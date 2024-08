Como formar uma equipe eficaz no trabalho

Se você tiver a sorte de contratar pessoas, certifique-se de que está contratando pessoas que não só você pode ensinar, mas que também vão lhe ensinar coisas.

Jeff Bezos, magnata dos negócios globais e CEO da Amazon

Assim como Bezos, cada líder tem sua versão ideal de como deve ser sua equipe dos sonhos. Alguns buscam habilidades técnicas, outros acreditam que as habilidades interpessoais têm mais peso, outros priorizam a educação formal, outros procuram candidatos com quem seja fácil trabalhar, enquanto outros preferem pessoas que questionem o status quo - os parâmetros são subjetivos.

Depois de encontrar a(s) pessoa(s) certa(s) para a sua organização, você deve fazer um esforço extra para ajudá-la(s) a se integrar à sua equipe e mantê-la(s) por muito tempo. É aí que começa o processo de formação de equipes.

O que é formação de equipes?

A formação de equipes é uma parte essencial do sucesso de uma empresa. **Refere-se à criação de um grupo coeso em que os indivíduos trabalham juntos para atingir metas compartilhadas

Seu principal objetivo é melhorar o desempenho da equipe, elevar o moral e promover um ambiente de trabalho positivo. Quando você se concentra em estratégias de desenvolvimento de equipes, você:

Facilita a comunicação ecolaboração no local de trabalho* Aprimorar as habilidades de resolução de problemas e tomada de decisões

Criar confiança e respeito mútuo entre os membros da equipe

Esclarecer funções e responsabilidades

Criar um senso de pertencimento

A criação de uma equipe bem-sucedida depende muito do sistema de contratação, da cultura interna da equipe, da liderança e da gerenciamento da equipe processo. Mas adivinhe só? Há um lado divertido na estratégia - exercícios de formação de equipes.

De simples quebra-gelos a tarefas mais complexas de resolução de problemas, as atividades de formação de equipes podem ser de diferentes tipos:

Quebra-gelo para ajudar os membros da equipe a se familiarizarem (e se sentirem confortáveis) uns com os outros. Por exemplo, jogar Duas verdades e uma mentira ou Bingo humano

para ajudar os membros da equipe a se familiarizarem (e se sentirem confortáveis) uns com os outros. Por exemplo, jogar Duas verdades e uma mentira ou Bingo humano Exercícios de confiança para criar confiança, segurança e camaradagem entre os membros da equipe. Atividades como Human Knot ou Trust Fall são desse tipo

para criar confiança, segurança e camaradagem entre os membros da equipe. Atividades como Human Knot ou Trust Fall são desse tipo Desafios de solução de problemas que exigem que os membros da equipe ajam como uma unidade. Por exemplo, desafios de Escape Room ou Scavenger Hunt

que exigem que os membros da equipe ajam como uma unidade. Por exemplo, desafios de Escape Room ou Scavenger Hunt Atividades criativas para quebrar a monotonia das programações diárias e deixar a criatividade fluir. Por exemplo, organizar oficinas de arte ou aulas de culinária

para quebrar a monotonia das programações diárias e deixar a criatividade fluir. Por exemplo, organizar oficinas de arte ou aulas de culinária Exercícios de comunicação para aprimorar as habilidades de comunicação verbal e não verbal. Alguns exemplos populares seriam o desenho de costas ou o desafio da venda nos olhos

Dependendo da configuração do seu trabalho (híbrido, remoto ou no local), é possível organizar versões internas, externas ou virtuais de atividades divertidas de formação de equipes.

Leia também:_ Como definir metas de equipe com eficácia: Exemplos e estratégias

Benefícios da formação de equipes

Como gerente, líder de equipe ou profissional de RH, você pode criar um impacto duradouro na sua cultura de trabalho organizando atividades de formação de equipes.

