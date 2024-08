10 melhores softwares de CRM B2B para equipes de vendas em 2024

As vendas B2C podem ter tudo a ver com transações movidas pela emoção, mas se você vende B2B, precisa de uma abordagem mais racional e calculada - e seu sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) deve refletir isso.

Aproximadamente 55% dos usuários de software de CRM são vendedores B2B. O problema é que a Ferramentas de CRM geralmente são voltadas para B2C e podem não ser perfeitas para as necessidades de B2B, que incluem lidar com várias partes interessadas, comunicação escrita complexa e negociações estratégicas a todo momento. 🧑‍💼

Portanto, se você está ansioso para aprimorar seu jogo B2B, está no lugar certo. Elaboramos este guia abrangente com as 10 melhores soluções de software de CRM B2B.

Confira nossas análises e classificações de cada uma delas e escolha a ferramenta certa para dar mais força aos seus representantes de vendas e expandir sua base de clientes!

O que é um CRM B2B?

Um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente business-to-business (CRM B2B) é uma ferramenta de software especializada para gerenciar e otimizar relacionamentos complexos com clientes (negócios) e ciclos de vendas estendidos comumente encontrados no comércio B2B.

Ao contrário dos CRMs B2C (business-to-consumer), que geralmente se concentram no gerenciamento de transações rápidas e de baixo valor, o software de CRM B2B é adaptado para dar suporte a relacionamentos e comunicações mais personalizados com os clientes - em última análise, seus negócios de maior valor em seu sistema de CRM. 💰

Você pode esperar recursos para:

Capturar dados de leads de fontes como sites, chats, chamadas e e-mails

Impulsionar compras planejadas (não emocionais)

Gerenciamento do pipeline de vendas

Acompanhamento do desempenho nos processos de vendas

Comunicação pessoal sobre compras repetidas (ideal para representantes de vendas)

Os benefícios de usar um CRM para B2B

Um dos principais benefícios de um sistema de CRM B2B é que ele centraliza os dados e as interações dos clientes, eliminando a necessidade de buscar informações armazenadas em sistemas ou pastas dispersas. Isso se traduz em maior eficiência além de melhorar a experiência do cliente.

Gerenciar dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp a partir de qualquer dispositivo

Os benefícios adicionais do software de CRM B2B incluem:

Tomada de decisão informada Acesso a análises e métricas comokPIs de vendas oferece uma base para estratégias orientadas por dados

Acesso a análises e métricas comokPIs de vendas oferece uma base para estratégias orientadas por dados Precisão no alcance A segmentação de clientes em um CRM B2B permite esforços direcionados de marketing e vendas

A segmentação de clientes em um CRM B2B permite esforços direcionados de marketing e vendas Retenção de clientes O monitoramento da satisfação do cliente ajuda sua equipe a identificar oportunidades de upsell ou renovação em todo o ciclo de vendas

O que você deve procurar em um software de CRM B2B?

Leve em conta esses fatores para garantir que você escolha a melhor ferramenta para aumentar suas vendas :

Gerenciamento de leads Para fácil rastreamento e nutrição de leads, desde o contato inicial até a conversão Gerenciamento de dados: Recursos para importação/exportação fácil de dados **Personalização: opções para personalizar categorias de leads ou o pipeline visual de vendas Integrações de terceiros: Integração perfeita com sistemas existentes, comoplataformas de marketing por e-mail5. Acesso remoto:Acessibilidade baseada na nuvem com provisões para segurança de dados Colaboração da equipe Recursos que facilitam as comunicações internas e o compartilhamento de documentos entre departamentos

Os 10 melhores softwares de CRM B2B para usar em 2024

Vamos explorar alguns dos melhores softwares de CRM B2B Exemplos de software de CRM nas seções abaixo. Examine os recursos de destaque, os prós, os contras e as opções de preço para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Se você deseja otimizar seu CRM B2B e gerenciamento de projetos de vendas a plataforma conta com recursos avançados para visualizar e gerenciar seu pipeline de vendas e aumentar o envolvimento do cliente com um abrangente suíte de CRM .

Mantenha seus dados de clientes e leads centralizados em Painéis do ClickUp . Além de oferecer recursos robustos de geração de relatórios, os Dashboards contêm mais de 50 widgets personalizáveis para rastrear vendas, tamanhos de negócios e muito mais.

