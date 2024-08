14 Ferramentas de colaboração eficazes e seguras para 2024

De habilitação comunicação eficaz da equipe para acompanhar o progresso do trabalho, colaboração em equipe as ferramentas impulsionam os locais de trabalho modernos.

Entretanto, o uso de uma ferramenta de colaboração on-line com um sistema de segurança cibernética fraco pode aumentar o risco de ameaças cibernéticas e derrubar qualquer empresa se não for protegida. 🥊

O que você pode fazer então?

Assistir a mais documentários sobre crimes cibernéticos? Não.

Para desfrutar de um crescimento consistente sem comprometer a segurança do seu espaço de trabalho, você precisa usar as ferramentas de colaboração mais seguras disponíveis atualmente.

Neste artigo, discutiremos o que são ferramentas de colaboração segura e destacaremos 13 excelentes softwares de colaboração segura, incluindo seus principais recursos, preços e avaliações de clientes.

aperte os cintos para uma leitura segura!_ 🚘

O que são ferramentas de colaboração segura?

Com recursos como planejamento, agendamento e relatórios, ferramentas de colaboração on-line têm sido a espinha dorsal das equipes de trabalho internas e remotas.

Elas podem evitar grandes dores de cabeça (e talvez curar seu vício em cafeína também). 😁

Mas você não pode confiar em qualquer ferramenta de colaboração para trabalho interno ou remoto _, certo?

Você precisa de uma plataforma de colaboração segura.

Uma plataforma de colaboração segura tem medidas adequadas de autenticação e autorização para minimizar as chances de vazamento de dados. Isso é fundamental, pois as informações são constantemente compartilhadas entre funcionários, clientes e parceiros em ferramentas de colaboração.

Além disso, um software de colaboração seguro pode impedir que as pessoas phishing em seu conjunto de informações organizacionais! 🎣

Mas qual é a ferramenta certa para suas necessidades?

Vamos descobrir..

As 14 principais ferramentas de colaboração segura para 2022

Aqui estão as 14 ferramentas de colaboração mais seguras disponíveis atualmente:

O ClickUp é um dos aplicativos de mais bem avaliadas do mundo produtividade e ferramentas de colaboração seguras usadas em pequenas e grandes empresas.

Desde ajudar você a gerenciar o trabalho em equipe multifuncional até fornecer configurações de segurança avançadas o ClickUp é tão seguro quanto o Fort Knox! 💰

afinal de contas, só de pensar em violações de dados _e ameaças cibernéticas podem levar muitos empresários a ficarem sem dormir.

Principais recursos do ClickUp

Vamos dar uma olhada mais de perto em como os recursos de segurança do ClickUp podem ajudá-lo a dormir como um bebê 😴:

Dados Centro Segurança : administrados pela Amazon Web Services (AWS), os data centers do ClickUp estão espalhados pelo mundo, protegidos com uma variedade de controles físicos para impedir a entrada não autorizada

administrados pela Amazon Web Services (AWS), os data centers do ClickUp estão espalhados pelo mundo, protegidos com uma variedade de controles físicos para impedir a entrada não autorizada Aplicativo Segurança : todas as comunicações nos aplicativos da Web do ClickUp são criptografadas em SSL de 256 bits

todas as comunicações nos aplicativos da Web do ClickUp são criptografadas em SSL de 256 bits Infraestrutura Segurança : nossa infraestrutura é hospedada em um ambiente seguro de primeira linha e fortificada por proteção de firewall. Nem mesmo a equipe do Money Heist poderia ter acesso 🔐

