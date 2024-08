10 melhores ferramentas e assistentes de codificação de IA em 2024

Como desenvolvedores de software, sabemos que a tecnologia deve facilitar a vida das pessoas. E sim, queremos facilitar a vida de nossos clientes desenvolvendo produtos de alto nível. Mas... seria bom tornar nossas vidas - e nosso processo de desenvolvimento de produtos - mais fáceis enquanto fazemos isso. É aí que entram as ferramentas de código de IA... ou será que elas sempre estiveram aqui, e esta existência é apenas uma simulação elaborada? 🤯

Sinceramente, quando estamos olhando para o mesmo trecho de código quebrado há 30 minutos, não estamos no estado de espírito adequado para refletir sobre essas grandes questões existenciais. Preferimos entrar na matriz e pedir ajuda a um bot amigável. 🤖

E com o recente avanço da tecnologia de IA, há muitos bots amigáveis prontos para nos ajudar. As ferramentas de codificação de IA podem escrever, revisar e depurar códigos, e tudo o que temos de fazer é explicar o que precisamos delas usando palavras humanas normais.

Aqui estão 10 ferramentas de código de IA que provam que a inteligência artificial é nossa amiga.

O que são ferramentas de codificação de IA?

As ferramentas de codificação com IA são programas de software que usam inteligência artificial e algoritmos de aprendizado de máquina para auxiliar os desenvolvedores em suas tarefas de codificação. Essas ferramentas podem executar uma variedade de tarefas, como escrever e depurar código, analisar a qualidade do código e até mesmo sugerir melhorias ou soluções para problemas de codificação.

O que você deve procurar nas ferramentas de código de IA?

Para obter o máximo do seu assistente de IA, é preciso garantir que ele possa lidar com as tarefas de codificação que sua equipe realiza todos os dias. Ele também precisa oferecer suporte às ferramentas e linguagens que você usa. Portanto, antes de investir em ferramentas de código de IA, certifique-se de que esses recursos estejam alinhados com seu fluxo de trabalho. 💪

Geração de código vs. revisão de código: Você quer que a tecnologia de IA escreva código ou simplesmente o ajude a depurar e solucionar problemas do código existente? Alguns geradores de código de IA fazem as duas coisas, mas outros se especializam em uma ou outra

As 10 melhores ferramentas de codificação de IA para usar em 2024

Essas 10 ferramentas ajudarão você a gerar código, revisar código e depurar mais rapidamente. Elas trabalham com sua equipe de desenvolvimento de software para tornar a vida deles mais fácil e menos frustrante.

</div>

Gerar código com o ClickUp Brain

O ClickUp é um aplicativo que substitui todos eles. É uma ferramenta de IA, um ferramenta de desenvolvimento de software uma ferramenta de gerenciamento de projetos, uma planejamento de sprint uma ferramenta de desenvolvimento de negócios e uma ferramenta de brainstorming (com Quadros brancos ClickUp ) tudo em um.

Além de fornecer IA para acelerar seu fluxo de trabalho, esse programa também oferece modelos de gerenciamento de produtos e modelos ágeis . Existem ainda para relatórios detalhados de bugs solicitações de recursos e revisão de código. Portanto, se você estiver procurando por IA para melhorar a eficiência da sua equipe de software, esta é a opção mais eficiente da lista. ✨ ClickUp Brain é adaptado à função de cada indivíduo em sua organização. Ele é programado com centenas de prompts feitos à mão e apoiados por pesquisas para que seus desenvolvedores de software possam pedir ajuda para gerar código, revisar código ou executar testes de unidade. Essa tecnologia de IA logo se tornará a ferramenta mais útil em sua caixa de ferramentas de desenvolvimento. 🛠️

Melhores recursos do ClickUp

Múltiplos casos de uso: Não apenas uma ferramenta de codificação, o ClickUp Brain pode ser usado em todos os departamentos de sua organização, desde a codificação atéCriação de conteúdo com IA *Automatizações personalizadas: ComClickUp ClickAppsvocê pode escolher entre uma biblioteca de automações ou programar suas próprias automações para concluir automaticamente tarefas repetitivas de código

