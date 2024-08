Metas de curto prazo versus metas de longo prazo (exemplos, perguntas frequentes)

As coisas não são realizadas por si só.

Não importa o que você queira alcançar, terá de definir ambas as metas de curto e longo prazo para conseguir qualquer coisa.

E entender o processo de definição de metas também o ajudará a responder a perguntas de emprego perguntas da entrevista como "onde você se vê daqui a cinco anos?".

Mas espere, qual é a diferença entre metas de curto prazo e de longo prazo?

E por que você deve definir ambas?

Neste artigo, compararemos as metas de curto prazo com as de longo prazo e compartilharemos alguns exemplos de metas de carreira e dicas sobre como definir metas de carreira alcançáveis. Também responderemos às perguntas frequentes sobre metas de curto e longo prazo.

Quais são as metas de curto e longo prazo?

Ao definir metas, você deve considerar metas de curto e longo prazo.

A. O que é uma meta de curto prazo?

Uma meta de curto prazo é algo que você deseja realizar em um futuro próximo.

**Quanto tempo duram as metas de curto prazo?

São necessidades de curto prazo que você pode realizar hoje, nesta semana, neste mês ou até mesmo neste ano. Por exemplo, você pode definir uma meta de carreira, como concluir um curso de aprimoramento de habilidades, ou uma meta de poupança de curto prazo, como reservar dinheiro para um fundo de emergência.

As metas de curto prazo também podem ser trampolins ou etapas acionáveis para atingir uma meta de longo prazo muito mais adiante.

É como correr a uma velocidade de nível dois em uma esteira para, eventualmente, atingir a velocidade de nível seis.

Comece no nível seis, e sua meta final pode ser apenas o ER. ai!

Estabeleça metas de curto prazo e observe seu progresso para tornar realidade essas visões de mudança de vida. 💃

B. O que é uma meta de longo prazo?

Uma meta de longo prazo é algo que você deseja concluir em um futuro distante e exige mais tempo, planejamento e paciência. Você não pode realizá-los em algumas semanas e tirar a poeira das mãos; talvez precise de dez anos.

Normalmente, essas metas consistem em várias mini-objetivas ou etapas, razão pela qual é importante determinar metas de curto prazo juntamente com seu plano de longo prazo.

Pode-se dizer que as metas de longo prazo são normalmente usadas para apoiar suas metas de curto prazo.

Por exemplo, sua meta de longo prazo pode ser montar seu próprio negócio, uma meta de poupança para sua conta de aposentadoria, etc.

Veja como cada uma delas é como uma grande meta, ou uma visão de longo prazo, que lhe dá um senso de direção na vida?

É claro que as metas de longo prazo podem parecer esmagadoras ou até mesmo impossíveis às vezes. Mas se você seguir cada meta de curto prazo ao longo do caminho, acabará chegando lá. 💪

E quanto a uma meta que não é curta ou longa o suficiente?

Você pode dividir suas metas em três: Metas de curto, médio e longo prazo

Uma meta de médio, intermediário ou médio prazo entra em cena quando você precisa de um meio termo entre as metas de curto e longo prazo.

Embora geralmente seja possível atingir metas de médio prazo entre seis meses e menos de cinco anos, isso pode variar de pessoa para pessoa e de meta para meta.

Metas de curto prazo vs. metas de longo prazo

**Qual é a diferença entre metas de curto prazo e metas de longo prazo?

A principal diferença entre as metas de curto e de longo prazo é que as metas de longo prazo tendem a orientar a direção e a estratégia, enquanto as metas de curto prazo estão vinculadas à sua situação atual e tendem a ser mais fáceis de alcançar. Obviamente, a diferença mais óbvia é a quantidade de tempo e recursos necessários para realizar cada uma delas.

Vamos comparar as metas de longo prazo com as de curto prazo para identificar algumas diferenças importantes.

1. Estratégia

Em sua essência, um objetivo de longo prazo é estratégico.

Você precisa fazer pequenas mudanças em sua vida cotidiana para alcançá-los.

É por isso que você divide uma meta de longo prazo em metas menores e gerenciáveis e garante que tenha algum tipo de lembrete para alcançá-las.

As metas de longo prazo são um teste para sua motivação e perseverança, e muitas vezes você enfrentará grandes obstáculos no caminho.

Por outro lado, as metas de curto prazo precisam de estratégias que tenham mais a ver com seu desempenho atual. Você baseará sua estratégia principalmente no quanto está próximo de atingir sua meta final.

2. Número de metas

Normalmente, você pode ter duas ou talvez três metas de longo prazo em mente. Em geral, é um quadro geral e pode ser uma meta de carreira, uma meta financeira ou uma meta pessoal. Mas não muitos.

