10 ferramentas de relatórios de clientes para agências modernas em 2024

A vida de agência é uma montanha-russa. Como profissional de marketing digital, você sabe como é importante criar um relacionamento com seus clientes para enfrentar os baixos e comemorar os altos.

Quer você trabalhe para clientes B2B ou B2C, é importante provar regularmente o valor da sua agência de marketing. A última coisa que você quer é que os clientes digam: "Afinal, para que estou pagando você?"

Os relatórios de clientes mostram os resultados quantitativos e qualitativos que você está gerando para os clientes. A entrega de relatórios regulares demonstra seu valor e até persuade os clientes mais exigentes a permanecerem em sua lista.

A geração de relatórios de clientes é demorada, mas o software certo lhe poupará muito tempo. Neste guia, explicaremos como funciona o software de geração de relatórios de clientes, o que você deve procurar em uma ferramenta de geração de relatórios de clientes e nossos 10 programas favoritos de geração de relatórios de clientes ferramentas de relatório de 2024. 🤩

O que é relatório de cliente?

O relatório do cliente é a prática de fornecer aos clientes atualizações regulares sobre desempenho da campanha de marketing e métricas. Os relatórios ajudam os clientes a entender o valor que recebem das agências de marketing digital. Você também pode usar os relatórios como uma ferramenta para explicar quaisquer ajustes em suas estratégias de marketing e seu progresso em relação às metas do cliente.

Como profissional de agência, você precisa ser um mestre tanto no marketing quanto no gerenciamento do relacionamento agência-cliente. Gerenciamento de clientes é complicado, mas a apresentação regular de relatórios criará confiança e o ajudará a obter a adesão do cliente. 🤝

Se os seus clientes estiverem lhe fazendo muitas perguntas ou tenderem a esquecer todo o progresso que você fez, a entrega de relatórios regulares acabará com as preocupações deles. Você poderá até mesmo justificar aumentos de tarifas se tiver um histórico comprovado de desempenho estável, conforme demonstrado por seus excelentes relatórios de clientes.

O que você deve procurar nas ferramentas de relatórios de clientes?

Os relatórios de clientes são os melhores amigos de uma agência. Se estiver procurando a melhor ferramenta de relatórios de clientes para o trabalho, procure um software com estes recursos:

Capacidades de integração rápida: A primeira impressão é importante. Escolha um software de relatórios de clientes que simplifiquea integração do cliente por meio do poder da automação. Isso proporciona a todos os clientes uma experiência de integração consistente e garante que nenhuma informação seja perdida

Modelos do tipo arrastar e soltar: Você é um profissional de marketing, não um desenvolvedor. Opte por ferramentas de relatórios de clientes que permitam a você personalizar modelos sem código. Seja elerelatórios de progresso ourelatórios de vendasos modelos de relatórios economizam muito tempo

Visualização de dados: Seus clientes são empresários, não profissionais de marketing. Talvez eles não entendam os detalhes técnicos, portanto, obtenha uma ferramenta de relatórios de clientes que ofereça visualização. Basta inserir os dados do seu cliente e gerar gráficos fáceis de entender que as partes interessadas vão adorar

Métricas e relatórios: Indicadores-chave de desempenho (KPIs) eobjetivos e principais resultados (OKRs) são essenciais para qualquer relatório de cliente. Quer se trate de classificações de SEO, taxas de conversão, CTR ou outras métricas importantes, seus relatórios precisam se apoiar fortemente no desempenho quantitativo. Alguns softwares de relatórios oferecem widgets interativos e em tempo real para que os clientes tenham uma melhor compreensão do desempenho atual

Relatórios de marca branca : É claro que você está usando uma ferramenta de terceiros para gerar esse relatório, mas você quer o seu nome no relatório, certo? Escolha ferramentas de relatórios de clientes que permitam relatórios personalizados

As 10 melhores ferramentas de relatórios de clientes para usar em 2024

Você sabe o que procurar em uma ferramenta de relatórios de clientes, mas quem tem tempo para pesquisar na Internet opções confiáveis?

Não se preocupe - nós fizemos a pesquisa para você. Essas 10 ferramentas simplificarão o processo de geração de relatórios de clientes, economizarão tempo e aumentar a fidelidade do cliente .

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Use Painéis do ClickUp para acompanhar todas as necessidades e o progresso de seus clientes em tempo real. Pense nisso como seu centro de controle de missão 100% personalizável para todos os seus esforços de marketing.

