10 maneiras de ser mais produtivo no trabalho

Você já se perguntou como ser mais produtivo no trabalho? Estamos sempre buscando aquela sensação de realização que temos depois de um dia realmente produtivo.

Sabe aqueles dias em que você ganhou muito bem o seu salário e foi lembrado de que realmente é a pessoa certa para o trabalho? Isso é validante! Além disso, você sentirá os benefícios da sua produtividade muito tempo depois de ter encerrado o expediente.

Quando você aproveita ao máximo o seu dia de trabalho, cria mais espaço para se dedicar aos seus hobbies e estar totalmente presente durante o tempo livre.

Então, como fazer do pico de produtividade o seu novo normal? Nós lhe mostraremos!

Mas este não é um artigo típico sobre produtividade. Sabemos que "você sabe" que a multitarefa nunca funciona. A parte mais difícil é apenas começar e talvez você precise estabelecer limites com o TikTok.

Neste artigo, abordamos os problemas mais comuns hacks de produtividade um passo adiante com dicas detalhadas para fazer mudanças formativas e duradouras em sua ética de trabalho. Analisaremos a importância de aumentar sua eficiência no trabalho e compartilharemos 10 estratégias de produtividade comprovadas para enfrentar cada dia de cabeça erguida.

Por que a produtividade é importante?

Não há limite para a importância da produtividade em sua vida.

E não estamos falando da produtividade tóxica que o obriga a trabalhar 12 horas por dia e determina seu valor pelo número de ligações de vendas que você faz.

Alerta de spoiler: isso não é produtividade de verdade!

A produtividade real enfatiza o valor do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, definindo Metas SMART e criar limites saudáveis com seu trabalho. Assim, quando estiver trabalhando, você estará dedicando um tempo ininterrupto às suas tarefas profissionais. E quando o dia de trabalho termina, você pode fechar o laptop (sem nenhuma pressão para fazer logon após o jantar) e realmente descomprimir.

Arraste e solte tarefas em uma exibição de tabela ClickUp para uma organização simples

A produtividade saudável também o ajuda a executar as tarefas com eficiência. Ela fornece o conhecimento necessário para aproveitar os recursos profissionais, minimizar o desperdício de esforços e tomar decisões rápidas sobre seu fluxo de trabalho.

O objetivo é que suas novas dicas de produtividade se tornem uma segunda natureza e, com o tempo, conceitos como priorização de tarefas, gerenciamento de tempo e o controle do estresse não o impedirão mais de trabalhar durante a semana.

O impacto coletivo disso seria significativo, para dizer o mínimo! Na verdade, o American Institute of Stress descobriu que 41% dos trabalhadores se sentem menos produtivos quando estão estressados, o que contribui para a perda de bilhões de dólares em receita na economia dos EUA. 😳

Pelo lado positivo, está comprovado que hábitos significativos de produtividade melhoram a saúde mental e ajudam a obter o controle de sua carga de trabalho. Também estão ligados ao crescimento pessoal, à maior satisfação no trabalho e ao aumento da inovação!

Sério, qualquer hack de produtividade é melhor do que nenhum hack de produtividade - portanto, você não tem nada a perder com um pouco de tentativa e erro para encontrar o estratégias que se alinham com seu estilo de trabalho .

10 dicas de produtividade sobre como ser mais produtivo no trabalho

A questão é a seguinte: basta fazer o download de um Cronômetro Pomodoro não é suficiente.

Em vez disso, navegue pelos muitos ferramentas de produtividade projetadas para aumentar sua eficiência e encontrar satisfação no trabalho. Isso pode vir na forma de um aplicativo de calendário , a Extensão do Chrome , software de quadro branco ou um rastreador de hábitos para medir sua produtividade .

Ou, se você estiver usando o ClickUp, é tudo isso! ⬆️

Monitore as atualizações do projeto, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

Depois de escolher seu software preferido, é hora de começar a trabalhar, e estamos aqui para ajudar com 10 de nossas estratégias favoritas para formar hábitos produtivos.

1. Aproveite ao máximo suas sessões de brainstorming

Não importa quanto tempo você fique olhando para uma página em branco, sua próxima grande ideia nunca aparecerá magicamente. Não que estejamos falando por experiência própria ou algo assim. 😅

Essa dificuldade geralmente é sentida durante a fase de ideação de um novo conceito ou em qualquer sessão de brainstorming. No entanto, ela não se limita aos processos de gerenciamento de projetos!

Os redatores de conteúdo sentem a mesma pressão em busca de novas abordagens sobre tópicos importantes, as equipes de marketing sentem isso no início das campanhas e os designers sentem isso a cada nova solicitação de design! Todos nós estamos em nossa dolorosa e longa busca para derrubar nossas barreiras criativas - é aí que técnicas de ideação digite a equação.