: nossa infraestrutura é hospedada em um ambiente seguro de primeira linha e fortificada por proteção de firewall. Nem mesmo a equipe do Money Heist poderia ter acesso 🔐 Segurança Política: implementamos uma segurança infalível treinando todos os membros da equipe nos protocolos de segurança mais recentes e atualizando frequentemente nossas políticas

implementamos uma segurança infalível treinando todos os membros da equipe nos protocolos de segurança mais recentes e atualizando frequentemente nossas políticas Estrutura de gerenciamento de riscos: desde a identificação de possíveis ameaças até a avaliação das medidas de segurança atuais, nossa estrutura de gerenciamento de riscos abrange tudo

desde a identificação de possíveis ameaças até a avaliação das medidas de segurança atuais, nossa estrutura de gerenciamento de riscos abrange tudo Autenticação de dois fatores : Proteja seu espaço de trabalho contra qualquer acesso não autorizado com a autenticação de dois fatores (2FA). Isso lhe proporciona um ambiente de trabalho seguro, onde você só pode se distrair com bobinas de gato e não com riscos cibernéticos 🐱

Proteja seu espaço de trabalho contra qualquer acesso não autorizado com a autenticação de dois fatores (2FA). Isso lhe proporciona um ambiente de trabalho seguro, onde você só pode se distrair com bobinas de gato e não com riscos cibernéticos 🐱 Permissões personalizadas **Dê a diferentes membros da equipe configurações de permissão exclusivas, para que eles tenham acesso apenas às informações de que precisam

Funções personalizadas: crie novas funções personalizadas exclusivas (além de convidado, membro, administrador), como: superadministrador, editor, membro limitado ou qualquer função que atenda às suas necessidades

Privacidade de espaços, pastas e listas : tenha controle total sobre quem vê o quê, quais permissões têm e quem é adicionado ao seuEspaço de trabalho Logon único do Google *eConexão de login único da Microsoft: economize tempo e mantenha a segurança vinculando o ClickUp às suas contas do Google, Microsoft Office 365 ou Azure

Prós do ClickUp

Preços do ClickUp *Plano Forever gratuito: Tarefas ilimitadas, membros e muito mais, sem nenhum custo

Plano Ilimitado : uS$ 5 por membro, por mês

: uS$ 5 por membro, por mês Plano Empresarial : uS$ 12 por membro, por mês

: uS$ 12 por membro, por mês Business Plus : uS$ 19 por membro, por mês

: uS$ 19 por membro, por mês Enterprise: Contato ClickUp para obter preços personalizados

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 5300 avaliações)

4,7/5 (mais de 5300 avaliações) Capterra : 4,7/5 (3375+ avaliações)

Recursos como bate-papo contínuo, reuniões on-line, gerenciamento de projetos e colaboração em documentos fazer **Microsoft Teams um popular aplicativo on-line colaboração no local de trabalho ferramenta.

Essa plataforma de colaboração em nuvem incorpora os mesmos protocolos de segurança apresentados no Office 365 Suite. Aqui estão alguns outros recursos que tornam o Microsoft Teams uma plataforma de colaboração segura:

Principais recursos do Microsoft Teams

Implementa a autenticação de dois fatores em toda a equipe e em toda a organização

Bloqueia conteúdo mal-intencionado com a funcionalidade de Proteção Avançada contra Ameaças (ATP)

O recurso de anexos seguros examina anexos suspeitos

Integra-se facilmente com outros aplicativos do MS Office, como PowerPoint e Outlook

Preços do Microsoft Teams

O Microsoft Teams tem um plano gratuito. Os planos pagos começam em US$ 5/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (mais de 10.000 avaliações)

Como um software de colaboração, a Asana ajuda você a cumprir seus prazos e a manter a sincronia com sua equipe.

A Asana também tem protocolos de segurança para garantir que ninguém de fora veja ou modifique seus preciosos dados.

Dessa forma, nem mesmo a tripulação do Ocean's 11 pode escapar de qualquer coisa!

principais recursos do #### Asana

Usa o serviço de banco de dados relacional (RDS) da Amazon para facilitar a replicação, o backup e a recuperação de dados

Oferece hashing de senha para verificar a integridade de sua senha

Implementa avaliações de segurança de rotina e desenvolvimento de software com foco em segurança

Equipes de segurança 24 horas por dia para detectar qualquer atividade suspeita 🔎

Preços da Asana

A Asana tem um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 13,49/usuário por mês.

