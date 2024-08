10 exemplos de diretrizes de marca para ajudar a criar uma marca inspiradora

As diretrizes da marca são a pedra angular de qualquer marca forte no mercado. Elas desempenham um papel fundamental na construção de confiança do cliente e trazendo a consistência da marca para a mesa.

E isso é algo que não pode ser ignorado, pois o sucesso da mensagem de sua marca depende da consistência. É uma das coisas que atraem seu público-alvo a comprar de você repetidas vezes.

Além disso, inequivocamente, as comunicações de marketing modernas dependem muito de vários canais de comunicação. E a consistência da marca está ligada a todos esses canais.

Neste artigo, você aprenderá o que as diretrizes da marca contêm. Mas o mais importante é que você encontrará vários exemplos de diretrizes de marca e alguns modelos de marca para ajudá-lo a criar suas próprias diretrizes.

O que são diretrizes de marca?

As diretrizes da marca são um documento que define como comunicar sua marca em todos os canais. E ele determina não apenas as regras de comunicação visual, mas também verbal e escrita.

Com diretrizes de marca sólidas, o tom de suas mensagens expressará sua marca de forma consistente. Isso influenciará a maneira como seus clientes se sentem em relação aos seus produtos. E, como resultado, ajudará a determinar como os clientes se sentem em relação ao valor de seus produtos.

Os clientes reconhecem marcas com diretrizes de marca sólidas. Além disso, essas diretrizes são um componente de sua identidade da marca . Sem elas, você não teria uma marca que falasse de forma exclusiva com seus clientes. E, certamente, não seria capaz de competir com seus concorrentes.

Você também teria problemas para cultivar uma imagem unificada de sua marca. Como os seus canais e membros da equipe.. profissionais de marketing , designers e Desenvolvedores da Web -podem estar em todos os lugares.

E por que uma imagem de marca unificada é essencial? Uma marca que parece e soa coesa dá uma sensação de segurança e confiabilidade, e ambas as emoções impulsionam as vendas.

10 exemplos de diretrizes de marca para ajudar a dar início à inspiração

Agora que você sabe onde encontrar alguns modelos úteis, pode ser útil ver também alguns exemplos de diretrizes de marca excelentes. Portanto, aqui estão 10 exemplos de diretrizes de marca para inspirá-lo ao elaborar suas diretrizes de marca com nossos modelos.

Via Spotify

O Spotify inicia suas diretrizes de design estipulando como acompanhar os metadados de sua plataforma - como o nome ou a arte de um álbum - com a marca. As diretrizes também determinam como incorporar, vincular e reproduzir o conteúdo do Spotify.

Essas regras fazem sentido porque o negócio do Spotify depende muito do respeito aos direitos autorais. Mas as diretrizes de design da marca contêm mais instruções - sobre o uso do logotipo do Spotify e suas variações, paleta de cores e fontes.

O guia de estilo da marca de design do Spotify inclui uma série de prós e contras. E você pode baixar o logotipo e os ícones da marca, o que garante sua consistência onde quer que apareçam.

Via Netflix

Alguns dos ativos de marca da Netflix só estão disponíveis ao fazer login em sua plataforma de marca. Mas alguns desses ativos e diretrizes estão disponíveis para todos - os que se referem ao posicionamento do logotipo e à marca nominativa.

É por isso que o guia de estilo da marca pública da Netflix se concentra em aspectos visuais, como cor e espaçamento. As diretrizes também apresentam vários prós e contras e exemplos, o que melhora a compreensão e a consulta rápida.

Via Slack

O Slack publicou seus guias de estilo de marca em seu kit de mídia. O último consiste em capturas de tela de produtos para download, logotipos e fotos dos membros da equipe de liderança do Slack, outros funcionários e escritórios.

Mas poderíamos facilmente argumentar que o kit de mídia do Slack faz parte das diretrizes de sua marca. Afinal, como em qualquer outro exemplo de diretrizes de marca, ambos nasceram da necessidade de moldar a imagem da marca Slack, certo?

As diretrizes de marca do Slack, que podem ser baixadas, são bastante abrangentes. Mas elas também são limpas, bem organizadas e fáceis de ler. O texto é bem equilibrado com espaço em branco e imagens suficientes, o que, juntamente com as fontes escolhidas, o torna altamente atraente.