Estratégias como mapeamento mental as práticas de mapeamento mental, round robins, storyboarding e brainwriting foram criadas para ajudá-lo a alcançar suas melhores ideias mais rapidamente. Muitas dessas práticas são mais bem executadas com a ajuda de ferramentas de brainstorming como software de quadro branco digital com recursos para:

Fazer esboços de maquetes

Incorporar mídia para contexto adicional

Criarexemplos de diagramas As melhores ferramentas também vêm carregadas com um tesouro de modelos pré-construídos para colocar sobre a tela limpa e orientá-lo na estratégia de ideação de sua escolha.

Use os quadros brancos do ClickUp para estimular a criatividade, atribuir tarefas, marcar os responsáveis e aumentar sua produtividade Quadros brancos do ClickUp são o exemplo ideal disso. Com milhares de modelos de produtividade para dar início à sua criatividade junto com a equipe, os quadros brancos foram projetados para ajudá-lo a capturar e compartilhar suas ideias no momento em que a inspiração surgir.

Especialmente nos estágios iniciais de seu projeto, recursos como o Modelo de quadro de humor da ClickUp os modelos de quadro de humor da ClickUp fornecem o espaço, a funcionalidade e a estrutura para se aprofundar em qualquer conceito.

Você também tem o poder de agir com base em suas ideias instantaneamente usando os quadros brancos do ClickUp com a capacidade exclusiva de converter qualquer nota, texto ou forma no quadro em uma tarefa acionável! Assim, você não perderá tempo alinhando suas novas ideias com seu fluxo de trabalho para obter o máximo de produtividade.

Bônus: Confira_ 10 modelos gratuitos de quadros de humor para organizar suas ideias

2. Otimize seus métodos de comunicação

Falando de colaboração no local de trabalho -É hora de liderar com eficiência quando se trata de todas as formas de comunicação da equipe .

Lamento informar, mas o e-mail provavelmente não é a melhor maneira de entrar em contato com seus colegas de trabalho. 🫣

Considere o nível de urgência por trás de sua mensagem, o contexto e se ela é mesmo necessária antes de clicar em enviar. Aqui está um resumo rápido de quando e por que usar diferentes canais de comunicação:

Use Bate-papo ClickUp ou mensagens instantâneas quando precisar entrar em contato com alguém rapidamente. Essa também é uma ótima opção se você precisar compartilhar comentários confidenciais ou pessoais!

Compartilhe atualizações, links e reações para consolidar as conversas com a visualização do Chat no ClickUp

Atribuir comentários em tarefas, documentos ou rascunhos para compartilhar atualizações detalhadas sobre o progresso de uma tarefa ou compartilhar feedback. Isso proporciona mais transparência e responsabilidade a todos os envolvidos, como observadores, outros responsáveis e gerentes de projeto!

Evite comentários para atualizações das quais sua equipe já será notificada (ou seja, comentar que você adicionou feedback ou concluiu uma tarefa que já foi movida para o status Concluído). Se a mensagem não for necessária, economize seu tempo e simplesmente não a envie!

Os comentários atribuídos garantem que itens de ação não são perdidos, independentemente de onde forem criados

Faça uma gravação de tela para mensagens que são mais bem ditas em um vídeo de 30 segundos do que em uma mensagem direta de 10 frases! O subtexto de qualquer texto pode ser difícil de avaliar. Em vez de digitar uma pergunta longa ou um conceito complexo, ajude seus colegas que priorizam o visual gravando e narrando seu problema para ir direto ao ponto mais rapidamente. Ah, e já mencionamos que o ClickUp tem um recurso para atender exatamente a esse caso de uso?

Compartilhe gravações de tela para transmitir sua mensagem sem a necessidade de uma cadeia de e-mails ou de uma reunião pessoal com o Clip by ClickUp

Crie umClipe no ClickUp de qualquer janela do navegador e narre instantaneamente sua mensagem enquanto a grava. Quando terminar, você terá a opção de copiar o URL do Clip para compartilhar em qualquer comentário ou conversa de bate-papo. Você pode até optar por criar uma tarefa individual para abordar seu clipe! Lembre-se desse recurso na próxima vez que encontrar um bug ou quiser orientar um membro da equipe em um processo de várias etapas. 🏆

3. Identifique suas principais prioridades e delegue onde for possível

A priorização de tarefas provavelmente será um desafio constante em sua jornada de produtividade. Evite sentir-se sobrecarregado com a maior parte de sua carga de trabalho identificando maneiras de dividir suas tarefas mais demoradas em itens de ação menores - e comece com as atividades mais importantes de sua lista de tarefas!

