O que é uma campanha de CRM? Definição, benefícios e exemplos

Uma ferramenta de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) é essencial para a maioria das empresas atualmente. Não se trata apenas de um banco de dados sem vida de clientes potenciais e existentes; é um facilitador de negócios fundamental que conduz estranhos ao longo do caminho para se tornarem clientes satisfeitos e defensores leais.

É claro que uma ferramenta é apenas isso.🛠️ Quando se trata de maximizar o ROI do seu marketing, você precisa de mais. Você precisa de um plano.

É aí que entram as campanhas de CRM. Criadas com base na pesquisa de clientes e em uma sólida estratégia de marketing, as campanhas eficazes de CRM ajudam você a fechar mais negócios e a cultivar relacionamentos duradouros com os clientes.

Vamos falar sobre o que torna as campanhas de CRM valiosas, dar uma olhada em exemplos de campanhas de CRM e descobrir como criar campanhas vencedoras Estratégias de CRM que convertem leads frios em compradores recorrentes.

Mas, primeiro, aqui estão os princípios básicos.

O que é uma campanha de CRM?

Uma campanha de CRM é uma série coordenada de ações de marketing que usam Software de CRM para gerenciar interações com clientes atuais e potenciais. Essas campanhas analisam os dados dos clientes, personalizam a comunicação e promovem um relacionamento de longo prazo com sua base de clientes para aumentar a retenção e impulsionar o crescimento das vendas.

Essencialmente, uma campanha de CRM é uma campanha de marketing hiperpersonalizada e direcionada a leads e clientes em seu banco de dados de CRM. Por exemplo, e-mails de integração e teste para seus clientes potenciais e clientes são exemplos de campanhas de CRM.

Algumas características comuns de uma campanha de CRM são:

Audiência : Essas campanhas são usadas para direcionar leads e clientes que já conhecem sua empresa e seu serviço

: Essas campanhas são usadas para direcionar leads e clientes que já conhecem sua empresa e seu serviço Intenção : As campanhas de CRM são usadas para reter usuários e aumentar a receita por meio de upselling e cross-selling de serviços e produtos relacionados

: As campanhas de CRM são usadas para reter usuários e aumentar a receita por meio de upselling e cross-selling de serviços e produtos relacionados **Canais: os canais usados dependem do seu software de CRM e incluem e-mail direto, mídia social e anúncios

KPIs: O sucesso de uma campanha de CRM é analisado por meio de métricas como engajamento, conversão e retenção

Benefícios da execução de campanhas de CRM

A Sistema CRM preenche a lacuna entre as equipes de clientes, marketing e vendas e as une em prol de objetivos comuns: envolvimento, conversão e retenção de clientes. Por esse motivo, as campanhas de CRM, quando bem executadas, são altamente eficazes.

Aqui estão os principais benefícios de usar o software de CRM para executar suas campanhas de marketing:

Centralização: Como o software de CRM gerencia e armazena as informações dos clientes, executar suas campanhas direcionadas por meio dele é mais fácil do que usar uma ferramenta diferente. Dessa forma, não é necessário manter vários registros de perfis de clientes e interações Colaboração: Muitas vezes, as equipes de vendas, marketing e até mesmo de produtos precisam trabalhar juntas em uma campanha. Como a maioria das boasFerramentas de CRM vêm com recursos básicos de gerenciamento de projetos, é fácil colaborar com vários usuários e garantir quea eficiência do processo 🤝 Personalização: Um sistema de CRM permite segmentar seus clientes com base em critérios predeterminados e adicioná-los a fluxos de trabalho personalizados para que cada ponto de contato de comunicação seja relevante para eles Insights do cliente: O software de CRM vem com recursos avançados de relatório que geram insights sobre as interações e o desempenho da campanha, ajudando a refinar a segmentação e as mensagens Direcionamento focado: Os dados de suas campanhas de CRM não apenas ajudam a entender melhor seus clientes atuais, mas também ajudam a classificar leads e prever quais perfis de clientes têm maior probabilidade de se converter em clientes pagantes

Campanhas de CRM bem executadas podem ajudar muito a envolver os clientes, criar fidelidade e aumentar o valor do tempo de vida do cliente.

