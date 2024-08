10 melhores ferramentas de colaboração remota para equipes virtuais em 2024

As ferramentas de colaboração virtual estão transformando a forma como indivíduos e equipes colaboram e compartilham informações. De bate-papo e e-mail a documentos compartilhados e quadros brancos digitais, essas ferramentas permitem que as equipes interajam e permaneçam conectadas independentemente do código postal! 🌐

As equipes remotas proporcionam a liberdade de trabalhar de forma independente e, ao mesmo tempo, oferecem a vantagem de permanecerem conectadas com o trabalho de todos. Com um local de trabalho distribuído, as equipes podem compartilhar suas ideias e soluções em tempo real sem sobrecarregar suas agendas com reuniões consecutivas pelo Zoom.

Mas antes de nos aprofundarmos nas 10 principais ferramentas virtuais, vamos analisar os recursos de que as equipes precisarão para colaborar sem sacrificar a produtividade!

O que você deve procurar nas ferramentas de colaboração remota?

Ao escolher uma ferramenta de colaboração remota para o trabalho , os gerentes de projeto devem procurar uma plataforma confiável e segura que seja fácil de usar. É mais provável que as equipes adotem e incorporem ferramentas que sejam intuitivas em seu fluxo de trabalho

Ela deve ser capaz de fornecer todos os recursos (e integrações) necessários para facilitar o brainstorming e os projetos com o mínimo de interrupções. Os recursos incluem fluxos de trabalho automatizados, salas de bate-papo e controle de tarefas, compartilhamento de arquivos calendários virtuais, modelos de documentos, sistemas de gerenciamento de documentos e muito mais. ⚡️

Construa fluxogramas e diagramas em um ClickUp Whiteboard

Ao mesmo tempo, os gerentes de projeto também devem considerar outros fatores, como custo, escalabilidade, compatibilidade, requisitos de uso e medidas de segurança. Para promover um melhor trabalho em equipe e garantir que as metas da organização sejam atingidas, é importante adaptar todos os aspectos às necessidades específicas das equipes de projeto.

As 10 melhores ferramentas de colaboração remota

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa para reunir seu trabalho entre aplicativos em uma única plataforma colaborativa. Seu poder de integração pode aumentar a eficiência de sua equipe, desde o brainstorming de conceitos até a condução do progresso.

Com mais de 15 opções de visualização exclusivas, as equipes podem gerenciar o progresso do projeto de várias perspectivas.

As ferramentas nativas de quadro branco e mapa mental do ClickUp oferecem equipes remotas um espaço compartilhado para colaborar e resolver problemas em tempo real ou de forma assíncrona, elevando a produtividade da equipe a um novo patamar. Capture planos detalhados e atribua tarefas acionáveis em um local fácil de gerenciar!

melhores recursos do #### ClickUp

Limitações do ClickUp

Muitaspoderosas ferramentas de colaboração podem representar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Nem todas as exibições estão disponíveis no aplicativo móvel - ainda

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para obter preços Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.500+ avaliações)

2. Zoom

via Zoom O Zoom é uma ferramenta de colaboração remota dedicada para que indivíduos e equipes se conectem e se comuniquem uns com os outros de qualquer lugar do mundo. Ele oferece uma variedade de recursos para facilitar a colaboração, como videoconferência, compartilhamento de arquivos, mensagens e ferramentas de quadro branco.

A ferramenta oferece vários recursos avançados, como salas de descanso e compartilhamento de tela, permitindo que as pessoas colaborem melhor nos projetos. Com sua plataforma fácil de usar, o Zoom é uma ferramenta popular para equipes de todos os tamanhos se conectarem pessoalmente !

Melhores recursos do Zoom

Ferramentas de colaboração de quadro branco on-line para reuniões virtuais

Bate-papo em equipe para colaborar fora da videoconferência

Legendas traduzidas e reservas de espaço de trabalho

Aplicativos opcionais para aumentar a produtividade da equipe

Funcionalidade de correio eletrônico e calendário

Limitações do Zoom

Não é adequado para uso a longo prazoferramenta de gerenciamento de projetos ou software de colaboração autônomo* O número de participantes da reunião é limitado, mesmo em planos pagos

Preços do Zoom

O Zoom oferece planos pagos pessoais e empresariais, dependendo do setor ou do produto Zoom necessário

Avaliações e resenhas do Zoom

G2 : 4.5/5 (52.500+ avaliações)

: 4.5/5 (52.500+ avaliações) Capterra: 4.6/5 (13.400+ avaliações)

Obtenha dicas sobre como escolher o produto certo cadência de reuniões para equipes remotas !