O ClickApps também pode criar sprints de desenvolvimento de software automaticamente para melhorar seu fluxo de trabalho Integrações: Você pode usar o ClickUp para substituir grande parte de sua pilha de tecnologia, mas se você tiver ferramentas sem as quais não pode viver, também pode conectá-las ao ClickUp commais de 1.000 integrações compatíveis *Extensão Chrome: Adicione o poder do ClickUp ao seu navegador com uma extensãoExtensão do Chrome que facilita o acesso aos recursos em qualquer lugar que você precise deles

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado: Como o ClickUp oferece muitas funcionalidades e é totalmente personalizável para funções individuais, pode levar algum tempo para que os novos usuários aprendam a usar o aplicativo em sua plenitude

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre: Ideal para uso pessoal

Ideal para uso pessoal Ilimitado: US$ 7 por membro por mês, melhor para equipes pequenas

US$ 7 por membro por mês, melhor para equipes pequenas Business: US$ 12 por membro por mês, melhor para equipes de médio porte

US$ 12 por membro por mês, melhor para equipes de médio porte Enterprise: Entre em contato conosco para obter preços personalizados, melhor para muitas equipes grandes

Entre em contato conosco para obter preços personalizados, melhor para muitas equipes grandes ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

2. ChatGPT

via ChatGPT Talvez o mais conhecido Ferramenta de IA o ChatGPT foi projetado para responder às suas perguntas, fazer perguntas de acompanhamento, contestar ideias incorretas e rejeitar solicitações inadequadas. Portanto, de certa forma, trabalhar com o ChatGPT é como trocar ideias com um colega de trabalho inteligente.

Como seu principal objetivo é responder às suas perguntas, você pode aplicá-lo a um grande número de casos de uso - desde escrever código até depurar e planejar seu projeto processo de desenvolvimento de produtos . E, embora o ChatGPT possa não cometer menos erros do que outras ferramentas de código de IA, ele está programado para admitir seus erros, portanto, daremos a ele pontos de bônus pela humildade. 🤭

Essa tecnologia de IA também recebeu uma atualização recente para o modelo GPT-4. Em comparação com o GPT-3, o GPT-4 pode seguir instruções mais complexas, compreender uma sintaxe mais complicada e resolver problemas mais difíceis.

Verifique estes_

**Modelos de IA com prompts do ChatGPT

!

Melhores recursos do ChatGPT

Flexibilidade: Você pode usar esse chatbot de IA para muito mais do que codificação. Por ser simplesmente uma ferramenta de perguntas e respostas, ele pode otimizar os fluxos de trabalho em todas as funções de sua organização

Você pode usar esse chatbot de IA para muito mais do que codificação. Por ser simplesmente uma ferramenta de perguntas e respostas, ele pode otimizar os fluxos de trabalho em todas as funções de sua organização Perguntas de acompanhamento: Alguns geradores de codificação de IA falham no primeiro obstáculo por não entenderem o contexto completo da sua pergunta. Como o ChatGPT faz perguntas de acompanhamento, ele pode ajudá-lo a identificar as informações que você precisa fornecer para obter uma resposta precisa

Alguns geradores de codificação de IA falham no primeiro obstáculo por não entenderem o contexto completo da sua pergunta. Como o ChatGPT faz perguntas de acompanhamento, ele pode ajudá-lo a identificar as informações que você precisa fornecer para obter uma resposta precisa Revisão do código : O ChatGPT é particularmente hábil em identificar erros no seu código e ajudá-lo a corrigi-los

Limitações do ChatGPT

Contexto limitado: Alguns usuários reclamam que, em conversas mais longas, esse chatbot tem uma tendência a perder o rumo. Ele pode esquecer as informações que você forneceu no início da conversa e não fornecer respostas coerentes

Alguns usuários reclamam que, em conversas mais longas, esse chatbot tem uma tendência a perder o rumo. Ele pode esquecer as informações que você forneceu no início da conversa e não fornecer respostas coerentes Respostas genéricas: Alguns também dizem que esse programa tem a tendência de fornecer as mesmas respostas padronizadas repetidas vezes, mesmo quando o contexto é diferente

ChatGPT preços

ChatGPT : Gratuito

Gratuito chatGPT Plus: $20 por mês

Avaliações e opiniões sobre o ChatGPT

G2 : 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: Não há avaliações disponíveis

Check out these_

**Alternativas ao ChatGPT

!

