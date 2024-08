10 melhores softwares de integração de clientes para 2024

Quer você trabalhe com clientes B2B ou B2C, a integração eficaz é mais do que um bônus agradável - é um componente essencial para manter um relacionamento bem-sucedido com o cliente. De fato, uma estudo da Wyzowl de 2020 descobriu que 86% dos novos clientes permanecem fiéis às empresas que oferecem conteúdo de integração pós-compra.

Então, como garantir que você ofereça a melhor experiência de integração possível?

Ainda bem que você perguntou.

Neste artigo, vamos nos aprofundar nas 10 melhores experiências de integração do cliente software de integração de clientes aplicativos que estruturarão e otimizarão seus processos internos e proporcionarão uma melhor experiência aos seus clientes. 🤩

O que você deve procurar em um software de integração de clientes?

Com tantas opções, a escolha da ferramenta certa de integração de clientes pode parecer esmagadora. Para simplificar sua tomada de decisão, considere estes fatores-chave:

Facilidade de uso: O tempo gasto para aprender um sistema complicado é tempo perdido com seus clientes. Sua equipe deve dominar rapidamente o software de forma independente ou com a ajuda da base de conhecimento da ferramenta

Fluxos de trabalho automatizados: Opte por um software que automatize tarefas repetitivas para que você possa acelerar os processos internos, liberando tempo para se concentrar na criação de bons relacionamentos com os clientes

Integrações: Assegure-se de que o software se integre facilmente ao seu atual sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) , ferramentas de gerenciamento de projetos e gateways de pagamento. Isso garante um fluxo de dados tranquilo, o que minimiza o trabalho manual entrada de dados e os riscos de erros

Canais de comunicação: Simplifique seu planos de comunicação com um software que tenha ferramentas de comunicação incorporadas ou que se integre ao seu software de comunicação

Análises e relatórios: O software deve permitir que você avalie a eficácia do processo de integração do cliente rastreando o tempo gasto, o envolvimento do cliente e as métricas de conversão

Ferramentas de feedback: O software escolhido deve permitir que você obtenha feedback, para que possa entender melhor as necessidades do cliente e os pontos problemáticos para melhorias futuras 🛠️

As automações do ClickUp mantêm você organizado e facilitam a integração do cliente

Os 10 melhores softwares de integração de clientes para usar em 2024

Pesquisamos muito para criar esta lista dos 10 melhores softwares de integração de clientes

integração de clientes

programas de software, cada um adaptado a um caso de uso específico. Independentemente das necessidades de sua empresa, há uma ferramenta que simplificará e aprimorará seu processo de integração. Prepare-se para criar relacionamentos bem-sucedidos e duradouros com os clientes. 🌻

1.

ClickUp

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos que também é perfeita para simplificar a integração de clientes e gerenciar o relacionamento com eles.

A plataforma oferece vários recursos que simplificam a integração do cliente, como

formulários ClickUp personalizáveis

. Use-os para integrar novos clientes, coletando detalhes importantes desde o início. Eles também são eficazes para coletar feedback do cliente durante todo o relacionamento, permitindo que você ajuste e melhore continuamente seus serviços. 🙌

Com o ClickUp, dê um toque de boas-vindas à sua integração criando portais personalizados. Eles facilitam o acesso a materiais de treinamento e listas de verificação de integração, para que seus novos clientes não se percam.

E o melhor de tudo,

CRM do ClickUp

e prático

Modelos de CRM

para você começar com

gerenciamento de clientes

.

Otimize a geração de leads com o

Guia de integração de clientes orientado pelo ClickUp Hubspot

e conduza os clientes pelo processo de integração com o

Modelo de integração de clientes do ClickUp

.

Você também pode reunir várias equipes com o

Modelo de colaboração de sucesso do cliente do ClickUp

o ClickUp é uma ferramenta de colaboração de sucesso do cliente, projetada para aprimorar a experiência geral do cliente.

