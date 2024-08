12 exemplos de integração de funcionários para seus novos contratados

Não há dúvida de que a forma como você lida com a integração dos funcionários pode ser decisiva para a experiência deles. Isso prepara o terreno para a atitude que eles terão no futuro.

Coloque-se no lugar de um novo contratado por um minuto. 👀

Você acabou de passar por uma extensa busca de emprego e passou por várias entrevistas para provar que é a pessoa mais adequada. Depois de fornecer referências, verificação de antecedentes, discussões sobre remuneração e várias entrevistas, você finalmente conseguiu o emprego! 🎉

Com os olhos brilhantes e ansioso para começar, você comparece à orientação de novos contratados para finalmente conhecer a equipe e conhecer o novo escritório. Mas, em vez disso, o que você recebe é uma pilha de papéis, vídeos desatualizados da empresa e uma longa lista de tarefas administrativas sem instruções sobre como proceder ou a quem recorrer para obter respostas.

Todos nós já passamos por algo parecido com isso ou conhecemos alguém que passou. De fato, 88% das organizações não conseguiram atender às expectativas de seus novos contratados durante o processo de integração. E isso causa um efeito cascata negativo sobre o sentimento, o desempenho e a produtividade dos funcionários.

Se você é um profissional de RH ou tem a capacidade de fazer as mudanças, pode tomar as medidas necessárias para criar um programa de integração mais impactante que realmente deixe uma impressão duradoura além das primeiras semanas. 🙌

Estamos aqui para mostrar a você exemplos de integração de funcionários e ensiná-lo a usar ferramentas de integração para agilizar, monitorar e implementar seu programa. Aqui estão 12 exemplos reais de integração de funcionários de profissionais de vários setores, incluindo nossa própria equipe ClickUp!

Por que a integração de funcionários é importante?

Os processos de integração de funcionários permitem que as empresas compartilhem suas filosofias, valores, missão e a trajetória do negócio. É um período crucial para o crescimento e o futuro da empresa e dos novos contratados, pois é nesse momento que os novos funcionários aprendem mais sobre a organização e como podem contribuir para o seu sucesso e vislumbram seu futuro com a empresa, dando a eles uma roteiro a ser seguido ao longo de sua jornada.

Programas de integração de funcionários bem organizados, funcionais e envolventes podem garantir o alinhamento entre a organização e os novos contratados e, por sua vez, melhorar a taxa de retenção de funcionários em 82%, aumentam a produtividade em mais de 70% e aumentam em 93% a disposição do membro da equipe de indicar a empresa a outros candidatos.

**No mundo atual, em que os funcionários valorizam mais do que nunca a adequação e o alinhamento da cultura, um programa de integração eficaz, personalizado e envolvente é um dos principais indicadores de sua cultura corporativa e é essencial para atrair, reter e conquistar os corações de seus principais talentos

O que considerar ao projetar um programa de integração de funcionários

Uma estratégia de integração eficaz não precisa ser complicada - ela só precisa ser intencional, sistemática e com um toque de personalização. Afinal de contas, essa é a chance de sua empresa dar as boas-vindas aos novos contratados em seu mundo. É uma oportunidade de mostrar a eles o que você pode oferecer como empresa e como vocês podem trabalhar e crescer juntos. 🌱

A condução de um programa eficaz de integração de funcionários começa com uma auditoria interna. Comece avaliando seus processos atuais, compreendendo a cultura e os valores de trabalho de sua empresa e alinhando as metas de sua organização com as metas de recrutamento e de RH. 🎯

5 perguntas para sua equipe de RH ao avaliar os processos atuais

**1. _O processo e as práticas atuais de integração de funcionários estão alinhados com os valores atuais da empresa? Eles são feitos sob medida para os funcionários, tendo em mente o crescimento de suas carreiras e a satisfação no trabalho?

