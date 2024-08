10 aplicativos e softwares de formação de equipes para equipes remotas em 2024

Com as fronteiras geográficas cada vez mais tênues e as horas de trabalho que se estendem por fusos horários, há uma necessidade crescente de manter essas equipes globais alinhadas e, o mais importante, que se sintam parte de uma equipe remota coesa.

É aqui que entra o software de atividades de formação de equipes virtuais. Essas plataformas não se limitam à atribuição de tarefas ou à configuração de chamadas de vídeo. Trata-se de promover relacionamentos genuínos, facilitar colaborações contínuas e instilar um senso de propósito compartilhado em cada membro da equipe.

Mas com tantos aplicativos inundando o mercado, como escolher? Reunimos os 10 principais aplicativos de formação de equipes que elevarão a comunicação e promoverão uma colaboração inigualável para sua equipe remota em 2024. Vamos mergulhar de cabeça!

O que você deve procurar em um aplicativo de formação de equipes virtuais?

Escolher as ferramentas certas de formação de equipes é mais do que apenas escolher a mais popular ou a mais recente do mercado. Trata-se de encontrar um software de formação de equipes que se alinhe às necessidades exclusivas e à cultura de trabalho da sua equipe. Aqui está um mergulho mais profundo no que você deve priorizar:

Recursos de colaboração: Procure um software de formação de equipes que ofereça recursos como edição em tempo real, quadros de brainstorming e gerenciamento de tarefas multiusuário. Essas funcionalidades não apenas facilitam o trabalho; elas criam um ambiente em que as ideias fluem e as metas coletivas são alcançadas

Procure um software de formação de equipes que ofereça recursos como edição em tempo real, quadros de brainstorming e gerenciamento de tarefas multiusuário. Essas funcionalidades não apenas facilitam o trabalho; elas criam um ambiente em que as ideias fluem e as metas coletivas são alcançadas Facilidade de uso: Formação de equipes pode ter todos os recursos, mas, se for muito complicado, acabará acumulando poeira virtual. Uma interface simples e intuitiva garante que os membros da equipe de todas as proficiências tecnológicas possam participar sem uma curva de aprendizado acentuada

Formação de equipes pode ter todos os recursos, mas, se for muito complicado, acabará acumulando poeira virtual. Uma interface simples e intuitiva garante que os membros da equipe de todas as proficiências tecnológicas possam participar sem uma curva de aprendizado acentuada Escalabilidade : Sua equipe pode ser pequena agora, mas e daqui a um ano? A seleção de um software de formação de equipes que se adapte ao seu crescimento garante que você não tenha que mudar de plataforma ou passar por migrações frequentes

: Sua equipe pode ser pequena agora, mas e daqui a um ano? A seleção de um software de formação de equipes que se adapte ao seu crescimento garante que você não tenha que mudar de plataforma ou passar por migrações frequentes Recursos de integração: Na era das inúmeras soluções de software de formação de equipes, é fundamental garantir que seu software de formação de equipes se integre perfeitamente a outras ferramentas em sua pilha de tecnologia. Seja o seu CRM,ferramentas de comunicação da equipeou sistemas de armazenamento de arquivos, a integração perfeita leva a operações otimizadas

Na era das inúmeras soluções de software de formação de equipes, é fundamental garantir que seu software de formação de equipes se integre perfeitamente a outras ferramentas em sua pilha de tecnologia. Seja o seu CRM,ferramentas de comunicação da equipeou sistemas de armazenamento de arquivos, a integração perfeita leva a operações otimizadas Promoção da comunicação: Além do gerenciamento de tarefas, o software ideal para formação de equipes deve reforçar os canais de comunicação formais e informais. Recursos como bate-papo, videoconferência e loops de feedback garantem que todos se mantenham informados e se sintam ouvidos

Além do gerenciamento de tarefas, o software ideal para formação de equipes deve reforçar os canais de comunicação formais e informais. Recursos como bate-papo, videoconferência e loops de feedback garantem que todos se mantenham informados e se sintam ouvidos Aumento da produtividade: O controle do tempo, a definição de metas e o acompanhamento do progresso são componentes vitais. Ao manter os membros individuais da equipe responsáveis e alinhados com as metas estabelecidas, esses recursos aumentam a eficiência