Melhores recursos do ClickUp:

Limitações do ClickUp:

Os formulários são limitados no plano gratuito

Novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Nota: O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. ChurnZero

via

ChurnZero

ChurnZero é

software de sucesso do cliente

projetado para empresas baseadas em assinatura (como provedores de SaaS) para obter insights sobre o uso do produto, impulsionar a adoção do produto e reduzir efetivamente as taxas de rotatividade de clientes.

Conecte-o à sua plataforma de SaaS e acompanhe o comportamento de uso ao longo do tempo, como a frequência com que os clientes fazem login e os recursos que estão usando. Isso ajuda você a ver quais partes do seu produto podem ser difíceis de usar para que você possa oferecer suporte personalizado (por exemplo, com o recurso de passo a passo no aplicativo do ChurnZero). 💁

O ChurnZero é a ferramenta perfeita para empresas de SaaS que desejam aumentar

retenção de clientes

envolvendo-se ativamente com os clientes, atendendo proativamente às suas necessidades e diminuindo o tempo de valorização.

Melhores recursos do ChurnZero:

Acompanhe os detalhes do cliente, como data de início, data da próxima renovação, número de licenças, última atividade e pontuação NPS

Obter pontuações de rotatividade de clientes para identificar contas satisfeitas e aquelas que precisam de atenção

Crie segmentos de clientes ilimitados (grupos de usuários com características e necessidades semelhantes) para analisar os padrões de uso e adaptar os esforços de divulgação

Configure alertas e ações automatizadas acionadas por estágios específicos da jornada do cliente, como integração ou alterações nos dados do cliente

Limitações do ChurnZero:

O painel não é personalizável

A marcação de membros da equipe e as interações em tempo real não estão disponíveis

Não permite excluir contas de clientes - é preciso entrar em contato com a equipe de suporte ao cliente do ChurnZero

Preços do ChurnZero:

Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do ChurnZero:

G2: 4,7/5 (1.091 avaliações)

4,7/5 (1.091 avaliações) Capterra: 4,7/5 (126 avaliações)

3. Cliente

via

Clientes

O Clientary é um projeto multifuncional e

software de gerenciamento e integração de clientes

para capturar leads,

rastreamento de tarefas simples

e horas faturáveis, além de gerenciar propostas, estimativas e faturas. Além disso, a integração nativa com o Stripe permite que você aceite pagamentos on-line por meio de cartão de crédito ou transferências bancárias ACH.

Seja você um freelancer, consultor ou proprietário de agência, o Clientary foi projetado para eliminar o estresse de receber pagamentos de clientes e gerenciar as finanças da empresa.

Melhores recursos do Clientary:

Fácil de manter uma banco de dados de todos os clientes incluindo informações de contato, valores de faturas pendentes e notas importantes para o sucesso do cliente

Personalize modelos de faturas com o logotipo e as cores de sua marca, várias moedas e impostos

Crie um portal para os clientes visualizarem estimativas, faturas e o andamento do projeto

Gerar planilhas de horas, pagamentos e despesas para um cliente específico ou todos os clientes em um período de tempo específico ou ajudar na integração geral do cliente

Limitações do cliente:

Falta de recursos avançados de gerenciamento de projetos, como campos personalizados e várias exibições

A interface do usuário tem opções de personalização limitadas

Integração limitada com os principais gateways de pagamento e outros aplicativos de terceiros

Preço de cliente:

Solo: $19/mês (1 usuário da equipe)

$19/mês (1 usuário da equipe) Equipe: $39/mês (3 usuários da equipe)

$39/mês (3 usuários da equipe) Agência: US$ 59/mês (5 usuários da equipe)

Observação: Usuários adicionais estão disponíveis no plano Agency por US$ 10/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Clientary:

G2: 4,7/5 (37 avaliações)

4,7/5 (37 avaliações) Capterra: 4,7/5 (45 avaliações)

4. Demio

via

Demônio

O Demio é um software de integração de clientes fácil de usar para hospedar eventos on-line, como webinars, workshops e conferências. Ele oferece vários elementos interativos, como enquetes, folhetos, compartilhamento de tela, bate-papo e ação em destaque (também conhecida como call-to-action). Como é uma ferramenta baseada em navegador, os participantes não precisam fazer download de nenhum software ou plug-in para participar de webinars. 👨‍💻

O Demio é excelente para empresários individuais, equipes de marketing e startups de SaaS que desejam usar webinars para gerar leads, integrar novos usuários e realizar demonstrações de produtos para melhorar o sucesso do cliente.

