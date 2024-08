12 modelos ágeis para projetos no ClickUp, Excel e Google Sheets

Como um diamante bruto, a função de um gerente de projeto é multifacetada e mais dura que o aço. 💎💪🏼

Os gerentes de projeto são responsáveis por criar e supervisionar os processos do projeto relacionados a planejamento, organização, execução, geração de relatórios e monitoramento - só para citar alguns. Além disso, eles são responsáveis por comunicar as atualizações aos clientes e às partes interessadas em tempo hábil.

Para Equipes ágeis a pressão é ainda maior! As Metodologia ágil no gerenciamento de projetos concentra-se em melhorias constantes do produto por meio de uma série de sprints. E se você pensar em cada sprint como um miniprojeto, o trabalho nunca para. 😳

É por isso que Software ágil de gerenciamento de projetos e modelos personalizáveis são ativos importantes para equipes multifuncionais. Usados em conjunto, esses recursos aprimoram a colaboração da equipe e simplificam os processos, promovem a transparência do projeto e simplesmente manter as coisas em andamento.

Vasculhamos milhares de modelos na Web para trazer a você o melhor dos melhores! Continue lendo para acessar e baixar 12 modelos Agile para seus estilos e softwares tradicionais de gerenciamento de projetos favoritos, incluindo ClickUp, Microsoft e Google Sheets.

O que é a Metodologia Ágil de Gerenciamento de Projetos? Gerenciamento ágil de projetos é particularmente popular entre as equipes de desenvolvimento de software e adota uma abordagem iterativa para fornecer continuamente melhorias ao projeto durante todo o seu ciclo de vida. A vantagem de várias iterações (ciclos repetitivos) é que ela promove a adaptabilidade e a velocidade à medida que as equipes avançam para a conclusão do projeto.

A ideia é dividir grandes projetos em fases menores e mais gerenciáveis em intervalos constantes chamados sprints. Os sprints duram de uma semana a um mês e podem ajudá-lo a incorporar o feedback do cliente às atualizações do produto de forma consistente.

Crie sprints com duração de uma semana a um mês com a abordagem Agile no ClickUp

De fato, há um Manifesto Ágil inteiro que estabelece 12 princípios essenciais da abordagem - e a voz de seu cliente está no topo da lista. Essa metodologia apoia a ideia de que a única maneira de alcançar a satisfação total do cliente é por meio da entrega frequente de software de alta qualidade e funcional.

Você pode resumir esses 12 princípios em quatro valores ágeis:

Indivíduos e interações acima de processos e ferramentas Software de trabalho em vez dedocumentação abrangente do projeto3. Colaboração do cliente na negociação do contrato Resposta às mudanças seguindo um plano

O lançamento de um projeto requer uma aldeia - onde os esforços do cliente, da equipe de desenvolvimento de software e do gerente de projeto se complementam. A adoção da metodologia Agile pode parecer difícil se você não estiver acostumado com o ritmo e a demanda, mas os modelos são uma excelente maneira de combater esses desafios e ajudá-lo a se familiarizar com essa nova abordagem (para você)!

Ou, se você já é um aficionado por Agile, provavelmente já prega a boa palavra dos modelos! Aqui estão 10 de nossos modelos favoritos para alguns dos principais software gratuito de gerenciamento de projetos .

12 Modelos gratuitos de gerenciamento de projetos ágeis

Não importa o quanto você esteja familiarizado com o gerenciamento ágil de projetos, um modelo flexível aliado a um software poderoso é a chave para implementar processos simplificados regularmente. Esses modelos foram criados para ajudá-lo a usar os recursos de sua ferramenta de gerenciamento de projetos em toda a sua extensão e a fazer a transição para a abordagem ágil o mais rápido possível.

Acesse qualquer um desses 12 modelos de gerenciamento de projetos Agile do ClickUp, Microsoft, Excel e Google Sheets para planejar roteiros, criar sprints, acompanhar tarefas e fornecer produtos valiosos.

1. Modelo de gerenciamento de projeto ágil do ClickUp

Modelo de gerenciamento de projetos ágeis da ClickUp

Como a totalidade de Biblioteca de modelos do ClickUp, o Modelo de gerenciamento de projetos ágeis da ClickUp é repleto de recursos para ajudar a sua equipe a fornecer e aplicar feedback, a mudar quando necessário e a trabalhar em conjunto em um espaço organizado e colaborativo.

