10 melhores aplicativos de TDAH para adultos em 2024 (gratuitos e pagos)

Isenção de responsabilidade: _Este artigo tem o objetivo de fornecer informações sobre ferramentas e estratégias de produtividade. Não se destina a substituir a orientação médica profissional, o diagnóstico ou o tratamento do TDAH ou de qualquer outro problema de saúde

Quando se vive com TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade), até mesmo as atividades aparentemente mais simples podem parecer como se estivesse tentando mover uma montanha. De acordo com o CDC esse é um desafio enfrentado por cerca de 4,4% dos adultos norte-americanos, com uma prevalência maior em homens (5,4%) do que em mulheres (3,2%), e que se manifesta mais comumente em indivíduos brancos não hispânicos. Isso mostra a importância de encontrar estratégias de enfrentamento eficazes para as pessoas com esse diagnóstico.

Os sintomas comuns do TDAH em adultos incluem dificuldades para se concentrar, manter-se organizado e ter problemas para cumprir determinadas tarefas ou tarefas importantes. Isso pode ser um grande problema quando seu chefe lhe pergunta: "O que você fez hoje?" E você não tem nada para mostrar! Felizmente, existem algumas maneiras de ajudar as pessoas a se manterem organizadas, priorizarem tarefas e cumprirem datas importantes. Os aplicativos para TDAH são repletos de recursos para estruturar seus dias e manter seus olhos no objetivo, seja ele trabalho, escola ou algo tão simples como criar uma lista de compras. 🛒

Neste artigo, apresentaremos a você os 10 melhores aplicativos para TDAH Aplicativos de TDAH para organizar tarefas importantes em sua vida ou no trabalho para que você tenha dias mais livres de ansiedade e mantenha o foco. 💪

O que você deve procurar em aplicativos para TDAH?

Os aplicativos eficazes para TDAH devem ter as seguintes qualidades:

Facilidade de uso : O aplicativo deve ter uma interface limpa e guias e seções bem organizadas que facilitem a navegação

: O aplicativo deve ter uma interface limpa e guias e seções bem organizadas que facilitem a navegação Recursos de produtividade e planejamento : Deve oferecer diferentes opções para criar uma lista de tarefas, estruturar atividades diárias, semanais e mensais e gerenciar tarefas ou datas de vencimento

: Deve oferecer diferentes opções para criar uma lista de tarefas, estruturar atividades diárias, semanais e mensais e gerenciar tarefas ou datas de vencimento Versatilidade : O aplicativo prático deve funcionar perfeitamente em diferentes sistemas operacionais para que você possa usá-lo sempre, independentemente da sua localização

: O aplicativo prático deve funcionar perfeitamente em diferentes sistemas operacionais para que você possa usá-lo sempre, independentemente da sua localização Facilidade de colaboração : O aplicativo TDAH deve permitir que você adicione outras pessoas às suas listas e projetos para que elas possam verificar seu progresso e mantê-lo responsável (em última análise, funciona como uma ferramenta de gerenciamento de projetos)

: O aplicativo TDAH deve permitir que você adicione outras pessoas às suas listas e projetos para que elas possam verificar seu progresso e mantê-lo responsável (em última análise, funciona como uma ferramenta de gerenciamento de projetos) Personalizável: Você deve ser capaz de editar as cores, os temas e os estilos do aplicativo e criar um ambiente que se adapte à sua personalidade e às suas necessidades

Os 10 melhores aplicativos para TDAH a serem usados em 2024

Esses aplicativos não são varinhas mágicas que farão com que os sintomas de TDAH desapareçam, mas aqueles com sintomas de TDAH podem querer ver como eles podem ajudar.

Essas ferramentas também podem ajudar a capacitá-lo a assumir o controle do seu dia e da sua vida e, por fim fazer as coisas . ☑️

1. ClickUp - Melhor para gerenciamento de tarefas

Crie listas de tarefas claras e multifuncionais para gerenciar facilmente suas ideias e nunca mais se esquecer de nada

O ClickUp é uma robusta ferramenta de gerenciamento de projetos e um software de colaboração com uma interface incrível e inúmeros recursos valiosos para gerenciar datas de vencimento e todas as suas tarefas em um único espaço.

