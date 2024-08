10 modelos de guia de estilo para ampliar sua marca

No mundo da marca, manter a consistência é fundamental. Sem ela, a identidade visual de sua marca pode mudar tão caprichosamente quanto o vestido da Princesa Aurora em "A Bela Adormecida", mudando magicamente de rosa para azul com o aceno de uma varinha. Embora encantadoras nos contos de fadas, as transformações repentinas são uma preocupação séria para todo gerente de marca.

Ao definir as cores, a tipografia, as imagens e a voz, um guia de estilo de marca garante que a aparência da sua marca permaneça uniforme, independentemente de quem estiver empunhando a varinha mágica de marketing. 🪄

No entanto, desenvolver um guia de estilo de marca desde o início requer recursos significativos. É aí que os modelos de guia de estilo entram em cena para salvar o dia, fornecendo uma solução econômica, especialmente para empresas de pequeno e médio porte ou startups incipientes.

Neste artigo, apresentaremos 10 modelos gratuitos de diretrizes de marca, cada um deles meticulosamente elaborado para fazer com que seu conteúdo se destaque sempre. Aprofunde-se nessas ferramentas revolucionárias que irão turbinar seu kit de ferramentas de branding!

O que é um modelo de guia de estilo?

Um guia de estilo é o manual da marca que descreve diretrizes visuais e textuais para garantir a consistência em todas as plataformas. Trata-se de um ponto de referência central para todas as comunicações da marca, essencial para manter uma imagem consistente em todas as plataformas identidade da marca .

Muitos modelos de diretrizes de marca servem como um trampolim perfeito para a criação de um manual de marca abrangente. É uma estrutura pré-projetada que fornece a estrutura essencial, incluindo espaços reservados para elementos vitais como logotipos, tipografia, esquemas de cores e diretrizes de voz. Os gerentes de marca podem usar um modelo de guia de estilo de marca para verificar se todos os componentes essenciais estão incluídos, promovendo a uniformidade em diferentes plataformas e mídias.

O que faz um bom modelo de diretriz de marca?

Os modelos de guia de estilo geralmente incorporam as práticas recomendadas do setor, permitindo que os gerentes de marca se alinhem com as tendências e os padrões atuais em áreas como design e acessibilidade. Veja a seguir os recursos compartilhados pelos melhores modelos de guia de estilo:

Facilidade de uso: Um bom modelo é fácil de usar, permitindo que pessoas com diferentes níveis de conhecimento de design o compreendam e o utilizem com eficiência

Um bom modelo é fácil de usar, permitindo que pessoas com diferentes níveis de conhecimento de design o compreendam e o utilizem com eficiência Personalização: Um modelo também deve oferecer flexibilidade e, ao mesmo tempo, fornecer uma estrutura pré-fabricada. Os gerentes de marca podem adaptar o modelo para atender às necessidades específicas e à singularidade de sua marca, permitindo a criatividade dentro de uma estrutura definida

Um modelo também deve oferecer flexibilidade e, ao mesmo tempo, fornecer uma estrutura pré-fabricada. Os gerentes de marca podem adaptar o modelo para atender às necessidades específicas e à singularidade de sua marca, permitindo a criatividade dentro de uma estrutura definida Diretrizes visuais: A inclusão de exemplos e recursos visuais torna o guia mais acessível. Recursos visuais como gráficos, diagramas e imagens podem ajudar a ilustrar como os elementos devem ser usados

A inclusão de exemplos e recursos visuais torna o guia mais acessível. Recursos visuais como gráficos, diagramas e imagens podem ajudar a ilustrar como os elementos devem ser usados Integrações: Alguns modelos podem vir com recursos que permitem a integração com outros modelos de sitesferramentas de gerenciamento de ativos de marcagarantindo que as alterações sejam refletidas em todas as plataformas sem problemas

