GPT : A extensão do navegador Dex permite que os usuários rascunhem e respondam a mensagens do LinkedIn usando o GPT

: A extensão do navegador Dex permite que os usuários rascunhem e respondam a mensagens do LinkedIn usando o GPT Iniciadores de conversa com IA mais rápidos : O Dex aprimorou seus iniciadores de conversa com IA; estão mais rápidos e soam mais naturais

: O Dex aprimorou seus iniciadores de conversa com IA; estão mais rápidos e soam mais naturais @ Menção: Embora não seja explicitamente IA, esse recurso foi expandido para o aplicativo móvel Dex e permite que os usuários marquem contatos no Dex, facilitando a adição de vários contatos

Limitações

Útil especificamente para vendedores e trabalho de CRM

Não possui recursos para anotações pessoais

Preços

uS$ 12 por mês, cobrado anualmente

Avaliações e opiniões de clientes

VerificarCapterra para ver as avaliações dos clientes ### 8. Copy.ai

Melhor para gerar ideias e sugestões

Um exemplo de prompt em Copy.ai Copiar.ai é uma ferramenta de criação de conteúdo com tecnologia de IA projetada especificamente para profissionais de marketing e empresas que buscam conteúdo envolvente e de alta qualidade.

O software atende a várias necessidades de conteúdo, como conteúdo de blog, texto de vendas, texto de anúncio digital, texto de site, texto de comércio eletrônico e muito mais, com a missão de facilitar o tráfego das empresas, aumentar as conversões e, em última análise, aumentar o crescimento.

Seus recursos de IA lidam com a criação de conteúdo, permitindo que os profissionais de marketing se concentrem na estratégia e na criatividade, tornando-o mais uma ferramenta de marketing abrangente do que um criador de conteúdo tradicional.

Melhores recursos

Criação de conteúdo de blog : O recurso 'Blog Content' da Copy.ai gera rapidamente postagens de blog de alta qualidade, compreendendo o tópico pretendido, pesquisando-o e elaborando uma postagem bem escrita e envolvente

: O recurso 'Blog Content' da Copy.ai gera rapidamente postagens de blog de alta qualidade, compreendendo o tópico pretendido, pesquisando-o e elaborando uma postagem bem escrita e envolvente Cópia de anúncio digital : O recurso "Digital Ad Copy" compõe textos para anúncios digitais que podem atrair o público-alvo, gerar cliques e impulsionar conversões

: O recurso "Digital Ad Copy" compõe textos para anúncios digitais que podem atrair o público-alvo, gerar cliques e impulsionar conversões Conteúdo de mídia social : Copy.ai também oferece um recurso de "Conteúdo de mídia social" que cria conteúdo envolvente para plataformas de mídia social como Twitter, Facebook, Instagram e muito mais

: Copy.ai também oferece um recurso de "Conteúdo de mídia social" que cria conteúdo envolvente para plataformas de mídia social como Twitter, Facebook, Instagram e muito mais Cópia do site otimizada para SEO : O recurso 'Website Copy' cria textos envolventes e otimizados para mecanismos de pesquisa para sites, aumentando a visibilidade on-line

: O recurso 'Website Copy' cria textos envolventes e otimizados para mecanismos de pesquisa para sites, aumentando a visibilidade on-line Cópia de vendas : Esse recurso elabora textos de vendas persuasivos para ajudar as empresas a aumentar as conversões, impulsionar as vendas e, por fim, crescer

: Esse recurso elabora textos de vendas persuasivos para ajudar as empresas a aumentar as conversões, impulsionar as vendas e, por fim, crescer Cópia de comércio eletrônico: O recurso "eCommerce Copy" cria descrições de produtos de alta qualidade, nomes de produtos e muito mais para ajudar as empresas de comércio eletrônico a se destacarem e aumentarem as vendas

Limitações

Opções de personalização limitadas em comparação com alguns dos recursos deAlternativas ao Copy AI* A qualidade do conteúdo depende da qualidade da IA e dos dados em que ela foi treinada

Requer uma assinatura, o que pode ser uma barreira para alguns usuários

Preços

Plano gratuito : Permite 2.000 palavras por mês

: Permite 2.000 palavras por mês Plano Pro : uS$ 49 por mês; oferece palavras ilimitadas

: uS$ 49 por mês; oferece palavras ilimitadas Plano empresarial: Para automatizar fluxos de trabalho, preço não especificado

Avaliações e opiniões de clientes

Product Hunt: 4.7 de 5 (205 avaliações)

9. Writesonic

Melhor para gerar textos para marketing

Crie conteúdo otimizado para SEO para blogs, anúncios do Facebook, anúncios do Google e Shopify com a Writesonic Writesonic é uma ferramenta excepcional de geração de conteúdo alimentada por IA, projetada para atender às necessidades de profissionais de marketing, criadores de conteúdo e empresas que buscam automatizar o processo de criação de conteúdo.

