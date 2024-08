10 melhores sistemas de software de banco de dados de clientes em 2024

Uma base sólida de clientes é o alicerce de qualquer negócio bem-sucedido. Clientes fiéis geram vendas diretas e indicações orgânicas - que se transformam em lucro para sua empresa - e tornam o trabalho de todos em sua empresa mais fácil e gratificante.

Então, como podemos criar clientes fiéis? Criando relacionamentos com eles. E, para isso, precisamos dos dados dos clientes.

Como dados brutos, as informações dos clientes não têm muito valor. Mas quando você consegue gerenciá-las... Ah, é aí que a mágica acontece.🤩

Para pequenas empresas e grandes corporações - e tudo o que estiver entre elas - o gerenciamento de banco de dados de clientes é a base do gerenciamento do relacionamento com o cliente.

E é por isso que você precisa de um software de banco de dados de clientes.

O que é um software de banco de dados de clientes?

O software de banco de dados de clientes reúne e armazena todas as informações de seus clientes. Isso pode incluir o nome, informações de contato, como endereço de e-mail e número de telefone, detalhes da conta e histórico de compras.

Os dados coletados alimentam um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente ( Sistema de CRM ), que permite automatizar a comunicação, o marketing e o envolvimento do cliente.

Ele também permite que todos em sua empresa, desde a equipe de vendas, a equipe de projetos e o suporte ao cliente, vejam exatamente onde cada cliente está no pipeline de vendas em tempo real.

O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente torna os processos de negócios, como gerenciamento de contatos, geração de leads, vendas, marketing por e-mail e suporte ao cliente, muito mais eficientes e econômicos. Ele também aprimora a experiência do cliente e estimula relacionamentos sólidos e de longo prazo com seus clientes, para que eles continuem voltando para comprar mais.

Agora vamos mergulhar de cabeça!

As 10 melhores ferramentas de software de banco de dados de clientes em 2024

Sejamos francos, não há escassez de Software de CRM existentes. O truque é saber qual deles funcionará melhor para sua organização. Cada plataforma de gerenciamento de dados de clientes tem recursos e limitações específicos e é adequada para diferentes casos de uso.

Mas não se preocupe. Estamos aqui para ajudá-lo a fazer uma boa escolha para sua empresa com nossas 10 principais soluções de software de banco de dados de clientes.

1. ClickUp - Melhor CRM para gerenciamento de banco de dados de clientes

Crie seu site ideal sistema para gerenciar contatos clientes e negócios, além de adicionar facilmente links entre tarefas e documentos para agilizar seu trabalho

O ClickUp é uma plataforma de produtividade que o ajuda a organizar todos os detalhes de sua conta, processos de vendas, fluxos de trabalho e interações com clientes em um espaço compartilhado. Ideal como um software de gerenciamento de projetos e plataforma de CRM para startups, pequenas empresas e grandes organizações, até mesmo a versão gratuita permite usuários ilimitados.

melhores recursos do #### ClickUp

Gerenciamento de pipeline : Economize tempo atribuindo e automatizando tarefas para cada estágio do seu funil de vendas

Economize tempo atribuindo e automatizando tarefas para cada estágio do seu funil de vendas Gerenciamento de tarefas : Priorize tarefas para sua equipe e crie dependências entre elas

Priorize tarefas para sua equipe e crie dependências entre elas Painel personalizável: Crie seu próprio painel de controle do projeto ClickUp de acordo com suas necessidades exatas, para que você possa ver facilmente suas análises em um relance

Crie seu próprio painel de controle do projeto ClickUp de acordo com suas necessidades exatas, para que você possa ver facilmente suas análises em um relance Banco de dados de CRM versátil: Crie seu próprio CRM ClickUp usandoModelos de CRM do ClickUp *Outras opções de CRM: Se você preferir não configurar um sistema tradicional de CRM de vendas, experimente umAlternativa de CRM Helpful* modelos de banco de dados : Há umModelo ClickUp para todos os seus outros processos de negócios também