Aqui estão alguns de seus benefícios:

Fortalecer os relacionamentos : As atividades de formação de equipes ajudam os membros da sua equipe a se conectarem em um nível pessoal, deixando-os mais à vontade para trabalharem juntos

: As atividades de formação de equipes ajudam os membros da sua equipe a se conectarem em um nível pessoal, deixando-os mais à vontade para trabalharem juntos Facilitam uma melhor comunicação : A prática em ambientes informais melhora a forma como os membros da equipe trocam ideias e feedback no trabalho

: A prática em ambientes informais melhora a forma como os membros da equipe trocam ideias e feedback no trabalho Desenvolver habilidades de resolução de problemas : Trabalhar com desafios em conjunto aprimora as habilidades da sua equipe para lidar com questões complexas no trabalho

: Trabalhar com desafios em conjunto aprimora as habilidades da sua equipe para lidar com questões complexas no trabalho Promover a empatia : Um evento de formação de equipe (inversão de papéis, por exemplo) ajuda os participantes a ver as coisas pela perspectiva dos outros, o que leva a uma melhor compreensão mútua

: Um evento de formação de equipe (inversão de papéis, por exemplo) ajuda os participantes a ver as coisas pela perspectiva dos outros, o que leva a uma melhor compreensão mútua Aumentar a unidade da equipe: As experiências compartilhadas criam um forte vínculo entre os colegas de equipe, facilitando a colaboração em projetos e a resolução de conflitos com respeito

Como formar uma equipe eficaz

Aqui está um guia passo a passo para criar uma equipe que permaneça unida nos momentos difíceis e difíceis:

1. Alinhe sua equipe com um objetivo claro

De acordo com a Estudo da McKinsey a maioria (82%) dos funcionários acha que ter um propósito é importante, e 72% acham que o propósito deve ter mais peso do que os lucros.

Aqui está um roteiro para conectar o desempenho de sua equipe com as metas organizacionais mais amplas:

Defina a visão e as metas: Articule a visão e as metas da equipe e comunique-as regularmente. Por exemplo, você pode iniciar as reuniões mensais da equipe com um lembrete da missão da organização e do motivo pelo qual vocês fazem o que fazem

Articule a visão e as metas da equipe e comunique-as regularmente. Por exemplo, você pode iniciar as reuniões mensais da equipe com um lembrete da missão da organização e do motivo pelo qual vocês fazem o que fazem Estabeleça metas SMART: Crie metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado que se alinhem à missão da equipe

Crie metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado que se alinhem à missão da equipe Vincule as tarefas à missão: Mostre como as tarefas e os projetos individuais contribuem para a missão ou meta mais ampla

Uma ferramenta de gerenciamento de projetos e metas como ClickUp Além de manter suas tarefas organizadas, ele estabelece uma relação clara entre os esforços individuais e os resultados do projeto. A ferramenta ajuda os funcionários a visualizar como seu trabalho contribui para o grande esquema.

Vamos entender isso com um exemplo.

Suponha que você administre uma empresa de SaaS e que sua missão seja aumentar o reconhecimento da marca e promover o envolvimento por meio de conteúdo de alta qualidade. Sua meta SMART pode ser aumentar o tráfego orgânico para o blog em 20% nos próximos seis meses.

Agora, você pode usar Metas do ClickUp para dividir a meta em objetivos menores, como pesquisa de palavras-chave, análise de concorrentes, criação de resumos de conteúdo, redação de blogs, edição, publicação e distribuição em canais sociais. Adicionar responsáveis para os alvos. Todos os responsáveis podem acompanhar seu progresso com um indicador visual.

Defina metas, divida-as em objetivos e permita que os funcionários acompanhem seu progresso com o ClickUp Goals

2. Selecione as pessoas certas

Considere estes três fatores para escolher o conjunto certo de pessoas para sua equipe:

Habilidades e experiência

Defina claramente as habilidades técnicas ou profissionais que não são negociáveis em um possível membro da equipe. Em seguida, avalie os candidatos com base nesses critérios.