📌 Por que isso é importante: Mais de 56% dos talentos compartilharam que não considerariam um emprego em uma empresa se seus valores não estiverem alinhados, e cerca de 46% dos funcionários nos EUA e no Reino Unido revelaram que estão pensando em deixar seu empregador atual por causa da incompatibilidade de valores.

**2. _Você tem algum feedback de seus funcionários antigos e atuais para analisar?

📌 Por que é importante: O feedback é essencial para uma integração bem-sucedida. O feedback honesto dos funcionários fornecerá mais informações sobre as áreas em que é possível trabalhar e fazer ajustes para melhorar continuamente a experiência do funcionário.

**3. Quais são os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças (SWOT) de seu programa de integração atual?

📌 Por que é importante: Realize uma Análise SWOT para ajudar sua organização a identificar cada área. Por sua vez, você descobrirá os insights necessários para ajustar adequadamente sua abordagem, além de criar novas ideias para melhorar a experiência geral dos funcionários e definir iniciativas e metas de maior valor.

Saiba mais sobre a análise SWOT e veja um exemplo para ajudá-lo a começar aqui .

**4. _Sua equipe de RH tem um Procedimento Operacional Padrão (POP) que descreve detalhadamente o processo de integração de funcionários?

📌 Por que isso é importante: Ter regras e ações claramente definidas, documentadas e facilmente acessíveis para a sua equipe e para os novos contratados pode ajudar a padronizar os processos, reduzir a curva de aprendizado e o tempo de treinamento e criar alinhamento entre os novos funcionários e os empregadores.

⭐️ Dica profissional: Coloque seu SOP de RH em funcionamento imediatamente. Esse Modelo de quadro branco do SOP de RH o ajudará a organizar e estabelecer suas tarefas de RH e a garantir que sua equipe esteja alinhada com os procedimentos da sua empresa. Faça o download do modelo de SOP de RH do ClickUp 5. Quais são as metas atuais de 30-60-90 de sua organização para o programa de integração de funcionários?

📌 Por que isso é importante: Depois de dar uma olhada de 360 graus no seu processo de integração atual, escolha uma área de oportunidade e defina metas focadas e relacionadas. Use Metas SMART para definir seus KPIs e métricas de RH. Definição de um plano de 30-60-90 dias para suas equipes de RH e de desenvolvimento de talentos ajuda a mapear, definir e alinhar claramente os objetivos. Isso também proporciona a todos um controle regular para que seja mais fácil manter as novas contratações no ritmo e ver a eficiência do seu programa de integração.

Procurando por *Exemplos de KPI* para sua equipe de RH? Este artigo detalha os 10 KPIs e métricas de RH você precisa e como rastreá-los. Quando você estiver pronto para documentá-los formalmente, aplique os KPIs prontos para uso *Modelo de metas SMART do ClickUp_* para obter um sistema organizado para definir e monitorar suas metas no ClickUp_. Faça o download do modelo de metas inteligentes do ClickUp Depois de concluir sua auditoria interna, é hora de criar estratégias e começar a planejar como criar a melhor integração de funcionários!

Reunimos 12 exemplos e ideias reais de integração de funcionários para que você possa ver o que pode ser incorporado para tornar seu programa de treinamento mais memorável e impactante. ✨

12 exemplos reais de práticas de integração de funcionários

Pedimos a CEOs, gerentes de pessoal e líderes de empresas suas percepções sobre as melhores práticas de integração de funcionários e boas-vindas aos novos contratados . De cartas de boas-vindas escritas à mão a kits de boas-vindas, esses exemplos reais de integração de funcionários podem inspirá-lo a melhorar a experiência geral dos novos funcionários.