3. CódigoT5

via Código-fonte aberto do CodeT5 no GitHub O CodeT5 tem um modelo de codificador e um modelo de decodificador integrados que permitem traduzir a linguagem natural em código (como o ChatGPT), mas também traduzir o código em linguagem natural. Portanto, você pode não apenas dizer ao CodeT5 o que fazer, mas ele também pode lhe dizer o que um determinado trecho de código faz. É uma conversa de mão dupla. 🗣️

Cientistas de dados da A Salesforce projetou o programa para ter uma compreensão mais profunda das linguagens de programação. Seu objetivo era compensar algumas das deficiências de outras ferramentas de código de IA, que, segundo eles, se concentravam muito no processamento de linguagem natural em seus dados de treinamento e não o suficiente em linguagens.

O resultado é uma ferramenta gratuita e de código aberto que pode realizar resumo de código, geração de código, refinamento de código e tradução de código para código.

Melhores recursos do CodeT5

**Geração de código de texto para texto: Assim como com o chatbot AI, você pode dar ao CodeT5 um prompt e ele escreverá o código para atender à sua solicitação

Tradução de código para código: Se sua equipe trabalha com várias linguagens de programação, o CodeT5 pode pegar seu código em uma linguagem, como Python, e traduzi-lo para outra, como JavaScript

Se sua equipe trabalha com várias linguagens de programação, o CodeT5 pode pegar seu código em uma linguagem, como Python, e traduzi-lo para outra, como JavaScript Resumo de código: Esse programa pode explicar o que um trecho de código faz em linguagem simples, o que pode ajudar até mesmo desenvolvedores de software experientes a aprender novas linguagens e estruturas

Limitações do CodeT5

Possíveis riscos de segurança: A equipe que projetou o CodeT5 afirma que esse software pode conter informações pessoais confidenciais, como endereços e números de identidade, e pode gerar códigos vulneráveis

Preços do CodeT5

Gratuito e aberto a todos

Avaliações e resenhas do CodeT5

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

4. Codiga

via Codiga Se sua equipe de desenvolvimento de software enfatiza muito a qualidade e a segurança, o Codiga pode ser seu novo melhor amigo (artificial).

Esse assistente de código com tecnologia de IA é mais voltado para a revisão de código do que para a geração de código. Ele pode produzir trechos de código, mas não foi projetado para escrever linhas inteiras de código. Em vez disso, o que o Codiga faz melhor é limpar o código da sua equipe. 🧹

Ele pode revisar e corrigir automaticamente os problemas que encontrar em seu código, e você pode ensinar quaisquer regras de revisão de código que queira aplicar. Além disso, você pode compartilhar facilmente novas regras e trechos de código com toda a sua equipe.

Melhores recursos do Codiga

Revisão de código : O Codiga fornece revisões completas de código que podem reduzir o número de violações e vulnerabilidades em seu código

O Codiga fornece revisões completas de código que podem reduzir o número de violações e vulnerabilidades em seu código Personalização : Crie regras personalizadas para sua revisão de código em menos de cinco minutos e compartilhe-as com sua equipe para que todos estejam na mesma página 📖

Crie regras personalizadas para sua revisão de código em menos de cinco minutos e compartilhe-as com sua equipe para que todos estejam na mesma página 📖 Foco na segurança: O Codiga inspeciona seu software em busca de todas as ameaças comuns e pode corrigir automaticamente as vulnerabilidades de segurança em seu IDE

Limitações do Codiga

Número limitado de integrações de IDEs: O Codiga só se integra ao VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab e Bitbucket. Se você usa um IDE diferente, essa ferramenta de inteligência artificial não funcionará com seu fluxo de trabalho atual

O Codiga só se integra ao VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab e Bitbucket. Se você usa um IDE diferente, essa ferramenta de inteligência artificial não funcionará com seu fluxo de trabalho atual Limitações do PHP: Embora o Codiga seja compatível com 15 linguagens diferentes, alguns usuários reclamam que ele não tem um desempenho tão bom em PHP

