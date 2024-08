10 melhores ferramentas de transcrição de IA para experimentar em 2024

A transcrição de gravações longas de áudio e vídeo exige muito esforço. O ciclo de pausa, tipo retrocesso pode consumir muito tempo. O mesmo vale para fazer anotações em uma reunião, webinar, entrevista ou palestra. Você acaba se esforçando para acompanhar o orador e perdendo detalhes cruciais.

Felizmente, o rápido avanço da inteligência artificial (IA) levou a ferramentas de transcrição que lidam com a tomada de notas em apenas alguns minutos, permitindo que você se concentre em tarefas mais importantes. ⏳

Mas o problema é o seguinte: há muitas ferramentas de transcrição de IA para escolher, cada uma com recursos e níveis de precisão exclusivos. Navegar por esse vasto mar de opções pode ser complicado.

Estamos aqui para ajudar. Elaboramos uma lista das 10 principais ferramentas de transcrição de IA que atendem a uma variedade de casos de uso, para que você encontre a combinação perfeita para suas necessidades específicas.

O que é transcrição com IA e como ela funciona?

A transcrição de IA é o processo de usar a tecnologia de IA para converter conteúdo de áudio e vídeo em texto. Diferentemente da transcrição manual, em que uma pessoa ouve e digita o que ouve, as ferramentas de transcrição de IA fazem isso automaticamente, sem interferência humana. 🤖

Essas ferramentas usam processamento de linguagem natural, algoritmos de aprendizado de máquina e vastos bancos de dados linguísticos para reconhecer e transcrever a fala.

Veja a seguir um detalhamento simples de como elas funcionam:

Entrada de áudio: Você carrega seu arquivo de áudio ou vídeo para a ferramenta de transcrição

Você carrega seu arquivo de áudio ou vídeo para a ferramenta de transcrição Processamento: A ferramenta de IA analisa o arquivo e o converte em palavras

A ferramenta de IA analisa o arquivo e o converte em palavras Saída de texto: Você obtém uma versão de texto (ou transcrição) do conteúdo carregado, pronta para revisão, edição e compartilhamento

O que procurar em uma ferramenta de transcrição de IA

A "melhor" ferramenta de transcrição de IA não é a mesma para todos. É preciso considerar suas necessidades específicas ao fazer uma escolha. Aqui estão alguns recursos importantes que você deve procurar ao restringir sua pesquisa:

Precisão: A ferramenta deve transcrever seus idiomas preferidos, sotaques e terminologia exclusiva. Verifique a descrição e as avaliações do produto para garantir que você encontre a ferramenta certa

A ferramenta deve transcrever seus idiomas preferidos, sotaques e terminologia exclusiva. Verifique a descrição e as avaliações do produto para garantir que você encontre a ferramenta certa Personalização: Se estiver em um campo especializado, verifique se a ferramenta permite adicionar vocabulários personalizados

Se estiver em um campo especializado, verifique se a ferramenta permite adicionar vocabulários personalizados Idiomas: Certifique-se de que a ferramenta seja compatível com todos os idiomas necessários, especialmente se estiver trabalhando com vários idiomas

Renderize interpretações quase perfeitas de seu conteúdo em mais de 10 idiomas usando a ação Translate no ClickUp AI

Edição e colaboração: A ferramenta deve permitir edições em tempo real com sua equipe para corrigir erros e fazer anotações na transcrição

A ferramenta deve permitir edições em tempo real com sua equipe para corrigir erros e fazer anotações na transcrição Integrações: Verifique se a ferramenta se integra ao seu software comercial favorito, como soluções de armazenamento, videoconferência e CRM

Verifique se a ferramenta se integra ao seu software comercial favorito, como soluções de armazenamento, videoconferência e CRM Compatibilidade de arquivos: A ferramenta deve aceitar seus tipos de arquivos de áudio/vídeo e exportá-los para os formatos desejados

10 melhores ferramentas de transcrição de IA em 2024

Seja você um pesquisador, educador, jornalista, podcaster ou criador de conteúdo, nossa lista de ferramentas tem algo para você. Avaliamos os prós e os contras de cada ferramenta, analisamos as avaliações dos usuários e até testamos seus recursos para oferecer a você um guia abrangente.