O software é excelente na geração de conteúdo semelhante ao humano em diferentes formatos, como posts de blog, textos de anúncios digitais, conteúdo de mídia social e muito mais, atuando assim como uma solução abrangente de criação de conteúdo. Embora seja adepto de uma ampla gama de tarefas relacionadas ao conteúdo, seu foco especial é a criação de textos envolventes e persuasivos para direcionar o tráfego, aumentar as conversões e, por fim, expandir os negócios.

Melhores recursos

Conteúdo de blog da IA : Permite que os profissionais de marketing gerem postagens de blog de alta qualidade em questão de minutos. A IA pode entender o tópico pretendido, pesquisá-lo e criar uma postagem de blog bem escrita e envolvente

: Permite que os profissionais de marketing gerem postagens de blog de alta qualidade em questão de minutos. A IA pode entender o tópico pretendido, pesquisá-lo e criar uma postagem de blog bem escrita e envolvente Texto de anúncio digital : Esse recurso cria textos atraentes para anúncios digitais que podem chamar a atenção do público-alvo, gerar cliques e impulsionar conversões

: Esse recurso cria textos atraentes para anúncios digitais que podem chamar a atenção do público-alvo, gerar cliques e impulsionar conversões Conteúdo de mídia social : Crie conteúdo de alta qualidade e que chame a atenção para plataformas de mídia social como Twitter, Facebook, Instagram e outras

: Crie conteúdo de alta qualidade e que chame a atenção para plataformas de mídia social como Twitter, Facebook, Instagram e outras Texto de vendas : Escreva textos de vendas persuasivos que possam ajudar as empresas a aumentar as conversões, impulsionar as vendas e, por fim, expandir seus negócios

: Escreva textos de vendas persuasivos que possam ajudar as empresas a aumentar as conversões, impulsionar as vendas e, por fim, expandir seus negócios Texto para comércio eletrônico: Obtenha descrições de produtos de alta qualidade, nomes de produtos e muito mais que podem ajudar as empresas de comércio eletrônico a se destacarem e aumentarem as vendas

Limitações

Opções de personalização limitadas em comparação com outros produtosAlternativas ao Writersonicalguns usuários podem achar as opções de personalização limitadas, pois a IA está criando o conteúdo para você

A qualidade do conteúdo gerado pela IA pode variar dependendo da qualidade da IA e da qualidade dos dados em que ela foi treinada

Requer uma assinatura para usar o Writesonic, o que pode ser uma barreira de entrada para alguns usuários

Preços

Gratuito : Esse plano é gratuito e permite 2.000 palavras por mês

: Esse plano é gratuito e permite 2.000 palavras por mês Pro : O preço desse plano é de US$ 49 por mês e oferece palavras ilimitadas

: O preço desse plano é de US$ 49 por mês e oferece palavras ilimitadas Enterprise: Esse plano foi desenvolvido para clientes de nível empresarial que precisam automatizar seus fluxos de trabalho. O preço desse plano não é especificado

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4.7 de 5 (1805 avaliações)

10. Vagalumes.ai

Melhor para transcrição de voz e resumo de notas

Registre e transcreva reuniões automaticamente com o Fireflies Fireflies.ai é um serviço de transcrição e assistente de reunião pessoal com IA que transcreve conversas de voz em tempo real ou a partir de arquivos de áudio ou vídeo carregados, suporta mais de 40 idiomas e pode lidar com diferentes sotaques, dialetos e terminologias. Esse anotador de IA também pode detectar e rotular diferentes falantes automática ou manualmente.

