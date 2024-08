Marketing do ciclo de vida do cliente: Estratégias, melhores práticas e muito mais

Como as marcas determinam o valor real de seus clientes?

Analisar toda a jornada do cliente - desde o contato inicial até o suporte pós-compra - é um bom começo.

Os profissionais de marketing de ciclo de vida rastreiam as interações do usuário, analisam os dados para entender os padrões de comportamento do cliente e atribuem valor com base em fatores como frequência de compra, valor médio do pedido e valor do ciclo de vida do cliente, além de medir o sucesso dessas métricas.

Esses esforços ajudam a segmentar a base de clientes de forma granular, personalizar os esforços de marketing para grupos específicos e alocar recursos de forma otimizada.

Como nem todos os clientes se encaixam no mesmo molde de necessidades, preferências e comportamentos, é seguro presumir que cada cliente é único.

O reconhecimento e o respeito a essas diferenças entre os clientes formam a base do marketing de ciclo de vida bem-sucedido.

Use este guia para informar seus esforços de marketing de ciclo de vida do cliente e envolver os clientes de forma significativa.

O que é marketing de ciclo de vida do cliente?

O marketing do ciclo de vida do cliente é a prática de personalizar a comunicação com o cliente s com base no estágio da jornada do cliente com sua marca.

Essa abordagem de alto nível aproveita uma combinação de estratégias de marketing para oferecer o maior valor aos clientes em cada estágio do ciclo de vida.

À medida que os clientes obtêm mais valor de sua marca, as compras únicas se convertem em fidelidade vitalícia do cliente no longo prazo.

Ao mesmo tempo, as marcas se beneficiam de um melhor envolvimento do cliente e de uma maior monetização ao longo do tempo.

Benefícios do marketing do ciclo de vida do cliente

É comum se perguntar: Quais são os benefícios que os clientes obtêm se uma marca comercializa para cada um deles de forma diferente?

O marketing eficaz de ciclo de vida adota uma abordagem segmentada e centrada no cliente para o público-alvo que ajuda os usuários finais a se relacionarem com a comunicação da marca.

Com uma capacidade de relacionamento mais profunda, as marcas ganham confiança para construir relacionamentos mais fortes e mutuamente benéficos com os clientes atuais e futuros e criar mais valor:

Pesquisas demonstraram que as empresas que proporcionam uma experiência do cliente significativamente melhor do que a de seus pares alcançam 70% mais fidelidade do cliente e geram um crescimento de receita 190% maior do que as organizações semelhantes.

À medida que os clientes desenvolvem uma afinidade com sua marca, a permanência deles por mais tempo se torna uma realidade (levando a uma maior retenção!).

6 estágios do marketing do ciclo de vida do cliente

O marketing impactante do ciclo de vida é possível quando você tem uma compreensão profunda dos diferentes estágios do ciclo de vida do cliente para seu produto ou serviço.

Os clientes seguem caminhos diferentes ao interagir com sua empresa. E cada caminho se torna a "jornada" deles com a marca:

Um modelo de mapa da jornada do cliente no ClickUp

O ciclo de vida do cliente é um processo longo. Ele começa quando os clientes em potencial tomam conhecimento de sua marca e termina quando eles se tornam defensores da marca

Uma jornada típica do cliente abrange seis estágios: Descoberta (ou Alcance), Aquisição, Conversão, Retenção, Lealdade e Defesa.

Cada estágio possui características diferenciadas e, por extensão, exige uma abordagem exclusiva.

Além disso, é possível que os clientes se movam várias vezes ao longo dos seis estágios à medida que seu relacionamento evolui com eles.

Vamos examinar esses diferentes estágios, um por um.

Estágio 1: Descoberta

O primeiro estágio, Descoberta (às vezes também chamado de Alcance), trata de alcançar clientes em potencial quando eles estão em modo de contemplação.

Os clientes em potencial podem encontrá-lo ao pesquisar um produto on-line ou por meio de recomendações positivas no boca a boca.

Essa pode ser a primeira vez que um futuro cliente ouve falar de sua marca. Portanto, aproveite essa oportunidade para ajudá-los a aprender sobre sua marca ou produto.