Por exemplo, se você precisa de um designer gráfico, o ideal é procurar alguém com um portfólio sólido, proficiência em software de design e um bom entendimento de marca e estética.

Atitude e temperamento

As habilidades podem ser adquiridas, mas a atitude e o temperamento geralmente são características inerentes. Procure pessoas que sejam colaborativas, abertas a feedback e adaptáveis. Essas qualidades garantem que os membros da sua equipe trabalhem bem juntos, lidem com críticas de forma construtiva e se ajustem a mudanças ou desafios inesperados.

Durante o processo de contratação, você pode fazer perguntas comportamentais para avaliar essas características. **Por exemplo, você pode perguntar a um candidato como ele lidou com situações específicas, como: "Conte-me sobre uma ocasião em que você trabalhou com um membro da equipe que não estava contribuindo de forma eficaz. Como você lidou com a situação e qual foi o resultado?

Adequação cultural

Analise até que ponto os valores, crenças e comportamentos de um candidato se alinham com os seus cultura da equipe . Isso é importante porque a adequação à cultura pode ter um grande impacto sobre a satisfação no trabalho, o desempenho e a coesão geral da equipe.

Por exemplo, se a sua empresa enfatiza a inovação e a melhoria contínua, você vai querer membros da equipe que sejam curiosos, proativos e que se sintam confortáveis com as mudanças.

Diversidade

A diversidade de habilidades, históricos e perspectivas é a marca de uma equipe completa. Uma equipe diversificada traz diferentes pontos de vista e experiências, promove a criatividade de pensamento e oferece soluções inovadoras para problemas críticos.

Para criar um verdadeiro caldeirão, inclua indivíduos de diferentes demografias, culturas, formações educacionais e experiências profissionais.

3. Ofereça um espaço colaborativo

A base de uma equipe forte é a eficiência com que os membros da equipe trocam ideias, resolvem conflitos e combinam seus esforços para criar algo significativo.

Como gerente, você deve oferecer um espaço de trabalho colaborativo que unifique as equipes multifuncionais. Isso é especialmente útil para equipes híbridas e remotas em que a distância física pode criar uma desconexão.

Os recursos incorporados do ClickUp para colaboração em tempo real, comunicação assíncrona a comunicação assíncrona, o compartilhamento de feedback e a centralização de informações vitais do projeto preenchem possíveis lacunas de comunicação e ajudam a formar uma equipe vencedora.

Veja como sua equipe pode usar os recursos colaborativos do ClickUp:

Trabalhe com os membros da equipe em tempo real, compartilhe/receba feedback de forma assíncrona usando comentários, atribua itens de ação, transforme textos em tarefas rastreáveis e crie um hub de informações centralizado (para armazenar roteiros de projetos, wikis da empresa e bases de conhecimento) comDocumentos do ClickUp

Trabalhe com colegas de equipe nos modos síncrono e assíncrono com o ClickUp Docs

Evite chamadas desnecessárias e tópicos de comentários longos que só criam mais confusão. Crie uma gravação de tela curta usandoClipes do ClickUp**Grave uma narração e compartilhe-a com os membros da equipe

Forneça/solicite feedback específico, obtenha transcrições automáticas de anotações de voz e tire dúvidas mais rapidamente com o ClickUp Clips

Forneça feedback de design claro e rápido sobre imagens comRevisão do ClickUp adicione, atribua e resolva comentários em qualquer arquivo PNG, GIF, JPEG, WEBP, vídeo ou PDF

Forneça feedback claro sobre as imagens com o recurso Proofing do ClickUp

Depois de carregar um arquivo como anexo de uma tarefa, clique no arquivo para abri-lo. No canto superior direito, selecione "Add comments" (Adicionar comentários) Em seguida, você pode clicar em qualquer lugar do anexo para adicionar um comentário. Esse recurso ajuda a eliminar a confusão ao dar feedback sobre o design no ClickUp

