11 exemplos de metas de gerenciamento de projetos para 2024

Por que você deve definir objetivos e metas de gerenciamento de projetos?

Quero dizer, você tem o roteiro do projeto. Isso deve ser suficiente, certo? Não é bem assim.

Seu roteiro pode traçar a jornada de um lançamento de projeto bem-sucedido, mas os pontos de referência ao longo do caminho são onde a verdadeira mágica acontece, especialmente quando se trata de metas de desenvolvimento profissional .

Antes de começarmos, temos uma pequena isenção de responsabilidade: Nesta publicação, usaremos as palavras "metas" e "objetivos" de forma intercambiável. Em sua experiência profissional, você pode ter tido definições separadas para essas palavras, mas, no contexto deste artigo, elas são sinônimos.

ainda bem que isso foi resolvido. Agora vamos ao que interessa. 🤓 Gerenciamento de projetos é empolgante porque está sempre crescendo e permite que os gerentes de projeto aprendam algo novo quase todos os dias com a sofisticação de seus projetos. Definição objetivos ajuda você a acompanhar essas tendências em constante mudança e, por fim, a entregar um produto que levará as partes interessadas às lágrimas (de felicidade).

Como a definição de metas no gerenciamento de projetos é uma ótima maneira de melhorar a qualidade de seus projetos, é também, por extensão, uma excelente maneira de melhorar a si mesmo! Ao alinhar suas próprias metas de gerenciamento de projetos com a direção geral da sua empresa, você está se comprometendo com o sucesso do seu futuro eu - e esse relacionamento sempre vem em primeiro lugar. 🥰

Além de melhorar a si mesmo, planejar os principais objetivos que deseja alcançar em cada projeto futuro é uma ótima maneira de se manter motivado, se destacar, medir seu crescimento e se preparar para o futuro. Mas isso não é tudo!

Há outro motivo (muito sério!) pelo qual você deve investir algum tempo extra nas metas de gerenciamento de projetos. 😳

Os gerentes de projeto também estão enfrentando novos desafios com a aumento do trabalho remoto e freelancer que tornam a necessidade de objetivos claros e SMART ainda mais importante para ficar por dentro das possíveis mudanças que podem ocorrer..

"Os impactos do coronavírus (COVID-19) testaram a capacidade das organizações de entregar projetos e programas com eficiência", disse Natasha Moore, sócia responsável pela área de Transformational Gerenciamento de programas na KPMG Austrália. "Alguns projetos e programas adaptados de forma rápida e eficaz... enquanto outros sofreram atrasos ou cancelamentos substanciais"

De acordo com Moore, as equipes mais capazes de combater os atrasos foram as que se mostraram mais dispostas a mudar e definiram os principais objetivos do projeto desde o início.

Embora você possa se sentir tentado a escrever "pivotar" em um nota adesiva e exibi-lo em seu monitor para facilitar a leitura, é preciso um pouco mais para colocar essa prática em ação e criar hábitos de trabalho saudáveis. Mas, felizmente, o ClickUp tem tudo o que você precisa. 🙂

Os ingredientes de uma grande meta de gerenciamento de projetos

No ClickUp, somos grandes fãs de Metas SMART e os objetivos de gerenciamento de projetos mais impactantes compartilham essa qualidade!

Uma rápida recapitulação: As metas SMART devem ser a Estrela Polar de sua jornada de definição de metas e são definidas como sendo específicas, mensuráveis, asignáveis, relevantes e t baseadas no tempo.

Para ser específico, sua meta responderá a o que, quem, quando, onde, por que e qual envolvidos em um plano de ação detalhado. Você terá um conjunto definido de métricas para medir o progresso e conhecerá as habilidades ou ferramentas necessárias para atingi-lo. Seu objetivo também será relevante para você! O que significa que ele se alinha ao desenvolvimento de sua carreira ou a metas pessoais de longo prazo. E, por último, mas não menos importante, ele terá um prazo definido para acabar com os hábitos de procrastinação.

O que é ótimo na definição de metas SMART é o quanto elas são completas, mas não se deixe levar pela tentativa de criar o maior objetivo trimestral novo do grupo. SMART as metas de gerenciamento de projetos podem ser de curto ou longo prazo e muitas metas de longo prazo podem ser divididas em marcos mais gerenciáveis ao longo do caminho.

Felizmente, compartilharemos exemplos de ambos e de tudo o que estiver entre eles! Incluindo alguns hábitos de trabalho saudáveis que podem ter um grande impacto em seu caminho para alcançar novos patamares.