Melhores recursos

Integração : Conecte-o a plataformas populares como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype e muito mais

: Conecte-o a plataformas populares como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype e muito mais Recursos avançados de edição de texto : Corrija, formate, destaque, comente e faça anotações nas transcrições

: Corrija, formate, destaque, comente e faça anotações nas transcrições Resumos : A capacidade de criar resumos inteligentes que destacam os principais pontos, itens de ação, perguntas e decisões das conversas

: A capacidade de criar resumos inteligentes que destacam os principais pontos, itens de ação, perguntas e decisões das conversas Pesquisa : Recursos avançados de pesquisa e organização que o ajudam a encontrar qualquer palavra, frase ou tópico nas transcrições

: Recursos avançados de pesquisa e organização que o ajudam a encontrar qualquer palavra, frase ou tópico nas transcrições Compartilhamento e colaboração : Recursos fáceis de compartilhamento e colaboração que permitem compartilhar transcrições com qualquer pessoa por e-mail, link ou código QR

: Recursos fáceis de compartilhamento e colaboração que permitem compartilhar transcrições com qualquer pessoa por e-mail, link ou código QR Transcrição de voz: Grave reuniões e transcreva conversas de voz em notas de reunião geradas por IA, atas de reunião e muito mais

Limitações

A qualidade e a clareza da entrada dos arquivos de áudio podem afetar a precisão da transcrição. A IA pode ter dificuldade para transcrever corretamente algumas palavras ou frases se elas forem incomuns, técnicas ou ambíguas

Pode não capturar alguns sinais não verbais ou emoções expressas por meio de tom, altura ou volume

Pode haver problemas no manuseio de dados sensíveis ou confidenciais que exijam medidas de privacidade ou segurança

Preços

Plano gratuito : Permite até 800 minutos de armazenamento por assento e acesso a conversas ilimitadas

: Permite até 800 minutos de armazenamento por assento e acesso a conversas ilimitadas Plano Pro : uS$ 10 por usuário/mês, se cobrado anualmente, ou US$ 18 por usuário/mês, se cobrado mensalmente, com até 8.000 minutos de armazenamento por assento e acesso a créditos de transcrição ilimitados

: uS$ 10 por usuário/mês, se cobrado anualmente, ou US$ 18 por usuário/mês, se cobrado mensalmente, com até 8.000 minutos de armazenamento por assento e acesso a créditos de transcrição ilimitados Plano comercial : uS$ 19 por usuário/mês, se cobrado anualmente, ou US$ 29 por usuário/mês, se cobrado mensalmente, com créditos de transcrição e armazenamento ilimitados

: uS$ 19 por usuário/mês, se cobrado anualmente, ou US$ 29 por usuário/mês, se cobrado mensalmente, com créditos de transcrição e armazenamento ilimitados Plano Enterprise: Projetado para grandes organizações que precisam de segurança, controle e suporte adicionais; entre em contato para obter uma cotação

Classificações e avaliações de clientes

Produto Hunt : 4.7 de 5 (73 avaliações)

: 4.7 de 5 (73 avaliações) G2: 4.4 de 5 (70 avaliações)

O que faz um bom aplicativo de anotações com IA?

Os aplicativos de anotações com IA estão causando grande impacto. Mas o que realmente diferencia um bom aplicativo de anotações com IA dos demais? Quais são os recursos que transformam uma ferramenta de anotações comum em uma potência de produtividade? Vamos detalhar.

Recursos de IA incorporados : Um bom aplicativo de anotações com IA integra recursos de IA em sua plataforma, economizando seu tempo e mantendo a fluidez do fluxo de trabalho. A IA deve auxiliar na tomada de notas, na personalização de solicitações e na formatação para se adaptar às suas necessidades individuais

: Um bom aplicativo de anotações com IA integra recursos de IA em sua plataforma, economizando seu tempo e mantendo a fluidez do fluxo de trabalho. A IA deve auxiliar na tomada de notas, na personalização de solicitações e na formatação para se adaptar às suas necessidades individuais Notas de voz : Um recurso essencial para qualquer aplicativo de anotações com IA é a transcrição precisa das anotações de voz. Esteja você em uma reunião, palestra ou simplesmente gravando um pensamento rápido, o aplicativo deve capturar com eficiência suas palavras faladas e convertê-las em texto com precisão

: Um recurso essencial para qualquer aplicativo de anotações com IA é a transcrição precisa das anotações de voz. Esteja você em uma reunião, palestra ou simplesmente gravando um pensamento rápido, o aplicativo deve capturar com eficiência suas palavras faladas e convertê-las em texto com precisão Fácil de usar e funcional : Os aplicativos de anotações com IA de qualidade são rápidos, seguros e confiáveis, com o mínimo de bugs. Eles devem proporcionar uma experiência de usuário tranquila que não interrompa seu processo de raciocínio. A privacidade é fundamental, pois muitas ferramentas de IA transferem todos os dados para a funcionalidade, o que é problemático para a tomada de notas. O aplicativo deve valorizar sua privacidade e não comprometer seus dados sem consentimento explícito

