10 modelos de gerenciamento de clientes no PowerPoint e no ClickUp

É essencial ter uma comunicação eficaz com seus clientes, uma compreensão clara de suas metas e planos de ação transparentes para que eles se envolvam no processo de integração e depois dele.

À medida que seu portfólio cresce, o desafio de equilibrar o gerenciamento de projetos e de relacionamentos com os clientes se intensifica. Por mais que isso pareça um grande desafio, há uma solução simples: Modelos de gerenciamento de clientes! ✨

Apresentaremos uma coleção abrangente de modelos criados para diferentes funções para aprimorar seu processo de gerenciamento de clientes. Esses modelos são ferramentas poderosas que o ajudarão a criar um plano para a execução bem-sucedida do projeto, acompanhe as informações vitais e atualize automaticamente seus clientes com apenas alguns cliques.

O que é um modelo de gerenciamento de clientes?

O gerenciamento de clientes é o processo de supervisionar como uma empresa interage com clientes potenciais e existentes para criar e manter relacionamentos mutuamente benéficos. Isso inclui trabalhar em estreita colaboração com a sua equipe para garantir a conclusão do projeto em tempo hábil e uma rotatividade mínima de clientes.

É nesse ponto que gerenciamento de clientes os modelos entram em ação. Eles fornecem um esquema pré-fabricado para manter o controle das metas e dos requisitos dos clientes atuais e potenciais, permitindo que você melhore a retenção, a aquisição e a satisfação dos clientes. Eles também permitem que você monitore o progresso de cada projeto de cliente por meio de status personalizáveis, campos de automação e listas de verificação personalizadas.

Os principais benefícios do uso de modelos de gerenciamento de clientes incluem o seguinte:

Economia de tempo: Os modelos vêm com layouts pré-projetados e personalizáveis, o que economiza tempo em comparação com a criação de documentos ou planos do zero Consistência: Eles garantem uma abordagem uniforme para as interações com o cliente, permitindo que você compartilhe visões gerais do progresso com seus clientes e com a equipe paramantê-los informados sobre cada etapa do projeto3. Eficiência: O uso de modelos simplifica as tarefas de rotina, permitindo que você se concentre em atividades que exigem muito conhecimento, como ter ideias para atrair novos clientes ou encontrar soluções para os problemas dos clientes atuais

O que faz um bom modelo de gerenciamento de clientes?

Um modelo de gerenciamento de clientes de alta qualidade deve ter alguns recursos importantes, como:

Simplicidade : Ele deve empregar uma estrutura direta para que sua equipe e seus clientes possam entender e acompanhar facilmente as metas, as prioridades e o progresso de cada projeto

: Ele deve empregar uma estrutura direta para que sua equipe e seus clientes possam entender e acompanhar facilmente as metas, as prioridades e o progresso de cada projeto Flexibilidade : Permite a personalização para acomodar as necessidades comerciais de diferentes clientes e seus projetos. Deve se adaptar a diferentes estágios do relacionamento com o cliente, como contato inicial, integração, renovação e gerenciamento contínuo

: Permite a personalização para acomodar as necessidades comerciais de diferentes clientes e seus projetos. Deve se adaptar a diferentes estágios do relacionamento com o cliente, como contato inicial, integração, renovação e gerenciamento contínuo Escalabilidade : acomoda um aumento no número de clientes e/ou de seus projetos

: acomoda um aumento no número de clientes e/ou de seus projetos Recursos de integração :Permite integrar outras ferramentas ao modelo (e-mail, gerenciamento de projetos, calendário) para otimizar a comunicação, acompanhar o progresso e agendar tarefas

:Permite integrar outras ferramentas ao modelo (e-mail, gerenciamento de projetos, calendário) para otimizar a comunicação, acompanhar o progresso e agendar tarefas Proteção de dados:Prioriza a privacidade ao cumprir as normas de proteção de dados, garantindo que os dados confidenciais de seus clientes sejam mantidos em segurança

10 modelos de gerenciamento de clientes para simplificar detalhes importantes em 2024

Vamos dar uma olhada mais de perto em nossa seleção dos 10 principais modelos de gerenciamento de clientes no PowerPoint e ClickUp que levará seus relacionamentos com clientes novos e existentes a um nível totalmente novo. ⚡

1. Modelo de colaboração de sucesso do cliente ClickUp

Acompanhe as atualizações em seu pipeline de vendas com este modelo de consultoria do ClickUp

O modelo Modelo de colaboração de sucesso do cliente ClickUp tem tudo a ver com facilitar a cooperação dentro e entre as equipes da sua organização, com o objetivo final de garantir uma experiência impecável para o cliente. Esse modelo de lista para iniciantes foi criado para alinhar os esforços de suas equipes e garantir uma experiência impecável para o cliente jornada do cliente desde vendas e integração de clientes para produção.