Crie seu próprio CRM ClickUp usandoModelos de CRM do ClickUp *Outras opções de CRM: Se você preferir não configurar um sistema tradicional de CRM de vendas, experimente umAlternativa de CRM modelos de banco de dados : Há umModelo ClickUp para todos os seus outros processos de negócios também Múltiplos pontos de vista: Veja seus dados em diferentes layouts, por exemplo, uma lista, uma tabela ou um quadro Kanban

Veja seus dados em diferentes layouts, por exemplo, uma lista, uma tabela ou um quadro Kanban **Gerenciamento de e-mail **Enviar e receber e-mails de dentro das tarefas do ClickUp

**Enviar e receber e-mails de dentro das tarefas do ClickUp Capacidade da API: Integrar com ferramentas como Outlook, aplicativos do Google, Dropbox, Slack e Zoom

Dê um salto inicial no gerenciamento de relacionamentos usando o modelo de CRM pronto

Limitações do ClickUp

Se você estiver trabalhando em um celular, talvez não consiga ver todas as exibições do ClickUp... ainda

Há tantas ferramentas de CRM disponíveis no ClickUp que pode levar algum tempo para conhecer todas elas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Airtable - Melhor para bancos de dados de planilhas

via Mesa de arMesa aérea é como uma combinação de uma planilha eletrônica e um banco de dados de atendimento ao cliente com esteroides, com alguns recursos de gerenciamento de projetos nas versões mais bem pagas. Entre outras coisas, ele permite que você gerencie contas por meio de seu pipeline de vendas, até a integração do cliente, e execute campanhas de marketing com base em insights de seus dados.

Melhores recursos do Airtable

Colaboração fácil: Compartilhe dados com outros Airtables e equipes

Compartilhe dados com outros Airtables e equipes Vários pontos de vista: veja seus dados em diferentes formatos, por exemplo, um formulário, grade, calendário ou galeria

Gerenciamento de projetos : Use calendários e gráficos de Gantt para planejar e programar tarefas voltadas para o cliente

Use calendários e gráficos de Gantt para planejar e programar tarefas voltadas para o cliente Modelos úteis : Escolha em uma biblioteca de diferentes casos de uso

Escolha em uma biblioteca de diferentes casos de uso Relatórios personalizados : Crie seus próprios relatórios de progresso do projeto arrastando e soltando

Crie seus próprios relatórios de progresso do projeto arrastando e soltando API capacidade: Integrar com mídias sociais e outras ferramentas, como Twitter, Facebook, Slack e Google Workspace

Integrar com mídias sociais e outras ferramentas, como Twitter, Facebook, Slack e Google Workspace automação capacidade: Crie sua própria automação para projetos

Limitações do Airtable

Os gráficos de Gantt de controle de tempo e tarefas só estão disponíveis nos planos Pro e Enterprise

O aplicativo móvel oferece uma versão limitada com menos recursos

Como o Airtable é bastante complexo, pode ser necessário algum esforço para se orientar

Preços do Airtable

Plano gratuito

Plus: $10/mês por assento

$10/mês por assento Pro: US$ 20/mês por assento

US$ 20/mês por assento Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Airtable

G2: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

Bônus: Compare_ **Airtable vs Monday.com

3. Zendesk - melhor para equipes de vendas

via Zendesk SellZendesk Venda é uma solução de CRM, que faz parte do conjunto mais amplo de ferramentas da Zendesk. Seu foco é o gerenciamento de vendas por meio do pipeline com automação de fluxo de trabalho e colaboração entre equipes.