Suas tarefas mais urgentes podem parecer as mais assustadoras, mas reduzi-las às suas primeiras etapas ou subtarefas o ajudará a entrar no fluxo de trabalho em um ritmo confortável. Prioridades de tarefas no ClickUp estão aqui para apoiá-lo nesse esforço com sinalizadores visuais para diferenciar suas pequenas tarefas das tarefas mais urgentes. Depois de fazer um balanço de sua tarefa Lista se você tiver uma lista de tarefas, poderá agrupar e filtrar as tarefas de prioridade máxima no ClickUp para chegar mais rapidamente à raiz do seu trabalho.

As prioridades das tarefas no ClickUp mostram quais tarefas devem ser feitas o mais rápido possível

Mas a priorização de tarefas não para por aí! Enquanto estiver percorrendo suas tarefas, procure áreas em que possa cortar o excesso do seu prato. Pergunte a si mesmo:

Alguma dessas tarefas pode ser delegada a outro membro da equipe?

Alguma dessas tarefas pode ser consolidada ou totalmente eliminada?

Os processos nunca são imutáveis, e fazer um inventário de suas tarefas mais importantes é uma ótima maneira de começar a otimizar seu fluxo de trabalho!

4. Tire tarefas repetitivas de seu prato com automações

As automações de fluxo de trabalho atribuem gatilhos e ações definidos a itens de rotina que existem simplesmente para mover seus processos de uma tarefa para outra. Em geral, essas são as tarefas repetitivas que sobrecarregam sua semana e exigem ações sem sentido para serem concluídas. Também conhecido como trabalho ocupado.

As automações acionam automaticamente os resultados quando uma ação ocorre no ClickUp

As automações ajudam você a colocar essas tarefas no piloto automático, e o ClickUp tem sua própria Automações para ajudá-lo a personalizar essas ações da maneira que desejar! Adicione ou altere automaticamente itens como status, responsável ou prioridade quando uma tarefa for marcada, atribuída ou atualizada para acelerar os fluxos de trabalho.

5. Encontre uma técnica de gerenciamento de tempo que funcione para você

Não existe um "tamanho único" técnica de gerenciamento de tempo . É possível que o tipo de trabalho que você realiza nem mesmo suporte todas as técnicas! E no outro extremo do espectro, é possível que seu ponto ideal de gerenciamento de tempo esteja em uma combinação de várias técnicas empilhadas umas sobre as outras.

Aqui estão algumas das técnicas de gerenciamento de tempo mais comuns a serem testadas em sua semana de trabalho:

Método 1: Bloqueio de tempo Essa estratégia de gerenciamento de tempo ajuda você a realizar uma tarefa de cada vez em sua lista de tarefas, dividindo seu dia de trabalho em blocos de tempo designados para cada item ou categoria. Dessa forma, cada atividade receberá a atenção exclusiva que merece, em vez de alternar entre tarefas ou se distrair!

Se você ainda não conhece esse método, Visualização do calendário no ClickUp será seu melhor amigo para bloquear o tempo.

Use o Recurso inicial para obter um detalhamento hora a hora de seu calendário diário ou adicionar uma visualização de calendário a qualquer lista ou pasta para obter uma visão geral de suas atividades na próxima semana, mês e além.

Use o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp para visualizar calendários personalizados em vários canais

Método 2: A técnica Pomodoro

A técnica Pomodoro adota uma abordagem abreviada para o bloqueio de tempo. Os princípios básicos dessa técnica envolvem a definição de um cronômetro de 20 a 25 minutos para trabalhar sem interrupções em uma única tarefa. Quando o cronômetro acaba, você é recompensado com uma pausa mental de cinco minutos para evitar o esgotamento!

Essa não é apenas uma maneira eficaz de programar seu tempo - é um lembrete para fazer pausas frequentes! Os vários recursos de controle de tempo do ClickUp do ClickUp podem ajudar você a tirar essa dica de produtividade do papel com cronômetros integrados para supervisionar o tempo gasto em tarefas específicas, estimativas de tempo para prever seu dia, e uma abrangente Extensão do Chrome para contabilizar o tempo que você passou em outras janelas do navegador. ⏱️

Método 3: A regra 80/20

Também chamada de Princípio de Pareto, a regra 80/20 pressupõe que 80% dos resultados de qualquer tarefa virão de apenas 20% do esforço necessário. Ao definir como são esses 20%, você pode maximizar sua produtividade delegando, minimizando ou até mesmo eliminando os outros 80%. Isso deixa um ambiente livre para atividades com maior impacto em seu dia.

