10 modelos compatíveis com o TDAH para ajudá-lo a gerenciar tarefas no trabalho

Você define uma centena de alarmes em seu telefone para lembrá-lo de comer, trabalhar, dormir ou controlar o tempo?

Sua lista de tarefas é um inventário interminável das coisas mais insignificantes que você precisa fazer? Ou você está sempre procurando novas ideias e maneiras de organizar melhor o seu dia - seja por meio de centenas de anotações em toda a sua mesa ou por meio de várias aplicativos de planejamento diário em seu telefone?

Se a resposta for sim, este artigo é para você!

Para pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), navegar pelo labirinto de tarefas diárias pode parecer impossível. Eles acham incrivelmente desafiador manter a concentração nas tarefas que têm em mãos.

Seja para estudar para uma prova, concluir tarefas de trabalho ou até mesmo participar de conversas cotidianas, a capacidade de manter a atenção pode parecer ilusória.

Essa dificuldade não se deve a uma falta de inteligência ou motivação, mas sim a diferenças na fiação cerebral que afetam a regulação da atenção.

Como os modelos podem ajudar as pessoas com TDAH a ter sucesso?

De acordo com um estudo da Organização Mundial da Saúde as pessoas com sintomas de TDAH não tratados perdem, em média, cerca de 22 dias de produtividade por ano.

Outros estudo de Russell A. Barkley e sua equipe relataram que adultos com TDAH têm cerca de 60% mais chances de serem demitidos, 30% mais chances de terem problemas contínuos de emprego e três vezes mais chances de pedirem demissão por impulso.

Isso geralmente leva a sentimentos de inadequação, ansiedade e sobrecarga, pois eles lutam para acompanhar as demandas da vida cotidiana.

Apesar dos desafios que enfrentam, as pessoas com TDAH são incrivelmente resilientes e engenhosas. Eles geralmente desenvolvem estratégias de enfrentamento para navegar em seu cenário cognitivo único e encontrar maneiras de prosperar em um mundo que nem sempre atende às suas necessidades.

Uma estratégia envolve o uso de modelos para simplificar tarefas e melhorar a concentração e a produtividade.

Os modelos oferecem uma estrutura estruturada que pode ajudar as pessoas com TDAH a superar os obstáculos associados ao início e à organização de tarefas.

Ao dividir tarefas complexas em etapas menores e mais gerenciáveis, os modelos facilitam o início e o alcance das metas dos indivíduos com TDAH.

Quer se trate de páginas de planejamento de vida para TDAH, modelos de gerenciamento de projetos ou listas de tarefas, ter uma estrutura pronta pode proporcionar clareza e direção em meio ao caos da vida diária.

Ao fornecer dicas e avisos visuais, os modelos podem ajudar as pessoas com TDAH a se manterem organizadas e atentas, reduzindo a carga cognitiva associada ao gerenciamento de tarefas.

O que faz um bom modelo para TDAH?

Um bom modelo compatível com o TDAH é caracterizado por sua capacidade de aliviar ou minimizar os desafios diários enfrentados pelos indivíduos com TDAH.

Ele também deve:

Apresentar um design claro e simples com uma abordagem estruturada para minimizar as distrações e ajudar na concentração

com uma abordagem estruturada para minimizar as distrações e ajudar na concentração Ter organização visual por meio de códigos de cores, ícones ou símbolos que ajudem a categorizar tarefas e prioridades de forma eficaz

por meio de códigos de cores, ícones ou símbolos que ajudem a categorizar tarefas e prioridades de forma eficaz Oferecer flexibilidade para personalização para atender às preferências e necessidades individuais

para atender às preferências e necessidades individuais Incorporar prompts e lembretes para ajudar a lembrar de tarefas e prazos importantes

para ajudar a lembrar de tarefas e prazos importantes Dividir tarefas complexas em etapas menores e gerenciáveis para reduzir a sobrecarga

em etapas menores e gerenciáveis para reduzir a sobrecarga Ajudar a implementar técnicas de bloqueio de tempo para ajudá-lo a gerenciar o tempo de forma eficiente e, ao mesmo tempo, ajudar no gerenciamento de prioridades para garantir que você possa se concentrar em tarefas cruciais

para ajudá-lo a gerenciar o tempo de forma eficiente e, ao mesmo tempo, ajudar no para garantir que você possa se concentrar em tarefas cruciais Integrar com ferramentas digitais para integrar o fluxo de trabalho e oferecer reforço positivo por meio do rastreamento de progresso