Melhores recursos do Zendesk Sell

Aplicativo móvel robusto : Gerencie seu pipeline enquanto estiver fora de casa

Gerencie seu pipeline enquanto estiver fora de casa Colaboração: Dê a todas as suas equipes a mesma visão dos dados do cliente paracriar uma jornada do cliente perfeita *Automação : O processo de vendas é automatizado com acionadores para cada estágio do funil, por exemplo, para enviar e-mails de acompanhamento aos clientes potenciais

Dê a todas as suas equipes a mesma visão dos dados do cliente paracriar uma jornada do cliente perfeita *Automação O processo de vendas é automatizado com acionadores para cada estágio do funil, por exemplo, para enviar e-mails de acompanhamento aos clientes potenciais Relatórios avançados: Aprofunde-se em seus relatórios e análises para obter insights para uma previsão precisa

Aprofunde-se em seus relatórios e análises para obter insights para uma previsão precisa Integração perfeita: Integre-se ao restante do Zendesk, bem como a aplicativos como Trello, Jira e avaliações do Google Play

Limitações do Zendesk Sell

O Zendesk Sell foi adquirido, e não criado pela Zendesk, e a integração com o Zendesk Support ainda não é tão estável e abrangente quanto poderia ser

Alguns usuários relataram que a equipe de suporte não conseguiu ajudar com seus problemas

Preços do Zendesk Sell

Teste gratuito de 14 dias

Equipe: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Crescimento: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Profissional: US$ 99/mês por usuário

US$ 99/mês por usuário Enterprise: A partir de US$ 150/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Zendesk Sell

G2: 4,2/5 (mais de 400 avaliações)

4,2/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

4. HubSpot CRM - Melhor para startups

via HubSpot O HubSpot CRM faz parte da plataforma maior HubSpot Sales Hub. Ele é voltado principalmente para empresas iniciantes e tem recursos limitados, mas é gratuito. Ele também se concentra no gerenciamento de seu pipeline e fornece ferramentas de vendas para ajudá-lo a fazer isso.

Melhores recursos do HubSpot CRM

Dados centralizados do cliente: Todas as suas equipes veem as mesmas informações do cliente

Todas as suas equipes veem as mesmas informações do cliente Gerenciamento de pipeline : Planeje seu processo de vendas e veja as pontuações dos leads

: Planeje seu processo de vendas e veja as pontuações dos leads Alcance e rastreamento de clientes: Chamadas de registro e contatos de e-mail diretamente do software de banco de dados do cliente

Chamadas de registro e contatos de e-mail diretamente do software de banco de dados do cliente Gerenciamento de conteúdo: Crie páginas de destino e envie e rastreie facilmente o conteúdo de vendas

Crie páginas de destino e envie e rastreie facilmente o conteúdo de vendas Integração: Integre-se a aplicativos como Slack, Jira e Microsoft Dynamic

Limitações do HubSpot CRM

A opção gratuita permite apenas cinco modelos de e-mail e cinco documentos por usuário por mês, além de 15 minutos de tempo de chamada e 200 notificações

Para acessar análises e manuais de vendas, você precisa de um plano pago

Preços do HubSpot CRM

Teste gratuito de 14 dias

HubSpot Sales CRM : Gratuito com recursos limitados

Gratuito com recursos limitados Starter CRM Suite: A partir de US$ 18/mês

A partir de US$ 18/mês Professional CRM Suite: A partir de US$ 450/mês

A partir de US$ 450/mês Enterprise CRM Suite: A partir de US$ 1.200/mês

Avaliações e opiniões sobre o HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

5. Zoho CRM - O melhor software de banco de dados de clientes de serviço completo

via Zoho O Zoho CRM está bem estabelecido e oferece soluções de serviço completo para pequenas e grandes empresas.

