10 modelos gratuitos de relatórios de progresso em Excel, Word e ClickUp

Todo gerente de projeto sabe: manter todos informados sobre o status do seu projeto pode, às vezes, parecer como pastorear gatos. 🤷🏼‍♀️

Entre monitorar as próximas etapas, verificar as cargas de trabalho de seus membros e apresentar relatórios às partes interessadas, há muitas informações a serem mantidas em mãos. E é preciso mais do que um sistema detalhado de pastas em seu disco rígido para manter tudo junto.

A solução começa com um sistema padronizado de relatórios de progresso para coletar e distribuir facilmente as principais atualizações de gerenciamento de projetos em tempo hábil.

...Mas como você cria esse processo padronizado? Com um modelo de relatório de progresso personalizável, é claro. 🙂

Os modelos de relatório de progresso fornecem a estrutura pré-construída adequada para economizar tempo e minimizar erros ao preparar seus relatórios de progresso - desde que você saiba quais recursos procurar!

Tudo começa com você.

Os requisitos específicos de seu projeto, os processos atuais e sua preferência software gratuito de gerenciamento de projetos afetará o modelo de relatório de progresso que funciona melhor para sua equipe e caso de uso. Mas não há necessidade de ir para a Web! Temos tudo o que você precisa para encontrar o melhor modelo de relatório de progresso neste mesmo artigo.

Acompanhe-nos enquanto abordamos todos os detalhes dos relatórios de progresso do projeto. Encontre as principais definições, detalhamento de recursos e acesso a 10 dos melhores modelos de relatório de progresso para suas ferramentas de trabalho favoritas.

O que é um modelo de relatório de progresso?

Um modelo de relatório de progresso é um formulário, uma página ou uma lista de verificação pré-criada para fornecer consistentemente informações detalhadas sobre o andamento de um projeto documentação do projeto em tempo hábil. Esses recursos podem ser adaptados para atender às necessidades específicas do seu projeto ou dos processos da equipe e, em geral, são mantidos pelos gerentes de projeto para serem compartilhados com os membros e as partes interessadas semanal ou mensalmente.

Os modelos de relatório de progresso são facilmente compartilhados, copiados e personalizados, eliminando a necessidade de começar do zero toda semana. Em vez disso, basta inserir as atualizações no documento personalizado da equipe e enviá-lo aos principais participantes.

Agrupe as tarefas em sua Quadro Kanban por status, campos personalizados, prioridade e muito mais no modo de exibição Quadro do ClickUp

Mas nem todos os relatórios de progresso podem ser compartilhados entre equipes e setores. Seu caso de uso, tipo de projeto e pilha de tecnologia determinarão qual modelo de relatório de progresso de projeto é o mais adequado para você. E quanto mais rápido você identificar as principais diferenças e os recursos obrigatórios, mais rápido estará no caminho para atingir suas metas e entregar os relatórios de progresso dos sonhos de seu supervisor. 💜

O que faz um bom modelo de relatório de progresso de projeto?

Então, se nem todas as equipes podem usar os mesmos modelos de relatório de progresso, como saber qual é o modelo ideal para você?

Para evitar a prática frustrante e demorada de tentativa e erro, procure os seguintes recursos ao usar um modelo para criar relatórios de progresso:

Personalizável e facilmente editado para adaptar o documento pré-criado às suas necessidades

para adaptar o documento pré-criado às suas necessidades Recursos de colaboração incorporados comoedição ao vivo e compartilhamento de URL para garantir que todos os membros e partes interessadas tenham acesso

comoedição ao vivo e compartilhamento de URL para garantir que todos os membros e partes interessadas tenham acesso Múltiplas visualizações para suportar uma lista, quadro Kanban, gráfico de Gantt, linha do tempo e outros métodos altamente visuais para gerenciar o progresso

para suportar uma lista, quadro Kanban, gráfico de Gantt, linha do tempo e outros métodos altamente visuais para gerenciar o progresso **Tarefas acionáveis para responsabilizar os membros pelos próximos itens e manter o andamento do projeto

para responsabilizar os membros pelos próximos itens e manter o andamento do projeto Múltiplas integrações para trazer mais contexto ao seu relatório de progresso a partir de outras ferramentas de trabalho

Monitore as atualizações do projeto, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

Esses cinco recursos podem ser uma gota d'água em comparação com o que você está procurando. Mas a boa notícia é que seu modelo está lá fora! Há uma quantidade infinita de recursos na ponta dos dedos graças ao seu mecanismo de pesquisa favorito, mas por que perder uma hora (ou um dia) vasculhando páginas de links? Em vez disso, comece com o melhor. 🤓