Exemplo 1: fornecer materiais de treinamento e designar um mentor antes da data de início

Benefícios

Ajuda os novos contratados a se prepararem para o primeiro dia

Permite mais tempo para absorver novas informações antes do início do período de orientação formal

Dá aos novos membros da equipe a chance de revisar materiais e documentos e reunir perguntas para fazer durante a orientação

Ter um mentor designado dá aos novos contratados outro recurso para perguntas e os ajuda a se sentirem apoiados e a aprenderem informações específicas da função com mais eficiência

Como os outros estão fazendo isso

Ter um mentor a quem os novos membros da equipe possam fazer perguntas básicas sobre a cultura da nossa organização, a cadeia de comunicação ou até mesmo a cadência do trabalho diário ajuda a preparar os novos contratados para se integrarem gradualmente a uma nova rotina. Isso ajuda a reduzir a confusão e a ansiedade, o que nos permite ter uma ideia muito melhor das habilidades e do progresso do contratado quando a integração real começar

Volodymyr Shchegel, Clario

Exemplo 2: Enviar um presente de kit de boas-vindas

Benefícios

Ajuda os novos contratados a se sentirem incluídos, valorizados e parte de uma equipe

Reduz a sensação deansiedade do novo emprego* Quero dizer... quem não gosta de receber presentes?! 😉

Como os outros estão fazendo isso

_Os kits de boas-vindas são essenciais! Eles permitem que os novos contratados fiquem entusiasmados e se sintam especiais e confortáveis ao assumirem suas funções Permitimos que eles encomendem suas próprias caixas de brindes, que consistem em camisetas, suéteres, meias, adesivos e AirPods de marca. Também enviamos a eles um Guia de Sobrevivência do Dia 1 por e-mail, que descreve tudo o que eles devem esperar até o primeiro dia._ Tudo isso junto cria um espaço seguro para reduzir a ansiedade do primeiro dia, fazendo com que eles se sintam preparados e prontos

Kathryn Recchia, ClickUp

Maneesh Sharma, Caixa de doadores

Exemplo 3: Crie um site espirituoso, divertido e informativo manual do funcionário #### Benefícios

Mostra a cultura positiva da empresa

Torna divertido o aprendizado de novas informações

Humaniza a experiência de aprendizado (você soará mais como um ser humano - falando com um ser humano)

Ajuda os novos contratados a se sentirem mais relaxados e confortáveis em um novo ambiente de trabalho

Oferece aos novos funcionários um ponto de referência para as políticas da empresa

Modelo de Manual do Funcionário do ClickUp

Como os outros estão fazendo isso

Iniciar um novo emprego pode ser estressante, por isso o manual divertido ajuda a aliviar o nervosismo do primeiro dia e mostra a cultura da nossa empresa. Queremos que os novos funcionários entendam que gostamos de nos divertir enquanto definimos as expectativas para eles._ Para tornar o aprendizado mais agradável, criamos um manual do funcionário repleto de humor ridículo e de informações úteis para ajudar os novos contratados a se adaptarem à sua função, definindo as expectativas da equipe e da gerência ao longo do caminho. De acordo com os resultados de nossa pesquisa pós-integração, os manuais são um sucesso! Muitos funcionários os mencionam como sua parte favorita do processo._

Scott Lieberman, Dinheiro do touchdown

📌 Dica profissional

Para facilitar as primeiras etapas da integração dos novos contratados, toda empresa precisa de um manual do funcionário. E para tornar mais simples a complicada tarefa de criar esse manual, aproveite o modelo de manual do funcionário do ClickUp!

O Manual do Funcionário do ClickUp é fácil de editar e detalhado O modelo ajuda os gerentes de RH e os líderes da empresa:

Organizar todas as seções necessárias para o manual do funcionário

todas as seções necessárias para o manual do funcionário Personalizar cada seção com as políticas e o processo de integração da sua empresa

cada seção com as políticas e o processo de integração da sua empresa Colaborar emseu manual do funcionário com edição em tempo real e compartilhamento fácil

emseu manual do funcionário com edição em tempo real e compartilhamento fácil **Forneça recursos profissionais para compartilhar com seus funcionários

Faça o download do modelo de manual do funcionário do ClickUp

Exemplo 4: Compartilhe um vídeo de "boas-vindas" dos líderes da sua empresa

Benefícios

Cria um relacionamento mais forte entre líderes e funcionários

Ajuda os novos contratados a se sentirem bem-vindos e conectados aos líderes da empresa