Faça brainstorming, planeje projetos, mapeie as fases do projeto, desenhe diagramas e deixe suas ideias fluírem livremente em uma tela interativa com oQuadros brancos do ClickUp

Colabore em suas ideias usando a tela virtual do ClickUp Whiteboards

Organize ideias e tarefas em um formato não linear, visualize relações entre conceitos, decomponha projetos em tarefas e subtarefas individuais e crie estruturas hierárquicas com oMapas mentais do ClickUpperfeito para um exercício de formação de equipe

Desenvolva ideias/projetos complexos e dê a eles uma estrutura adequada com o ClickUp Mind Maps

Bônus:_ 16 melhores softwares de lousa digital para potencializar a colaboração em equipe Além dessas ferramentas, você pode acessar a vasta biblioteca de modelos gratuitos do ClickUp. É possível personalizar as estruturas pré-fabricadas para simplificar a comunicação e o gerenciamento da equipe:

Modelo de matriz de reunião e comunicação de equipe do ClickUp

Organize seus horários de reuniões, metas e canais de comunicação em uma plataforma unificada com o modelo de matriz de reuniões e comunicação de equipe do ClickUp

Mantenha o controle de quem é responsável por quais tarefas, configure canais de comunicação (como reuniões virtuais, e-mail ou colaboração no quadro branco), agende reuniões e defina as metas das reuniões com o Modelo de matriz de reunião e comunicação de equipe do ClickUp. Ele ajuda você:

Otimizar a forma como os membros da equipe compartilham informações entre si

entre si Estabelecer procedimentos padrão para check-ins regulares

para check-ins regulares Priorizar tarefas essenciais definindo metas de comunicação

Isso é útil para equipes de médio a grande porte, onde é desafiador monitorar vários canais de comunicação, partes interessadas e prioridades concorrentes a partir de um único ponto de contato.

**Modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp

Obtenha uma visão geral detalhada de todas as tarefas e operações em seu fluxo de trabalho com o modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp

Projetado para equipes multifuncionais, Modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp ajuda a monitorar as tarefas em andamento nos departamentos e a verificar o progresso em tempo real.

Veja como você pode tirar o máximo proveito dessa estrutura:

Atribua tarefas aos membros da equipe

aos membros da equipe Defina estimativas de tempo para cada tarefa, atribua datas de vencimento e marque prioridades

para cada tarefa, atribua datas de vencimento e marque prioridades Mantenha um registro do desempenho geral da equipe, das realizações, das preocupações atuais e do progresso dos compromissos

do desempenho geral da equipe, das realizações, das preocupações atuais e do progresso dos compromissos Obtenha clareza sobre possíveis obstáculos e resolva-os imediatamente

Bônus: 25 exemplos de mapas mentais incríveis para 2024

4. Enfrente os desafios rapidamente

Toda equipe enfrenta desafios em algum momento, mas a forma como você lida com eles pode fazer toda a diferença. Crie um ambiente de trabalho em que os membros da equipe se sintam à vontade para lidar com problemas e obstáculos. **Incentive a comunicação aberta para que você possa resolver os problemas antes que eles aumentem.

**Por exemplo, se um membro da equipe estiver tendo dificuldades com a sobreposição de responsabilidades, você pode alocar recursos adicionais. Dessa forma, você pode tirar algumas tarefas do prato dele e manter o controle dos prazos.

**Quando surgirem conflitos ou problemas, estabeleça um processo direto para resolvê-los. Isso pode ser tão simples quanto a possibilidade de levantar preocupações por meio de feedback direto para o gerente/líder da equipe ou check-ins regulares (reuniões diárias/semanais) para discutir os obstáculos.

