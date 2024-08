10 perguntas para quebrar o gelo que as equipes realmente vão gostar

Imagine o seguinte: Você está em uma chamada do Zoom com cerca de 17 novos colegas e o anfitrião diz: "Vamos começar com um quebra-gelo!"

Essa é sua reação:

🔲 "Boa!"

🔲 "NÃO."

Ao fazer uma pesquisa intensiva para este blog, realizei uma busca que produziria os sentimentos mais confiáveis que a população tem em relação aos quebra-gelos: Pesquisei no Google "work icebreaker memes" e concluí que as pessoas não os amam .

No entanto, quando bem feitos, os quebra-gelos são bem-sucedidos em alguns aspectos importantes relacionados a formação de equipes :

Ajudar os indivíduos a se sentirem à vontade para falar na frente de novas pessoas

Fazer com que toda a equipe se interesse pelas pessoas com quem trabalhará

Permitir que eles flexibilizem sua individualidade e personalidade

Este artigo não apenas o equipará com algumas perguntas sólidas e memoráveis para quebrar o gelo, mas também ajuda na integração os líderes entendem o que pode fazer com que um prompt seja bom ou ruim. 🧊

O que fazer e o que não fazer em um Icebreakers* bem-sucedido

Para ajudar a me guiar pela tundra que são os quebra-gelos para equipes, consultei a rainha do ClickUp, a onboarding , Kathryn Reccia sobre algumas dicas básicas do que fazer e do que não fazer nesse ofício.

Ao decidir sobre as melhores perguntas para quebrar o gelo, FAÇA:

❄️ Seja específico... o suficiente.

De acordo com Kathryn, a verdadeira arte de escolher um quebra-gelo eficaz é encontrar o equilíbrio entre amplitude e especificidade. "Um ótimo quebra-gelo é animado e direcionado a um assunto específico. O tópico geral deve ser bem conhecido, mas talvez o enquadramento possa convidar algo muito exclusivo para aquela pessoa."

❄️ Seja divertido.

Os quebra-gelos devem ser vistos como dispositivos para mostrar a pessoa real por trás do título do cargo, e a maneira mais fácil de fazer isso é se concentrar na diversão. As pessoas se divertem quando não se sentem pressionadas e podem escapar para um lugar mental agradável por um momento, portanto, tenha isso em mente!

❄️ Seja pessoal.

Kathryn diz: "Um bom quebra-gelo pode levar alguém a compartilhar uma memória ou história pessoal e, por sua vez, aprendemos muito mais sobre essa pessoa!"

Ao decidir sobre um quebra-gelo, NÃO:

💧 **Criar uma competição

"Você não quer perguntar: 'Qual é um fato engraçado?', porque assim as pessoas ficam muito preocupadas em pensar em um fato interessante e não prestam atenção nas outras pessoas que estão falando", diz Kathryn. "Isso também causa ansiedade para a pessoa que está respondendo!"

💧 Seja excludente.

Perguntas como "Qual é o seu drinque favorito para o happy hour?" afastam as pessoas que não bebem, e frases como "espírito animal" podem ser insensíveis à cultura de algumas pessoas - seja atencioso.

seja mecânico

Se for você quem está liderando a sessão de quebra-gelo, é seu trabalho ajudar a incentivar a vibração de pessoalidade. Faça uma pergunta de acompanhamento às respostas das pessoas ou compartilhe uma reação genuína à resposta delas. Não faça parecer que cada resposta é apenas um meio de encerrar a sessão mais cedo.

Experimente estes quebra-gelos!

"Qual foi o primeiro show que você foi? " As pessoas não precisam gastar muito tempo pensando na resposta, além de ser uma oportunidade de mostrar uma lembrança muito pessoal sem ser piegas. "Isso ou aquilo: Hulu ou Netflix? " Essa é uma maneira fácil de fazer com que as pessoas mencionem um filme ou programa original favorito delas. as perguntas "Isso ou aquilo" também convidam os rebeldes a se manifestarem e escolherem uma terceira opção. "Qual é o seu filme favorito da Disney? Os filmes da Marvel contam. " Todo mundo já assistiu a um filme da Disney em algum momento da vida, e eles realmente abrangem uma ampla gama de gêneros que atendem a diferentes gostos. Isso também dá às pessoas a chance de mostrar seu lado sentimental e/ou nerd em boa companhia! "Você prefere: Trabalhar em casa ou trabalhar no zoológico? " Essa é uma pergunta que permite que as pessoas compartilhem suas estilo de trabalho e suas preferências em relação ao ambiente, o que é algo valioso de se saber - e a questão do zoológico evita que a pergunta seja muito chata. "O que está em sua lista de desejos? " As respostas a essa pergunta podem nos dizer muito sobre o que a pessoa valoriza na vida e o que ela considera gratificante. Também pode ser tão estranha ou tradicional quanto ela quiser. "Qual era seu brinquedo favorito na infância? " A nostalgia funciona, ponto final. Essa também é uma maneira fácil de descobrir quem pode estar em sua faixa etária exata! "Que fase constrangedora você passou quando era adolescente? " As pessoas gostam de ouvir sobre as histórias embaraçosas de outras pessoas, mas, para quebrar o gelo, queremos que seja rápido e leve. Algumas das melhores amizades de trabalho vêm da criação de vínculos sobre algo que você ama desde a adolescência. "Compartilhe uma opinião impopular. " Isso é algo que todo mundo vai querer ouvir, ponto final. Essa opção dá às pessoas a chance de serem tão ousadas ("Guerra nas Estrelas é superestimada") ou perfeitamente seguras ("Duro de Matar é um filme de Natal") quanto desejarem. "Verão ou inverno?" É provável que você passe rapidamente por essa pergunta, permitindo que as pessoas ofereçam voluntariamente um motivo para o voto, o que pode fornecer uma ótima visão da vibração e dos interesses delas. "O que você gostaria de gastar com isso? Independentemente do que podemos nos dar ao luxo de gastar, todos nós fazemos isso de vez em quando, e o que escolhemos para gastar um pouco mais tende a dizer muito sobre o que mais nos interessa.

Agora vá chutar um pouco de gelo.

Vá em frente e redefina o que significa organizar uma sessão para quebrar o gelo. Seja o líder que muda as percepções enquanto une as pessoas. Defenda o espírito de comunidade e colaboração .

Desculpe por todos os gifs do Sr. Freeze.