Dá aos novos funcionários a chance de ver e ouvir seus líderes em vez de ler um e-mail (humaniza a experiência)

Cria entusiasmo sobre a empresa e seu papel na organização

Como os outros estão fazendo isso

Zeb, nosso CEO e fundador, criou um vídeo incrível para nossos novos funcionários assistirem em seu primeiro dia. O objetivo é deixá-los entusiasmados com o trabalho que estão prestes a fazer e com a empresa para a qual estão trabalhando. Ele os incentiva a se permitirem crescer, aprender e fazer um trabalho incrível no que quer que tenham vindo fazer na ClickUp!_

Kathryn Recchia, ClickUp

Não é segredo que a integração de funcionários é crucial e promove o envolvimento e o senso de pertencimento das pessoas. Percebemos que uma das maiores barreiras para uma boa integração é o fato de os novos contratados não saberem o que esperar, o que gera um certo tipo de ansiedade que pode atrapalhar todo o processo. Com isso em mente, decidimos inserir ações para minimizar a pressão no primeiro dia. Então, no Talentify, convidamos os líderes e as equipes a gravarem um pequeno vídeo se apresentando e falando sobre a empresa e o trabalho e enviar ao novo colega alguns dias antes do onboarding Descobrimos que nossos novos contratados chegam ao processo muito mais confiantes, sabendo o que esperar e incrivelmente motivados

Ricardo von Groll, Talentify

Exemplo 5: dividir o processo de integração em fases

Benefícios

Dá suporte aos novos membros da equipe e evita a sobrecarga de informações

Otimiza o aprendizado e dá aos novos contratados a atenção de que precisam no momento certo

Permite que os novos funcionários se concentrem em algumas metas relacionadas à integração de cada vez

Como o ClickUp divide a integração

A processo de integração de funcionários na ClickUp é dividido em três fases: Pré-embarque, Orientação e Treinamento específico da função.

A fase de pré-embarque é conduzida pela equipe de Operações de Pessoal, que garante que os documentos legais sejam assinados e que todas as tarefas administrativas sejam concluídas antes do dia da orientação.

A fase de Orientação é gerenciada pela equipe de Desenvolvimento de Talentos, que fornece aos novos contratados informações gerais sobre a empresa, os processos e a política para garantir que eles saibam no que devem trabalhar e se preparem para o sucesso.

O treinamento específico da função é a última fase do processo inicial de integração. É quando os novos membros da equipe são apresentados a tarefas e informações específicas de suas funções e equipes.

Isso permite que as semanas sejam realmente focadas, permitindo que o novo contratado se adapte à sua função, em vez de se sentir sobrecarregado com tudo o que lhe é apresentado

Kathryn Recchia, ClickUp

Como os outros estão fazendo isso

A estrutura de integração de funcionários do Proofhub também é dividida em três fases. As três primeiras semanas de integração são dedicadas a ajudar o funcionário e a organização a se familiarizarem um com o outro.

Os novos contratados também recebem uma série de vídeos introdutórios e demonstrações de produtos para dar aos novos funcionários uma compreensão básica da empresa e de nossos produtos. A segunda fase da integração inclui um conjunto de tarefas básicas que o novo membro da equipe deve concluir para avaliar sua eficiência no trabalho e sua proficiência em habilidades.

A fase final permite que os novos contratados contribuam com seus pontos de vista exclusivos nas tarefas e durante as sessões semanais de estratégia.

Dividir o processo de integração em fases e introduzir tarefas e informações específicas permitiu que nossos novos contratados absorvessem as novas informações com mais eficiência, se conectassem com suas equipes e se sentissem confortáveis em um novo ambiente.

Vartika Kashyap, Centro de Provas

📌 Dica profissional

Seus novos contratados são funcionários remotos ou híbridos?

