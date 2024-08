Como criar um fluxo de trabalho de design gráfico eficaz em 7 etapas

O design gráfico é uma arte e uma ciência. Ele exige criatividade por parte do designer gráfico para produzir um belo design. Ao mesmo tempo, o designer gráfico deve seguir uma abordagem sistemática para o fluxo de trabalho para garantir que o resultado atenda às especificações do cliente e seja entregue no prazo.

Tenho certeza de que você já tem o talento criativo necessário, tudo o que você precisa é de um excelente fluxo de design gráfico para garantir que o resultado final atenda e exceda as expectativas dos clientes e das partes interessadas - este guia mostrará como.

O que é design gráfico?

O design gráfico é o processo de combinação de texto e imagens para comunicar uma mensagem. É essencial para as empresas que precisam permanecer visíveis para gerar leads e convertê-los em clientes pagantes. Com recursos visuais atraentes, as empresas podem direcionar o tráfego para sua marca. As empresas também podem se conectar com seus clientes potenciais e clientes em um nível mais pessoal. Isso ajuda a garantir as vendas.

As empresas já reconhecem a importância do uso do design gráfico. De fato, de acordo com Piktochart em uma pesquisa realizada pela Piktochart, 81% relataram usar design gráfico em vários formatos. Os formatos visuais mais comuns usados nas empresas são gráficos de mídia social, apresentações, vídeos, folhetos e brochuras e pôsteres.

Então, isso significa que, enquanto as empresas usarem recursos visuais, elas estarão bem? Na verdade, não. O conteúdo visual deve ser criado da maneira correta primeiro para que produza os resultados que estão buscando. A única maneira de produzir conteúdo visual corretamente é implementar uma abordagem sistemática ao fluxo de trabalho de design gráfico.

Além disso, com o fluxo de trabalho correto e as ferramentas adequadas, é claro, você não apenas garante a qualidade do seu design. Você também aumenta a eficiência e a produtividade.

Otimize seu fluxo de trabalho de design gráfico: 7 etapas a seguir

Vamos ser claros. Cada empresa ou designer terá seu próprio fluxo de trabalho de design. Na Lform, por exemplo, onde nos especializamos em fluxos de trabalho de web design temos um bastante simples.

Todos os projetos começam com uma fase de "descoberta". Essa fase consiste em uma primeira (e geralmente longa) reunião inicial na qual aprendemos quem é o cliente e suas metas e discutimos a melhor abordagem geral para o projeto. Em seguida, fazemos nossa devida diligência e começamos a criar documentos de apoio.

Pode ser a criação de um mapa do site descrevendo a estrutura de um site, uma análise dos concorrentes, uma pesquisa sobre SEO ou uma série de outras coisas.

Uma vez concluída a descoberta, começamos a elaborar conceitos para qualquer que seja o resultado do projeto. Por exemplo, talvez você esteja concluindo um wireframe para um projeto de UI/UX (no caso da Web) ou criar um esboço e obter conteúdo para algo como material impresso.

Um aspecto importante que diferencia a Lform é o fato de produzirmos " quadros de visão ." Os quadros de visão têm como objetivo estabelecer um estilo de design, um tom de escrita e uma "sensação" de marca Por exemplo, você pode ver um pequeno modelo para nosso cliente, Hockmeyer, abaixo:

via Forma de leitura Por fim, entramos em produção quando o cliente tiver aprovado todos os entregáveis em questão. Isso pode ser tão simples quanto fornecer arquivos de design e fontes para uma impressora (como um cartão de visita), produzir várias versões de um produto (se, por exemplo, estivermos criando um anúncio ou folheto) ou pode ser tão complicado quanto entrar em desenvolvimento completo com o redesenho de um site.

Seja qual for o fluxo de trabalho, você pode perceber que as etapas básicas são as mesmas.

Se você ainda não tem um fluxo de trabalho, seja um designer gráfico criando um visual para um cliente ou um departamento gráfico interno, aqui estão as etapas de um bom fluxo de trabalho de design gráfico que você pode seguir para concluir seus projetos:

Etapa 1. Dê uma olhada no briefing

Para dar início ao seu processo de design gráfico , você deve revisar o briefing criativo do projeto .