Melhores recursos da Demio:

Crie webinars, páginas de registro e lembretes por e-mail com o logotipo e as cores da sua empresa

Redirecionar os participantes para um URL personalizado quando o webinar terminar

Grave webinars automaticamente, para que você possa compartilhar replays com os participantes e outras pessoas após os eventos

Integre-se ao Zapier e a outros aplicativos populares, como Hubspot, Salesforce, Mailchimp e ConvertKit

Limitações do Demio:

Sem aplicativo para desktop ou dispositivos móveis

Integrações nativas limitadas

O recurso de compartilhamento de tela compartilha apenas a tela inteira, não uma janela ou guia específica

Preços do Demio:

Inicial: US$ 59/mês (host único)

US$ 59/mês (host único) Crescimento: A partir de $109/mês por host

A partir de $109/mês por host Premium: A partir de US$ 2.200/ano por host

A partir de US$ 2.200/ano por host Ilimitado: A partir de US$ 22.000/ano

Demio ratings and reviews:

G2: 4,7/5 (139 avaliações)

4,7/5 (139 avaliações) Capterra: 4,7/5 (240 avaliações)

5. Moovila

via

Moovila

Moovila é um país autônomo

monitoramento de projetos

ferramenta de gerenciamento e monitoramento de projetos que centraliza os dados do projeto, analisa os fluxos de trabalho e reduz os riscos do projeto. Fornece insights em tempo real sobre a integridade do projeto, levanta possíveis problemas e fornece etapas acionáveis para resolvê-los e colocar o projeto de volta nos trilhos.

O Moovila é mais adequado para gerentes de projeto e equipes do Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO) que buscam gerenciar ativamente os riscos do projeto para garantir um processo de integração de clientes tranquilo e relacionamentos de longo prazo com os clientes.

Melhores recursos do Moovila:

Visualize planos de projeto em vários modos de exibição: Lista, Kanban, Gantt, Calendário e Miniatura

Identificar e priorizar tarefas e projetos críticos entregáveis que afetam a data de término do cronograma de um projeto

Receba alertas quando forem detectados possíveis problemas ou quando os marcos estiverem em risco 🚨

Integrar com aplicativos comumente usados, como Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, Hubspot e Salesforce

Limitações do Moovila:

Interface desajeitada em comparação com outros softwares de integração de clientes

Integrações e opções de personalização limitadas

Somente o formato JPG está disponível para exportar relatórios de projetos

Preços do Moovila:

Starter: US$ 31,25/mês por usuário

US$ 31,25/mês por usuário Safira: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Diamante: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Para MSPs: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Activate: Entre em contato para saber o preço

Moovila avaliações e comentários:

G2: 4,8/5 (13 avaliações)

4,8/5 (13 avaliações) Capterra: 4,6/5 (39 avaliações)

6. Noção

via

Noção

Noção

é um espaço de trabalho versátil e o

ferramenta de colaboração

que permite que os usuários centralizem uma variedade de conteúdo - de anotações a bancos de dados e quadros de tarefas. Use esse software de integração do cliente para armazenar informações do cliente, capturar detalhes do projeto, atribuir tarefas aos membros da equipe e acompanhar o progresso. 📈

As configurações de permissão do Notion permitem controle granular ao compartilhar páginas do espaço de trabalho com os clientes. Escolha se eles podem visualizar, comentar, editar ou ter acesso total.

Para agências de marketing digital e empresas de consultoria que buscam uma tela flexível para simplificar e

colaborar em projetos de clientes

o Notion é a ferramenta ideal para você.