Então, o que ele está fazendo em uma lista dos principais aplicativos de TDAH?

Embora não tenha sido projetada explicitamente para tratar de problemas de transtorno de atenção, a plataforma ainda pode fazer maravilhas para amenizá-los. Ela exige uma abordagem incomum, mas interessante: pensar em seus dias como miniprojetos. Todo projeto consiste em tarefas menores que precisam ser concluídas para progredir e chegar à linha de chegada. 🏁

Semelhante às tarefas de trabalho, seu dia é composto de atividades menores que você deve riscar de sua lista de afazeres para manter o rumo e terminar o dia sentindo-se satisfeito e calmo. 🪷

O ClickUp ajuda você a fazer isso com seu Recurso de lista de tarefas . Crie ou atribua tarefas e subtarefas com o Lembretes do ClickUp deixe anotações e anexe arquivos para garantir que você esteja sempre em dia com suas tarefas. As listas de tarefas do ClickUp são altamente personalizáveis, permitindo que você brinque com as fontes e cores para criar uma experiência personalizada.

Muitas pessoas que vivem com TDAH precisam de um empurrãozinho extra ocasional de seus familiares, amigos, colegas de trabalho ou gerentes. Controle de tempo do projeto ClickUp permite isso com seus recursos de colaboração. Adicione outras pessoas às suas listas, permitindo que elas acompanhem seus projetos e garantam que você não fique para trás.

Com o ClickUp, você não precisa criar suas listas de tarefas do zero - você pode usar modelos, como o Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp . Ele ajuda você a criar e agrupar tarefas com base na prioridade e no status e a colaborar com outras pessoas para atingir suas metas, sejam elas quais forem.

Visualize suas tarefas diárias e o progresso delas no modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

melhores recursos do #### ClickUp

Opções fantásticas para listas de tarefas

Oferece suporte à colaboração

Funciona em computadores e dispositivos móveis

Oferece muitas opções de organização, planejamento egerenciamento de tarefas modelos

Incentiva a criatividade com opções de personalização

Limitações do ClickUp

Maximizar a funcionalidade da plataforma requer uma curva de aprendizado

O aplicativo móvel poderia se beneficiar de melhorias

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre : $0

: $0 Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

2. Inflow - Melhor para o gerenciamento de sintomas de TDAH

Via: Fluxo de entrada Entre no fluxo com o aplicativo móvel Inflow e conclua mais tarefas sem se sentir sobrecarregado! ☑️

Tenha em mente que o Inflow não é um calendário ou planejamento aplicativo para criar listas detalhadas de tarefas ou gerenciar tarefas. Em vez disso, ele o ajuda a aprender mais sobre o TDAH e a usar esse conhecimento para gerenciar os sintomas com mais eficiência.

O aplicativo foi desenvolvido por especialistas no tratamento do TDAH e é baseado em pesquisas científicas. Ele se baseia em terapia cognitivo-comportamental (TCC) que afirma que nossos pensamentos, emoções e sensações físicas estão todos conectados.

Ela ajuda as pessoas a superar problemas, dividindo-os em partes menores e mais gerenciáveis e adotando uma abordagem positiva para aqueles que têm dificuldade em manter o foco.

Com o Inflow, você pode explorar uma variedade de módulos relacionados ao TDAH, concentrando-se em diferentes aspectos do transtorno, desde a ansiedade até a procrastinação e a evitação. O aplicativo oferece uma janela para suas dificuldades específicas e ajuda a entender suas raízes e mecanismos. 🪟

Esse valioso conhecimento o ajuda a identificar quais métodos para aumentar o foco e estabelecer uma rotina funcionam melhor para você.

Outro recurso fantástico que a Inflow oferece é um treinador pessoal de TDAH. Ele ajuda você a desenvolver caminhos personalizados para atingir sua meta e fornece suporte em cada etapa do caminho.

