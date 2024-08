10 melhores aplicativos de criação de conteúdo para criadores em 2024

Se você é um designer profissional que está elaborando imagens de marca ou um gerente de projetos de mídia social se você está procurando novas maneiras de envolver os clientes, a criação de um belo conteúdo pode ajudá-lo a realizar o trabalho. Mas isso também pode consumir muito tempo, especialmente se você estiver lidando com um grande projeto de conteúdo.

É aí que a tecnologia e a Ferramentas de criação de conteúdo com IA entram em cena. Com essas ferramentas e aplicativos, você pode economizar tempo em imagens, ativos de marca e materiais de marketing. Aqui, mostraremos o que você deve procurar nos aplicativos de criação de conteúdo e destacaremos as 10 melhores opções que todo criador deve conhecer. 🎨

O que você deve procurar nos aplicativos de criação de conteúdo?

Não existe um aplicativo específico de criação de conteúdo que supere todas as ferramentas. O software certo para a sua empresa depende do tipo de conteúdo que você precisa criar, das áreas em que precisa de suporte e de como ele se encaixa em sua estratégia geral processo de produção de conteúdo .

Os aplicativos de geração e criação de conteúdo que o ajudarão a realizar o trabalho devem:

Criar o tipo de conteúdo desejado: Cada aplicativo é diferente. Certifique-se de que o aplicativo que você está considerando possa criar o tipo de conteúdo de que você precisa - seja edição de vídeo, gráficos de mídia social, infográficos ou uma ferramenta para ajudar a gerenciar umfluxo de trabalho de conteúdo *Integração com suas outras ferramentas: Os excelentes aplicativos de criação de conteúdo visual oferecem integrações com outras ferramentas de design e publicação para simplificar o processo

Cada aplicativo é diferente. Certifique-se de que o aplicativo que você está considerando possa criar o tipo de conteúdo de que você precisa - seja edição de vídeo, gráficos de mídia social, infográficos ou uma ferramenta para ajudar a gerenciar umfluxo de trabalho de conteúdo *Integração com suas outras ferramentas: Os excelentes aplicativos de criação de conteúdo visual oferecem integrações com outras ferramentas de design e publicação para simplificar o processo Ter níveis de preços adequados ao seu orçamento: As melhores ferramentas têm várias faixas de preço para que você possa escolher a opção mais adequada às suas necessidades

Agora que você já sabe o que procurar nas ferramentas de criação de conteúdo, vamos nos aprofundar nos melhores aplicativos que você deve experimentar. 🛠️

Os 10 melhores aplicativos de criação de conteúdo para usar em 2024

Como designer, especialista em marketing, gerente de mídia social ou outra função relacionada, a criação de conteúdo é uma grande parte do seu dia a dia. Encontrar o melhor Ferramentas de IA e ferramentas de conteúdo podem ajudar a economizar seu tempo, para que você possa criar um conteúdo ainda mais impressionante.

Aqui está um resumo dos nossos 10 principais aplicativos de criação de conteúdo que podem ajudá-lo a ter um fluxo de trabalho mais eficiente. 🤩

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

Graças ao ClickUp, designers e gerentes de marketing em todo o mundo descobriram que é mais fácil simplificar os fluxos de trabalho e ser mais eficiente. Com o novas ferramentas de IA para otimizar processos e modelos de estratégia de conteúdo para criar conteúdo mais rapidamente, não é surpresa que a mais de 6 milhões de usuários fizeram do ClickUp uma parte integrante de seus programas de produção de conteúdo.

O novo assistente alimentado por IA no ClickUp foi projetado para ajudá-lo a trabalhar de forma mais inteligente em seu processo de criação de conteúdo e economizar tempo enquanto aprimora suas habilidades de redação. É fácil trabalhar a partir de um prompt de equipe específico no Documentos do ClickUp -seja em mídia social, SEO, vendas ou engenharia - para gerar ideias criativas e resumir textos extensos.

