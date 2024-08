10 melhores ferramentas de IA para gerenciamento de projetos em 2024

Cansado de fazer malabarismos com tarefas intermináveis, acompanhar prazos e tentar manter sua equipe na mesma página? Não tenha medo - a inteligência artificial (IA) está aqui!

As ferramentas de IA tomaram o software de gerenciamento de projetos mundo. Eles tornam mais fácil do que nunca gerenciar seus projetos de forma rápida e eficiente.

Diga adeus à dor de cabeça das tediosas tarefas administrativas e diga olá para ter mais tempo para as coisas divertidas, como a união da equipe e o happy hour. Aqui está o seu guia com as 10 melhores ferramentas de IA para gerenciamento de projetos que o ajudarão a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil.

O que é software de gerenciamento de projetos com IA?

O software de gerenciamento de projetos com IA é um tipo de aplicativo que utiliza inteligência artificial e tecnologias de aprendizado de máquina para auxiliar no planejamento, na organização e na execução de projetos. Essas ferramentas podem automatizar tarefas repetitivas, analisar dados para tomar decisões informadas e melhorar a eficiência geral dos processos de gerenciamento de projetos.

O que você deve procurar em uma ferramenta de gerenciamento de projetos com IA?

Antes de mergulhar no mundo da IA ferramentas de gerenciamento de projetos e começar a deslizar para a esquerda e para a direita como se estivesse em um aplicativo de namoro, você precisa saber o que está procurando.

Não se preocupe - nós temos o que você precisa. Veja o que procurar ao escolher a IA para o gerenciamento de projetos:

Inteligência: Procure ferramentas que usem aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para ajudar a automatizar tarefas, analisar dados e tomar decisões mais inteligentes

Procure ferramentas que usem aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para ajudar a automatizar tarefas, analisar dados e tomar decisões mais inteligentes Facilidade de uso: Um gerente de projeto não tem tempo para uma ferramenta difícil de usar. Procure opções com interfaces de usuário intuitivas que não exijam um Ph.D. em ciência da computação para serem compreendidas

Um gerente de projeto não tem tempo para uma ferramenta difícil de usar. Procure opções com interfaces de usuário intuitivas que não exijam um Ph.D. em ciência da computação para serem compreendidas Flexibilidade: Você precisa de um sistema de IA que possa se adaptar a projetos de todas as formas e tamanhos. Procure opções de personalização que se integrem a outras ferramentas que você já está usando e que utilizem técnicas eficientes de aprendizado de máquina 🛠️

Você precisa de um sistema de IA que possa se adaptar a projetos de todas as formas e tamanhos. Procure opções de personalização que se integrem a outras ferramentas que você já está usando e que utilizem técnicas eficientes de aprendizado de máquina Colaboração: O processo de gerenciamento de projetos é um esporte de equipe, portanto, você precisa de uma ferramenta que promova a colaboração. Procure uma solução de IA com comunicação acessível, delegação de tarefas e compartilhamento de documentos

As 10 melhores ferramentas de gerenciamento de projetos com IA para 2024

Chegou a hora de encontrar a combinação perfeita, e esses 10 softwares de gerenciamento de projetos com IA vão surpreendê-lo. Prepare-se para deslizar para a direita nessa IA ferramenta de gerenciamento de projetos e se apaixonar (por seu trabalho, é claro). 👀

1. ClickUp - Os usuários dizem que o ClickUp é a melhor ferramenta geral de gerenciamento de projetos de IA

O ClickUp Brain permite otimizar seu fluxo de trabalho e automatizar tarefas para uma experiência nômade tranquila

Ora, ora, ora, vejam quem ficou com o primeiro lugar: é o Cérebro ClickUp . Você provavelmente já esperava por essa, mas não somos os únicos que acham que o ClickUp é um dos melhores ferramentas de produtividade sempre.

Somente este ano, o ClickUp foi nomeado o Produto de gerenciamento de projetos nº 1 e Produto nº 1 de colaboração e produtividade por G2. 🙌✨

É também o único assistente com tecnologia de IA explicitamente adaptado à sua função. É como ter um gênio do software de gerenciamento de projetos pessoal para ajudá-lo a fazer as coisas mais rapidamente.

Precisa resumir anotações da reunião ou atualizações de projetos em segundos? Pronto. Deseja gerar itens de ação e insights de documentos e tarefas? Não tem problema.

Com cabeçalhos pré-estruturados, tabelas e muito mais, a tecnologia de IA do ClickUp garantirá que os gerentes de projeto tenham um conteúdo perfeitamente formatado.