O resumo do projeto é um conjunto de instruções sobre seu gráfico projeto de design o projeto de design, geralmente do cliente ou da gerência, molda todo o seu fluxo de trabalho de design gráfico. Você precisa entender as instruções do cliente e garantir que todos os envolvidos estejam na mesma página antes de mergulhar no trabalho de design propriamente dito.

E é sua responsabilidade, como designer, garantir que o briefing de design forneça todas as informações importantes necessárias para o projeto.

Essa é uma etapa crucial a ser cumprida, especialmente ao criar um relacionamento e mostrar seu profissionalismo e experiência como designer. Evite ser o designer que liga para confirmar cronogramas, prazos ou paletas de cores muito depois de o projeto ter sido atribuído.

A melhor maneira de evitar isso é criar uma modelo breve que você pode usar para fazer uma verificação cruzada. Você pode obter ideias sobre os detalhes a serem acrescentados ao seu briefing de design em projetos semelhantes em que tenha trabalhado.

Mas há detalhes essenciais que nunca devem faltar, como:

Informações sobre o histórico da empresa : O nicho, a base de clientes,personas de clientese o público-alvo. Você também precisa conhecer as pessoas a serem contatadas em caso de dúvidas. Isso inclui os parceiros da empresa, como ohospedagem na Web se você estiver projetando um gráfico para um site, por exemplo

: O nicho, a base de clientes,personas de clientese o público-alvo. Você também precisa conhecer as pessoas a serem contatadas em caso de dúvidas. Isso inclui os parceiros da empresa, como ohospedagem na Web se você estiver projetando um gráfico para um site, por exemplo Tipo de projeto : Que tipo de projeto é esse? Pode ser o design de um logotipo,design de produtoou criação de pôsteres

: Que tipo de projeto é esse? Pode ser o design de um logotipo,design de produtoou criação de pôsteres **Diretrizes da marca : Como a marca deve ser representada? Então odetalhes da marca como a fonte da assinatura, as paletas de cores e o posicionamento do logotipo devem ser especificados.

: Como a marca deve ser representada? Então odetalhes da marca como a fonte da assinatura, as paletas de cores e o posicionamento do logotipo devem ser especificados. Objetivos do projeto : O que a empresa espera alcançar com o conceito que você criou? Além disso, como eles avaliarão seu sucesso?

: O que a empresa espera alcançar com o conceito que você criou? Além disso, como eles avaliarão seu sucesso? Orçamento : Quanto a empresa está disposta a gastar no projeto?

: Quanto a empresa está disposta a gastar no projeto? Cronogramas: Quanto tempo se espera que o projeto leve?

Aqui está um excelente exemplo de um simples modelo de fluxo de trabalho da Nike que você pode usar para criar seu modelo de briefing criativo.

via Mailshake Ao criar seu modelo de briefing, **Documentos do ClickUp é uma das ferramentas que você deve considerar usar. Ela permite que você crie e salve seu modelo de resumo de design no Docs.

O produto permite adicionar recursos como tabelas e incorporar marcadores para formatar o documento. É uma ferramenta ferramenta de colaboração de documentos que permite que você e sua equipe editem o documento em tempo real. Você pode compartilhar essa página do documento com clientes ou outras partes interessadas por meio de um link público ou privado.

Por fim, você pode integrar o documento às tarefas em seu fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos .

Crie belos documentos, wikis e muito mais - depois conecte-os a fluxos de trabalho para executar ideias com sua equipe

Depois de receber todos os detalhes do briefing do projeto, certifique-se de entender cada requisito e de ter todas as perguntas respondidas nesse estágio inicial.

Lembre-se de que seu briefing será seu ponto de referência durante todo o processo de design gráfico. Faça o download do modelo de resumo de design do ClickUp

Etapa 2. Pesquisar o tópico

O briefing criativo do projeto lhe dará muitos detalhes sobre um determinado projeto. São informações essenciais, mas não são todas as informações de que você precisa para apresentar um conceito ou design fantástico. Você ainda precisa fazer sua pesquisa para entender melhor as metas da empresa e saber como usar sua habilidade para ajudá-la a atingir essas metas.

Comece examinando os projetos anteriores da empresa em sua biblioteca de design gráfico para ter uma noção de tendências úteis específicas, como o tipo de design com o qual os clientes da empresa mais interagem nas plataformas on-line. Você também pode solicitar acesso a dados de mídia social e ferramentas de página de destino relatórios de atividades para confirmar isso.