10 modelos gratuitos de relatórios de progresso

Fizemos nossa lição de casa para trazer a você os melhores modelos de relatório de progresso para ClickUp, Excel e Word. Independentemente do seu software preferido, caso de uso ou estilo de trabalho, temos o modelo de relatório de progresso que você está procurando. ✨

1. Modelo de relatório de progresso do ClickUp

Modelo de relatório de progresso do ClickUp

O modelo Modelo de relatório de progresso do ClickUp é o ponto de partida ideal. Pense neste modelo como o ponto de referência para comparar todos os outros modelos de relatório de progresso - ele é versátil! Desenvolvido pelo dinâmico editor de documentos incorporado do ClickUp, Documentos do ClickUp este modelo tem todos os principais recursos de que você precisa para estabelecer e otimizar seus processos de relatório de progresso.

Esse modelo página única é dividido em seções claras para estabelecer quem, o quê, onde e quando do projeto com o qual você está lidando. Ele é formatado para ajudá-lo a fornecer uma visão geral rápida das principais atualizações para manter a equipe do projeto e as partes interessadas externas informadas sobre a situação atual e o que precisa ser feito em seguida.

Ao rolar a página para baixo, você será solicitado a compartilhar o status do projeto, qualquer marcos o que foi alcançado até o momento e as próximas etapas necessárias - tudo o que os participantes querem saber. Ele também oferece a possibilidade de destacar quaisquer problemas que estejam surgindo e informações necessárias para quem estiver lendo o relatório de progresso do projeto pela primeira vez. Faça o download deste modelo

2. Relatório de status do projeto Modelo por ClickUp

Modelo de relatório de status de projeto da ClickUp

O Modelo de relatório de status de projeto da ClickUp é o modelo de quadro branco digital que os membros da sua equipe de aprendizagem visual estavam pedindo! Usando o recurso colaborativo do ClickUp Quadros brancos sua equipe pode trabalhar em conjunto para definir:

A visão geral do projeto

O progresso feito desde seu último relatório

Qualquer suporte ou recursos adicionais necessários para avançar

Principais conclusões e destaques do relatório

Áreas que foram bem e aquelas que precisam ser melhoradas

É essencialmente uma verificação de pulso altamente visual e colaborativa que você pode consultar durante todo o projeto para relatar o progresso, sem precisar copiar um novo documento a cada semana.

E como esse modelo foi desenvolvido para o ClickUp Whiteboards, você poderá completar o diagrama junto com a sua equipe usando a edição colaborativa ao vivo, ver quem está visualizando o quadro, incorporar mídia e cartões de sites de outros softwares e converter o texto diretamente em tarefas acionáveis. Os quadros brancos são realmente a ferramenta dos sonhos de todo gerente de projeto. 🏆 Faça o download deste modelo

3. Modelo de rastreador de projeto da ClickUp

Modelo de rastreador de projeto da ClickUp

O fato é que você provavelmente não está gerenciando apenas um projeto de cada vez. Supervisionar vários projetos e ainda mais tarefas individuais pode ser um feito assustador por si só. Sem o modelo certo de relatório de progresso, a comunicação do status de cada status e do projeto maior pode ser quase impossível! É isso que torna o Modelo de rastreador de projeto da ClickUp tão valioso.

Com esse modelo de lista, você pode agrupar facilmente as tarefas por seus estágios atuais usando status de tarefas personalizados como Getting Ready, Production e Going Live - com a capacidade de adicionar mais status, se necessário! Mas isso não é tudo. Esse modelo está repleto de quatro Campos personalizados para:

Estágio do projeto

Duração do projeto (em dias)

RAG (para comunicar prioridades)

Data de conclusão

Além disso, você terá acesso a quatro visualizações de fluxo de trabalho prontas para gerenciar o andamento do seu projeto de todos os ângulos, incluindo uma visualização altamente visual Gráfico de Gantt e interativo Quadro Kanban organizado por tarefas por responsável.

Enquanto isso, qualquer pessoa que der uma olhada poderá ver outras tarefas relacionadas a elas, planejando-as e executando-as de uma forma que faça sentido para todos os envolvidos. Faça o download deste modelo

4. Modelo de relatório de progresso de campanha por ClickUp

Modelo de relatório de progresso de campanha do ClickUp

Agora vamos nos aprofundar nas especificidades por caso de uso - começando com o Modelo de relatório de progresso de campanha do ClickUp ! Há muitas variáveis a serem consideradas na execução e no gerenciamento de suas campanhas publicitárias. Diferentemente do desenvolvimento de software ou da integração de funcionários, o custo e as métricas de desempenho em tempo real desempenham um papel fundamental durante toda a campanha. Se um elemento não estiver agradando ao seu público, é hora de mudar.