Use essas dicas para entrar em contato com os clientes logo no início do processo de avaliação:

Aproveite a mídia social, a otimização de mecanismos de busca (SEO), o marketing digital e muito mais para entrar no radar do seu cliente potencial - esteja presente nos canais que ele frequenta

Concentre-se em criar uma conexão entre as necessidades do cliente e o produto com sua mensagem de marketing

Faça sua lição de casa para ver o que a concorrência está fazendo e leia as avaliações dos clientes para preencher a lacuna de "expectativas"

Faça o marketing de forma que eles voltem - seja para obter mais informações ou para se informar sobre a marca

Estágio 2: Aquisição

A aquisição consiste em colocar os clientes em seu banco de dados - independentemente do canal de aquisição que eles usam para entrar em contato com você, como telefone, loja física, site, mídia social e outros.

Por exemplo, um cliente em potencial pode visitar sua loja na cidade dele. Nesse cenário, sua equipe deve:

Passar um tempo com ele e responder às suas perguntas

Tentar entender suas necessidades e motivações em profundidade

Oferecer sugestões personalizadas com base em suas necessidades

Instruí-los sobre o produto/serviço recomendado

Solicite suas informações de contato e ofereça-se para compartilhar mais detalhes ou fazer uma chamada de acompanhamento

Em outras ocasiões, se o cliente em potencial entrar em contato pelo site, você deve:

Fornecer conteúdo útil, educativo e valioso

Sugerir ofertas de conteúdo personalizado

Redirecionar o cliente para a página de preços

Promover blogs significativos, com curadoria de especialistas

Ofereça uma opção de bate-papo para discutir melhor as necessidades do cliente

Para consolidar ainda mais seu relacionamento com o cliente em potencial:

Aproveite o que o cliente já sabe sobre sua marca

Motive-o a se envolver em etapas de acompanhamento, como solicitar uma demonstração do produto, falar com um representante de vendas sobre descontos de preços e assim por diante

Treine seus profissionais de vendas e atendimento ao cliente para causar uma impressão duradoura no cliente potencial com respostas bem informadas e resolução rápida de consultas

Ofereça conteúdo valioso (por exemplo, calculadoras, listas de verificação, guias relacionados ao problema, etc.) em troca de informações

Acompanhe todas as consultas e solicitações dos clientes em um único local, para que nada seja esquecido

o ClickUp Customer Service Escalation Template eleva as habilidades de gerenciamento de consultas da sua equipe_

Estágio 3: Conversão

O terceiro estágio, a conversão, às vezes também é chamado de estágio de compra. Nesse ponto do ciclo de vida, o cliente está ciente de sua marca e de seus produtos. Ele formou uma lista restrita de marcas ou produtos em potencial para suas necessidades específicas, e você está nela.

Ele está satisfeito com a experiência do cliente e pronto para comprar.

Para aproveitar ao máximo o estágio de conversão:

Indique claramente o valor que você está oferecendo

Demonstre os principais USPs de sua oferta em comparação com a dos concorrentes

Implemente o que aprendeu sobre os desejos, as necessidades e as prioridades do cliente em suas campanhas de marketing

Executar uma experiência de compra perfeita

Estágio 4: Retenção

Um dos estágios mais difíceis do ciclo de vida do cliente, o estágio de retenção envolve a tentativa de reter clientes.

Os profissionais de marketing geralmente precisam pensar dez passos à frente para fazer com que os clientes voltem para comprar mais.

Para criar uma base estável de clientes recorrentes:

Certifique-se de que seu atendimento ao cliente seja proativo, não reativo

Acompanhe regularmente a opinião dos clientes sobre seu produto e atendimento ao cliente

Certifique-se de que os clientes estejam tirando o máximo proveito do seu produto/serviço

Obtenha feedback em tempo real para entender o que está funcionando para seus clientes (e o que não está) por meio de enquetes, pesquisas, entrevistas, eventos, concursos e muito mais

Modelo ClickUp Voice of the Customer para capturar as frustrações do cliente com precisão

Ofereça experiências hiperpersonalizadas que reflitam as preferências de seus clientes e estimule seu relacionamento com eles

Meça seu Índice de Satisfação do Cliente e faça melhorias para se manter no topo de seu jogo

Crie recompensas personalizadas para os clientes e ofereça ofertas de produtos atraentes, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, bônus por indicação, etc., para preparar os clientes para o estágio cinco

A ideia é converter a afinidade com a marca em amor, atingindo assim o estágio de fidelidade do ciclo de vida do cliente.