5. Cuide do bem-estar de seus funcionários

Você deseja formar uma equipe coesa, resiliente e motivada para enfrentar qualquer desafio

Para dar-lhes essa força, você deve priorizar o bem-estar de cada membro da equipe:

Incentive pausas regulares para evitar o esgotamento e problemas de saúde

para evitar o esgotamento e problemas de saúde Ofereça licenças remuneradas adequadas para incentivar o descanso e a recarga

para incentivar o descanso e a recarga Dê acesso a programas de apoio , como serviços de aconselhamento, programas de bem-estar ou treinamento de atenção plena, e ajude-os a cuidar de sua saúde mental

, como serviços de aconselhamento, programas de bem-estar ou treinamento de atenção plena, e ajude-os a cuidar de sua saúde mental Estabeleça expectativas realistas e permita horários de trabalho flexíveis (sempre que possível) para promover um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional

Melhores práticas para a formação de equipes

Aqui estão algumas das maneiras pelas quais você pode contribuir para a formação de equipes eficientes:

1. Reconheça os esforços e as conquistas

De acordo com a SurveyMonkey, 82% dos funcionários consideram o reconhecimento uma parte importante da felicidade no trabalho. Reconhecer o trabalho árduo aumenta o moral, motiva os membros da equipe, melhora as taxas de retenção e fortalece sua equipe.

Veja como você pode implementar essa prática em seu local de trabalho:

Comemore marcos: Pode ser algo tão simples quanto uma mensagem durante as reuniões, bônus em dinheiro ou uma grande festa por atingir um marco no projeto

Pode ser algo tão simples quanto uma mensagem durante as reuniões, bônus em dinheiro ou uma grande festa por atingir um marco no projeto Programas de reconhecimento: Estabeleça programas como "Funcionário do Mês" ou "Prêmios para Jogadores de Equipe" para reconhecer formalmente os esforços excepcionais. Use ferramentas de reconhecimento de funcionários para agilizar o processo de identificação e valorização dos membros da equipe

Por exemplo, conhecida pelo excelente atendimento ao cliente, a Zappos, subsidiária da Amazon, tem dominou o reconhecimento ponto a ponto . Como parte do programa Zollar, os membros da equipe da Zappos ganham dinheiro de brincadeira por meio do voluntariado, que pode ser usado para comprar itens na Zollar Store.

2. Crie um senso de pertencimento Pesquisa da BetterUp constatou que o pertencimento ao local de trabalho leva a um aumento de 56% no desempenho do trabalho e reduz o risco de rotatividade em 50%.

Portanto, quando os membros da equipe sentem que são uma parte importante da organização e que suas contribuições são importantes, eles se sentem mais felizes, mais comprometidos com suas funções e menos propensos a sair.

Aqui estão algumas dicas para criar uma comunidade unida em seu local de trabalho:

Cultura inclusiva: Crie um ambiente inclusivo - organize atividades de formação de equipes, como workshops em grupo, almoços em equipe ou até mesmo uma viagem curta e incentive todos a participar

Crie um ambiente inclusivo - organize atividades de formação de equipes, como workshops em grupo, almoços em equipe ou até mesmo uma viagem curta e incentive todos a participar Processo de integração: Crie um processo de integração que ajude os novos contratados a se integrarem sem problemas e a se sentirem bem-vindos. **Por exemplo, você pode designar um mentor ou amigo para facilitar a integração no local de trabalho e na função durante as primeiras semanas

Crie um processo de integração que ajude os novos contratados a se integrarem sem problemas e a se sentirem bem-vindos. **Por exemplo, você pode designar um mentor ou amigo para facilitar a integração no local de trabalho e na função durante as primeiras semanas Comunicação aberta: Estabeleça uma comunicação transparenteestratégias de comunicação para que os membros da equipe possam expressar ideias e manifestar suas preocupações sem hesitação. Useferramentas de colaboração remota para realizar pesquisas, agendar sessões regulares de atualização ou fornecer feedback/discutir problemas em tempo real ou assíncrono

3. Identifique os pontos fortes de cada membro da equipe

Ao atribuir funções e responsabilidades, considere os pontos fortes de seus funcionários. Aproveitar seus pontos fortes permitirá que eles aprimorem suas habilidades existentes, tornando-os mais confiantes e aumentando o desempenho da equipe.