Use mais de 15 visualizações de alto nível para monitorar aspectos como leads quentes e valores de vida útil do cliente. Você obtém várias Visualizações de tarefas as visualizações de tarefas, como Gantt, Linha do tempo, Quadro Kanban e Lista, agrupam, classificam e filtram as tarefas da equipe. Isso permite que você crie um pipeline de vendas visual para que toda a sua equipe gerencie os leads e veja cada etapa.

Experimente Formulários ClickUp para coletar dados de leads, reclamações de usuários e feedback de clientes e transformá-los em tarefas acionáveis em seu backlog. Não é fã de consumir exercícios de captura de leads? Com o Automações do ClickUp o sistema pode atribuir tarefas automaticamente com base no estágio do cliente, acionar atualizações de status quando houver uma nova atividade e atualizar as prioridades para indicar à sua equipe onde deve se concentrar em seguida.

O ClickUp oferece uma seleção de Modelos de CRM para ajudá-lo a criar sua solução definitiva banco de dados de clientes . Adicionar novos documentos e wikis a Documentos do ClickUp ideal para criar e gerenciar uma extensa base de conhecimento para suas equipes de vendas e marketing. 📋

Melhores recursos do ClickUp

mais de 1.000 modelos para equipes de RM, marketing e vendas

Criador de formulários para capturar dados de leads/clientes

ClickUp Docs para documentação e execução de ideias sem interrupções

mais de 15 visualizações de plataforma para visibilidade de tarefas e do pipeline de vendas

Lembretes para reuniões e prazos

mais de 1.000 integrações de terceiros

NativoIA do ClickUp para gerar e-mails de leads, criar apresentações e pitches, etc.

A acessibilidade baseada na nuvem garante que você possa gerenciar seu fluxo de trabalho de qualquer lugar

Fortepolíticas de privacidade e segurança de dados Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel tem menos recursos do que a versão da Web

Muitos recursos personalizados podem levar a uma curva de aprendizado mais longa para novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.500+ avaliações)

2. HubSpot CRM

Via: HubSpot O HubSpot CRM oferece soluções escalonáveis para empresas de todos os tamanhos. Sua versão gratuita oferece suporte a startups e pequenas empresas que precisam de ferramentas de CRM básicas, mas eficazes. Além de ter uma interface intuitiva, a plataforma impressiona por seus recursos para automatizar entradas de dados, gerar funis de vendas e rastrear leads.

Uma de suas ofertas mais impactantes é marketing por e-mail . Desde os e-mails e chamadas iniciais até as reuniões, cada interação é registrada e apresentada em painéis visuais para fácil acesso. 📁

O HubSpot CRM tem um registro de atividades de vendas para compilar oportunidades de negócios, tíquetes e até mesmo anexos de arquivos - tudo o que você quiser saber sobre um cliente. Ele também tem ferramentas de agendamento integradas para se conectar com os clientes.

Melhores recursos do HubSpot CRM

Ferramentas de processos de vendas de e-mail, mídia social, leads e pipeline

Visão geral de uma página para cada contato que compila oportunidades de negócios e tíquetes

Software automatizado de marketing por e-mail e CRM para lidar com todo o ciclo de vendas

Extensivointegrações de software de terceiros Limitações do HubSpot CRM

A configuração inicial pode ser desafiadora, especialmente para a configuração de vários pipelines de vendas

As ferramentas de relatório podem ser difíceis de usar após a personalização

Preços do HubSpot CRM

Gratuito

Inicial: US$ 20/mês (somente para novos clientes da HubSpot)

US$ 20/mês (somente para novos clientes da HubSpot) Profissional: US$ 1.600/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de cobrança anual

Avaliações e resenhas do HubSpot CRM

G2 : 4.4/5 (mais de 10.500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.500 avaliações)

3. Vendas frescas

Via: Freshworks O Freshsales vai além da abordagem de tamanho único, permitindo que você adapte o sistema às suas necessidades de CRM B2B. Personalize moedas, idiomas e até mesmo os módulos de negócios em que você opera. Seu sofisticado discador telefônico embutido o torna ideal para negócios de serviços necessidades. 🎧

Um dos recursos de destaque do Freshsales é o Freddy AI, um assistente de marketing alimentado por IA projetado para oferecer previsões inteligentes para seu processo de vendas. Ele prevê o fechamento de negócios, automatiza respostas a tíquetes e até ajuda a priorizar quais contatos devem receber mais atenção.