3. Folga

via Folga O Slack oferece uma maneira segura e confiável de manter contato com sua equipe remota, parceiros externos e clientes. Seu sistema de mensagens diretas é perfeito para quando você precisa estar no topo de um projeto ou cuidar de uma tarefa urgente. Com o Slack, você pode criar diferentes canais para diferentes tópicos ou tarefas, facilitando a localização de conversas relevantes.

No entanto, quando há muita coisa acontecendo, vários tópicos podem se tornar confusos e desviar seu foco do trabalho significativo. Para aproveitar ao máximo o Slack, conecte-o a outras ferramentas de colaboração ou gerenciamento de tarefas software. Isso ajudará a garantir que todos se mantenham informados sobre as atualizações mais recentes da equipe!

Melhores recursos do Slack

Funções do sistema para classificar um membro da equipe como administrador para gerenciar contas do Slack ou não administrador

Canais para criar espaços centrais e compartilhados para mensagens instantâneas

Criador de fluxo de trabalho para automatizar ações de rotina para trabalho remoto

Huddles e clipes com chamadas de áudio e vídeo

Limitações do Slack

O suporte à prevenção de perda de dados é um recurso do plano Enterprise

Opções limitadas de personalização nas configurações individuais

Preços do Slack

Plano gratuito

Plano Pro: US$ 7,25/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 7,25/mês por usuário, cobrado anualmente Plano Business+ : uS$ 12,50/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 12,50/mês por usuário, cobrado anualmente Plano Enterprise Grid: Entre em contato com o Slack para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Slack

G2 : 4.5/5 (mais de 30.900 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 30.900 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 22.000 avaliações)

Comparar ***Slack vs. Asana* !

4. Espaço de trabalho do Google

via Espaço de trabalho do Google O Google Workspace é uma ferramenta de colaboração remota com uma biblioteca de aplicativos baseados em nuvem, incluindo Google Docs, Google Sheets e Google Slides, para que as equipes colaborem em qualquer lugar e em qualquer dispositivo.

Ao trabalhar com documentos, planilhas ou apresentações de slides, compartilhamento de conhecimento seja tranquilo, sem perder informações ou contextos importantes. Além de seus recursos de integração, o Google Workspace oferece recursos úteis, como tela inteligente e correções gramaticais, para ajudar as equipes a produzir trabalhos de alta qualidade!

Melhores recursos do Google Workspace

Controles de compartilhamento fáceis de gerenciar com diferentes permissões (editar, visualizar ou adicionar comentários)

Comente e edite em tempo real com membros da equipe ou parceiros externos

Histórico de revisão ilimitado para desfazer qualquer alteração

formatos .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt ou .html

Limitações do Google Workspace

O tempo de carregamento depende muito da conectividade com a Internet, especialmente com arquivos grandes

Modelos e layouts predefinidos limitam a personalização (confira estesAlternativas ao Google Workspace)

Preços do Google Workspace

O Docs, Sheets e Slides são gratuitos com uma conta do Google

Avaliações e resenhas do Google Workspace

G2 : 4.6/5 (mais de 40.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 40.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 14.000 avaliações)

5. Trello

via TrelloTrello é um software de gerenciamento de projetos com algumas ferramentas de colaboração remota para ajudar as equipes a organizar tarefas e projetos. Sua interface é baseada em Kanban. As equipes podem criar cartões para cada tarefa ou item no quadro e deslocá-los entre as colunas para demonstrar diferentes estágios de avanço ou organização.

A primeira etapa seria criar quadros separados para cada sessão de brainstorming ou projeto. Em seguida, em cada quadro, crie colunas para categorizar os cartões. Essas colunas podem ser os nomes dos membros da equipe remota, as metas da organização ou os status. Em seguida, adicione cartões nas colunas para dar início ao processo de colaboração!

Melhores recursos do Trello

Quadros Kanban, calendários, linhas do tempo e painéis para projetos

A automação está incorporada em todos os quadros do Trellosem código* Repetívelmodelos de fluxo de trabalho para vários projetos

Power-Ups (plugins) para vincular a outros aplicativos e ferramentas

Funcionalidade de controle de tempo diretamente nos quadros do Trello

Limitações do Trello

A maioria dos recursos não está disponível na versão gratuita (confiraAlternativas ao Trello)

Falta de ferramentas poderosas de colaboração remota em comparação com outros softwares de colaboração

Preços do Trello

Versão gratuita

Padrão : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Enterprise: A partir de US$ 17,50/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Trello

G2 : 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 22.300 avaliações)

6. Zapier

via Zapier O Zapier é um software que ajuda as equipes e os trabalhadores remotos a fazer as coisas mais rapidamente com a automação do fluxo de trabalho. A ferramenta permite conectar rapidamente vários serviços da Web e automatizar tarefas, como o envio de e-mails automáticos, a criação de tíquetes de suporte ao cliente ou até mesmo a criação de novos registros no seu CRM.