Preços do Codiga

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 14 por usuário por mês

Avaliações e opiniões sobre o Codiga

G2 : 4.6/5 (20+ avaliações)

4.6/5 (20+ avaliações) Capterra: Não há avaliações disponíveis

5. Codex OpenAI

via Codex da OpenAI A OpenAI, a mesma empresa por trás do ChatGPT, tem grandes objetivos para a inteligência artificial: Eles pretendem desenvolver uma IA que possa resolver problemas de nível humano. Seu sistema usa modelos de linguagem grandes de aprendizagem profunda (LLMs), um processo que envolve ensinar a IA a executar tarefas - nesse caso, tarefas de codificação - alimentando-a com uma enorme quantidade de dados.

Eles treinaram o sistema Codex com os recursos de processamento de linguagem natural de sua plataforma GPT-3 e com bilhões de linhas de código. Esse processo de treinamento aprofundado permite que o Codex traduza suas instruções escritas em código de alta qualidade em tempo real.

Mas esse assistente de codificação de IA é melhor em fornecer trechos de código do que código completo.

Melhores recursos do OpenAI Codex

Configuração rápida: Como a OpenAI passou muito tempo treinando seu sistema de codificação, a maioria dos desenvolvedores de software pode começar imediatamente sem precisar alimentar o Codex com seus próprios conjuntos de dados de treinamento

Como a OpenAI passou muito tempo treinando seu sistema de codificação, a maioria dos desenvolvedores de software pode começar imediatamente sem precisar alimentar o Codex com seus próprios conjuntos de dados de treinamento Ferramenta de autocompletar código da IA: Enquanto você trabalha, o Codex pode servir como uma ferramenta inteligente de autocompletar código, sugerindo trechos de código para completar automaticamente tarefas comuns de código

Enquanto você trabalha, o Codex pode servir como uma ferramenta inteligente de autocompletar código, sugerindo trechos de código para completar automaticamente tarefas comuns de código Linguagem natural Prompting: Você pode escrever um prompt pedindo ao Codex para resolver um problema de codificação, e ele responderá com sugestões de código

Limitações do OpenAI Codex

Poucas linguagens suportadas: O Codex funciona melhor com Python. Embora também seja compatível com JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript e Shell, as sugestões de código podem ser menos precisas nessas linguagens

O Codex funciona melhor com Python. Embora também seja compatível com JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript e Shell, as sugestões de código podem ser menos precisas nessas linguagens Sem código Revisão: O OpenAi Codex é principalmente uma IA generativa. Ele não foi projetado para sugerir melhorias no código que você já escreveu

Preços do OpenAI Codex

Gratuito e aberto a todos

Avaliações e resenhas do OpenAI Codex

Como o OpenAI Codex é uma plataforma de código aberto, não há avaliações de usuários nas plataformas de software típicas. Porém, como é gratuito, também não há desvantagens em experimentá-lo e decidir por si mesmo.

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há análises disponíveis

6. PolyCoder

via Código-fonte aberto do PolyCoder no GitHub Uma ferramenta de código-fonte aberto que rivaliza com o Codex, o Polycoder é diferente de outras ferramentas de código-fonte aberto porque não apenas a IA está disponível gratuitamente para o público, mas todos os dados de treinamento também. Portanto, qualquer pessoa que queira adicionar ou melhorar o conjunto de dados pode fazê-lo - é uma IA aberta a aprimoramento contínuo . Pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon projetaram o PolyCoder com base na linguagem GPT-2 da OpenAI e afirmam que essa IA é melhor para escrever código em C do que qualquer outra IA de aprendizado de máquina e geração de código existente.