Se tiver muitas metas de longo prazo, você se sentirá sobrecarregado e exausto. 😓

Seu amigo confiável, o café, também não ajudará.

Entretanto, devido à duração mais curta, você pode se concentrar em múltiplas metas de curto prazo ao mesmo tempo. E você pode esmagar todos eles, um por um!

Aqui está uma tabela útil que o ajudará a visualizar a diferença entre metas de longo e curto prazo.

gráfico de diferenças entre metas de longo prazo e de curto prazo

Exemplos de metas de carreira de curto e longo prazo

Uma meta de carreira é um objetivo que você busca em sua vida profissional.

Ela apresenta uma imagem clara do que você deseja alcançar. Você também saberá como chegar lá.

Vamos explorar alguns exemplos de metas de curto e longo prazo para sua carreira:

A. Quais são algumas metas de carreira de curto prazo?

As metas de curto prazo para sua carreira têm resultados definidos que você pode começar a alcançar dentro de alguns meses a um ano. Elas podem ser parte de um grande esquema ou objetivos independentes para impulsionar sua carreira. Aqui estão várias metas de curto prazo:

1. Aprender uma nova habilidade

Aprender uma nova habilidade pode ser uma meta contínua. Você precisa se manter atualizado com os requisitos do setor e escolher habilidades específicas para sua profissão.

Se você é um nutricionista que não está familiarizado com o treinamento de força, pode se tornar um instrutor certificado.

_Alguém que conhece seus alimentos e exercícios?

Seu currículo vai ficar iluminado. 🔥

2. Crie um site profissional

Uma pegada digital poderosa é crucial para o sucesso profissional, e lançar um site é uma das melhores metas de curto prazo.

Isso porque um possível empregador ou cliente pode procurar você na Web para saber mais sobre você e seu trabalho. Assim como todos nós já pesquisamos no Google em um momento ou outro

E você quer que as pessoas o encontrem, certo?

Então crie um site para:

Destacar suas habilidades e projetos anteriores

Estabelecer-se como uma marca

Visar os clientes e empregadores certos

Se você for um instrutor de fitness, crie um blog sobre fitness ou compartilhe seus vídeos em um canal do YouTube. Isso colocará seu nome na frente do público certo.

3. Aumente a produtividade

Uma das metas de carreira mais diretas é melhorar a qualidade, a quantidade e a eficiência de seu trabalho.

Essas métricas dependerão de sua profissão e empresa. Mas geralmente envolvem o aumento da satisfação do cliente, a entrega de projetos dentro dos prazos e a redução das despesas da empresa.

Trabalhe nessas métricas o dia todo, todos os dias, e você poderá transformar sua meta de longo prazo para uma promoção em uma meta de curto prazo. 🎉

B. Quais são algumas metas de carreira de longo prazo?

Uma meta de carreira de longo prazo é mais ampla do que uma de curto prazo. Alguns não têm um cronograma definido e podem levar vários anos para serem concluídos.

Aqui estão alguns exemplos:

1. Obter um diploma

Graduar-se em uma universidade e receber seu diploma de bacharel pode ser o primeiro objetivo de longo prazo que você estabelece para garantir sua carreira. Ele definirá sua trajetória profissional designação de nível inicial, salário etc.

Certifique-se de obter esse diploma e prepare-se para ir longe!

2. Obter uma promoção

**Ser promovido é uma meta comum de carreira de longo prazo.

Você pode levar um ano ou mais para conseguir uma promoção. No entanto, todos nós queremos essa honra que diz muito sobre nosso excelente desempenho e ética de trabalho.

E o mais importante: um grande e gordo salário está chegando! 💰

3. Construa sua rede

Para ter sucesso em qualquer carreira, você precisa criar sua rede.

Você pode entrar em contato com pessoas que pensam como você e líderes do setor por meio de portais como LinkedIn, Twitter, etc., ou conhecer mais pessoas com seu histórico em encontros profissionais, conferências ou retiros.

inteligente, não é?

Criar uma rede de contatos o ajudará:

Ficar por dentro das últimas tendências do setor

Sentir o pulso do mercado de trabalho

Conhecer possíveis mentores, parceiros e clientes

E, o mais importante, as pessoas de sua rede podem ser seus defensores quando você estiver procurando emprego.

Ou melhor ainda, isso pode abrir as portas para todas as suas possibilidades empresariais futuras. 💼

Como definir metas de carreira de curto e longo prazo

A definição de metas de longo e curto prazo depende do que é importante para você e do que pode beneficiar seu crescimento como profissional.

Aqui estão três dicas sobre como definir suas metas de carreira de curto e longo prazo:

1. Tenha metas específicas e mensuráveis

Digamos que sua meta seja ser feliz.

Isso não é específico.

