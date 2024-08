As 11 principais alternativas e concorrentes do Excel em 2024 (recursos, prós, contras, preços)

Há mais de 30 anos, quase todo mundo usa as planilhas do MS Excel, desde estudantes do ensino médio até cientistas da NASA. 🚀

No entanto, a maneira como trabalhamos continua mudando na velocidade da luz, e Excel tem sido lento em se atualizar.

É por isso que muitos profissionais como você estão procurando alternativas ao Excel que possam fazer muito mais.

Neste artigo, daremos uma olhada em dez alternativas avançadas ao Excel, juntamente com seus principais recursos, prós, contras e preços.

Vamos direto ao assunto!

As 11 melhores alternativas ao Microsoft Excel em 2024

Já vimos por que o Excel não é uma ferramenta tão boa quanto costumava ser. Aqui estão as melhores alternativas ao Excel que você pode usar hoje para criar planilhas :

O ClickUp é um dos mais bem avaliados produtividade e ferramenta de gerenciamento de projetos s usado por equipes produtivas em pequenas e grandes empresas. Essa plataforma de gerenciamento de projetos e produtividade oferece quase todas as solução de planilha eletrônica no livro. A ferramenta também oferece suporte a gerenciamento de tarefas recursos para aproveitar ao máximo os dados da planilha.

principais recursos do ####

Vamos ver por que o ClickUp é uma das melhores alternativas gratuitas ao Excel:

Acompanhe e organize seu trabalho com o Visualização de tabela Embora uma planilha do Excel seja uma ótima maneira de gerenciar, editar e organizar dados brutos, e se você pudesse fazer o mesmo com suas tarefas?

Bem, agora você pode. Visualização de tabela do ClickUp organiza todas as suas tarefas e seus detalhes (responsáveis, status, data de vencimento e outros) em uma grade interessante.

Organize todas as suas tarefas em uma grade junto com os principais detalhes, incluindo status, data de vencimento, responsáveis e muito mais com a exibição de tabela no ClickUp

A exibição de tabela permite determinar o progresso de cada tarefa do projeto em um piscar de olhos.

Aqui estão mais algumas coisas que você pode fazer com essa visualização:

Copiar e colar sua tabela em outro software de planilha, como um arquivo do Excel ou uma planilha do Google

Fixar uma coluna que você gostaria de ver o tempo todo enquanto navega pela tabela

Redimensionar automaticamente suas colunas para evitar que o texto seja cortado

Compartilhe suas tabelas com qualquer pessoa por meio de um link pessoal

Faça cálculos com Campos de fórmula Com o ClickUp, você pode fazer cálculos simples e complexos em campos numéricos

Campos personalizados em sua tarefa.

Vamos detalhar isso:

Um campo personalizado numérico pode armazenar detalhes da tarefa, como horas, números e orçamentos. Você pode somar todos esses números com a ajuda dos campos de fórmula.

Encontre o custo de campanhas inteiras, horas faturáveis e muito mais com fórmulas avançadas no ClickUp Custom Fields

Você pode determinar o custo de uma campanha publicitária, o número de horas trabalhadas e muito mais fazendo esses cálculos.

Você pode criar suas fórmulas avançadas a partir de uma lista de 70 funções exclusivas no ClickUp!

Faça cálculos rápidos com Cálculos de coluna O ClickUp também pode ajudá-lo a encontrar a soma, a média ou o intervalo de uma coluna inteira. Você pode determinar rapidamente os orçamentos do projeto,

Pontos do Scrum estimativas de tempo e muito mais.

Encontre números precisos instantaneamente usando fórmulas simples ou avançadas nos campos personalizados do ClickUp

Faça experiências com visualizações flexíveis O MS Excel oferece uma visualização tediosa de todos os seus dados.

O ClickUp faz exatamente o oposto; ele pode se adaptar ao seu estilo de trabalho. Como resultado, você pode visualizar seus projetos e tarefas de diferentes ângulos com apenas um clique.