Método 4: Matriz de Eisenhower Criada por Dwight Eisenhower e famosa pelo livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, a Matriz de Eisenhower categoriza as tarefas por seu nível de importância e relevância para determinar como você deve passar o dia.

Organize suas ideias e crie um plano de ação usando o Eisenhower Matrix Template do ClickUp

Este diagrama de matriz 2×2 é composto de quatro quadrantes:

O quadrante um representa as tarefas a serem planejadas para o futuro

representa as tarefas a serem planejadas para o futuro O quadrante dois representa suas tarefas de prioridade máxima

representa suas tarefas de prioridade máxima O quadrante três representa as tarefas a serem eliminadas de sua lista

representa as tarefas a serem eliminadas de sua lista O quadrante quatro representa sua oportunidade de delegar tarefas a outras pessoas

No entanto, não é necessário criar sua matriz do zero! A matriz Modelo de matriz Eisenhower do ClickUp aplica automaticamente um diagrama formatado em seu quadro branco digital. Isso isola suas tarefas importantes em pouco tempo.

Vincule as tarefas diretamente a cada quadrante para facilitar o acesso, adicione Doc ou Web Cards para justificar suas escolhas e, em seguida, compartilhe facilmente o diagrama com a equipe. Quando você se der conta, todos terão visibilidade dos itens urgentes da lista de tarefas de um projeto.

E se estiver procurando uma ajuda extra para estabelecer seu novo processo de gerenciamento de tempo, comece com um_ **modelo de controle de tempo !

6. Crie uma estrutura personalizada que se alinhe com seus hábitos de trabalho

Dizem que "a comparação é o ladrão da alegria", e seu pico de produtividade segue o mesmo princípio! Em vez de navegar em sua lista de tarefas a partir da estrutura de outra pessoa, crie a sua própria! Personalizar sua agenda diária e seus processos pessoais é um dos segredos mais bem guardados que as pessoas produtivas usam para se manterem eficientes.

Visualize suas tarefas com mais de 15 visualizações no ClickUp, incluindo List, Board e Calendar

Procure recursos como várias visualizações de projeto em sua plataforma de produtividade para visualizar suas tarefas e seu progresso de maneiras de alto nível que façam sentido para você. Seja em uma lista interativa, Quadro Kanban , Gráfico de Gantt ou calendário, há praticamente uma infinidade de métodos para organizar suas atividades e assumir o controle de seu tempo.

7. Aproveite a IA generativa para concluir tarefas

Ouça-nos... 🙏🏻

A IA não está aqui para substituí-lo, mas para aumentar a produtividade e tornar sua vida profissional muito mais fácil!

O avanço da Ferramentas de IA não está diminuindo a velocidade tão cedo e, se você não pode vencê-los, junte-se a eles! Nesse caso, você não vai se arrepender.

É provável que seus aplicativos de produtividade favoritos já tenham adotado a IA como está. Talvez você tenha notado isso na última vez em que editou o meio-fio de uma foto ou o usou para gerar um relatório de vendas. De qualquer forma, a IA é o seu assistente virtual completo para ajudar as pessoas produtivas a trabalhar mais rapidamente.

Ferramentas como IA do ClickUp são fáceis de amar, com centenas de prompts intuitivos e baseados em pesquisas para qualquer função e caso de uso. Resuma anotações de reuniões, escreva e-mails promocionais, encontre tópicos de blog orientados por SEO, crie esboços de apresentações e muito mais. Além disso, com recursos para personalizar, formatar, editar e aprimorar sua redação, você nunca mais vai olhar para trás!

8. Faça um planejamento e crie listas de tarefas

Deixar de planejar é planejar o fracasso! Não importa o quão pequeno seu projeto ou tarefa possa parecer.

Criar um plano plano de produtividade para seu dia de trabalho é o primeiro passo para priorização de tarefas e alocando seu tempo no nível básico. Ao planejar com antecedência, você pode antecipar gargalos, atrasos ou desafios que possam prejudicar seu progresso. Isso também lhe dá a oportunidade de reservar tempo extra para atividades maiores antes que seja tarde demais!

Você não precisa criar roteiros detalhados para cada dia, mas definindo metas de produtividade garantirão que você esteja alinhado com os objetivos imediatos da sua equipe e com a visão de longo prazo da organização.

Planeje, acompanhe e organize suas tarefas usando o modelo de plano de ação do ClickUp

Ter um plano de ação em vigor o incentiva a dar um passo mental para trás em relação à sua carga de trabalho. Isso permite distribuir sua energia de forma mais eficiente e, em última análise, evitará que você se sinta sobrecarregado ou estressado.