A IA foi treinada em 12 linguagens de programação no total, com base em 2,7 bilhões de parâmetros.

melhores recursos do #### PolyCoder

Aprendizagem contínua: Qualquer pessoa pode aprimorar o PolyCoder ensinando-lhe novas linguagens de programação, alimentando-o com conjuntos de dados de repositórios de codificação adicionais ou melhorando sua compreensão de linguagem natural, o que o torna um dos projetos de código aberto mais interessantes desde o WordPress

Qualquer pessoa pode aprimorar o PolyCoder ensinando-lhe novas linguagens de programação, alimentando-o com conjuntos de dados de repositórios de codificação adicionais ou melhorando sua compreensão de linguagem natural, o que o torna um dos projetos de código aberto mais interessantes desde o WordPress Codificação em linguagem C: Embora o PolyCoder seja proficiente em 12 linguagens de programação, ele é mais forte em C. Outras ferramentas de código de IA podem ter melhor desempenho em Java, Python ou SQL, mas você sempre pode treinar o PolyCoder para aprimorar seus recursos na linguagem de sua preferência

Limitações do PolyCoder

Maiores vulnerabilidades : Por ser de código aberto, os criadores do PolyCoder temem que os programadores possam ensinar à IA um comportamento malicioso ou introduzir vulnerabilidades de segurança no código-fonte

Preços do PolyCoder

Gratuito e aberto a todos

Avaliações e resenhas

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

7. Tabnine

via Tabnine Esse assistente de IA foi projetado especificamente para desenvolvedores de software. É uma ferramenta de autocompletar código de IA que acelera seu fluxo de trabalho ao escrever funções completas e linhas inteiras de código. Ele pode prever e sugerir sua próxima linha de código com base em sua sintaxe.

Pense nisso como as sugestões de mensagens de texto em seu smartphone. As sugestões podem nem sempre ser o que você tinha em mente, mas quando são, tudo o que você precisa fazer é clicar e enviar. Em seguida, você pode navegar para a próxima seção de código. ⛵️

Essa ferramenta também pode aprender com seus padrões de codificação para fornecer consistentemente sugestões mais precisas.

Melhores recursos do Tabnine

Codificação preditiva: O melhor recurso de economia de tempo do Tabnine é a capacidade de sugerir a próxima linha de código à medida que você digita por meio do recurso preditivo de aprendizado de máquina

O melhor recurso de economia de tempo do Tabnine é a capacidade de sugerir a próxima linha de código à medida que você digita por meio do recurso preditivo de aprendizado de máquina Hospedagem flexível: Você pode executar o Tabnine em seu laptop, em um servidor protegido por firewall ou na nuvem, de modo que essa ferramenta se adapte aos protocolos de segurança de sua empresa

Você pode executar o Tabnine em seu laptop, em um servidor protegido por firewall ou na nuvem, de modo que essa ferramenta se adapte aos protocolos de segurança de sua empresa Várias linguagens de programação: O Tabnine oferece suporte a linguagens de programação importantes e de nicho, incluindo JavaScript, Python, TypeScript, Rust, Go e Bash

Limitações do Tabnine

Recursos limitados em estruturas de interface do usuário : Alguns usuários reclamam que, se você estiver trabalhando com estruturas de interface do usuário JavaScript, as sugestões serão menos precisas e, muitas vezes, incorretas

Alguns usuários reclamam que, se você estiver trabalhando com estruturas de interface do usuário JavaScript, as sugestões serão menos precisas e, muitas vezes, incorretas Usa muito armazenamento: Esse programa usa muita RAM e, às vezes, requer mais de 1 GB de memória para ser executado

Preços do Tabnine

Inicial: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 12 por usuário por mês

US$ 12 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato com a Tabnine para obter preços

Tabnine ratings and reviews

G2 **4,2/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra : 4,3/5 (mais de 3 avaliações)

8. Código Snyk

via Snyk Essa ferramenta de IA vem da Snyk, um aplicativo de desenvolvimento de software com foco em segurança. Assim como os outros produtos da Snyk, essa ferramenta se concentra especificamente em ajudar você a criar códigos seguros.

O Snyk Code não escreve código nem ajuda você a automatizar tarefas, mas realiza testes de segurança de aplicativos estáticos em tempo real. Ele identifica vulnerabilidades e fornece conselhos de correção para que sua equipe possa corrigir os problemas de segurança imediatamente. Como ele é executado em tempo real, sua equipe não precisará esperar pelos relatórios SAST para resolver os problemas de segurança.