Avaliações de clientes da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 7000 avaliações)

Procurando por melhor_ **Gerenciamento do trabalho de colaboração **Recursos que são totalmente gratuitos?

Aqui estão as razões para_ **Escolher o ClickUp em vez da Asana .

4. Huddle

o Huddle é um trabalho colaborativo ferramenta que permite a troca tranquila de informações entre equipes, parceiros e clientes. Ele também oferece vários controles administrativos para gerenciar a autenticação, o acesso e a auditoria de usuários.

Essa ferramenta de colaboração on-line permite que os membros da equipe acessem seu próprio portal de tarefas e permaneçam em dia com suas tarefas.

_Mas com que segurança você pode se reunir com o Huddle?

Vamos descobrir...

Principais recursos do Huddle

Usa autenticação multifatorial e SSO de nível empresarial

Controle as permissões de usuários entre equipes com vários níveis de acesso

Portais de clientes seguros para que os usuários troquem arquivos e informações confidenciais

Proteções administrativas, técnicas e físicas para manter seus dados seguros

Preços do Huddle

Solicite uma cotação personalizada do Huddle.

Avaliações de clientes do Huddle

G2: 4,1/5 (mais de 70 avaliações)

Ferramentas de bônus:_ **Concorrentes do ServiceNow

O Clarizen é um software de colaboração com uma interface personalizável e amigável. Ele pode ajudar as equipes a concluir suas tarefas no prazo e dentro do orçamento. 🕔💰

Além disso, eles têm mecanismos de segurança, como antivírus e monitoramento de aplicativos, para proteger seus dados.

Principais recursos do Clarizen

Todos os dados são criptografados com a avançada criptografia AES de 256 bits

A infraestrutura de segurança de rede em várias camadas ajuda a evitar violações de segurança

Equipada com firewalls para proteger o sistema contra atividades mal-intencionadas

O serviço de gerenciamento de projetos on-line é monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana

Preços do Clarizen

Solicite uma cotação personalizada da Clarizen.

Avaliações de clientes da Clarizen

G2: 4,1/5 (mais de 490 avaliações)

6. Nira

Nira é um sistema de controle de acesso em tempo real que oferece visibilidade e gerenciamento sobre quem tem acesso aos documentos da empresa em Google Workspace e muito mais .

Com certificação SOC 2 Tipo 2, o Nira permite que equipes de TI de todos os tamanhos encontrem e corrijam facilmente problemas de risco de acesso, oferecendo uma visão única e abrangente de quem tem acesso aos valiosos dados da empresa baseados na nuvem. Ele também permite que os funcionários gerenciem e controlem quem tem acesso às suas informações, sem a necessidade de muito conhecimento técnico.

principais recursos do #### Nira

Localize e identifique os riscos de acesso, usando filtragem e uma interface de usuário intuitiva

Controle rapidamente o acesso e corrija problemas críticos por meio de ações de correção em massa

Automatize o processo de forma eficiente por meio da aplicação de políticas e da delegação de correções

Gerencie o acesso externo e de fornecedores, incluindo contas arquivadas e pessoais

Preços do Nira

Solicite uma cotação personalizada do Nira.

Avaliações de clientes do Nira

N/A

7. Fio

o Wire é um aplicativo de colaboração de código aberto que ajuda os trabalhadores remotos a proteger suas comunicações internas contra ameaças cibernéticas externas.

O Wire também implementa protocolos de segurança avançados para ajudar as organizações a aumentar sua produtividade.

poderíamos dizer que o aplicativo impede que os criminosos cibernéticos enviem dados para si mesmos

principais recursos do #### Wire

Protege toda a comunicação comcriptografia de ponta a ponta* Uma chave de sessão exclusiva é gerada para cada sessão iniciada por um usuário. Dessa forma, se uma sessão for comprometida, somente os dados dessa sessão serão afetados

Por ser compatível com o GDPR, o aplicativo não terá acesso a nenhum dado pessoal ou oficial da sua organização

Corresponde a impressões digitais de chaves para protegê-lo de um ataque deataque man-in-the-middle (intervenção desconhecida de terceiros)

Preço da transferência eletrônica

A Wire tem um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 5,83/mês.