Em geral, um bom modelo de TDAH deve fornecer uma estrutura que promova a organização, a produtividade, o autocuidado e a realização de metas para ajudá-lo a se manter organizado, aumentar o foco e a produtividade e promover o crescimento pessoal.

10 modelos para o trabalho compatíveis com o TDAH

Agora que você sabe como deve ser um modelo bom e eficaz para TDAH, criamos uma lista dos 10 melhores modelos para TDAH que você pode baixar para ajudá-lo em seu trabalho!

1. Modelo de planejador de calendário ClickUp

Crie e gerencie todas as suas tarefas juntas no modelo de planejador de calendário do ClickUp

Se você tem dificuldade para manter compromissos ou reuniões, Modelo de planejador de calendário do ClickUp será um divisor de águas para você. Ele foi projetado para aumentar a produtividade e ajudá-lo a cumprir seus prazos.

Esse modelo apresenta uma interface amigável com seis visualizações: a Visualização de resumo, o Quadro de progresso, a Visualização da linha do tempo, o Planejador mensal e o Guia de introdução.

Isso permite que você organize visualmente sua lista de tarefas, eventos e prazos de acordo com suas preferências e necessidades exclusivas. Essa flexibilidade é particularmente benéfica para indivíduos com TDAH, pois permite que eles escolham a melhor visualização para seu estilo cognitivo e ajuda a reduzir a sobrecarga.

Além disso, com o modelo de planejador de calendário do ClickUp, você pode atribuir tarefas, definir lembretes e estabelecer prazos. Essa abordagem simplificada do gerenciamento de tarefas pode ajudar as pessoas com TDAH a se manterem organizadas e concentradas, pois elimina troca de contexto .

2. Modelo de planejador diário ClickUp

Planeje facilmente seu dia para economizar tempo e atingir suas metas com o modelo de planejador diário do ClickUp

Modelo de planejador diário do ClickUp fornece uma estrutura para preparar e gerenciar atividades diárias, eventos, compromissos, recados e tarefas, garantindo que você permaneça concentrado e produtivo durante todo o dia.

Pense nesse modelo como um segundo cérebro que permite a você:

Organizar suas tarefas diárias em categorias, como Pessoal, Trabalho ou Metas

Priorizar tarefas com base na urgência

Visualizar o progresso por meio de gráficos e tabelas

O modelo Daily Planner do ClickUp é totalmente personalizável, incluindo status personalizado, campos personalizados, visualizações personalizadas e recursos de gerenciamento de projetos.

Ele ajuda a reduzir o estresse relacionado à conclusão de tarefas diárias e melhora o gerenciamento do tempo e a produtividade de pessoas com TDAH.

3. Modelo de bloqueio de tempo diário do ClickUp

Faça seu trabalho importante e evite o esgotamento com o modelo de bloqueio de tempo diário do ClickUp

Como portador de TDAH, pode ser difícil gerenciar seu tempo e programar seu dia de forma eficaz. Às vezes, você pode ficar tão absorto em uma tarefa específica que perde a noção do tempo e negligencia outras tarefas que devem ser concluídas antes do fim do dia.

Tente Modelo de bloqueio de tempo diário do ClickUp para combater isso e cumprir sua lista de tarefas diárias.