Esse modelo do ClickUp Doc simplifica a manutenção desses elementos com um documento formatado que o ajuda a escolher qual elemento deve ser alterado oKRs do projeto para monitorar, ficar de olho nos custos, gerenciar a receita e muito mais. Por exemplo, você pode visualizar rapidamente quanto de seus orçamento da campanha o orçamento da campanha é o valor que já foi gasto até o momento e a receita gerada por esse investimento. Você também pode exibir um gráfico de cliques e conversões para identificar as principais tendências.

Use esse modelo para monitorar a eficácia e os resultados dos anúncios de sua campanha, tanto para compartilhar com outras partes interessadas quanto para fazer ajustes conforme necessário para obter o máximo de ROI. Faça o download deste modelo

5. Modelo de controle de produção da ClickUp

Modelo de controle de produção da ClickUp

Os vídeos são alguns dos projetos mais complexos assumidos pela maioria das equipes de marketing e comunicação. Eles exigem colaboração estreita entre vários membros da equipe e, às vezes, meses de planejamento, execução e pós-produção para publicar o produto final.

Esse processo fica ainda mais complicado quando você supervisiona a produção de vários vídeos ao mesmo tempo - é quando a Modelo de rastreamento de produção do ClickUp é muito útil.

Esse modelo robusto aplica cinco status de tarefa personalizados, 11 campos personalizados e seis exibições de projeto ao seu espaço de trabalho. Na visualização de lista padrão, cada vídeo é representado como uma tarefa que pode ser organizada por seu status atual. Para gerenciar sua programação de produção, navegue até a visualização Calendar (Calendário) para obter uma representação visual da cadência de publicação.

E para ver o progresso geral da produção, use o modo de exibição Quadro pré-criado para ver os campos personalizados em ação. No quadro Kanban, você encontrará informações importantes como aprovações de clientes, links de storyboard, tipos de produção, briefs e recursos adicionais para obter mais contexto em um relance. Isso mantém uma visão geral simplificada e, ao mesmo tempo, fornece os detalhes necessários para que os vídeos sejam concluídos no prazo e dentro das especificações para publicação. Faça o download deste modelo

6. Modelo de relatório de progresso de RH da ClickUp

Modelo de relatório de RH da ClickUp

Um dos processos de RH mais importantes é a avaliação dos novos funcionários após os primeiros 30, 60 e 90 dias de trabalho. O Modelo de relatório de RH da ClickUp ajuda você a fazer exatamente isso. Use o simples ClickUp Doc para inserir as informações dos funcionários e, em seguida, anote os pontos em que as novas contratações podem exigir treinamento ou supervisão adicional.

O modelo de página única inclui seções para vários períodos de revisão, o que permite acompanhar o progresso ao longo do tempo. O resultado é um processo mais simplificado para garantir novos funcionários em sua organização tenham sucesso em sua integração. Faça o download deste modelo

7. Modelo Start Stop Continue do ClickUp

Start Stop Continue Template by ClickUp

Todo projeto tem pontos de decisão importantes nos quais você precisa determinar se vale a pena iniciar, continuar ou interromper as tarefas atuais. O modelo Modelo Start Stop Continue do ClickUp ajuda você a acompanhar exatamente essas decisões.

Para cada área, você pode incluir notas adesivas virtuais de tarefas que precisam da ação descrita nessa seção. Com o tempo, você pode mover facilmente essas notas adesivas conforme necessário. Por fim, o útil código de cores garante que seja sempre fácil ver no que a sua equipe precisa se concentrar ou parar de fazer.

Experimente estes stop_ start continue templates ! Faça o download deste modelo

8. Modelo de relatório mensal de status de negócios da ClickUp

Modelo de relatório mensal de status de negócios da ClickUp

Vamos levar isso para a visão de 30.000 pés. Se você está abrindo uma empresa ou enviando um novo produto, as principais partes interessadas precisam saber informações básicas sobre o andamento do lançamento. O Modelo de relatório mensal de status de negócios da ClickUp ajuda a simplificar o processo.