Veja como você pode implementar essa prática:

Avaliação de pontos fortes: Use ferramentas comoClifton StrengthsFinder (renomeado como StrengthsFinder 2.0) ou avaliações DISC para identificar os pontos fortes e as preferências dos membros da equipe Inventário de habilidades: Crie um inventário ou matriz de habilidades para mapear os pontos fortes de cada membro da equipe e como eles se alinham às necessidades do projeto Aproveitamento dos pontos fortes: Atribua tarefas com base nos pontos fortes individuais. **Por exemplo, uma pessoa forte em comunicação poderia liderar apresentações para clientes, enquanto uma pessoa detalhista poderia lidar com o planejamento do projeto Check-ins individuais: Faça reuniões individuais regulares para discutir metas de carreira e como você pode ajudá-los a usar seus pontos fortes (por exemplo, oferecendo treinamento, ferramentas ou orientação)

4. Invista no desenvolvimento profissional da sua equipe

Tenha um grande interesse no aprendizado e no desenvolvimento de seus funcionários.

De acordo com o Relatório de aprendizado no local de trabalho do LinkedIn 2024 , empresas com culturas de aprendizagem fortes apresentam maior retenção (57%) do que empresas com culturas de aprendizagem moderadas (27%).

Veja como você pode criar uma prática sólida de L&D:

Crie um plano de desenvolvimento: Ajude os membros da equipe a definir metas de desenvolvimento pessoal e as habilidades/recursos necessários para atingi-las

Ajude os membros da equipe a definir metas de desenvolvimento pessoal e as habilidades/recursos necessários para atingi-las Ofereça treinamento e educação: Organize workshops internos sobre tópicos relevantes e também incentive os membros da equipe a fazer cursos ou certificações externas. Aloque tempo para o desenvolvimento profissional durante as horas faturáveis para incentivar o aprendizado

Leia também:_ 10 aplicativos e softwares de formação de equipes para equipes remotas em 2024

Exemplos de atividades populares de formação de equipes para o trabalho

Vamos mergulhar em algumas atividades criativas de formação de equipes corporativas para ajudar seus colegas de equipe a se familiarizarem uns com os outros e tornar o trabalho divertido!

1. Sala de fuga virtual

Objetivos: Melhorar a colaboração da equipe habilidades de comunicação, solução de problemas e comunicação entre os membros da equipe.

Configuração: Use uma plataforma on-line que ofereça salas de fuga virtuais (por exemplo, The Escape Game) ou crie uma sala personalizada usando plataformas de criação de mídia interativa (por exemplo, ThingLink).

**Como jogar

1. Agrupe os participantes (de preferência de 4 a 6 membros por equipe)

2. Apresente o cenário ou o tema da sala de fuga virtual (por exemplo, resolver um mistério ou escapar de uma casa mal-assombrada)

3. Forneça acesso à sala virtual ou compartilhe os documentos que contêm pistas, quebra-cabeças e desafios

4. Os membros da equipe devem trabalhar juntos para resolver enigmas, encontrar pistas ocultas e concluir tarefas dentro de um limite de tempo especificado (geralmente de 30 a 60 minutos)

5. Incentive-os a se comunicar de forma eficaz, atribuir funções (como anotador e solucionador de quebra-cabeças) e colaborar para progredir nos desafios

6. Organize discussões e debriefing após o jogo para discutir estratégias, dinâmicas de grupo e contribuições individuais

2. Duas verdades e uma mentira

Objetivos: Criar relacionamento, incentivar conversas entre os membros da equipe, quebrar o gelo e melhorar o envolvimento dos funcionários.