Além disso, analise os guias de estilo como parte de sua pesquisa. Isso é importante porque você quer garantir que o resultado final esteja alinhado com a marca da empresa. Além dos guias, você pode verificar os outros materiais e plataformas de marketing que a empresa já produziu.

Por exemplo, se estiver criando um infográfico de mídia social, verifique o que a empresa publicou em sua conta em ocasiões anteriores para obter ideias gerais, como as fontes do projeto, as cores preferidas, entre outras, para esse tipo de conteúdo.

Mas se você estiver projetando um gráfico para o site da empresa, verifique primeiro o site para entender o estilo da empresa práticas de design de sites fonte, cores e outros elementos visuais.

É vantajoso realizar uma pesquisa geral de mercado para entender as tendências de design em setores específicos. Você não precisa segui-las, mas é uma informação que vale a pena ter.

Por exemplo, você pode descobrir que há elementos de design com os quais seu público-alvo interage mais em plataformas on-line ou descobrir quais fontes ou cores funcionam bem em setores específicos. Além disso, você deve realizar pesquisas sobre a concorrência.

Com base em suas descobertas, você pode apontar elementos semelhantes que funcionam para a maioria das marcas. Você também se informa sobre os designs e conceitos existentes dos concorrentes para evitar criar conceitos semelhantes aos de outras marcas.

Embora toda essa pesquisa possa ser trabalhosa e demorada, ferramentas como **Bloco de notas do ClickUp facilitar a parte de anotações.

Faça anotações rapidamente, formate com edição avançada e transforme entradas em tarefas rastreáveis que podem ser acessadas de qualquer lugar

O aplicativo de anotações permite que você faça anotações rastreáveis de qualquer lugar. Você pode usar seus recursos avançados de formatação para organizar seus dados com marcadores, destacar descobertas importantes com cores e ajustar cabeçalhos para mostrar a estrutura do texto.

A melhor parte do recurso é que você pode capturar notas de qualquer lugar, seja no aplicativo do telefone ou por meio da extensão do ClickUp para o Chrome, e transformar suas notas em uma tarefa acionável no ClickUp.

Etapa 3. Brainstorm de ideias

A esta altura do processo, você deve ter uma ideia sólida do que seus clientes ou gerentes estão procurando e do que está funcionando atualmente no setor.

A próxima etapa de seu processo de design gráfico é o desenvolvimento do conceito - é hora de encontrar ideias que atinjam e superem as expectativas de seus clientes. É hora de buscar inspiração em sessão de brainstorming s; inicie sua sessão de brainstorming depois de receber o briefing e quando os resultados da pesquisa ainda estiverem frescos.

A única coisa melhor do que ideias criativas de um único designer é ter mais ideias de mais designers. Portanto, compartilhe o briefing e a pesquisa com seus equipe de design gráfico para colaborar e reunir todas as suas ideias brilhantes. Para que as sessões de brainstorming sejam eficazes, você precisará de uma ferramenta para ajudar a conectar todas as suas ideias e criar roteiros que possam ser facilmente consultados.

Nesse caso, use Mapas mentais do ClickUp para planejar e organizar ideias e criar um esboço mais visual. Você também pode compartilhar seus Mind Maps com sua equipe, clientes e outras pessoas, facilitando a visualização do processo de design e das ideias ou a apresentação de feedback.

Planeje e organize projetos, ideias ou tarefas existentes no ClickUp para obter o melhor esboço visual

Por fim, certifique-se de que suas ideias de design estejam alinhadas com o briefing criativo do projeto e com a pesquisa antes de passar para a próxima etapa do processo de design gráfico.

Etapa 4. Criar um quadro de humor

Depois de definir as melhores ideias de design, a próxima etapa do processo criativo deve ser colocá-las em um quadro de humor - uma coleção de conteúdo visual que cria uma ideia aproximada da aparência do conceito final.

Veja abaixo um exemplo de um mood board de tipografia, pois ele ajuda a visualizar a grande variedade de fontes que podem ser usadas em um projeto específico e os estilos de imagem correspondentes que podem ser usados com elas.

via Labirinto Essas não são as únicas coisas que você pode incluir em seu mood board. Como os mood boards o ajudam a definir a direção do seu projeto, tente adicionar qualquer coisa que o ajude, sejam ilustrações, palavras descritivas ou paletas de cores.

