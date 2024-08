10 melhores softwares e ferramentas de colaboração para design gráfico em 2024

Você é um designer, colabora com designers e está tentando trabalhar de forma mais eficiente com a sua equipe?

As ferramentas de colaboração de design são a solução para isso. De fato, usar ferramentas de colaboração on-line podem gerar até 10% melhorias de produtividade, mudando para sempre a forma como equipes multifuncionais, como designers, marketing, vendas e outros departamentos, trabalham juntas, colaboram em tempo real ou de forma assíncrona, compartilham feedback e assim por diante.

Seja você um freelancer, uma pequena empresa ou uma grande organização, este resumo das melhores ferramentas de colaboração de design ajudará a melhorar a colaboração da equipe, simplificar seu fluxo de trabalho de design, acelerar seus processos atuais e fornecer um trabalho de design de alta qualidade. 👩‍🎨🎨

O que é software de colaboração em design?

O software de colaboração de design é uma ferramenta poderosa que permite que as equipes de design trabalhem juntas em projetos, compartilhem feedback e gerenciem arquivos de design com eficiência. Ele fornece uma plataforma em que designers, clientes e colaboradores podem se comunicar e trabalhar juntos em tempo real, independentemente do local.

O software de colaboração de design está se tornando cada vez mais popular no setor de criação porque ajuda as equipes a gerenciar melhor o trabalho, comunicar-se com eficiência e conhecer todos os detalhes do projeto quando necessário, sem pedir mais esclarecimentos por meio de discussões ou reuniões.

Benefícios do software de colaboração de design

Os benefícios mais importantes das ferramentas de colaboração de design são:

Melhorar a comunicação e a colaboração

Compartilhar ideias, feedback e comentários com facilidade

Gerenciar arquivos com eficiência

Economizar tempo e custos

Aumentar a produtividade

Diferentes tipos de usuários se beneficiam do software de colaboração em design:

Designers : Eles podem colaborar facilmente com outros designers e clientes e melhorar a comunicação para concluir projetos mais rapidamente

: Eles podem colaborar facilmente com outros designers e clientes e melhorar a comunicação para concluir projetos mais rapidamente Profissionais de marketing ou outras pessoas envolvidas em projetos de design : Uma ferramenta de colaboração de design pode oferecer aos profissionais de marketing e designers uma plataforma centralizada para todos os seus projetos de design, o que pode levar a uma melhorgerenciamento de campanhas de marketing e mantê-los alinhados emdiretrizes da marca em todos os momentos

: Uma ferramenta de colaboração de design pode oferecer aos profissionais de marketing e designers uma plataforma centralizada para todos os seus projetos de design, o que pode levar a uma melhorgerenciamento de campanhas de marketing e mantê-los alinhados emdiretrizes da marca em todos os momentos Clientes : Com as ferramentas de colaboração de design, os clientes podem se certificar de que o resultado final do design atenda às suas expectativas e dar feedback com facilidade

: Com as ferramentas de colaboração de design, os clientes podem se certificar de que o resultado final do design atenda às suas expectativas e dar feedback com facilidade Gerentes de projeto: Ao usar essas ferramentas, os gerentes de projeto podem atribuir tarefas eacompanhar seu progressoadicionar prazos e dar feedback na mesma plataforma

O que faz um bom software de colaboração de design?

As características que você deve considerar ao procurar o melhor software de colaboração para você ou sua equipe são:

Colaboração em tempo real

Acessibilidade

Controle de versão

Feedback e comentários

Segurança e privacidade

Facilidade de uso

Integração com outras ferramentas úteis

10 melhores softwares de colaboração de design em 2024

Aqui está uma lista dos 10 melhores softwares de colaboração de design com base em sua popularidade e avaliações em diferentes plataformas, como G2 e Capterra.

Melhor para colaboração em equipe e gerenciamento de projetos de design software

Monitore as atualizações do projeto, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

O ClickUp é uma ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos baseada na nuvem que ajuda equipes e empresas de todos os tamanhos a gerenciar tarefas, documentos, metas e prazos. Ele oferece uma variedade de recursos, incluindo gerenciamento de tarefas controle de tempo, calendários, modelos de projeto , colaboração em equipe e relatórios.