Automatize resumos de projetos e atualizações de progresso com o AI Project Manager™ do ClickUp Brain

O ClickUp Brain oferece a você um Gerenciador de Projetos de IA que pode servir como seu assistente virtual, ajudando-o a:

Prever dados do projeto

Melhorar a tomada de decisões

Realizar estimativas de custo do projeto

Otimizar a alocação de recursos

Prever as necessidades de capacidade

Simplificargerenciamento de equipes* Monitore os riscos potenciais em tempo real

Em uma tarefa do ClickUp, crie e organize facilmente listas de verificação detalhadas com grupos de itens de tarefas que podem até ser atribuídos a outros usuários

Já mencionamos as integrações do ClickUp? Ele tem mais de 1.000 integrações sem custo adicional, incluindo Slack, Asana, GitHub, Trello, Harvest, Microsoft Teams e muitas outras.

Melhores recursos do ClickUp

Trabalhe de forma mais inteligente com mais de 100 ferramentas de IA otimizadas para cada função e caso de uso

Acesso a prompts totalmente modelados que você pode personalizar com informações como criatividade e tom

Aprimore sua redação com a nova barra de ferramentas de IA do ClickUp

Gerar texto e cópia para qualquer tópico se você estiver escrevendo um relatório para as partes interessadas, uma nota para os membros da equipe, uma atualização de mídia social ou uma postagem de blog sobre gerenciamento de riscos

Gere itens de ação, forneça recapitulações instantâneas, resuma o conteúdo e extraia as próximas etapas e marcos do texto com o ClickUpFerramentas de IA* Automatize o agendamento de novos projetos, o gerenciamento de novos projetos, a criação de tarefas, linhas do tempo, planilhas, controle de tempo, roteiros e muito mais

O plano Free Forever inclui a maioria dos recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A IA do ClickUp não está incluída no plano Free Forever (o acesso limitado à avaliação gratuita estará disponível em breve)

Com tantos recursos, alguns usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado (que pode ser resolvida comdemonstrações gratuitas e treinamento)

Preços do ClickUp

Plano Forever gratuito: Gratuito

Gratuito Plano Ilimitado: US$ 7 por mês por membro

US$ 7 por mês por membro Plano Empresarial: $12 por mês por membro

$12 por mês por membro Plano Empresarial: Preços personalizados disponíveis

Preços personalizados disponíveis o ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Process.st - Os usuários dizem que essa ferramenta simplifica as operações

Via Process.stProcess.st ou Process Street, é um arquivo gerenciamento de processos ferramenta projetada para gerenciar fluxos de trabalho e otimizar operações. Ela apresenta Tecnologia alimentada por ChatGPT que automatiza as tarefas do projeto e aumenta a eficiência.

Esse processo moderno e gerenciamento de tarefas a ferramenta de gerenciamento de tarefas tem tudo a ver com trabalho em equipe. Ela foi criada para acompanhar projetos, gerenciar entregas, automatizar check-ins, melhorar a análise de dados e lidar com outras tarefas repetitivas. Em termos de software de gerenciamento de projetos, o Process Street também tem dezenas de integrações, incluindo Slack, Zapier e Trello.

Melhores recursos do Process.st

Crie fluxos de trabalho com tarefas, campos de formulário, datas de vencimento, atribuições e muito mais em segundos

Geração de SOPs e documentos de política (como umguia de integração de funcionários) em qualquer idioma ou tom, com conteúdo projetado especificamente para seu setor

Automatize a criação de tarefas (com conteúdo e formulários) para facilitar a conclusão dos fluxos de trabalho

Crie e documente processos com uma interface de arrastar e soltar que permite adicionar etapas, condições e campos de formulário

Colabore com atribuições de tarefas, comentários e anexos de arquivos em tempo real

limitações do #### Process.st

Não disponível para uso no momento - é necessário aguardar a lista de espera

Algumas análises mencionam problemas na integração do Process.st com suas plataformas de CRM

Não há plano gratuito para suas ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do Process.st

Startup : $100/mês

$100/mês Pro: $415/mês

$415/mês Enterprise: $1.660/mês

Process.st avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 350 avaliações)

4,6/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

3. Project Planner - Os usuários dizem que essa ferramenta ajuda no gerenciamento de custos

Via Planejador de projetos O Project Planner é um software de gerenciamento de projetos baseado em nuvem que ajuda os usuários com gerenciamento de custos, agendamento de projetos, relatórios de desempenho de trabalho e comunicação em tempo real.