O aplicativo também tem uma comunidade incrível, na qual você pode trocar experiências, obter apoio e descobrir dicas sobre TDAH.

melhores recursos do #### Inflow

Usa fatos com base científica para apoiar pessoas com TDAH

Tem uma comunidade de apoio

Oferece opções para criar uma rotina saudável e gerenciável

Treinadores pessoais de TDAH

Limitações de fluxo

Alguns usuários dizem que o foco é apenas para aqueles que estão começando a receber o diagnóstico

Um teste gratuito mais longo poderia ser benéfico

Preços do Inflow

A partir de US$ 0,55 por dia

Avaliações e resenhas do Inflow

Google Play : 4.2/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.000 avaliações) App Store: 4.3/5 (mais de 2.500 avaliações)

3. Due - Melhor para combater o esquecimento

Via Devido a Due é um aplicativo de lembrete que é especialmente benéfico para adultos com TDAH, o Due ajuda a combater o esquecimento e a hiperfixação, oferecendo cronômetros simples de definir que são sincronizados em todos os seus dispositivos, seja no iCloud ou no Dropbox.

O que diferencia o Due é a capacidade exclusiva de executar vários cronômetros de contagem regressiva simultaneamente, tornando-o seu assistente virtual confiável. Se você precisa acompanhar a sua próxima reunião virtual, o tempo do forno, uma tarefa imediata ou quando pressionar o seu assado francês, o Due oferece o pacote completo, tudo em um único aplicativo.

Diferentemente do relógio comum do iPhone, o Due vai além, com recursos adicionais de soneca e datas de vencimento personalizáveis, até o último minuto, com um simples toque na tela.

Melhores recursos do Due

Simplifique suas tarefas com cronômetros de contagem regressiva reutilizáveis que podem ser executados em paralelo com outros cronômetros.

Escolha entre diferentes temas com base na sua preferência por um fundo de tela escuro, claro ou mais brilhante.

Notificação persistente, soneca e soneca automática até que um lembrete seja marcado como concluído.

Personalize as datas de vencimento com precisão de minutos.

Limitações de vencimento

A configuração simultânea de muitos cronômetros pode sobrecarregar a tela, fazendo com que o gerenciamento do tempo pareça mais desorganizado.

A estrutura de preços é um tanto complexa e pode resultar em taxas adicionais ou assinaturas para acesso de longo prazo a determinados recursos.

Infelizmente, o Due é exclusivo para dispositivos Apple, portanto, os usuários do Android terão que ficar de fora.

Preços do Due

App Store para dispositivos móveis, iPads e relógios : $7.99

: $7.99 App Store para Mac: $14.99

Due avaliações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Routinery - Melhor para gerenciamento de tempo

Via: Rotina Disponível em dispositivos iOS e Android, o Routinery pode ser uma ferramenta que muda a vida de pessoas com TDAH, mas também pode ajudar todos que estão lutando contra a cegueira do tempo. ⏰

O aplicativo foi projetado para ajudá-lo a planejar sua agenda nos mínimos detalhes e a cumpri-la com a ajuda de lembretes amigáveis em seu dispositivo móvel.

O Routinery permite que você crie tarefas e defina a duração exata de cada uma para evitar pensar demais e perder tempo. Seus lembretes de áudio e cronômetros visuais ajudam a manter o controle de sua rotina e garantem que você não se desvie. 🚶

O aplicativo recompensa a consistência com emblemas que lhe dão uma sensação de realização e o incentivam a continuar.

E se o seu dia não sair como planejado? Não há motivo para se preocupar, pois o Routinery permite que você reorganize as tarefas e crie uma rotina atualizada que se adapte a circunstâncias imprevisíveis.

