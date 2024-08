10 melhores ferramentas de organização de TDAH para adultos em 2024

Isenção de responsabilidade: Este artigo tem o objetivo de fornecer informações sobre ferramentas e estratégias de produtividade. Não se destina a substituir a orientação médica profissional, o diagnóstico ou o tratamento do TDAH ou de qualquer outro problema de saúde

Encontrar as ferramentas certas para ajudar a gerenciar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) em adultos pode ser uma das muitas estratégias de enfrentamento para organizar tarefas importantes e aumentar a produtividade. E as pessoas com TDAH sabem que a organização e a produtividade não são fáceis.

De fato, a organização CHADD a CHADD, Inc., afirma que os sintomas de TDAH em adultos trazem desafios para o gerenciamento de projetos complexos e de longo prazo em sua vida profissional. Projetos maiores exigem que você não apenas se mantenha organizado, mas também seja proficiente em comunicação, mantenha o controle de várias tarefas e gerenciamento de tempo .

Mas isso não deve impedir as pessoas com TDAH de se destacarem em suas carreiras. Há muitos bons hábitos e ótimas ferramentas para usar em seu dia a dia.

É por isso que compilamos esta lista com os 10 principais Aplicativos para TDAH para adultos em 2024.

Do gerenciamento de tarefas ao gerenciamento de projetos e do controle de tempo à tomada de notas, temos tudo o que você precisa.

O que você deve procurar nas ferramentas de organização para TDAH?

As melhores ferramentas para TDAH devem se integrar perfeitamente à sua rotina, melhorando a sua vida diária sem estresse adicional.

Elas devem ser intuitivas, personalizáveis de acordo com suas necessidades exclusivas e oferecer recursos que abordem os desafios comuns do TDAH, como gerenciamento de tempo, organização e foco.

Muitas dessas ferramentas para TDAH vêm como aplicativos práticos que podem ser acessados no seu telefone ou computador, garantindo que você tenha sempre à mão a assistência necessária para realizar tarefas importantes.

As 10 melhores ferramentas de organização para TDAH a serem usadas em 2024

Em um mundo cada vez mais digital, encontrar a ferramenta certa pode ser uma tarefa árdua. Abaixo estão as nossas principais escolhas das melhores ferramentas para TDAH para ajudá-lo a manter o foco, a organização e a eficiência.

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

O ClickUp é um aplicativo abrangente ferramenta de gerenciamento de projetos que pode ajudar as pessoas com TDAH a se manterem organizadas. É mais do que apenas um aplicativo de lista de tarefas; ele integra gerenciamento de tarefas, colaboração de documentos, acompanhamento de metas e gerenciamento de tempo em uma única plataforma.

Isso garante que todas as informações necessárias sejam consolidadas em um só lugar, aumentando a produtividade e reduzindo a carga cognitiva de alternar entre aplicativos. Seus recursos robustos e sua interface intuitiva o tornam uma das principais ferramentas de organização do TDAH para adultos e uma das melhores aplicativos de organização , período.

O recurso Bloco de Notas do ClickUp é simples e intuitivo

Com o ClickUp, você pode usar o recurso Notes como uma forma de notas adesivas diretamente na plataforma. Ou você pode priorizar tarefas, definir prazos e visualizar seu fluxo de trabalho por meio de gráficos de Gantt, exibições de lista ou exibições de quadro, dependendo do que for mais adequado para você.

A interface personalizável do ClickUp permite que você ajuste a ferramenta para se adequar melhor ao seu estilo de trabalho e às suas preferências, e não o contrário.

Com os diversos recursos do ClickUp, ele não é apenas uma ferramenta de organização; pode se tornar uma parte essencial de sua rotina diária hacks de produtividade para manter o foco.

Portanto, se você está procurando renovar seu técnicas de gerenciamento de tempo ou simplesmente precisa melhorar organização da mesa o ClickUp pode ajudá-lo a criar uma vida mais equilibrada e produtiva.

