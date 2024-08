11 melhores modelos de influenciadores para gerenciar o alcance em 2024

O marketing de influenciadores tornou-se uma forma fundamental de as empresas criarem reconhecimento de marca e se conectarem com seus públicos-alvo. No entanto, a parceria com influenciadores exige muito trabalho - desde sua estratégia de contato com o influenciador até a implementação de sua estratégia de marketing plano de marketing .

Você não só precisa se conectar com o influenciador certo para a sua marca, mas também precisa manter um relacionamento produtivo e profissional ao longo do caminho.

Use esses modelos de influenciadores para refinar sua estratégia de marketing e reduzir o tempo necessário para lançar um influenciador bem-sucedido campanha de marketing .

O que é um modelo de influenciador?

Um modelo de influenciador é qualquer documento que você usa para simplificar e padronizar suas interações com influenciadores. Em vez de começar do zero todas as vezes, você pode simplesmente personalizar seu esboço ou modelo para cada influenciador em potencial que contatar.

Alguns dos modelos de influenciadores mais comuns incluem:

Modelo de e-mail de contato com influenciador : Use esse modelo para iniciar o contato com um influenciador pela primeira vez. Se for entrar em contato com ele por mensagem direta, crie um modelo de DM em vez de um modelo de e-mail

Use esse modelo para iniciar o contato com um influenciador pela primeira vez. Se for entrar em contato com ele por mensagem direta, crie um modelo de DM em vez de um modelo de e-mail Modelo de e-mail de acompanhamento : Use esse modelo para fazer o acompanhamento de influenciadores dos quais você não recebeu resposta ou que manifestaram interesse em seu projeto

Use esse modelo para fazer o acompanhamento de influenciadores dos quais você não recebeu resposta ou que manifestaram interesse em seu projeto Modelo de resumo da campanha do influenciador : Um resumo da campanha explica o escopo, o objetivo e o cronograma da sua campanha para os influenciadores em potencial

Um resumo da campanha explica o escopo, o objetivo e o cronograma da sua campanha para os influenciadores em potencial Modelo de contrato do influenciador: Seu influenciadormodelo de contrato deve especificar os termos e condições de sua parceria com o influenciador, como o número depostagens em mídias sociais que você espera que eles criem a cada semana ou mês 📅

Seu influenciadormodelo de contrato deve especificar os termos e condições de sua parceria com o influenciador, como o número depostagens em mídias sociais que você espera que eles criem a cada semana ou mês 📅 Modelo de plano de conteúdo de mídia social: Esse tipo de modelo ajuda a manter você e seu influenciador específico na mesma página à medida que sua campanha avança

O que faz um bom modelo de influenciador?

Um bom modelo de marketing de influenciador deve incluir informações importantes e, ao mesmo tempo, ser fácil de adaptar a cada influenciador que você contatar. Por exemplo, você pode incluir as mesmas informações sobre sua empresa em cada e-mail, mas personalizar a linha de assunto e o nome do influenciador.

Aqui estão quatro itens que devem ser incluídos nas mensagens de contato com o influenciador:

Linha de assunto: Quanto mais popular for o nome do influenciador, mais e-mails ele receberá. Use uma linha de assunto envolvente para chamar a atenção do influenciador e aumentar as taxas de abertura

Quanto mais popular for o nome do influenciador, mais e-mails ele receberá. Use uma linha de assunto envolvente para chamar a atenção do influenciador e aumentar as taxas de abertura Valores da marca : Os influenciadores de mídia social gostam de fazer parcerias com marcas que se alinham com seus valores. Aumente suas chances de sucesso destacando como seu produto ou empresa é compatível com o público deles

Os influenciadores de mídia social gostam de fazer parcerias com marcas que se alinham com seus valores. Aumente suas chances de sucesso destacando como seu produto ou empresa é compatível com o público deles Amostra grátis : Se a sua marca não for muito conhecida, ofereça amostras grátis do produto para que eles possam ver por si mesmos do que se trata 🎁