Com o Zapier, você pode mover dados facilmente entre diferentes aplicativos e plataformas. O Zapier também fornece relatórios detalhados para que as equipes possam acompanhar o progresso e tomar medidas quando necessário. Sua interface fácil de usar e seus recursos avançados de automação o tornam uma boa solução para equipes de todos os tamanhos.

Melhores recursos do Zapier

Formatador para transformar datas, moeda, texto e muito mais no formato preferido

Webhooks para receber dados de qualquer serviço ou enviar solicitações para URLs

Zaps de várias etapas para automatizar várias tarefas de uma só vez

Regras de erro para corrigir fluxos de trabalho imediatamente

Lógica se/então para que os Zaps executem ações diferentes

Limitações do Zapier

Curva de aprendizado acentuada para configurar e manter fluxos de trabalho diários

Limitado a 100 tarefas por mês no plano gratuito

Preços do Zapier

Versão gratuita

Inicial : A partir de US$ 19,99/mês para 750 tarefas/mês

: A partir de US$ 19,99/mês para 750 tarefas/mês Profissional : A partir de US$ 49,99/mês para 2 mil tarefas/mês

: A partir de US$ 49,99/mês para 2 mil tarefas/mês Equipe : A partir de US$ 399,99/mês para 50 mil tarefas/mês

: A partir de US$ 399,99/mês para 50 mil tarefas/mês Empresa: A partir de US$ 799,99/mês para 100 mil tarefas/mês

Zapier ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

7. Confluência

via Atlassian O Confluence é uma ferramenta de colaboração remota que ajuda equipes distribuídas a simplificar o gerenciamento de documentos e tarefas. Ele também fornece uma plataforma para que as pessoas compartilhem conhecimentos e ideias, facilitando a manutenção da conexão. Além de seus recursos de colaboração, o Confluence oferece recursos de relatório, análise e automação para o gerenciamento de projetos.

Com essas ferramentas, os trabalhadores remotos podem identificar rapidamente gargalos e ineficiências e visualizar dados. Isso ajuda as equipes a tomar melhores decisões e trabalhar de forma mais colaborativa . O Confluence também se integra a outros aplicativos populares, como o Slack, permitindo que os usuários permaneçam conectados independentemente de onde estejam trabalhando.

Melhores recursos do Confluence

Feed personalizado para exibir os espaços que uma pessoa visitou recentemente, páginas de rascunho em andamento e atividade da página

Uma estrutura hierárquica de espaços e páginas para encontrar facilmente o conteúdo

Integração do Jira Roadmap com o Confluence para adicionar Problemas do Jira * Notificações para marcar colegas de equipe ou equipes inteiras sobre tarefas

Edição em tempo real com uma equipe remota ou funcionários remotos

Etiquetas de página para acelerar a busca de conteúdo

Limitações do Confluence

Equipes que não são de desenvolvimento de software acharão a ferramenta difícil de aprender

Os resultados de pesquisa baseados em texto para documentos poderiam ser mais precisos (confira estesAlternativas ao Confluence)

Preços do Confluence

**Gratuito

Padrão : uS$ 5,75 por usuário (estimativa)

: uS$ 5,75 por usuário (estimativa) Premium : uS$ 11 por usuário (estimado)

: uS$ 11 por usuário (estimado) Empresarial: Entre em contato com o Confluence para obter detalhes

Confluence ratings and reviews

G2 : 4.1/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Comparar ***Influência versus Noção* & ***Confluence vs. Jira* !

8. Todoist

via Todoist Todoist é uma plataforma de gerenciamento de tarefas para que equipes remotas colaborem e gerenciem tarefas de qualquer lugar do mundo. Ele fornece ferramentas poderosas para ajudar os usuários a organizar seus projetos e tarefas. Com a interface intuitiva do Todoist, os usuários podem facilmente criar e atribuir tarefas, atribuir datas de vencimento e rótulos às tarefas e definir lembretes para si mesmos ou para os colegas de equipe.