Melhores recursos do ClickUp

Integração perfeita com mais de 1.000 aplicativos e ferramentas

Recursos abrangentes de gerenciamento de tarefas, documentos e projetos

Disponibilidade de muitos modelos de listas de tarefas. * Automação de tarefas rotineiras para aumentar a produtividade

Gerenciamento de carga de trabalho e interfaces personalizáveis para atender às suas necessidades

Limitações do ClickUp

Devido aos seus amplos recursos, os novos usuários podem precisar de algum tempo para se familiarizar com a ferramenta

A funcionalidade completa não está disponível quando off-line

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Foco no cérebro

via Foco no cérebro O Brain Focus é um aplicativo de gerenciamento de tempo que emprega a Técnica Pomodoro, que incentiva os usuários a se concentrarem em tarefas por intervalos curtos e definidos, com intervalos entre eles.

Essa técnica gerenciamento da carga de trabalho a técnica de gerenciamento de carga de trabalho pode ser particularmente eficaz para indivíduos com TDAH, pois pode reduzir a intimidação de grandes tarefas ao dividi-las em segmentos menores e mais gerenciáveis.

O aplicativo permite a categorização de tarefas e sua interface é simples, reduzindo qualquer possível atrito ao organizar suas tarefas.

Seu foco na priorização e agendamento de tarefas o torna uma ferramenta útil para aqueles que lutam contra a procrastinação ou que se sentem sobrecarregados com muitas tarefas.

Melhores recursos do Brain Focus

Durações personalizáveis de trabalho e de intervalo para adaptar o aplicativo ao seu estilo de trabalho e à sua capacidade de se concentrar em tarefasestratégias de comunicação* Opção de pausar e retomar sessões, acomodando interrupções inesperadas

Capacidade de desativar o Wi-Fi e o som durante as sessões de trabalho, minimizando as distrações digitais para manter o foco

Interface intuitiva que facilita a navegação e o acompanhamento do progresso dos usuários ao longo do tempo

Limitações do Brain Focus

Falta de integração com outros aplicativosaplicativos de produtividade pode resultar na necessidade de transferir dados manualmente

A interface do aplicativo, embora direta, pode parecer muito simplista para alguns usuários, sem a estética sofisticada de alguns outros aplicativos

Preços do Brain Focus

Gratuito

Brain Focus avaliações e resenhas

G2 : N/A

: N/A Capítulo: N/A

3. Menta

via Menta O Mint é um aplicativo de organização financeira que permite controlar, fazer orçamentos e gerenciar seu dinheiro em um só lugar.

Para adultos com TDAH que têm dificuldades com o gerenciamento de dinheiro, o Mint oferece uma solução para ajudá-lo a manter o controle de suas finanças.

Ele obtém todas as suas informações financeiras, de contas bancárias a cartões de crédito e contas, e as exibe em um formato fácil de entender. Ele também fornece alertas sobre cobranças incomuns, envia lembretes de pagamento para ajudar a evitar taxas de atraso e ainda fornece dicas para reduzir taxas e economizar dinheiro.

Melhores recursos do Mint

Sincronização automática com várias instituições financeiras para acompanhamento em tempo real de gastos, economias e saúde financeira geral

Insights detalhados sobre os hábitos de gastos, ajudando os usuários a identificar áreas que podem ser melhoradas e oferecendo dicas para uma melhor gestão do dinheiro

Os recursos de rastreamento de contas e lembretes ajudam a evitar pagamentos perdidos e o possível impacto negativo na pontuação de crédito

Limitações do Mint

Alguns usuários relatam problemas de sincronização com determinadas instituições financeiras

O sistema de categorização automática de transações do aplicativo pode, às vezes, categorizar incorretamente as compras, exigindo correções manuais

Preços do Mint

Gratuito

Premium: $4,99/mês

Avaliações e resenhas do Mint

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

4. Lembre-se do leite

via Lembre-se do leite O Remember the Milk é uma ferramenta inteligente de gerenciamento de tarefas e listas de afazeres que simplifica o processo de gerenciamento de tempo e de organização para que você possa ser mais produtivo .