Um mood board é o mais próximo que você pode chegar de ver como seria o produto final, mesmo antes de trabalhar nele. Como resultado, ele facilita a visualização das melhores ideias a serem usadas e daquelas que devem ser descartadas. Além disso, é possível observar os designs que você poderia combinar para criar designs ainda melhores.

Bônus: Confira_ **10 modelos gratuitos de quadros de humor para organizar suas ideias Cada designer gráfico aborda o mood boarding de forma diferente. Alguns preferem quadros de humor físicos, enquanto outros preferem quadros de humor digitais. Qualquer um dos dois funcionará muito bem. Porém, se estiver trabalhando com uma equipe de design remota, o mood board digital é a melhor opção.

Você pode colaborar com outros profissionais de criação de qualquer lugar durante todo o processo criativo, desde que forneça o acesso necessário. Um dos melhores recursos que você pode usar para quadros de humor digitais é o ClickUp's software de quadros brancos virtuais .

Os quadros brancos permitem que os usuários visualizem conceitos, vinculem vários objetos de pessoas diferentes e carreguem imagens, links e tarefas do ClickUp.

As ferramentas de quadro branco facilitam a visualização de qualquer conceito com sua equipe Quadros de humor são fáceis de consultar se você ou alguém da sua equipe estiver preso em qualquer ponto do processo de design. Lembre-se apenas de se ater aos requisitos do briefing e a todas as informações obtidas em sua pesquisa.

Compartilhe as ideias do mood board com seus clientes e outras partes interessadas para ver se estão todos na mesma página. Isso é importante porque, se eles tiverem uma visão diferente, você poderá ajustá-la antes de ir longe demais. Não perca tempo e esforço repetindo o processo mais tarde.

Etapa 5. Preparar esboços e obter feedback do cliente

Nesta etapa do seu processo de design gráfico, as ideias estão na parede, literalmente. Portanto, é hora de colocá-las no papel ou em dispositivos digitais, como iPads ou computadores, o que for melhor para você.

Crie o maior número possível de esboços, pois você ainda está explorando suas opções. Nesse momento, você não precisa refinar ou capturar cada pequeno detalhe. Dê apenas detalhes suficientes para ter uma ideia do conceito geral que você está buscando.

Um excelente exemplo desse tipo de esboço é o logotipo da WWF. O esboço não é tão detalhado quanto o design final. Em vez disso, ele se concentra principalmente no conceito de ter pandas como logotipo oficial.

via Amor pelo design do logotipo Ao fazer o esboço, você pode ter ideias melhores para adicionar detalhes ao design ou fontes a serem usadas. Mas lembre-se de usar o mood board para inspirá-lo e guiá-lo em seu projeto processo de esboço .

Quando terminar de fazer o esboço, examine seus conceitos e selecione os melhores esboços para apresentar aos clientes ou à gerência. Assim, por exemplo, se você tiver 20 esboços, escolha os cinco melhores.

Para esses cinco, você deve dedicar mais tempo a destacar os detalhes. Por exemplo, crie uma maquete digitalizada com software de design gráfico para obter essa aparência profissional. O esboço do logotipo original do Chase Bank mostra a versão digitalizada de uma forma mais apresentável.

via Amor pelo design do logotipo O feedback do cliente é um dos estágios mais estressantes de um fluxo de trabalho de design gráfico, mas não há problema se você seguir o briefing criativo e desenvolver um produto de qualidade. Nesse estágio, o cliente ou a gerência escolherá um esboço de design gráfico e dará instruções para eventuais revisões.

Você pode ponderar e apresentar suas principais opções e explicar o motivo, mas lembre-se de levar em conta as opiniões e o feedback deles, pois eles são o cliente ou a gerência que está solicitando esses designs. O melhor caminho é ajudá-los a entender seu ponto de vista e a direção criativa. Tente fazer perguntas específicas para entender a perspectiva deles e incentive-os a apontar o que gostaram em cada design para formular ideias para revisões.

Depois que todos estiverem alinhados quanto às modificações desejadas e à direção criativa, a próxima etapa é voltar ao software de design gráfico e trabalhar nos designs finais com a opinião do cliente ou da gerência em mente.

Etapa 6. Incorporar o feedback

**As revisões de design são um estágio do fluxo de trabalho pelo qual até mesmo o melhor designer gráfico precisa passar. Na verdade, talvez seja necessário fazer algumas rodadas de revisão antes que o cliente ou a gerência fique satisfeito com o produto final.