Melhores recursos do Snyk

Segurança aprimorada: Devido ao seu foco singular em código seguro, esse aplicativo faz segurança muito bem

Devido ao seu foco singular em código seguro, esse aplicativo faz segurança muito bem Fácil de usar: A maioria dos usuários pode começar a usar esse programa imediatamente, sem curva de aprendizado das ferramentas de aprendizado de máquina

A maioria dos usuários pode começar a usar esse programa imediatamente, sem curva de aprendizado das ferramentas de aprendizado de máquina Integração com a maioria dos IDEs : A Snyk oferece plug-ins para JetBrains, Visual Studio, VS Code e Eclipse

Limitações do Snyk

Recursos limitados: Como o Snyk Code se concentra apenas na segurança, talvez seja necessário adicionar uma segunda ferramenta de código de IA se você quiser um chatbot que possa escrever linhas completas para criar código de alta qualidade

Como o Snyk Code se concentra apenas na segurança, talvez seja necessário adicionar uma segunda ferramenta de código de IA se você quiser um chatbot que possa escrever linhas completas para criar código de alta qualidade Não é compatível com linguagens de nicho: O Snyk Code é compatível com 10 das linguagens de programação mais populares, incluindo Apex, C#, C++, Go, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby e TypeScript. Se preferir trabalhar em uma linguagem mais específica, talvez precise de uma ferramenta de aprendizado de máquina diferente

Preços do Snyk

Gratuito: US$ 0 com desenvolvedores contribuintes ilimitados

US$ 0 com desenvolvedores contribuintes ilimitados Equipe: US$ 25 por mês para até 10 colaboradores

US$ 25 por mês para até 10 colaboradores Empresa: Entre em contato com a Snyk para obter preços

Snyk ratings and reviews

G2 : 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 15 avaliações)

9. Copiloto do GitHub

via Copiloto do GitHub O GitHub Copilot foi desenvolvido com base na API do OpenAI Codex, o que pode fazer com que você se pergunte por que deve pagar por essa ferramenta de codificação de IA quando pode usar a ferramenta de código-fonte aberto do Codex gratuitamente.

Quando o GitHub criou seu produto com base no OpenAI Codex, ele expandiu os recursos do programa. Assim, o Copilot suporta mais modelos de linguagem de programação e gera códigos mais completos do que o Codex. O Copilot pode até mesmo ajudar sua equipe a aprender novas linguagens de programação e estruturas mais rapidamente.🧑‍✈️

Melhores recursos do Copilot

Múltiplas linguagens de programação: Os recursos de inteligência artificial do GitHub gerarão código em uma enorme variedade de linguagens de codificação, incluindo Python, JavaScript, Go, C++ e TypeScript

Os recursos de inteligência artificial do GitHub gerarão código em uma enorme variedade de linguagens de codificação, incluindo Python, JavaScript, Go, C++ e TypeScript Programador de pares de IA: Esse assistente de codificação de aprendizado de máquina responde a solicitações de linguagem natural em dezenas de idiomas

Esse assistente de codificação de aprendizado de máquina responde a solicitações de linguagem natural em dezenas de idiomas Integrações: Você pode emparelhar o Copilot com seu editor de código favorito. Ele se integra ao Visual Studio Code, aos IDEs da JetBrains e ao Neovim

Limitações do Copilot

Integração e desempenho lentos: Alguns usuários reclamam que ensinar seu processo ao Copilot é demorado e requer muitos dados de treinamento. Uma vez instalado e funcionando, seus recursos de inteligência artificial em tempo real criam códigos em um ritmo mais lento do que outras ferramentas de IA

Alguns usuários reclamam que ensinar seu processo ao Copilot é demorado e requer muitos dados de treinamento. Uma vez instalado e funcionando, seus recursos de inteligência artificial em tempo real criam códigos em um ritmo mais lento do que outras ferramentas de IA Assistência limitada de depuração : O GitHub oferece alguma assistência para depuração, mas não oferece suporte aprofundado

Preços do Copilot

Individual: US$ 10 por mês

US$ 10 por mês Copilot Business: US$ 19 por usuário por mês

US$ 19 por usuário por mês Copilot Enterprise: $39 por usuário por mês

Avaliações e críticas do Copilot

Embora o recurso Copilot do GitHub não tenha muitas avaliações por si só, o GitHub tem milhares de avaliações e é uma plataforma bem respeitada para equipes de desenvolvimento de software.