Com o recente lançamento do PAI, uma solução de software de gerenciamento de projetos com tecnologia de IA, o Project Planner expandiu sua funcionalidade. O PAI permite automação do fluxo de trabalho para criação de tarefas e documentos para facilitar a colaboração em equipe.

A plataforma foi projetada para manter todos os membros da equipe, partes interessadas e gerentes de projeto atualizados sobre o andamento do projeto em cada etapa.

melhores recursos do #### Project Planner

Elabore propostas de projeto rápidas com assistência de IA

Acesserelatórios de status do projeto e insights de dados de desempenho

Os gerentes de projeto podem usar a IA para automatizaralocação de recursos e a atribuição de tarefas

Comunique-se com os membros da equipe em tempo real para colaboração e solução de problemas eficientes

Gerencie os custos e as despesas do projeto, acompanhando os gastos e orçando os custos futuros

Dê à sua equipe a visibilidade de que ela precisa para permitir uma melhor tomada de decisões e taxas de sucesso do projeto

período de teste gratuito de 14 dias antes da inscrição

Limitações do Project Planner

Falta de integração com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Informações limitadas disponíveis devido à falta de revisões

Não há plano gratuito

Project Planner preços

Mensal: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Anual: US$ 60/ano por usuário

Project Planner classificações e críticas

G2: N/A (0 avaliações)

N/A (0 avaliações) Capterra: N/A (0 avaliações)

4. Project Insight - Os usuários dizem que essa ferramenta é boa para gerar relatórios

via Visão do projeto O Project Insight (PI) é um software de gerenciamento de projetos e portfólios que permite às organizações agregar e gerar relatórios sobre seus projetos com mais eficiência. Com ferramentas e recursos de gerenciamento de projetos com tecnologia de IA, o PI permite que sua equipe acesse o rastreamento de projetos, o gerenciamento de recursos e o rastreamento de orçamentos. As ferramentas de gerenciamento de projetos com tecnologia de IA automatizam tarefas repetitivas e otimizam a alocação de recursos.

Embora o PI não priorize a integração, ele oferece integração com ferramentas populares como Trello, Slack, Jira Software e Zendesk, facilitando a colaboração mais eficiente das equipes e dos gerentes de projeto.

Melhores recursos do Project Insight

O controle de tempo permite que os gerentes de projeto insiram o tempo usando a grade de entrada de tempo da plataforma, qualquer tarefa ou o aplicativo

Padronize seus processos eeconomizar tempo criando solicitações de projeto simples e encaminhando solicitações de projeto para aprovação

Conecte tarefas para um agendamento inteligente de projetos - quando uma tarefa anterior é reprogramada, as demais tarefas conectadas são ajustadas automaticamente

Rastrear problemas e centralizá-los emprojetos e tarefas para obter melhores relatórios organizacionais

teste gratuito de 14 dias

Limitações do Project Insight

Algumas avaliações mencionam a falta de alterações automáticas de status com base no fluxo de tarefas

Alguns usuários relatam dificuldade em controlar o tempo e as horas no aplicativo móvel

Não há plano gratuito com suas ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do Project Insight

Gratuito

Pro: US$ 9/mês para empresas de pequeno e médio porte

US$ 9/mês para empresas de pequeno e médio porte Business: $19/mês para várias equipes

$19/mês para várias equipes Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

Project Insight classificações e comentários

G2: 3,5/5 (mais de 10 avaliações)

3,5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

5. Wrike - Os usuários dizem que esta ferramenta é a melhor para empresas

Via WrikeWrike é uma das principais ferramentas de gerenciamento de projetos e recursos empresariais que simplifica o planejamento do fluxo de trabalho, a alocação de recursos, a visualização de dados e a colaboração da equipe. Com sua recente integração de IA, o Wrike aprimorou seus recursos de gerenciamento de projetos, redação de posts em blogs e muito mais.

Ele também oferece uma variedade de ferramentas de gerenciamento de projetos que abrangem itens como planejamento de recursos, gráficos de Gantt e controle de tempo, gerenciamento de carga de trabalho e relatórios de desempenho. Além disso, ele se integra a mais de 400 ferramentas para facilitar a vida de todo tipo de gerente de projeto.

O Wrike oferece recursos flexíveis de gerenciamento de tarefas e colaboração que se adaptam às necessidades de uma equipe e de um projeto. Essa adaptabilidade e versatilidade fazem dele um opção de gerenciamento de projetos para startups e empresas estabelecidas.

