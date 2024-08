10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para startups em 2024

Você está procurando por software de gerenciamento de projetos que possa ajudar sua pequena startup a se manter organizada, produtiva e no caminho certo?

Se sim, você está com sorte!

Neste artigo, daremos uma olhada nos 10 melhores ferramentas de gerenciamento de projetos e automação do fluxo de trabalho ferramentas para startups em 2024.

Se você está apenas começando ou procurando uma ferramenta para ajudar a dimensionar seu inicialização você certamente encontrará um que lhe agrade na lista abaixo! 🎉

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de projetos para startups?

A escolha de um software de gerenciamento de projetos versátil e poderoso é uma das principais melhores ferramentas para startups para obter primeiro.

Vamos nos aprofundar nos principais recursos a serem observados ao procurar a solução perfeita de gerenciamento de projetos.

Vibração amigável: Procure uma ferramenta de gerenciamento de projetos que seja tão amigável quanto a sua equipe. Procure uma interface que seja fácil de navegar, facilitando a entrada de todos sem que se percam em um labirinto digital

A colaboração é o molho secreto do sucesso de uma startup. Encontrar o software de gerenciamento de projetos certo para startups, que promova o trabalho em equipe contínuo, faz toda a diferença. Recursos como bate-papo, compartilhamento de arquivos, atribuições de tarefas ecolaboração em tempo real são muito úteis

A colaboração é o molho secreto do sucesso de uma startup. Encontrar o software de gerenciamento de projetos certo para startups, que promova o trabalho em equipe contínuo, faz toda a diferença. Recursos como bate-papo, compartilhamento de arquivos, atribuições de tarefas ecolaboração em tempo real são muito úteis Gerenciamento de projetos de forma divertida: O gerenciamento de tarefas e projetos deve ser uma alegria, não uma dor de cabeça. Procure uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permita criar, atribuir e monitorar tarefas como um profissional. Imagine quadros Kanban coloridos, gráficos de Gantt sofisticados e fluxos de trabalho personalizáveis que mantêm seus projetos no ponto

O gerenciamento de tarefas e projetos deve ser uma alegria, não uma dor de cabeça. Procure uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permita criar, atribuir e monitorar tarefas como um profissional. Imagine quadros Kanban coloridos, gráficos de Gantt sofisticados e fluxos de trabalho personalizáveis que mantêm seus projetos no ponto

À medida que sua startup floresce, seu software de gerenciamento de projetos deve crescer com você. Fique atento às plataformas que recebem de braços abertos as equipes pequenas. Além disso, reserve um tempo para verificar se o software de gerenciamento de projetos escolhido permite que sua equipe cresça sem esforço

Procure umgerenciamento de tarefas que funcione bem com sua plataforma deCRM para startupsferramentas de comunicação e programas de gerenciamento de documentos. Quando tudo está bem sincronizado, é quando a mágica acontece

Libere o poder dos dados! Escolha um programa que forneça relatórios, métricas e percepções interessantes. Com os dados do seu lado, você tomará decisões mais inteligentes e ajustará a jornada da sua startup. Modelos práticos: Os modelos ajudam os processos a se moverem mais rapidamente. Isso significa mais tempo livre para você e os outros membros da equipe no final do dia. 🏖️

Algumas plataformas de gerenciamento de projetos e de tarefas fornecem modelos para você. Enquanto as estiver verificando, não deixe de procurar modelos de planos de comunicação para ajudar a delinear seu estratégias de projeto e objetivos.

Ao manter essas dicas em mente, você encontrará um software de colaboração em equipe e de gerenciamento de projetos que se encaixa na personalidade e nas necessidades da sua startup.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para startups a serem usados em 2024

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos tudo-em-um que permite executar todos os aspectos do seu trabalho com mais eficiência.

Desde a colaboração da equipe até gerenciamento de fluxo de trabalho e controle de tarefas, o ClickUp oferece uma grande quantidade de integrações, ferramentas e modelos de gerenciamento de projetos .

