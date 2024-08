10 melhores ferramentas de CRM pessoal em 2024 (avaliações e preços)

Percorremos um longo caminho desde a alfabetização de pessoas em catálogos de endereços e o agendamento de compromissos por meio da discagem de números de telefone. Hoje, nossa rede abrange e-mails, aplicativos de agendamento e redes de mídia social.

As empresas modernas usam ferramentas de CRM para organizar seus clientes potenciais, clientes, parceiros e fornecedores em uma única plataforma. O software de CRM pessoal ajuda a fazer o mesmo para os indivíduos - organizar e diferenciar relacionamentos profissionais de relacionamentos pessoais ou particulares.

Quem pode se beneficiar de um sistema pessoal de gerenciamento de relacionamento com o cliente?

Pessoas que desejam criar um rolodex digital para organizar melhor os contatos e gerenciar seus relacionamentos. Por exemplo, atualizar as informações de contato com as informações mais recentes, adicionar lembretes de aniversário ao seu calendário etc.

Os soloprenuers, proprietários de empresas individuais, têm muitos relacionamentos divididos entre a vida pessoal e profissional que desejam classificar ou marcar de acordo

Pequenas empresas ou proprietários de lojas que não precisam dos recursos de um CRM profissional

Analisamos de perto várias ferramentas de software de CRM pessoal e seus recursos, mas, primeiro, veja o que você deve procurar em um CRM pessoal.

O que você deve procurar em um software de CRM pessoal?

Um CRM pessoal armazena seus contatos, classifica sua rede e otimiza a comunicação em sincronia com seus aplicativos de e-mail e de mensagens e, às vezes, com seus identificadores de mídia social.

Ele elimina o estresse de se manter informado e organizado para que você possa se concentrar em criar e promover relacionamentos autênticos e de alta qualidade. E tem mais:

1. **Organização de contato

Um recurso padrão dos CRMs pessoais - armazenar seus contatos e mantê-los atualizados. Um bom CRM deve ser sincronizado com seu telefone, e-mail e clientes de mensagens para organizar sua rede em um só lugar.

2. **Marcação e agrupamento

Um software de CRM pessoal que permite classificar seus contatos em diferentes níveis - profissional ou pessoal, cliente ou fornecedor, cliente potencial ou parceiro - ajuda a agrupar os contatos. Você pode acessar uma lista específica a qualquer momento.

3. **Visualizações personalizáveis

O sistema de CRM deve ser fácil o suficiente para você personalizar e configurar. Ele deve ser capaz de mostrar várias exibições, como listas, tabelas ou quadros.

4. **Acesso remoto ou off-line

O CRM deve apresentar informações em todos os dispositivos sem se conectar à Internet e sincronizar depois de conectado.

5. Agendamento, acompanhamento e lembretes de compromissos

Um console fácil que o ajuda a agendar compromissos, acompanhamentos e definir lembretes manterá seus dias e semanas no caminho certo.

6. Fluxos de trabalho e gerenciamento de tarefas

Recursos adicionados em alguns aplicativos de CRM pessoal, fluxos de trabalho personalizados e listas de tarefas para ajudá-lo a manter o controle de suas tarefas.

Muitos softwares de CRM pessoal têm recursos adicionais, como automação, integrações, análises e rastreamento de comunicação.

Os 10 melhores softwares de CRM pessoal para usar em 2024

Considerando as muitas ferramentas de CRM pessoal existentes, pode ser um pouco difícil escolher a melhor. Compilamos uma lista das ferramentas mais populares do mercado e tudo o que você precisa saber sobre elas.

</div>

Crie e gerencie vários bancos de dados com o ClickUp CRM

Além de ser uma plataforma de colaboração e gerenciamento de projetos, os recursos de CRM pessoal do ClickUp permitem que você visualize todos os relacionamentos com os clientes em um só lugar. A ferramenta de CRM pessoal organiza seus contatos em um sistema escalável de pastas e listas, ajudando-o a agrupar sua base de contatos de acordo com sua preferência.