Melhores recursos do Wrike

Otimize seu fluxo de trabalho com recursos de gerenciamento de tarefas assistidos por IA, incluindo atribuição de tarefas eferramentas de planejamento de projetos* Facilite a criação e a atribuição de tarefas com o painel do Wrike, que permite aos gerentes de projeto personalizar datas de vencimento, priorização, listas de tarefas, dependências, tarefas recorrentes e muito mais

Use o monitoramento de projetos para obter uma visão geral do andamento do projeto

Mantenha-se atualizado com alterações de status e notificações em tempo real para cada projeto

Monitoramentometas de gerenciamento de projetos e o progresso em um relance

teste gratuito de 14 dias

Limitações do Wrike

Algumas avaliações relatam problemas com o atendimento ao cliente e a desativação da conta sem aviso

Alguns usuários consideram a interface confusa e sem recursos intuitivos

Não há plano gratuito para suas ferramentas de gerenciamento de projetos (confira estas alternativas ao Wrike)

Preços do Wrike

Equipe: US$ 9,80/mês por usuário

US$ 9,80/mês por usuário Empresa: US$ 24,80/mês por usuário

US$ 24,80/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Pinnacle: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 2.000 avaliações)

6. Notion - Os usuários dizem que essa ferramenta é fácil de usar

Via NoçãoNoção é uma ferramenta de espaço de trabalho tudo em um que aproveita o poder das ferramentas de gerenciamento de projetos de IA. Crie e compartilhe documentos, gerencie tarefas, faça anotações e organize fluxos de trabalho em um único painel conectado. Recursos de IA do Notion permitem que você simplifique os fluxos de trabalho e otimize os processos de gerenciamento de projetos. Por exemplo, você pode usar seu gerenciamento de tarefas com IA para priorizar tarefas com base em sua urgência e importância, enquanto novas tarefas são geradas automaticamente quando as anteriores são concluídas.

A edição aprimorada por IA do Notion também pode melhorar sua redação, fornecendo sugestões automáticas de gramática e estilo.

Melhores recursos do Notion

Comunicação e colaboração em tempo real entre os membros da equipe em qualquer lugar do mundo

Gerencie seusbase de conhecimento e facilite a localização rápida das informações de que você precisa com itens de ação, conclusões e resumos

Use a IA para automatizar tarefas repetitivas, como o envio de notificações ou a atualização de status de projetos

Receba recomendações geradas por IA com base em seus padrões de uso

Use o AskNotion para criar umChatbot semelhante ao ChatGPT treinado em suas páginas específicas do Notion (bem como no enorme conjunto de dados do Notion)

Plano gratuito disponível

Limitações do Notion

Algumas avaliações mencionam falhas que resultam em perda de conteúdo

O Notion AI reescreve o texto, mas não o gera a partir do zero - ele requer informações antes de fornecer um resultado gerado por AI

Não é a opção mais ideal para gerentes de projeto que precisam monitorar vários projetos ou tarefas de gerenciamento de projetos (confira estas alternativas ao Notion)

Preços do Notion

Gratuito

Plus: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Business: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Notion classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

Check out these_ **Alternativas ao Notion AI !

7. Basecamp - Os usuários dizem que essa ferramenta é boa para equipes pequenas

Via BasecampBasecamp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que está em cena há mais de duas décadas e recentemente começou a incorporar o gerenciamento de projetos com IA em sua plataforma para gerenciar projetos com mais eficiência.

De ferramentas de gerenciamento de tarefas e colaboração a relatórios e gerenciamento de recursos, o Basecamp usa vários recursos alimentados por IA para ajudar empresas de qualquer tamanho a gerenciar seus projetos.

No lado negativo, a interface do Basecamp mostra sua idade, mesmo com a nova atualização do software de gerenciamento de projetos com IA. Inicialmente projetada como uma lista de tarefas, ela ainda carece de recursos padrão encontrados na maioria das ferramentas modernas.