Portanto, se você estiver pronto para transformar aquelas gravações longas em transcrições perfeitas e economizar tempo, preste atenção! 👂

1. Trinta

via Trinta A Trint, fundada pelo repórter vencedor do prêmio Emmy, Jeff Kofman, usa tecnologia de IA para transcrever gravações de vídeo e áudio. O software de transcrição é feito sob medida para jornalistas, pesquisadores e criadores de conteúdo, e tem a confiança de marcas como BBC, Financial Times e The Washington Post.

Carregue seus arquivos de áudio ou vídeo na plataforma da Trint, e ela gerará transcrições escritas em qualquer um dos mais de 50 idiomas suportados. Você também pode transcrever transmissões ao vivo em tempo real. 📺

Aumente a precisão da transcrição adicionando termos exclusivos ao dicionário personalizado e corrigindo erros com o editor on-line.

melhores recursos do #### Trint

Convide membros da equipe com diferentes níveis de acesso (visualização, comentário e edição) para colaboração

Colaborar no editor usando destaques, marcadores, tags e comentários

Compile seções de várias transcrições para criar histórias

Exporte seus arquivos Trint para mais de 10 formatos, incluindo DOCX, SRT, EDL e VTT

Limitações do Trint

Lentidão para carregar páginas, especialmente quando se trabalha com arquivos grandes

Dificuldade em diferenciar consistentemente os alto-falantes

Preços da Trint

Inicial: US$ 60/usuário (7 arquivos por mês)

US$ 60/usuário (7 arquivos por mês) Avançado: US$ 75/usuário (arquivos ilimitados)

US$ 75/usuário (arquivos ilimitados) Empresa: Entre em contato para obter preços

Trint avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (64 avaliações)

4,4/5 (64 avaliações) Capterra: 3,9/5 (17 avaliações)

2. TranscribeMe

via TranscribeMe O TranscribeMe combina tecnologia de IA com experiência humana para obter resultados de transcrição de alta qualidade.

Funciona da seguinte forma: O software de reconhecimento de fala cria um rascunho de transcrição a partir do seu arquivo de áudio e, em seguida, um especialista em transcrição humana o revisa e edita para garantir a precisão e o alinhamento com o seu guia de estilo . Você será notificado por e-mail quando o arquivo final de áudio da transcrição da IA estiver pronto. 📧

Além de poder transcrever áudio, o TranscribeMe também oferece serviços de tradução, bem como criação de conjuntos de dados personalizados e anotação de dados para treinamento de modelos de IA.

Melhores recursos do TranscribeMe

Processa arquivos de vídeo e áudio em mais de 15 formatos, incluindo MP3, MP4, WAV e AIFF

Traduzir arquivos de áudio, vídeo e texto para mais de 15 idiomas

Faça upload de arquivos pela Web ou por meio de seus dispositivos Android e iOS

Acesse mais de 2 milhões de transcritores especializados para obter transcrições precisas, mesmo com sotaques variados e uso de termos técnicos

Limitações do TranscribeMe

Demora até cinco dias para receber de volta a transcrição humana aprovada

Custo extra para adicionar IDs de locutor e registros de data e hora às transcrições

Preços do TranscribeMe

Transcrição automática: US$ 0,07 por minuto

US$ 0,07 por minuto Transcrição automática editada por humanos: US$ 0,79 por minuto

US$ 0,79 por minuto Tradução: US$ 0,11 por palavra

US$ 0,11 por palavra Conjuntos de dados de treinamento da IA: US$ 2,00 por minuto

US$ 2,00 por minuto Anotação de dados: US$ 0,10 por tarefa

TranscribeMe avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (3 avaliações)

4,5/5 (3 avaliações) Capterra: 4,7/5 (7 avaliações)

3. Lontra

via Otter.ai O Otter.ai é um dos principais serviços de transcrição automatizada do mercado, com a confiança de marcas como UCLA, IBM e Rakuten. Ele não apenas transcreve arquivos de áudio e vídeo, mas também oferece gravação e transcrição em tempo real para eventos presenciais e virtuais.