Além disso, os mais de 50 widgets do ClickUp Dashboard ajudam você a obter percepções em tempo real do seu banco de dados de clientes. Além disso, o ClickUp o ajuda a identificar prioridades e a agir sistematicamente de acordo com elas.

Com o ClickUp, você também pode estruturar seu itens prioritários como tarefas , subtarefas e listas de verificação e acesse seu metas diárias de produtividade . Por exemplo, digamos que você queira entrar em contato com pelo menos dez contatos diariamente para atingir suas metas de negócios o ClickUp pode ajudá-lo a se manter no topo.

Depois que seus contatos estiverem organizados, o ClickUp o ajudará a manter-se no topo de suas principais áreas de foco com uma lista de tarefas por contato.

Melhore a colaboração e a comunicação da equipe com o modelo de plano de comunicação do ClickUp

Isso é muito útil quando criar um plano de comunicação para um grupo de contatos. Por exemplo, este Modelo de plano de comunicação do ClickUp ajuda você a montar um plano de comunicação de forma sistemática e rápida.

Há um modelo pronto para uso Modelo de CRM do ClickUp para lhe dar uma vantagem inicial. Use esse modelo gratuito Modelo de CRM para armazenar todos os seus contatos em um local central, atualizar seus detalhes de contato e acessá-los de qualquer lugar.

Aprimore suas estratégias de CRM com o modelo de CRM simples do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Organização de contatos : Organize seus contatos em pastas e listas. Compartilhe projetos com seus clientes e defina permissões personalizadas para gerenciar o acesso

: Organize seus contatos em pastas e listas. Compartilhe projetos com seus clientes e defina permissões personalizadas para gerenciar o acesso Rastreamento de pedidos : Adicione campos personalizados para rastrear seus pedidos e leads, pontuá-los e gerar relatórios para uma análise mais inteligente

: Adicione campos personalizados para rastrear seus pedidos e leads, pontuá-los e gerar relatórios para uma análise mais inteligente Faça anotações: Anote ideias instantaneamente em um desktop, celular ou navegador da Web

Anote ideias instantaneamente em um desktop, celular ou navegador da Web Etiquetar e filtrar: Adicione etiquetas aos seus contatos para localizar e classificar facilmente qualquer tarefa ou conta

Adicione etiquetas aos seus contatos para localizar e classificar facilmente qualquer tarefa ou conta Adicionar dados geográficos : Use o campo de localização para ver rapidamente onde seus clientes e contatos estão localizados

: Use o campo de localização para ver rapidamente onde seus clientes e contatos estão localizados Gerencie e-mails: Envie e receba e-mails diretamente sem precisar alternar entre aplicativos

Envie e receba e-mails diretamente sem precisar alternar entre aplicativos Trabalhe off-line: Trabalhe em vários dispositivos e, quando necessário, off-line

Trabalhe em vários dispositivos e, quando necessário, off-line Aplicativo móvel **Adicione tarefas e crie lembretes e notas em qualquer lugar

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais

ClickUp AI : Use a IA para gerar listas de tarefas, resumir anotações e criar lembretes

Integração da pilha de tecnologia : Integre facilmente as ferramentas que você já usa para comunicação ou colaboração

Limitações do ClickUp

Pode demorar um pouco para os novos usuários pegarem o jeito da ferramenta

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário ClickUp AI pode ser adicionado a qualquer espaço de trabalho por US$ 5 por membro

pode ser adicionado a qualquer espaço de trabalho por US$ 5 por membro Enterprise : ContatoVendas Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.900 avaliações)

2. Contatos+

via Contatos A sincronização automática de contatos é uma grande conveniência, e o CRM pessoal Contacts+ ajuda a criar um catálogo de endereços digital unificado em todos os dispositivos. O recurso de destaque do Contacts+ é sua capacidade de digitalizar e salvar cartões de visita.