E com a Universal Search, nunca foi tão fácil encontrar qualquer arquivo em aplicativos conectados, como Google Drive, Slack e Figma, tudo em uma plataforma centralizada.

Melhores recursos do ClickUp

IA do ClickUp é um criador de conteúdo poderoso para necessidades específicas da equipe

Comcentenas de modelosé fácil criar qualquer tipo de conteúdo na velocidade da luz

A funcionalidade de estimativa e controle de tempo oferece visibilidade dos seus fluxos de trabalho e facilita a alocação do tempo do projeto em projetos maiores que exigem muito tempo de edição de fotos ou vídeos

A interface fácil de usar torna a colaboração da equipe e o gerenciamento do trabalho uma brisa

Com mais de 15 visualizações, você pode planejarconteúdo em um calendárioboard ou List, o que o torna perfeito para gerenciar cópias e datas de publicação em todas as suas plataformas de mídia social

Limitações do ClickUp

A versão gratuita do ClickUp é limitada a cinco usuários, o que pode ser um desafio se você tiver uma equipe maior

O painel de controle exibe muitas informações, mas os usuários podem simplificar a aparência e as informações incluídas em suas configurações

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

2. Canva

Crie facilmente designs, materiais de marketing e muito mais com o Canva O Canva é uma das melhores ferramentas de design gráfico tudo-em-um. Ele apresenta uma interface fácil de usar e milhares de modelos para concluir um projeto ou ajudá-lo a a criar seu banco de dados de conteúdo em minutos.

Se você é um influenciador que está começando a usar as ferramentas de criação de conteúdo ou um profissional que deseja aproveitar os aplicativos de edição de fotos para elevar o nível do seu conteúdo, o Canva é uma ótima opção. Suas ferramentas avançadas de edição são ideais tanto para edição de fotos quanto para edição de vídeos.

Ele funciona bem como uma plataforma única para sua equipe que pode conter todos os materiais de marca que você possa imaginar e um local para os tamanhos corretos de imagem para suas redes de mídia social. 👩‍💻

Melhores recursos do Canva

Mais de 420.000 modelos de designs paracalendários de conteúdo (alguns pagos e outros gratuitos) significa que as possibilidades de conteúdo são quase infinitas

Os usuários podem levar seu conteúdo para o próximo nível graças ao enorme banco de dados de fotos e vídeos

O editor de fotos e vídeos oferece suporte a vários tipos de conteúdo, desde conteúdo de vídeo como Reels, Instagram Stories e TikToks até GIFs e infográficos

O grande banco de dados de fontes facilita a criação de ativos de marca que apresentam sua tipografia e estilo

Ele se integra a centenas de ferramentas e dispositivos móveis para que você possa usá-lo em seu iPhone, iPad ou dispositivo Android para criar designs em qualquer lugar

Diversas ferramentas de design e edição de vídeo permitem criar transições, efeitos de fade, controles de velocidade e animações

Canva AI paraGeração de arte com IA Limitações do Canva

Alguns recursos são limitados a usuários pagos, o que pode ser frustrante se você estiver decidido a usar aquele modelo premium que está fora do seu orçamento

A curva de aprendizado pode ser íngreme, portanto, planeje reservar um tempo para dominar a ferramenta

Preços do Canva

**Gratuito

Pro : $119,99/ano por pessoa

: $119,99/ano por pessoa Canva Para equipes: $149,90/ano para as primeiras cinco pessoas, depois se aplicam taxas adicionais

Avaliações e resenhas do Canva

G2 : 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 11.100 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Canva !

3. Jasper

Via JasperJasper é um redator de IA que torna a redação de conteúdo mais rápida. Os criadores de conteúdo podem usar o Jasper para criar imagens, bem como postagens de blog ou conteúdo de mídia social e cópia de anúncios para atingir suas metas de marketing.