O software de CRM B2B também oferece modelos de e-mail de vendas e formulários da Web para agilizar tarefas repetitivas e liberar tempo para seus processos de vendas.

Melhores recursos do Freshsales

Configurações altamente personalizáveis

Telefone na nuvem integrado para chamadas diretas no aplicativo para gerenciar melhor os relacionamentos com os clientes

Assistente de IA para sugestões inteligentes e previsão de vendas

Recursos de gerenciamento de pipeline de vendas e gerenciamento de negócios

Opções de automação

Limitações do Freshsales

Os relatórios e as análises poderiam ser melhores

Suporte limitado ao cliente em todo o centro de vendas

Preços do Freshsales

**Gratuito

Growth: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Pro: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Enterprise: $69/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Freshsales

G2 : 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 500 avaliações)

4. ActiveCampaign

Via: ActiveCampaign A ActiveCampaign permite que você envolva os clientes durante todo o ciclo de vida das vendas com e-mail, mídia social, páginas de destino e formulários. Ele também traz o poder do aprendizado de máquina para seus esforços de marketing.

as funcionalidades Predictive Sending e Predictive Content ajudam a fornecer mensagens personalizadas nos momentos em que os clientes têm maior probabilidade de se envolver. 🤖

A plataforma automação de marketing funciona para melhorar o gerenciamento de leads e fechar negócios com mais eficiência. Automatizar processos de vendas como a pontuação de leads para qualificar ou desqualificar os leads imediatamente.

A ActiveCampaign oferece taxas de probabilidade de vitória para cada cliente potencial. Conhecer as probabilidades facilita a decisão sobre a extensão dos esforços de nutrição e de alocação de recursos para uma possível venda.

Melhores recursos da ActiveCampaign

Envolvimento do cliente em vários canais

Ferramentas automatizadas de vendas e marketing

Mensagens personalizadas com envio preditivo e conteúdo preditivo

Relatórios e insights personalizados para analisar o comportamento do cliente

Limitações da ActiveCampaign

A navegação na interface do criador de campanhas não é intuitiva

Problemas ocasionais de desempenho no software de CRM B2B

Preços da ActiveCampaign

Plus: US$ 19/mês por usuário

US$ 19/mês por usuário **Profissional: US$ 49/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter um plano personalizado

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da ActiveCampaign

G2 : 4.4/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações)

5. Nutshell CRM

Via: Resumo Um software de CRM B2B flexível e uma plataforma de rastreamento, o Nutshell oferece diversas exibições, como quadro, lista, mapa e gráfico, para monitorar leads, negócios e desempenho de vendas. Seus formulários incorporáveis permitem transformar os dados enviados em contatos comerciais. 🙋

Aproveite seus contatos de CRM coletados para criar campanhas direcionadas. Os modelos pré-fabricados do Nutshell para transmissões e boletins informativos ajudam você a envolver seu público com mensagens personalizadas.

Use os recursos de automação do Nutshell para facilitar tarefas como agendamento de follow-ups, definição de status de leads e notificação de novos negócios aos membros da equipe. Procurando escalabilidade? Aproveite os pipelines personalizáveis ilimitados da plataforma e as integrações de calendário com o Google e o Microsoft 365 para gerenciar agendamentos complexos.

Melhores recursos do Nutshell CRM

Modelos e pipelines personalizáveis

Várias visualizações

Agendamento automatizado de acompanhamentos e atribuições de tarefas

Comunicações centralizadas da equipe

Notificações instantâneas para novos negócios

Limitações do Nutshell CRM

Falhas ocasionais no software de CRM B2B

O aplicativo móvel tem funcionalidade limitada

Preços do Nutshell CRM

Foundation: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Pro: $42/mês por usuário

$42/mês por usuário Power AI: $52/mês por usuário

$52/mês por usuário Enterprise: $67/mês por usuário

$67/mês por usuário Add-on Campanhas: A partir de US$ 5/mês para 100 contatos

A partir de US$ 5/mês para 100 contatos Add-on VisitorIQ: A partir de US$ 19/mês para 50 desbloqueios

A partir de US$ 19/mês para 50 desbloqueios Complemento Revenue Booster: $37/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Nutshell CRM avaliações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 400 avaliações)

6. Segunda-feira.com

Via: Segunda-feira.com A Monday.com é uma plataforma completa para contatos, leads e gerenciamento de projetos . Seja você um vendedor B2B independente ou parte de uma pequena empresa, a priorização de leads se torna menos um jogo de adivinhação com o recurso de pontuação inteligente de leads da Monday.com.