Alguns modelos podem vir com recursos que permitem a integração com outros modelos de sitesferramentas de gerenciamento de ativos de marcagarantindo que as alterações sejam refletidas em todas as plataformas sem problemas Controle de versão: Se forem necessárias atualizações nas diretrizes da marca, um sistema transparente de controle de versão fornecerá a todos o guia de marca mais atualizado

10 modelos de diretrizes de marca profissionais para usar em 2024

Já vimos que um modelo de guia de estilo pode ser seu atalho para o sucesso da marca, mas como encontrar o modelo certo? 🤔

Quer você esteja rebranding uma empresa, lançando uma nova marca ou procurando padronizar os designs da sua equipe, compilamos cuidadosamente esta lista de 10 excelentes modelos de guia de estilo para atender às suas necessidades. Mergulhe de cabeça e encontre aquele que é feito sob medida para você!

1. Modelo de guia de estilo do ClickUp

Compartilhe vários guias de estilo em um único documento do ClickUp usando subpáginas

O Modelo de guia de estilo do ClickUp foi projetado para ser um balcão único para organizar, rastrear e gerenciar todos os elementos essenciais da marca, como voz, logotipos e cores. 🎨

É a ferramenta perfeita para empresas que desejam criar uma aparência de marca reconhecível e harmoniosa. Seus principais recursos incluem:

Acompanhamento do progresso de cada ativo de marca com Estados Personalizados

Visualização e gerenciamento fáceis dos atributos da marca com Custom Fields

Facilitar o rastreamento de ativos de marca com **Ferramentas de gerenciamento de projetos como subtarefas aninhadas e rótulos de prioridade

como subtarefas aninhadas e rótulos de prioridade Visualizações personalizadas, como lista, Gantt, carga de trabalho, calendário e muito mais

O modelo simplifica o processo de criação de seu próprio guia de estilo e o comprime em apenas algumas etapas fáceis. Depois de ter uma visão clara da mensagem da sua marca, reúna os elementos essenciais, como logotipos, fontes e outros ativos que representam o caráter da sua marca.

A etapa final é compartilhar esse guia com a sua equipe para que todos os membros entendam como usá-lo adequadamente.

2. ClickUp Criar um modelo de guia de estilo

Acompanhe as tarefas e solicitações relacionadas à marca em uma lista do ClickUp

Criar uma identidade de marca é um processo complexo e multifacetado, mas é exatamente nessa área que o ClickUp Criar um modelo de guia de estilo se destaca. Por ser estruturado em torno de um caminho estratégico de 4 status, esse modelo o conduzirá por cada fase essencial da criação do seu guia de estilo.

A jornada começa com o status "To Do " - priorizando tarefas e estabelecendo as bases. Você pode adicionar responsáveis, especificar níveis de esforço e definir datas de vencimento para que todos saibam sua função e a complexidade de cada tarefa.

À medida que você passa para o status "Em andamento ", os campos personalizados do modelo, como Nível de complexidade e Taxa de conclusão, entram em ação. Insira comentários para esclarecer instruções, acompanhar o progresso e garantir que tudo esteja alinhado com o caráter da marca. A visualização da Lista de Tarefas é de grande ajuda nesse estágio, oferecendo uma visão geral organizada das tarefas em andamento.

Quando o status muda para "Aprovação ", os campos personalizados permitem um processo simplificado de verificações e balanços. A visualização Creation Process (Processo de criação) torna-se essencial aqui, orientando o refinamento passo a passo de cada elemento da marca.

Por fim, quando você atingir o status "Concluído ", poderá refletir sobre a jornada por meio da exibição de Gantt, visualizando a linha do tempo e como cada peça se uniu perfeitamente.

3. Modelo de guia de estilo do logotipo do ClickUp

Adicione o logotipo da sua marca, as cores da marca, os ícones personalizados e muito mais em um documento compartilhável do ClickUp

O design de um logotipo consistente e reconhecível é crucial para a integridade visual da marca. Criado com base em um fluxo de trabalho flexível, o Modelo de guia de estilo do logotipo do ClickUp ajuda você a construir a pedra fundamental de uma imagem de marca unificada e poderosa.