A visualização do quadro do pipeline de endosso do modelo fornece um instantâneo conveniente de sua aquisição de clientes categorizando os clientes de acordo com a posição deles em seu funil. Monitore facilmente a posição de um cliente em seu pipeline usando status personalizados, como Novo cliente, Agendamento, Reunião e Aprovado. Atualize o status simplesmente arrastando e soltando o respectivo cartão do cliente em um local apropriado no quadro.

Para que a experiência do cliente seja tranquila, centralize todas as informações pertinentes coletadas durante as fases de vendas e de integração no Documento de aprovação. Você fará isso respondendo a perguntas predefinidas, mas personalizáveis, como:

Quais são os principais objetivos comerciais do cliente?

Como podemos ajudar a resolver os obstáculos do cliente?

Como o cliente decidirá se estamos sendo úteis?

Que métricas devemos usar para determinar se o cliente está satisfeito?

Qual é o estilo de comunicação preferido do cliente?

Para manter um registro das aquisições em potencial, use o New Client Endorsement Form (Formulário de Endosso de Novos Clientes), no qual você insere informações primárias como o nome, o tamanho e o setor da empresa. Em seguida, passe para as informações específicas, como a data e a duração de sua visita contrato comercial o nome do gerente de sucesso do cliente, entre outros.

2. Modelo de documento de descoberta de agência/cliente do ClickUp

A coleta de informações sobre o cliente é muito fácil com este modelo de documento de descoberta de agência/cliente da ClickUp

O modelo Modelo de documento de descoberta de agência/cliente do ClickUp oferece uma excelente solução para reunir as metas e os requisitos dos clientes em um só lugar enquanto o relacionamento ainda está sendo formado.

O modelo consiste em um Call Script que ajuda a equipe de vendas a lidar com as chamadas de clientes de forma mais eficiente. Esse documento é um cenário pré-escrito para a primeira comunicação com o cliente o sistema de comunicação com o cliente, desenvolvido para ajudar os autores das chamadas a conversar e fazer perguntas relevantes para determinar os leads qualificados e não qualificados.

Use o Banco de perguntas para saber mais sobre os objetivos e as motivações dos clientes potenciais e determinar se eles são uma boa opção para a sua empresa.

Para acompanhar todas as informações do cliente em potencial, preencha o Discovery Call Form para cada lead separadamente ao estabelecer o contato inicial. Isso inclui o nome, a empresa, o número de telefone, os detalhes essenciais e a decisão final sobre se o cliente é adequado ou não.

3. Modelo de sucesso do cliente ClickUp

Adicione números de telefone e outros detalhes importantes do cliente para acesso rápido

Com o Modelo de sucesso do cliente ClickUp com o ClickUp Client Success Template, você pode monitorar facilmente clientes individuais e lidar com seus pagamentos, tarefas de projeto e pontuações de saúde de relacionamento. 🌻

A visualização de engajamento do modelo exibe todos os seus clientes de acordo com a "saúde" deles (Muito bom, Médio, Em risco de rotatividade), para que você possa sempre saber qual relacionamento deve ser priorizado. Seus clientes são organizados em listas separadas com base em níveis. As camadas mais altas são reservadas para clientes com melhores pontuações de saúde, enquanto as mais baixas representam relacionamentos com clientes que precisam ser aprimorados.

Você pode usar a visualização NPS (Net Promoter Score) Board para ver a pontuação de cada cliente na escala de fidelidade da empresa. A pontuação é calculada com base nas informações fornecidas por cada cliente no Feedback Form do modelo.

Há também uma visualização de lista separada para os clientes que estão prontos para a Renovação e uma página do documento do Manual de Sucesso do Cliente, na qual você delineará as ações recomendadas durante os estágios de Integração do Cliente, Upselling e Prevenção de Churn.

4. Modelo de gerenciamento de clientes jurídicos do ClickUp

Mantenha o registro dos casos de todos os clientes sem suar a camisa com o Legal Client Management Template da ClickUp

Seja administrando um escritório de advocacia ou atuando como advogado interno, o Modelo de gerenciamento de clientes jurídicos do ClickUp é uma ferramenta fantástica para supervisionar o andamento dos casos de seus clientes. Use listas de verificação e mantenha facilmente o controle de eventos, tarefas e prazos, garantindo que os resultados sejam entregues no prazo.

Esse modelo de pasta tem uma visualização de lista que exibe claramente seu trabalho relacionado ao cliente com base em status personalizados. Use-os para identificar facilmente quais tarefas estão no estágio Assinado, Rascunhado, Em andamento ou Final. Você também pode criar Campos personalizados para cada tarefa para monitorar responsáveis, prioridades e prazos.

A visualização de calendário do modelo mostra tarefas não agendadas e atrasadas. O agendamento de uma tarefa é muito fácil com a função intuitiva de arrastar e soltar.