A plataforma quantifica a qualidade dos leads com base em ações como cliques em links, respostas a e-mails e participação em demonstrações de produtos. Dessa forma, sua equipe de vendas pode canalizar seus esforços para leads com maior probabilidade de conversão. 🏆

O Monday.com oferece 200+ modelos pré-fabricados para ajudar sua equipe a se coordenar melhor, organizar tarefas e gerenciar projetos sem esforço. Para tornar o negócio ainda mais interessante, seu aplicativo móvel está disponível em todos os níveis de planos!

melhores recursos do #### Monday.com

Pontuação inteligente de leads

Mais de 200 modelos simplificam a configuração do fluxo de trabalho

aplicativos móveis para iOS e Android

Captura fácil de leads com formulários da Web

Ferramentas abrangentes de relatórios para campanhas de vendas e marketing

Limitações do Monday.com

Alguns usuários relataram bugs e problemas de desempenho

A importação de dados em massa poderia ser mais suave no software de CRM B2B

Preços do Monday.com

CRM básico: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário CRM Standard: US$ 14/mês por usuário

US$ 14/mês por usuário CRM Pro: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário CRM empresarial: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Monday.com avaliações e opiniões

G2 : 4.6/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 300 avaliações)

7. Pipedrive

Via: Pipedrive O Pipedrive se destaca como um CRM projetado com profissionais B2B em mente. Sua interface visualmente atraente e intuitiva para pipeline de vendas o gerenciamento de oportunidades de vendas lhe dá uma visão rápida da situação de cada oportunidade. Se um negócio não se move há algum tempo, o Pipedrive envia um alerta para que nenhum lead seja esquecido.

O recurso de chamadas integrado da plataforma permite fazer e registrar chamadas diretamente no CRM. Além disso, você pode rastrear e-mails e chamadas e até mesmo integrar com o Google Maps para encontrar contatos próximos.

Seu Assistente de Vendas com IA aproveita os algoritmos de aprendizado de máquina para analisar grandes volumes de dados de vendas e oferecer dicas personalizadas para priorizar leads e fechar negócios. 🤝

Melhores recursos do Pipedrive

Pipelines de vendas visuais para monitorar leads de vendas

Assistente de vendas com IA para aconselhamento personalizado

Chamadas integradas para melhores relacionamentos comerciais

Smart Docs para gerenciamento eficiente de documentos

Aplicativos móveis abrangentes para Android e iOS

Limitações do Pipedrive

Recursos limitados de pós-venda

As automações poderiam ser mais personalizáveis

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 9,90/mês por usuário

US$ 9,90/mês por usuário Avançado: $19,90/mês por usuário

$19,90/mês por usuário Profissional: $39,90/mês por usuário

$39,90/mês por usuário Power: $49,90/mês por usuário

$49,90/mês por usuário Enterprise: $59,90/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2 : 4.2/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.500 avaliações)

8. Cotações

Via: QuoteWerks O QuoteWerks não é um sistema de CRM completo - é mais um sistema especializado de citação e automação de vendas **Ferramenta que se integra aos sistemas de CRM e contabilidade existentes.

O software simplifica a tarefa, muitas vezes complexa e demorada, de cotação de vendas . Suas opções de aplicação de markups e descontos lhe dão controle total sobre sua estratégia de preços. 🏷️

Outro recurso de destaque é a personalização de produtos. Com o QuoteWerks, você pode configurar produtos para acomodar descontos baseados em volume e rastrear informações específicas como cor, peso ou tamanho.

A seleção de itens para uma cotação é fácil, graças a uma lista organizada e pesquisável e ao agrupamento visual de produtos. Você pode configurar a plataforma para atualizar custos e preços com base nas cotações atuais do seu banco de dados.