Esse bloqueio de tempo pode ajudá-lo:

Mapear suas principais tarefas e abordá-las quando estiver mais alerta e produtivo

Manter o foco organizando seus pensamentos e tarefas secundárias de forma estruturada para minimizar as interrupções

Evitar a exaustão atribuindo previsões de tempo às tarefas, o que lhe dá uma perspectiva realista das realizações diárias

Com o modelo de bloqueio de tempo diário do ClickUp, você pode evitar o esgotamento do TDAH aplicando estimativas de tempo para ajudá-lo a entender o que pode ser realizado diariamente.

Esse modelo é ativado com Gerenciamento de tempo do ClickUp para que você possa visualizar seu calendário, alocar determinadas horas do dia para tarefas específicas e concluir as tarefas mais importantes nas horas mais produtivas do dia.

Gerencie seu tempo de forma eficaz e atinja suas metas com eficiência por meio dos recursos de gerenciamento de tempo do ClickUp

Os recursos de gerenciamento de tempo do ClickUp fornecem alguns ferramentas úteis para pessoas com TDAH :

Rastreamento de tempo: Ajuda a lembrar de monitorar quanto tempo eles gastam em tarefas

Ajuda a lembrar de monitorar quanto tempo eles gastam em tarefas Estimativas de duração das tarefas: Definir estimativas de quanto tempo as tarefas devem levar pode ajudar a planejar o dia e a gerenciar o tempo com mais eficiência

Definir estimativas de quanto tempo as tarefas devem levar pode ajudar a planejar o dia e a gerenciar o tempo com mais eficiência Lembretes e notificações: Solicitam que você comece ou pare de trabalhar em tarefas, ajudando a manter o cronograma

Solicitam que você comece ou pare de trabalhar em tarefas, ajudando a manter o cronograma Bloqueio de tempo: Alocar intervalos de tempo específicos para tarefas pode evitar o comprometimento excessivo e ajudar a se concentrar em uma tarefa de cada vez, reduzindo a sensação de sobrecarga

4. Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Visualize suas tarefas diárias e o progresso delas no modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

É difícil gerenciar tarefas em uma equipe e acompanhar os prazos quando há várias pessoas envolvidas.

Em tal situação, é melhor usar um modelo de gerenciamento de tarefas para cuidar das tarefas repetitivas de gerenciamento, de modo que você e sua equipe possam concentrar todo o seu tempo e esforço na realização de suas metas. Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp organiza suas tarefas com três listas: Itens de ação, Ideias e um Backlog. Esse recurso ajuda a desorganizar o espaço na tela e a se concentrar nas tarefas de uma categoria relevante de cada vez.

O modelo inclui campos personalizados pré-criados para cada tarefa. Você pode ver a quem uma tarefa está atribuída, quando ela deve ser concluída ou quanto tempo pode levar para ser concluída.

5. Modelo de planejador de vida ClickUp

Crie metas, defina prazos e monitore o progresso facilmente com o modelo de planejamento de vida ClickUp

Você é uma pessoa que tem toda a sua vida planejada? Se não toda a sua vida, talvez tenha planejado os próximos 10 anos - em termos de carreira, família, saúde e bem-estar pessoal ou financeiro.

Anotar os detalhes do seu plano em uma modelo de planejamento de vida pode proporcionar um senso muito necessário de direção, clareza e propósito. Modelo de planejador de vida do ClickUp pode organizá-lo, ajudá-lo a manter-se motivado e esclarecer o que é mais importante para você!

Esse modelo permite que você:

Definir marcos e criar metas e tarefas para alcançá-los

Definir metas SMART para diferentes aspectos de sua vida, como carreira, finanças, saúde e relacionamentos

Visualizar o progresso e fazer ajustes em qualquer lugar

Os recursos de acompanhamento de metas do modelo ajudam as pessoas com TDAH a manter o foco e a motivação, visualizando o progresso ao longo do tempo.

6. Modelo de horário diário do ClickUp

Planeje cada minuto do seu dia facilmente com o modelo de horário diário do ClickUp

Seja você um estudante universitário estrangeiro que faz malabarismos com os estudos e o trabalho, um pai que trabalha e cuida das tarefas domésticas e das metas profissionais ou alguém que faz malabarismos com várias tarefas no trabalho, você sabe a importância de planejar cuidadosamente cada hora do seu dia. Em uma situação como essa, um modelo de agenda pode ser útil.

