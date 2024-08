10 das melhores opções de software de gerenciamento de marcas para 2024

O gerenciamento de marcas é uma forma de arte e uma ciência. 👩‍🎨

Seja para ter ideias para novas campanhas ou para gerenciar projetos, é seguro dizer que os gerentes de marca têm muito o que fazer. Isso requer muita atenção aos detalhes, uma compreensão do mercado e um talento especial para o pensamento criativo.

E para ajudar a aproveitar ao máximo seus esforços e causar um impacto positivo no resultado final da empresa, você pode recorrer a ferramentas de gerenciamento de marca para monitorar, gerenciar e medir a saúde e o desempenho da sua marca.

Essas ferramentas variam de formas tradicionais de pesquisa de mercado a soluções analíticas mais sofisticadas - elas podem fornecer uma ótima percepção da posição da sua marca, direcionar os clientes certos e otimizar seu desempenho estratégias de marketing para garantir que sua marca se destaque da concorrência.

Portanto, se você estiver procurando uma nova solução de gerenciamento de marca para adicionar à sua pilha de tecnologia ou simplesmente procurando uma que faça tudo isso, nós o ajudamos. Selecionamos dez dos melhores softwares de gerenciamento de marca disponíveis atualmente. Dê uma olhada em cada um deles para saber mais sobre seus melhores recursos, limitações, preços e avaliações de clientes.

Mas antes de mergulhar na lista, descubra o que faz um bom software de gerenciamento de marca para ajudar você e sua empresa equipe de marketing escolha a ferramenta certa para sua marca! 🤝

O que procurar em um software de gerenciamento de marca O gerenciamento da marca é uma estratégia de marketing e o processo de criar, nutrir e proteger a identidade e a reputação de uma marca. Ela envolve todos os aspectos de como uma empresa se comunica com seus clientes, incluindo

iniciativas de marketing atendimento ao cliente, manter-se atualizado sobre as tendências do setor e muito mais.

Essas ferramentas de marketing ajudam os gerentes de marca e as equipes de marketing com:

Estratégia de marca : Gerenciar e executar sua estratégia de marca com eficiência

: Gerenciar e executar sua estratégia de marca com eficiência Consistência da marca : Manter a consistência geraldiretrizes da marca consistentes em vários canais

: Manter a consistência geraldiretrizes da marca consistentes em vários canais Organização de ativos : Banco de dados centralizado para ativos digitais da marca

: Banco de dados centralizado para ativos digitais da marca Conhecimento e alcance da marca : Atrair clientes potenciais e aumentar o conhecimento e a fidelidade à marca

: Atrair clientes potenciais e aumentar o conhecimento e a fidelidade à marca [Jornada aprimorada do cliente](https://clickup.com/pt-BR/blog/56658/modelos-de-jornada-do-cliente/) com ótimos designs

Limitações

O preço pode ser mais caro em comparação com outras plataformas de agendamento de mídia social

"O custo dos planos pagos pode ser um pouco alto, especialmente para pequenas empresas. Além disso, acho que alguns dos recursos mais avançados podem ser um pouco confusos de usar." - Avaliação da Capterra

Preços

Oferece uma avaliação gratuita de 30 dias

Padrão : $249/mês (usuário adicional +$199/mês)

: $249/mês (usuário adicional +$199/mês) Profissional : $399/mês (usuário adicional +$299/mês)

: $399/mês (usuário adicional +$299/mês) Advanced : uS$ 499/mês (usuário adicional + US$ 349/mês)

: uS$ 499/mês (usuário adicional + US$ 349/mês) Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas

G2: 4,3 de 5 (mais de 2.093 avaliações)

4,3 de 5 (mais de 2.093 avaliações) Capterra: 4,4 de 5 (mais de 531 avaliações)

4. Pasta da marca

Melhor para gerenciamento de ativos digitais

via Brandfolder

Com Pasta de marca com o Brandfolder, os gerentes de marca podem armazenar, gerenciar ativos digitais e compartilhar arquivos de um banco de dados seguro e centralizado. Ele conta com bibliotecas de ativos robustas, processos simplificados de compartilhamento de arquivos e controles de acesso personalizáveis para oferecer controle sobre seus ativos digitais e manter um ambiente uniforme identidade de marca em plataformas, sites, canais de mídia social e muito mais.

Além de fornecer funções essenciais de gerenciamento de marca, o Brandfolder permite que os usuários avaliem o desempenho da marca. Com o painel de análise, você terá acesso a insights do usuário, análise de ativos e análise do Brandfolder e da coleção para ajudá-lo a melhorar o ROI e garantir que os ativos da sua marca tenham um bom desempenho em vários canais de distribuição.