Esse modelo do ClickUp Doc oferece uma visão geral fácil do que é necessário para a empresa alterações de escopo , entregas e problemas de capacidade. Ele também permite destacar o trabalho concluído em um determinado mês, dando aos membros e às partes interessadas uma visão de como está o desempenho da empresa e o que precisa acontecer em seguida. Faça o download deste modelo

9. Modelo de relatório de progresso Gantt Excel para Excel

Modelo de relatório de progresso para Excel via Gantt Excel

Para todos os tradicionalistas de planilhas, este modelo gratuito de relatório de progresso para Excel é para você. 💜

Uma folha de rosto permite obter informações básicas, incluindo um sistema de código de cores de semáforo sobre status geral, escopo, orçamento e linha do tempo .

A partir daí, você encontrará um gráfico de Gantt mais detalhado com as tarefas individuais que levaram a decisões mais amplas. Dessa forma, as partes interessadas e os membros da equipe podem ficar com a visão geral mais ampla ou se aprofundar nos detalhes conforme necessário. Faça o download deste modelo

10. Modelo de relatório de progresso semanal do Microsoft Word

Modelo de relatório de progresso para Word via Microsoft 365

O modelo de relatório de progresso para Microsoft Word ajuda os gerentes de projeto a entregar o status, resumo do projeto o resumo do projeto contém informações sobre o andamento, a visão geral do orçamento e os riscos relacionados ao seu projeto em um determinado momento. Esse modelo mantém a simplicidade, com seções facilmente editadas para ajudá-lo a pintar o quadro da saúde do seu projeto ao longo do tempo. Além disso, ele oferece a possibilidade de personalizar o tema para se alinhar à sua marca. Faça o download deste modelo

Como fornecer feedback sobre relatórios de progresso

Agora que você tem modelos de relatórios de progresso, vamos falar sobre como dar (e receber) feedback sobre os relatórios de progresso. Aqui estão algumas dicas para tornar o processo o mais tranquilo e produtivo possível:

1. Forneça evidências concretas

Ao dar feedback sobre relatórios de progresso, é essencial fornecer evidências concretas para apoiar seus comentários. Por exemplo, em vez de dizer "este relatório não está suficientemente detalhado", forneça exemplos específicos de informações que podem estar faltando ou que poderiam ser mais detalhadas. Isso ajuda o destinatário a entender exatamente o que precisa ser abordado e como.

2. Foco nas soluções

Ao fornecer feedback, é importante concentrar-se nas soluções em vez de apenas apontar os problemas. Ofereça sugestões sobre como melhorar o relatório de progresso ou resolver quaisquer problemas que possam ter sido levantados.

3. Seja oportuno

É fundamental fornecer feedback em tempo hábil. Esperar muito tempo para compartilhar suas ideias pode fazer com que os mesmos problemas se repitam em futuros relatórios de progresso, o que pode atrasar o andamento do projeto.

4. Incentive a comunicação aberta

Incentive a comunicação aberta entre os membros da equipe ao discutir os relatórios de progresso. Isso garante que todos estejam na mesma página e permite que quaisquer dúvidas ou preocupações sejam tratadas prontamente.

5. Reconhecer o esforço

Certifique-se de reconhecer o esforço que foi feito para criar o relatório de progresso, mesmo que haja áreas que precisem ser melhoradas. Isso motiva os membros da equipe e mostra que o trabalho deles é valorizado.

6. Seja específico

Ao receber feedback sobre seus próprios relatórios de progresso, peça exemplos específicos ou sugestões de melhoria. Isso o ajuda a entender melhor como melhorar os relatórios futuros e garante que todos estejam na mesma página.

7. Esteja aberto a mudanças

Esteja aberto a mudanças e disposto a ajustar seus relatórios de progresso com base no feedback. Estar aberto a mudanças melhorará a eficácia geral do relatório e garantirá que ele reflita com precisão o progresso do projeto.

Acompanhe o sucesso com um modelo gratuito de relatório de progresso

Você conhece o velho ditado que diz que o foco deve ser o progresso e não a perfeição? Bem, no ClickUp, acreditamos no progresso em direção à perfeição - e o modelo certo de relatório de progresso é o primeiro passo para alcançar isso!

Investir seu tempo em um modelo de relatório de progresso é uma adição simples ao seu fluxo de trabalho de produção que mantém todos atualizados sobre a situação do projeto. Qualquer um dos modelos acima o ajudará a começar com o pé direito, especialmente um modelo personalizável do ClickUp.

Acesse todos os modelos listados acima e mais de 1.000 outros no vasto banco de dados do ClickUp Biblioteca de modelos além disso, centenas de sites ricos em recursos de gerenciamento de projetos , inúmeras integrações e muito mais quando você se inscrever no ClickUp hoje !