Melhores recursos do Zoho CRM

Painéis úteis: Defina indicadores-chave de desempenho de longo prazo e monitore o desempenho da equipe de vendas para incentivar o relacionamento contínuo com os clientes

Defina indicadores-chave de desempenho de longo prazo e monitore o desempenho da equipe de vendas para incentivar o relacionamento contínuo com os clientes Fluxo de trabalho personalização: Crie fluxos de trabalho automatizados para se adequar ao seu negócio

Crie fluxos de trabalho automatizados para se adequar ao seu negócio Gerenciamento de leads e contatos: Automatize e-mails de acompanhamento e responda a partir de ferramentas como Outlook, Gmail e Yahoo dentro do software de banco de dados de clientes

Automatize e-mails de acompanhamento e responda a partir de ferramentas como Outlook, Gmail e Yahoo dentro do software de banco de dados de clientes Assistência de IA: Zia, o assistente de IA, ajuda você a encontrar os dados que está procurando

Zia, o assistente de IA, ajuda você a encontrar os dados que está procurando Integrações: Permite integrações nativas e de API

Limitações do Zoho CRM

A versão gratuita permite apenas 100.000 registros em seu banco de dados

Alguns usuários tiveram dificuldades para obter suporte técnico quando encontraram problemas

Preços do Zoho CRM

Teste gratuito por 15 dias

Standard: $14/mês por usuário

$14/mês por usuário Profissional: $23/mês por usuário

$23/mês por usuário Enterprise: $40/mês por usuário

$40/mês por usuário Ultimate: $52/mês por usuário

Zoho CRM ratings and reviews

G2: 4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 6.000 avaliações)

Confira estes Alternativas ao Zoho !

6. Pipedrive - Melhor CRM autônomo

via Pipedrive O Pipedrive é uma ferramenta de CRM autônoma. Ele se integra a outros aplicativos, mas foi projetado principalmente para dar suporte às equipes de vendas para que se conectem com os clientes e fechem negócios.

Melhores recursos do Pipedrive

Definição de metas: Defina metas para indivíduos e equipes

Defina metas para indivíduos e equipes Painel visual: Acompanhe facilmente o progresso da sua equipe usando relatórios e uma representação visual do seu funil

Acompanhe facilmente o progresso da sua equipe usando relatórios e uma representação visual do seu funil Segmentação de leads : Classifique os leads para que você possa personalizar a comunicação

Classifique os leads para que você possa personalizar a comunicação Gerenciamento de tarefas : Veja suas tarefas em uma lista ou em uma visualização de calendário e defina lembretes para elas

Veja suas tarefas em uma lista ou em uma visualização de calendário e defina lembretes para elas Integração de e-mail: Use modelos de e-mail prontos ou crie o seu próprio e envie diretamente do software de banco de dados de clientes

Limitações do Pipedrive

O tempo de resposta do suporte às vezes pode ser lento

Alguns usuários acham que a tecnologia está desatualizada e não é totalmente estável

Preços do Pipedrive

Teste gratuito de 14 dias

Essencial: US$ 14,90/mês por usuário

US$ 14,90/mês por usuário Avançado: US$ 24,90/mês por usuário

US$ 24,90/mês por usuário Profissional: $49,90/mês por usuário

$49,90/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário

Avaliações e críticas do Pipedrive

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

Verifique estes_ **Alternativas ao Pipedrive !

7. Salesforce - melhor para equipes de vendas corporativas

via Força de vendasO site do Salesforce é chamado de Salesforce Sales Cloud. Ele foi projetado para ajudar a gerenciar e monitorar cada estágio de seu pipeline de vendas e é ideal para ambientes corporativos.

Verifique isto_ **Alternativas ao Salesforce !

Melhores recursos do Salesforce Sales Cloud

Gerenciamento de dados: Gerencie seus leads e contatos em toda a sua empresa

Gerencie seus leads e contatos em toda a sua empresa Personalização extensiva: Configure tudo, desde sua tela inicial até fluxos de trabalho automatizados, para se adequar ao seu negócio

Configure tudo, desde sua tela inicial até fluxos de trabalho automatizados, para se adequar ao seu negócio Relatórios detalhados: Acesse insights de relatórios de vendas e de seu painel de controle

Acesse insights de relatórios de vendas e de seu painel de controle Integrações amplas: Integração de e-mail e integração com muitos aplicativos de back-office diferentes

Limitações do Salesforce Sales Cloud

Com tantos recursos, pode levar algum tempo para entender e configurar o sistema para que ele funcione para você

Alguns usuários reclamaram que o suporte ao cliente não está à altura

Preços do Salesforce Sales Cloud

Teste gratuito por 30 dias

Essentials: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Professional: US$ 75/mês por usuário

US$ 75/mês por usuário Enterprise: US$ 150/mês por usuário

US$ 150/mês por usuário Unlimited: $300/mês por usuário

Salesforce Sales Cloud classificações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 16.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 16.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 17.000 avaliações)

Prefere os produtos da Apple? Dê uma olhada nestes_ **Ferramentas de banco de dados do Mac !