Avaliações de clientes do Wire

G2: 4,3/5 (mais de 25 avaliações)

8. Acampamento básico

O Basecamp é uma ferramenta de colaboração popular que transmite dados por meio de conexões HTTPS seguras e criptografa backups de dados usando GnuPrivacy Guard (GPG).

Como ele permite que os gerentes de projeto supervisionem o andamento do projeto e monitorem as atualizações das tarefas, não há necessidade de reuniões individuais.

e não é que todos nós adoramos isso?

Principais recursos do Basecamp

Implementa monitoramento de vigilância interna e externa 24 horas por dia

Equipe dedicada de segurança, infraestrutura e desempenho (SIP) para supervisionar o gerenciamento de acesso, a conectividade de rede e os firewalls

Realiza auditorias para garantir que seus sistemas sejamEm conformidade com a PCI* Executa programas de recompensa por bugs no HackerOne para examinar e verificar suas políticas de segurança

Preços do Basecamp

O Basecamp oferece uma taxa fixa de US$ 99/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 4.000 avaliações)

**Está procurando uma ferramenta de colaboração mais econômica?

Aqui estão_ 10 alternativas ao Basecamp para escolher.

De interações individuais a discussões em grupo com toda a equipe, o Slack promove uma colaboração empresarial segura e tranquila.

Além disso, sua ferramenta de segurança interna, o Slack Enterprise Key Management (Slack EKM), garante a proteção dos dados do usuário. Dessa forma, sua equipe pode trocar ideias milionárias entre si sem se preocupar se alguém vai roubá-las.

Principais recursos do Slack

Totalmente integrado aos principais provedores de prevenção contra perda de dados (DLP)

Oferece recursos de governança e gerenciamento de riscos

Alinha-se com os princípios de segurança na nuvem do National Cyber Security Centre, sediado no Reino Unido

Essa ferramenta de colaboração na nuvem oferece controle de acesso administrativo e monitoramento do sistema

Preços do Slack

O Slack oferece um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 8/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Slack

G2: 4,5/5 (mais de 27.000 avaliações)

10. Trello o Trello é um software de colaboração em equipe no estilo kanban.

Ele permite que você trabalhe em vários layouts, de quadros a listas, tornando a delegação de tarefas simples e eficaz.

Para fortalecer ainda mais sua segurança on-line, o Trello tem parceria com o especialista segurança cibernética pesquisadores do HackerOne para detectar e resolver vulnerabilidades.

Principais recursos do Trello

Realiza varreduras semanais de vulnerabilidades e testes anuais de violação de dados

Permite que qualquer membro em um espaço de trabalho visualize cartões ou defina cartões como públicos ou privados

Obtenha autenticação de dois fatores em todos os planos, inclusive na versão gratuita

Realiza backup completo criptografado a cada 24 horas

Preços do Trello

O Trello oferece um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 12,50/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

11. Google Drive

O Google Drive é uma ferramenta de colaboração que atende às necessidades versáteis de quase todas as equipes. Ele também garante segurança de alto nível para proteger os dados do usuário e da empresa.

Além disso, o recurso de compartilhamento de links restritos permite compartilhamento seguro de arquivos para usuários que trabalham em um Google Doc.

com essa _ferramenta de colaboração de documentos , nenhum convidado indesejado pode atrapalhar sua festa de trabalho! 🎊

Principais recursos do Google Drive

Armazenamento em nuvem para compartilhamento seguro de arquivos

Autenticação de dois fatores para evitar acesso não autorizado

Implementa etapas de recuperação de conta fazendo backup dos dados armazenados

Criptografa uploads, downloads e acessos de arquivos com criptografia AES forte de 256 bits

Preços do Google Drive

O uso do Google Drive é gratuito.