Estágio 5: Fidelidade

Seu trabalho não termina com a aquisição e retenção de clientes para sua marca. Você também deve garantir que seus clientes fiquem satisfeitos e o considerem para compras futuras.

O estágio de fidelidade é fundamental; essa é a sua oportunidade de transformar um cliente de comprador único em comprador recorrente.

Para manter o cliente satisfeito após a compra, os profissionais de marketing devem procurar criar um relacionamento com ele.

Envie a eles conteúdo útil e de qualidade

Incentive-os a seguir a sua marca nas mídias sociais e a assinar o seu boletim informativo

Compartilhe atualizações regulares com eles sobre novos recursos ou ofertas, garantindo que você permaneça no topo das atenções

Trate-os como amigos valiosos e expresse sua gratidão pelo apoio deles

Solicite o feedback deles e atue de acordo com as sugestões de melhoria

Estágio 6: Defesa

Depois que seus clientes desenvolverem lealdade à sua marca, seu esforço final com eles deve ser transformá-los em defensores da marca.

Os clientes que são defensores leais da marca podem fornecer a você um valioso marketing boca a boca. Além disso, essa seção de clientes provavelmente comprará mais de seus produtos sem incentivo e gastará mais com você ao longo do tempo. Além disso, eles podem fornecer feedback e informações valiosas para melhorar seus produtos existentes ou projetar novos produtos.

Nesse estágio, o marketing de ciclo de vida deve ter como objetivo

Incentivar os clientes a compartilhar suas avaliações positivas nas mídias sociais e em outros lugares

Oferecer a eles associação a programas de fidelidade, comunidade e indicação com benefícios especiais

Lançar um programa de afiliados para usuários avançados

Mostrar a esses clientes que eles são valorizados, por meio de ofertas especiais, eventos, etc.

Mapeie o ciclo de vida de seu cliente para tomar decisões de marketing informadas com base em dados, prioridades do cliente e a visão da marca metas de marketing da marca .

Estratégias eficazes para cada estágio do ciclo de vida do cliente

Preveja onde os clientes estão no pipeline para um marketing pontual

Uma estratégia bem concebida de marketing do ciclo de vida do cliente permite maior retenção e receita. Entretanto, o ciclo de vida do cliente raramente segue uma progressão linear, o que dificulta o marketing para os clientes.

Além disso, vincular seus esforços de marketing do ciclo de vida do cliente ao desempenho dos negócios torna-se um desafio quando você tem centenas de bases de clientes segmentadas para comercializar.

Enfrente os desafios do marketing do ciclo de vida do cliente com estratégias preparadas para o futuro.

Estratégia nº 1: Investir em software de gerenciamento de relacionamento com o cliente

Pergunte a qualquer profissional de marketing qual é o seu maior problema e a resposta (unânime) será: manter-se organizado.

A Ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente, como o ClickUp facilita sua vida, permitindo que você gerencie todas as etapas do ciclo de vida do marketing em uma única ferramenta, com apenas alguns cliques.

Em primeiro lugar, a ferramenta ajuda a compreender as grandes quantidades de dados de clientes que sua marca coleta em cada estágio do ciclo de vida por meio de e-mails, anúncios, inscrições em boletins informativos, formulários de contato, visitas a lojas e assim por diante.

Você pode segmentar os dados por personas de clientes, comportamentos, dados demográficos etc., criar campos personalizados, se desejar, e organizá-los em listas. Em seguida, você pode usar a Visualização de lista ou a Visualização de tabela no ClickUp para organizar cada segmento e sua atividade relacionada, com tarefas, subtarefas e várias tags. O ClickUp oferece mais de 15 visualizações altamente flexíveis, como Lista, Tabela, Calendário e outras, para ajudá-lo a controlar e gerenciar suas contas.