Aqui está uma lista de visualizações úteis que você pode consultar a qualquer momento:

Prós

Preços

Preço do ClickUp Plano Free Forever é repleto de recursos e oferece suporte a usuários ilimitados. Seus planos pagos começam em US$ 7/usuário por mês.

Avaliações de clientes

G2: 4.7/5 (mais de 3.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (2.200+ avaliações)

2. Equivale ao aplicativo

Fonte: Equals.appEqual.app é uma ferramenta de planilha emergente que se integra perfeitamente a data warehouses e apresenta recursos avançados de versão e colaboração. É a solução definitiva para fundadores e operadores de startups, permitindo que eles realizem facilmente qualquer análise.

Principais recursos

Conecta-se a bancos de dados, data warehouses e outros softwares de gerenciamento de negócios

Scripts de importação

Integrações com ferramentas como Hubspot, Google Analytics, Salesforce e Quickbooks.

Consultas salvas

Pros

Fácil de usar para usuários existentes do Excel e do Google Sheets

Oferece suporte à colaboração em tempo real

Permite que colegas de equipe menos técnicos executem consultas SQL complexas

Interface de usuário limpa

limitações do ####

Biblioteca de modelos pequena

As integrações nativas são limitadas, mas estão crescendo

Preços

Os preços variam de grátis a US$ 18 por mês. Contas personalizadas e sob medida também estão disponíveis para empresas.

3. Planilhas Google

via Planilhas do GooglePlanilhas do Google é uma ferramenta de planilha eletrônica que tem quase os mesmos recursos do Excel.

Essa alternativa ao Excel opera on-line e oferece armazenamento em nuvem, o que significa que vários membros da equipe podem trabalhar na mesma planilha Planilha do Google ao mesmo tempo.

Mas como o MS Office Suite tem seu aplicativo de planilha baseado na Internet (Excel Online), é O Google Sheets ainda é uma alternativa válida ao Excel? ou o MS Excel o colocou na cama para sempre? Vamos descobrir!

Principais recursos

Oferece suporte a macros que podem automatizar tarefas repetitivas

O recurso de salvamento automático preserva os dados das planilhas do Google

Os comentários podem ser usados para deixar um feedback rápido em uma planilha do Google

A função do Excel pode ser ampliada com complementos

Prós

Interface fácil de usar

Oferece suporte à colaboração em tempo real

Integra-se bem comFerramentas do Google (Google Docs, Slides, etc.)

Contras

Oferece menos visualizações de dados, tabelas e gráficos do que os arquivos do Excel

O programa de planilha eletrônica pode ficar lento ao gerenciar muitos dados

Não tem atalhos de teclado suficientes, como o Microsoft Excel e o Excel Online

É difícil configurar alertas e lembretes em uma planilha do Google

Preços

Ao contrário do Office Suite, que hospeda o Microsoft Office Excel on-line, as ferramentas do G Suite, incluindo o Planilhas Google, estão disponíveis gratuitamente.

Avaliações de clientes

G2 : 4.6/5 (mais de 1.400 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 11.900 avaliações)

4. Gnumeric

via Gnumérico o Gnumeric é um programa de planilha eletrônica de código aberto para qualquer sistema operacional baseado em UNIX (como o Linux).

A ferramenta apresenta recursos analíticos avançados e precisão superior, o que a torna uma boa opção para cientistas, engenheiros e estudantes.

No entanto, a interface do Gnumeric parece ter ficado presa nos anos 2000.

Será que seus recursos estão tão desatualizados quanto parecem? Vamos ver..

Principais recursos

Oferece todas as funções da pasta de trabalho do Excel e 200 outras funções exclusivas

A ampla geração de números aleatórios pode ser usada para estatísticas e criptografia

Solucionadores lineares e não lineares para cálculos matemáticos avançados

Pros

Funções altamente precisas o tornam excelente para análise de dados

Pode serimportar praticamente qualquer formato de arquivo, inclusive o Microsoft Office Excel, Lotus 1-2-3, HTML e outros

Por ser uma ferramenta de código aberto, o Gnumeric pode ser modificado para atender às suas necessidades

Contras

Uma interface de usuário de aplicativo simples pode não ser atraente para alguns usuários

Falta de tabelas dinâmicas para resumir os dados da planilha

Não há macros para automatizar tarefas * A funcionalidade avançada é muito grande para um novo usuário

Preços

Por ser uma ferramenta de código aberto, o Gnumeric é gratuito!