8 metas fortes para gerentes de projeto

Essa lista é uma combinação de metas de curto e longo prazo, mas você também pode notar que essas são metas que você pode definir para si mesmo repetidas vezes. A cada novo projeto, use a mesma lógica SMART para medir seu progresso em um longo período de tempo usando essas metas como linha de base.

1. Melhorar a comunicação e a colaboração

Esse pode ser um objetivo de curto prazo, mas está aqui para o longo prazo. Mesmo que não sugeríssemos melhorar a comunicação e a colaboração como prioridade máxima, esse objetivo provavelmente ainda teria um lugar em seu grupo porque boa comunicação requer esforço constante!

Agora, se você estiver sentado em sua cadeira giratória perguntando a si mesmo: mas se eu sempre vou ter que trabalhar na comunicação, então a meta não é limitada no tempo e, portanto, não é SMART?

Não. Ela ainda é SMART.

Seja claro e cuidadoso ao definir "melhoria" nessa área, analisando projetos anteriores ou desafios recentes. A visão retrospectiva é 20/20, agora você pode refazer as linhas de falta de comunicação até suas causas principais?

Talvez isso ocorra na forma de muitos canais de comunicação, ou seja, a Susan adora e-mail, mas o Jimmy prefere o Slack, e você prefere colocar um alfinete nele até que todos possam discutir o assunto no Zoom na segunda-feira?

Mas nunca é tarde demais para colocar em prática um processo definitivo. Identifique os pontos problemáticos e comece a apresentar uma solução por escrito para a equipe do projeto seguir e consultar.

Se houver uma forma de comunicação que não funcione para ninguém, elimine-a completamente de seu fluxo de trabalho diário, mas se houver algumas dores de crescimento durante a adaptação ao novo processo, mantenha-o por um ou dois meses antes de mudar o processo novamente. O excesso de comunicação existe e as mudanças constantes podem ser confusas e, em última análise, contraproducentes.

Agora que sua equipe sabe quando, onde e como falar uns com os outros, certifique-se de que eles saibam que isso é 100% incentivado.

Ao gerenciar a equipe, oriente a conversa da seguinte forma incentivando a comunicação aberta e colaboração em equipe . Especialmente no caso de equipes de projetos remotos, certifique-se de que ninguém se sinta trabalhando em um silo e estabeleça uma política de "portas abertas" quando se trata de responder a perguntas, necessidades e feedback.

Dica profissional do gerente de projetos: se você vai incentivar a equipe a se conectar e compartilhar novas ideias, certifique-se de que também está disposto a ouvir.

2. Melhorar a produtividade e o desempenho

Esse objetivo de gerenciamento de projetos funciona como uma meta de curto e longo prazo!

A maneira de colocar esse objetivo em ação dependerá das práticas atuais da sua empresa, mas se resume a como você mede a produtividade e o desempenho em primeiro lugar.

Faça uma retrospectiva de projetos, tarefas, marcos e cronogramas anteriores - você está cumprindo seus prazos de forma consistente? E se não estiver, você pode encontrar a causa dos possíveis problemas? áreas de baixo desempenho ? Às vezes, os gargalos e os bloqueadores estão completamente fora do seu controle, mas a realização de uma auditoria completa do seu carga de trabalho da equipe e o ritmo de seus projetos nunca é uma má ideia. Embora isso possa exigir um compromisso de tempo, pode abrir caminho para novas áreas de melhoria que você não tinha visto antes.

Nosso conselho? Invista em um ferramenta de produtividade que pode lidar com controle de tempo, relatórios em tempo real, prazos e fluxos de trabalho de equipe!

Por exemplo... 👀 Recursos flexíveis de controle de tempo no ClickUp ajudam você a se concentrar no seu trabalho com um cronômetro global, estimativas de tempo e relatórios que detalham seu tempo por tarefa. Além disso, com o Extensão do ClickUp para o Chrome você pode até mesmo monitorar o tempo que gasta fora do ClickUp, o que lhe permite ter uma visão completa de sua carga de trabalho em qualquer lugar da Web.

A partir daí, você pode levar seu gerenciamento de tempo um passo adiante com Visualização de carga de trabalho exclusiva do ClickUp para ver como as estimativas de tempo de suas tarefas se comparam ao tempo que você tem na semana.

Para meus colegas aprendizes visuais, essa é uma excelente maneira de ajudar a estruturar seus dias e garantir que todos saibam no que trabalhar.

Leve o gerenciamento de tempo um passo adiante com a visualização de carga de trabalho do ClickUp e veja como o tempo estimado por tarefa se compara ao tempo total em uma semana.

E se você gostou da visualização de carga de trabalho, espere até ver o Painéis do ClickUp .