: Os aplicativos de anotações com IA de qualidade são rápidos, seguros e confiáveis, com o mínimo de bugs. Eles devem proporcionar uma experiência de usuário tranquila que não interrompa seu processo de raciocínio. A privacidade é fundamental, pois muitas ferramentas de IA transferem todos os dados para a funcionalidade, o que é problemático para a tomada de notas. O aplicativo deve valorizar sua privacidade e não comprometer seus dados sem consentimento explícito Planos de preços acessíveis : O preço acessível é crucial ao escolher um aplicativo de anotações com IA. Ele deve oferecer recursos avançados a um preço acessível

: O preço acessível é crucial ao escolher um aplicativo de anotações com IA. Ele deve oferecer recursos avançados a um preço acessível Personalização e tokens de IA: A opção de incluir tokens de IA personalizados pode melhorar muito a flexibilidade e a adaptabilidade do aplicativo. Esse recurso permite que você personalize o comportamento da IA para atender às suas necessidades exclusivas, transformando o aplicativo em uma extensão do seu próprio processo de pensamento

Em resumo, um bom software de anotações com IA é aquele que integra perfeitamente os recursos avançados de IA, valoriza a privacidade do usuário, oferece personalização e faz tudo isso a um preço acessível. Essa é a receita para um aplicativo que não apenas faz anotações, mas transforma toda a experiência de fazer anotações.

Transforme o modo como você trabalha e faça anotações melhores com os aplicativos de IA para anotações

À medida que entramos em uma nova era tecnológica em que a IA está revolucionando todos os aspectos de nossas vidas, não seria sensato ignorar sua implementação em nosso processo de anotações. A tomada de notas com IA não é apenas um conceito fantasioso que simplifica o processo de tomada de notas; é uma poderosa ferramenta de produtividade, um canal para a sua criatividade e um parceiro estratégico que o capacita a elevar seus pensamentos, ideias e associações a um nível totalmente novo. Ferramentas de IA oferecem uma infinidade de funcionalidades que antes eram consideradas ficção científica, desde anotações de voz que transcrevem seus pensamentos com precisão até grandes modelos de linguagem que simplificam e aprimoram suas anotações. Ao usar a IA para fazer anotações, você pode melhorar não apenas a qualidade de suas anotações, mas também seu raciocínio, capturando pensamentos fugazes e transformando-os em insights tangíveis.

Embora existam muitos aplicativos de anotações disponíveis, o que diferencia o 1% superior das plataformas de anotações com IA é a inclusão de funcionalidades de IA diretamente na plataforma, o compromisso inabalável com a privacidade do usuário, a transcrição precisa das anotações de voz, a adaptabilidade e a acessibilidade. Para aproveitar ao máximo sua jornada de anotações com IA, escolher um aplicativo que atenda a esses requisitos não é um luxo, mas uma necessidade.

Uma ferramenta de anotações com IA é mais do que apenas uma ferramenta - é uma companheira transformadora em sua jornada cognitiva. Se você ainda não tem certeza sobre a incorporação da IA em suas anotações, agora é a hora de dar o salto. Prepare-se para experimentar um mundo em que suas anotações não apenas armazenam informações, mas também as moldam, aprimoram e elevam, criando uma base sólida para um futuro mais produtivo, criativo e esclarecido.

Se você deseja aumentar sua produtividade, tornar-se um líder mais eficaz ou liberar todo o potencial de sua criatividade, as ferramentas de anotações com IA oferecem uma oportunidade inigualável de transformar essa aspiração em realidade.

Se quiser começar a usar a IA em suas anotações pessoais, inicie uma avaliação gratuita do Reflect e se você deseja usar a IA para elevar a produtividade de toda a equipe a outro nível, a funcionalidade ClickUp Brain pode ajudá-lo a simplificar todas as partes do seu trabalho, inclusive a tomada de notas - é gratuito para começar !

Não apenas faça anotações melhores - transforme a maneira como você pensa, aprende e cria com a anotação de IA. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo ---

Escritor convidado: _

sam Claassen é o diretor de crescimento da Reflect e fundador da agência de crescimento Startup Cookie