Digitalize seu programa de integração no ClickUp e gerencie a integração de funcionários de onde você estiver! O ClickUp permite que você crie facilmente tarefas de integração, atribua projetos ao novo funcionário e até mesmo crie status personalizados para mostrar claramente cada fase da nova contratação. Utilize esse sistema pronto para uso e editável Modelo de integração de funcionário remoto para começar agora!

Faça o download do modelo de integração de funcionários remotos do ClickUp

Exemplo 6: Atribuir um breve projeto inicial para estudar o estilo de trabalho

Benefícios

Ajuda os gerentes e líderes da empresa a ter uma visão do estilo de trabalho de cada novo membro da equipeestilos de trabalho e preferências de aprendizado

Ajuda os gerentes a identificar seus pontos fortes, motivações e nível de habilidade

Abre a oportunidade para que os gerentes conversem com os novos membros da equipe para obter feedback sobre o projeto e o fluxo de trabalho, além de obter informações sobre o que o novo membro da equipe gosta e vice-versa

📌 Dica profissional

Todos têm pontos fortes diferentes, desafios diferentes e estilos diferentes de trabalho e aprendizado -Essas diferenças são o que tornam cada pessoa única e valiosa para uma organização. Crie a melhor integração de funcionários que seja adequada a cada indivíduo, apoiando seus estilos de aprendizagem e de trabalho no trabalho e usando Ferramentas de RH com recursos de personalização para permitir que cada membro da equipe personalize o espaço de trabalho e o fluxo de trabalho que melhor se adapte às suas necessidades e preferências. Isso capacitará cada novo contratado a criar um fluxo de trabalho que lhe permita trabalhar da forma mais eficiente e eficaz possível e, por sua vez, será uma vitória para a sua equipe também. 🧠✨

Como os outros estão fazendo isso

Estabelecemos um sistema de integração bastante padronizado que temos usado para todos os nossos funcionários no último ano e meio. Esse processo de integração facilita o início e a permanência no caminho certo. Etapas: 1. Faça reuniões semanais, pessoalmente ou por telefone, sobre o que está acontecendo na empresa 2. atribuir seu primeiro projeto para entender o estilo de trabalho - algo simples, como uma campanha de e-mail ou o redesenho do site, que possa ser feito em uma ou duas semanas e que nos ajude a nos familiarizar com seu estilo de trabalho 3. Deixe-os trabalhar em seus próprios projetos! Eles têm total autonomia sobre o que fazem, quanto tempo levam e quando enviam o trabalho. Também nos certificamos de mantê-los atualizados durante todo o processo para que saibam se há alguma alteração deliverables _e requisitos. Com esse sistema de integração, vimos nossas taxas anuais de retenção aumentarem em 28%, o que nos ajudou a mitigar bastante os efeitos da Grande Demissão

Dan Barrett, Vantagem social

Exemplo 7: Envie uma carta de boas-vindas sincera, escrita à mão ou digital

Benefícios

Cria uma conexão e um relacionamento entre os membros da equipe e os gerentes

Humaniza o processo de integração

Ajuda os novos funcionários a se sentirem vistos, ouvidos e valorizados

Gestos simples podem causar uma impressão duradoura e melhorar o sentimento dos funcionários

📌 Dica profissional

Embora escrever uma carta de boas-vindas para cada funcionário possa tomar muito tempo, o retorno sobre o investimento é realmente inestimável. Isso não apenas cria um início positivo com seus funcionários, mas também os ajuda a se sentirem valorizados e motivados a dar o melhor de si no trabalho.

Veja a seguir 30 melhores mensagens de boas-vindas para novos funcionários para ajudá-lo a ter ideias de como começar sua carta. E quando estiver pronto para escrever sua mensagem personalizada, use Documentos do ClickUp, onde você pode personalizar sua carta alterando as cores da fonte, adicionando imagens, incorporando vídeos e muito mais! Quando estiver pronto para compartilhá-la com seu novo funcionário, basta enviar um link público ou privado.