Melhores recursos do Notion:

Comece com qualquer um dos mais de 5.000 modelos que abrangem casos de uso como roteiros de projetos, painéis e rastreadores de orçamento

Colabore em tempo real com sua equipe em wikis e bancos de dados da empresa

Integração com ferramentas populares como Google Drive, Canva, Calendly, Zoom e Slack

Suporte a vários idiomas, incluindo inglês, espanhol, português, japonês e coreano

Limitações do Notion:

Não há funcionalidade nativa de controle de tempo no software de integração do cliente

Fica mais lento ao trabalhar em grandes projetos

Não oferece suporte a notificações para tarefas agendadas

Preços do Notion:

Plano gratuito

Plus: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Business: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Notion:

G2: 4,7/5 (4.766 avaliações)

4,7/5 (4.766 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1.782 avaliações)

7. GuideCX

via

GuideCX

O software de gerenciamento de projetos e integração de clientes da GuideCX aumenta a visibilidade em tempo real e

colaboração entre as equipes

. Ele também ajuda você a gerenciar os clientes durante todo o ciclo de vida do cliente. Use qualquer um de seus modelos personalizáveis para padronizar seu processo de integração e

economizar tempo

em projetos futuros.

Se você costuma ficar esperando que os clientes concluam suas partes de um projeto ou passa longas horas em

atualização de projetos

reuniões, o GuideCX pode ajudá-lo a otimizar a colaboração e manter os projetos em dia.

Melhores recursos do GuideCX:

Convide membros da equipe, clientes e outras partes interessadas para visualizar e concluir tarefas

Visualize a porcentagem de tarefas do projeto em vários estágios, como Não iniciado, Trabalhando nisso, Preso e Concluído, usando a barra de progresso

Receba alertas no aplicativo ou por e-mail quando for atribuída uma tarefa ou quando as tarefas estiverem próximas de suas datas de vencimento

Obtenha feedback do cliente com pesquisas de satisfação do cliente (CSAT) quando um marco for atingido

Limitações do GuideCX:

Fica lento ao atualizar tarefas em comparação com outras opções de software de integração de clientes desta lista

As pesquisas CSAT não são personalizáveis, o que pode dificultar a coleta de feedback do cliente

Preços do GuideCX:

Iniciante: US$ 100/mês

US$ 100/mês Profissional: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Premium: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Advanced: Entre em contato para saber o preço

GuideCX avaliações e comentários:

G2: 4,7/5 (329 avaliações)

4,7/5 (329 avaliações) Capterra: 4,6/5 (29 avaliações)

8. Pipefy

via

Pipefy

O Pipefy é um

ferramenta de gerenciamento de processos

que permite que as empresas organizem e automatizem suas operações por meio de pipes (também conhecidos como fluxos de trabalho Kanban).

Usando pipes para diferentes processos, como qualificação de leads, vendas e integração de clientes, as equipes acompanham as tarefas em diferentes estágios de conclusão. Além disso, é fácil automatizar tarefas repetitivas, como criar novos cartões Kanban, movê-los e atualizar seus campos.

Esses recursos o tornam ideal para pequenas empresas que buscam uma abordagem do tipo Kanban para organizar e monitorar visualmente seus fluxos de trabalho de integração.

Melhores recursos do Pipefy:

Personalize qualquer um dos modelos da extensa biblioteca de modelos para gerenciar diferentes processos de negócios

Usar formulários para capturar e armazenar informações em cartões Kanban

Acompanhar o histórico de cada tarefa (também conhecido como cartão Kanban), incluindo os estágios do fluxo de trabalho, arquivos compartilhados e comentários

Visualizar um resumo das tarefas em cada fase de um fluxo e ver quais estão dentro do prazo, atrasadas ou concluídas

Limitações do Pipefy:

Poucas integrações nativas na plataforma de integração do cliente

Oferece apenas visualizações de lista e Kanban

Os e-mails de acompanhamento automatizados do Pipefy são frequentemente enviados para a pasta de Spam

Preços de texto do Pipefy:

Iniciante: Gratuito

Gratuito Empresarial: $23/mês por usuário

$23/mês por usuário Enterprise: US$ 38/mês por usuário

US$ 38/mês por usuário Ilimitado: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Pipefy:

G2: 4,6/5 (214 avaliações)

4,6/5 (214 avaliações) Capterra: 4.6/5 (303 avaliações)

9. Fluxo de usuários

via

Fluxo de usuários

O Userflow é uma plataforma de adoção digital e integração de clientes que simplifica a integração de usuários para empresas de software. Ela permite que as empresas criem tours de produtos no aplicativo, listas de verificação e pesquisas passo a passo sem escrever nenhum código.