Melhores recursos do QuoteWerks

Integra-se com sistemas de CRM e contabilidade

Geração automatizada de cotações

Atributos personalizáveis de produtos

Marcação de itens agrupados e substitutos

Recurso de atualização de preços para cotações de longa data

Limitações do QuoteWerks

Por ser uma ferramenta local, sua versão em nuvem tem funcionalidade limitada

Alguns usuários consideram a interface do usuário desatualizada

Preços da QuoteWerks

Standard Edition: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Professional Edition: $21/mês por usuário

$21/mês por usuário Corporate Edition: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário Licença Standard Edition para 1 usuário: US$ 199 adiantados

US$ 199 adiantados Licença Professional Edition para 1 usuário: $279 adiantado

$279 adiantado Licença Corporate Edition para 1 usuário: $419 adiantado

*A taxa de manutenção não divulgada ainda é paga anualmente para compras antecipadas únicas

Avaliações e resenhas do QuoteWerks

G2 : 4.3/5 (mais de 180 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 160 avaliações)

9. CRM da Salesflare

Via: Exibição de vendas O Salesflare simplifica as principais tarefas de CRM, como gerenciamento de leads e contatos, e as eleva com recursos como pipelines de arrastar e soltar e automação de fluxo de trabalho. Seu recurso intuitivo de localização de e-mail permite pesquisar diretamente os leads no LinkedIn, uma ferramenta particularmente conveniente para expandir sua lista de contatos. 📧

Com o recurso de enriquecimento de dados de contato fácil de usar da Salesflare, a plataforma preenche as lacunas em seus registros de CRM sempre que você interage com leads por meio de e-mails ou perfis sociais. Recebeu um e-mail com um anexo? A Salesflare faz o upload automático do arquivo para a respectiva conta, garantindo que documentos importantes nunca sejam perdidos.

Melhores recursos do Salesflare CRM

A pontuação avançada de leads oferece suporte à venda proativa

Pipelines de arrastar e soltar

Modelos de e-mail compartilhados para Salesflare e Gmail

Interface de usuário intuitiva

Sincronização de e-mail, reuniões e chamadas

Limitações do Salesflare CRM

A interface do usuário poderia ser atualizada

O processo de carregamento tende a ser lento

Preços do Salesflare CRM

Growth: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Pro: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário (preço personalizado com cinco usuários ou mais)

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Salesflare CRM

G2 : 4.8/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

10. Zoho CRM

Via: Zoho Desde o gerenciamento de leads e negócios até a previsão de vendas e o marketing por e-mail, o Zoho CRM oferece uma solução abrangente para suas diversas necessidades B2B. Ele consolida os principais canais de comunicação, como e-mail, mídia social e chamadas telefônicas, em uma interface única e fácil de usar.

Um recurso de destaque é o aplicativo móvel, que permite que as equipes de vendas interajam com os clientes potenciais, acessem os dados dos clientes e até mesmo monitorem os KPIs enquanto estão em trânsito.

No âmbito do gerenciamento de leads e contatos, o Zoho CRM ajuda as empresas a identificar e priorizar leads de qualidade. Suas regras de pontuação e múltiplos pontos de contato são ideais para mover os leads pelo funil de vendas com mais eficiência, o que é fundamental para conversões mais rápidas. 🎯

Melhores recursos do Zoho CRM

Plataforma centralizada para vendas, marketing e atendimento ao cliente

Aplicativo móvel robusto com rastreamento de KPI

Zia, o assistente de IA conversacional

Gerenciamento de leads com pontuação, priorização e previsão de vendas preditiva

Ferramentas de gerenciamento de mídia social para monitoramento da marca e geração de leads

Limitações do Zoho CRM

Os registros de chamadas do aplicativo móvel poderiam ser melhorados

Suporte ao cliente limitado

Preços do Zoho CRM

Edição gratuita

Standard: $14/mês por usuário

$14/mês por usuário Professional: $23/mês por usuário

$23/mês por usuário Enterprise: $40/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Zoho CRM ratings and reviews

G2 : 4.0/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 6.000 avaliações)

Considerações finais sobre como encontrar o CRM perfeito para B2B

Embora as plataformas de CRM B2B que analisamos ofereçam recursos impressionantes e vários pontos fortes, uma se destaca por sua notável flexibilidade - ClickUp!

Por ser uma ferramenta incrivelmente versátil, o ClickUp tem algo para todos - seja você um veterano em B2B ou um novato que está apenas começando a mergulhar nas águas do relacionamento com o cliente. 🌊 Obtenha uma conta gratuita para explorar o ClickUp hoje mesmo !