Avaliações de clientes do Google Drive

G2: 4,7/5 (mais de 12.000 avaliações)

12. Zoom

De conferências de negócios a webinars públicos, o Zoom é o aplicativo de videoconferência ideal. Seus recursos de gravação de vídeo e compartilhamento de tela o tornam um ótimo ferramenta de colaboração em equipe .

Além de estar em conformidade com o GDPR, suas conferências de áudio e vídeo no Zoom são criptografadas de ponta a ponta.

Vamos zoom em seus recursos de segurança mais notáveis..

Principais recursos do Zoom

O recurso de sala de espera permite que o anfitrião controle quando um participante entra na reunião

Evite uma ameaça interna decidindo quais participantes podem gravar a chamada

Use senhas para proteger suas reuniões

Bloqueie uma reunião quando você não quiser que nenhum outro convidado entre nela

Preços do Zoom

O Zoom oferece um plano gratuito e um plano pago a partir de US$ 14,99/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Zoom

G2: 4,5/5 (mais de 35.000 avaliações)

**Não tem certeza se o Zoom é o ideal para você?

Aqui estão os_ sete principais alternativas ao Zoom.

O Toggl abre caminho para a colaboração eficaz em equipe e o gerenciamento de tarefas. Com sua quadros kanban você pode planejar e acompanhar tarefas com facilidade.

O aplicativo também o protege contra Ataques DDoS e falhas de hardware. Além disso, ele realiza backups completos dos dados a cada 24 horas.

Basicamente, o Toggl sempre protege você e seus dados.

Principais recursos do Toggl

Criptografa dados em trânsito com protocolos TLS 1.2, criptografia AES-256 e assinaturas SHA2

Incorpora um sistema de registro centralizado para monitorar a segurança em todos os momentos

Faz parcerias com provedores de serviços líderes do setor para soluções de segurança

Os novos recursos ou as funcionalidades adicionadas passam por revisões sistemáticas de segurança

Preços do Toggl

A Toggl oferece um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 9/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Toggl

G2: 4,6/5 (mais de 1400 avaliações)

14. HubSpot CMS

Conhecido por seu premiado CRM tudo-em-um, o HubSpot's cMS gratuito da HubSpot (sistema de gerenciamento de conteúdo) é um dos provedores de conteúdo mais seguros para hospedar seu site e conteúdo.

A plataforma CMS permite que sua equipe de conteúdo trabalhe em conjunto para produzir conteúdo envolvente e interativo para melhorar o tráfego do site e otimizar as conversas sem nenhum risco de segurança.

O CMS gratuito da HubSpot inclui ferramentas como um construtor de sites, marketplace de temas e modelos, além de recursos de segurança integrados para verificar e detectar ataques prejudiciais e ameaças.

Principais recursos do HubSpot CMS

Autenticação de dois fatores (2FA)

Logon único (SSO) para empresas

SPF, DKIM,DMARCe padrões de autenticação BIMI

Firewall de aplicativo da Web (WAF) gratuito e certificados SSL

Preços do HubSpot CMS

Ferramentas gratuitas disponíveis com planos premium a partir de US$ 23 por mês.

Avaliações de clientes do HubSpot CMS

G2: 4.5/5 (1.220 avaliações)

Aumente sua segurança

Com as necessidades das equipes distribuídas e a natureza das ameaças cibernéticas se tornando mais complexas a cada dia, as ferramentas de colaboração on-line encontraram novas maneiras de mantê-lo seguro.

E com uma plataforma de colaboração como o ClickUp, seus dados serão tão invioláveis quanto o covil de um dragão! 🐉

Trabalhamos com os principais especialistas em segurança, pesquisadores e empresas de segurança cibernética e aderimos aos mais altos padrões de segurança

Mas isso não é tudo.

De comentários a menções da equipe além disso, temos recursos de colaboração excelentes e seguros para manter você e sua equipe informados. Use o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para impulsionar o crescimento de sua empresa sem se preocupar com nenhum risco de segurança!