A desvantagem? O Contacts+ é relativamente novo e desconhecido com base em sua presença on-line. Isso fica evidente pelo número relativamente baixo de usuários que o avaliaram em sites como G2 e Capterra.

Notas e tags : Organize suas contas com notas e tags para facilitar a classificação

: Organize suas contas com notas e tags para facilitar a classificação Pesquisa granular : Encontre contatos rapidamente com opções avançadas de pesquisa

: Encontre contatos rapidamente com opções avançadas de pesquisa Digitalização de cartões de visita : Salve informações sobre seus contatos rapidamente digitalizando seus cartões de visita

: Salve informações sobre seus contatos rapidamente digitalizando seus cartões de visita **Detecção e remoção de contas duplicadas

Personalização limitada em termos de temas e fontes

Poderia ter uma interface de usuário mais intuitiva

A versão gratuita tem um máximo de 1.000 contatos

Gratuito

Premium : uS$ 9,99/mês por usuário

: uS$ 9,99/mês por usuário Teams: uS$ 12,99/mês por usuário

G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

4,4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 2.8/5 (8+ avaliações)

3. Acompanhamento

via Acompanhamento do CRM Lembretes e funções de acompanhamento são dois recursos que devem ser procurados em aplicativos de CRM pessoais. Com o FollowUp, programe suas respostas e defina lembretes para tarefas importantes. Por exemplo, você pode definir lembretes para você mesmo fazer o acompanhamento em suas conversas importantes por e-mail.

Essa ferramenta de CRM pessoal facilita o gerenciamento de seus e-mails - gerencie seus relacionamentos diretamente de sua caixa de entrada!

O único problema é que o preço do FollowUp é mais alto do que o de algumas das outras ferramentas da lista. Além disso, as listas de tarefas e o agrupamento de contatos fazem muita falta. Mas o recurso do FollowUp que o notifica quando os destinatários de e-mail abrem seus e-mails é útil.

Melhores recursos do FollowUp

Lembretes : Defina alertas para tarefas importantes com um único clique

: Defina alertas para tarefas importantes com um único clique Acompanhamentos automáticos : Agende acompanhamentos para conversas importantes

: Agende acompanhamentos para conversas importantes Rastreamento de abertura de e-mail : Seja notificado em tempo real quando seus contatos abrirem seu e-mail pela primeira vez

Seja notificado em tempo real quando seus contatos abrirem seu e-mail pela primeira vez Atualização da caixa de entrada: Torne sua caixa de entrada do Gmail mais inteligente, fazendo com que o FollowUp funcione diretamente de sua caixa de entrada

Limitações do FollowUp

Versão gratuita limitada - o pagamento entra em vigor após o término do período de avaliação

Limitado a organizar apenas o Gmail, em vez de poder sincronizar contatos entre bancos de dados

Preços do FollowUp

Iniciante: $18/mês

$18/mês Profissional : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Salesforce Edition: uS$ 40/mês

Avaliações e comentários do FollowUp

G2: 4,8/5 (2+ avaliações)

4,8/5 (2+ avaliações) Capterra: NA

4. Mônica

via Mônica O Monica é um CRM pessoal de código aberto que ajuda a organizar suas interações com seus contatos.

O Monica disponibilizou seu código publicamente no GitHub, optando por ser de código aberto. O código pode ser modificado e aprimorado de forma colaborativa. Você pode optar por instalar o Monica em qualquer servidor gratuitamente.

Embora essa seja uma ótima maneira de desenvolver seus recursos continuamente, ela levanta preocupações sobre a proteção de dados e a privacidade.