O aplicativo funciona em segundo plano, mesmo que você não o abra, para que você não tenha que se preocupar com lembretes perdidos e com a interrupção da sua rotina.

melhores recursos do #### Routinery

Repleto de recursos para criar programações e rotinas diárias

Recompensa a consistência com distintivos

Oferece lembretes de áudio encorajadores

Rotinas ajustáveis para lidar com mudanças inesperadas na rotina

Adequado para qualquer pessoa que tenha dificuldades com o gerenciamento do tempo

Limitações da rotina

Alguns usuários relataram congelamentos ocasionais

Vários usuários tiveram problemas de sincronização

Preços do Routinery

Free (permite duas rotinas gratuitas)

(permite duas rotinas gratuitas) Routinery Premium :

uS$ 3,99/mês uS$ 18,99 por seis meses uS$ 27,49/ano

:

Routinery avaliações e comentários

Google Play : 4.6/5 (mais de 10.500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 10.500 avaliações) App Store: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

5. AutoSilent - Melhor para gerenciamento de notificações

Via: Loja de aplicativos Com o TDAH, o menor incômodo pode parecer uma bomba na sua concentração, e voltar à zona de concentração pode ser uma missão impossível. 💣

Embora o AutoSilent não seja voltado especificamente para pessoas com TDAH e não possa ajudá-lo a criar uma rotina ou aumentar a produtividade, esse prático aplicativo para iOS pode ser uma arma útil na sua luta para manter o foco.

Embora não seja possível prever quando seu telefone tocará, você pode garantir que o som não interrompa seu fluxo com o AutoSilent. O aplicativo silencia automaticamente seu telefone durante períodos designados, ajudando-o a concluir suas atividades e minimizando o risco de distrações. 📴

Além de silenciar o telefone durante os horários programados, o AutoSilent pode apreender a sua localização (se você permitir) e silenciar o dispositivo quando você estiver na escola, no trabalho, no cinema ou na biblioteca.

O AutoSilent pode até mesmo sincronizar com o seu calendário e silenciar automaticamente o telefone durante as reuniões.

Melhores recursos do AutoSilent

Simples de usar

Sincroniza-se automaticamente com seu calendário

Ajuda a manter o foco em várias situações

Minimiza as distrações

Pode silenciar seu dispositivo com base em sua localização

Limitações do AutoSilent

Você precisa desativar um evento de cada vez se quiser desativar o aplicativo

A versão gratuita oferece recursos limitados

Preços do AutoSilent

uS$ 1,99 por mês

Avaliações e opiniões sobre o AutoSilent

App Store: 3.9/5 (mais de 150 avaliações)

6. SimpleMind Pro - Melhor para visualizar tarefas

Via: SimpleMind Se você pensa em seus pensamentos e ideias como pilhas de livros espalhados por toda a sala, o SimpleMind Pro funciona como uma estante para ajudá-lo a organizar sua biblioteca e mantê-la organizada e prontamente disponível. 📚

O SimpleMind Pro fornece a estrutura para organizar tudo o que está acontecendo dentro de sua cabeça, graças às suas excelentes opções de visualização. Você pode criar imagens funcionais e estéticas mapas mentais e organizar sua linha de pensamento para mantê-la no caminho certo. 🛤️

O aplicativo é totalmente personalizável e pode ser ajustado para atender a necessidades específicas. Use o design de arrastar e soltar para reorganizar e reestruturar, adicionar caixas de seleção a listas de tarefas, inserir barras de progresso, conectar tópicos e anexar arquivos.

As opções de compartilhamento do aplicativo permitem que você imprima seus mapas mentais, compartilhe-os como PDFs, crie apresentações de slides ou exporte-os para o seu calendário.

O SimpleMind Pro está disponível em dispositivos Mac, Windows, iOS e Android. Se você estiver acessando a plataforma de vários dispositivos, ficará feliz em saber que ela sincroniza automaticamente.