Sua gigantesca seleção de recursos ajuda a agilizar as tarefas necessárias para vários projetos e a aconselhar seus controles de projeto . 🥰

Melhores recursos do ClickUp

Quadros brancos e canais de bate-papo oferecem equipe em tempo real ou assíncronasoftware de colaboração soluções

mais de 1.000 integrações (incluindo Google Drive, Slack, Github e Figmato) aumentam sua produtividade e permitem que você opere com mais eficiência

mais de 50 automações de tarefas permitem que você otimize todos os fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos, visualize dependências de tarefas e trabalhe em projetos complexos no mesmo espaço

O controle de tempo permite que o gerente de projetos faça relatórios de qualquer dispositivo para obter uma atualização sobre o andamento do projeto

UseMetas do ClickUpsoftware para monitorar os OKRs da sua start-up Online Central de Ajuda*,Webinars do ClickUpe o suporte ao cliente ajudam a personalizar rapidamente seu ambiente e a integrar os membros da equipe

Recursos de gerenciamento e alocação de recursos para saber quem está trabalhando em quê e onde suas equipes de entrega ou de criação têm espaço para assumir novas tarefas

Novos recursos de IA para startups colocam o ClickUp na disputa como um dos melhoresFerramentas de gerenciamento de projetos com IA do mercado para melhorar os tempos de produção de conteúdo e a maneira como você gerencia os projetos

Modelos de projeto como oModelo de quadro branco do ClickUp Startup Canvas para ajudá-lo a definir marcos e permitir que suas equipes de criação executem ideias mais rapidamente e gerenciem projetos entre departamentos

Limitações do ClickUp

O grande número de ferramentas, modelos e opções de integração pode ser excessivo para algumas pessoas

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Plano ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Plano Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Plano Empresarial: Entre em contato para obter preços Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (3.714+ avaliações)

4,7/5 (3.714+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (8.187+ avaliações)

2. Trello

Via TrelloO Trello é um software de gerenciamento de tarefas e projetos que usa cartões e quadros para organizar projetos.

Ele permite que o gerente de projeto acompanhe e atribua tarefas, verifique o status da tarefa e acompanhe o progresso do projeto. Em suma, é um ambiente flexível e divertido de usar.

O ponto forte do Trello está na simplicidade do gerenciamento de projetos. Sua interface simples e colorida torna a integração fácil e acolhedora. Será que todos nós não gostamos de um pouco disso em nosso dia de trabalho?

A abordagem simples do Trello facilita um pouco a vida das startups em estágio inicial que não têm tempo para uma integração extensa.

Sem dúvida, as pessoas concordam que o Trello é uma ótima ferramenta de gerenciamento de projetos para pequenas startups que desejam gerenciar seus fluxos de trabalho. Mas equipes maiores que gerenciam projetos complexos podem ter dificuldades para se manterem organizadas dentro do sistema.

Melhores recursos do Trello

Os cartões de arrastar e soltar são divertidos e fáceis de usar em projetos ilimitados

A interface personalizável permite que os usuários adaptem a IU ao seu estilo de trabalho

Comentários em tempo real facilitam a colaboração da equipe

O software de gerenciamento de tarefas tem recursos para atribuição e rastreamento

Oferece alguns modelos de projetos para uso em seu software de gerenciamento de projetos

Limitações do Trello

Não possui o tipo de sistema de rótulos e filtros que tornaria eficiente o acompanhamento de vários projetos

Difícil de manter organizado se não for gerenciado com cuidado

Uma das poucas opções de gerenciamento de tarefas desta lista que não oferece controle de tempo

Preços do Trello

O Trello oferece quatro planos de preços:

Básico : Gratuito

: Gratuito Standard : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Enterprise: uS$ 17,50/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Trello

G2 : 4.4/5 (mais de 13.302 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 13.302 avaliações) Capterra: 4.5/5 (22.620+ avaliações)

3. Altura

via Altura Os usuários do Height adoram suas visualizações dinâmicas, opções de filtragem, recursos avançados de bate-papo e amplas opções de personalização.

Os clientes do software de gerenciamento de projetos elogiam sua interface refinada e sua capacidade de lidar com fluxos de trabalho complexos em vários departamentos.

O Height se orgulha da adaptabilidade integrada que permite aos usuários criar sistemas e fluxos de trabalho que podem ser dimensionados à medida que crescem.