Melhores recursos do Monica

Altamente personalizável: Você pode aumentar ou diminuir suas funcionalidades de acordo com sua preferência

Você pode aumentar ou diminuir suas funcionalidades de acordo com sua preferência Destinado a conexões pessoais: Esse aplicativo de CRM pessoal foi projetado com redes pessoais e privadas em mente

Esse aplicativo de CRM pessoal foi projetado com redes pessoais e privadas em mente IU limpa : Interface limpa e intuitiva, e sua operação é simples

: Interface limpa e intuitiva, e sua operação é simples Totalmente gratuito: Os usuários podem hospedar sua interface pessoal da Monica totalmente de graça em seus servidores.

Limitações da Mônica

Não foi criada para profissionais que tentam manter relacionamentos com clientes

A privacidade e a segurança dos dados são preocupações, já que a ferramenta é de código aberto

Preços da Monica

Gratuito: se você hospedá-lo em seu servidor

se você hospedá-lo em seu servidor Pago: uS$ 9/mês

Monica Avaliações e Comentários

G2: NA

NA Capterra: NA

5. Raia

via Raia Streak é um Software de CRM e produtividade que gerencia seus fluxos de trabalho e contatos diretamente da sua conta do Gmail.

Ele tem soluções de CRM pessoais com base em seu caso de uso específico. Por exemplo, o Streak tem recursos de CRM selecionados para profissionais de vendas, RH, produtos e suporte.

O Streak oferece vários recursos úteis: rastreamento de visualizações, mala direta, envio programado e divisão de tópicos de e-mail - todos eles ajudam a gerenciar as conversas com seus contatos de forma mais eficaz.

Sua função de gerenciamento de relacionamento pessoal também hospeda vários recursos que o ajudam a organizar e se comunicar com seus contatos de forma mais eficaz: exibições personalizáveis, uma linha do tempo ou registro de comunicações e eventos, informações detalhadas sobre seus contatos e muito mais.

Além disso, o Streak oferece opções fáceis de importação e exportação, fluxos de trabalho totalmente personalizáveis e automação de tarefas recorrentes. Ele está disponível em aplicativos móveis na Apple App Store e no Google Play.

Melhores recursos do Streak

Ferramentas avançadas de e-mail: Gerencie conversas por e-mail de forma eficaz com alertas de abertura de e-mail, agendamento de e-mail e funções de mala direta

Gerencie conversas por e-mail de forma eficaz com alertas de abertura de e-mail, agendamento de e-mail e funções de mala direta Disponibilidade móvel: Gerencie relacionamentos com contatos em qualquer lugar

Gerencie relacionamentos com contatos em qualquer lugar Integração de ferramentas: Sincronize com o G Suite e o Zapier para que você possa gerenciar todos os seus contatosfluxos de trabalho e relações em um só lugar

Limitações de sequências de trabalho

Lento em alguns momentos

Não sincroniza automaticamente com o Gmail quando a senha é atualizada

O preço pode ser um pouco mais alto para pequenas empresas

Preços do Streak

Gratuito

Solo: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Pro: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Pro+: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Enterprise: $129/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Streak

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 450 avaliações)

6. Gethippo

via GetHippo.app Gethippo é um aplicativo pessoal Software de CRM criado para ficar por dentro de detalhes e eventos importantes relacionados à sua empresa conexões pessoais . O Hippo é uma ferramenta simples que elimina o fardo de lembrar detalhes minuciosos (e tarefas) dos seus contatos.

Três recursos se destacam: Notas, listas de tarefas e lembretes de eventos. Uma olhada no perfil de um contato nesse aplicativo de CRM pessoal ajuda a lembrar detalhes minuciosos que são úteis quando você os encontra - um aniversário, um marco no trabalho, essas pequenas coisas são muito úteis.

Além disso, o preço é competitivo e os dados são salvos localmente em seu dispositivo, não em um servidor.