Melhores recursos

Faça upload, armazene, organize e compartilhe um número ilimitado de arquivos em um local seguro

A personalização da marca permite que você personalize a aparência, o domínio e a pesquisa para proporcionar uma experiência realmente de acordo com a marca

Organize ativos por coleções, seções e rótulos

A marcação automática com tecnologia de IA adiciona automaticamente tags lógicas aos ativos na importação

O Advanced Video Editor permite que você edite arquivos de vídeo dentro do aplicativo

limitações do ####

Curva de aprendizado durante o período de configuração

"No início, é confuso entender as seções, os rótulos, as coleções e os pinos." - - Revisão do Capterra

Preços

O básico : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Premium: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e comentários

G2: 4,5 de 5 (mais de 1.035 avaliações)

4,5 de 5 (mais de 1.035 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (433+ avaliações)

5. Folga

Melhor software de comunicação unificada

via Slack Slack é uma plataforma de mensagens que oferece um hub central para que as equipes se comuniquem com mais eficiência, compartilhem ideias e acelerem o processo de feedback.

Os gerentes de marca e as equipes podem criar canais personalizados para separar os tópicos de conversa, enviar mensagens para uma ou várias pessoas e enviar arquivos nos comentários. Para melhorar ainda mais a comunicação da equipe, o Slack permite que você participe de uma chamada em grupo ou de uma videoconferência, o que pode ser útil ao trabalhar remotamente ou ao explicar tópicos complexos.

Além disso, o Slack Connect possibilita convidar e colaborar com os clientes e equipes externas em seu espaço de trabalho. Todos esses recursos e outros facilitam a comunicação de atualizações, a coleta de feedback, a delegação de tarefas e a aceleração do processo de feedback, especialmente em comparação com a comunicação por e-mail.

O Slack também pode se integrar a outras ferramentas de negócios, como ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp e aplicativos de CRM como o Hubspot, para ajudar as equipes a simplificar o trabalho, gerenciar projetos e acompanhar as campanhas de marketing.

Melhores recursos

Os canais ajudam as equipes a acompanhar as conversas

Huddles e clipes permitem que as equipes se conectem e se comuniquem com mais eficiência

Inicie um bate-papo com uma ou várias pessoas ao mesmo tempo

Conecte o Slack a outras ferramentas de trabalho como ClickUp, Google Drive, Zoom e muito mais

Limitações

Os canais podem ser muito pesados e causar distração se não forem gerenciados adequadamente

"Você pode se perder em alguns dos canais, especialmente se houver muitos canais com equipes diferentes." - Avaliação da Capterra

Preços

**Gratuito

Pro : uS$ 7,25/mês

: uS$ 7,25/mês Business+ : uS$ 12,50/mês

: uS$ 12,50/mês Enterprise Grid: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações e resenhas

G2: 4,5 de 5 (mais de 30.841 avaliações)

4,5 de 5 (mais de 30.841 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (mais de 22.811 avaliações)

6. FreshBooks

Melhor para contabilidade e faturamento on-line

Via FreshBooks FreshBooks é uma solução de faturamento e contabilidade que ajuda marcas, contadores, freelancers e empreendedores de diferentes setores a simplificar sua contabilidade.

Agilize seu fluxo de trabalho e domine a falta de escopo usando seus recursos de contabilidade e escrituração fáceis de usar, como o faturamento profissional, que permite criar relatórios profissionais, personalizar faturas de marca e rastrear dados financeiros. Use o aplicativo para gerar e enviar relatórios de retenção a qualquer momento durante um período de retenção e coloque seus pagamentos no piloto automático com faturamento automático, pagamentos recorrentes e lembretes automatizados.

Melhores recursos

Define facilmente pagamentos recorrentes e lembretes de pagamento automatizados

Conecta-se a mais de 14.000 bancos e empresas de cartão de crédito diferentes

Integra-se a mais de 100 aplicativos para simplificar seus negócios e conectar suas equipes e clientes

Visualize faturas antes de enviá-las e receba atualizações instantâneas quando uma fatura for visualizada e paga

Calcula automaticamente os impostos e rastreia o estoque cobrado nas faturas

limitações do ####

A ferramenta pode ser muito difícil para quem não está familiarizado com contabilidade

"Alguns usuários podem achar que o software é complexo e complicado, principalmente se não estiverem familiarizados com práticas de faturamento e contabilidade." - Avaliação da Capterra

Preços

Lite : uS$ 4,50/mês por três meses (5 clientes faturáveis)

: uS$ 4,50/mês por três meses (5 clientes faturáveis) Plus : uS$ 9/mês por três meses (50 clientes faturáveis)