8. Monday.com - Melhor CRM colaborativo

via Segunda-feira.com Conhecida por sua abordagem transparente e colaborativa, Monday.com's Sales CRM ajuda pequenas e médias empresas a gerenciar seu pipeline de vendas. A funcionalidade é bastante simples e é ideal se você não estiver procurando uma plataforma de marketing abrangente.

Monday Melhores recursos do Sales CRM

Gerenciamento de pipeline : Use formulários personalizados para capturar leads em seu site e páginas de destino e, em seguida, mova-os pelo pipeline

Use formulários personalizados para capturar leads em seu site e páginas de destino e, em seguida, mova-os pelo pipeline Recursos de marketing: Planeje, execute e acompanhe as tarefas de marketing

Planeje, execute e acompanhe as tarefas de marketing Colaboração: Comunique-se e colabore facilmente entre as equipes

Comunique-se e colabore facilmente entre as equipes Facilidade de uso : O design é intuitivo, mesmo para usuários iniciantes

Monday Limitações do CRM de vendas

Não é possível exportar informações do CRM

A integração do inventário da loja nem sempre é clara

Preços do Monday Sales CRM:

Teste gratuito de 14 dias

Básico: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Standard: US$ 14/mês por usuário

US$ 14/mês por usuário Pro: US$ 24/mês por usuário

US$ 24/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Monday Sales CRM ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

4,7/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Confira estes_ **Ferramentas de CRM para empresas de serviços !

9. Freshworks - Melhor para empresas de pequeno e médio porte

via Trabalhos frescos O CRM da Freshworks é chamado de Freshsales. É um sistema limpo, pronto para uso, projetado para ajudar pequenas e médias empresas a gerenciar seus pipelines.

Melhores recursos do Freshsales

Colaboração entre equipes: Vendas, marketing e suporte ao cliente têm acesso às mesmas informações

Vendas, marketing e suporte ao cliente têm acesso às mesmas informações Pontuação de contato: Identifique leads de alta intensidade para acompanhamento

Identifique leads de alta intensidade para acompanhamento Ssegmentação comportamental : Preenche automaticamente seus contatos com as informações de mídia social deles

Preenche automaticamente seus contatos com as informações de mídia social deles Rastreamento de engajamento: Engaje-se com os clientes a partir de negócios e rastreie as conversas dos clientes para referência futura

Engaje-se com os clientes a partir de negócios e rastreie as conversas dos clientes para referência futura Assistência de IA: Freddy, o assistente de IA, analisa os dados de vendas e destaca os contatos em risco

Freshsales limitations

O Freshsales não é muito personalizável, portanto, você está limitado no que pode fazer

O suporte pode ser lento para responder e nem sempre pode ajudar a corrigir problemas

Preços do Freshsales

Teste gratuito de 21 dias

Growth: Gratuito para até três usuários, depois US$ 15/mês por usuário

Gratuito para até três usuários, depois US$ 15/mês por usuário Pro: US$ 39/mês por usuário

US$ 39/mês por usuário Enterprise: US$ 69/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Freshsales

G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

10. Keap - Melhor para colaboração em vendas e marketing

via Keap O Keap ajuda os departamentos de vendas e marketing a trabalharem juntos para aumentar a eficiência e fechar mais negócios. No nível de entrada, ele foi projetado para novas empresas e empreendedores individuais, e sua oferta de nível empresarial, anteriormente conhecida como Infusionsoft, agora é o Keap Max Classic.