O controle do tempo, a definição de metas e o acompanhamento do progresso são componentes vitais. Ao manter os membros individuais da equipe responsáveis e alinhados com as metas estabelecidas, esses recursos aumentam a eficiência Compatibilidade com o fluxo de trabalho: Cada equipe tem sua maneira de fazer as coisas. O software de formação de equipes certo deve ser adaptável, permitindo que as equipes personalizem fluxos de trabalho, definam permissões e ajustem as configurações de acordo com seu ritmo operacional exclusivo

Em suma, o software de formação de equipes perfeito não é único. É uma ferramenta que complementa a dinâmica da sua equipe, impulsiona a produtividade e promove uma cultura de sucesso colaborativo.

Os 10 melhores aplicativos de formação de equipes para trabalhadores remotos em 2024

Aqui estão os 10 melhores softwares de formação de equipes para redefinir o trabalho em equipe e a produtividade em 2024!

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa projetada para equipes de todos os tamanhos e setores para permanecerem conectadas e aumentarem a produtividade. É totalmente personalizável e oferece uma experiência totalmente transparente e rica em recursos para gerenciar suas tarefas pessoais e de projeto, monitorar as atualizações do projeto e conectar-se com a equipe!

Com ferramentas de colaboração virtual como Quadros brancos ClickUp e Docs, a formação de equipes remotas se torna mais dinâmica e acessível do que nunca! Além disso, o ClickUp integra-se a milhares de outros aplicativos de trabalho como Microsoft Teams, Slack e Trello, para otimizar qualquer fluxo de trabalho.

Melhores recursos do ClickUp

A equipe que edita junta permanece junta. É por isso que o ClickUp tem edição de documentos em tempo real, quepromove a colaboração sem esforço

Transforme o brainstorming em ação com os quadros brancos ClickUp. Visualize ideias e transforme-as em tarefas acionáveis em conjunto

Acompanhe o tempo de execução das tarefas, melhorando o gerenciamento de projetos e a responsabilidade da sua equipe

Degerenciamento de equipes paraequipes multifuncionais,Equipes no ClickUp tem tudo o que você precisa

Facilite a colaboração no local de trabalho, reunindo todas as suas ferramentas em um só lugar

Mergulhe em ferramentas de comunicação assíncrona que redefinem o trabalho remoto

Opte por recursos avançados com oferramentas de colaboração empresarial que se adaptam às suas necessidades

Modelos de integração para novos membros da equipe e procedimentos de trabalho remoto

Limitações do ClickUp

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

A curva de aprendizado inicial para os recém-chegados

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa:Entre em contato para obter preços o *ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Kahoot!

via Kahoot! Imagine transformar aquelas sessões de treinamento corporativo, às vezes mundanas, em um emocionante show de perguntas e respostas. Essa é a magia do jogo virtual de formação de equipes Kahoot!

Esse software de formação de equipes estimula o envolvimento, garantindo que as equipes não apenas absorvam informações vitais, mas também aproveitem o processo.

É um ar fresco para as empresas que desejam promover a união da equipe juntamente com o treinamento.

E a melhor parte? Suas equipes virtuais se sentirão como uma comunidade enérgica em vez de apenas um grupo de indivíduos enfrentando outra chamada de vídeo.

Melhores recursos do Kahoot!

Aprimore as reuniões de equipe e as sessões de treinamento com questionários interativos personalizados

Use modelos personalizáveis para adaptar as perguntas à cultura e às necessidades de sua empresa

Acompanhe e analise o envolvimento dos participantes

Obtenha feedback da equipe sem esforço usando enquetes e pesquisas

O aprendizado baseado em jogos torna as sessões de treinamento memoráveis

Integre-se ao software de formação de equipes que você já utiliza

Promova a competição saudável entre os membros da equipe

Limitações do Kahoot!

Personalização limitada nos planos gratuitos

Necessita de conectividade com a Internet para uma experiência ideal

Alguns usuários consideram os limites de tempo restritivos

Preços do Kahoot!

Padrão: $17/mês por usuário

$17/mês por usuário Apresentador: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Pro: $59/mês por usuário

$59/mês por usuário Pro Max: $69/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Kahoot!