Você também pode acompanhar os status e tipos de pagamento na visualização da lista de pagamentos adicionando status personalizados para cada cliente separadamente.

O modelo vem com uma visualização de documento para armazenar as informações importantes de seus clientes. Crie um documento para cada cliente para acompanhar o caso, as informações de contato, o e-mail e muito mais. Além disso, há uma página Chat que seus colegas de equipe podem usar para discutir e resolver problemas e compartilhar ideias. 🤝

5. Modelo de serviços ao cliente ClickUp

Organize cada cliente potencial em uma lista do ClickUp para acompanhar todas as atividades e comunicações

O modelo Modelo de serviços ao cliente do ClickUp é uma estrutura abrangente que simplifica o gerenciamento de projetos com Listas e Documentos separados para monitorar contas de clientes, o progresso de cada projeto em seu portfólio e muito mais.

Apesar de ocupar um espaço inteiro, esse é um modelo de Início Rápido criado para ajudá-lo a se orientar no ClickUp mais rapidamente. Use o documento Getting Started e as tarefas de treinamento para se familiarizar com os recursos da plataforma. O documento contém uma Lista de aprendizado do ClickUp com instruções detalhadas e descrições de campos personalizados e status, permitindo que você entenda exatamente como e quando usá-los.

O modelo vem com cinco Listas, incluindo as seguintes:

Client Accounts: Fornece uma visão geral de todas as suas contas de clientes com status personalizados, como Active, Prospect, Former Client, At Risk etc. Há também uma lista separada para visualizar Contas em risco para ajudá-lo a evitar a rotatividade de clientes

Fornece uma visão geral de todas as suas contas de clientes com status personalizados, como Active, Prospect, Former Client, At Risk etc. Há também uma lista separada para visualizar para ajudá-lo a evitar a rotatividade de clientes Scoping Requests: Permite lidar com todas as solicitações de escopo para ajudar a equipe de vendas a finalizar os negócios. Para criar novas solicitações, preencha o Scoping Request Form (Formulário de solicitação de escopo)

Permite lidar com todas as solicitações de escopo para ajudar a equipe de vendas a finalizar os negócios. Para criar novas solicitações, preencha o (Formulário de solicitação de escopo) Portfólio de projetos: Monitore todos os seus projetos e a integridade deles usando campos e status personalizados

Além disso, o modelo inclui um Team Wiki Doc com seções específicas onde você e sua equipe podem registrar detalhes da equipe, recursos, SOPs e muito mais, garantindo melhor colaboração e comunicação entre os membros da equipe . 📞

6. Modelo de voz do cliente do ClickUp

Reúna e classifique as expectativas e reações dos clientes ao seu produto/serviço para entender o que você pode fazer para melhorá-lo

A Voice of the Customer (VoC) ou Voice of the Customer Translation Matrix é uma técnica usada para entender melhor os pensamentos de seus clientes e sentimentos em relação à sua empresa e aos seus produtos. 🎙️

Com base nessa técnica, o Modelo de voz do cliente do ClickUp ajuda você a coletar, analisar e organizar o feedback do cliente para otimizar o aprimoramento do produto.

Comece criando uma lista de feedbacks de clientes que você coletou por meio de pesquisas, análises de sites e depoimentos de produtos. A vistagem de lista também contém colunas para Necessidades do cliente e Requisitos do cliente. Aqui, você pode abordar problemas específicos e sugerir possíveis soluções.

O modelo também inclui uma visualização de quadro, que fornece um esboço do feedback do cliente agrupado por fonte de VoC. Isso o ajuda a visualizar as semelhanças e diferenças no feedback proveniente de diferentes fontes.

7. Modelo de CRM do ClickUp

Gerenciando clientes, pipelines de vendas, itens de ação e muito mais com o modelo de CRM simples do ClickUp no modo de exibição de lista

Gerenciar contas, acompanhar as oportunidades de negócios e manter relacionamentos sólidos com os clientes pode ser demais para lidar sem a devida ferramentas de gerenciamento de clientes . ⚒️

Em vez de criar várias planilhas e listas, aproveite o recurso Modelo de CRM do ClickUp . Essa solução completa o ajudará a gerenciar vendas, leads e relacionamentos com clientes com o mínimo de esforço.