Com seus recursos de integração de usuários, os clientes se familiarizam com os principais recursos de um produto e, na verdade, aumentam o envolvimento e melhoram a satisfação geral do cliente. ✨

O Userflow é especialmente útil para empresas de SaaS que buscam proporcionar uma experiência de usuário perfeita, impulsionar a adoção do usuário e aumentar as taxas de retenção.

Melhores recursos do Userflow:

Crie e personalize fluxos de integração de clientes sem nenhuma experiência em codificação

Use a segmentação para adaptar a experiência de integração do cliente a grupos de usuários específicos

Automatize fluxos com base em eventos como inscrição, visitas a páginas e uso de recursos

Visualize como os usuários percorrem os fluxos com métricas como taxas de visualização e conclusão para obter melhores taxas de sucesso do cliente

Limitações do Userflow:

Funciona apenas com aplicativos da Web

Poucas integrações nativas

As pesquisas têm personalização limitada em comparação com outros softwares de integração de clientes

Preço do texto do Userflow:

Inicial: A partir de US$ 300/mês

A partir de US$ 300/mês Profissional: A partir de US$ 850/mês

A partir de US$ 850/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Userflow:

G2: 4,8/5 (95 avaliações)

4,8/5 (95 avaliações) Capterra: 4,8/5 (12 avaliações)

10. Jotform

via

Jotform

Formulário Jot

é um site on-line sem código

criador de formulários

para coletar dados de clientes por meio de formulários de registro, pesquisas, formulários de pedidos e muito mais. Seu recurso de lógica condicional permite adaptar formulários mostrando, atualizando ou ocultando campos específicos, dependendo das entradas do usuário.

Além disso, as tabelas do Jotform facilitam a organização e o tratamento dos envios de formulários. Alterne entre as exibições de Tabela, Calendário, Cartão e Upload para visualizar os dados com base em suas preferências.

Melhores recursos do Jotform:

Crie formulários do zero ou a partir de qualquer um dos modelos do Jotform em uma interface intuitiva de arrastar e soltar

Traduzir formulários para mais de 130 idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, holandês, italiano e português

Compartilhe o acesso aos seus formulários por meio de links, códigos QR e incorporação de páginas da Web, ou faça o download deles como PDFs preenchíveis

Integre-se a mais de 100 ferramentas, incluindo gateways de pagamento como PayPal, Google Pay, Stripe, CashApp Pay, Square e Apple Pay

Limitações do Jotform:

O plano gratuito tem a marca Jotform e é limitado a 5 formulários e 100 envios mensais

O software é lento e às vezes apresenta falhas, especialmente quando se trabalha com formulários longos e complexos

Novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado

Preços do Jotform:

Plano gratuito

Bronze: $39/mês

$39/mês Prata: $49/mês

$49/mês Ouro: $129/mês

$129/mês Empresarial: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Jotform:

G2: 4,7/5 (204 avaliações)

4,7/5 (204 avaliações) Capterra: 4,6/5 (1.559 avaliações)

Cause uma primeira impressão duradoura com a plataforma perfeita de integração de clientes

A escolha da melhor solução de integração de clientes é fundamental para uma integração bem-sucedida e para relacionamentos positivos com os clientes - e apresentamos as 10 melhores opções disponíveis no mercado atualmente. 🏆

Quais recursos são mais importantes para você? Fluxos de trabalho automatizados?

Colaboração em equipe

? Integração com sua pilha de tecnologia atual? Coleta de feedback do cliente? Compatibilidade entre plataformas?

Se estiver procurando uma ferramenta que tenha todos esses recursos e muito mais, dê uma olhada no ClickUp.

Registre-se hoje mesmo

e acesse seus recursos avançados gratuitamente.