G2 : 4.6/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.700 avaliações)

3. Reunir-se

via Reunir-se Conectar-se remotamente é um desafio. Mas o Gatheround? Ele é o antídoto para as interações virtuais impessoais.

Colocar as conexões pessoais baseadas em vídeo no centro de sua plataforma garante que cada membro se sinta visto e ouvido. Não se trata apenas de tempo presencial; trata-se de criar momentos de conexão genuína.

Para as organizações que buscam profundidade em suas interações remotas, o Gatheround é a chave.

Melhores recursos do Gatheround

Conecte os membros da equipe para conversas espontâneas.

Incentivar discussões sobre uma variedade de tópicos

Colete feedback para entender os sentimentos dos funcionários

Combina-se perfeitamente com outros softwares de formação de equipes

Crie salas personalizáveis para refletir os valores e a cultura da empresa

Avalie as métricas de interação da equipe

As opções assíncronas permitem que você se adapte a diferentes fusos horários

Limitações de espaço para reuniões

Pode ser difícil para membros introvertidos da equipe

Uma pequena curva de aprendizado para usuários iniciantes

Dependência de conexões estáveis com a Internet

Preços fixos

Até 25 participantes: US$ 25/mês

US$ 25/mês Até 50 participantes: $50/mês

$50/mês Até 100 participantes: $200/mês

$200/mês Até 200 participantes: $400/mês

$400/mês Empresa: Mais de US$ 9.600/ano

Gatheround ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (3 avaliações)

: 4.8/5 (3 avaliações) Capterra: N/A

4. Prancheta

via Painel de controle À primeira vista, o Pingboard pode parecer mais um aplicativo de organograma, mas se você se aprofundar um pouco mais, descobrirá sua verdadeira essência como software de formação de equipes.

É uma ferramenta que promove perfeitamente a colaboração e o entendimento entre departamentos.

Além de apenas representar visualmente as estruturas da empresa, o Pingboard cria um ecossistema de trabalho transparente.

Os funcionários podem avaliar melhor cada função, criando uma equipe coesa e informada. Se o seu objetivo é promover uma compreensão holística da estrutura de sua empresa, então o Pingboard é a resposta.

Melhores recursos do Pingboard

Visualize a estrutura da equipe de forma dinâmica com organogramas em tempo real

Confira os perfis dos funcionários para conhecer seus colegas além de seus cargos

Sincronização perfeita com os arquivos existentesplataformas de engajamento de funcionários* Planeje férias e PTO com transparência

Comemore aniversários, datas comemorativas e muito mais

Fique conectado em qualquer lugar

Personalize as exibições de dados de acordo com as necessidades da empresa

Limitações do Pingboard

A personalização pode ser muito grande no início

Empresas maiores podem encontrar lentidão no desempenho

Limitado à criação de organogramas e não oferece gerenciamento de tarefas

Preços do Pingboard

Básico: $149/mês

$149/mês Essencial: $299/mês

$299/mês Pro: $399/mês

$399/mês Personalizado: Entre em contato com a Pingboard para obter preços

Avaliações e resenhas do Pingboard

G2 : 4.3/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 500 avaliações)

5. Equipe em ascensão

via Equipe em ascensão Quando se trata de liderança, a intuição é ótima. Mas combiná-la com dados acionáveis? Agora você está diante de algo especial.

Entre na Rising Team.

Esse software de formação de equipes tem como objetivo estimular a liderança por meio da tomada de decisões informadas. Ele apresenta aos líderes dados perspicazes, assegurando que suas orientações sejam sentidas e efetivamente aplicadas.

Se o crescimento e o desenvolvimento da sua equipe são as principais prioridades, o Rising Team pode ser a sua arma secreta.