Melhores recursos do Gethippo

Notas: Adicione informações a cada contato à medida que souber coisas novas sobre ele

Adicione informações a cada contato à medida que souber coisas novas sobre ele Eventos: Crie eventos no próprio aplicativo para reuniões presenciais

Crie eventos no próprio aplicativo para reuniões presenciais Listas de tarefas: Crie listas de verificação para cada contato

Crie listas de verificação para cada contato Privado e seguro: Tenha a certeza da segurança do seu banco de dados de contatos

Limitações do Gethippo

Não é adequado para casos de uso profissional ou comercial

Não há integração com outras ferramentas

Preços da Gethippo

Teste gratuito de 1 mês

Pago: US$ 1,99 por mês

Avaliações e resenhas da Gethippo

G2: NA

NA Capítulo: NA

7. Cloze

via Cloze Cloze é um CRM habilitado para IA assistente pessoal inteligente que mantém as informações sobre seus principais contatos prontamente disponíveis. Em outras palavras, ele elimina a necessidade de entrada de dados sincronizando todos os seus e-mails, chamadas telefônicas, mensagens de texto e documentos.

O Cloze rotula seus contatos com base em como você os agrupa na sua cabeça (não apenas em ordem alfabética). Isso ajuda a manter os relacionamentos pessoais próximos. Além da organização dos contatos, o Cloze também oferece threads de e-mail e recursos para fazer anotações. As funções de agendamento, acompanhamento e lembrete de eventos estão disponíveis por padrão.

Melhores recursos do Cloze

Reunião de registro: Registre os detalhes de uma reunião facilmente para análise posterior

Registre os detalhes de uma reunião facilmente para análise posterior Lembretes de acompanhamento: Defina notificações para se lembrar de interações e acompanhamentos importantes

Defina notificações para se lembrar de interações e acompanhamentos importantes Integração com o Gmail com alertas de leitura: Saiba quando os destinatários leram seu e-mail e programe sua próxima mensagem de acordo com isso

Saiba quando os destinatários leram seu e-mail e programe sua próxima mensagem de acordo com isso Sincronizado com a nuvem: Consolide contatos em qualquer lugar e em todos os dispositivos

Cloze Limitações

O preço aumenta à medida que sua equipe se expande

A interface do usuário pode parecer um pouco desatualizada

Caro para uso pessoal

Preços do Cloze

Cloze Pro: $17/mês para indivíduos

$17/mês para indivíduos Business Silver: $21/mês por usuário

$21/mês por usuário Business Gold: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Business Platinum: $49/mês por usuário

Cloze Avaliações e Comentários

G2: 3,7/5 (mais de 30 avaliações)

3,7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 10 avaliações)

8. Mesa de ar

via Mesa de ar O Airtable é conhecido por sua capacidade de criar fluxos de trabalho e aplicativos inteligentes por meio de seu aplicativo baseado em planilhas. No entanto, é uma ferramenta altamente extensível e de baixo código, e alguns profissionais usam o Airtable como seu CRM pseudopessoal.

Crie fluxos de trabalho personalizados no Airtable para obter e manter contatos, gerenciar faturas e se comunicar com os clientes.

Melhores recursos do Airtable

Altamente flexível e personalizável: Crie seus próprios fluxos de trabalho e funcionalidades de CRM para sua base de contatos

Crie seus próprios fluxos de trabalho e funcionalidades de CRM para sua base de contatos Visualizações Kanban: Crie visibilidade sobre o andamento de seus negócios

Crie visibilidade sobre o andamento de seus negócios Formulários: Crie, modifique, publique e compartilhe formulários para criar rapidamente um banco de dados de contatos

Limitações do Airtable

Não foi desenvolvido sob medida para o caso de uso de CRM pessoal

Pode ser muito complexo para iniciantes

Preços do Airtable

Gratuito para indivíduos e equipes pequenas

Equipe: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Empresa: US$ 45/mês por usuário

US$ 45/mês por usuário Escala empresarial: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e resenhas do Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2000 avaliações)

4,6/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (1900+ avaliações)

9. Nection

via Observação O Nection é um aplicativo de CRM pessoal que ajuda você a aumentar e nutrir sua rede e a criar relacionamentos pessoais profundos. Os usuários podem consolidar seus contatos em um só lugar e enviar mensagens personalizadas e até mesmo presentes por meio dos parceiros do Nection.