Comece reunindo todos os ativos do seu logotipo, certificando-se de ter em mãos todas as versões vetoriais e alternativas. Você pode categorizar e gerenciar todos os aspectos do seu logotipo, desde os valores de cor até os tamanhos e o espaçamento.

Em seguida, estabeleça as diretrizes de como e quando usar cada versão do logotipo, definindo regras como cor, tamanho máximo e outras restrições específicas. Você pode criar tarefas no modelo para articular essas regras, tornando-as facilmente acessíveis a todas as partes interessadas.

A inclusão de exemplos de uso do logotipo em diferentes contextos ajudará a manter a uniformidade da marca. Use a visualização Calendar para visualizar modelos e planejar a aplicação do seu logotipo em várias plataformas. 📅

A descrição detalhada e a documentação do seu logotipo vêm a seguir. Aqui, você pode usar os campos personalizados para capturar todas as nuances do seu logotipo, desde o tipo de letra até a paleta de cores.

Mas isso não é tudo, pessoal! Você pode (e deve) monitorar e analisar continuamente o guia, realizar reuniões regulares para discutir o progresso e configurar notificações para se manter atualizado, tudo dentro do ClickUp!

4. Modelo de guia de estilo do projeto ClickUp

Coloque todos os membros da equipe e parceiros externos na mesma página com um documento de projeto

O Modelo de guia de estilo do projeto ClickUp ajuda você a reunir todos os elementos definidores da marca para um projeto por meio do Documentos do ClickUp recurso. Dessa forma, você pode criar um ponto de referência centralizado que seja facilmente acessível à sua equipe.

A coleção de elementos serve como ponto de partida para um processo interativo. Usando a visualização Board, você pode reunir exemplos de como aplicar códigos de cores, tamanhos de fontes, tipos e especificações de logotipos. Em seguida, transforme conceitos abstratos em diretrizes tangíveis e acionáveis.

Com os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp, você pode atribuir tarefas concretas e desenvolver diretrizes para garantir o uso consistente dos elementos de marca do seu projeto. Isso reforça sua identidade em todas as plataformas.

Compartilhar o guia de estilo é tão simples quanto sua criação. As opções intuitivas de compartilhamento do ClickUp mantêm todos os membros da equipe informados e alinhados com a essência visual do projeto.

O modelo de guia de estilo de projeto do ClickUp vai além da mera organização dos elementos de sua marca - ele dá vida a uma imagem coerente e consistente. Seja na criação de sites, projetando logotipos atualizar contas de mídia social ou produzir materiais de marketing, este modelo é a base de uma identidade de marca unificada e profissional.

5. Modelo de livro de marca ClickUp

Descreva os valores, as metas, a voz da marca e muito mais de sua organização com um modelo de livro de marca no ClickUp

Imagine sua marca como uma pessoa. Pense nela como alguém que você reconheceria em uma multidão, alguém com seu próprio estilo e maneira de falar. Ela tem uma personalidade única, uma voz distinta, um rosto reconhecível e uma história que faz as pessoas balançarem a cabeça em sinal de compreensão. Mas como você pode garantir que todos da sua equipe falem o idioma da sua marca de forma correta e consistente?

Entre no Modelo de livro de marca do ClickUp o ClickUp Brand Book é o seu coautor digital que o ajuda a narrar a história da sua marca e orienta sua equipe a representá-la de forma coerente. 📖

Primeiro, esboce o personagem de sua marca, definindo sua aparência e preparando o cenário para a narrativa que se desenrola. Com o ClickUp Docs, você pode montar logotipos, fontes, cores e outros ativos visuais.

Agora que você tem os blocos de construção, é hora de definir as regras. Crie diretrizes claras, por exemplo, como um logotipo deve ser usado em diferentes ativos.