Melhores recursos do Rising Team

Avalie e desenvolva as capacidades de liderança

Obter insights práticos para implementar mudanças importantes

Cultivar uma cultura rica em feedback

Faça escolhas baseadas em dados para o crescimento da equipe

Desenvolva habilidades adaptadas às necessidades da sua equipe usando workshops personalizados

Aprimore sua pilha de tecnologia

Os módulos de aprendizado contínuo ajudam você a se manter atualizado e informado

Limitações crescentes da equipe

Pode ser mais adequado para equipes de médio a grande porte

Algumas métricas de feedback podem parecer invasivas

Requer uma abordagem proativa para maximizar os benefícios

Preço crescente da equipe

Conexão: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Desenvolvimento: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a Rising Team para obter os preços

Rising Team classificações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Geekbot

via Geekbot Para aqueles que vivem e respiram o Slack, o Geekbot parece aquele colega eficiente que você sempre quis.

Ele oferece uma experiência perfeita, integrando atualizações e pesquisas regulares ao bate-papo. Mas não se trata apenas de simplicidade; trata-se de manter as equipes em sincronia.

Mesmo quando os membros estão separados por continentes, trabalhando em horários diferentes, o Geekbot garante que eles estejam conectados. Se você deseja otimizar sua experiência no Slack, o Geekbot é uma opção óbvia.

Melhores recursos do Geekbot

Gerencie facilmente as reuniões no Slack

Atenda a equipes globais sem esforço com check-ins assíncronos

Personalize perguntas que o ajudem a obter insights importantes para a sua equipe

Avalie o humor da equipe, os bloqueadores e muito mais

Aumente a confiança nas equipes remotas

Obtenha feedback sem solicitação manual com pesquisas automatizadas

Adapta-se a vários tamanhos e necessidades de equipes

Limitações do Geekbot

Limitado à integração com o Slack

Algumas equipes podem considerar redundantes os check-ins diários

As opções de personalização podem exigir uma curva de aprendizado

Preços do Geekbot

Link para a página de preços para obter detalhes precisos e atualizados.

Avaliações e resenhas do Geekbot

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 100 avaliações)

7. RallyBright

via RallyBright Na busca para elevar o desempenho da equipe, a RallyBright criou um nicho para si mesma.

Esse software de formação de equipes tem como objetivo compreender a dinâmica da equipe em sua essência.

Ao fornecer análises e percepções detalhadas, o RallyBright equipa as empresas com as ferramentas para ajustar suas colaborações. Com seu foco na melhoria proativa, é o aliado que toda equipe precisa ter ao seu lado.

Melhores recursos do RallyBright

Os insights sobre a dinâmica da equipe ajudam a entender os pontos fortes e as áreas de crescimento

Crie planos de ação personalizados com o objetivo de ajudar os funcionários a melhorar com base em feedback personalizado

Monitorar o crescimento ao longo do tempo

Promova a coesão e a compreensão com espaços de trabalho colaborativos

Obter feedback orientado por dados

Adapta-se a ecossistemas tecnológicos mais amplos

Aprimore as capacidades de liderança da equipe

Limitações do RallyBright

Pode ser mais adequado para equipes maiores

Algumas métricas podem exigir um mergulho profundo para serem compreendidas

Depende muito da entrada do usuário para obter precisão

Preços da RallyBright

Início: Gratuito

Gratuito Expansão: US$ 2,50/mês por usuário

US$ 2,50/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o RallyBright

G2 : 5/5 (15 avaliações)

: 5/5 (15 avaliações) Capterra: N/A

8. Com certeza

via Por favor Os eventos virtuais se tornaram a norma, mas a Veertly não apenas aderiu ao movimento, mas o reinventou.

A Veertly transforma participantes passivos em colaboradores ativos. Do networking às sessões de brainstorming, cada evento parece imersivo e interativo.

O resultado? As reuniões virtuais são tão impactantes quanto as presenciais.

Se você estiver no mercado para elevar o nível de seus eventos virtuais, vale a pena explorar a abordagem inovadora da Veertly.