G2 : 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.000 avaliações) **Capterra : 4,8/5 (mais de 5.000 avaliações)

10. Replit Ghostwriter

via Substituir Se você deseja que sua equipe de desenvolvimento de software passe mais tempo concentrada no pensamento criativo e menos tempo em tarefas repetitivas, o Ghostwriter pode ser seu novo amigo. 👻

Esse programa permite que você automatize tarefas e libere mais espaço no cérebro para o desenvolvimento criativo. O chatbot ajuda você a fazer um brainstorming de projetos criativos, traduz a linguagem natural em código e explica trechos de código em linguagem simples.

O Ghostwriter aprende com você à medida que você trabalha com ele, de modo que ele cresce para entender o contexto do seu projeto e oferecer soluções relevantes.

Melhores recursos do Ghostwriter

Suporte a 16 linguagens de programação: O Replit Ghostwriter oferece suporte à análise de código estático, JavaScript, Python, Bash, C, C#, C++, CSS, Go, Java, HTML, PHP, Perl, R, Ruby, Rust e SQL

O Replit Ghostwriter oferece suporte à análise de código estático, JavaScript, Python, Bash, C, C#, C++, CSS, Go, Java, HTML, PHP, Perl, R, Ruby, Rust e SQL Tempo de resposta rápido: O tempo médio de resposta do chatbot do Ghostwriter é de 500 ms, portanto, seus desenvolvedores não ficarão frustrados com velocidades lentas

O tempo médio de resposta do chatbot do Ghostwriter é de 500 ms, portanto, seus desenvolvedores não ficarão frustrados com velocidades lentas Voz para código: Além de digitar mensagens para o chatbot, você também pode usar memorandos de voz para iniciar projetos enquanto estiver em trânsito

limitações do #### Ghostwriter

Pode não funcionar tão bem em todos os idiomas: Embora seja compatível com 16 idiomas, esse programa é mais eficaz em Python e JavaScript

Embora seja compatível com 16 idiomas, esse programa é mais eficaz em Python e JavaScript **O Ghostwriter é um recurso do ambiente de desenvolvimento integrado do Replit e não pode ser usado com nenhum outro IDE. Portanto, se você já estiver usando o Visual Studio Code, XCode, JetBrains ou outra plataforma, o Ghostwriter não funcionará para você

Preços do Ghostwriter

O Ghostwriter custa US$ 10 adicionais por mês além do seu plano Replit. Somente o plano Pro de US$ 20 por mês lhe dá acesso ao Ghostwriter, o que elevará o total para US$ 30 por mês.

Ghostwriter classificações e comentários

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

Por que você deve usar ferramentas de assistente de codificação de IA?

Muitos desenvolvedores de software hesitam em confiar nas ferramentas de codificação de inteligência artificial. É fácil acreditar que uma máquina jamais poderia entender as nuances e a criatividade envolvidas na criação de códigos. Aqui estão alguns motivos pelos quais você deve considerar a possibilidade de experimentar as ferramentas de codificação com IA:

Aumento da produtividade: Com as ferramentas de codificação de IA, sua equipe de desenvolvimento podetrabalhar mais rápido e com mais eficiência. Essas ferramentas automatizam tarefas tediosas e ajudam a gerar sugestões de código que talvez você não tenha pensado por conta própria.

Com as ferramentas de codificação de IA, sua equipe de desenvolvimento podetrabalhar mais rápido e com mais eficiência. Essas ferramentas automatizam tarefas tediosas e ajudam a gerar sugestões de código que talvez você não tenha pensado por conta própria. Melhorar a qualidade do código: Ao usar a inteligência artificial para ajudar na codificação, você também está incorporando outra camada de controle de qualidade. Essas ferramentas podem ajudar a detectar bugs e vulnerabilidades de segurança antes que eles cheguem à produção.