A chave para um gerenciamento de projeto ágil eficiente e eficaz é garantir que todos os elementos estejam trabalhando juntos e sem problemas. Preparar a equipe para o sucesso nesse esforço pode ser um dos fatores que mais consomem tempo, mas, em questão de minutos, esse modelo abrangente pode alinhar sua equipe com a metodologia de gerenciamento de projetos Agile usando 30 status personalizados, dois campos personalizados, 10 tags, 13 ClickApps o ClickApps é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, com oito visualizações de projeto, duas automações e muito mais. 🤩

Por mais completo que seja esse modelo, o ClickUp o orienta em cada etapa do processo. Ao aplicar esse modelo Agile ao seu espaço de trabalho, você será solicitado a nomear seu espaço, importar dados e definir datas de vencimento importantes. A partir daí, seu projeto já está começando a tomar forma.

Acesse pastas pré-construídas para Gerenciamento de Crum, Intake, Roadmaps, Epics, Acervo de saída e muito mais. Em cada pasta, você pode acessar mais listas prontas, adicionar novas tarefas e visualizar seu projeto nas exibições personalizáveis de lista, quadro, calendário e carga de trabalho do ClickUp. Este modelo é o pacote completo, portanto, se você estiver pronto para se comprometer com o método Agile, deixe que este modelo o guie! Faça o download deste modelo

2. Modelo de gerenciamento do Agile Scrum da ClickUp

Modelo de gerenciamento do Agile Scrum da ClickUp

O modelo Estrutura do Scrum tem suas raízes na metodologia de gerenciamento de projetos Agile e é comumente usada por equipes multifuncionais para se manterem organizadas, assumirem suas funções e se comunicarem melhor. Se você pensar na palavra Ágil como um termo amplo e abrangente, o Scrum é um dos muitos ramos que se originam da filosofia maior.

Como o gerenciamento ágil de projetos, Scrum ágil é focado em sprints e usa testes e desenvolvimento rápidos e frequentes para dividir projetos maiores em vários períodos de tempo mais curtos.

A colaboração está no centro de todos os recursos do ClickUp e o Modelo de gerenciamento do Agile Scrum do ClickUp não é diferente. Ele permite que uma equipe scrum auto-organizada crie Sprints, trabalhe em conjunto em tarefas e automatize itens de ação repetitivos para manter o projeto no caminho certo.

Neste modelo, você encontrará:

30 status de tarefas personalizados

Campos personalizados

Tags

13 ClickApps

Seis visualizações de projeto

Automação

E muito mais! Incluindo listas pré-criadas para Backlogs, Sprints e Retrospectivas. Além disso, um prático manual de instruções Documento ClickUp para aprender o básico. Faça o download deste modelo

3. Modelo de planejamento Agile Sprint por ClickUp

Planeje, acompanhe o progresso e gerencie recursos durante o Sprint Planning usando o Agile Sprint Planning Template da ClickUp

Manter seus sprints funcionando sem problemas é fácil quando você implanta este Modelo de planejamento Agile Sprint da ClickUp . Defina expectativas realistas com base nas habilidades da equipe e, em seguida, acompanhe o progresso e gerencie os recursos ao longo de cada sprint com facilidade. Por fim, analise a diferença entre as horas estimadas e as horas reais durante a Retrospectiva do Sprint para garantir que todos os objetivos sejam alcançados de forma rápida e eficiente!

Esse modelo inclui tarefas para planejar sprints, definir objetivos e metas, gerenciar recursos, acompanhar o progresso e muito mais. Além disso, ele é facilmente personalizável para atender às necessidades de qualquer equipe ou empresa! Comece a usar este modelo para maximizar a eficiência do seu processo ágil e assumir o controle de cada sprint. Faça o download deste modelo

4. Modelo de marketing ágil da ClickUp

O marketing ágil é a chave para se manter competitivo no cenário digital em constante mudança

Os processos de marketing podem ser um desafio para gerenciar, portanto, deixe que o Modelo de marketing ágil da ClickUp agilize seus esforços! A utilização desse modelo fornecerá uma estrutura para campanhas criativas, ajudará a medir seu sucesso e facilitará o brainstorming de novas ideias. Você também terá uma visão geral organizada das tarefas de toda a equipe de marketing.