Use-o para criar uma imagem gerada por IA e, em seguida, entre no criador de texto para redigir uma legenda ou um texto de infográfico para combinar com o design. Faça o polimento do conteúdo com a ferramenta de edição integrada e prepare-se para compartilhar seu novo e brilhante conteúdo. ✨

Melhores recursos do Jasper

A ferramenta apresenta memória de voz da marca, que é usada para criar conteúdo que corresponda ao tom de voz da sua marca - mesmo quando você estiver criando diferentes tipos de conteúdo em todas as suas diferentes redes de mídia social

Escolha no amplo banco de dados de modelos para tornar a geração de conteúdo ainda mais rápida

A extensão do navegador Chrome significa que você pode trabalhar rapidamente sem ter que abrir um novo aplicativo ou ferramenta

Gerar biografias profissionais com IA

Limitações do Jasper

O Jasper é mais caro do que as alternativas, o que o torna um desafio para equipes pequenas ou com orçamento limitado

Os iniciantes podem achar a interface difícil de usar no início

Obviamente, não há recursos de edição de fotos e vídeos

Preços do Jasper

Creator : A partir de US$ 39/mês, limitado a um usuário

: A partir de US$ 39/mês, limitado a um usuário Teams : A partir de US$ 99/mês, incluindo três usuários, com a opção de adicionar até mais sete

: A partir de US$ 99/mês, incluindo três usuários, com a opção de adicionar até mais sete Business: Preços personalizados

Jasper ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 1.200 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 1.700 avaliações)

4. HubSpot

Via HubSpot De artigos de blog de alto nível sobre as práticas recomendadas para a criação de conteúdo a ferramentas úteis que facilitam os fluxos de trabalho, a HubSpot é líder há muito tempo no setor de criação de conteúdo. O software Marketing Hub da empresa inclui um CRM, automação, relatórios e funcionalidade de campanha.

Mas as ofertas da HubSpot não se limitam a soluções de grandes plataformas. Experimente o Brand Kit Generator se estiver apenas começando e precisar criar ativos de marca, como um favicon, um logotipo e um esquema de cores. A ferramenta Gerador de ideias para blogs é uma ótima maneira de pesquisar palavras-chave e determinar que tipos de conteúdo você deve criar para o seu público.

Melhores recursos da HubSpot

Há muitas opções deIntegrações da HubSpotinclusive com o ClickUp, para que você possa usar suas ferramentas favoritas juntas e aproveitá-las ainda mais

A equipe de atendimento ao cliente da HubSpot é ágil, facilitando a obtenção de ajuda em caso de problemas de design

Limitações da HubSpot

Recursos avançados, como testes A/B e automação de marketing, são limitados a usuários pagos

Seu CRM esoftware de automação está entre as opções mais caras, o que pode restringir seu uso a equipes com mais capital

Preços da HubSpot

Profissional : uS$ 800/mês

: uS$ 800/mês Empresarial: uS$ 3.600/mês

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2 : 4.4/5 (mais de 9.800 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 9.800 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 5.500 avaliações)

5. Buffer

Via Buffer Assim como a HubSpot, a reputação da Buffer a precede. Conhecida no setor de marketing como uma ferramenta útil para programar conteúdo de mídia social, a linha de ferramentas da marca se expandiu para incluir análises, rastreamento de envolvimento e um assistente de IA.

Use o Buffer para agendar publicações e anúncios de mídia social para colaborações de marketing . Compartilhe conteúdo de postagens de blog, podcasts e tutoriais para atingir suas metas de marketing de conteúdo . Use a funcionalidade de rastreamento para ver quais peças de conteúdo de mídia social estão gerando mais engajamento. Rastreie facilmente suas postagens no calendário, alternando entre semana e mês. 📝

Melhores recursos do Buffer

Agende conteúdo para publicação em várias contas de mídia social e defina intervalos de tempo para que o conteúdo futuro seja publicado ao mesmo tempo

Gerencie suas campanhas de marketing usando a visualização de calendário para ver o que está sendo publicado e preencher as lacunas

O editor de fotos, chamado Pablo, apresenta mais de 600.000 imagens para que você possa criar conteúdo diretamente no aplicativo e publicá-lo em seus canais de mídia social