Se a sua marca não for muito conhecida, ofereça amostras grátis do produto para que eles possam ver por si mesmos do que se trata 🎁 Kit de mídia: Se o seu influenciador for um blogueiro ou revisor, forneça um kit de mídia com todos os seus materiais promocionais para que ele não tenha que procurá-los

11 modelos de influenciadores para usar em 2024

É provável que você precise entrar em contato com vários influenciadores antes de estabelecer uma parceria bem-sucedida para a sua marca. Esses modelos gratuitos economizarão seu tempo em todas as etapas do processo, desde o contato inicial até a criação de uma mídia social calendário de conteúdo .

Basta baixar os modelos de que você precisa e personalizá-los para cada nova estratégia de marketing.

1. Modelo de contrato de influenciador do ClickUp

Elabore seu próximo contrato com o modelo de documento de contrato de influenciador da ClickUp

Use este Modelo de contrato de influenciador do ClickUp para documentar um acordo formal com um influenciador ou criador de conteúdo. Comece preenchendo o nome do influenciador, os detalhes de contato e o endereço residencial. Em seguida, preencha a tabela com seus identificadores em cada gerenciamento de projetos de mídia social plataforma (Facebook, Instagram, Tiktok, etc.), juntamente com a contagem de seguidores.

Depois de criar o contrato, você poderá enviá-lo por e-mail para que seja revisado e ambas as partes poderão assinar o documento digitalmente. Exporte sua estratégia de contato com o influenciador como um PDF para facilitar a manutenção de registros.

Além de servir como um contrato vinculativo, será fácil acompanhar todos os influenciadores com os quais você está trabalhando, graças à foto do perfil e aos identificadores de mídia social exibidos logo na primeira página.

2. Modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp

Acompanhe as postagens de mídia social com este modelo de plano de conteúdo personalizável

Este modelo Modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp ajuda a monitorar todas as suas campanhas de mídia social em um só lugar, mesmo que você esteja trabalhando com vários influenciadores.

Cada tarefa tem uma data de vencimento e um responsável, portanto, você pode atribuir uma história do Instagram ao seu influenciador do Instagram e uma publicação do TikTok a outra pessoa. Você também pode usar a coluna Prioridade para destacar tarefas urgentes com uma bandeira vermelha ou laranja.

Há outras pessoas envolvidas em sua campanha de marketing de influenciadores, como um editor, designer ou redator? Adicione-as a um dos cinco campos personalizados para melhorar a colaboração.

Este modelo de plano de conteúdo de mídia social o manterá organizado e produtivo, quer esteja planejando a oferta de um novo produto ou uma prévia de um próximo lançamento.

3. Rastreador de saúde do cliente da agência ClickUp por Zenpilot

Fique à frente das necessidades dos clientes e aumente a satisfação deles com esse modelo personalizável da ZenPilot e da ClickUp

Trabalhar com influenciadores está se tornando cada vez mais popular para as empresas, mas gerenciar esses relacionamentos pode ser um desafio. É por isso que o Rastreador de saúde do cliente da agência ClickUp do modelo Zenpilot entra em cena. Esse modelo personalizável permite que as agências acompanhem a integridade dos relacionamentos com seus clientes em um único local conveniente, facilitando o gerenciamento das informações do influenciador e maximizando o impacto.

Com o ClickUp Agency Client Health Tracker, as agências podem acompanhar pontos de dados importantes, como níveis de satisfação do influenciador, pontos de contato e feedback. Ao registrar essas informações, as empresas podem obter uma melhor compreensão de seus relacionamentos com os influenciadores e otimizar sua estratégia de acordo. Isso permite que elas mantenham parcerias sólidas e gerem maior sucesso comercial.

Ao incorporar o ClickUp Agency Client Health Tracker ao seu processo de gerenciamento de influenciadores, você poderá otimizar seus fluxos de trabalho e ficar por dentro de todos os problemas que surgirem.