6. Modelo de quadro branco de diretrizes de estilo da marca ClickUp

Compartilhe elementos de design e exemplos reais de uso de ativos de marca em um quadro branco do ClickUp

Com o Modelo de quadro branco das diretrizes da marca ClickUp no ClickUp, a criatividade encontra a organização e as ideias se traduzem em diretrizes concretas de marca.

Comece preenchendo seu Quadro branco com detalhes e missão da empresa. Inclua logotipos, fontes, cores e outras seções gráficas dedicadas a cada ativo da marca. Em seguida, molde as regras do mundo da sua marca em uma lista do que fazer e do que não fazer. Recursos de controle de tempo, tags e avisos de dependência o ajudarão a monitorar as diretrizes da marca. ⏱️

Você pode usar tarefas para revisar e refinar cada ativo. Os ajustes podem incluir o ajuste de cores para evocar emoções específicas, a modificação de fontes para melhorar a legibilidade ou a reformulação das diretrizes para esclarecer as intenções.

O que torna esse modelo visualmente atraente verdadeiramente mágico é sua inclusão. As novas contratações entram rapidamente nesse cenário criativo, compreendendo facilmente a aparência e os valores da sua marca. Seu guia de estilo se torna uma galeria em que as partes interessadas podem percorrer, fazer brainstorming, discutir e tornar os ativos mais alinhados com a sua marca.

7. Modelo de identidade da marca ClickUp

Use o modelo de diretrizes de marca do ClickUp para compartilhar o kit e as regras de sua marca

**A colaboração é fundamental para forjar uma identidade de marca que repercuta no mercado. Além da sua equipe, essa colaboração também envolve a contribuição crucial dos clientes, garantindo que sua marca esteja alinhada com as percepções e expectativas deles. 👥

A Modelo de identidade da marca ClickUp é uma plataforma poderosa para esse empreendimento colaborativo. Mais do que uma estrutura de design, é um modelo de projeto completo que ajuda você a moldar sua marca:

Definir os visuais Elaborar mensagens eficazes Estabelecer metas e objetivos claros

Sua equipe pode usar o recurso Docs para fazer um brainstorming de ideias sobre a personalidade da marca, definindo o espírito único que você deseja transmitir. Com a visualização Board, você pode definir os valores centrais da sua marca atribuindo tarefas aos membros da equipe para garantir que esses valores sejam refletidos no design.

O planejamento é tão crucial quanto a criatividade e a colaboração. O gráfico de Gantt no ClickUp permite que você planejar o processo de design meticulosamente, defina marcos e determine quando concluir cada parte da identidade de sua marca.

8. Modelo de marca ClickUp

Use este modelo para organizar suas iniciativas de branding e criar um processo simples para que os recursos internos ou externos se mantenham informados

Branding é a voz, a história e a impressão digital visual exclusivas que uma empresa comunica ao mundo. Você deve mantê-la consistente para atrair as pessoas e se destacar da multidão.

O Modelo de marca do ClickUp simplifica esse processo complexo, permitindo que você gerencie seus projetos de marca de forma eficiente e criativa. Com ele, as empresas podem definir o estilo, desenvolver mensagens uniformes e criar uma biblioteca de ativos para manter a consistência da marca. 🏷️

Como você começa a usar esse modelo versátil? Primeiro, você deve decidir sobre a identidade e a voz da sua marca. Em seguida, você pode criar tarefas para ativos visuais, como design de logotipo e seleção de cores. Use tarefas recorrentes para garantir que sua marca evolua com seus negócios e tendências.

Os recursos personalizados do modelo são a razão pela qual ele é tão eficaz. Os status personalizados ajudam a monitorar o progresso de cada elemento de branding, os campos personalizados permitem salvar informações vitais relacionadas a projetos de branding e as exibições personalizadas oferecem várias configurações de exibição para manter as informações bem organizadas.