Melhores recursos do SimpleMind Pro

Fácil de configurar e usar

Repleto de recursos personalizáveis para criar mapas mentais funcionais e visualmente atraentes

Fácil compartilhamento e exportação de mapas mentais

Funciona em várias plataformas e sincroniza sem problemas

Limitações do SimpleMind Pro

Alguns usuários tiveram bugs no aplicativo móvel

O aplicativo tem uma aparência um pouco diferente no Windows e no Mac

Preços do SimpleMind Pro

Android: US$ 8,49

iOS: US$ 10,99

Windows: Visite o site para ver as opções de preços

Mac: Visite o site para ver as opções de preços

Avaliações e resenhas do SimpleMind Pro

App Store : 4.7/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 300 avaliações) Google Play: 4.7/5 (mais de 20.000 avaliações)

7. Dwellingright - Melhor para criar listas de tarefas

Via: Dwellingright Ocasionalmente, deixar de prestar atenção em alguma coisa faz parte da natureza humana. Entretanto, as pessoas com TDAH são propensas a fazer isso com mais frequência. Embora esquecer de levar o lixo para fora possa não ter consequências graves, não se lembrar de registrar o carro ou alimentar o animal de estimação não é tão inofensivo.

O Dwellingright é o aplicativo perfeito para evitar essas situações. Ele funciona como seu disco rígido externo, onde você pode copiar todas as pequenas (e não tão pequenas) tarefas que precisa realizar em um futuro próximo e distante.

Adicione tarefas e categorize-as de acordo com seu contexto. Por exemplo, você pode ter listas de tarefas para viagens, tarefas domésticas ou consultas médicas.

Graças aos seus recursos de IA, o Dwellingright pode até mesmo prever as próximas tarefas e ajudá-lo a se tornar um profissional na organização de sua rotina e no planejamento antecipado. 🦾

Você está morando com sua família, um colega de quarto ou um parceiro? O Dwellingright permite que você fique conectado com eles e organize quem deve fazer o quê para evitar mal-entendidos e falhas de comunicação.

Melhores recursos do Dwellingright

Ajuda você a organizar as tarefas em categorias

Disponível em dispositivos Android e iOS

Faz sugestões baseadas em IA

Permite que você se conecte aos membros de sua família e gerencie tarefas em conjunto

Permite que você anexe documentos e fotos às suas listas de tarefas

Não requer uma assinatura

Limitações do Dwellingright

Não está disponível em todos os locais

Alguns usuários mencionam que o aplicativo envia muitos e-mails sem nenhuma forma aparente de cancelar a assinatura

Preços do Dwellingright

Gratuito

Avaliações e resenhas do Dwellingright

App Store : 4.7/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 10 avaliações) Google Play: 3/5 (mais de 50 avaliações)

8. Brain Focus - Melhor para o foco

Via: Google Play O Brain Focus é um aplicativo somente para celular aplicativo de gerenciamento de tempo que pode ser um divisor de águas para aqueles que estão lutando para se concentrar nas tarefas certas no momento certo e determinar prioridades .

O aplicativo é baseado em técnicas populares como 52/17 e Pomodoro, que se baseiam em trabalhar por períodos definidos e fazer intervalos entre eles. Com o Brain Focus, você pode ajustar a duração de cada período de trabalho.

O Brain Focus é incrivelmente fácil de usar - defina a duração de suas sessões de trabalho e intervalos e deixe que o aplicativo o guie aprimorar seus processos e fluxos de trabalho.

Depois de concluir uma determinada tarefa, você pode comparar os tempos estimado e real para ver em que pé está.

Como as distrações estão entre os piores inimigos de muitas pessoas com TDAH, esse aplicativo permite desabilitar o Wi-Fi e silenciar o toque de chamada durante as sessões de trabalho. Isso pode aumentar seu desempenho e minimizar o risco de interrupções.