Via Zendesk

A equipe de branding da Zendesk batizou suas diretrizes de marca de "Brandland" E elas têm um escopo tão amplo quanto a criatividade de seu nome.

As diretrizes contêm os elementos mais tradicionais de um recurso desse tipo. Mas elas também contêm muitos outros elementos, como a filmagem de filmes, planejamento de marketing o planejamento de marketing, o design do escritório e as regras de mercadorias de marca, que são raros nas diretrizes de marca.

Via Conklin Media

Um dos elementos mais característicos das diretrizes de marca da Conklin é a persona da marca. É quem a marca seria se fosse uma pessoa e, no caso da Conklin, é o Homem-Aranha com dois filhos.

Os especialistas em branding da Conklin criaram a persona dividindo os valores da marca em adjetivos. Em seguida, selecionaram um personagem cuja personalidade correspondia a esses adjetivos: o Homem-Aranha.

Por fim, os especialistas acrescentaram experiência e sabedoria às características do personagem para torná-lo mais maduro. E agora, os redatores da Conklin criam o texto do site imaginando o que o papai Homem-Aranha diria.

Via Checkr

A Checkr inicia as diretrizes da marca declarando seu "conceito criativo central", que é "claro" E esse conceito é a ideia que sustenta toda a experiência de marca da empresa.

As diretrizes também declaram os atributos da marca - ou valores - e os contêm:

Um kit de logotipo para download

Instruções sobre como usar o logotipo

Uma explicação de como devem ser as fotografias usadas

Uma paleta de cores que pode ser baixada

As fontes da marca

Via PartnerStack

Além das especificações de logotipo, cor e fonte, as diretrizes de marca da PartnerStack se concentram na voz e no tom da marca. Portanto, embora não tenham incluído uma persona da marca nas diretrizes, os membros da equipe da PartnerStack ainda podem saber como comunicar a marca.

Tudo o que eles precisam fazer é ter em mente as características de voz descritas nas diretrizes da marca.

Via SEO Londres

A SEO.London é uma empresa pequena, com duas pessoas Agência de SEO e, no entanto, eles têm plena consciência da importância da marca. Por isso, encomendaram o branding completo de seu site e logotipo a uma agência de design.

E a primeira etapa da agência de design foi definir as diretrizes da marca SEO.London. Como resultado, o site da SEO.London se diferencia do de seus concorrentes, que usaram soluções gráficas prontas em vez de desenvolver suas próprias diretrizes de marca.

Via Liga da Moda

A Fashion League não criou um documento separado com suas diretrizes de marca. Mas sua declaração de missão e cor principal são tão fortes que você pode entender o tom ousado da marca a partir delas.

A cor roxa chama a atenção em todo o conteúdo da Fashion League. Ela significa poder e está totalmente alinhada com a missão da marca.

Lista de verificação essencial das diretrizes da marca

Inspirados por alguns ótimos exemplos de diretrizes de voz de marca, compilamos esta lista de verificação para você. Ela aponta os elementos a serem incluídos nas diretrizes de sua marca, portanto, use-a ao montar ou revisar seu documento.

1. Declaração de missão

Por que você criou sua empresa em primeiro lugar? Qual é o propósito de seu negócio? E que diferença você quer que sua marca faça na vida de seus clientes?

Sua missão é distinta e consistente ao longo do tempo. E é por isso que você deve incluí-la nas diretrizes de sua marca. Explique-a de forma clara e objetiva, com palavras simples, para que todos da sua equipe a compreendam.

E alinhe os demais elementos do documento do guia de estilo da marca com o propósito comum que sua missão representa.

2. Valores da marca

Quais são os princípios, a ética e as crenças de sua empresa? Quais são os pilares de tudo o que você faz em sua organização? E o que a sua equipe representa nos negócios?

Por exemplo, um dos valores de sua marca pode ser a sustentabilidade. E isso significa que você deseja atrair clientes que se identifiquem com empresas sustentáveis como a sua. Portanto, suas mensagens devem refletir suas preocupações com a sustentabilidade.