Exemplos de campanhas de CRM bem-sucedidas

Agora que já vimos os benefícios das campanhas de CRM, vamos explorar alguns exemplos de campanhas de CRM bem feitas. As campanhas de CRM podem ser usadas em todos os estágios da jornada do cliente. Aqui estão algumas ideias de como você pode incorporar campanhas de CRM em diferentes estágios do funil:

Topo do funil : Boletins informativos por e-mail, anúncios em mídias sociais com conteúdo de liderança inovadora e convites para webinars com especialistas do setor

: Boletins informativos por e-mail, anúncios em mídias sociais com conteúdo de liderança inovadora e convites para webinars com especialistas do setor Meio do funil : E-mails sobre testes gratuitos, conteúdo interativo, como calculadoras e ferramentas gratuitas, e anúncios de redirecionamento

: E-mails sobre testes gratuitos, conteúdo interativo, como calculadoras e ferramentas gratuitas, e anúncios de redirecionamento Fundo do funil: Campanhas de gotejamento sobre seu serviço, demonstrações de produtos e ofertas por tempo limitado

Além disso, você também pode usar campanhas de CRM depois de fechar um negócio - para integrar clientes, solicitar depoimentos e compartilhar atualizações de produtos.

Aqui estão algumas maneiras de usar os recursos do seu software de CRM para aprofundar o relacionamento com os clientes.

E-mails acionados

O tipo mais comum de campanha de CRM, os e-mails acionados são enviados aos seus clientes potenciais e clientes em diferentes estágios da jornada deles. ✉️They são muito usados em Estratégia de CRM B2B e as empresas normalmente enviam de um a cinco e-mails por mês.

Um bom software de CRM tem automação de e-mail integrada que ajuda a segmentar sua lista de clientes para que eles recebam e-mails altamente contextuais e personalizados.

Alguns exemplos de e-mails acionados em campanhas de CRM incluem:

e-mails de integração com documentos de ajuda e outras dicas para garantir uma experiência tranquila para o cliente. Por exemplo, o Twist, uma ferramenta de comunicação de trabalho assíncrona, envia aos usuários um e-mail útildica de produtividade todos os dias durante a primeira semana

via Torcer

Fluxos de trabalho de nutrição de leads para compartilhar conteúdo de liderança de pensamento, decks de produtos e muito mais para envolver os leads no funil de vendas. Aqui está um exemplo da Anrok, uma solução de automação de impostos sobre vendas para empresas de SaaS

via Anrok

Campanhas de reativação para incentivar os clientes a voltarem a participar de sua plataforma ou serviço. Algumas empresas que realmente dominaram essas campanhas incluem Spotify, Duolingo e Grammarly

via Spotify

E-mails de venda cruzada e upselling com base no histórico e no comportamento de compra de um cliente, com o objetivo de movê-lo para um plano superior ou outro serviço. Por exemplo, este e-mail do Zapier não apenas descreve os benefícios da automação de fluxos de trabalho, mas também incentiva sutilmente os usuários a fazer upgrade para um plano superior para que possam se beneficiar dessa automação

via Zapier

Campanhas de marco para dar aos clientes presentes ou descontos especiais em seus aniversários ou outros marcos relacionados ao seu serviço. Aqui está um exemplo do HelloTalk, comemorando os 100 dias de um usuário em seu aplicativo

via HelloTalk

Programas de fidelidade para mostrar seu apreço aos clientes poderosos e incentivar a fidelidade do cliente. Os exemplos incluem o Starbucks Rewards, o Emirates Skywards e muito mais

via Starbucks Dependendo do seu tipo de negócio e da plataforma usada, há uma infinidade de Modelos de campanha de CRM on-line que você pode usar para criar campanhas relevantes.

Formulários da Web

Avalie o desempenho dos funcionários com um modelo de formulário da Web simples e fácil de usar.

Outro recurso útil da maioria dos plataformas de CRM de marketing são os formulários da Web. Sempre que você criar conteúdo fechado - livros, white papers, ferramentas gratuitas - ou uma página de destino, poderá usar esses formulários da Web para obter informações sobre os leads.

As informações sobre os leads são sincronizadas automaticamente com sua ferramenta de CRM, de modo que você pode adicionar esses leads a diferentes fluxos de trabalho e interagir com eles adequadamente.

Muitas empresas de SaaS - incluindo HubSpot, Salesforce ou Cvent - coletam dados de visitantes usando formulários da Web antes de fornecer acesso a seus conteúdos longos e ferramentas gratuitas.

Campanhas de redirecionamento de mídia social

O software de CRM também se destaca em anúncios de mídia social e campanhas de retargeting. A maioria das ferramentas de CRM tem um recurso de CRM social que permite integrar o CRM às suas contas de mídia social para estimular o relacionamento com os clientes.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais essas ferramentas podem ajudar:

Obter dados de clientes sobre os gostos e interesses de seus seguidores e personalizar sua comunicação

Criar públicos personalizados para seus anúncios de mídia social usando as informações do cliente no seu banco de dados de CRM

Redirecionar os visitantes do site com anúncios sociais dinâmicos para incentivá-los a fazer uma compra

Embora tanto o LinkedIn quanto o Facebook ofereçam às empresas muitas maneiras de redirecionar os visitantes do site, adicionar um CRM social à mistura aumentará suas chances.