Essa ferramenta é uma das melhores ferramentas de colaboração de design para equipes de design porque toda a plataforma é totalmente personalizável, o que significa que pode ser configurada de qualquer maneira para atender às necessidades atuais e crescentes da empresa. Além disso, essa flexibilidade torna o gerenciamento de projetos mais fácil e permite que as equipes organizem seu trabalho de acordo com seu fluxo de trabalho preferido: Agile, Scrum, Kanban ou um processo personalizado. Ele também se integra a outras ferramentas populares, como Google Drive, Trello ou Slack.

Quanto aos recursos, o ClickUp oferece centenas de recursos personalizáveis, incluindo um quadros brancos digitais recurso que as equipes podem usar para colaboração - diferentes membros da equipe podem trabalhar juntos em tempo real ou de forma assíncrona, fazer brainstorming, criar estratégias, mapear ideias e fluxos de trabalho de design simples a complexos e muito mais.

Personalize facilmente seus quadros brancos adicionando documentos, tarefas e muito mais

O ClickUp também oferece uma biblioteca de modelos para equipes de design e criação para dar a você o poder de criar um fluxo de trabalho de design perfeitamente adaptado para refletir seu ideal processo de design .

O modelo Modelo de design gráfico da ClickUp vem com três exibições personalizadas que o ajudam a simplificar o processo de design gráfico do início ao fim

Além disso, os profissionais de design e os clientes podem usar Documentos do ClickUp com detecção colaborativa para itens como documentos de briefing criativo e utilização Prova para anotação de imagem, vídeo e PDF ou o gravador de tela do aplicativo, Clip by ClickUp para transmitir instruções claras e acelerar o processo de feedback do design.

Melhores recursos

Plataforma totalmente personalizável : Personalize cada parte do ClickUp para atender às necessidades da sua equipe e da sua empresa

: Personalize cada parte do ClickUp para atender às necessidades da sua equipe e da sua empresa 15+ visualizações personalizadas : Escolha entre mais de 15 maneiras de visualizar seu trabalho, incluindo a visualização de bate-papo

: Escolha entre mais de 15 maneiras de visualizar seu trabalho, incluindo a visualização de bate-papo Visualização de bate-papo : Envie mensagens instantâneas para sua equipe e mantenha as conversas ao lado do seu trabalho

: Envie mensagens instantâneas para sua equipe e mantenha as conversas ao lado do seu trabalho E-mail no ClickUp: Gerencie todas as suas comunicações por e-mail em um só lugar, sem a necessidade de programas e softwares adicionais. Envie notícias da empresa, atribuições, tarefas, informações e mensagens críticas no ClickUp sem precisar alterar as guias

Gerencie todas as suas comunicações por e-mail em um só lugar, sem a necessidade de programas e softwares adicionais. Envie notícias da empresa, atribuições, tarefas, informações e mensagens críticas no ClickUp sem precisar alterar as guias Quadros brancos: Crie recursos visuais para reuniões virtuais e mapeie projetos e ideias para comunicar planos às suas equipes

Observadores : Quando alguém é designado como observador, ele recebe automaticamente notificações quando são feitas atualizações em uma tarefa, eliminando a necessidade de acompanhamento manual

: Quando alguém é designado como observador, ele recebe automaticamente notificações quando são feitas atualizações em uma tarefa, eliminando a necessidade de acompanhamento manual Comentários e menções atribuídos : Crie itens de ação em uma tarefa e atribua-os a outras pessoas ou até mesmo a você mesmo, e use o recurso de menções para chamar a atenção de outras pessoas para itens em tarefas ou na visualização do Chat

: Crie itens de ação em uma tarefa e atribua-os a outras pessoas ou até mesmo a você mesmo, e use o recurso de menções para chamar a atenção de outras pessoas para itens em tarefas ou na visualização do Chat Gerenciamento de tarefas : O ClickUp oferece um sistema avançado de gerenciamento de tarefas que permite aos usuários criar e atribuir tarefas aos membros da equipe, acompanhar o progresso, definir prazos e adicionar anexos e listas de verificação

: O ClickUp oferece um sistema avançado de gerenciamento de tarefas que permite aos usuários criar e atribuir tarefas aos membros da equipe, acompanhar o progresso, definir prazos e adicionar anexos e listas de verificação Ferramentas de colaboração : O ClickUp oferece muitas ferramentas de colaboração, incluindo comentários em tempo real, compartilhamento de arquivos e integração com outras ferramentas, como Slack e Google Drive