Para você, a felicidade pode ser uma promoção. 😎

Para outra pessoa, pode ser sair mais cedo do trabalho em uma sexta-feira. 🍸

Quando estiver criando metas, é por isso que você precisa garantir que cada objetivo seja uma meta específica.

A melhor maneira de fazer isso é responder às três perguntas "W":

O que eu quero realizar?

eu quero realizar? **Por que quero atingir esse objetivo?

Quando quero concluir essa meta?

Um objetivo também deve ser uma meta mensurável.

Como?

Faça a si mesmo perguntas como:

Qual é o prazo para atingir a meta?

Qual é o indicador de progresso?

Como saberei se atingi minha meta?

**Não tenho certeza de como as metas são diferentes dos objetivos?

Dê uma olhada em nosso_ metas vs. objetivos comparação.

2. Seja realista

Suas metas devem estar dentro de suas capacidades.

Você não pode dizer: "Quero que cada uma das publicações do meu blog receba 500 comentários", especialmente quando você está apenas começando. Isso o levará ao fracasso.

Em vez disso, defina metas semanais que você pode atingir, como "Vou tentar fazer de 1 a 10 comentários toda semana"

Metas realistas são mais viáveis e, quando você concluí-las, se sentirá realizado. Isso o deixará animado para ir além.

3. Seja flexível e positivo

Os obstáculos são apenas parte da vida. Não deixe que isso o tire do caminho.

Em vez disso, ajuste suas metas de acordo e mantenha uma atitude positiva.

Perseverança e otimismo são uma receita para o sucesso.

Como gerenciar metas de curto e longo prazo

O ClickUp é uma das maiores empresas de mais bem avaliadas do mundo ferramentas de produtividade que capacitam cada indivíduo e empresa para definir e atingir suas metas de longo, médio e curto prazo.

Veja como o ClickUp ajuda você a fazer isso:

1. Metas Gols no ClickUp permite que você se mantenha no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros,

OKRs (Objetivos e principais resultados) e controle automático do progresso.

Use-o para definir objetivos de alto nível e depois dividi-los em Metas gerenciáveis.

Uma Meta (objetivo menor) pode ter OKRs que você pode acompanhar na forma de números, dinheiro, tarefas ou declarações de verdadeiro/falso.

Atinja cada meta e visualize seu progresso em direção à conclusão do objetivo!

Definição de tipos de metas no recurso de Metas do ClickUp

Visualização do progresso na pasta Goals do ClickUp

**Quer ser o melhor em seus OKRs?

Dê uma olhada_ Alguns exemplos de OKR E esta lista de exemplos_ melhores softwares de OKR !

2. Visualização do gráfico de Gantt Gráfico de Gantt do ClickUp do ClickUp permite que você crie um cronograma definido para suas metas de curto e longo prazo.

Você pode usá-lo para:

Programar tarefas ou metas

Movê-las para reorganizá-las com a funcionalidade de arrastar e soltar

Visualizar e gerenciardependências

Gerenciamento de dependências na visualização do gráfico de Gantt do ClickUp

Confira nosso guia sobre_ como usar o ClickUp para definir metas para sua equipe .

Perguntas frequentes sobre metas de curto e longo prazo

Precisa de mais respostas sobre metas?

Estas perguntas frequentes devem ajudar:

1. O que são metas SMART?

A fórmula SMART é um pequeno acrônimo para ajudá-lo a definir uma boa meta. Ela é benéfico definir metas SMART por causa da reflexão que é feita sobre elas.

A SMART g o al deve ser

**Específico: Estabelecer o resultado desejado em termos claros e específicos

**Mensurável: Deve ser mensurável com critérios específicos comoIndicadores-chave de desempenho (KPIs) e marcos para que você possa acompanhar o sucesso

**Acreditável: Realistas e dentro das capacidades

**Relevante: Em sincronia com seus objetivos de negócios e deve ser adicionado ao seu grande esquema

**Oportuno: Ter um cronograma definido, incluindo uma data de início e uma data-alvo

Bônus: confira estes ***Metas SMART de RH* !

2. Quais são alguns exemplos de metas de curto e longo prazo para uma empresa?

Aqui estão algumas metas comuns de curto prazo objetivos de negócios :

Definir metas específicasoKRs de vendas emetas de marketing* Reduzir as despesas cotidianas

Implementar uma estratégia de marketing de mídia social

Melhorar o atendimento ao clienteMelhorar os relatórios de vendas _como o ClickUp, para que você possa monitorá-los e visualizar o progresso?

Você pode gerenciar projetos e to-dos e planeje suas metas de curto e longo prazo em uma única plataforma.

Estabeleça algumas metas sólidas com ClickUp gratuitamente para parar de sonhar com o que você quer e começar a trabalhar na direção certa. 😜