O ClickUp Views facilita a organização dos dados

Em segundo lugar, ele vem com painéis de desempenho que incluem mais de 50 widgets de painel para ajudá-lo a visualizar os dados do cliente em um só lugar:

Analise os dados dos clientes para obter insights que geram receita

Terceiro, ele permite que você crie um único centro de comunicação para colaborar em negócios, enviar atualizações para clientes e parceiros, gerenciar e integração de clientes .

Acelere a comunicação integrando seus e-mails ao ClickUp

Todos esses recursos, em conjunto, ajudam as empresas a criar a base de clientes ideal de seus sonhos.

Estratégia nº 2: otimize sua estratégia de marketing do ciclo de vida do cliente com uma ferramenta de marketing

Escolhendo a melhor software de CRM para suas necessidades é uma parte do quebra-cabeça da retenção de clientes - você pode monitorar as comunicações e os dados diários de clientes potenciais, contatos e clientes existentes e, ao mesmo tempo, obter insights sobre o que está fazendo com que seus produtos funcionem.

A outra parte, igualmente importante, é aproveitar esses dados para tornar sua marca mais atraente - uma especialidade de ferramentas de marketing como o ClickUp. Use Software de gerenciamento de marketing do ClickUp para planejar campanhas elaboradas e entre canais e converter clientes.

ClickUp reúne todo o seu trabalho de marketing em um só lugar

Com o ClickUp, as equipes de marketing podem atingir o máximo de eficiência, criando dezenas de campanhas personalizadas, economizando tempo ao automatizar tarefas repetitivas e analisando o desempenho da campanha por meio de painéis visuais detalhados.

Como o ClickUp se integra a muitas de suas ferramentas usadas regularmente, como Slack, Hubspot, Figma, Zapier, Google Drive etc., você pode realizar todo o seu trabalho sem precisar trocar de ferramentas.

Que tal isso em termos de produtividade?

Estratégia nº 3: Use a IA como sua aliada

O marketing é um jogo de velocidade e qualidade.

Como profissional de marketing, você precisa pensar com calma, criar planos de marketing e campanhas em tempo real, e continue a flexibilizar seu marketing gerenciamento de campanhas muscular. Ferramentas de gerenciamento de campanhas ajudam você a atingir suas metas de marketing de ciclo de vida com mais rapidez e eficiência. Use-as para reforçar sua planejamento de marketing .

Dê uma olhada nestes_ Ferramentas de planejamento de marketing_ !

Planejamento, execução e gerenciamento campanhas de marketing se torna mais fácil com um modelo de gerenciamento de campanhas de marketing pronto para usar

Uma dessas ferramentas é IA do ClickUp que ajuda a gerar conteúdo como e-mails, scripts e outras mensagens de marketing com tempo e esforço zero.

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aperfeiçoar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

Desde escrever um resumo do projeto a escrever uma publicação de blog, o ClickUp AI assume grande parte do trabalho pesado e dá um impulso à sua campanha de marketing.

Dessa forma, você pode resolver os problemas dos clientes e criar fidelidade sem perder tempo com tarefas administrativas, de baixo valor e repetitivas. Além disso, você pode usar O modelo de gerenciamento de marketing do ClickUp para que o planejamento de sua campanha tenha um ótimo início.

Exemplos de marketing do ciclo de vida do cliente

O marketing do ciclo de vida do cliente é diferente para empresas diferentes.

A jornada do cliente pode ter muitos caminhos.

As necessidades imediatas do cliente podem variar.

Os objetivos comerciais finais podem ser diferentes.

Para oferecer campanhas de marketing de ciclo de vida do cliente impactantes e de alta conversão, invista no software certo para as suas necessidades Aqui estão alguns exemplos de como as equipes usam essas ferramentas para atividades específicas de marketing de ciclo de vida do cliente.