Crie cartas de boas-vindas personalizadas no ClickUp Docs e compartilhe-as em particular com os novos membros da sua equipe

Como os outros estão fazendo isso

Acreditamos que a integração deve ser uma experiência holística e contínua, não apenas um evento único. Uma parte importante de nosso programa de integração é nossa carta de boas-vindas escrita à mão. Cada novo funcionário recebe uma carta personalizada de seu gerente no primeiro dia, dando-lhe as boas-vindas à equipe e destacando algumas das coisas que ele pode esperar em sua nova função. Descobrimos que esse simples gesto ajuda a definir o tom de um ambiente de trabalho caloroso e solidário e permite que os membros da nossa equipe saibam que são valorizados desde o início. Além disso, é apenas um toque agradável que faz com que as pessoas se sintam especiais!_

Rick Elmore, Simply Noted

Exemplo 8: Compartilhe vídeos do Loom ou do Clip para explicações complexas

Benefícios

Os funcionários podem assistir ao vídeo em seu próprio tempo e podem revê-lo quantas vezes forem necessárias

É benéfico para todos, inclusive para os funcionários que aprendem visualmente

Vídeos gravados são úteis para explicar um processo e ideias complexas

Os membros da equipe podem responder aos vídeos do Loom adicionando reações de emojis ou digitando um comentário

_O Loom oferece à nossa empresa a vantagem de gravar uma tela compartilhada para explicar tarefas simples, processos e informações necessárias, ao mesmo tempo em que mostra o rosto da pessoa que está falando e grava sua voz para torná-la mais pessoal e envolvente para o novo funcionário Com os vídeos do Loom, podemos dividir informações importantes em um máximo de vídeos de 2 minutos muito específicos para cada tarefa, o que facilita para os candidatos voltarem a eles e assisti-los novamente quando necessário. Isso também permite que a velocidade do vídeo seja ajustada de acordo com a preferência do ouvinte._

Jordan Fabel, Curso aprovado

📌 Dica profissional

Grave, envie e reproduza um Clipe de vídeo tudo em uma tarefa do ClickUp. Capture instantaneamente a tela inteira, a janela do aplicativo e a guia do navegador, e adicione e grave sua voz enquanto cria um vídeo de apresentação. Quando terminar de gravar, compartilhe de forma simples e instantânea o vídeo Clip com sua equipe ou com qualquer novo contratado por meio de um link compartilhável ou solte o link em uma tarefa do ClickUp.

Compartilhe gravações de tela para transmitir sua mensagem com precisão sem a necessidade de uma cadeia de e-mails ou reunião pessoal

Exemplo 9: Crie manuais de usuário para gerentes e todos os colegas de equipe

Benefícios

Os membros da equipe podem aprender mais sobre os estilos de trabalho, comunicação e aprendizagem de cada colega

Dá aos funcionários uma visão de como abordar as pessoas e as situações no trabalho

Entender como as preferências de cada membro da equipe podem ajudar na coesão da equipe e melhorar a comunicação e a colaboração da equipe

Aprender mais sobre os outros e sobre a vida fora do trabalho pode ajudar a aproximar as equipes e humanizar o local de trabalho

📌 Dica profissional

Crie um documento "Trabalhando comigo" no ClickUp e compartilhe-o com os membros da sua equipe. Inclua informações úteis, como tipo de personalidade, estilo e filosofias de gerenciamento, estilos de comunicação, metas, hobbies e problemas de estimação! Experimente os documentos do ClickUp > Pedimos a todos os novos contratados que criem um "manual do usuário" para si mesmos, que é um breve documento que inclui um pouco sobre sua educação, jornada profissional, estilos de aprendizagem, preferências de comunicação e hobbies. Esses novos contratados também têm acesso aos manuais do usuário de todos os outros funcionários da organização. > > É uma maneira incrível de humanizar os colegas, especialmente em um ambiente de trabalho distribuído, e ajuda os novos contratados a se adaptarem rapidamente aos colegas de equipe e à cultura da empresa