4. Modelo de anúncio do ClickUp

Esse modelo de anúncio do ClickUp ajuda a acompanhar o status de seus materiais de marketing

Este modelo Modelo de anúncio do ClickUp pode ajudá-lo a desenvolver um novo anúncio para sua campanha de marketing digital do início ao fim. Comece identificando o objetivo de marketing, os materiais de marketing e o status do marketing (como "Em desenvolvimento").

Em seguida, divida o processo de desenvolvimento em etapas, como "Primeira versão concluída", "Versão final concluída" e "Aprovado pelo departamento jurídico" Depois que o anúncio for aprovado pela equipe executiva, pela equipe jurídica e pela equipe de marketing, você poderá enviá-lo aos influenciadores de mídia social e a outros afiliados para dar início aos seus esforços de marketing.

Esse modelo de anúncio pode ser usado para a maioria das campanhas de marketing de influenciadores, bem como para programas de afiliados e programas de embaixadores de marcas.

5. Modelo de resumo da campanha ClickUp

Use este modelo de resumo de campanha para descrever o orçamento, o público-alvo e os marcos relacionados à sua campanha de influenciador

Antes de firmar uma parceria de marketing com um influenciador, use um Modelo de resumo de campanha do ClickUp para que todos estejam na mesma página e coordenem seus esforços de divulgação.

Preencha a tabela com o condutor, os colaboradores e os aprovadores do projeto (usando seus identificadores de mídia social para que você possa encontrá-los facilmente on-line). Inclua o nome do produto, o slogan e a descrição do produto que você deseja anunciar.

Esse modelo também inclui uma seção para Mensagens, na qual você pode descrever sua chamada para ação (CTA). Seu produto é perfeito para famílias com crianças ou para donos de animais de estimação? Adicione uma imagem do seu cliente ideal na seção Público-alvo.

A seção Orçamento ajuda a dividir o orçamento da campanha em componentes como redação, produção de vídeo e análise, enquanto a seção Marcos ajuda a manter o controle com datas de vencimento para cada etapa da campanha.

Por fim, finalize seu marketing de influência com uma seção para Key Entregáveis e recursos adicionais para sua equipe consultar.

6. Modelo de rastreamento de campanha ClickUp

Acompanhe o progresso de várias campanhas de marketing do início ao fim com este modelo detalhado de acompanhamento de campanhas

Este modelo Modelo de rastreamento de campanha do ClickUp ajuda você a acompanhar o desempenho de suas campanhas de marketing de influenciadores. Do marketing por e-mail ao marketing de afiliados, use esse modelo para visualizar todas as suas campanhas em andamento em um só lugar.

Defina o status de lançamento da campanha como "Scheduled" (Programado) ou "Launched" (Lançado) e adicione um Assignee (Responsável) e um Campaign Manager (Gerente de campanha) a cada tarefa para que você saiba quem é o responsável por ela. Use tags úteis como Podcast, Website, Ads e Social Media para saber em qual plataforma cada campanha de marketing está sendo exibida.

Depois que sua campanha for lançada, acompanhe as métricas de orçamento, gastos, impressões, cliques e conversões. Alterne entre a exibição de lista, a exibição de quadro, a exibição de calendário e muito mais, dependendo de como você deseja visualizar seus dados.

7. Modelo de marketing de conteúdo ClickUp

Esse modelo de marketing de conteúdo permite que você agrupe tarefas por mês, marque seu nível de prioridade, rotule diferentes tipos de conteúdo e muito mais

O marketing de conteúdo requer coordenação entre sua equipe de marketing, influenciadores e outras partes interessadas. Use o Modelo de marketing de conteúdo do ClickUp para agilizar a criação de conteúdo, seja em vídeos, artigos, postagens de blog ou infográficos. 📹

Use campos como Esforço e Qualidade de saída para determinar quais tipos de conteúdo serão mais econômicos e marque as tarefas como Concluídas, Descartadas ou A fazer.