Ele permite que você crie listas de tarefas, defina datas de vencimento, atribua tarefas a outras pessoas e até mesmo anexe arquivos ou anotações às tarefas. Também é possível priorizar as tarefas, o que ajuda a determinar a ordem em que você deve executá-las.

O Remember the Milk também tem lembretes integrados, para que você nunca mais se esqueça de uma tarefa ou perca um prazo.

A ferramenta é especialmente adequada para adultos com TDAH, pois elimina a carga mental de lembrar tarefas.

Melhores recursos do Remember the Milk

O recurso Smart Add permite que os usuários adicionem tarefas de forma rápida e eficiente, usando abreviações para definir datas de vencimento, prioridades, frequências de repetição e muito mais

Capacidade de compartilhamento de tarefas e listas, tornando o trabalho colaborativo ou o gerenciamento de tarefas domésticas mais simplificado

Integração abrangente com uma variedade de aplicativos, permitindo que os usuários gerenciem tarefas onde quer que estejam, sem precisar mudar de contexto

Limitações do Remember the Milk

Alguns recursos avançados, como compartilhamento ilimitado, anexos de arquivos e etiquetas coloridas, só estão disponíveis na versão Pro

Alguns usuários podem achar a interface do usuário um pouco desatualizada em comparação com aplicativos mais modernos e visualmente atraentes

Preços do Remember the Milk

Gratuito

Pro: uS$ 39,99/ano

Remember the Milk classificações e resenhas

G2 : 4.4/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 50 avaliações)

5. Google Tasks

via Google TasksTarefas do Google é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas que se integra perfeitamente ao conjunto de produtos do Google, como o Gmail e o Google Agenda, proporcionando um ambiente consistente e familiar para os usuários.

A ferramenta permite criar tarefas diretamente da sua caixa de entrada do Gmail, simplificando o processo de anotação de tarefas em e-mails. Além disso, o Google Tasks permite a criação de subtarefas para ajudar a dividir tarefas maiores em partes menores e mais gerenciáveis.

As tarefas são sincronizadas em todos os seus dispositivos, tornando conveniente a verificação de sua lista de tarefas em qualquer lugar.

No entanto, trata-se de uma ferramenta relativamente simples e, embora isso signifique que é fácil de usar, talvez também faltem alguns recursos encontrados em ferramentas de gerenciamento de tarefas mais complexas.

Melhores recursos do Google Tasks

A fácil integração com o Gmail e o Google Agenda permite uma transição perfeita entre tarefas, e-mails e agendamento

As tarefas podem ser criadas diretamente a partir de e-mails, auxiliando em um fluxo de trabalho eficiente

Permite a criação de subtarefas, proporcionando uma maneira de dividir tarefas grandes em partes mais gerenciáveis

Limitações do Google Tasks

Faltam alguns dos recursos mais complexos de gerenciamento de tarefas encontrados em outras ferramentas

Não há lembretes ou notificações incorporados para tarefas vencidas

Preços do Google Tasks

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Tasks

G2 : 4.2/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: N/A

6. Evernote

via EvernoteO Evernote é uma ferramenta poderosa para fazer anotações que permite manter todas as suas anotações, ideias e tarefas em um só lugar.

Além das notas de texto simples, o Evernote permite que você adicione imagens, páginas da Web e até mesmo notas de áudio às suas notas, garantindo que você possa capturar informações no melhor formato. A ferramenta tem um forte recurso de pesquisa, reconhecendo texto até mesmo em imagens.

A capacidade de sincronização do Evernote em todos os dispositivos significa que suas anotações estão sempre ao seu alcance, seja em seu computador desktop, tablet ou smartphone.

Para pessoas com TDAH, a flexibilidade e o conjunto robusto de recursos do Evernote podem ser um divisor de águas na captura e organização de pensamentos.