Avaliações de clientes

G2 : NA

: NA Capterra: NA

5. Números

via Números O Numbers é a alternativa ao Excel da Apple.

Esse aplicativo de planilha é super simples, o que o torna excelente para iniciantes e usuários casuais.

Mas isso significa que o Numbers não é a ferramenta de planilha mais afiada do mercado? Vamos descobrir..

Principais recursos

Gráficos e diagramas vibrantes para visualizar informações

Categorias inteligentes podem ser usadas para organizar e analisar dados

Incorporação de vídeos on-line (Youtube, Vimeo) na planilha

Pros

Interface elegante e fácil de usar; excelente para dispositivos com tela sensível ao toque, como o iPad

Permite que os membros da equipe colaborem em tempo real

Compatível com um arquivo do Excel e suas funções (VLOOKUP, TRANSPOSE, etc.)

Contras

Não oferece suporte a fórmulas e equações avançadas

Não possui recursos avançados de análise de dados encontrados nos arquivos do Excel

Usuários veteranos do Excel podem precisar de tempo para se adaptar às novas funções

Preços

O Numbers é uma alternativa gratuita ao Office ou ao Excel.

Avaliações de clientes

G2 : 4.3/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 1.800 avaliações)

6. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet é um cruzamento entre uma ferramenta de gerenciamento de projetos e um aplicativo de planilha eletrônica. Ele pode ajudá-lo a gerenciar e acompanhar projetos a partir de sua exclusiva visualização em "grade". Procurando uma alternativa "mais inteligente" ao Smartsheet? Esta lista de alternativas ao Smartsheet tem tudo o que você precisa.

Mas até que ponto essa alternativa ao Excel se compara à versão real? Vamos dar uma olhada:

Principais recursos

Várias visualizações, como a de grade, a de calendário, a de Gantt e outras

Painel interativo para ver o progresso do projeto em tempo real

Definir alertas e lembretes para prazos

Fluxos de trabalho automatizados para reduzir as tarefas repetitivas

Pros

Recursos dedicados de gerenciamento de recursos

Modelos de projeto pré-criados (semelhantes a um modelo do Excel)

Um aplicativo para todos os dispositivos móveis, como Android, iOS, tablets, etc.

Contras

Formatação condicional limitada e fórmulas avançadas do Excel

Não é uma solução completa de gerenciamento de tarefas

Não possui recursos integrados de controle de tempo

Mais caro do que outras alternativas do Excel

Preços

Os planos pagos começam em US$ 7 por mês para um indivíduo e US$ 25 por usuário por mês para empresas.

Avaliações de clientes

G2 : 4.3/5 (mais de 2300 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 2300 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 1500 avaliações)

7. Zoho Sheet

Via Zoho Uma parte do Suíte Zoho Office o Zoho Sheet é uma alternativa ao Excel baseada na nuvem.

Essa ferramenta de planilha permite que equipes remotas organizem dados de projetos e criem relatórios detalhados em qualquer dispositivo.

Principais recursos

Formatação condicional visualmente atraente com escalas de cores e ícones incorporados

Trilha de auditoria para ver quem fez alterações na planilha

O limpador de dados remove duplicatas, evita incompatibilidades de dados e muito mais

Prós

Grande variedade de fórmulas predefinidas do Excel

Capacidade de bloquear células específicas no aplicativo de planilha para evitar edições acidentais

Suporta quase todos os formatos de arquivo, inclusive os formatos de arquivo do Excel, .csv, .ods, .tds, .html e .pdf

Contras

Não há modo off-line

Não é possível vincular dados entre mais de uma planilha

Integrações nativas restritas a outros aplicativos Zoho

Preços

O Zoho Sheet é gratuito.