Mas sabemos que o trabalho de agência não se resume apenas à obtenção de resultados - você também precisa promover um relacionamento genuíno com seus clientes com seus clientes . CRM do ClickUp é uma excelente ferramenta de relatórios de clientes para gerenciar e aumentar os relacionamentos com os clientes juntamente com suas tarefas, métricas e comunicações com os clientes. Acompanhe a satisfação do cliente, os pontos de dados históricos e muito mais na visualização de lista, de tabela e de Quadro Kanban para ver exatamente a situação de cada conta. 👀

Se você fatura os clientes com base nas horas trabalhadas, use o controle de tempo do projeto do ClickUp para controlar facilmente o tempo de todos os membros da equipe por projeto e tarefa. Você pode até usar os dados de controle de tempo para criar estimativas e controlar os orçamentos do projeto.

Melhores recursos do ClickUp

Use oModelo de relatório de status do projeto ClickUp para economizar tempo na criação e formatação de relatórios

Defina metas, identifique gargalos e aloque recursos nos painéis do ClickUp

Compartilhe um link para o espaço de trabalho de cada cliente para exibir seus resultados em tempo real

Use o ClickUp CRM pararegistrar todas as interações com os clientesregistrar todas as interações com os clientes, métricas como o valor do tempo de vida do cliente e muito mais

Integrar e-mails e tarefas com o ClickUp CRM para obter rapidamente o contexto de cada cliente

Limitações do ClickUp

O ClickUp tem tantos recursos que os iniciantes às vezes acham a plataforma intimidadora

Alguns recursos, como o ClickUp AI, só estão disponíveis para contas pagas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Klipfolio

Via Glossário O Klipfolio é uma ferramenta de painel que se conecta a várias fontes de dados. Se seus clientes exigem ver estatísticas em tempo real, essa é a ferramenta ideal para o trabalho.

Gostamos do fato de o Klipfolio ser fornecido com permissões de acesso robustas para que você possa personalizar quais usuários, equipes e departamentos acessam e editam os dados.

Melhores recursos do Klipfolio

Conecte o Klipfolio a um banco de dados SQL, arquivos JSON e muito mais

Escolha métricas prontas para uso ou crie KPIs personalizados com o PowerMetrics

Compartilhe painéis por e-mail, PDF ou pela Web

Limitações do Klipfolio

Alguns usuários dizem que obase de conhecimento está desatualizada

Outros usuários dizem que é necessário conhecimento técnico para personalizar os conectores

Preços do Klipfolio

Gratuito

Go: $125/mês

$125/mês Pro : $300/mês

$300/mês Business: $800/mês, cobrado anualmente

Klipfolio ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

4,5/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

3. Caixa de dados

Via Caixa de dados O Databox é uma ferramenta de painel compatível com dispositivos móveis que permite criar painéis personalizados sem nenhum conhecimento de programação. Gostamos das regras de notificação robustas, que enviarão um ping para você se as métricas de um cliente caírem abaixo de um determinado limite - uma verdadeira necessidade para qualquer pessoa que esteja lidando com dezenas de clientes ao mesmo tempo. 🤹🏼

Use o recurso Databox Scorecard para gerar relatórios automatizados de clientes em uma programação diária, semanal ou mensal. Você também pode enviar relatórios automaticamente aos clientes por e-mail ou Slack, o que economiza muito tempo.

Melhores recursos do Databox

Crie grupos de benchmark para comparar o desempenho do cliente com seus concorrentes

Rastreie e visualize milhares de métricas de uma só vez

Use o Dashboard Designer para extrair métricas, visualizá-las e personalizar a aparência do relatório sem qualquer codificação

Limitações do Databox

A Databox não tem muitas integrações diretas, o que significa que os usuários geralmente precisam confiar em ferramentas como o Zapier

Alguns usuários dizem que as conexões de fonte de dados do Databox não são intuitivas

Preços do Databox

Gratuito para três usuários

Iniciante: $47/mês para cinco usuários

$47/mês para cinco usuários Profissional: $135/mês para 15 usuários

$135/mês para 15 usuários Growth: $319/mês para usuários ilimitados

$319/mês para usuários ilimitados Premium: $799/mês para usuários ilimitados

Databox ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 180 avaliações)

4,4/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4,7/5 (190 avaliações)

4. Zona de trabalho

Via Zona de trabalho Workzone é um ferramenta do portal do cliente que lhe dá acesso baseado na Web não apenas às métricas, mas a todos os arquivos e projetos de cada cliente. Compartilhe documentos com os clientes, colabore com sua equipe e registre as aprovações do cliente no portal Workzone.