Como criar uma campanha de CRM robusta

Há muita coisa envolvida na execução de uma campanha de CRM, desde a decisão das metas da campanha até a segmentação do público-alvo e a configuração de fluxos de trabalho. Mas e se você pudesse fazer tudo isso e muito mais em um só lugar?

Algumas das equipes de marketing com melhor desempenho do mundo usam ClickUp para marketing para executar suas campanhas de CRM do início ao fim. Mas antes de começar, aqui estão algumas tarefas básicas a serem concluídas:

Sincronizar os dados do formulário da Web com sua ferramenta de CRM ou usar formulários da Web fornecidos pelo CRM para sincronização automática

Revisar seu banco de dados de CRM para garantir que ele esteja atualizado com os dados mais recentes e precisos

Integrar seu software de CRM com o software de terceiros necessário para capturar todas as informações importantes do cliente em seu banco de dados de CRM. Isso deve incluir análise do site, compromissos de calendário e detalhes de suporte ao cliente para oferecer uma visão de 360 graus de todas as interações com o cliente

Elaborar sua estratégia de campanha de CRM

Em seguida, você deve criar um documento de estratégia abrangente para sua campanha de CRM. Sua estratégia deve estabelecer o seguinte:

O objetivo geral de sua campanha: É nutrir leads, integrar clientes, criar fidelidade ou outra coisa?

O alinhamento com suas metas comerciais e de receita mais amplas

O DRI (indivíduo diretamente responsável) pela campanha

As equipes internas que participarão da campanha e suas contribuições esperadas

O cronograma e a programação da campanha

O público-alvo e qualquer informação adicional sobre o cliente de que você precise

O plano de conteúdo e a cadência do fluxo de trabalho

Como o ClickUp ajuda

Organize suas campanhas de CRM com o ClickUp's Gerenciamento de projetos de marketing características Documentos do ClickUp é uma ferramenta versátil repleta de recursos de brainstorming, como Quadros brancos e Mapas mentais que são úteis ao elaborar seu plano de estratégia de campanha. Adicione o documento de estratégia a uma pasta da equipe e compartilhe-o com todas as partes interessadas para que todos possam colaborar na criação da estratégia da campanha de CRM.

Dica de bônus: Crie um modelo personalizado de seu documento de estratégia e duplicá-lo para todas as futuras campanhas de CRM.

Crie um modelo mestre de seu documento de estratégia de campanha de CRM para reutilizar em campanhas

Criar projetos e tarefas

A próxima etapa é dividir seu documento de estratégia em tarefas e subtarefas acionáveis, como:

Alocar um orçamento e outros recursos

Elaboração de e-mails para a campanha

Criar peças criativas para a campanha

Criação de conteúdo de apoio, como blogs e e-books

Configuração de acionadores e fluxos de trabalho

Monitoramento do feedback do cliente e pontuação de leads

Configuração de painéis de controle para acompanhar os KPIs da campanha

Cada uma dessas tarefas deve ter um DRI e uma data de vencimento. Você também pode incluir informações como dependências, níveis de prioridade e detalhes da tarefa.

Como o ClickUp ajuda

Mantenha seus colegas de equipe atualizados o tempo todo com o Task View Design do ClickUp

Como um aplicativo de gerenciamento de projetos o ClickUp tem todas as ferramentas de que você precisa para acompanhar as tarefas de sua campanha em tempo real. Esses recursos farão com que rastreamento de tarefas mais rápido e fácil:

Sprints semanais para rastrear os KPIs de sua campanha, como taxas de abertura de e-mail, receita gerada e muito mais

Metas de verdadeiro ou falso para verificar se um representante de vendas acompanhou um lead

Grupos de tarefas para visualizar o progresso cumulativo

Campos e status de tarefas personalizados para adicionar e rastrear informações de nicho

Automação para cuidar de tarefas repetitivas, como a criação de resumos semanais

ClickUp AI paracriar resumos de tarefas e atualizar os membros da equipe de marketing e vendas sobre o progresso da campanha

Dica de bônus: Adicione clipes de vídeo ou de gravação de tela às descrições das tarefas para dar mais contexto aos colegas de equipe.

Segmente o público da sua campanha

Agora que você concluiu a fase de planejamento da sua campanha de CRM, é hora de começar a execução.

Comece criando uma lista de público-alvo.

Você pode fazer isso segmentando seu banco de dados de clientes usando atributos predefinidos. Esses atributos são os "gatilhos" para adicionar um cliente ao fluxo de trabalho da campanha.

Como o ClickUp ajuda

Personalize seu fluxo de trabalho com status de tarefa personalizados no ClickUp

Em CRM do ClickUp no ClickUp CRM, você pode filtrar seu banco de dados de clientes usando informações de campo, tags e status. Digamos que você esteja executando uma campanha de upselling. Nesse caso, é possível criar uma lista segmentada de clientes que ultrapassaram uma métrica de receita específica ou de clientes que foram usuários ativos por um determinado período e direcioná-los.