: uS$ 9/mês por três meses (50 clientes faturáveis) Premium : uS$ 16,50/mês por três meses (clientes faturáveis ilimitados)

: uS$ 16,50/mês por três meses (clientes faturáveis ilimitados) Selecionar: Preços personalizados; solicite uma demonstração

Avaliações e resenhas

G2: 4,5 de 5 (mais de 657 avaliações)

4,5 de 5 (mais de 657 avaliações) Capterra: 4,5 de 5 (mais de 4.037 avaliações)

7. Frontify

Melhor software de gerenciamento de ativos de marca

via Frontify Frontify é um software de gerenciamento de marcas e ativos digitais que fornece a designers, marcas, desenvolvedores e equipes de marketing um ecossistema de marcas digitais que se expande com seus negócios.

Ele oferece um local centralizado para cada ativo de marca e ferramentas para personalizar as diretrizes da marca aprimorando a criatividade colaboração em equipe e criação de modelos digitais e impressos reutilizáveis. Acesse, edite e atualize facilmente as diretrizes digitais e tenha acesso a mais de 40 elementos de conteúdo diferentes para ajudá-lo a personalizar suas diretrizes.

Quanto à colaboração criativa, essa ferramenta aprimora o processo de feedback, permitindo que as equipes compartilhem informações detalhadas e revisões com um único link. Além disso, ela oferece aos gerentes de marca uma solução simplificada para compartilhar modelos de design. Basta criar bibliotecas de seus modelos de marca e permitir que qualquer membro da equipe crie designs pré-aprovados por conta própria para incentivar a autonomia, evitar gargalos e acelerar o processo de criação de conteúdo.

Melhores recursos

Simplifique seu fluxo de trabalho e classifique seus ativos com as bibliotecas de ativos dedicadas

Bloco de conteúdo pré-criado ou SDK para criar elementos personalizados que atendam às necessidades de sua marca

Integre-o aos seus aplicativos favoritos de design, comunicação, produtividade, marketing e gerenciamento de projetos mais

Obtenha acesso a ativos e diretrizes diretamente do seu aplicativo para desktop

Recursos de insights e análises para rastrear o uso e garantir que o seu investimento em gerenciamento de marca esteja valendo a pena em todos os canais

limitações do ####

A função de pesquisa na plataforma poderia ser aprimorada

"A funcionalidade de pesquisa é um pouco desajeitada, pois retorna todo o texto em torno do termo de pesquisa." - Avaliação do Capterra

Preços

Essenciais * Gratuito Inicial : uS$ 79/mês Equipe : $279/mês

Gratuito Enterprise: Agende uma demonstração para obter o preço

Avaliações e resenhas

G2 : 4.6 de 5 (mais de 104 avaliações)

: 4.6 de 5 (mais de 104 avaliações) Capterra: 4.8 de 5 (mais de 63 avaliações)

8. Uberall

Melhor para gerenciamento de marketing de localização

via Uberall Uberall é uma ferramenta de gerenciamento de marketing de localização que permite aos usuários oferecer uma experiência de cliente híbrida e perfeita. Ela oferece um conjunto de ferramentas para permitir que as marcas gerenciem sua presença on-line em mecanismos de pesquisa populares, canais de mídia social, sites de avaliação e muito mais.

Como um software de inteligência de localização, ele foi desenvolvido para melhorar a visibilidade de pesquisa local da sua marca, aumentar o envolvimento da marca e gerar receita otimizando todos os canais digitais que influenciam a descoberta e as decisões de compra, especialmente em nível local.

Além disso, o Uberall oferece análises avançadas, soluções automatizadas e integrações com os principais sites de avaliação, para que as empresas possam aumentar sua visibilidade para clientes potenciais e tomar decisões baseadas em dados.

Melhores recursos

Monitoramento em tempo real e publicação automatizada nos sites mais importantes

Otimiza todos os sinais para garantir que sua marca seja recomendada, seja no Google ou no Google Home, no Apple Maps ou na Siri

Limitações

O preço pode ser caro, e há uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários

"É bastante caro para o profissional de marketing sem experiência e com experiência média, e vem com uma pequena curva de aprendizado para aproveitá-lo ao máximo, na qual você precisa se adaptar ao aplicativo e a seus recursos." - Avaliação da Capterra

Preços

Encontrado : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço Seja escolhido: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Thrive: Entre em contato para obter preços

Avaliações e comentários

G2 : 4.4 de 5 (mais de 81 avaliações)

: 4.4 de 5 (mais de 81 avaliações) Capterra: 4.6 de 5 (mais de 29 avaliações)

9. Zendesk

Melhor para gerenciamento de reclamações, solução de atendimento ao cliente e CRM de vendas

Via Zendesk Zendesk é um software de gerenciamento de reputação on-line que permite que as marcas resolvam tíquetes mais rapidamente, acompanhem as reclamações dos clientes em todos os canais e ofereçam a melhor experiência ao cliente.