Melhores recursos do Height

As excelentes capacidades de bate-papo oferecem salas de bate-papo em tempo real separadas para cada tarefa

O sistema altamente escalonável pode ser uma boa opção para startups que pretendem se tornar um software de gerenciamento de projetos capaz de lidar com vários fluxos de trabalho e departamentos

A interface de usuário elegante oferece muitos filtros e opções de personalização

Limitações de altura

Falta de avaliações verificadas ou equilibradas

Preço da altura

O Height oferece três planos de preços:

Gratuito

Equipe : uS$ 6,99/mês por usuário

: uS$ 6,99/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Height classificações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Previsão

Via Forecast

As startups baseadas em serviços que desejam maximizar seu desempenho operacional e financeiro com o software de gerenciamento de projetos podem ser uma boa opção para o Forecast.

Seu software alimentado por IA oferece uma série de ferramentas para ajudar a gerenciar tarefas, projetos, recursos, finanças, faturamento, controle de tempo e muito mais.

Os clientes da Forecast elogiam o atendimento ao cliente e a plataforma intuitiva.

O Height é melhor para empresas com 50 ou mais funcionários, portanto, as startups em estágio inicial podem querer conversar com um vendedor para ver se seu software de gerenciamento de projetos seria uma boa opção.

Melhores recursos do Forecast

Insights de dados avançados para decisões mais informadas

Excelentes ferramentas de planejamento e acompanhamento de progresso com visualizações de tarefas e prazos tudo em um

Atualizações contínuas com base no feedback dos usuários

Limitações da previsão

Melhor para empresas com mais de 50 funcionários, pode não ser uma boa opção para startups em estágio inicial

Não é compatível com dispositivos móveis

As atualizações podem causar falhas temporárias na visualização

Previsão de preços

O Forecast oferece três planos de preços:

Lite : uS$ 29/mês por assento

: uS$ 29/mês por assento Pro : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Plus: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Forecast

G2 : 4.2/5 (mais de 104 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 104 avaliações) Capterra: 4.5/5 (59+ avaliações)

5. Freedcamp

via FreedCamp Se você deseja uma interface amigável em um programa que possa lidar com recursos abrangentes de gerenciamento de projetos, experimente o Freedcamp!

Ele evita sobrecarregar os membros da equipe, permitindo que você instale apenas os recursos necessários. O Freedcamp ajuda as startups de pequeno a médio porte que buscam aumentar a produtividade e a velocidade

No entanto, o sistema não oferece um cliente de e-mail integrado nem suporte para Android. Se esses recursos forem uma prioridade, o Freedcamp pode não ser a melhor opção.

Melhores recursos do Freedcamp

O plano gratuito oferece uma ampla seleção de opções e recursos

Ferramentas úteis de gerenciamento de projetos para startups, como priorização de tarefas e listas de tarefas, ajudam qualquer pessoa a gerenciar qualquer coisa 👏

Mapas de projetos e planejamento de WBS escalável

Limitações do Freedcamp

A curva de aprendizado pode ser íngreme

Não há cliente de e-mail integrado

Falta de suporte para Android

Preços do Freedcamp

O Freedcamp oferece quatro planos de preços:

Free

Pro : uS$ 1,49/mês por usuário

: uS$ 1,49/mês por usuário Business : uS$ 7,49/mês por usuário

: uS$ 7,49/mês por usuário Enterprise: uS$ 16,99/mês por usuário

Freedcamp ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 137 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 137 avaliações) Capterra: 4.6/5 (464+ avaliações)

6. Projetos Zoho

via Zoho Com o Zoho como sua solução de software de gerenciamento de projetos, você pode planejar, acompanhar o progresso e colaborar na mesma plataforma que usa para gerar faturas, acompanhar despesas e analisar gastos.

As empresas iniciantes vão adorar a ampla seleção de opções de personalização e os recursos mais avançados reunidos em uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos que cresce junto com você.

Considere testar as integrações e os recursos de que você precisa antes de se comprometer totalmente com o Zoho Projects.