E com Modelo de programação de horas diárias do ClickUp você pode planejar facilmente sua agenda diária!

Esse modelo o ajuda a criar sua rotina diária ideal:

Rastrear quanto tempo você gasta em cada tarefa, priorizar tarefas importantes e nunca perder um prazo

Dividir as tarefas em partes gerenciáveis e planejar quanto tempo é necessário para concluí-las

Ajustar cronogramas e fluxos de trabalho se houver alguma alteração de última hora em seu plano Prioridades de tarefas do ClickUp do ClickUp ajuda as pessoas com TDAH a priorizar o que é importante e a maximizar sua produtividade.

Organize suas tarefas com base na importância por meio das Prioridades de Tarefas do ClickUp

Esse recurso permite que você

Atribuir um nível de prioridade a cada tarefa, ajudando-o a se concentrar primeiro nas tarefas mais críticas

Dividir os projetos para fazer com que os grandes projetos pareçam mais gerenciáveis e menos sobrecarregados

Priorizar tarefas para visualizar o que precisa ser feito e acompanhar o progresso, o que pode ser motivador e aumentar a produtividade

7. Modelo ClickUp Getting Things Done (Lista Simples)

Acompanhe seus níveis de energia, humor e muito mais com os campos personalizados no modelo Getting Things Done (Simple List) do ClickUp

Getting Things Done ou GTD é um método simples de gerenciamento de tempo e tarefas desenvolvido pelo especialista em produtividade David Allen e compartilhado em seu livro de 2001, GTD: How to Achieve Stress-Free Productivity.

Em seu livro, ele explica que, para evitar a sobrecarga e o excesso de informações, é necessário ter uma "ferramenta de coleta", que não é a sua mente, para manter uma lista de todas as tarefas que você precisa fazer; basicamente, como um modelo externo para liberar sua mente de se lembrar de tudo.

Quando tiver isso, poderá visualizar, planejar, priorizar e realizar as tarefas.

Para esse fim, apresentamos Modelo Get Things Done (Lista Simples) do ClickUp com recursos personalizados, permitindo que você gerencie todos os projetos e tarefas com facilidade.

Você pode escolher entre diferentes visualizações de suas tarefas, marcar o progresso, verificar o status e adicionar imagens para tornar o trabalho divertido. Ao externar e organizar seus pensamentos, esse Modelo GTD ajuda a reduzir o estresse e permite uma melhor concentração.

Você também pode usar Visualização do calendário do ClickUp que ajuda você a bloquear o tempo para as tarefas diárias para se concentrar melhor na tarefa em questão.

Agende tarefas, planeje cronogramas e tarefas e veja o progresso da equipe por meio da visualização Calendar do ClickUp

Esse recurso oferece vários benefícios:

Obter uma representação visual de tarefas e prazos

Reprogramar facilmente as tarefas arrastando-as e soltando-as em datas diferentes

Diferenciar entre vários tipos de trabalho e prioridades com tarefas codificadas por cores e categorizadas

Sincronize com os calendários da Apple, do Outlook ou do Google, consolidando todas as tarefas em um só lugar

Personalize a visualização para mostrar um dia, uma semana, um mês ou até mesmo um intervalo de tempo personalizado, ajudando no planejamento de curto e longo prazo

8. Modelo de planejamento de refeições ClickUp

Planeje as refeições da semana inteira sem cansaço ou estresse com o modelo de planejamento de refeições do ClickUp

Preparação de refeições.

Essas são as duas palavras que fazem todo adulto ter um pesadelo.

Preparar refeições diárias ou cardápios de jantar para a semana é uma tarefa árdua para todos. Você deve levar em conta as preferências e alergias alimentares de todos e comprar todos os mantimentos a tempo.