Pense nos Dashboards como sua base de alto nível para o desenvolvimento de Sprints, nivelamento de recursos e monitoramento de progresso. Mas o que é realmente interessante nos Dashboards é que você pode criar um para praticamente qualquer cenário. Instantaneamente extraia o progresso com base nas metas marcos, tarefas, tempo, atividade e muito mais.

Com mais de 50 widgets para personalizar a forma como você exibe suas vitórias, os ClickUp Dashboards são uma excelente opção para apresentar às partes interessadas.

Obtenha instantaneamente uma visão geral de alto nível do progresso de seu projeto com base em marcos, tarefas, tempo, atividade e muito mais nos ClickUp Dashbaords

3. Atingir os objetivos do projeto dentro das restrições determinadas

Embora possa ser empolgante e às vezes exija um pouco mais de cuidado para definir novas metas, certifique-se de nunca perder de vista o panorama geral! Suas objetivo do projeto o objetivo do projeto, o escopo, o tempo, a qualidade e o orçamento devem ser mantidos.

Entregar seus projetos dentro do prazo e do orçamento definidos são os dois requisitos mais importantes de um gerente de projetos . Perder prazos, ficar para trás e ultrapassar o orçamento não só afeta sua reputação como gerente de projetos, mas também pode afetar a lucratividade do seu produto e, por fim, da sua empresa.

4. Mantenha-se proativo para mitigar os riscos com antecedência

Ou seja, sempre tenha um plano de contingência .

Ficar para trás em um projeto pode, às vezes, estar fora do seu controle e, eventualmente, acontece com todos. Mantenha uma vantagem competitiva e estabeleça-se como um líder proativo tendo um processo em vigor para seguir em frente quando as coisas não saírem do seu jeito. Pode não ser perfeito, mas já é alguma coisa, e isso conta!

Além disso, o crescente mercado de gerentes de projeto também pode ser volátil, mas ter certeza de que você tem planos de contingência para gerenciar riscos imprevistos pode ajudá-lo a permanecer no caminho certo a longo prazo, mesmo com alguns solavancos aqui e ali. Faça um brainstorming com a equipe sobre os tipos de riscos, bloqueios e resultados que podem ser encontrados no roteiro do projeto e faça os ajustes necessários no estágio de planejamento para se manter à frente e evitar possíveis armadilhas.

Para o planejamento de projetos com metas de longo prazo, mantenha um documento, um modelo ou uma tarefa de avaliação de riscos para analisar como os riscos foram tratados em projetos recentes e aprender com eles no futuro.

5. Obter uma compreensão estratégica das metas da empresa e implementar iniciativas semelhantes

A implementação dessa meta de longo prazo pode ajudá-lo a executar projetos de alto impacto e a desempenhar um papel mais importante nas vitórias da empresa no futuro. Portanto, entenda isso como um sinal para sair da sua bolha habitual e criar iniciativas que contribuam para o objetivo maior da empresa!

O projeto deve sempre ser orientado para os negócios e atender a determinados requisitos definidos pelos usuários ou gerentes de negócios, mas tente pesquisar e entrar em contato com outros departamentos da empresa para ver no que eles estão trabalhando também - não há mal nenhum em obter uma melhor compreensão de como a empresa opera.

Saber quais são as metas maiores da sua empresa e por que elas são importantes pode ajudar a orientar suas próprias metas de gerenciamento de projetos e ajudá-lo a tomar decisões mais estratégicas sobre seus projetos. Descobriu-se que 30% dos benefícios projetados de uma empresa são obtidos com a implementação de um novo projeto, e cerca de 70% desses benefícios virão da implantação de um processo para responsabilizar as pessoas e de um sistema para tornar conhecidos os benefícios de longo prazo de um projeto.

Basicamente, isso o ajudará a traçar uma linha clara de como o sucesso do seu projeto afeta o sucesso da empresa como um todo.

6. Gerenciar as expectativas das partes interessadas

As partes interessadas são o sistema de suporte da sua organização; você pode até pensar nelas como patrocinadores do projeto.

Como gerente de projeto, você deverá mantê-los informados sobre o projeto em cada etapa e incorporar o feedback deles, pois, acredite ou não, eles também têm seus próprios objetivos pessoais! Para ter sucesso com essa meta, você deverá aumentar a transparência no andamento do projeto visibilidade dos esforços da equipe e colocar todos na mesma página o mais rápido possível.

Sugerimos começar com um modelo de revisão! Inclua um resumo do panorama geral, atualizações desde a última revisão, dúvidas, necessidades adicionais etc. Ter um ferramenta de gerenciamento de projetos (como o Clickup!) com a capacidade de criar painéis e obter instantaneamente insights atualizados sobre seu projeto a qualquer momento também o ajudará muito.