Melhores recursos do Keap

Geração de leads : Incorpore formulários personalizados para coletar leads em sua página inicial e nas páginas de destino

Incorpore formulários personalizados para coletar leads em sua página inicial e nas páginas de destino Fluxos de trabalho personalizáveis : Use um sistema fácil de arrastar e soltar para criar seus fluxos de trabalho e pipelines visuais

Use um sistema fácil de arrastar e soltar para criar seus fluxos de trabalho e pipelines visuais Automação : Automatize seu marketing, inclusive e-mails, para reduzir tarefas repetitivas

Automatize seu marketing, inclusive e-mails, para reduzir tarefas repetitivas Envolvimento do cliente: Envie SMS e e-mails a partir de modelos, faça chamadas telefônicas e agende compromissos a partir dos registros de contato do cliente

Envie SMS e e-mails a partir de modelos, faça chamadas telefônicas e agende compromissos a partir dos registros de contato do cliente Relatórios: Configure relatórios mensais, semanais e até diários para acompanhar seu progresso

limitações do #### Keap

Algumas funcionalidades, como faturas e relatórios, não podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades

Pode levar algum tempo para que novos usuários aprendam a navegar

Preços do Keap

Teste gratuito de 14 dias

**Classic: $149 por mês para até dois usuários

Max: $199 por mês para até três usuários

$199 por mês para até três usuários Max Classic: Entre em contato para saber o preço

Keap classificações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.000 avaliações)

Bônus: Confira nossa lista dos_ **principais alternativas ao Keap

O que procurar em um software de banco de dados de clientes?

Quando você está procurando um software de banco de dados de clientes para sua empresa, há alguns aspectos a considerar.

Facilidade de uso : A interface do usuário deve ser amigável, permitir identificar facilmente os clientes potenciais para acompanhamento e automatizar o alcance

A interface do usuário deve ser amigável, permitir identificar facilmente os clientes potenciais para acompanhamento e automatizar o alcance Visão única do cliente: Todos em sua empresa devem poder ter a mesma visão dos dados do cliente para oferecer um atendimento ao cliente perfeito

Todos em sua empresa devem poder ter a mesma visão dos dados do cliente para oferecer um atendimento ao cliente perfeito Automação do fluxo de trabalho: O gerenciamento de tarefas em vendas e marketing deve ser simples, ágil e o mais automatizado possível, com a capacidade de priorizar e criar dependências

O gerenciamento de tarefas em vendas e marketing deve ser simples, ágil e o mais automatizado possível, com a capacidade de priorizar e criar dependências Automação de marketing: As ferramentas de marketing devem permitir que você configure uma campanha de marketing e a execute sem problemas, sem a necessidade de intervenção adicional de sua parte

As ferramentas de marketing devem permitir que você configure uma campanha de marketing e a execute sem problemas, sem a necessidade de intervenção adicional de sua parte Relatórios perspicazes: Você deve ter acesso a relatórios e painéis que acompanhem as métricas, forneçam análises úteis e permitam a previsão de vendas

Escolha o melhor sistema de banco de dados de clientes para sua equipe

Gerenciar seus contatos e seu pipeline de vendas ajuda a aumentar as vendas, mas é importante encontrar o software de gerenciamento certo. Você está procurando um sistema que seja fácil de usar e personalizável e que permita automatizar suas vendas e marketing. Ele também precisa fornecer relatórios e análises detalhados que o ajudem a tomar as melhores decisões para a sua empresa.

Esperamos que a nossa lista dos melhores softwares pagos e gratuitos de banco de dados de clientes tenha ajudado você a tomar uma decisão - ou, pelo menos, tenha lhe dado alguns pontos para refletir.

Com o ClickUp, você obtém todos os recursos de CRM que procura e muito mais. Economize tempo, aumente a produtividade e impulsione as vendas com seu CRM ClickUp perfeito. Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje. Depois, veja as vendas chegarem.