Os produtos da Zendesk sistemas de tíquetes personalizáveis a ferramenta de análise de dados, os perfis de clientes e as soluções de suporte automatizadas podem ajudá-lo a criar uma experiência consistente e personalizada para cada cliente que visita sua empresa, enquanto sua poderosa ferramenta de análise permite que você acompanhe as interações com os clientes, as reclamações e assim por diante.

Além disso, as ferramentas colaborativas da Zendesk permitem que as equipes criem um fluxo de trabalho tranquilo que permite reagir rapidamente aos problemas e às consultas dos clientes e compartilhar facilmente informações, comentários e feedbacks entre si. Isso ajuda a garantir que os membros da equipe e os gerentes envolvidos no processo de gerenciamento da marca aprimorem seu fluxo de trabalho e tomem juntos decisões de negócios mais inteligentes.

Recursos

Gerencie reclamações, consultas e muito mais, e responda aos clientes em um único local

Conecte o Zendesk a mais de 1.000 integrações pré-criadas incluindo seus aplicativos populares, como ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce e muito mais

Use o Side Conversations para permitir que suas equipes internas e externas no Espaço de trabalho do agente do Zendesk colaborem nos tickets

Agende e inicie reuniões do Zoom com seus clientes diretamente de um tíquete de suporte com a integração do Zoom; a gravação da reunião será publicada automaticamente como um comentário privado no tíquete para manter todas as conversas importantes em um só lugar

Os recursos de IA e o criador de fluxos permitem automatizar as interações

Limitações

O processo de configuração pode ser muito complexo para outros usuários

"Requer muitas configurações e, portanto, leva mais tempo para implementar o software, especialmente a central de ajuda." - Avaliação da Capterra

Preços

Zendesk para serviço Suite Team: US$ 49/agente/mês cobrados anualmente Suite Growth: US$ 79/agente/mês cobrados anualmente Suite Professional: US$ 99/agente/mês com cobrança anual

Zendesk para vendas * Equipe: uS$ 19/usuário/mês com cobrança anual * Growth: uS$ 49/usuário/mês com cobrança anual * Profissional: uS$ 99/usuário/mês com cobrança anual

Avaliações e resenhas

G2 : 4.3 de 5 (467+ avaliações)

: 4.3 de 5 (467+ avaliações) Capterra: 4.4 de 5 (mais de 3.382 avaliações)

via Projetos de trabalho em equipe O trabalho em equipe é um projeto software de colaboração ideal para equipes de marketing que desejam aprimorar o gerenciamento da marca. O Teamwork permite que as equipes aprimorem sua estrutura organizacional, criando um espaço de trabalho central onde todos os ativos do projeto podem ser armazenados e acessados pelos membros da equipe.

Recursos

Bate-papo de projeto para comunicação em tempo real

Exibição de portfólio para ver facilmente todos os produtos e serviços

Relatórios de burndown, relatórios de utilização e faturamento

limitações do ####

Os modelos de projeto não estão disponíveis no plano gratuito

O bate-papo integrado da equipe é um recurso pago

Planos pagos caros em comparação com outros software de gerenciamento de projetos de marketing nesta lista

Preços de projetos de trabalho em equipe

O Teamwork Projects oferece um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 10/usuário por mês

Classificações dos clientes do Teamwork Projects

G2: 4,4/5 (mais de 990 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

Leve sua marca ao próximo nível com as ferramentas certas

O software de gerenciamento de marcas é essencial para levar sua marca ao próximo nível.

Desde o rastreamento metas de marketing e gerenciamento dos ativos de sua marca para atendimento ao cliente, análise e alocação de recursos na maioria das vezes, existem várias ferramentas para ajudá-lo a expandir seus negócios e criar uma marca forte. O segredo é encontrar as ferramentas certas que o ajudem a manter a consistência da marca e permitam que você movimente seus projetos em um ritmo mais rápido.

E quando estiver procurando um aplicativo para gerenciar todos os aspectos do seu trabalho, você pode contar com o ClickUp para simplificar o gerenciamento de projetos e conectar suas equipes de marketing e outros departamentos sob o mesmo teto. Ele não apenas oferece a você e à sua equipe uma plataforma totalmente personalizável com centenas de recursos robustos para dar suporte à sua marca à medida que ela cresce, mas também se integra a mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho, tornando mais fácil do que nunca reunir todo o seu trabalho em um só lugar e operar com eficiência. 😌⚡️

Se tudo isso parece bom para você, experimente - é grátis para começar!