: O ClickUp oferece muitas ferramentas de colaboração, incluindo comentários em tempo real, compartilhamento de arquivos e integração com outras ferramentas, como Slack e Google Drive Recursos específicos de design: O ClickUp tem recursos específicos de design, como umferramenta de revisão on-line e uma ferramenta de feedback visual, que são úteis para a criação de projetos visuais

Limitações

Curva de aprendizado: Como o ClickUp oferece uma ampla gama de recursos e opções de personalização, aprender a usar a plataforma para colaborar de forma eficaz pode levar algum tempo. Esse endereço é especialmente para novos usuários, mas depois que eles começarem a trabalhar na plataforma junto com a equipe e leremCentral de Ajuda eles podem facilmente superar esse problema

Preços

Free Forever : Plano gratuito repleto de recursos

: Plano gratuito repleto de recursos Ilimitado : uS$ 7 por mês/usuário

: uS$ 7 por mês/usuário Business : uS$ 12 por mês/usuário

: uS$ 12 por mês/usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,7 de 5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7 de 5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (mais de 3.519 avaliações) ### 2. Flipsnack

Melhor para design on-line e interativo criação de conteúdo

via Flipsnack Flipsnack é um software de design interativo que permite aos usuários criar e publicar conteúdo interativo, incluindo revistas, folhetos e catálogos como flipbooks. A Flipsnack faz parte desta lista das melhores ferramentas de colaboração de design porque, com o editor fácil de usar e uma variedade de modelos e opções de personalização, a Flipsnack simplifica a criação de designs interativos para qualquer pessoa.

**Melhores recursos

Revisão e comentários on-line: Os colaboradores podem revisar e comentar os designs on-line, facilitando para qualquer equipe de design obter feedback e fazer revisões em tempo real

Os colaboradores podem revisar e comentar os designs on-line, facilitando para qualquer equipe de design obter feedback e fazer revisões em tempo real Espaço de trabalho colaborativo com histórico de versões: Várias equipes podem trabalhar no mesmo projeto ao mesmo tempo, tendo um registro de todas as alterações e versões

Várias equipes podem trabalhar no mesmo projeto ao mesmo tempo, tendo um registro de todas as alterações e versões Modelos personalizáveis: A Flipsnack oferece uma variedade demodelos de design gráfico para diferentes necessidades, facilitando a criação rápida de designs com aparência profissional

A Flipsnack oferece uma variedade demodelos de design gráfico para diferentes necessidades, facilitando a criação rápida de designs com aparência profissional Publicações e flipbooks incorporáveis: Projetos criados eportfólios interativos podem ser incorporados em sites ou compartilhados por meio de mídias sociais

Projetos criados eportfólios interativos podem ser incorporados em sites ou compartilhados por meio de mídias sociais Integração com serviços populares de armazenamento em nuvem: Integra-se com serviços populares de armazenamento em nuvem, como Google Drive e Dropbox, facilitando a importação e exportação de arquivos de design

limitações do ####

Páginas de flipbook e armazenamento limitados para planos menores: Como usuário gratuito, você só recebe 30 páginas/flipbook e um tamanho total de 100 MB/flipbook. Especialmente se você for um editor ou trabalhar para uma empresa, precisará de outros planos

Preços

Gratuito (14 dias de teste gratuito)

(14 dias de teste gratuito) Iniciante: US$ 14 por mês

US$ 14 por mês Profissional : uS$ 35 por mês

: uS$ 35 por mês Empresarial : uS$ 79 por mês

: uS$ 79 por mês Business Plus : $207,50 por mês

: $207,50 por mês Enterprise : uS$ 355 por mês

: uS$ 355 por mês Custom: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,5 de 5 (104 avaliações)

4,5 de 5 (104 avaliações) Capterra: 4,6 de 5 (241 avaliações)

3. Marvel

Melhor para prototipagem e testes

Via Marvel Marvel é uma plataforma de design baseada na Web que permite aos usuários criar protótipos interativos e wireframes para sites e aplicativos móveis. Com uma interface amigável e ferramentas intuitivas de arrastar e soltar, o Marvel facilita a criação e o compartilhamento de protótipos com colegas, a equipe de design e colaboradores.