Ao usar a inteligência artificial para ajudar na codificação, você também está incorporando outra camada de controle de qualidade. Essas ferramentas podem ajudar a detectar bugs e vulnerabilidades de segurança antes que eles cheguem à produção. Desenvolva novas habilidades: Trabalhar com ferramentas de codificação de IA pode ajudá-lo a aprender novas linguagens de programação e estruturas mais rapidamente, abrindo mais oportunidades para sua equipe de desenvolvimento.

Trabalhar com ferramentas de codificação de IA pode ajudá-lo a aprender novas linguagens de programação e estruturas mais rapidamente, abrindo mais oportunidades para sua equipe de desenvolvimento. Liberação de tempo para o pensamento criativo: Com as tarefas rotineiras cuidadas pela inteligência artificial, os desenvolvedores de software têm mais tempo para se concentrar nos aspectos criativos de seu trabalho. Isso pode resultar em um código mais inovador e de alta qualidade.

Com as tarefas rotineiras cuidadas pela inteligência artificial, os desenvolvedores de software têm mais tempo para se concentrar nos aspectos criativos de seu trabalho. Isso pode resultar em um código mais inovador e de alta qualidade. Custo-benefício: Algumas ferramentas de codificação de IA estão disponíveis gratuitamente ou oferecem planos de preços acessíveis, tornando-as acessíveis a qualquer equipe de desenvolvimento, independentemente das restrições orçamentárias.

Desafios que os desenvolvedores enfrentam e que as ferramentas de código de IA podem resolver

Os desenvolvedores costumam passar horas realizando tarefas mundanas e repetitivas quando poderiam se concentrar em aspectos mais críticos, como depuração ou planejamento de projetos. As ferramentas de codificação de IA oferecem uma solução para esses desafios, incluindo:

Tarefas repetitivas

Muitas das tarefas com as quais um programador lida diariamente são repetitivas e mundanas. As ferramentas de IA podem ajudar a automatizar essas tarefas, liberando mais tempo para o pensamento criativo e a solução de problemas.

Aprendendo novas linguagens e estruturas de programação

Aprender uma nova linguagem de programação pode ser um desafio até mesmo para o desenvolvedor mais experiente. Com as ferramentas de IA, os desenvolvedores podem aprender novas linguagens mais rapidamente e com maior precisão.

Melhorar a qualidade do código

Um dos maiores desafios que os desenvolvedores enfrentam é escrever códigos de alta qualidade. Até mesmo os desenvolvedores experientes cometem erros de vez em quando. As ferramentas de código de IA podem ajudar a detectar esses erros antes que eles se tornem bugs caros.

Elas também podem sugerir maneiras de melhorar o código, levando a programas mais eficientes e otimizados.

Depuração

A depuração é outra tarefa tediosa que geralmente consome uma quantidade significativa do tempo de um desenvolvedor. As ferramentas de codificação de IA podem ajudar a identificar e corrigir bugs rapidamente, liberando mais tempo para que os desenvolvedores se concentrem em tarefas mais importantes.

Comece a gerar código com ferramentas de codificação de IA

As ferramentas de IA podem facilitar a sua vida e a vida de toda a sua equipe. Chega de ficar olhando para trechos de código quebrados até seus olhos saltarem. Agora você pode simplesmente pedir ajuda ao seu chatbot amigável.

Na melhor das hipóteses, os geradores de código de IA podem agir como colegas de trabalho (artificialmente) inteligentes. Eles podem ajudar você a fazer brainstorming, solucionar problemas e explorar ideias que impulsionam seu processo de desenvolvimento.

Para obter um aplicativo que gerencie seu processo de desenvolvimento de software do início ao fim e que tenha ferramentas de código de IA integradas, experimente ClickUp . Você pode criar um espaço de trabalho e começar a usar o Recursos de desenvolvimento de software do ClickUp gratuitamente. A produtividade extra economizará seu tempo e dinheiro.

E quando começar a usar as ferramentas de IA para aumentar sua produtividade, você terá mais tempo para refletir sobre as questões mais importantes da vida, como Quem codifica a IA que codifica? Ou será que as ferramentas de IA codificam a si mesmas? 🤯