Alguns critérios comuns que você pode usar para segmentar seu banco de dados de clientes são:

Informações demográficas, como idade, data de aniversário, gênero ou outros detalhes pessoais

Informações comportamentais, como se eles reativaram a assinatura, cancelaram-na ou compraram um serviço

Informações comerciais, como o número de funcionários, o tamanho da empresa ou o setor

Dica bônus: Use Automações do ClickUp para segmentar seu público de forma dinâmica e enviar e-mails e mensagens de marketing personalizados com base em interações em tempo real. Por exemplo, se alguém comprar um plano superior após o primeiro e-mail, envie um e-mail de agradecimento; se não comprar, envie um segundo e-mail de incentivo.

Criar e-mails e outros conteúdos

A próxima etapa é criar seu repositório de conteúdo, sejam e-mails, recursos adicionais, como e-books e white papers, ou vídeos de demonstração de produtos. Se você criar esse conteúdo usando ferramentas diferentes, poderá adicionar os respectivos links ao seu ferramenta de gerenciamento de projetos para torná-la acessível aos seus colegas de equipe.

Como o ClickUp ajuda

aprimore seu uso dos recursos de IA do ClickUp para melhorar sua redação_

Não quer criar conteúdo do zero? Deixe que IA do ClickUp seja seu parceiro de brainstorming. Use-o para criar e editar conteúdo, corrigir erros gramaticais, modificar o tom de voz e muito mais.

Dica bônus: Localize seus e-mails usando o recurso de tradução do ClickUp AI para obter maior impacto e ressonância ao executar campanhas regionais.

Crie e automatize fluxos de trabalho

Agora que você já estabeleceu as bases, é hora de juntar tudo. Crie campanhas de e-mail em seu CRM, configure seus fluxos de trabalho e automatize as ações de acompanhamento com base na resposta do cliente.

**Como o ClickUp ajuda

Atribua tarefas e envie e-mails aos membros da equipe a partir da visualização de tarefas do ClickUp

A E-mail no aplicativo ClickUp o aplicativo Email in ClickUp /%href/ é um construtor de campanhas versátil que permite gerar fluxos de trabalho de e-mail a partir do ClickUp. Você pode vinculá-lo ao seu provedor de e-mail, compor e programar e-mails e executar fluxos de trabalho de automação de e-mail.

Dica de bônus: Crie uma visualização de "quadro" de todos os seus clientes com base nos status do fluxo de trabalho para ver em que estágio da campanha de CRM seus clientes estão.

Configure painéis para rastrear KPIs

Agora, vamos para a etapa final: criar painéis e relatórios para rastrear e visualizar o progresso de sua campanha. Como a maioria das campanhas de CRM é executada por um longo período, você pode usar essas análises para refinar sua campanha e aprimorar sua eficácia.

Relatórios detalhados sobre o sucesso de sua campanha também ajudarão muito a obter a adesão das partes interessadas para campanhas avançadas ou mais recursos no futuro.

Como o ClickUp ajuda

Obtenha uma visão geral do progresso de seu projeto com os ClickUp Dashboards personalizados

O ClickUp fornece recursos de relatório em tempo real e recursos avançados de visualização de dados que você pode usar para acompanhar o progresso de sua campanha. Isso inclui detalhes como leads no pipeline, receita gerada e muito mais. Você também pode criar gráficos personalizados para visualizar os relatórios exatamente como deseja.

Dica bônus: Crie um Painel de controle do ClickUp com tabelas e gráficos personalizados para visualizar o rastreador de projetos de sua campanha e o progresso semanal da campanha no mesmo local.

Execute campanhas de CRM mais inteligentes com o ClickUp

Embora as campanhas de CRM possam ajudá-lo a adquirir, cultivar e reter clientes, muito depende da plataforma de CRM que você escolher. Por exemplo, você está procurando uma ferramenta de CRM pessoal ou uma Ferramenta de CRM SaaS ? Além disso, a sua ferramenta de CRM é apenas um local para visualizar o banco de dados de clientes ou a sua equipe a usará para estimular leads e acompanhar projetos?

Se você estiver nos estágios iniciais de crescimento da sua empresa, é sempre aconselhável escolher um software de CRM que se adapte aos seus negócios - dessa forma, você poderá usar seus recursos avançados à medida que a empresa crescer.

Para muitos profissionais de marketing, a busca termina com ClickUp CRM . É uma ferramenta tudo em um que executa suas campanhas de CRM e inclui recursos como gerenciamento de projetos e documentos em um único painel. Com o ClickUp CRM, sua equipe nunca precisará alternar entre várias ferramentas.

Dê ClickUp e experimente hoje mesmo!