O Todoist também oferece visualizações de painel para visualizar o progresso de vários projetos simultaneamente. Suas integrações com o Slack e outros aplicativos populares permitem que os usuários mantenham seu fluxo de trabalho organizado e simplificado.

Melhores recursos do Todoist

Suporte multiplataforma para acessar dados de navegadores da Web, macOS, Windows, iOS e Android

Rótulos e filtros personalizáveis para organizar diferentes projetos ou categorias de tarefas

Listas de tarefas visuais para criar e organizar tarefas para uma experiência de usuário tranquila

Datas de vencimento e lembretes para manter o controle das metas

Ferramentas de colaboração em equipe para compartilhar o progresso do projeto

Limitações do Todoist

Alguns dos recursos essenciais são oferecidos apenas pelo plano de assinatura premium

Falta de determinadosferramentas de gerenciamento de tempo como recursos de controle e agendamento de tempo (confira estesAlternativas ao Todoist)

Preços do Todoist

Versão gratuita

Pro : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Business: uS$ 6/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Todoist

G2 : 4.4/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações)

Bônus: Saiba mais sobre_ **Gerenciamento de trabalho colaborativo !

9. Segunda-feira.com

via Segunda-feira O Monday.com é uma plataforma de gerenciamento de projetos e equipes criada para ajudar equipes remotas a colaborar com mais eficiência. É uma ferramenta flexível com uma interface intuitiva para visualizar projetos, acompanhar o progresso, atribuir tarefas, gerenciar recursos, analisar dados de desempenho, compartilhar arquivos e se comunicar em tempo real.

O Monday.com também oferece aos usuários poderosas ferramentas de automação para automatizar os processos diários, como acompanhamento de tarefas, lembretes, notificações e muito mais. Esse recurso aumenta a produtividade das equipes e permite que elas se concentrem em suas tarefas principais sem se preocupar com tarefas administrativas mundanas.

melhores recursos do #### Monday

Rastreamento de dependências para gerenciar projetos

Painéis personalizáveis e automação

Ferramentas de colaboração on-line

Gerenciamento de carga de trabalho

Armazenamento seguro de arquivos

Limitações de segunda-feira

Curva de aprendizado acentuada para se familiarizar com as funções e a interface (confiraAlternativas ao Monday)

O recurso Coluna de controle de horas só está disponível nos planos Pro e Enterprise

Preços do Monday

Individual : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Básico : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Standard : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Pro : $16/mês por usuário

: $16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com Monday para obter detalhes

Avaliações e resenhas da Monday

G2 : 4.7/5 (mais de 7.550 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 7.550 avaliações) Capterra: 4.6/5 (3.700+ avaliações)

10. Chanty

via Chanty O Chanty é uma ferramenta de colaboração remota com recursos como bate-papo, chamadas de vídeo, compartilhamento de arquivos e gerenciamento de tarefas para ajudar as equipes a se manterem conectadas e produtivas. Você pode compartilhar ideias, atribuir tarefas e obter feedback de outros membros da equipe rapidamente. Além disso, toda a comunicação é armazenada com segurança em um único local para ser facilmente acessada a qualquer momento.

O Chanty também simplifica a atualização com as mudanças recentes. Seu sistema de notificações permite que os usuários saibam quando há novas mensagens ou atualizações

Melhores recursos do Chanty

vídeo e áudio 4k com suporte para até 1.000 participantes de vídeo

Ações de conversa para renomear ou sair de conversas

Mensagens de voz para respostas em qualquer lugar

@menções para notificar os membros da equipe

Tema escuro de alto contraste

Limitações do Chanty

As exibições de tarefas são limitadas a Kanban, lista e calendário

As funções e os controles de permissão são recursos pagos

Preços do Chanty

Plano gratuito

Plano comercial: uS$ 3/mês por usuário

Chanty classificações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 30 avaliações)

Faça mais com as ferramentas de colaboração remota

As ferramentas de colaboração do ClickUp fornecem a solução definitiva para um trabalho em equipe eficiente e eficaz, não importa onde você esteja. Todos os detalhes do seu projeto em um só lugar proporcionam total clareza, para que você nunca precise se preocupar com falta de sincronia ou imprecisão.

E com o poderoso ferramentas de gerenciamento de projetos como Docs dinâmicos, calendários de arrastar e soltar e modelos pré-construídos, as equipes remotas sempre estarão a par de seu trabalho mais importante. ✍️

Ao aproveitar essas ferramentas poderosas, as equipes remotas podem colaborar com mais eficiência, aumentar a produtividade e alcançar o sucesso do projeto. Crie uma conta gratuita no ClickUp hoje mesmo !