Melhores recursos

Prototipagem de design interativo com animações e transições: As equipes de criação podem oferecer aos clientes e colegas uma representação mais precisa do produto final

As equipes de criação podem oferecer aos clientes e colegas uma representação mais precisa do produto final Ferramentas de colaboração para feedback e comentários: A equipe pode dar feedback e fazer comentários diretamente nos protótipos de design, facilitando a coleta e a organização do feedback

A equipe pode dar feedback e fazer comentários diretamente nos protótipos de design, facilitando a coleta e a organização do feedback Fácil organização do design com recursos amigáveis ao desenvolvedor: A Marvel oferece recursos amigáveis ao desenvolvedor, como exportação de código, facilitando o envio de designs para os desenvolvedores

A Marvel oferece recursos amigáveis ao desenvolvedor, como exportação de código, facilitando o envio de designs para os desenvolvedores Integração com outros ferramentas de design populares Como Sketch e Figma: A Marvel se integra a ferramentas de design populares, facilitando a importação e exportação de arquivos

ferramentas de design populares A Marvel se integra a ferramentas de design populares, facilitando a importação e exportação de arquivos Testes e análises de usuários: A Marvel oferece recursos de testes e análises de usuários, facilitando a otimização de designs com base no feedback e no comportamento dos usuários

Limitações

Controle de versão limitado: Por causa disso, pode ser difícil gerenciar alterações e revisões de designs

Preços

Gratuito : $0

: $0 Pro : uS$ 12 por mês

: uS$ 12 por mês Equipe : uS$ 42 por mês

: uS$ 42 por mês Empresa : uS$ 84 por mês

: uS$ 84 por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,4 de 5 (224 avaliações)

G2: 4,4 de 5 (224 avaliações)

4,4 de 5 (224 avaliações) Capterra: 4,6 de 5 (86 avaliações)

## *4. Figma

Melhor para criar designs

via Figma Figma é uma ferramenta de design baseada na nuvem que permite aos usuários criar e colaborar em designs digitais, incluindo interfaces de usuário, wireframes e gráficos. Com uma ampla variedade de recursos e um poderoso sistema de colaboração, o Figma é uma escolha popular para equipes criativas que trabalham em projetos complexos.

Melhores recursos

Espaço de trabalho de design colaborativo em tempo real: As equipes podem colaborar em tempo real no mesmo design, facilitando o trabalho em conjunto e a realização de alterações rapidamente

As equipes podem colaborar em tempo real no mesmo design, facilitando o trabalho em conjunto e a realização de alterações rapidamente Sistemas de design para design consistente e eficiente: Isso permite que as equipes criem designs consistentes com mais eficiência

Isso permite que as equipes criem designs consistentes com mais eficiência Layout automático para design responsivo: Isso facilita a criação de layouts responsivos para diferentes tamanhos de tela

Isso facilita a criação de layouts responsivos para diferentes tamanhos de tela Ferramentas de prototipagem e animação: Permitem que as equipes criem protótipos interativos

Permitem que as equipes criem protótipos interativos Plugins e integrações com ferramentas de design populares: A Figma oferece uma ampla variedade de plugins e integrações com ferramentas de design populares, facilitando a ampliação da funcionalidade da plataforma

Limitações

Acesso off-line limitado: Como a Figma é uma ferramenta baseada na nuvem, ela pode não ser a melhor opção para usuários que precisam trabalhar off-line ou em áreas com conectividade limitada à Internet

Preços

Inicial : $0

: $0 Figma Professional : uS$ 12 por mês

: uS$ 12 por mês Figma Organization : uS$ 45 por mês

: uS$ 45 por mês Figma Enterprise: $75 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,7 de 5 (809 avaliações)

4,7 de 5 (809 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (617 avaliações)

5. Bibliotecas da Adobe Creative Cloud

Melhor para projetar sistemas e bibliotecas

via Bibliotecas da Adobe Creative Cloud Bibliotecas da Adobe Creative Cloud é uma plataforma de gerenciamento de ativos digitais integrada à Adobe Creative Cloud. Essa plataforma permite que os usuários armazenem, organizem e compartilhem ativos criativos, como gráficos, cores, estilos de caracteres e logotipos em diferentes aplicativos e projetos da Adobe. Com as Bibliotecas da Creative Cloud, os designers podem acessar e usar seus ativos perfeitamente em vários projetos, economizando tempo e simplificando seus fluxos de trabalho.

