Como atualizar a integração tendo em mente a neurodiversidade

Isenção de responsabilidade: _Este artigo tem o objetivo de fornecer informações sobre ferramentas e estratégias de produtividade. Não se destina a substituir a orientação médica profissional, o diagnóstico ou o tratamento do TDAH ou de qualquer outro problema de saúde

👉Fato divertido: Equipes com neurodiversos comprovadamente têm um desempenho 30% melhor do que as equipes compostas apenas por membros neurotípicos - e muitos CEOs são finalmente percebendo . Microsoft , SAP e JP MorganChase são apenas algumas das empresas tradicionais que obtiveram resultados fantásticos com seus programas de contratação por neurodiversidade - mas, se a sua organização precisa começar com menos recursos, concentrar-se em tornar seu processo geral de integração mais inclusivo é um primeiro passo valioso.

Continue lendo para obter algumas dicas básicas para criar e implementar um sistema de integração que não deixa ninguém para trás!

**O que é Neurodiversidade?

Um bom ponto de partida é entender completamente o que significa ser um indivíduo neurodiverso e a filosofia por trás do conceito de neurodiversidade.

Pessoas neurodiversas são aquelas que têm certos desafios neurológicos e, portanto, um conjunto de pontos fortes igualmente único e inerente. As pessoas que estão no espectro do autismo, ou têm TDAH ou dislexia, são todos considerados neurodiversos. Isso me inclui! 👋

America's Got Talent via GIPHYNeurodiversidade é um conceito um tanto fluido; algumas pessoas do movimento desejam deixar de chamar coisas como o Transtorno do Espectro Autista de "transtorno", enquanto outras acreditam que o objetivo é desestigmatizar o fato de que eles são transtornos. Ainda assim, não são eles que nos definem, nossa capacidade de sucesso ou nosso valor.

Independentemente da sua opinião pessoal sobre a neurodiversidade, a meta geral, pelo menos no local de trabalho, é incluir e acomodar "qualquer pessoa" que seja qualificada, habilidosa e valiosa para a equipe, mesmo que ela tenha certos desafios que o candidato "típico" talvez não apresente.

Aqui estão algumas coisas que você deve ter em mente antes de começarmos :

A neurodiversidade pode variar desde problemas simples de concentração até o fato de não ser verbal e estar "em seu próprio mundo" Determinar se os desafios de alguém prejudicarão ou não seu desempenho no trabalho não é tarefa do gerente de contratação - seu trabalho é considerar a experiência, as habilidades, o histórico e o potencial da pessoa

No caso do autismo, existe um ditado: "Se você conheceu uma pessoa autista, você conheceu uma pessoa autista. " Lembre-se de que flexibilidade é tudo

Nem todos terão revelado que são neurodiversos em suas candidaturas; alguns podem ter medo de serem estigmatizados, outros podem nunca ter sido oficialmente diagnosticados - seja qual for o motivo, você não deve entrar nessa situação considerando os funcionários neurodiversos como um "outro" Pense nisso como uma forma de garantir que todos sejam apoiados

Fase 1: O primeiro dia

Cão de moda masculina via GIPHY Então, todos os seus novos contratados aceitaram suas ofertas e estão oficialmente na equipe

Causar uma ótima primeira impressão como empresa é fundamental em qualquer processo de integração, e isso significa estar preparado para oferecer a cada novo funcionário um sistema estruturado, flexível e fácil de navegar .

É realmente muito simples: todo mundo gosta quando as coisas estão preparadas para eles ao entrar em uma nova arena, mas as pessoas neurodivergentes, especialmente, podem ter um desempenho melhor quando a estrutura é fornecida. Isso inclui datas de entrega claras, reuniões planejadas com bastante antecedência e saber a quem devem recorrer para fazer o quê.

Uma das melhores coisas que você pode fazer para a integração - especialmente para aqueles que podem ser neurodiversos - é dividir o primeiro dia em partes. Para os novos contratados neurotípicos, isso proporciona uma maneira digerível de absorver todas as novas informações e a cultura; para os neurodiversos, ter seções do dia claramente definidas permite que eles saibam exatamente o que farão e por quanto tempo. Isso alivia alguns dos ansiedade que elas possam ter em um novo ambiente com novas pessoas.

Para aqueles que revelaram que podem precisar de acomodação razoável se o funcionário não tiver uma acomodação razoável, priorize que alguém do RH entre em contato com ele pessoalmente para marcar um horário para analisar suas necessidades. Certifique-se de que essas necessidades sejam comunicadas em particular aos seus gerentes antes de começarem a trabalhar de fato.

TL;DR: Divida o primeiro dia em seções estruturadas e organize toda a papelada de acomodação razoável.

Fase 2: Orientação

collin via GIPHY Ah, orientação: o terreno mais fértil para o constrangimento. Mas não precisa ser assim!

Essa parte do processo de integração é onde os funcionários aprendem o básico sobre a empresa e as principais políticas. Ao falar sobre a ética e a cultura da empresa, os gerentes de integração devem sempre mencionar como a diversidade em todas as formas é valorizada aqui. Essa é uma coisa pequena, mas impactante para pessoas neurodiversas mas você ficaria surpreso com a raridade com que uma orientação menciona a celebração das diferentes mentes que compõem uma empresa.

A seguir: apresentações e quebra-gelo . É aqui que a estratégia simples é tudo.

Considere que uma ou mais pessoas do grupo podem não se sentir muito à vontade para se comunicar verbalmente com um novo grupo, portanto, escolha quebra-gelos que possam ser respondidos com apenas algumas palavras - ou muitas! Exemplo: "Diga-nos seu nome, o que você faz na [empresa] e se você gosta ou não de filmes de terror!"