Sarah Smith, Oliva

Exemplo 10: criar um programa de amigos de integração

Benefícios

Oferece outro nível de apoio no trabalho

Ajuda a fortalecer a cultura da empresa

Os novos contratados podem compartilhar a experiência de integração juntos

Os funcionários recebem um parceiro de responsabilidade para mantê-los motivados

Como os outros estão fazendo isso

Um incentivo de integração que realmente funciona na vida real é o Onboarding Buddy Program. Isso envolve designar a cada novo contratado um membro experiente da equipe para cuidar dele nas primeiras semanas no novo emprego. O amigo de integração serve como o primeiro ponto de contato, auxiliando e orientando os novos contratados. Ele fornece apoio e informações sobre a cultura da empresa e responde a perguntas. Ele facilita o processo de integração, tornando a experiência de mudar de emprego o mais indolor possível._

Nina Paczka, MyPerfectResume (Meu currículo perfeito)

Exemplo 11: Ofereça programas de orientação, reuniões individuais e workshops educacionais

Benefícios

Permite que os funcionários cresçam 1% todos os dias, definam metas SMART e criem planos de carreira claros

Os membros da equipe que são motivados pelo crescimento na carreira podem trabalhar nas etapas certas para chegar lá

Promove um ambiente de aprendizado positivo e ajuda a aprimorar as habilidades pessoais e pessoais

Permite que os membros da equipe visualizem seu futuro com a empresa emelhorar a retenção de funcionários #### Como os outros estão fazendo isso

Para integrar novos funcionários e revelar os poderosos recursos do ClickUp, nossa equipe de Capacitação de Produtos e Sistemas organiza 4 dias de aprendizado por meio de palestras, experimentos práticos, histórias de clientes e discussões em grupo em um programa chamado Product Lab. É durante essas sessões interativas que envolvemos os novos membros da equipe com personas para pensar empaticamente sobre nossos clientes e aplicativos para pensar criticamente sobre como nossa plataforma resolve os desafios dos clientes. Ouvimos repetidas vezes sobre o quanto essa experiência foi o momento em que o produto realmente "clicou" para os membros da Crew. 💡

MaShari Walker, ClickUp

Percebemos que essa fase de orientação permite que nossos novos funcionários se estabeleçam mais rapidamente, se adaptem rapidamente à nossa cultura e aos nossos processos e forneçam o ambiente, as ferramentas e o sistema de suporte certos para que eles se destaquem em suas funções desde o início Isso nos permite conectar com nossos novos funcionários o mais cedo possível na jornada de trabalho, desenvolver relacionamentos com eles antes mesmo de começarem a trabalhar para nós e entender melhor os pontos fortes e fracos de cada funcionário

Dan Barrett, Nerds do Adwords

Exemplo 12: Peça feedback contínuo e honesto

Benefícios

Dá à organização e aos líderes uma visão do sucesso do programa de integração

Permite que os gerentes trabalhem em áreas de oportunidades e melhorem continuamente o processo

Fornece aos líderes ideias para os próximos eventos da equipe e os ajuda a entender o negócio a partir da perspectiva dos funcionários

Melhora a satisfação geral com o trabalho, o envolvimento dos funcionários e as taxas de retenção

Permite que os funcionários cresçam com o crescimento de sua empresa

Trata os funcionários como colaboradores iguais para a empresa

Como os outros estão fazendo isso

O desenvolvimento profissional centrado na segurança psicológica, na empatia e na sinceridade radical são algumas iniciativas importantes que têm sido tremendamente aumentaram o envolvimento dos funcionários no ClickUp. Quando os funcionários realmente sentem que fazem parte de algo maior do que eles mesmos, isso se reflete na empresa. Quando sentem que seus pensamentos, ideias e feedback são valorizados, eles se esforçam para apresentar soluções. Quando todas as pessoas, independentemente da função, percebem que contribuem para a segurança psicológica de uma organização, todas se esforçam para mantê-la.