Melhores recursos

Ativos de design centralizados para facilitar a colaboração : As equipes podem armazenar e compartilhar ativos de design como cores, tipografia e gráficos em uma biblioteca centralizada

: As equipes podem armazenar e compartilhar ativos de design como cores, tipografia e gráficos em uma biblioteca centralizada Bibliotecas compartilhadas : As bibliotecas podem ser compartilhadas entre as equipes, facilitando o acesso e o uso de ativos de design em diferentes projetos

: As bibliotecas podem ser compartilhadas entre as equipes, facilitando o acesso e o uso de ativos de design em diferentes projetos Integração com outras ferramentas de design populares, como Photoshop e Illustrator: As bibliotecas podem ser integradas a ferramentas de design populares da Adobe, facilitando a importação e a exportação de arquivos

As bibliotecas podem ser integradas a ferramentas de design populares da Adobe, facilitando a importação e a exportação de arquivos Acesso e permissões personalizáveis para diferentes usuários: As bibliotecas podem ser personalizadas para dar a diferentes usuários níveis variados de acesso e permissões

As bibliotecas podem ser personalizadas para dar a diferentes usuários níveis variados de acesso e permissões Sincronização automática entre dispositivos e plataformas: Isso facilita o trabalho em projetos de qualquer lugar

limitações do ####

Controle de versão limitado: O sistema de controle de versão é um pouco limitado, o que pode dificultar o gerenciamento de alterações e revisões de designs

Preços

Avaliação gratuita : teste de 7 dias

: teste de 7 dias Pessoas físicas : uS$ 52,99 por mês

: uS$ 52,99 por mês Estudantes e professores :$19,99 por mês

:$19,99 por mês Empresas: uS$ 33,99 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,6 de 5 (34.906 avaliações)

4,6 de 5 (34.906 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (7090 avaliações)

Bônus:

6. Miro

Melhor para brainstorming e visualização de ideias de design

Via Miro Miro é um quadro branco on-line plataforma que permite que as equipes trabalhem remotamente em várias tarefas, incluindo brainstorming, ideação e gerenciamento de projetos.

Melhores recursos

**Colaboração em tempo real Quadro branco para brainstorming e ideação: Istoferramenta de design thinkingtem um quadro branco on-line que facilita o brainstorming de ideias e a colaboração entre as equipes em tempo real

Istoferramenta de design thinkingtem um quadro branco on-line que facilita o brainstorming de ideias e a colaboração entre as equipes em tempo real Modelos personalizáveis: O Miro oferece uma variedade de modelos para diferentes tarefas de design, facilitando o início rápido de um projeto

O Miro oferece uma variedade de modelos para diferentes tarefas de design, facilitando o início rápido de um projeto Integração com ferramentas de design populares, como Figma e Sketch : O Miro se integra a ferramentas de design populares, facilitando a importação e exportação de arquivos

: O Miro se integra a ferramentas de design populares, facilitando a importação e exportação de arquivos Fácil compartilhamento e comentários para feedback e colaboração: Qualquer membro da equipe pode obter feedback e fazer revisões com facilidade

Qualquer membro da equipe pode obter feedback e fazer revisões com facilidade Vídeo e áudio: Oferece a possibilidade de adicionar mídia interativa

limitações do ####

Opções de personalização limitadas para objetos e elementos: Isso pode restringir a criatividade de designers e colaboradores

Preço

Versão gratuita : Disponível

: Disponível Equipe : uS$ 10 por membro/mês

: uS$ 10 por membro/mês Empresa : uS$ 20 por membro/mês

: uS$ 20 por membro/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,8 de 5 (4448 avaliações)

4,8 de 5 (4448 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (1194 avaliações)

7. InVision

Melhor para comentários e marcação

via InVision InVision é uma plataforma de colaboração e design digital que permite que as equipes criem e compartilhem protótipos, animações e designs para aplicativos da Web e móveis. Com recursos como comentários e colaboração em tempo real, a InVision facilita o trabalho conjunto em projetos de qualquer lugar.