O Workzone também inclui ferramentas de gerenciamento de projetos juntamente com os relatórios de seus clientes, para que seja muito mais fácil gerenciar suas tarefas e acompanhar as métricas dos clientes.

melhores recursos do #### Workzone

O Workzone permite que você crie portais de clientes com marca branca

Criar um calendário de grupo para cada cliente para simplificar a programação

Compartilhe feedback facilmente com a ferramenta de marcação visual

Limitações do Workzone

Alguns usuários acham que a interface está desatualizada e não é intuitiva

Outros usuários dizem que há atrasos e falhas ocasionais

Preços do Workzone

Equipe: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Profissional: $34/mês por usuário

$34/mês por usuário Enterprise: $43/mês por usuário

Workzone avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

4,2/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

5. TapClicks

Via TapClicks O TapClicks é um pacote de software que inclui várias ferramentas, mas também é uma ferramenta bastante robusta de geração de relatórios de clientes. Gere automaticamente relatórios de clientes para vários canais de dados, como pesquisa, redes sociais, exibição e até mesmo TV.

A assinatura do TapClicks também lhe dá acesso a outras soluções do pacote, incluindo análises, pipelines de dados, automação de fluxo de trabalho e automação de entrada de pedidos.

Melhores recursos do TapClicks

O TapClicks se integra ao Google Sheets, Looker Studio, Google Analytics e muito mais

Crie painéis de clientes em tempo real e baseados na Web

Crie modelos de relatórios personalizados no Report Studio

Limitações do TapClicks

Alguns usuários relatam discrepâncias de dados ao transferir dados de outras plataformas para o TapClicks

Outros usuários dizem que as integrações da plataforma têm bugs

Preços do TapClicks

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e opiniões sobre o TapClicks

G2: 4,3/5 (mais de 310 avaliações)

4,3/5 (mais de 310 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 170 avaliações)

6. Domo

Via Domo A Domo pode parecer uma simples ferramenta de geração de relatórios de clientes, mas, na verdade, é um rolo compressor de análise de dados. Essa plataforma simplifica o processo de geração de relatórios de clientes com business intelligence, análise, integração de dados e protocolos de segurança rigorosos.

A Domo torna possível a análise de autoatendimento. Basta criar o painel de controle para seus clientes e a Domo exibirá suas métricas em tempo real. 🌻

Melhores recursos da Domo

Precisa criar um aplicativo? Use a ferramenta de criação de aplicativos low-code da Domo para realmente impressionar seus clientes

Converta planilhas do Excel em painéis de controle visualizados

Crie uma programação de relatórios personalizada para enviar relatórios aos clientes automaticamente

Limitações do Domo

Alguns usuários têm problemas para entender as ferramentas gráficas do Domo

Outros usuários dizem que os recursos da Domo University são bastante técnicos e difíceis de acompanhar

Preços da Domo

Entre em contato para obter preços

Domo ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

4,4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 270 avaliações)

7. Ferramentas Raven

Via Ferramentas Raven O Raven Tools é uma ferramenta de relatórios de clientes do tipo arrastar e soltar que automatiza relatórios para SEO, anúncios pagos, mídia social, e-mail e até mesmo campanhas de rastreamento de chamadas. Todos os relatórios são de marca branca, de modo que os clientes pensarão que sua empresa criou esses belos relatórios internamente.

Ele não tem o maior número de integrações, mas o Raven Tools se integra a mais de 30 outras plataformas. Se seus clientes usam uma pilha MarTech limitada, essa é uma ferramenta simples e econômica para o trabalho.

Acompanhe automaticamente classificações de SEO, backlinks, tráfego orgânico e muito mais

Use o Raven Tools para realizar auditorias de SEO para os clientes

Extraia dados de ferramentas de análise, plataformas de mídia social e ferramentas de PPC

Os usuários dizem que alguns recursos, como relatórios de classificação e pesquisa de palavras-chave, são difíceis de usar

Outros usuários dizem que os dados ocasionalmente ficam fora de sincronia

Pequenas empresas: US$ 39/mês para dois usuários

US$ 39/mês para dois usuários Início: $79/mês para quatro usuários

$79/mês para quatro usuários Crescimento: $139/mês para oito usuários

$139/mês para oito usuários Thrive: $249/mês para 20 usuários

$249/mês para 20 usuários Lead: $399/mês para 40 usuários

$399/mês para 40 usuários Enterprise: Entre em contato para saber o preço

G2: 4,2/5 (mais de 150 avaliações)

4,2/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 120 avaliações)

8. FreshLime

Via FreshLime O FreshLime se apresenta como uma ferramenta de relatório de clientes para pequenas empresas locais. Tecnicamente, ele foi projetado para ser usado pelos próprios proprietários de empresas, mas as agências que gerenciam o marketing de pequenas empresas também podem tirar proveito desse software.