Melhores recursos do Evernote

Recursos avançados de anotações multimídia que incluem texto, imagens, áudio e recortes da Web

Poderosa funcionalidade de pesquisa que pode até reconhecer texto em imagens

Sincronização em todos os seus dispositivos, garantindo que suas anotações estejam acessíveis onde quer que você vá

Limitações do Evernote

A versão gratuita tem algumas limitações de uso, incluindo a quantidade de conteúdo novo que você pode adicionar a cada mês

A interface pode ser muito complicada para novos usuários devido à sua vasta gama de recursos

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal : uS$ 14,99/mês

: uS$ 14,99/mês Profissional: uS$ 17,99/mês

Avaliações e resenhas do Evernote

G2 : 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 8.000 avaliações)

7. ScheduleOnce

via ScheduleOnce O ScheduleOnce é uma ferramenta de gerenciamento de tempo e aplicativo de agendamento que simplifica a definição de compromissos, reuniões e chamadas.

A ferramenta permite o agendamento individual e em grupo, e se integra com os principais aplicativos de calendário como o Google Calendar, Outlook e iCloud.

Ao automatizar o processo de agendamento, o ScheduleOnce economiza seu tempo e reduz a possibilidade de erros ou reservas duplicadas.

Com a detecção automática de fuso horário, a ferramenta garante que você e seus contatos estejam sempre na mesma página sobre quando uma reunião deve ocorrer, independentemente da localização de todos.

Melhores recursos do ScheduleOnce

Permite o agendamento individual e em grupo

Integra-se com os principais aplicativos de calendário, mantendo todos os seus compromissos em um só lugar

Automatiza todo o processo de agendamento, economizando seu tempo e esforço

Limitações do ScheduleOnce

Mais caro do que outras ferramentas de agendamento

Pode ser muito complicado para novos usuários devido aos seus recursos abrangentes

Preços do ScheduleOnce

Inicial : Gratuito

: Gratuito Growth : uS$ 10/mês

: uS$ 10/mês Empresa: Entre em contato com o ScheduleOnce para obter preços

Avaliações e resenhas do ScheduleOnce

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. SimpleMind

via SimpleMind O SimpleMind é uma ferramenta de mapeamento mental que permite organizar seus pensamentos visualmente. Os mapas mentais podem ser particularmente eficazes para pessoas com TDAH, pois permitem uma maneira mais flexível e criativa de anotar ideias em comparação com as anotações lineares tradicionais.

Com o SimpleMind, você pode criar mapas mentais em uma tela infinita, garantindo que nunca fique sem espaço.

A ferramenta permite que você personalize seus mapas mentais com cores, estilos e imagens, ajudando a tornar seus mapas mais atraentes e fáceis de entender.

Além disso, seus mapas mentais podem ser acessados de qualquer dispositivo, o que torna conveniente revisar e editar seus mapas, não importa onde você esteja.

Melhores recursos do SimpleMind

A tela infinita permite o mapeamento mental sem limites e sem restrições espaciais

Personalização de mapas mentais com estilos, cores e imagens para criar conteúdo visualmente estimulante

A sincronização entre plataformas permite o acesso a mapas mentais em qualquer dispositivo

Limitações do SimpleMind

A versão gratuita é um pouco limitada, com recursos mais avançados reservados para as versões pagas

Alguns usuários relatam que a interface pode ser um pouco complicada de navegar inicialmente

Preços do SimpleMind

Gratuito

Pro: Entre em contato com o SimpleMind para obter preços

Avaliações e resenhas do SimpleMind

G2 : 4.5/5 (mais de 12.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações)

9. 24me

via 24me o 24me é um aplicativo de assistente pessoal que consolida seus calendários eletrônicos, tarefas, anotações e contas pessoais em um só lugar.

Com lembretes automáticos para tarefas como pagar contas ou lembrar de compromissos, o 24me garante que você nunca perca um prazo importante. Vamos ver uma pilha de notas adesivas e um calendário de papel fazerem isso!

O aplicativo também inclui ferramentas de gerenciamento de tempo como um recurso de "alertas inteligentes" que calcula o tempo de viagem até seu próximo compromisso e define automaticamente lembretes quando for a hora de sair. Isso pode ser particularmente útil para pessoas com TDAH, pois tira de seus ombros o fardo de lembrar e planejar.