Essa é uma ótima oportunidade para pedir aos influenciadores em potencial que participem de uma análise de produto, sorteio ou outro tipo de campanha de marketing.

Não se esqueça de mencionar isso em seus modelos de e-mail de contato com influenciadores para que eles saibam o que esperar da colaboração.

Veja como Ferramentas de marketing com IA podem otimizar seu fluxo de trabalho de marketing de influenciadores!

8. Modelo de proposta de marketing do ClickUp

Apresente seus serviços de marketing aos clientes com uma excelente proposta de marketing

Esta Modelo de proposta de marketing do ClickUp pode ser usado por profissionais de marketing individuais ou equipes de marketing de influenciadores para apresentar seus serviços a clientes em potencial. A página inicial contém o nome da empresa e uma breve descrição, seguida de uma seção que apresenta os membros da equipe e suas respectivas funções.

Após a página Sobre nós, vem a proposta propriamente dita, juntamente com um passo a passo do processo que descreve como seria trabalhar com você.

Você pode usar essa proposta de marketing para apresentar uma ideia para influenciadores relevantes e seu conteúdo, uma hashtag para uma campanha de mídia social ou qualquer outra ideia de marketing de conteúdo.

É semelhante a um e-mail de contato com influenciadores e a um modelo de colaboração, pois seu objetivo é apresentar sua equipe, seu conjunto de habilidades e sua visão de forma clara e envolvente.

9. ClickUp Iniciar um modelo de agência de marketing de mídia social

Lance sua própria agência de marketing de mídia social com este modelo abrangente

O modelo ClickUp Iniciar um modelo de agência de marketing de mídia social é uma ferramenta poderosa para ajudá-lo a aumentar sua agência de mídia social desde o início. Esse modelo intermediário é compatível com Espaços ClickUp para obter recursos colaborativos ainda mais avançados.

Você pode criar um painel abrangente com vários tipos de visualização, incluindo Board, List, My tasks e Due this Week. Use os 30 status codificados por cores, como In Review (Em revisão), Active (Ativo), On Hold (Em espera), Published (Publicado), Needs Revision (Precisa de revisão) e muito mais.

Você também terá acesso a 12 ClickApps diferentes, que abrangem tudo, desde controle de tempo e sprints até prioridades, limites de WIP e avisos de dependência.

Com tantos recursos, é fácil mover as tarefas do estágio de ideia ou sugestão até a publicação. Mantenha o controle de vários clientes e influenciadores com o mesmo modelo, marcando cada tarefa por cliente, canal e tipo de conteúdo.

10. Modelo avançado de mídia social do ClickUp

Use o Social Media Advanced Template by ClickUp para otimizar seus esforços de gerenciamento de conteúdo e se organizar

O modelo Modelo avançado de mídia social do ClickUp é um modelo avançado que pode ajudá-lo a elevar o nível de suas campanhas de mídia social. Ele vem com 16 tipos de status diferentes, como Design, Posted/Live, Update Required e Post Withdrawn, para que você possa acompanhar as postagens recentes e as próximas postagens ao mesmo tempo.

Comece criando uma lista de conteúdo futuro, como uma postagem de blog ou uma história do Instagram. Adicione uma data de vencimento e um responsável para cada tarefa e use rótulos codificados por cores para identificar o canal de mídia social e a categoria de conteúdo (como Notícias, Dicas ou Tutorial).

Quando a publicação estiver ativa, carregue os arquivos de conteúdo e adicione um link para o URL ativo para que você possa revisá-lo ou atualizá-lo a qualquer momento. Você pode usar o mesmo modelo para rastrear publicações feitas por microinfluenciadores ou até mesmo por um embaixador da marca em seus próprios perfis de mídia social.

Não é fã de quadros Kanban? Não se preocupe: você pode alternar facilmente para o modo de exibição Schedule (Programação) para que possa ver suas próximas postagens no quadro calendário de marketing .