É um modelo de pasta que permite que você supervisione seus relacionamentos com os clientes por meio de cinco exibições pré-construídas:

Visão do documento Sales Playbook : Ajuda a manter o controle sobre metas de vendas, gerenciamento de tempo, módulos de conta, preços e descontos, alcance e muito mais

: Ajuda a manter o controle sobre metas de vendas, gerenciamento de tempo, módulos de conta, preços e descontos, alcance e muito mais Visualização da lista de detalhes da conta : Mostra as contas agrupadas por status, como Proposta, Demonstração, Prospecto qualificado e Fechado [Lost]

: Mostra as contas agrupadas por status, como Proposta, Demonstração, Prospecto qualificado e Fechado [Lost] Visão de quadro : Fornece uma visão geral clara de todas as contas em um quadro estilo Kanban visualmente atraente, agrupado por status personalizados

: Fornece uma visão geral clara de todas as contas em um quadro estilo Kanban visualmente atraente, agrupado por status personalizados Visualização do calendário de agendamento : Mantenha o controle das tarefas não programadas e atrasadas no lado direito da tela

: Mantenha o controle das tarefas não programadas e atrasadas no lado direito da tela Visualização da lista de negócios fechados: Exibe todas as suas contas Closed [Won] em um só lugar

8. Modelo de gerenciamento de relacionamento com o cliente em PowerPoint da SlideTeam

Defina metas de CRM e crie um plano de ação bem-sucedido com o modelo de gerenciamento de relacionamento com o cliente em PowerPoint da SlideTeam

Analisar os ciclos de fidelidade de seus clientes é fundamental para manter parcerias frutíferas e duradouras. Você pode fazer isso e muito mais com o modelo de gerenciamento de relacionamento com o cliente do PowerPoint da SlideTeam.

Esse Modelo de CRM tem um layout profissional e 50 slides prontos, mas totalmente adaptáveis. Você pode alterar o design, as cores e as fontes para impressionar os clientes com uma aparência personalizada. Torne sua apresentação fácil de acompanhar incluindo slides com frases e citações importantes ou visualize suas ideias usando gráficos, imagens e formas.

Por exemplo, você pode enriquecer seus slides com gráficos e tabelas facilmente compreensíveis para apresentar suas metas de CRM ou explicar o CRM analítico. O modelo está disponível em formato padrão e de tela ampla e é compatível com o Google Slides.

9. Modelo de apresentação do kit de boas-vindas ao cliente by Poweredtemplate

Apresente aos novos clientes sua missão e visão com o modelo de apresentação do kit de boas-vindas ao cliente da Poweredtemplate

Para ganhar a confiança do cliente logo de cara, você deve apresentar sua empresa da melhor maneira possível. É aí que o Client Welcome Kit Presentation Template by Poweredtemplate vem em seu socorro com 20 slides pré-fabricados de aparência profissional.

Personalize os slides adicionando imagens, alterando o esquema de cores e escolhendo a fonte e o tamanho da letra de sua preferência para se adequar ao estilo de sua marca. Ajude os clientes a se familiarizarem com o seu espaço de trabalho e apresente-os aos membros da equipe inserindo imagens e breves descrições.

Você pode se aprofundar em detalhes editando slides relacionados aos seus serviços, ética de trabalho, ferramentas de colaboração e muito mais. O modelo está disponível em formato padrão e é compatível com o Google Slides, Apple Keynote, Adobe InDesign e Adobe Acrobat.

10. Modelo de apresentação de cliente em PowerPoint da Slidesgo

Convença qualquer cliente a escolher seus serviços usando um modelo de apresentação de cliente em PowerPoint totalmente personalizável da Slidesgo

Se você está sem ideias de como impressionar clientes em potencial, o Modelo de apresentação para clientes em PowerPoint da Slidesgo é um ótimo lugar para começar.

Esse modelo foi cuidadosamente projetado para despertar o interesse do cliente, incorporando uma ampla variedade de imagens, layouts e texturas. Ele ajuda a atrair e manter a atenção do cliente em potencial à medida que você passa os slides e apresenta suas ideias.

Destaque-se da multidão personalizando mais de 30 slides em termos de imagens, formas, fontes, esquema de cores e muito mais. Mova os elementos como quiser, exclua os slides que não se encaixam em sua narrativa e adicione novos slides escolhendo o layout que melhor se adapta às suas ideias. 💡

Um recurso exclusivo desse modelo é o Storyset Slide, onde você encontrará ilustrações que podem ser personalizadas para acomodar sua visão. Selecione seu estilo preferido, ajuste as cores, escolha planos de fundo e camadas para exibição e anime-os sem esforço usando o painel de animação.

Eleve o nível de seus relacionamentos com os clientes com_ Presentes para clientes !

Aumente o nível de satisfação do cliente com modelos de gerenciamento de clientes

Se estiver tentando expandir seus negócios atraindo novos clientes ou melhorando o relacionamento com os atuais, os modelos de gerenciamento de clientes são uma solução fácil de usar que o ajudará em todas as etapas do processo.

Transforme cada projeto em um triunfo e garanta uma rotatividade mínima de clientes aproveitando todo o potencial de alguns dos modelos versáteis em nossa lista. Use seus recursos personalizáveis para garantir uma organização impecável em sua empresa e promover relacionamentos mais fortes com seus clientes. 💪