O aplicativo se integra a vários assistentes digitais, facilitando ainda mais o gerenciamento de suas tarefas e compromissos.

melhores recursos do #### 24me

A consolidação de calendários, tarefas e notas permite que os usuários vejam todas as suas obrigações em um só lugar

Conclusão automatizada de determinadas tarefas, como pagamento de contas e envio de presentes

Oferece entrada de voz para adicionar tarefas e notas, proporcionando conveniência para usuários que preferem falar em vez de digitar

limitações do #### 24me

Foram relatados problemas de sincronização durante a integração com alguns outros aplicativos

Alguns usuários relatam que a interface do usuário do aplicativo poderia ser mais intuitiva

Preços do 24me

Gratuito

Pro: uS$ 5,99/mês

24me avaliações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Cozi

via Cozi O Cozi é um aplicativo de organização familiar criado para manter as programações, tarefas e listas de afazeres de sua família em um só lugar. O aplicativo planejador de tarefas apresenta um calendário familiar compartilhado, no qual os membros podem adicionar seus compromissos e eventos, facilitando a visualização de quem está fazendo o quê e quando.

O Cozi também permite que você crie e gerencie tarefas e listas de compras que todos os membros da família podem acessar. O aplicativo envia lembretes para os próximos eventos ou tarefas, garantindo que todos estejam na mesma página.

Para pessoas com TDAH que gerenciam responsabilidades familiares, o Cozi pode ser uma ótima ferramenta organizacional para manter a coordenação.

Melhores recursos do Cozi

Um calendário familiar compartilhado permite que todos os membros da família vejam quem tem o que fazer e quando

Inclui listas de tarefas compartilhadas, permitindo que todos vejam quais tarefas precisam ser feitas e quem é responsável por elas

O Cozi também apresenta listas de compras compartilhadas, que são atualizadas em tempo real à medida que os membros da família marcam os itens

Limitações do Cozi

Alguns recursos, como a visualização do mês do calendário e uma experiência sem anúncios, só estão disponíveis na versão paga

Alguns usuários acham a interface um pouco ultrapassada em comparação com outros aplicativos modernos

Preços do Cozi

Gratuito

Cozi Gold: US$ 29,99/ano

Avaliações e resenhas do Cozi

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

ClickUp: Uma ferramenta criada para as necessidades de todos

Gerenciar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode ser um desafio, mas você pode transformar esse desafio em uma força com as ferramentas certas. Cada uma das ferramentas para TDAH ferramentas organizacionais que discutimos oferecem recursos exclusivos.

Seja para ajudar a gerenciar tarefas, organizar pensamentos, agendar compromissos ou acompanhar detalhes importantes com notas adesivas digitais, você tem tudo o que precisa. Mas lembre-se de que o segredo para uma organização bem-sucedida não é usar todas essas ferramentas digitais ao mesmo tempo. Em vez disso, encontre as ferramentas que melhor atendam às suas necessidades específicas.

O objetivo é simplificar sua vida, não complicá-la ainda mais, portanto, dedique algum tempo para explorar essas opções e ver o que funciona melhor para você. E lembre-se, todo mundo é diferente - o que funciona melhor para uma pessoa pode não ser o mesmo para outra.

O importante é descobrir o que o ajuda a se sentir mais organizado e produtivo.

Lembre-se de dar uma olhada em Visualização do calendário do ClickUp em sua busca pelo domínio da organização. Ele fornece uma visão geral abrangente de todas as suas tarefas e suas datas de vencimento em um formato visualmente intuitivo.

Isso é um divisor de águas para quem pensa visualmente e é particularmente útil para quem está lidando com várias tarefas e prazos. Além disso, explore Documentos do ClickUp para uma maneira eficiente de criar, compartilhar e colaborar em documentos em seu espaço de trabalho.

Com o ClickUp Docs, é possível fazer anotações, atribuir tarefas e editar listas de tarefas de forma colaborativa, o que o torna uma ferramenta versátil para projetos pessoais e de equipe. Para pessoas com TDAH, encontrar as ferramentas certas pode fazer toda a diferença em suas vidas profissionais e pessoais.

Então, por que esperar?

Comece a explorar essas ferramentas hoje mesmo e descubra os benefícios de uma vida bem organizada.