Melhores recursos

Colaboração de design em tempo real com comentários e feedback: Isso permite que as equipes adicionem comentários e feedback aos projetos

Isso permite que as equipes adicionem comentários e feedback aos projetos Ferramentas de prototipagem e animação de design: Permitem que as equipes criem protótipos interativos.

Permitem que as equipes criem protótipos interativos. Gerenciamento do sistema de design: Ajuda a criar um design consistente

Ajuda a criar um design consistente Integração com ferramentas de design populares: Pode ser integrado ao Sketch e ao Photoshop

Pode ser integrado ao Sketch e ao Photoshop Testes e análises de usuários para otimização do design: Isso facilita a otimização de designs com base no feedback e no comportamento do usuário

limitações do ####

Recursos limitados para controle de versão e gerenciamento de arquivos, o que pode tornar difícil para os designers acompanharem as alterações e atualizações

Preços

Versão gratuita : Disponível

: Disponível Versão inicial : uS$ 15 por mês

: uS$ 15 por mês Profissional : uS$ 25 por mês

: uS$ 25 por mês Equipe : uS$ 99 por mês

: uS$ 99 por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,4 de 5 (671 avaliações)

4,4 de 5 (671 avaliações) Capterra: 4,6 de 5 (722 avaliações)

8. Frame.io

Melhor para feedback e avaliações de membros da equipe e clientes

via Frame.io Frame.io é uma plataforma de colaboração em vídeo que permite que as equipes colaborem em projetos de vídeo em tempo real. Com recursos como controle de versão, anotações e compartilhamento seguro, é uma ótima ferramenta para revisões e feedback.

Melhores recursos

Comentários e feedback em tempo real: Permite que os membros da equipe deixem comentários e feedback sobre partes específicas de um vídeo ou imagem

Permite que os membros da equipe deixem comentários e feedback sobre partes específicas de um vídeo ou imagem Controle de versão: Ajuda a equipe a comparar facilmente diferentes versões de um vídeo ou imagem, podendo visualizar as alterações e reverter para versões anteriores, se necessário

Ajuda a equipe a comparar facilmente diferentes versões de um vídeo ou imagem, podendo visualizar as alterações e reverter para versões anteriores, se necessário Fluxos de trabalho de colaboração: Esse software facilita a alocação de tarefas, o acompanhamento do progresso e ajuda a facilitar o processo de aprovação

Esse software facilita a alocação de tarefas, o acompanhamento do progresso e ajuda a facilitar o processo de aprovação Compartilhamento seguro: Facilita o compartilhamento de ativos de vídeo e imagem com clientes e outros membros da equipe, além de garantir que eles permaneçam privados e seguros

Facilita o compartilhamento de ativos de vídeo e imagem com clientes e outros membros da equipe, além de garantir que eles permaneçam privados e seguros Integração com outras ferramentas: O Frame.io pode se integrar a uma ampla gama de outras ferramentas e plataformas, incluindo Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro e Slack

limitações do ####

Dependência de conectividade de alta velocidade com a Internet: Isso pode dificultar a colaboração eficaz de colaboradores remotos com velocidades de Internet mais lentas

Preços

Versão gratuita : Disponível

: Disponível Pro : uS$ 15 por mês

: uS$ 15 por mês Team : uS$ 25 por mês

: uS$ 25 por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,5 de 5 (60 avaliações)

4,5 de 5 (60 avaliações) Capterra: 4,6 de 5 (73 avaliações)

9. Milanote

Melhor para pesquisar projetos e criar quadros de humor

via Milanote Milanote é uma plataforma que permite que as equipes colaborem em uma série de tarefas, incluindo brainstorming, anotações e gerenciamento de projetos, além de criar quadros de humor e fazer pesquisas para seus projetos.

Melhores recursos

**Ferramentas de colaboração visual : Facilita a colaboração entre as equipes de design em ideias e conceitos, com a capacidade de adicionar notas, imagens, links e muito mais a um quadro compartilhado

Facilita a colaboração entre as equipes de design em ideias e conceitos, com a capacidade de adicionar notas, imagens, links e muito mais a um quadro compartilhado Colaboração em tempo real: Permite que toda a equipe trabalhe em conjunto e em tempo real no mesmo quadro, com a possibilidade de ver alterações e atualizações