A última parte da orientação é o inevitável e verdadeiro depósito de informações que os novos contratados precisam digerir. Quer se trate de códigos de conduta, informações sobre benefícios ou políticas de PTO, certifique-se de que esteja claro onde todas essas informações estão localizadas (o ideal é que estejam todas em um único lugar), mas considere também adicionar recursos visuais quando aplicável ou criar links para vídeos explicativos junto com os documentos. Certas pessoas neurodiversas (como as que sofrem de dislexia) ou simplesmente qualquer pessoa que absorva informações visuais melhor do que as escritas estarão começando com o pé direito com um pouco de acomodação aqui!

🧠 TL;DR: Lembre-se de que alguns novos contratados podem não ser tão verbais ou rápidos com a leitura de grandes quantidades de informações durante a fase de orientação.

Fase 3: Treinamento

Jiffpom via GIPHY Todo funcionário, seja ele estagiário ou novo vice-presidente, precisa de amplo treinamento para aprender as regras de sua nova função na empresa. Para os funcionários neurodiversos, a incorporação de determinadas habilidades interpessoais no treinamento geral de integração pode ser uma excelente maneira de entender a empresa quando eles começarem a trabalhar nela.

Então... que tipo de habilidades sociais de que estamos falando? Pense em habilidades que não são ensinadas na escola, mas sim em habilidades que os jovens aprimoram e dominam naturalmente à medida que se desenvolvem e interagem mais com o mundo. Coisas como comunicação, trabalho em equipe, escuta e conexão com os colegas são exatamente os tipos de habilidades interpessoais que são fundamentais para incluir no treinamento profissional.

E lembre-se de que aprimorar essas habilidades essenciais no local de trabalho não é benéfico apenas para as pessoas que as consideram um tanto desafiadoras - elas são uma excelente base para qualquer funcionário que tenha de interagir com clientes e membros da equipe!

Uma pequena coisa que me ajudou como funcionário neurodiverso no início da ClickUp foi fazer reuniões rápidas no Zoom com as pessoas da minha equipe com as quais trabalharei, apenas para conhecê-las e cumprimentá-las. No início, eu não estava ansioso por essas reuniões porque fico bastante ansioso com a ideia de primeiras impressões, mas elas acabaram me dando uma grande vantagem. Tive uma ideia de como cada pessoa se comunicava, como gostava de trabalhar e tive a chance de me apresentar e apresentar minha personalidade. Funcionou maravilhosamente bem, não porque eu tenha me encantado instantaneamente por todos da minha equipe, mas o fato de poder conversar individualmente me ajudou a me concentrar, relaxar e fazer as perguntas certas.

🧠 TL;DR: Não deixe de lado as habilidades interpessoais e as conversas individuais.

Fase 4: Desempenho

Portanto, a integração está oficialmente concluída: Foi pelo menos alguns meses de ajudar os funcionários a aprender e crescer em seus cargos, monitorar suas contribuições e avaliar seu desempenho geral.

Um dos princípios do movimento da neurodiversidade no local de trabalho é que todos os funcionários - independentemente de seu neurotipo ou desafios - devem atingir todas as metas e cumprir todas as suas obrigações. Algo que é fundamental para acomodar os funcionários neurodiversos em seu período de avaliação é o treinamento fornecido aos gerentes.

A liderança deve estar ciente dos aspectos comuns com os quais as pessoas neurodiversas podem ter dificuldade ao iniciar uma nova função, para que possam identificar mais rapidamente os padrões do funcionário e, em seguida, oferecer soluções personalizadas.

Por exemplo: Eles estão cometendo os mesmos tipos de erros repetidamente? Parecem estressados quando a agenda muda abruptamente? Ele é esquecido? Detectar padrões como esse e comunicá-los o mais rápido possível é uma ótima maneira de ajudar o funcionário a identificar onde ele tem espaço para crescer e contar com seu apoio para encontrar maneiras de melhorar, seja implementando uma nova ferramenta, processo ou método organizacional .

🧠 TL;DR: Observar os padrões individuais, bem como o desempenho individual.

Próximas etapas

O objetivo final do processo de integração é colocar cada novo contratado em posição de se sentir equipado, capacitado e entusiasmado para fazer seu trabalho da melhor forma possível. Depois que eles provarem que se encaixam perfeitamente na função, a próxima etapa é a progressão na carreira.

Os gerentes devem dedicar tempo para identificar e compreender as maiores habilidades e interesses de cada funcionário, ajudando-os a criar um roteiro para o sucesso de longo prazo que eles terão na empresa. Um dos melhores aspectos de muitas pessoas neurodiversas é a foco incrível e a paixão que colocam nas coisas pelas quais são mentalmente estimulados, portanto, conhecê-los como pessoas e como colegas pode ser uma ferramenta maravilhosa para retenção de funcionários .

**Todos têm pontos fortes diferentes, desafios diferentes, estilos diferentes de trabalhar e aprender. Desde que o trabalho seja bem feito, não importa como chegaram lá e o que tiveram de superar para fazê-lo.

via GIPHY Lembre-se de que certos desafios de uma pessoa neurodiversa podem não parecer desafiadores para uma pessoa neurotípica, mas com desafios únicos vêm pontos fortes únicos. Ampliar suas práticas de integração não significa tratamento especial ou separação de ninguém, mas simplesmente garantir que você esteja ouvindo os dados - e as pessoas - ao dar as boas-vindas aos novos contratados.