Avaliações de clientes

G2 : 4.5/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 40 avaliações)

8. Apache OpenOffice Calc

Via Apache OpenOffice Calc O Apache OpenOffice Calc é uma das alternativas gratuitas mais populares ao Excel e é usado em mais de 100 milhões de computadores em todo o mundo.

O Open Office Calc afirma funcionar como uma forte ferramenta de análise de dados para quem está tentando calcular números.

Mas será que o Open Office Calc tem o que é preciso? Vamos descobrir..

Principais recursos

Planilha para download para trabalho off-line

É um software de código aberto que pode ser modificado para atender a diferentes requisitos de negócios

Pode salvar dados no formato OpenDocument

Pros

Oferece suporte à função LOOKUP

Converte uma planilha em PDF para facilitar o compartilhamento de arquivos

Recursos abrangentes de análise de dados para conjuntos menores de dados

Contras

Não possui funcionalidade de nuvem

Por ser um software de código aberto, está sujeito a mais riscos de segurança

Os usuários precisam contar com um fórum da comunidade para obter suporte técnico

Preços

O Apache OpenOffice Calc é uma das poucas alternativas gratuitas ao Excel.

Avaliações de clientes

G2 : 4.2/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

9. LibreOffice Calc

Via LibreOffice Calc Assim como o Apache OpenOffice, o LibreOffice é um software gratuito e de código aberto.

É uma das alternativas ao Excel que possui funções de planilha intuitivas e abrangentes.

Isso torna o LibreOffice Calc o mais completo em termos de planilhas? Vamos descobrir..

Principais recursos

Tecnologia DataPilot avançada para extrair dados brutos de bancos de dados, fazer tabulações cruzadas e resumir

Capacidade de trabalhar na análise de dados "e se" com a ajuda de um gerenciador de cenários

Guia de assistentes incorporado para recursos avançados

Pros

Suporta os formatos de documentos mais recentes, como docx, xlsx e pptx

Interface de usuário intuitiva do aplicativo para iniciantes

Oferece suporte a vários usuários para trabalho colaborativo

Contras

Suporte limitado para gravação de macros

Só pode acomodar 1.024 colunas (15 colunas a menos que o Excel)

Não há aplicativo com todos os recursos para dispositivos Android ou iOS

Preços

O LibreOffice Calc é uma alternativa gratuita ao Excel.

Avaliações de clientes

G2 : 4.3/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 1.200 avaliações)

10. Célula Hancom

Via Célula do escritório da Hancom O Hancom Cell é uma parte do Hancom Office Suite (anteriormente conhecido como ThinkFree Office). O software permite que você organize, reformate e reorganize seus dados para análise e modelagem.

Vamos descobrir como esse aplicativo de planilha se sai como uma verdadeira alternativa gratuita ao Excel..

Principais recursos

Recurso Hancom Office Mobile para editar e visualizar seus documentos em dispositivos móveis

Oferece suporte à formatação de células, como formato de número, recuo, quebra de texto e bordas

Recursos de colaboração disponíveis via Hancom Space

Pros

O recurso de recomendações de gráficos fornece ideias de visualização com base em seus dados

Criar, executar e editar macros compatíveis com o Excel

Use tabelas dinâmicas para resumir, analisar, explorar e apresentar seus dados

Contras

Não há plano gratuito

Possibilidade de perda de dados durante a conversão de arquivos

Falta de tutoriais de aprendizado

Preços

O Hancom Office Cell é um dos programas de planilhas mais caros. Os planos pagos começam em incríveis US$ 59 por PC para pessoas físicas e estudantes!

Avaliações de clientes

G2 : 3.8/5 (mais de 10 avaliações)

: 3.8/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 10 avaliações)

11. Planilhas do WPS Office

Via Planilhas eletrônicas do WPS Office Uma planilha do WPS Office é uma alternativa avançada ao Excel que contém centenas das funções e fórmulas mais comumente usadas.