O marketing ágil refere-se à utilização da metodologia ágil para criar estratégias de marketing mais eficientes e eficazes. Por meio do trabalho em equipe colaborativo, sua equipe pode trabalhar em conjunto para executar projetos de forma rápida e eficiente com resultados surpreendentes. Faça o download deste modelo

5. Modelo de história ágil da ClickUp

Use o Agile Story Template da ClickUp para alinhar metas individuais com objetivos maiores para obter o máximo de eficácia

Modelo de história ágil do ClickUp é feito sob medida para equipes de desenvolvimento Agile com o objetivo de aumentar a eficiência e a colaboração. Ele ajuda a organizar os recursos ou requisitos do projeto, conhecidos como histórias ágeis ou histórias de usuários, fornecendo uma abordagem estruturada.

Por meio de gráficos e visualizações de burndown ágeis, esse modelo permite o acompanhamento do progresso, garantindo transparência e adaptabilidade. Além disso, o modelo alinha as metas individuais com os objetivos gerais do projeto, promovendo a máxima eficácia.

Seja aplicado a projetos internos ou a produtos voltados para o cliente, o Agile Story Template da ClickUp capacita as equipes a se manterem organizadas e acelera a conclusão do projeto. Ele se torna um recurso valioso para o desenvolvimento Agile, auxiliando no planejamento, na organização e na entrega bem-sucedida de produtos de alto valor. Faça o download deste modelo

6. Modelo de roteiro de equipe ágil por ClickUp

Comunique sua estratégia de produto às partes interessadas usando um modelo de roteiro de produto ágil

O modelo Modelo de roteiro ágil da ClickUp serve como uma ferramenta dinâmica para que as equipes ágeis comuniquem com eficácia a estratégia do produto às partes interessadas. Projetado para ser flexível, o modelo permite o ajuste fácil dos planos à medida que as equipes obtêm insights sobre o mercado e a dinâmica do produto.

Com esse modelo, as equipes ágeis podem:

Visualizar o roadmap na linha do tempo: O modelo permite a visualização clara do roadmap da equipe em uma linha do tempo, fornecendo uma visão geral estratégica. Planejar sprints com estimativas: As equipes ágeis podem planejar sprints com estimativas de esforço e complexidade, garantindo metas realistas e alcançáveis. Acompanhe o progresso e adapte os planos: O modelo facilita o acompanhamento contínuo do progresso, permitindo que as equipes adaptem os planos de forma dinâmica com base em percepções em tempo real e mudanças nos requisitos. Faça o download deste modelo ### 7. Modelo de gerenciamento de projetos em cascata da ClickUp

A metodologia de gerenciamento de projetos em cascata envolve uma ordem de execução bem definida, com as fases do projeto não avançando até que tenham recebido a liberação final.

Modelo de gerenciamento de projetos em cascata do ClickUp é feito sob medida para a execução sistemática de projetos, seguindo as fases bem definidas da metodologia em cascata.

Organizando as tarefas em fases mensuráveis, o modelo garante a conclusão em tempo hábil e oferece visibilidade do progresso em cada estágio. Ideal para quem valoriza a estrutura, ele permite o gerenciamento eficiente de projetos, concentrando-se na progressão sequencial sem comprometer a qualidade ou perder prazos. Faça o download deste modelo

8. Modelo de gráfico de Gantt ágil do Excel

Modelo de gráfico de Gantt ágil por Microsoft O Agile Gantt Chart Template da Microsoft ajuda as equipes a dividir tarefas e projetos de várias etapas até mesmo nos menores itens de ação com categorias codificadas por cores em um gráfico altamente gráfico de Gantt visual usando Microsoft 365 .

Recursos como modelos de linha do tempo de carta de projeto o cronograma do projeto, as histórias de usuário e o backlog do produto com gráfico de burnout neste modelo de gerenciamento de projeto ágil oferecem informações reais e projetadas sobre o tempo e os recursos usados entre os sprints.