Melhores recursos do Basecamp

Bate-papo em tempo real, alertas, notificações, compartilhamento de arquivos, discussões, fóruns e acesso móvel

A ferramenta "Card Table" da plataforma, semelhante ao Kanban, mantém os projetos sob controle

Integração com várias ferramentas de fluxo de trabalho, incluindo Jira, Trello, Asana, Zendesk, Wrike e GitHub

Permita que todos os membros da equipe vejam e participem de projetos selecionados

Use a IA para automatizar tarefas recorrentes e economizar tempo

teste gratuito de 30 dias

Limitações do Basecamp

Alguns clientes relatam dificuldades com a colaboração devido à falta de recursos em diferentes níveis e versões

Não há opção de adicionar subtarefas às tarefas principais

Não há versão gratuita

Preços do Basecamp

Basecamp: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Basecamp Pro Ilimitado: $299/mês

Avaliações e resenhas do Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,1/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 10.000 avaliações)

8. Kintone - Os usuários dizem que essa ferramenta é boa para desenvolvimento com pouco código

via Kintone A Kintone é uma plataforma personalizável baseada na nuvem que permite gerenciar as tarefas, a comunicação e os dados da sua equipe a partir de um local central. É essencialmente um ambiente de desenvolvimento com pouco código para criar aplicativos e fluxos de trabalho comerciais personalizados.

Embora não seja principalmente uma plataforma de IA, ela oferece alguns recursos relacionados à IA para ajudar os usuários a automatizar e simplificar várias tarefas. Por exemplo, ele funcionará como um construtor de aplicativos visuais para converter planilhas estáticas em bancos de dados dinâmicos e personalizados - sem conhecimento de codificação .

O Kintone AI permite que os usuários criem fluxos de trabalho, bancos de dados e aplicativos para automatizar os processos de negócios. Escolha entre vários aplicativos pré-criados que atendem a vários casos de uso, incluindo gerenciamento de projetos, CRM, gerenciamento de inventário e muito mais.

Melhores recursos da Kintone

Encontre rapidamente as informações de que precisa com filtragem inteligente usando algoritmos de aprendizado de máquina que categorizam automaticamente os dados com base em critérios específicos

Fique por dentro de tarefas e prazos importantes com notificações inteligentes sem precisar monitorar constantemente seus aplicativos

Identificar padrões e tendências para tomar decisões mais informadas usando o recurso de análise preditiva da Kintone

Simplifique a experiência do usuário para usuários não técnicos com recursos de processamento de linguagem natural (NLP)

Automatize as interações de atendimento ao cliente usando IA para economizar tempo e recursos

teste gratuito de 30 dias

Limitações da Kintone

Alguns usuários relatam limitações quanto à personalização de seus aplicativos

Ele pode não se integrar facilmente a outros sistemas ou aplicativos

Não há plano gratuito

Preços da Kintone

Plano padrão: US$ 24/mês por usuário (mínimo de 5 usuários)

Avaliações e resenhas da Kintone

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

9. Forecast - Os usuários dizem que essa ferramenta é boa para alocação de recursos

via Previsão A Forecast é uma plataforma de desempenho financeiro e gerenciamento de projetos baseada em nuvem que usa IA para ajudar as empresas a planejar, acompanhar e gerenciar seus projetos.

Ele abrange alocação de recursos, agendamento, faturamento, rastreamento de tempo, planejamento de projetos, análise preditiva e inteligência de negócios. Ela também tem um recurso de orçamento inteligente para ajudar a gerenciar os orçamentos de projetos.

Os recursos de IA do Forecast são projetados para ajudar as empresas a planejar e gerenciar seus projetos, melhorar os resultados do projeto e reduzir os riscos gerais.

Melhores recursos do Forecast

Aloque recursos de forma mais eficaz e faça melhor uso do tempo da sua equipe com algoritmos de alocação de recursos

Evite conflitos de agendamento e garanta que todas as tarefas sejam concluídas no prazo com o agendamento assistido por IA

Use a análise preditiva para tomar decisões informadas sobre planejamento e gerenciamento de projetos

Ajude suas equipes a se destacarem com controle de tempo, gerenciamento de projetos eaplicativos de agendamento* Demonstração do produto disponível

Limitações da previsão

Algumas avaliações relatam problemas ao usar a plataforma móvel do Forecast, incluindo problemas de exibição e desaparecimento de dados

Os usuários relataram dificuldades com o processo de cancelamento

Os preços são um pouco altos para a maioria das pequenas empresas, startups ou gerentes de projeto individuais

Não há versão gratuita

Preços do Forecast

Lite: $29/mês por usuário (mínimo de 20 usuários)

$29/mês por usuário (mínimo de 20 usuários) Pro: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Plus: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Forecast

G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

4,2/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

10. Hive - Os usuários dizem que essa ferramenta é boa para agendamento de projetos

via ColmeiaColmeia é uma plataforma de gerenciamento de projetos baseada na nuvem, criada para tornar as equipes de projeto mais eficientes com recursos alimentados por IA que automatizam tarefas e simplificam os fluxos de trabalho.