Recursos como o Modelo de plano de ação do ClickUp pode até ser copiado e reutilizado toda semana para fazer um inventário das tarefas importantes que estão em andamento, em andamento ou concluídas.

9. Programe intervalos para fazer uma pausa e refletir

O filósofo John Dewey disse certa vez: "Não aprendemos com a experiência, aprendemos refletindo sobre a experiência."

Isso significa que é tão importante olhar para trás quanto planejar o futuro - tão importante que uma pesquisa descobriu que os funcionários que passavam 15 minutos refletindo sobre o dia eram 23% mais produtivos no trabalho do que aqueles que não o fizeram em um período de 10 dias.

Aprender com seus sucessos e erros o manterá sempre em uma trajetória ascendente com sua produtividade. Contratempos e desafios acontecerão de qualquer maneira, mas as pessoas altamente produtivas verão cada atraso como uma oportunidade de crescimento e evitarão cometer os mesmos erros duas vezes.

Use este modelo de quadro branco do ClickUp para gerenciar e colaborar melhor em suas retrospectivas ágeis

Em um nível pessoal, você pode reservar um tempo no final de cada dia ou no início da semana para refletir sobre quais hacks de produtividade funcionaram e quais não funcionaram. Você pode fazer isso em particular, encontrando um lugar tranquilo em casa ou no escritório para fazer uma retrospectiva de sua eficiência. Mas, assim como encontrar a estratégia perfeita de brainstorming, há várias práticas simples para uma autorreflexão significativa que você pode usar e revisitar semana após semana.

Algumas das melhores práticas de autorreflexão incluem:

Escrever seus pensamentos no papel ou em um aplicativo de anotações digitais para capturar detalhes e processar seus pensamentos

Gráficos de iniciar, parar e continuar para analisar seus comportamentos de trabalho e ajustar sua estratégia conforme necessário. Pense nisso como seu próprioreunião de retrospectiva para comemorar suas vitórias e identificar áreas de melhoria

Realize umaanálise SWOT pessoal para identificar seus maiores pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças à sua eficiência

E, é claro, nunca subestime o poder do bom e velho registro em diário!

10. Desconecte-se de suas distrações e faça uma pausa

Por último, mas não menos importante, lembre-se de se desconectar da tela e fazer pausas regulares! Ser intencional com seu tempo de descanso terá um impacto extremamente positivo em sua produtividade no trabalho.

Para abordar seu trabalho com uma nova perspectiva, estimule diferentes partes de sua mente ou simplesmente veja como se sente depois de movimentar seu corpo por alguns minutos. Sério, você já se levantou da cadeira do escritório hoje?

Preencher seu tempo ocioso com mídias sociais ou com seu serviço de streaming favorito pode ser tentador, mas só levará a uma gratificação de curta duração. Em vez de assistir à sua telenovela favorita durante o almoço, tente redirecionar esse tempo para dar uma breve volta no quarteirão com um podcast, jogar a bola para seu cachorro ou tentar fazer uma meditação de cinco minutos.

Configure facilmente lembretes com o comando "R" do ClickUp

Especialmente se você for uma pessoa que frequentemente se esquece de se afastar da sua mesa até as 17 horas, programe intervalos definindo um horário diário para a pausa Lembrete no ClickUp para redefinir mentalmente!

Dê o pontapé inicial em sua produtividade no trabalho

Se você deseja fazer mudanças positivas e de longo prazo em sua hábitos de trabalho ao aumentar a produtividade, então eliminar suas distrações simplesmente não é suficiente para manter o foco.

Além disso, nem todas as estratégias de produtividade terão o mesmo impacto sobre as pessoas produtivas nas equipes ou entre colegas! É preciso tempo, tentativa e erro e reflexão cuidadosa para identificar as dicas certas para você. Sem mencionar que não há limites para sua produtividade sem a ajuda de um software específico para acompanhar seu progresso!

O ClickUp é a única plataforma de produtividade poderosa o suficiente para reunir todo o seu trabalho entre aplicativos em um único espaço de trabalho colaborativo. Seu rico conjunto de ferramentas incorporadas ajuda você a assumir o controle da sua produtividade com recursos para desenvolver suas melhores ideias, monitorar sua lista de tarefas, personalizar processos, automatizar o trabalho de rotina e muito mais.

E o ClickUp pode fazer tudo isso sem nenhum custo! Acesse toneladas de recursos de produtividade, uma vasta Biblioteca de modelos e mais 1.000 integrações quando você se inscrever no ClickUp hoje .