Em geral, esse modelo é estruturado para ajudar as equipes ágeis a comunicar visualmente o progresso às partes interessadas internas e externas, acompanhar o tempo e os marcos do sprint e identificar os recursos da equipe do projeto com base nas projeções do cronograma. Faça o download deste modelo

9. Modelo de relatório de projetos Scrum ágil do Google Sheets

Modelo de relatório de projetos do Agile Scrum para Planilhas GooglePlanilhas do Google é gratuito para uso pessoal com uma conta do Google, o que o torna personalizável Projetos do Agile Scrum O modelo de relatório para o Google Sheets é uma solução econômica para usuários que já têm uma conta e desejam implementar processos Agile. Esse modelo vem com várias páginas de planilha para rastrear projetos e categorias Agile em diferentes colunas para mostrar o status da tarefa, prioridades, datas de sprint, IDs de tarefas e muito mais. Faça o download desse modelo

10. Modelo de plano de projeto ágil da linha do tempo do Office

Modelo de plano de projeto ágil por Linha do tempo do escritório O modelo de plano de projeto ágil do Office Timeline ajuda a identificar desafios e implementar soluções rápidas, organizando suas tarefas em um Gráfico de Gantt usando o PowerPoint . O que é interessante e diferente nesse modelo em relação aos outros desta lista é que ele vem com um plano de lançamento Agile editável especificamente para o PowerPoint para trabalhar visualmente com suas possibilidades estratégicas. Esse modelo seria útil para ser usado em conjunto com outro modelo Agile ou com seu software de gerenciamento de projetos Agile como auxílio visual durante reuniões ou apresentações com as partes interessadas ou superiores. Faça o download deste modelo

11. Modelo de quadro Kanban ágil do Excel

Modelo de Quadro Agile Kanban para Excel

Este modelo de quadro Kanban para Excel também pode ser adaptado para o Google Sheets e foi criado para ajudar as equipes a adotar a metodologia Agile da forma mais simples possível. Com faixas separadas para tarefas deixadas Para Fazer, Em Andamento ou Concluído, esse modelo ajuda os desenvolvedores de software a visualizar projetos inteiros, definir metas claras e criar um quadro Kanban Limites de trabalho em andamento e maximizar sua eficiência. Faça o download deste modelo

12. Modelo de gerenciamento de projeto ágil simples do Google Sheets

Modelo simples de gerenciamento de projetos ágeis para o Google Docs

As planilhas são uma ferramenta básica no currículo de todo gerente de projeto, mas pode levar muito tempo e muitas tentativas para criar uma tabela quase perfeita para cada projeto individual, especialmente se esse não for seu estilo de trabalho preferido. Este modelo simples de gerenciamento de projetos ágeis soluciona esse problema com uma tabela pré-construída em seu interior Google Docs .

Como o nome sugere, esse modelo é simples de usar, com uma estrutura de design intuitiva e limpa para mapear um cronograma claro para seus próximos sprints. Pense nesse modelo como suas rodas de treinamento para a metodologia Agile. Embora você possa dividir as tarefas em sprints, pontos de história e status, esse modelo é mais adequado para projetos ágeis menores, para compartilhar informações rapidamente e fazer apresentações visuais. Faça o download deste modelo

A agilidade encontra a eficiência com os modelos de gerenciamento de projetos ágeis

Independentemente do seu nível de experiência em gerenciamento de projetos Agile, a ajuda é sempre bem-vinda. Em vez de ser um recurso exclusivo para gerentes de projeto que ainda estão aprendendo a metodologia, veja os modelos como um recurso para iniciar seu projeto da maneira mais produtiva possível.

Procure um modelo que se alinhe ao seu software de gerenciamento de projetos Agile, que seja totalmente personalizável, colaborativo e repleto de centenas de recursos para conduzi-lo a cada sprint com facilidade.

Ou seja, busque ClickUp !

Visualize Fluxos de trabalho ágeis com o ClickUp Board visualize e defina quadros por status, data de vencimento, prioridade e muito mais para alinhar melhor sua equipe

O ClickUp é a plataforma de produtividade definitiva para que equipes ágeis de qualquer tamanho centralizem seu trabalho em aplicativos, automatizem processos e gerenciem cronogramas de projetos - tudo em um só lugar. Com ferramentas colaborativas de gerenciamento de projetos, como Docs, Whiteboards e mais de 15 exibições personalizáveis reunidas em um poderoso espaço de trabalho, o ClickUp é a única solução de software que permite que as equipes atuem em suas ideias no momento em que elas acontecem.

...E se isso não é o epítome da metodologia Agile, então não sei o que é! 👏

Acesse tarefas e membros ilimitados, mais de 1.000 integrações centenas de modelos pré-criados e recursos avançados quando você se inscreve no ClickUp hoje mesmo!