Caso de uso 1: usar o software de sucesso do cliente para configurar um programa de sucesso do cliente

Ideal para: Conversão, retenção, fidelidade e defesa Estágios do ciclo de vida do cliente

Escrever à mão notas de agradecimento para os clientes é uma ótima maneira de deixar uma impressão positiva. Mas isso não é mais viável quando você tem centenas de clientes comprando de você todos os dias. Eventualmente, você precisará investir em software de sucesso do cliente como o ClickUp.

Alimente os relacionamentos com os clientes com um software escalável de sucesso do cliente

Essa ferramenta pode simplificar as várias partes móveis de suas operações de sucesso do cliente. Ela ajuda a mapear a jornada do cliente, gerenciar os dados do cliente, automatizar fluxos de trabalho e manter tudo organizado para que a equipe se concentre na solução criativa de problemas.

Os gerentes de atendimento ao cliente acharão essa ferramenta particularmente útil, pois ela os ajuda a se manterem produtivos e organizados com toda a comunicação com o cliente em um só lugar. Com o ClickUp, suas equipes podem proporcionar uma experiência do cliente sem atritos.

Caso de uso 2: Use o software de CRM para gerenciar os relacionamentos com os clientes

Ideal para: Todos os estágios do ciclo de vida do cliente

Todo cliente quer ficar encantado toda vez que interage com a sua marca - portanto, você precisará conhecer muito bem o seu cliente para proporcionar uma experiência excepcional. É nesse ponto que ter um nicho Software de CRM, feito sob medida para empresas de serviços rende enormes dividendos.

O software certo permite que você armazene contatos, negócios e clientes da maneira que desejar

O software de CRM focado em serviços do ClickUp centraliza os dados de seus clientes, rastreia informações de clientes potenciais (como nome, e-mail, contato, etc.) e atividades, rastreia tarefas para a jornada do cliente e alcance, cria mensagens personalizadas para integração e retenção e muito mais.

Você pode enviar comunicações personalizadas relevantes para o estágio atual do cliente no ciclo de vida e acompanhar seu desempenho.

Como um bônus adicional, experimente Ferramentas de IA do ClickUp para CRM e acelere seus tempos de resposta nas operações de vendas e atendimento ao cliente.

Caso de uso 3: use a IA para marketing, vendas, atendimento ao cliente e tudo mais

Ideal para: Todos os estágios do ciclo de vida do cliente

Você pode economizar horas por dia da sua equipe usando um software de IA como Ferramentas de IA do ClickUp para automatizar aspectos de seu marketing de ciclo de vida e aumentar a produtividade.

Escreva um briefing de projeto em segundos e dê início ao projeto imediatamente

A ferramenta entende intuitivamente suas demandas e casos de uso. Ela também oferece 100 prompts totalmente modelados para gerar documentos.

As equipes de marketing a utilizam para criar estudos de caso, briefs criativos, textos para mídias sociais, etc. As equipes de vendas o utilizam para criar um argumento de venda ou um roteiro de demonstração, e-mails de prospecção, etc. As equipes de atendimento ao cliente o utilizam para escrever artigos de ajuda, escrever e-mails para clientes, responder a consultas de clientes, etc.

E a lista continua.

As recompensas do uso de software com reconhecimento de contexto são substanciais. Você pode dimensionar todos os aspectos do marketing e, ao mesmo tempo, economizar custos e esforços.

Controle e oriente o marketing do ciclo de vida do cliente com o ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente que o ajuda a criar, gerenciar e aproveitar um banco de dados de clientes de acordo com o estágio do ciclo de vida deles, usando o data-first Estratégias de CRM. Ele vem repleto de recursos úteis Modelos de CRM para ajudá-lo a categorizar leads e clientes e direcionar cada cliente potencial/usuário com mensagens personalizadas.

Não deixe mais o destino de seus clientes ao acaso, graças aos modelos de CRM!

Use os dados do cliente em tempo real no ClickUp para visualizar o funil de vendas, simplificar os fluxos de trabalho e promover o envolvimento.

Se você deseja estabelecer uma base de clientes fiéis ou expandir seus negócios exponencialmente, o ClickUp alimenta o motor de seus esforços de marketing do ciclo de vida do cliente. Registre-se gratuitamente hoje mesmo!