Melhores recursos da Veertly

Aumente o envolvimento durante os eventos on-line com salas interativas

Facilitar a transferência de conhecimento de forma eficaz

Promova conexões entre os membros da equipe

Reflita a sua marca ou o tema do seu evento com espaços de eventos personalizáveis

Mantenha os participantes envolvidos e obtenha feedback usando enquetes e questionários

Transmita para um público mais amplo

Avalie o sucesso do evento instantaneamente

Limitações do Veertly

A configuração inicial pode exigir orientação

Pode ter muitos recursos para eventos de pequena escala

Necessita de conectividade estável com a Internet para uma experiência ideal

Preços do Veertly

Básico: 100 euros/mês

100 euros/mês Premium: €600/mês

€600/mês Profissional: €1.400/mês

€1.400/mês Enterprise: Entre em contato com a Veertly para obter preços

Avaliações e opiniões sobre a Veertly

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.9/5 (7 avaliações)

9. HeyTaco

via HeyTaco Todos nós gostamos de receber um tapinha nas costas, e o HeyTaco traz esse sentimento para os canais do Slack da maneira mais agradável possível.

Não se trata apenas de enviar elogios; trata-se de criar uma cultura de reconhecimento.

Os membros da equipe podem facilmente espalhar positividade e reconhecer as realizações uns dos outros usando sua abordagem lúdica com tema de taco.

Em um espaço virtual em que os sinais não verbais são perdidos, o HeyTaco preenche essa lacuna, promovendo a gratidão e a motivação.

Melhores recursos do HeyTaco

Um toque divertido nos elogios à equipe

Integração perfeita do reconhecimento nos bate-papos diários do Slack

Comemore os principais colaboradores e disseminadores de positividade

Adapte o reconhecimento à cultura da sua equipe

Entenda o moral e as tendências da equipe

Escale com equipes de qualquer tamanho

Adicione um elemento divertido às interações da equipe

Limitações do HeyTaco

Exclusivo para usuários do Slack

Pode não ser ideal para ambientes corporativos mais formais

O tema pode não agradar a todos

Preços do HeyTaco

uS$ 3/mês por usuário

Avaliações e resenhas do HeyTaco

G2 : 4.8/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 5/5 (2 avaliações)

10. Escavar

via Escavar Quem disse que as atividades de formação de equipes precisam ser apenas workshops e sessões de estratégia? Entre os jogos de formação de equipes, o Scavify inova. Suas caças ao tesouro digitais transformam formação de equipes em uma aventura emocionante.

À medida que as equipes colaboram para vencer desafios, elas naturalmente se unem por meio de experiências compartilhadas. É a formação de equipes reimaginada, em que as equipes remotas colaboração no local de trabalho encontra diversão e descoberta.

Se as formas usuais de promover a formação de equipes virtuais parecerem um pouco obsoletas, o Scavify promete uma reviravolta.

Melhores recursos do Scavify

Envolva as equipes com caças ao tesouro digitais e outros desafios

Incentivar a competição amigável

Use desafios com fotos e vídeos para estimular a criatividade dos membros remotos da equipe

Recompense a participação e as conquistas

Crie um exercício personalizado de formação de equipes que agrade à sua equipe

Aprimore a experiência do usuário com outras ferramentas da sua pilha de tecnologia

Entenda a participação e o envolvimento com análises detalhadas

Limitações do Scavify

É necessário um dispositivo móvel para otimizar a participação

Pode exigir um tempo considerável de configuração para os organizadores

Pode não ser adequado para equipes maiores e dispersas

Preços do Scavify

Entre em contato com a Scavify para obter preços

Avaliações e resenhas do Scavify

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Aumente o envolvimento dos funcionários com o ClickUp

Embora todos os aplicativos listados sejam campeões da cultura da empresa por si só, a abordagem abrangente do ClickUp para a formação de equipes, aliada à sua compreensão da dinâmica diversificada da equipe, posiciona-o acima dos demais. À medida que avançamos, o futuro da formação de equipes parece mais brilhante, com plataformas como o ClickUp liderando o caminho.

Cada equipe, seja de marketing, design, desenvolvimento ou qualquer outra, tem um espaço personalizado que atende às suas necessidades exclusivas. Não se trata de uma solução única para todos. Em vez disso, é um espaço de trabalho dinâmico em que diferentes equipes podem configurar seus fluxos de trabalho, painéis de projetos e metas.

O ClickUp entende que uma equipe de desenvolvimento de software opera de forma diferente de uma equipe de conteúdo, e essa abordagem diferenciada enfatiza seu compromisso de oferecer a plataforma mais centrada no usuário para toda a sua equipe. Inicie um espaço de trabalho ClickUp gratuito hoje mesmo!