Permite que toda a equipe trabalhe em conjunto e em tempo real no mesmo quadro, com a possibilidade de ver alterações e atualizações Fácil compartilhamento de arquivos: Facilita o compartilhamento de arquivos ecolaborar em projetoscom a capacidade de carregar e compartilhar arquivos diretamente no quadro

Facilita o compartilhamento de arquivos ecolaborar em projetoscom a capacidade de carregar e compartilhar arquivos diretamente no quadro Integrações: Este software pode se integrar a uma série de ferramentas e plataformas, incluindo Adobe Creative Cloud, Figma e Sketch

Este software pode se integrar a uma série de ferramentas e plataformas, incluindo Adobe Creative Cloud, Figma e Sketch Modelos: Oferece uma variedade de modelos personalizáveis para qualquer projeto de design, incluindo wireframes, mood boards e briefs de design, tornando a colaboração mais eficiente

limitações do ####

As opções limitadas de exportação de designs podem restringir a capacidade de compartilhar ou apresentar o trabalho feito na plataforma fora da ferramenta

Preços

Versão gratuita : Disponível

: Disponível Pagamento por pessoa : uS$ 12,50 por mês

: uS$ 12,50 por mês Faça upgrade da sua equipe: US$ 49 por mês para até 10 pessoas

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,5 de 5 (40 avaliações)

4,5 de 5 (40 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (52 avaliações)

10. Noção

Melhor para reunir referências

Noção é um software que permite que as equipes colaborem em diferentes tarefas. Ele também é um ferramenta de gerenciamento de projetos e pode ser usada para fazer anotações e compartilhamento de conhecimento .

Melhores recursos

Poderosa funcionalidade de banco de dados : A funcionalidade de banco de dados do Notion permite que as equipes acompanhem e gerenciem ativos de design, feedback e progresso, tudo em um só lugar

: A funcionalidade de banco de dados do Notion permite que as equipes acompanhem e gerenciem ativos de design, feedback e progresso, tudo em um só lugar Colaboração em tempo real: Permite que toda a equipe trabalhe em conjunto e em tempo real no mesmo documento, o que facilita a obtenção de feedback e a realização de alterações rapidamente

Permite que toda a equipe trabalhe em conjunto e em tempo real no mesmo documento, o que facilita a obtenção de feedback e a realização de alterações rapidamente Espaço de trabalho personalizável: Adicione tarefas, páginas, notas e muito mais

Adicione tarefas, páginas, notas e muito mais Multimídia incorporada: O Notion permite que os usuários incorporem arquivos multimídia, como imagens, vídeos e áudio, diretamente em seus projetos

O Notion permite que os usuários incorporem arquivos multimídia, como imagens, vídeos e áudio, diretamente em seus projetos Integração com outras ferramentas: Integre o Notion com Figma, Sketch e Adobe Creative Cloud

Limitações

Recursos limitados para tarefas específicas de design podem dificultar o uso da plataforma para projetos de design mais complexos

Preços

Versão gratuita : Disponível

: Disponível Mais : uS$ 10 por mês

: uS$ 10 por mês Business : uS$ 18 por mês

: uS$ 18 por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,7 de 5 (2.097 avaliações)

G2: 4,7 de 5 (2.097 avaliações)

4,7 de 5 (2.097 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (1542 avaliações)

Entregue projetos bem-sucedidos com software de colaboração de design

Ferramentas modernas de colaboração de design com colaboração em equipe os recursos de colaboração em equipe permitem que várias equipes trabalhem juntas e sem problemas em projetos de design complexos. Eles melhoram a comunicação da equipe, aumentam a produtividade, estimulam a criatividade, tornam as informações mais acessíveis e, o mais importante, mantêm todas as suas equipes na mesma página.

Ferramentas como ClickUp, Flipsnack, Marvel, Figma e outras ferramentas de design software de colaboração pode ser usado para dar à sua equipe de design as ferramentas necessárias para entregar projetos bem-sucedidos dentro do prazo. E com ferramentas como o ClickUp, você pode gerenciar todo o seu fluxo de trabalho de design de produtos para simplificar o seu processo de design e usar os recursos avançados de colaboração para manter suas equipes conectadas, alinhadas e no circuito o tempo todo.

Escritor Convidado:_

Isabela Boncila é especialista em marketing da Flipsnack, um software que transforma PDFs em flipbooks interativos. Ela é apaixonada por marketing, redação e tecnologia.