Melhores recursos do Zoho Projects

Grande variedade de recursos automatizados

Bate-papo incrível

Ferramentas financeiras integradas

Projetos ilimitados em planos pagos

Limitações do Zoho Projects

Visualizações limitadas em comparação com outras opções de software de gerenciamento de projetos desta lista

Alguns recursos podem ser incômodos e difíceis de usar

Preços do Zoho Projects

O Zoho oferece três planos de preços:

Gratuito

Premium : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Enterprise: uS$ 10/mês por usuário

Zoho Projects ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 360 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 360 avaliações) Capterra: 4.3/5 (349+ avaliações)

7. Mesa de ar

via Tabela de arO Airtable é um software de gerenciamento de projetos que oferece o máximo em personalização e flexibilidade para software de gerenciamento de projetos de startups. Você pode compartilhar dados, criar aplicativos conectados e conectar equipes a partir de seu software assistido por IA, sem necessidade de codificação.

A empresa de gerenciamento de projetos afirma que 80% das empresas da Fortune 500 contam com a plataforma de aplicativos conectados da Airtable. Quer ter mais controle sobre as ferramentas de gerenciamento de projetos da sua startup? A Airtable oferece isso, em um ambiente que pode ser dimensionado com segurança.

Como você pode imaginar, essas ferramentas flexíveis de gerenciamento de tarefas vêm com uma curva de aprendizado.

Planeje dedicar algum tempo extra no início para aprender a tirar o máximo proveito desse software de gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Airtable

Altamente personalizável, para que você possa criar a interface de usuário perfeita para a sua equipe

Fácil importação e gerenciamento de dados

Recursos avançados de integração

Limitações do Airtable

A curva de aprendizado mais alta significa que pode levar algum tempo para se familiarizar com a velocidade

Preços do Airtable

O Airtable oferece quatro planos de preços:

Gratuito

Plus : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Pro : $20/mês por usuário

: $20/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Airtable

G2 : 4.6/5 (mais de 2.135 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 2.135 avaliações) Capterra: 4.7/5 (1.836+ avaliações)

8. Folga

via Folga Coloque todos os seus arquivos, conversas e integrações na mesma página para um gerenciamento de projetos rápido e fácil no Slack.

Mensagens em tempo real, registros pesquisáveis de arquivos e conversas e uma lista crescente de integrações fazem dele uma escolha popular para muitas empresas.

Embora o Slack não seja a opção tradicional de software de gerenciamento de projetos, é difícil de ser superado quando se trata de comunicação com os membros da equipe. Sua interface de usuário parece mais uma plataforma de mídia social do que de trabalho.

Não se deixe enganar por sua simplicidade! O Slack é um poderoso software de gerenciamento de comunicação para startups com recursos e ferramentas que facilitam o trabalho de todos.

Melhores recursos do Slack

O ambiente acolhedor cria colaboração da equipe seja natural e divertida

Funciona perfeitamente em dispositivos móveis, computadores ou navegadores

Fácil integração (uma enorme vantagem para startups ocupadas)

Limitações do Slack

Várias equipes e canais podem se tornar difíceis de acompanhar

As configurações padrão, que podem ser alteradas, enviam notificações a cada nova mensagem (essas interrupções podem frustrar rapidamente os usuários)

Preços do Slack

O Slack oferece cinco planos de preços:

Gratuito

Pro : uS$ 7,25/mês por usuário

: uS$ 7,25/mês por usuário Business : uS$ 12,50/mês por usuário

: uS$ 12,50/mês por usuário Enterprise Grid : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços GovSlack: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Slack

G2 : 4.5/5 (mais de 31.495 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 31.495 avaliações) Capterra: 4.7/5 (23.036+ avaliações)

9. Noção

via Noção O espaço de trabalho conectado do Notion oferece uma maneira simples de gerenciar o planejamento de projetos para a sua startup. Seu sistema de gerenciamento de tarefas de arrastar e soltar e os recursos de planejamento são fáceis e divertidos de usar. O Notion é uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos para pessoas que desejam supervisionar projetos comerciais e pessoais na mesma plataforma.