Configuração: Reúna todos os participantes em uma sala de reunião virtual ou em um espaço físico e peça a cada um que pense em duas verdades e uma mentira sobre si mesmo.

**Como jogar

1. Explique as regras - cada participante se revezará para compartilhar suas três declarações (em qualquer ordem)

2. Depois que cada membro compartilhar as três declarações, o restante da equipe discute e adivinha qual declaração é a mentira

3. Depois que todos tiverem adivinhado, o participante revela a mentira e compartilha a verdade por trás de cada declaração.

4. Faça um rodízio até que todos os participantes tenham compartilhado

3. Caça ao tesouro

Objetivo: Promover o trabalho em equipe, a solução de problemas e a criatividade.

**Configuração:

Prepare uma lista de itens ou tarefas para as equipes encontrarem ou concluírem - seja criativo!

Determine os limites ou a área onde a caça ao tesouro será realizada

**Como jogar

1. Divida os participantes em equipes de 3 a 5 membros

2. Distribua a lista de caça ao tesouro para cada equipe

3. Estabeleça um limite de tempo para as equipes concluírem a caçada (geralmente de 30 a 60 minutos)

4. Os colegas de equipe devem trabalhar juntos para encontrar os itens ou concluir as tarefas da lista

5. As equipes podem usar ferramentas de comunicação (como walkie-talkies ou aplicativos de mensagens) para coordenar e relatar o progresso

6. Após o término do limite de tempo, reúna todas as equipes e analise suas descobertas. Conceda pontos com base no maior número de tarefas concluídas ou itens encontrados

4. Todos empatados

**Objetivo: Desenvolver habilidades de trabalho em equipe, comunicação e liderança por meio de um desafio físico de solução de problemas.

**Configuração:

Reúna os membros da equipe em um local físico

Divida-os em pequenos grupos de 2 a 4 pessoas

**Como jogar

1. Amarre as mãos dos membros da equipe umas às outras usando um barbante

2. Dê a eles uma meta a ser atingida enquanto mantêm a conexão física. Pode ser a conclusão de um jogo de tabuleiro ou quebra-cabeça ou a realização de tarefas como fazer um sanduíche ou amarrar os sapatos

3. A equipe que concluir a tarefa no menor tempo vence

5. Show de talentos

Objetivo: Incentivar a criatividade e a autoexpressão e descobrir talentos ocultos.

Configuração:

Decida o horário e o local (virtual ou físico) do show de talentos

Convide os participantes a se prepararem para a apresentação de seus atos

Como jogar:

1. Convide cada membro da equipe a mostrar seu talento. Pode ser qualquer coisa, desde dançar, cantar, pintar, escrever poesia, escrever histórias, contar histórias, fazer rap e muito mais

2. Você também pode transformar o evento em uma competição amigável e convidar juízes para avaliar as apresentações

3. Dê prêmios ou lembranças a cada participante

Dica profissional:_ Na próxima vez que organizar jogos de formação de equipes (virtuais ou presenciais), use Software de gerenciamento de eventos do ClickUp . Facilite tudo, desde o planejamento e a colaboração até a execução, e tire as cargas extras dos seus ombros!

Comece a formar sua equipe A com o ClickUp

Sua rede é seu patrimônio líquido, e sua equipe é sua força. Sua rede ou conexões podem lhe trazer oportunidades, mas sua equipe nutre e sustenta essas oportunidades com resultados de alta qualidade. Portanto, é uma decisão comercial sábia investir seu tempo, esforço e recursos na formação de equipes.

E adivinhe só? Criar uma forte dinâmica de equipe é mais fácil quando você tem a tecnologia certa em seu conjunto.

Com uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos e trabalho, como o ClickUp, você pode fortalecer os membros da sua equipe para que colaborem da maneira que desejarem, compartilhem ideias, acompanhem o progresso, concentrem-se no crescimento pessoal e muito mais.

Forme a equipe dos seus sonhos comece a usar o ClickUp hoje mesmo !