Além disso, os recursos aprimorados de gerenciamento de projetos, como controle de tempo, avisos de dependência e e-mails, tornam esse modelo uma solução completa para a criação de uma marca.

9. Modelo de plano de lançamento da marca ClickUp

Faça o lançamento de sua marca com perfeição, certificando-se de que todas as tarefas sejam concluídas no prazo com o modelo de plano de lançamento de marca do ClickUp

O plano Modelo de plano de lançamento da marca ClickUp é seu copiloto na emocionante aventura de lançar uma nova marca. Ele o ajuda a resolver todos os detalhes essenciais de planejamento, alinhamento e lançamento real da marca. ✈️

Esse modelo oferece tudo o que é necessário para uma grande apresentação bem-sucedida, inclusive:

Criação de uma linha do tempo precisa Organização e controle de tarefas essenciais Alinhamento de todas as partes interessadas com os recursos e prazos necessários

Para usar o modelo, comece definindo seus objetivos, pesquisando seu mercado e criando uma linha do tempo detalhada na visualização do gráfico de Gantt. Esse modelo está repleto de recursos para aprimorar o planejamento e o monitoramento. Os status e campos personalizados permitem o acompanhamento preciso de cada etapa do processo, enquanto as visualizações personalizadas permitem abordar o projeto de diferentes ângulos para um melhor monitoramento.

Use a visualização Board para organizar seu ideias de conteúdo e atribuir tarefas aos membros da equipe. Automações do ClickUp permite que você crie campanhas de e-mail automatizadas e postagens em mídias sociais garantindo promoções perfeitas e eficazes.

Além disso, os Dashboards facilitam o acompanhamento do seu progresso e fornecem uma visão geral dos seus resultados para um lançamento triunfante.

10. Modelo de plano de reformulação da marca ClickUp

Está na hora de dar uma repaginada? Agite as coisas com o modelo de plano de rebranding do ClickUp

O rebranding é um empreendimento complexo e desafiador que exige planejamento e coordenação detalhados. Felizmente, o Modelo de projeto de rebranding do ClickUp foi criado para simplificar exatamente esse processo. ♻️

Desde a definição das metas iniciais e a análise da sua marca atual até o desenvolvimento da nova identidade, o lançamento e o monitoramento dos resultados, este modelo ajuda a gerenciar todos os aspectos da transformação. Seu design preciso mantém sua equipe focada, alinhando cada etapa do projeto com suas metas.

O modelo incorpora elementos-chave que facilitam a jornada. Os status personalizados, como Em andamento e Revisão interna, permitem o acompanhamento detalhado de cada fase, enquanto os campos personalizados oferecem uma maneira eficaz de gerenciar tarefas e visualizar o projeto. Além disso, os recursos de gerenciamento de projetos, como avisos de dependência, controle de tempo e comentários, aprimoram a capacidade geral de rastreamento.

Você também pode criar um gráfico de Gantt para acompanhar o progresso, usar Milestones (marcos) para ficar de olho na campanha de marketing e monitorar os resultados usando Dashboards.

Por meio de colaboração perfeita, atualizações contínuas, reuniões regulares e análise de produtividade máxima, esse modelo o conduz a um rebranding bem-sucedido, mantendo todas as partes interessadas em sincronia e o processo simplificado e eficaz.

Comece sua jornada de branding com os modelos de guia de estilo do ClickUp

Navegar pelas complexidades da gerenciamento de marcas nunca foi tão fácil, graças a esses 10 inovadores Modelos ClickUp . De logotipos a livros de marca completos, o roteiro certo para sua jornada de branding está aqui, adaptado às suas necessidades exclusivas.

Seja você um profissional de branding ou esteja apenas começando, escolha um modelo de guia de estilo gratuito em nossa lista e leve sua empresa a um caminho bem estruturado para o sucesso! 🛣️