Esse aplicativo de planilha eletrônica é executado nas plataformas Microsoft Windows, Linux, iOS, macOS e Android.

Mas será que uma planilha WPS tem todos os recursos de planilha do Excel que você está procurando? Vamos descobrir.

Principais recursos

Capacidade de resolver problemas complexos usando a análise de dados "what-if"

Oferece suporte a tabelas dinâmicas avançadas

Fornece gráficos personalizáveis, incluindo dispersão, linha, coluna, pizza, barra, etc.

Pros

Oferece suporte a mais de 50 atalhos de teclado

Permite que você edite vários documentos

Oferece suporte a comentários de alterações de trilha

Contras

A planilha WPS apresenta atrasos ao lidar com dados em grande escala

Não há integração de verificação ortográfica automática em uma planilha WPS

Preços

O WPS Office Spreadsheet tem uma versão gratuita suportada por anúncios com recursos limitados. Seus planos pagos começam em US$ 29,99 por usuário, por ano.

Avaliações de clientes

G2 : 4.2/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 650 avaliações)

Por que você precisa de uma alternativa ao Microsoft Excel?

Não há dúvida de que o Microsoft Excel é um programa de planilhas icônico. Você já deve tê-lo usado pelo menos uma vez para calcular números, armazenar dados de vendas ou criar uma obra-prima! 🎨

No entanto, o fato de ele ser popular não significa que seja perfeito. 😬

Os problemas do Excel se tornaram mais visíveis agora que alternativas tomaram seu lugar. Essas novas ferramentas de planilha podem corrigir os problemas que você pode enfrentar ao usar o Microsoft Excel.

Alguns desses problemas incluem:

A. Opções de personalização limitadas

Quando se trata de personalização, o melhor que o Excel pode fazer é fornecer modelos. Na maioria dos casos, os modelos podem não ter tudo o que você precisa para gerenciar tarefas especializadas.

Os modelos são como um terno comprado em uma loja; se eles se adequarem bem ao seu objetivo, ótimo. As melhores alternativas do Excel são como ternos sofisticados feitos sob medida; elas serão perfeitas para sua empresa. 😎

B. Recursos limitados de relatórios

Com certeza, O Excel oferece gráficos , diagramas e gráficos sobre o seu projeto, mas eles só visualizam os dados que estão na sua tela.

Bônus:_ **Estruturas de decomposição de trabalho do Excel Não há como saber quanto tempo leva para concluir uma tarefa ou quanto trabalho um membro da equipe tem em mãos.

Como resultado, a configuração de um plano de gerenciamento de projetos no Excel é tão complicada quanto montar móveis da IKEA pela primeira vez!

C. É caro

Quer comprar o Excel? Você precisará desembolsar muito dinheiro - US$ 139,99, para ser exato.

Você também pode obter os recursos do Excel como parte do pacote Microsoft 365 por US$ 6,99 por mês.

No entanto, você terá que comprá-lo junto com outras ferramentas, como MS Word, Powerpoint e Outlook, mesmo quando não as quiser.

bônus:_ *Ferramentas de IA para Excel* _!**_

A melhor alternativa para o Excel está à sua espera

O Excel é como um toca-discos de vinil. Ele é excelente no que faz e tem muitos fãs fiéis.

No entanto, o Excel enfrenta os mesmos problemas que um toca-discos: é volumoso, difícil de usar e não oferece tantos recursos quanto seus contemporâneos.

As melhores alternativas ao Excel têm todos os recursos que o Excel tem e mais alguns. Entretanto, embora cada ferramenta que listamos aqui tenha algo a oferecer, não há nada como o ClickUp!

O ClickUp tem um Visualização da tabela para gerenciar dados, Campos de fórmula para fazer cálculos, Painéis de controle para criar relatórios superdetalhados e até mesmo macros do tipo Automações para realizar tarefas repetitivas com facilidade! Entre no ClickUp gratuitamente hoje mesmo para colocar as mãos em uma ferramenta de planilha que ajudará sua empresa a crescer na velocidade da luz!