Um recurso importante é sua integração perfeita com os calendários do Google e da Microsoft. Isso permite que o Otter participe e transcreva automaticamente suas reuniões, palestras e entrevistas no Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

Após as reuniões, o Otter gera e compartilha resumos notas de reunião com todos os participantes por e-mail. A ferramenta de transcrição de IA é excelente para arquivos rápidos de texto e áudio ou vídeo em que também é necessário remover o ruído de fundo.

melhores recursos do #### Otter

Exportação de transcrições para TXT, DOCX, PDF, SRT e MP3

Colaborar no editor Otter com destaques, notas, comentários, imagens e itens de ação

Ajuste a velocidade de reprodução (0,5x a 3x), com a opção de pular o silêncio para uma correção de erros mais rápida

Personalize o Otter para reconhecer nomes, jargões e acrônimos específicos

Limitações do Otter

Os serviços de transcrição são compatíveis apenas com o idioma inglês

A ferramenta de transcrição automatizada não é ideal para sotaques fora dos EUA e do Reino Unido

Transcrição gratuita para apenas três importações de áudio/vídeo por conta

preços do #### Otter

Gratuito

Pro: $16,99/mês por usuário

$16,99/mês por usuário Business: US$ 40/mês por usuário

US$ 40/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Otter classificações e comentários

G2: 4,0/5 (118 avaliações)

4,0/5 (118 avaliações) Capterra: 4,5/5 (68 avaliações)

4. Temi

via Temi O Temi, desenvolvido pelos criadores do Rev.com, concentra-se na transcrição de arquivos de áudio e vídeo em inglês. Ele produz transcrições com 90-95% de precisão (quando a qualidade do áudio é boa) em apenas 5-10 minutos.

Ao contrário de ferramentas semelhantes, o Temi se concentra na simplicidade e não vem com nenhum recurso. Ele tem um painel minimalista para monitorar suas transcrições anteriores e um editor intuitivo para aprimorar suas transcrições. ✨

Se você precisa de uma ferramenta fácil de usar, rápida e precisa para transcrições pontuais, o Temi é uma ótima escolha como uma das melhores opções de ferramenta de transcrição de IA desta lista.

Melhores recursos do Temi

Carregue arquivos em mais de 25 formatos, incluindo MP3, MP4, M4A e AAC

Baixar transcrições em TXT, DOCX, PDF, SRT e VTT

Compartilhe transcrições via link ou e-mail com os membros da equipe

Selecione o texto no editor para destacar, riscar, comentar ou pular para seções de áudio específicas

Limitações do Temi

Os serviços de transcrição têm suporte limitado a idiomas

As transcrições compartilhadas podem ser editadas por qualquer pessoa

Preços do Temi

uS$ 0,25 por minuto de áudio

Temi ratings and reviews

G2: 5,0/5 (1 avaliação)

5,0/5 (1 avaliação) Capterra: Nenhuma avaliação

5. Sonix

via Sonix O Sonix produz transcrições automáticas em mais de 38 idiomas e sotaques, incluindo inglês, francês, espanhol e chinês. Cada transcrição inclui códigos de tempo e identificação do locutor para maior clareza.

Além da transcrição, o Sonix oferece tradução automática, legendas e resumos. Além disso, há um editor interativo da Web para edições em tempo real.

O Sonix se integra a mais de 25 ferramentas - do Dropbox e do Evernote ao Zoom e ao Loom - tornando seus fluxos de trabalho de transcrição mais fáceis e eficientes.

Melhores recursos do Sonix

Crie dicionários personalizados para melhorar a precisão de vários projetos

Organize as transcrições em pastas com permissões de acesso específicas

Resumir as transcrições em algumas frases ou marcadores

Use rótulos personalizados para rastrear e atualizar o status da transcrição

Limitações do Sonix

Não oferece suporte a transcrições em tempo real

A precisão cai com áudio ruim, sotaques fortes e ruído de fundo (em comparação com outras opções de ferramentas de transcrição de IA nesta lista)

Preços do Sonix

Padrão: US$ 10/hora

US$ 10/hora Premium: $5/hora + $22/mês por usuário

$5/hora + $22/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Sonix classificações e comentários

G2: 4,7/5 (21 avaliações)

4,7/5 (21 avaliações) Capterra: 4,9/5 (117 avaliações)

6. Transcritor

via Transcritor O Transkriptor é um serviço de transcrição de IA com até 99% de precisão. Faça upload de arquivos de várias fontes, incluindo YouTube, Google Drive e até mesmo WhatsApp.

Semelhante à maioria das ferramentas, você pode colaborar com sua equipe no editor da plataforma e exportar sua transcrição nos formatos TXT, DOCX e SRT.

O que diferencia o Transkriptor dos demais é seu suporte a mais de 100 idiomas. Isso o torna ideal para empresas e criadores de conteúdo que desejam alcançar e interagir com públicos internacionais.