Os presentes e as mensagens personalizadas (com alguma ajuda da IA) fazem com que o Nection se destaque entre os outros desta lista.

Melhores recursos do Nection

Mensagens personalizadas geradas por IA: Gere mensagens contextuais usando os detalhes do contato para dar um toque pessoal às suas comunicações

Gere mensagens contextuais usando os detalhes do contato para dar um toque pessoal às suas comunicações Cartões-presente: Envie presentes ou cartões-presente para seus contatos

Envie presentes ou cartões-presente para seus contatos Lembretes de eventos: Defina lembretes automáticos para aniversários, datas comemorativas e outros eventos para seus contatos

Defina lembretes automáticos para aniversários, datas comemorativas e outros eventos para seus contatos Excluir duplicatas: Reduza as chances de acabar com duplicatas e informações contraditórias

Limitações da seção

Uso limitado como um pacote de CRM pessoal

Disponível apenas como aplicativo - ainda não há versão para desktop

Preços do Nection

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Nection

G2: NA

NA Capítulo: NA

10. Getdex

via Getdex Um Rolodex em formato digital, o CRM pessoal Dex sincroniza seus contatos do LinkedIn, e-mail e outras contas de mídia social para que você possa ver e gerenciar todos os seus conhecidos em um só lugar.

Sua USP é a capacidade de permanecer conectado ao LinkedIn. Os novos cargos de seus contatos profissionais são atualizados automaticamente à medida que a ferramenta obtém detalhes do perfil do seu contato no LinkedIn.

Não tão complexo quanto uma solução de CRM completa, como o Salesforce, e nem tão básico quanto uma planilha, o Dex apresenta funcionalidades suficientes para ajudar a manter seus relacionamentos pessoais e profissionais.

Melhores recursos do Dex

Lembretes de comunicação: Defina a frequência com que deseja entrar em contato com seus contatos - o Dex o avisa com antecedência

Defina a frequência com que deseja entrar em contato com seus contatos - o Dex o avisa com antecedência Sincronização com o LinkedIn: As alterações nos perfis do LinkedIn são refletidas automaticamente no seu cartão de contato

As alterações nos perfis do LinkedIn são refletidas automaticamente no seu cartão de contato Atalhos embutidos: Os atalhos de teclado facilitam o uso da ferramenta

Os atalhos de teclado facilitam o uso da ferramenta Agnóstico em relação ao dispositivo: O Dex está disponível como uma extensão de navegador, bem como um aplicativo para Android e Apple

Limitações do Dex

De acordo com as avaliações dos usuários, o Dex tende a ficar lento e com bugs às vezes

Preços do Getdex

Gratuito: para um teste de 7 dias

para um teste de 7 dias Pago: $12/mês

Avaliações e resenhas do Getdex

ProductHunt: 4.1 (mais de 10 votos)

4.1 (mais de 10 votos) Capterra: 5/5 (1 avaliação)

Crie seus relacionamentos pessoais com aplicativos de CRM pessoal

Independentemente de você estar gerenciando relacionamentos pessoais ou profissionais, lembrar datas importantes e detalhes profundamente pessoais e entrar em contato na hora certa ajudam a criar e manter relacionamentos calorosos com as pessoas que são importantes para você. Os sistemas de CRM pessoal podem transformar sua vida profissional e pessoal.

Experimentados, testados e avaliados por milhares de usuários, os recursos de CRM do ClickUp funcionam para indivíduos da mesma forma que para empresas.

S registre-se GRATUITAMENTE para experimentar o ClickUp por si mesmo. 🏆