Mandy Mekhail, ClickUp

Isso encerra esta rodada de exemplos de integração de funcionários! Agora é hora de dar dicas sobre como definir e acompanhar com eficiência seu programa e seus esforços de integração. 🎯

Dicas rápidas para definir metas e monitorar o sucesso

A esta altura, espero que tenhamos ajudado a despertar algumas ótimas ideias para seu programa de integração! Mas para garantir que ele seja um sucesso, você precisará definir metas e medir seu progresso . Aqui estão nossas dicas para definir metas e monitorar o sucesso:

Use ferramentas de gerenciamento de projetos com recursos de acompanhamento de metas para ajudá-lo a acompanhar efetivamente seu progresso, identificar bloqueadores e medir o sucesso do seu programa.

com recursos de acompanhamento de metas para ajudá-lo a acompanhar efetivamente seu progresso, identificar bloqueadores e medir o sucesso do seu programa. Estabeleça metas SMART . Isso inclui tantometas de curto e longo prazo, e você precisa definir seus objetivos antes do início do programa de integração.

. Isso inclui tantometas de curto e longo prazo, e você precisa definir seus objetivos antes do início do programa de integração. Defina metas claras para acompanhar as vitórias. Documente e gerencie suas metas no ClickUp e conecte-as às suas tarefas dentro da plataforma para um acompanhamento mais eficaz.

Mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso

Organize suas metas com pastas . Crie pastas para acompanhar ciclos de sprint, OKRs, scorecards semanais de funcionários e qualquer número de metas importantes da equipe

. Crie pastas para acompanhar ciclos de sprint, OKRs, scorecards semanais de funcionários e qualquer número de metas importantes da equipe Use o modelo de OKR e metas da empresa do ClickUp . Ajude sua equipe a começar e forneça uma abordagem estruturada para o acompanhamento de metas

Faça o download do modelo de metas e OKR da empresa do ClickUp

**Crie um Dashboard personalizado no ClickUp. Reúna todo o seu trabalho e tenha uma visão geral de alto nível do seu trabalho e veja detalhes importantes sobre o progresso de suas iniciativas em um piscar de olhos

Crie painéis de controle personalizados no ClickUp para obter uma visão geral de alto nível de todo o seu trabalho

UsoRecurso de formulário do ClickUpCrie um formulário personalizadoformulários de feedback para seus novos contratados preencherem antes e depois da integração. Depois que o formulário for preenchido e enviado, o ClickUp criará automaticamente tarefas a partir das respostas, permitindo que você acompanhe facilmente o feedback, conecte a tarefa às suas metas e crieitens de ação para ajudá-lo a melhorar continuamente a experiência de integração do funcionário

Crie formulários personalizados no ClickUp para capturar feedback e transformar as respostas da pesquisa em tarefas acionáveis - tudo em um só lugar

Prepare seus novos contratados para o sucesso e acerte em cheio na experiência de integração

Os funcionários são o ativo mais valioso que as empresas podem ter. É a experiência, as habilidades, as competências, o conhecimento e as perspectivas deles que ajudam a moldar o futuro de sua empresa.

Da mesma forma que eles investem seu tempo e energia em sua organização, faça o mesmo por eles e trate-os como parceiros de negócios. 🤝

Atraia e retenha os melhores talentos compreendendo a importância de um sólido programa de integração. Experimente alguns dos exemplos de integração de funcionários compartilhados por outros profissionais de vários setores.

Crie uma primeira impressão forte, construa um relacionamento, forneça a eles todas as ferramentas necessárias para que tenham sucesso em suas funções e permita que evoluam em suas carreiras dentro da organização. Afinal de contas, eles são os que melhor conhecem o negócio.

Essas pessoas são as vozes e os rostos da empresa e o cérebro por trás de muitas de suas campanhas, projetos e iniciativas brilhantes.

É hora de preparar sua integração para o futuro e usar uma ferramenta de trabalho criada para toda a organização - organize-se, melhore a colaboração da equipe, sistematize seus processos e simplifique seus programas de integração e desenvolvimento de talentos com o ClickUp . 🚀