Limitações do Buffer

A publicação no Instagram e no Pinterest não está incluída na versão gratuita do aplicativo

Talvez seja necessário complementar com outras ferramentas, como Tailwind ou Hootsuite, para interagir com usuários de conteúdo e programar conteúdo em todas as plataformas de mídia social

Preços do Buffer

Gratuito : Conecta até três canais

: Conecta até três canais Essenciais : uS$ 6/mês para um canal

: uS$ 6/mês para um canal Team: $12/mês para um canal

Avaliações e resenhas do Buffer

G2 : 4.3/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.400 avaliações)

6. Forma de digitação

Via Formulário de digitação A Typeform é uma empresa que facilita a obtenção de dados de seus usuários ou a inscrição deles em um novo serviço ou oferta. Os formulários são personalizáveis e apresentam uma interface simplificada, mantendo o foco nas informações e não no estilo.

Informar estruturas de gerenciamento de projetos como mapas mentais usando os resultados de suas pesquisas no Typeform. Ou use a ferramenta para gerar feedback sobre suas campanhas de marketing.

Melhores recursos do Typeform

Integra-se a mais de 200 aplicativos e serviços para que você possa usá-lo em praticamente qualquer lugar

A versão gratuita oferece formulários ilimitados para que você possa usá-la à vontade

A lógica condicional direciona os usuários para as próximas etapas com base em suas respostas iniciais

O monitoramento de leads permite que você acompanhe o desempenho e capture dados

Limitações do Typeform

Não há tantos controles de privacidade de dados em comparação com ferramentas semelhantes

Alguns usuários iniciantes acham que as ferramentas de personalização são muito pesadas ao criar pesquisas simples

Preços do Typeform:

Básico: US$ 25/mês, incluindo até 100 respostas e um usuário

Plus: US$ 50/mês, incluindo até 1.000 respostas e três usuários

Business: US$ 83/mês, incluindo até 10.000 respostas e cinco usuários

Avaliações e resenhas do Typeform:

G2 : 4.5/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 700 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao formato do tipo_ !

7. Sem Plash

Via Semplash O Unsplash é um banco de dados de fotos e vídeos gerados por usuários. Descubra todos os tipos de conteúdo visual, desde colagens e adesivos de desenhos animados até animações como o Giphy. De propriedade da Getty Images, você encontrará milhares de imagens de alta qualidade que podem ser usadas gratuitamente para apoiar sua criação de conteúdo. 🖼️

Melhores recursos do Unsplash

Isentas de royalties e de alta qualidade, essas imagens podem complementar seu conteúdo sem gastar muito

Encontre facilmente imagens pesquisando em categorias predefinidas ou digitando uma palavra-chave

O download leva apenas alguns segundos e você pode salvar suas imagens favoritas para reutilizá-las novamente

Limitações do Unsplash

Não há arquivos vetoriais ou vídeos de estoque, o que limita a utilidade do site para equipes maiores de criação de conteúdo

Pode levar muito tempo para encontrar fotos que você não tenha visto em outros sites

Não há editor de imagem ou vídeo

Preços do Unsplash

Gratuito

Unsplash+: uS$ 7/mês (conteúdo somente para membros, downloads ilimitados e proteções legais aprimoradas)

Avaliações e resenhas do Unsplash

G2 : 4.7/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: NA

8. Histórias

Via Em Histórias O InStories foi desenvolvido para blogueiros, influenciadores e profissionais de marketing de mídia social que desejam criar um belo conteúdo de vídeo. Para começar a criar conteúdo, basta selecionar o formato ou um modelo no banco de dados. Adicione gráficos, legendas e transições para aumentar o engajamento.

melhores recursos do #### InStories

Escolha entre mais de 500 modelos elegantes para editar fotos e criar belos gráficos

Carregue e edite vídeos diretamente no aplicativo

Adicione uma melodia selecionando uma música isenta de royalties na ampla biblioteca de arquivos de música

Limitações do InStories

Os iniciantes podem achar que a interface do aplicativo nem sempre é intuitiva

O aplicativo às vezes apresenta falhas e tem um longo tempo de atraso ao finalizar o conteúdo do editor de vídeo

Preços do InStories

Gratuito

Pro: A partir de US$ 11,99/mês

InStories ratings and reviews

G2 : NA

: NA Capterra: NA

9. Noção

Via Noção O Notion ajuda a gerenciar a produtividade e a acompanhar todos os seus dados de criação de conteúdo. Crie listas de tarefas para delinear o próximo lote de conteúdo e configure uma página separada para acompanhar as métricas de postagens anteriores.