Se uma sessão acabou de terminar, mas você se sente pronto para continuar, pode pular o intervalo e terminar o trabalho ainda mais rápido. 💨

Melhores recursos do Brain Focus

Permite que você personalize a duração das sessões de trabalho e dos intervalos

Pode desativar o Wi-Fi e silenciar seu dispositivo

Permite medir o tempo para concluir tarefas específicas

Permite que você categorize as tarefas

Limitações do Brain Focus

Os usuários reclamaram da falta de uma versão para desktop

Vários usuários afirmaram que o aplicativo consome muita bateria

Disponível somente em dispositivos Android

Preços do Brain Focus

Gratuito para download, contém compras no aplicativo

Avaliações e resenhas do Brain Focus

Google Play: 4.5/5 (mais de 14.500 avaliações)

9. Clear Todos - Melhor para categorizar tarefas

Via: Loja de aplicativos Muitos aplicativos permitem que você crie listas de tarefas para manter o controle do seu dia. No entanto, em uma tentativa de ajudar você a ser mais produtivo muitos desenvolvedores de aplicativos tomam o caminho errado e acabam complicando demais. 🪢

Se você quiser um aplicativo com uma interface simples e sem confusão, que se mantenha fiel ao seu objetivo - permitir que você crie listas de tarefas e nada mais -, não precisa procurar mais, pois o Clear Todos! Ele permite que você crie tarefas e as agrupe em diferentes categorias para garantir o máximo de organização e evitar o caos.

A visualização Hoje do aplicativo serve como um lembrete útil, mantendo-o no caminho certo com as tarefas agendadas para o dia, para que você não perca nada. 🎶

Depois de concluir uma tarefa, você pode riscá-la e aproveitar a sensação de realização e satisfação! ❎

melhores recursos do #### Clear Todos

Interface sem bagunça

Recursos simples, perfeitos para pessoas com TDAH

Permite que você agrupe tarefas em categorias

Visualização Today que lista as tarefas do dia

Opções de personalização

Limpar limitações do Todos

Disponível somente para usuários do iOS

Preços da Clear Todos

Gratuito, mas inclui compras no aplicativo

Avaliações e resenhas do Clear Todos

App Store: 4.8/5 (mais de 300 avaliações)

10. Productive-Habit Tracker - Melhor para rastreamento de hábitos

Via: Produtivo O Productive-Habit Tracker é um dos melhores aplicativos de planejamento para TDAH, permitindo que você construa uma rotina positiva, mantenha-se fiel a ela e melhore sua autodisciplina . Ele permite que você planeje cada parte do seu dia, desde atividades triviais, como cuidados com a pele à noite, até tarefas relacionadas ao trabalho ou à escola.

Você pode deixar anotações para cada hábito para monitorar seu progresso e ver quais partes precisam de atenção extra.

O aplicativo atua como seu assistente pessoal, oferecendo dicas de hábitos e mensagens motivacionais para mantê-lo trabalhando em direção à sua meta. Se você for competitivo, apreciará a opção Challenges, na qual poderá competir com outros usuários do mundo todo.

O Productive-Habit Tracker é totalmente personalizável, permitindo que você crie um mundo personalizado no qual tudo gira em torno de suas atividades.

Melhores recursos do Productive-Habit Tracker

Ajuda você a criar hábitos saudáveis e a manter a motivação

Oferece excelentes recursos de análise para monitorar seu progresso

Disponível em dispositivos Android e iOS

Permite competir com outros usuários

Vem com opções de personalização excepcionais

limitações do #### Productive-Habit Tracker

Os recursos avançados estão disponíveis apenas na versão premium

Alguns usuários mencionaram que tiveram bugs

Preços do Productive-Habit Tracker

Gratuito, mas inclui compras no aplicativo

Avaliações e resenhas do Productive-Habit Tracker

Google Play : 4/5 (mais de 16.000 avaliações)

: 4/5 (mais de 16.000 avaliações) App Store: 4.6/5 (mais de 88.500 avaliações)

Voltando ao banco do motorista com aplicativos para TDAH

Os aplicativos para TDAH são como pontes que o ajudam a atravessar um rio traiçoeiro e chegar com segurança à terra da produtividade e da organização. 🌉

Essas ferramentas incríveis estão repletas de recursos que o ajudam a mudar seus dias, fazer malabarismos com sua agenda com facilidade e tornar-se um mestre do planejamento. 😎