Acompanhar tudo isso enquanto se faz malabarismo com outras coisas pode ser complicado sem ajuda.

É por isso que Modelo de planejamento de refeições do ClickUp é um grande salva-vidas!

Você pode usar oito atributos personalizados, como Calorias Líquidas, Carboidratos Líquidos, Proteína Líquida, Tipo de Refeição e Lista de Verificação de Ingredientes para acompanhar e visualizar seus planos de refeições.

Você também pode visualizar seus planos de refeições em quatro visualizações diferentes, como o Weekly Meal Plan Summary (Resumo do plano de refeições semanal), o Meal Type Board (Quadro de tipos de refeições), o Meal Plan Calendar (Calendário de planos de refeições) e o Getting Started Guide (Guia de introdução), para que todas as informações sejam facilmente acessíveis e organizadas.

Com esse modelo, organize sua lista de compras de supermercado, escolha refeições saudáveis e balanceadas e reduza o desperdício de alimentos criando refeições com ingredientes que você já tem em casa.

9. Modelo de cronograma de organização do ClickUp

Organize facilmente suas tarefas diárias, pessoais ou profissionais, com o modelo de organização de agenda do ClickUp

Ao trabalhar em um projeto, organizar seu cronograma para uma entrega pontual e minimizar os gargalos é muito importante.

Um modelo de cronograma de TDAH bem organizado pode facilitar sua vida de várias maneiras. Ele não apenas aumenta a sua eficiência no planejamento rápido e fácil de tarefas, mas também melhora a comunicação entre os membros da equipe, fornecendo uma visão geral clara de quem está trabalhando em quê. Modelo de organização de cronograma do ClickUp permite que você crie tarefas com status personalizados, como Cancelado, Concluído, Perdido, Reprogramado e A fazer, para acompanhar o progresso de cada atividade.

Se estiver atrasado, você pode tomar medidas corretivas e voltar ao caminho certo para entregar no prazo.

Verifique seu Weekly Calendar para visualizar facilmente o fluxo de atividades e saber quais tarefas devem ser concluídas para que você não comece a semana com surpresas.

10. Modelo de planejamento de vida por Notion

via Noção Para uma pessoa com TDAH que tem dificuldade para se lembrar de tarefas diárias, gerenciar compromissos e manter hábitos saudáveis, é essencial usar planejadores diários ou um modelo de planejamento para lembrá-la do que precisa fazer.

O Life Planner Template do Notion oferece uma plataforma versátil para pessoas com TDAH organizarem suas vidas diárias de forma eficiente.

Com esses melhores modelos do Notion para TDAH, é possível criar uma agenda diária personalizada, definir lembretes de compromissos, monitorar hábitos e planejar rotinas de exercícios.

Essa abordagem simplificada de usar um rastreador de hábitos reduz a carga cognitiva, minimiza o esquecimento e fornece estrutura para o seu dia.

Ao ter todas as informações essenciais em um local acessível, você pode gerenciar melhor o seu tempo, priorizar tarefas e manter-se no caminho certo para atingir suas metas. Você também pode conferir alguns Alternativas ao Notion e outros modelos gratuitos do Notion ADHD para ajudá-lo a planejar sua rotina diária com eficiência.

Nunca mais perca um compromisso com os modelos de planejamento diário para TDAH

Gerenciar o seu dia e o seu humor não é fácil para alguém com TDAH. É por isso que, às vezes, é fácil perder compromissos e esquecer tarefas.

Mas com a ajuda desses 10 modelos e dicas para TDAH, você pode tornar seus dias mais produtivos e melhorar sua saúde mental!

E para que tudo corra bem gerenciamento de tarefas o ClickUp é a ferramenta de que você precisa. Ele oferece vários modelos de agendamento criados para simplificar o processo de planejamento, garantindo que você esteja sempre um passo à frente.

Comece a otimizar seu dia com os modelos do ClickUp e testemunhe a transformação em sua produtividade e no gerenciamento do humor. Registre-se no ClickUp hoje mesmo !