Você trabalha com uma equipe de criadores de conteúdo? Estabeleça um guia de estilo de conteúdo no Notion, onde os designers possam consultar regras, práticas recomendadas e diretrizes ao criar conteúdo visual.

O Notion também é excelente para lidar com a estrutura de gerenciamento de projetos. Crie um banco de dados de informações da empresa e defina rapidamente a função de cada membro da equipe, a autoridade de tomada de decisões e a estratégias de comunicação da equipe . Use o Notion AI para automatizar tarefas sem importância, resumir reuniões em segundos e destacar as principais conclusões das chamadas de vendas.

Melhores recursos do Notion

Organize seu Notion da maneira que desejar. O estilo de bloco facilita a criação de um layout que faça sentido para você e sua equipe

O recurso de arrastar e soltar permite mover o conteúdo para que você possa criar uma nova cópia do anúncio, redigir um blog ou realizar pesquisas de palavras-chave, tudo em um único espaço

Oferece suporte à comunicação assíncrona e à colaboração em equipe, mesmo na versão gratuita

Limitações do Notion

Você pode achar que os vastos recursos são esmagadores no início

Para pequenas equipes de criação de conteúdo ou indivíduos que estão criando apenas algumas partes do conteúdo, o Notion pode ser um exagero (experimente estesAlternativas ao Notion)

Preços do Notion

Gratuito: Até 10 convidados

Até 10 convidados Plus: US$ 8/mês, até 100 convidados

US$ 8/mês, até 100 convidados Empresarial: US$ 15/mês, até 250 convidados

US$ 15/mês, até 250 convidados Empresa: Preços personalizados

Notion classificações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.600 avaliações)

10. Procriar

Via Procreate O Procreate é um aplicativo de pintura digital desenvolvido para artistas da comunidade de criação de conteúdo. A ferramenta premiada funciona com o iPad Pro e o Apple Pencil para criar a experiência de pintura real em um formato digital. Use-a para criar esboços e ilustrações personalizadas para complementar seus blogs, logotipos e imagens de mídia social. 🖌️

Melhores recursos do Procreate

A biblioteca de mais de 200 pincéis fornece aos artistas as ferramentas necessárias para criar imagens incríveis com um toque clássico

Com controle total de cores, você escolhe a tonalidade, a harmonia de tons e a dinâmica de cada elemento

Crie imagens usando o controle de toque e atalhos

Limitações do Procreate

A resolução de imagem de 300 DPI é limitada a impressões de até 36 polegadas

O aplicativo pode ficar mais lento à medida que você cria mais conteúdo

Preços do Procreate

uS$ 12,99 em uma única compra (sem assinaturas)

Avaliações e resenhas do Procreate

G2 : 5/5 (mais de 60 avaliações)

: 5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 80 avaliações)

Crie conteúdos incríveis com estas ferramentas importantes

Quer você esteja criando conteúdo visual para plataformas de mídia social ou procurando uma ferramenta para ajudar a desenvolver seus ativos de marca, esses aplicativos de conteúdo podem ajudá-lo a atingir suas metas.

Não sabe por onde começar? Experimente o ClickUp . Nosso Assistente de escrita com IA pode ajudá-lo a esboçar conteúdo para publicações em mídias sociais, textos de anúncios, publicações em blogs e muito mais. Em seguida, use o Modelo de plano de conteúdo para programar e acompanhar tudo no processo de criação. 🌻