Teste_ Software de calendário de marketing !

11. Fluxo de trabalho de estratégia de mídia social do ClickUp

Use o modelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social personalizável do ClickUp para planejar e realizar tarefas importantes relacionadas à mídia social

O modelo Fluxo de trabalho da estratégia de mídia social do ClickUp é um modelo intermediário que simplifica o processo de planejamento para profissionais de marketing de mídia social. Divida tudo em tarefas e subtarefas e rotule-as com status codificados por cores, como Concluído, Bloqueado, Precisa de revisão, Precisa de aprovação ou Em andamento.

Na coluna Função, identifique os membros da equipe que estão envolvidos em cada tarefa, como Gerente de mídia social, Gerente de marketing e Estrategista de conteúdo.

Depois que seu fluxo de trabalho estiver configurado, alterne entre o Estágio de criação, Mood Board , Diretrizes de marca e Etapas da estratégia de mídia social.

Esse modelo do ClickUp elimina as suposições da estratégia de mídia social para que você possa cumprir sua lista de tarefas, uma tarefa de cada vez. Não se esqueça de incluir o contato com influenciadores para atrair mais atenção para sua campanha de marketing! 👀

Como aumentar a taxa de resposta do alcance do influenciador

Um dos maiores desafios do marketing de influenciadores é obter uma resposta dos possíveis influenciadores. Com tantas marcas disputando a atenção deles, pode ser difícil se destacar e ser notado.

Mas não se preocupe! Temos algumas dicas para ajudá-lo a aumentar sua taxa de resposta de alcance de influenciadores:

Personalize suas mensagens: Não envie apenas um e-mail genérico para todos os influenciadores de sua lista. Reserve um tempo para pesquisar cada influenciador e personalizar sua mensagem para ele. Mencione o trabalho recente deles ou algo que você admire em sua marca. Ofereça valor: É mais provável que os influenciadores respondam se perceberem que trabalhar com você os beneficiará de alguma forma. Seja oferecendo produtos gratuitos, uma colaboração paga ou exposição a um novo público, certifique-se de comunicar o valor que eles receberão ao trabalhar com sua marca. Seja breve e direto: Os influenciadores são pessoas ocupadas e recebem muitos e-mails diariamente. Mantenha sua mensagem inicial de contato curta e direta. Deixe os detalhes para depois na conversa. Acompanhamento: Se você não receber resposta de um influenciador após a mensagem inicial, não tenha receio de fazer um lembrete amigável. Às vezes, a caixa de entrada do influenciador pode ficar lotada e ele pode ter perdido sua primeira mensagem. Construa relacionamentos: Não entre em contato com os influenciadores apenas quando precisar de algo deles. Reserve um tempo para criar relacionamentos genuínos, interagindo com o conteúdo deles e apoiando sua marca. Isso fará com que eles tenham maior probabilidade de responder quando você entrar em contato para uma colaboração.

Crie reconhecimento da marca com os modelos de influenciadores do ClickUp

O influenciador certo é alguém com um público interno cuja imagem se alinha aos valores de sua marca. Mas os melhores influenciadores estão em demanda, portanto, pode levar algum tempo até que você receba uma resposta deles.

Mantenha seus e-mails curtos e rápidos para melhorar sua taxa de resposta e use modelos de e-mail para economizar tempo no processo de redação.

Com os modelos do ClickUp para e-mails de contato, e-mails de acompanhamento, contratos com influenciadores e resumos de campanha, você sempre terá os documentos de que precisa prontos para serem usados. Além disso, nossos ferramentas colaborativas facilitam o compartilhamento de informações com outros membros da sua equipe de marketing para que você saiba quem é responsável por quais tarefas.

Desde o alcance de influenciadores até a estratégia de mídia social, o ClickUp tem tudo o que você precisa.

Visite o site Biblioteca de modelos do ClickUp para obter ainda mais ferramentas de marketing para expandir seus negócios.