Traduza os valores de sua marca nos recursos visuais e nas palavras que você usa em suas comunicações de marketing. Porque o que seus clientes veem e as palavras que eles ouvem e leem sobre sua marca são igualmente importantes. E, além disso, seus valores orientam as decisões e atividades da sua equipe em todos os elementos da marca.

3. Público alvo

Quem são os leitores ou ouvintes de seu conteúdo? Qual é a idade deles? O que eles fazem para viver? E que problemas eles estão enfrentando, especialmente aqueles que você pode resolver com o seu produto?

Responder a essas perguntas o ajudará a desenvolver seu buyer persona ou público-alvo . E essa persona ajudará sua equipe a comunicar a identidade da marca de forma eficaz com seus clientes potenciais e atuais.

**DICA PRO Defina sua buyer persona durante sua processo de planejamento de marketing e documente a definição em suas diretrizes de marca.

4. Voz da marca

Inclua suas diretrizes editoriais nas diretrizes de sua marca. Essa é a linguagem - visual, escrita ou falada - que os membros da sua equipe devem usar. E é também a linguagem que evocará as emoções e o humor de sua marca em seu público-alvo.

Por exemplo, algumas marcas são sofisticadas ou formais, enquanto outras são informais e, às vezes, até engraçadas. Algumas são diretas, ousadas ou provocativas, enquanto outras são neutras. A identidade de uma marca pode ser educativa, enquanto outras são divertidas.

Mas, independentemente dos exemplos de diretrizes de marca que você descrever, faça-o a partir de duas perspectivas. Por exemplo, esclareça como sua equipe deve se referir às vantagens e, principalmente, às limitações do seu produto. Indique quais termos e expressões devem ser usados, em vez dos proibidos, e esclareça também a pontuação.

No total, suas diretrizes editoriais darão a impressão de que uma pessoa escreveu todo o seu conteúdo. E isso é consistência.

5. Paleta de cores

As cores têm significados, e os significados enviam uma mensagem ao seu público-alvo. Portanto, escolha sua paleta de cores com cuidado e sabedoria. Em seguida, explique no guia de estilo da sua marca por que você fez essa escolha, pois o motivo subjacente é a mensagem que você deseja disseminar em suas comunicações.

Além disso, a paleta de cores de uma marca afeta o design do seu site e todos os recursos visuais que sua equipe criará. Mas ela também os ajuda a definir e manter a consistência visual de sua marca em todos os canais.

6. Imagens

Seu conteúdo pode conter fotografias, ilustrações ou ambos? E quanto a vídeos e animações? Seu conteúdo pode conter algum desses itens também?

Deixe tudo isso bem claro no guia de estilo da sua marca, pois as imagens dão suporte à sua mensagem. E a sua equipe deve saber qual deve ser a estética desses recursos, onde encontrá-los e quando usá-los.

7. Fontes, logotipo e slogan

Além das palavras a serem usadas, o guia de estilo de sua marca deve especificar a aparência gráfica dessas palavras. Estamos falando das fontes que sua equipe deve usar em diferentes canais de comunicação, seja on-line ou off-line.

E estamos falando de cores, tamanhos e espaçamento entre letras. Além disso, suas diretrizes de fonte devem informar aos membros da equipe quando usar negrito e itálico.

Por fim, inclua seu logotipo (e o uso do logotipo), suas variações e a aparência visual de seu slogan nas diretrizes de sua marca. Faça com que todos eles sejam visualmente atraentes, fáceis de ler e acessíveis.

**DICA PRO Não se esqueça de criar um link para as diretrizes da marca em seu briefs criativos em seu fluxo de trabalho de design gráfico !

Modelos de diretrizes de marca para você começar agora mesmo

Antes de discutir nossa seleção de exemplos de diretrizes de marca, vamos dar uma olhada em alguns modelos de diretrizes de marca que podem acelerar seu processo.

Comece a criar uma marca inspiradora hoje mesmo

Você não se arrependerá de investir tempo e dinheiro para desenvolver diretrizes de marca fortes, claras e bem organizadas. Dê uma olhada mais de perto nos exemplos de diretrizes de marca que compartilhamos com você.