Por um custo extra, você pode adicionar recursos de IA que ajudam sua equipe a escrever, fazer brainstorming e gerar relatórios mais rapidamente.

melhores recursos do #### Notion

Espaço de trabalho personalizável

Interface de usuário bem organizada

Complemento de IA para gerenciamento de projetos disponível

Limitações do Notion

Curva de aprendizado pesada para equipes grandes (funciona melhor para equipes pequenas ou convidadas)

Recursos limitados de IA no momento

Recursos limitados em comparação com algumas das melhores opções de software de gerenciamento de projetos disponíveis no mercado

Preço do Notion

O Notion oferece quatro planos de preços:

Gratuito

Plus : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Business : $15/mês por usuário

: $15/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Notion AI (complemento): US$ 8/mês por usuário

Classificações e avaliações do Notion

G2 : 4.7/5 (mais de 4.713 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4.713 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.732 avaliações)

10. Colmeia

via Colmeia Se layouts flexíveis de projetos e e-mails nativos forem uma prioridade para a próxima solução de gerenciamento de projetos de sua startup, o Hive pode ser a melhor solução e software de gerenciamento de projetos e tarefas para sua startup.

Sua plataforma fácil de usar se integra às ferramentas de gerenciamento de projetos existentes para startups.

O Hive é como um aumento de eficiência para gerentes de projeto que lidam com tarefas, tempo, recursos e colaboração.

Às vezes, a plataforma apresenta atrasos em dispositivos móveis, mas seu desempenho em desktops é excelente. 🖥️

Melhores recursos do Hive

Garantia de facilidade de uso

Excelente rastreamento de tarefas e chats de tarefas

Amplas subtarefas e gráficos de Gantt

Limitações do Hive

Pode ficar lento em dispositivos móveis

Integrações limitadas de terceiros

Preços do Hive

O Hive oferece três planos de preços:

Gratuito

Equipes : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Hive classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 447 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 447 avaliações) Capterra: 4.5/5 (183+ avaliações)

FAQs sobre o software de gerenciamento de projetos de startups

Por que as empresas iniciantes precisam de um software de gerenciamento de projetos?

O software de gerenciamento de projetos pode ajudar as startups a se manterem organizadas, colaborarem de forma eficaz e manterem a produtividade. Ele também ajuda com alocação de recursos e gerenciar cronogramas de projetos, o que o torna uma ferramenta essencial para qualquer startup que queira crescer e ter sucesso.

Todas as opções de software de gerenciamento de projetos são adequadas para startups?

Não, nem todas as opções de software de gerenciamento de projetos são adequadas para startups. Alguns podem ser mais adequados para empresas maiores, com mais recursos e projetos complexos. As startups devem procurar um software projetado especificamente para pequenas empresas ou empresas em estágio inicial, com recursos e planos de preços adaptados às suas necessidades.

Quais são alguns erros comuns que as startups cometem ao escolher um software de gerenciamento de projetos?

Um erro comum é não considerar a escalabilidade do software. As startups geralmente precisam de uma solução flexível que possa crescer com a empresa, por isso é importante escolher um software que possa acomodar o crescimento futuro e recursos adicionais. Outro erro é não envolver os membros da equipe no processo de tomada de decisão. É essencial obter a opinião de todos os membros da equipe que usarão o software para garantir que ele atenda às suas necessidades e preferências. Por fim, as empresas iniciantes podem ignorar a importância do suporte ao cliente e dos recursos de treinamento, que são essenciais para obter o máximo de qualquer software.

As startups podem usar software gratuito de gerenciamento de projetos?

Sim, há muitas opções gratuitas de software de gerenciamento de projetos que podem ser adequadas para startups. Entretanto, é importante avaliar cuidadosamente os recursos e as limitações de cada opção gratuita para garantir que atendam às necessidades específicas da startup. Alguns softwares gratuitos podem ter recursos limitados ou restrições quanto ao número de membros da equipe ou de projetos, o que pode não ser adequado para uma startup em crescimento. As opções pagas normalmente oferecem mais recursos e suporte, mas as startups com orçamentos limitados podem considerar o software gratuito uma opção viável.

Encontrar ferramentas de gerenciamento de projetos para startups começa aqui

Então, aqui estão as 10 melhores ferramentas de gerenciamento de projetos para startups em 2024!

Com todas as versões gratuitas e planos acessíveis, por que não testar algumas antes de se comprometer? Para começar, experimente primeiro o ClickUp! Você terá integrações, personalizações e widgets mais poderosos do que jamais sonhou. Registre-se GRATUITAMENTE ou entre em contato com um dos membros da nossa equipe hoje mesmo.