Além da transparência, você também deverá criar um processo padronizado para receber a aprovação de seus acionistas feedback e comunicação. 🙂

7. Atualize suas habilidades e certificações, expanda seu conhecimento de PM

Uma ótima maneira de se manter na vanguarda de seu setor é lembrar que nunca terminamos de aprender!

Sobre o 51% das organizações agora exigem que os gerentes de projeto tenham uma certificação não estamos sugerindo que você busque um novo diploma ou aprenda uma nova habilidade a cada ano, mas talvez considere investir no refinamento da ferramentas de gerenciamento de projetos que você já tem - mesmo que as tenha usado em seu campo na última década.

Use essa meta como uma oportunidade para se expandir e ser criativo. Que outras competências você tem e o que está interessado em aprender que seja novo?

A atualização de suas habilidades de gerenciamento de projetos pode começar com algo tão pequeno quanto ler um livro ou um blog. 🙌🏼

Há também muitos cursos que permitem que você aprenda no seu próprio ritmo e escolha a opção que melhor se adapta às suas restrições de tempo. Além disso, essa é uma ótima maneira de mostrar que você toma a iniciativa de inovar e se responsabiliza por querer melhorar.

8. Maximize suas contribuições

Essa é uma meta de longo prazo, principalmente porque leva tempo, tentativa e erro e habilidade para aprender a fazer o máximo na função que você tem atualmente sem se esgotar totalmente.

Expanda seu impacto passo a passo e pense além de suas responsabilidades atuais. Talvez você comece a ter mais interesse em treinar novos membros da equipe e retê-los! Ou talvez você trabalhe com a gerência para criar novas metas para a equipe, pesquisar seus concorrentes ou examinar antigos relatórios de desempenho para criar novas estratégias de aprimoramento.

Você não é um mágico de um truque só, então mostre a eles! 🙂

Metas de gerenciamento de projetos que podem não ser SMART, mas são inteligentes

Embora essas três metas de gerenciamento de projetos possam não ser SMART, conforme definido anteriormente nesta publicação, elas são ótimos hábitos para se ter em mente e o levarão longe no caminho da liderança!

1. Trabalhe em suas habilidades interpessoais

É importante ser um ativo completo. Tenha uma combinação saudável de conhecimento técnico, conhecimento comercial e um conhecimento prático de como se comunicar com sua equipe, clientes, partes interessadas, etc. Isso também está relacionado a habilidades de negociação e a saber como fazer as coisas sem queimar nenhuma ponte.

Isso pode ajudá-lo a evitar conflitos e promover uma cultura de trabalho colaborativa e funcional!

2. Equilibre as metas estratégicas com as necessidades dos funcionários

Lembre-se: seja um ser humano em primeiro lugar.

Mencionamos que um dos principais objetivos de um bom gerente de projetos é manter-se na linha de frente orçamento do projeto o que inclui garantir que sua empresa não tenha que contratar substitutos constantemente. 👀

Sem a equipe, você não terá um projeto ou um produto. A satisfação do funcionário é importante para manter a equipe envolvida no projeto porque não é apenas do interesse do funcionário ter suas necessidades em mente, mas também do interesse do produto.

Comunique-se com transparência com sua equipe e realize sessões individuais regulares para normalizar o feedback e criar um relacionamento entre você e os membros da equipe. Interesse-se pelas metas deles e faça revisões para ajudá-los a comemorar os pontos de referência que alcançaram e, ao mesmo tempo, identificar as áreas que precisam crescer.

3. Liderar pelo exemplo

Se você vai estabelecer um precedente entre sua equipe de que eles precisam se responsabilizar por suas ações, você precisa estar pronto, como líder, para se responsabilizar também!

Em tempos difíceis, tente se perguntar que tipo de líder você gostaria de ter se os papéis fossem invertidos e veja cada situação como um incidente isolado. Tente não permitir que sentimentos pessoais ou influências externas alterem sua percepção de uma cadeia de eventos e lembre-se de analisar cada situação de todos os lados para avaliar o tipo de líder necessário naquele momento.

Saiba quando delegar, quando intervir e quando é melhor apenas ouvir.

Você está pronto!

A mágica dessa lista é que você pode continuar aplicando essas metas a cada novo projeto ou no início de cada trimestre fiscal. Embora possa haver outros objetivos de gerenciamento de projetos específicos para a sua equipe ou empresa, use esses objetivos como um trampolim para realizar seus sonhos!

Lembre-se: investir na melhoria da qualidade de seus projetos significa que você também está investindo em si mesmo.