Por exemplo, Tecnologia de IA do Hive pode ajudar na programação de projetos, alocação de recursos e priorização de tarefas. Ela também pode ajudar os gerentes de projeto ou as equipes a identificar possíveis riscos e problemas para se manterem à frente do jogo.

Recursos como layouts flexíveis de projetos, compartilhamento de arquivos e mensagens de grupo conectam todos os aspectos do seu trabalho. O Hive também tem integrações com várias ferramentas, incluindo Slack, Zoom e Google Drive.

Melhores recursos do Hive

Usar aplicativos pré-construídosmodelos de gerenciamento de projetos para vários tipos de projetos e personalize-os com base nos requisitos da equipe

Automatize tarefas repetitivas para aumentar a produtividade e economizar tempo

Comunique-se e colabore em tempo real com o bate-papo da equipe, comentários e @menções

Os gerentes de projeto podem monitorar o andamento do projeto e identificar problemas comrastreamento de projetos e relatórios

Opção gratuita para sempre

Limitações do Hive

Algumas avaliações mencionam problemas com o bate-papo, incluindo notificações, mensagens e imagens ausentes

Falta de alterações universais em massa (por exemplo, não é possível reatribuir todas as tarefas de um membro da equipe para outro)

Preços do Hive

Gratuito para sempre

Iniciante: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Equipes: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Hive classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Bônus: Ferramentas de IA para equipes de produtos!

Benefícios das ferramentas de IA para gerenciamento de projetos

A incorporação da IA no gerenciamento de projetos não apenas simplifica as operações, mas também impulsiona as equipes para resultados de projetos mais inovadores, produtivos e bem-sucedidos. Aqui estão alguns dos principais benefícios do uso de ferramentas de PM com IA:

Eficiência aprimorada: Automatize tarefas rotineiras e repetitivas, liberando os gerentes de projeto e as equipes para se concentrarem em atividades mais estratégicas.

Automatize tarefas rotineiras e repetitivas, liberando os gerentes de projeto e as equipes para se concentrarem em atividades mais estratégicas. Precisão aprimorada: Os algoritmos de IA minimizam os erros humanos, fornecendo previsões e análises precisas, o que leva a uma melhor tomada de decisões.

Os algoritmos de IA minimizam os erros humanos, fornecendo previsões e análises precisas, o que leva a uma melhor tomada de decisões. **Análise preditiva: aproveite os dados históricos para prever os resultados do projeto, identificar riscos potenciais e elaborar estratégias proativas.

Alocação otimizada de recursos: A IA ajuda na distribuição inteligente de tarefas entre os membros da equipe com base em suas habilidades, disponibilidade e carga de trabalho, garantindo uma contribuição equilibrada.

A IA ajuda na distribuição inteligente de tarefas entre os membros da equipe com base em suas habilidades, disponibilidade e carga de trabalho, garantindo uma contribuição equilibrada. Gerenciamento de tempo: Os recursos dinâmicos de agendamento e controle de tempo permitem o planejamento e o controle meticulosos dos cronogramas do projeto, promovendo a entrega no prazo.

Os recursos dinâmicos de agendamento e controle de tempo permitem o planejamento e o controle meticulosos dos cronogramas do projeto, promovendo a entrega no prazo. Colaboração em tempo real: Melhore a coordenação e a comunicação da equipe com ferramentas que se adaptam e respondem em tempo real às mudanças no projeto.

Melhore a coordenação e a comunicação da equipe com ferramentas que se adaptam e respondem em tempo real às mudanças no projeto. Decisões orientadas por dados: O acesso a relatórios analíticos e painéis detalhados capacita a gerência com insights acionáveis para a tomada de decisões estratégicas.

Comece a capacitar os gerentes de projeto com a tecnologia de IA

Aqui está. As 10 principais ferramentas de IA para gerenciamento de projetos em 2024. Com essas ferramentas, não há limites para o que você ou seus gerentes de projeto podem alcançar. 🏆

A IA para gerenciamento de projetos oferece soluções inovadoras para ajudá-lo a simplificar os processos, melhorar a produtividade e atingir suas metas. Da análise preditiva ao processamento de linguagem natural, essas ferramentas transformam a forma como trabalhamos e nos ajudam a obter melhores resultados. Portanto, vá em frente e conquiste - o futuro é brilhante com a IA do nosso lado🌻

Comece sua jornada hoje mesmo com Cérebro ClickUp !