Melhores recursos do Transkriptor

Organize as transcrições em pastas

Detectar automaticamente diferentes locutores e editar tags de locutor

Personalize as transcrições especificando tamanhos de parágrafos, mesclando segmentos do mesmo orador e incluindo carimbos de data e hora e nomes de oradores

Configure a IAassistente de redação para ingressar, gravar e transcrever automaticamente reuniões do Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

Limitações do transcritor

Opções de exportação limitadas em comparação com outras ferramentas

Problemas com o reconhecimento de palavras complexas e fala sussurrada

Preços do Transkriptor

Lite: US$ 9,99/mês (5 horas)

US$ 9,99/mês (5 horas) Premium: US$ 24,99/mês (40 horas)

US$ 24,99/mês (40 horas) Business: US$ 30/mês por membro (50 horas)

US$ 30/mês por membro (50 horas) Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Transkriptor ratings and reviews

G2: 4,7/5 (27 avaliações)

4,7/5 (27 avaliações) Capterra: 4,6/5 (159 avaliações)

7. Vagalumes

via Fireflies.ai O Fireflies.ai, assim como outras ferramentas, transcreve conteúdo de áudio e vídeo. No entanto, sua função principal é servir como seu

assistente de reunião

gravação, transcrição e resumo de suas reuniões.

O Fireflies se destaca com a análise de reuniões (como o tempo de fala do orador, o uso de palavras de preenchimento e a proporção entre falar e ouvir) para melhorar as reuniões futuras. É a ferramenta perfeita para equipes de marketing, vendas e produtos que buscam refinar suas estratégias de comunicação para fechar mais clientes. 🤝

Melhores recursos do Fireflies

Carregue arquivos MP3, MP4, WAV e M4A e exporte transcrições nos formatos DOCX, CSV, PDF, SRT e JSON

Transcreva reuniões e arquivos em mais de 60 idiomas

Use a pesquisa inteligente para rastrear palestrantes, tópicos de reunião e detalhes importantes (como perguntas e itens de ação)

Integre-se a mais de 40 discadores, videoconferências, armazenamento, CRM e ferramentas de gerenciamento de projetos

Limitações do Fireflies

Não há aplicativo móvel

Suporta apenas um idioma por reunião

As transcrições não podem ser traduzidas para outros idiomas

Preços do Fireflies

Gratuito

Pro: $18/mês por assento

$18/mês por assento Business: $29/mês por assento

$29/mês por assento Enterprise: Entre em contato para obter preços

Fireflies ratings and reviews

G2: 4,5/5 (85 avaliações)

4,5/5 (85 avaliações) Capterra: 4,0/5 (5 avaliações)

8. Verbit

via Verbit A Verbit usa IA e especialistas humanos para fornecer serviços precisos de transcrição, closed caption, descrição de áudio e tradução. Depois que a IA gera os primeiros rascunhos, ela entra em contato com uma rede de mais de 5.000 transcritores profissionais para revisá-los e editá-los. ✍️

Embora a plataforma atenda a uma ampla gama de públicos, ela funciona melhor para equipes dos setores de ensino superior, jurídico e de mídia.

Melhores recursos do Verbit

Gerar transcrições precisas mesmo com áudio ruidoso

Obtenha legendas e transcrições ao vivo para eventos virtuais em plataformas como Zoom e Webex

Receba transcrições nos formatos TXT, DOCX, PDF, CSV e JSON

Integre-se a mais de 20 aplicativos externos, incluindo Blackboard, Canvas e Kaltura

Limitações do Verbit

Suporta somente inglês e espanhol

Não há destaque de palavras durante a reprodução

Preços do Verbit

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Verbit

G2: 4,3/5 (55 avaliações)

4,3/5 (55 avaliações) Capterra: 5,0/5 (1 avaliação)

9. Escriba

via Escriba O Scribie é outro software de transcrição que combina IA e inteligência humana para produzir transcrições com uma impressionante taxa de precisão de mais de 99%. Edite as transcrições usando seu editor on-line e solicite novas revisões sem custo adicional. Esse compromisso com a qualidade lhes rendeu a confiança de gigantes do setor, como Google, Amazon, PayPal e Airbnb.