Use o FreshLime para gerenciar a reputação on-line de seus clientes, aumentar sua exposição on-line e monitorar suas métricas de desempenho ao longo do tempo.

Melhores recursos do FreshLime

Aumente a visibilidade on-line por meio de listagens, geração de avaliações e ferramentas de reengajamento de clientes

O FreshLime inclui ferramentas úteis, como um chatbot e gerenciamento de vendas

O FreshLime calcula as pontuações de reputação dos seus clientes e o desempenho dos membros da equipe

Limitações do FreshLime

Os recursos de relatório do FreshLime não são tão robustos quanto os de outros softwares desta lista

Alguns usuários acharam a plataforma cara e difícil de usar

Preços do FreshLime

Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do FreshLime

G2: 4,6/5 (14 avaliações)

4,6/5 (14 avaliações) Capterra: 3,2/4 (4 avaliações)

9. Trabalho em equipe

Via Trabalho em equipe O trabalho em equipe é um método popular de gerenciamento de projetos e gerenciamento de tarefas ferramenta para relatórios de clientes. As agências de marketing usam o Teamwork para dividir grandes projetos em tarefas acionáveis, reduzir o trabalho repetitivo e registrar facilmente todo o tempo faturável.

Use o Teamwork para criar painéis de relatórios para seus clientes e sua agência. Com o tempo, você entenderá melhor a saúde de todos os projetos em seu pipeline.

Melhores recursos do Teamwork

Simplifique a integração de novos clientes com a ferramenta de automação de integração do Teamwork

Acompanhe a capacidade e as tarefas da sua equipe para minimizar os gargalos

Gerencie provas e documentos do cliente em um só lugar

Limitações do Teamwork

Alguns usuários dizem que as visualizações de tarefas no Teamwork são difíceis de acompanhar

Outros usuários dizem que a interface às vezes é lenta

Preços do Teamwork

Gratuito para sempre

Iniciante: US$ 8,99/mês por usuário

US$ 8,99/mês por usuário Entrega: $13,99/mês por usuário

$13,99/mês por usuário Crescimento: US$ 25,99/mês por usuário

US$ 25,99/mês por usuário Escala: Entre em contato para obter preços

Classificações e comentários sobre o trabalho em equipe

G2: 4,4/5 (mais de 1.040 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.040 avaliações) Capterra: 4,5/5 (810+ avaliações)

10. Whatagraph

Via Que parágrafo O Whatagraph gera relatórios simples de marketing entre canais com apenas alguns cliques. Essa ferramenta de geração de relatórios para clientes combina várias fontes de dados para visualizá-los em relatórios elegantes que chamam a atenção.

Em vez de depender de conectores, o Whatagraph permite que você extraia dados diretamente das fontes de marketing de cada cliente. Graças aos widgets editáveis, você pode personalizar cada modelo de relatório como desejar.

Melhores recursos do Whatagraph

Vincular e editar centenas de relatórios de uma só vez em segundos

Veja todas as métricas do cliente na guia Visão geral

Todos os painéis do Whatagraph são interativos e dinâmicos

Limitações do Whatagraph

Vários usuários dizem que tiveram problemas com o atendimento ao cliente da Whatagraph

Outros usuários dizem que é difícil criar seus próprios módulos

Preços da Whatagraph

Profissional: $223/mês para cinco usuários

$223/mês para cinco usuários Premium: $335/mês para 10 usuários

$335/mês para 10 usuários Personalizado: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e críticas da Whatagraph

G2: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

4,5/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,4/5 (80 avaliações)

Supere seus marcos com o ClickUp

A rotina de uma agência de marketing digital nem sempre é fácil, mas não há nada mais gratificante do que ver seu trabalho árduo valer a pena. Simplifique o processo de relatório do cliente escolhendo uma ferramenta de relatório completa que ajude você e seus clientes a monitorar o desempenho da campanha.

Há muitas opções no mercado, mas o ClickUp é a única ferramenta de relatórios de clientes que combina modelos, controle de tempo, faturamento e muito mais em uma única plataforma.

Sabemos que você provavelmente tem uma grande pilha de MarTech - por que não simplificar tudo mudando para o ClickUp?

Experimente você mesmo: Registre-se em uma conta ClickUp Free Forever agora !