Mas você pode tentar fazer várias revisões por rodada para reduzir o tempo necessário para revisar o design final. Além disso, um excelente design gráfico processo de fluxo de trabalho permite o feedback interno de colegas e comunidades de designers gráficos.

Esse feedback identifica alguns dos problemas com seu design antes da apresentação, o que encurta o processo de feedback.

Depois que os clientes ou a gerência derem o feedback sobre o design, dê um prazo curto para que eles mudem de ideia. Se houver mais comentários a acrescentar, o que é muito normal, dê um ou dois dias para enviar uma confirmação e prosseguir com as revisões. Isso lhe poupará muito tempo para refazer o design.

O mais importante ao fazer revisões no design é evitar ir contra as solicitações dos clientes ou da gerência. Independentemente de você concordar ou não com elas, é tarde demais para acrescentar ideias.

Eles já definiram o design real que desejam. Se você achar que devem ser feitos ajustes, faça recomendações tendo em mente o objetivo e as preferências do cliente.

E o mais importante, considere os prazos. Avalie o feedback sobre o design e solicite uma extensão do prazo, se necessário, para que você tenha tempo suficiente para entregar um produto final de alta qualidade.

Etapa 7. Apresentar o produto final

Apresentar seu conceito final para aprovação do cliente é a última etapa e o momento decisivo em seu fluxo de trabalho de design gráfico. Nesse ponto do processo, você deve ter feito todas as revisões necessárias e estar pronto para apresentar a obra-prima do seu design.

Mas antes de apresentá-lo, siga estas etapas:

**Verifique se você tem todos os produtos a serem entregues. Verifique o briefing e certifique-se de que você tem tudo o que deve produzir. **Verifique novamente o alinhamento de seu resultado final com o briefing e o feedback do cliente ou da gerência: Consulte novamente o briefing do design para garantir que o design esteja de acordo com os padrões descritos no briefing no primeiro estágio do fluxo de trabalho do design gráfico. Certifique-se de que o resultado final esteja no formato de arquivo correto. Verifique o briefing e sua comunicação anterior com o cliente ou outras partes interessadas. Se eles quiserem seu produto em formato JPG, verifique se ele está em formato JPG. Use uma versão editável do software de seu resultado final. Isso ajudará o cliente ou a gerência, especialmente se eles quiserem fazer ajustes na versão final.

Depois de verificar os itens acima em sua lista, é hora de apresentar seu trabalho.

Se estiver trabalhando com um cliente, em particular, é essencial fazer um acompanhamento pouco tempo depois de enviar o produto final para ver se o seu produto estava de acordo com os padrões dele. Isso ajuda muito a criar relações de trabalho positivas que o colocarão no topo de sua mente para os próximos projetos de design gráfico.

Usando uma ferramenta de gerenciamento de projetos para gerenciar seu fluxo de trabalho de design

Um processo de design gráfico sólido e a ferramenta de gerenciamento de projetos correta são essenciais para criar os melhores recursos visuais . As empresas dependem de designs excepcionais para gerar leads e comunicar mensagens ao seu público.

Seja você um designer gráfico que gerencia sua empresa ou um departamento gráfico interno, as ferramentas certas, como um aplicativo de gerenciamento de projetos de design ajuda você com etapas críticas no processo de fluxo de trabalho de design gráfico, como ideação de documentos pesquisa de lojas e compreensão da importância do processo de feedback do cliente.

Lembre-se de que fazer tudo corretamente e estar preparado desde o início não só o ajudará a a economizar tempo e encurtar o processo de design. Isso também ajudará a garantir que você forneça visuais que não sejam apenas esteticamente agradáveis, mas que também proporcionem os melhores resultados possíveis.

Boa sorte! Experimente o ClickUp para gerenciamento de projetos de design

ian Loew é um empreendedor da Web e especialista em marketing de entrada, proprietário e diretor de desenvolvimento de negócios da Lform Design ._

_Depois de quatro anos ajudando empresas da Fortune 500 com a MGT Design, Ian embarcou em sua carreira de freelancer antes de fundar a Lform Design em 2005. Quando não está no comando, Ian pode ser encontrado andando de mountain bike com os amigos ou passando o tempo com a família