Melhores recursos do Scribie

Faça upload de arquivos do seu computador, YouTube, Google Drive, Dropbox e OneDrive

Transcreva arquivos em mais de 25 formatos, incluindo MP3, MP4 e FLAC

Obtenha suas transcrições mais rapidamente, pois o tempo de resposta inclui finais de semana e feriados

Ajuste as transcrições para incluir literalmente, registros de data e hora e serviço de transcrição urgente

Limitações do Scribie

Suporta apenas inglês

A navegação na plataforma pode ser confusa para iniciantes

Preços do Scribie

uS$ 1,25 por minuto de áudio

Avaliações e resenhas do Scribie

G2: 4,7/5 (3 avaliações)

4,7/5 (3 avaliações) Capterra: 4,5/5 (2 avaliações)

10. Nova A.I.

via Nova I.A. O Nova A.I. é uma ferramenta fácil de usar que permite adicionar legendas a vídeos. Carregue vídeos de seu computador ou importe-os do YouTube ou do TikTok. Use a funcionalidade de legenda automática para gerar legendas com até 96% de precisão. Se necessário, você pode digitar manualmente as legendas do zero ou editar um arquivo de legenda carregado.

Esses recursos tornam a Nova A.I. ideal para criadores de conteúdo e profissionais de marketing de vídeo que desejam criar vídeos envolventes e alcançar um público mais amplo. 🌍

Melhores recursos do Nova A.I

Traduzir legendas em mais de 100 idiomas e sotaques

Formatar legendas ajustando o tipo de fonte, a cor, o tamanho e o espaçamento das letras

Edite vídeos adicionando vários clipes de vídeo, transições e elementos interativos, como textos explicativos e emojis

Adicione legendas permanentes ao vídeo ou faça o download delas separadamente como um arquivo SRT ou TXT

Limitações da Nova A.I

Não há controle de velocidade de reprodução

Não é possível especificar o máximo de linhas ou caracteres de legenda

Preços do Nova A.I

**Gratuito

Básico: US$ 10/mês (150 minutos)

US$ 10/mês (150 minutos) Pro: $18/mês (300 minutos)

$18/mês (300 minutos) Business: US$ 55/mês (900 minutos)

Nova A.I. ratings and reviews

G2: Nenhuma avaliação

Nenhuma avaliação Capterra: 5.0/5 (1 avaliação)

Outras ferramentas de IA

Emparelhar sua ferramenta de transcrição com outras

Ferramentas de IA

como o ClickUp aumentam sua produtividade geral, especialmente em uma equipe. Assim, enquanto você trabalha na transcrição e na criação de conteúdo, o ClickUp garante que você esteja sem esforço

gerenciando seus documentos

e projetos como um profissional.

ClickUp

Resuma as anotações da reunião em segundos com a IA do ClickUp

Além de escrever, o ClickUp

A IA transforma textos (como anotações de reuniões)

em

tarefas no ClickUp

. Essas tarefas podem ser organizadas e rastreadas com recursos de gerenciamento de projetos, como campos personalizados, status e exibições. E com o ClickUp Automations, elimine ações repetitivas, como atribuir tarefas a membros da equipe, definir prioridades e adicionar prazos. ⏰

Melhores recursos do ClickUp

Acesse mais de 1.000 modelos gratuitos, como o Modelo de escopo de trabalho para transcrição de áudio para gerenciar projetos de transcrição e processos de negócios

Traduzir conteúdo escrito em mais de 10 idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, árabe e chinês

Resuma o texto em sua caixa de entrada, Documentos do ClickUp descrições de tarefas, comentários e bate-papos com um único clique

Conecte o ClickUp a mais de 100 aplicativos de negócios, como Slack, Hubspot, Grammarly e Zapier

Acesse o ClickUp via web, desktop e dispositivos móveis, e extensão do Chrome

Limitações do ClickUp

Fica mais lento com projetos grandes

Leva tempo para que novos usuários compreendam os recursos abrangentes

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês por espaço de trabalho

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

Transcreva na velocidade do pensamento com o poder da IA

Cada uma dessas ferramentas de transcrição com IA foi projetada para facilitar seus fluxos de trabalho de fala para texto. Escolha a ferramenta certa para reduzir os erros e liberar tempo para se concentrar em tarefas de alto valor.

Por falar em tarefas, o ClickUp é a ferramenta perfeita para

ferramenta de gerenciamento de projetos

para garantir que você se mantenha organizado e em dia com suas tarefas. Ao combinar a transcrição de IA com o ClickUp, você tem a certeza de capturar cada palavra, transformá-las em tarefas acionáveis e garantir uma execução perfeita. 🦾

Experimente o plano Free Forever do ClickUp

e veja por si mesmo.