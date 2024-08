10 modelos de planejamento Agile Sprint no ClickUp e no Excel

Se você está apenas começando com Gerenciamento ágil de projetos ou se você é um Scrum Master experiente, os modelos de planejamento de Sprint são uma ferramenta inestimável ferramenta de produtividade para definir metas, cronogramas e expectativas do projeto.

Os modelos não apenas fornecem um plano estruturado para cumprir os prazos de entrega, mas também oferecem a oportunidade de medir e atribuir recursos para as tarefas futuras. 🔮

De acordo com a aliança scrum, 86% das equipes Scrum realizam uma reunião de planejamento de sprint. Neste guia, exploraremos como os modelos do ClickUp e do Excel fornecem às equipes as ferramentas necessárias para maximizar o uso de cada um deles Sessão de planejamento de sprint . Com esses recursos em mãos, sua equipe pode economizar tempo e energia e, ao mesmo tempo, garantir que eles tenham as estratégias mais eficazes!

O que é um modelo de planejamento de Sprint?

Um modelo de planejamento de Sprint é um recurso para coordenar as tarefas e atividades necessárias para concluir uma quantidade específica de trabalho em um período de desenvolvimento de curto prazo. Ele é usado com mais frequência por proprietários de produtos, Scrum Masters e gerentes de projetos Agile para planejar responsabilidades em um próximo Sprint .

Para ter sucesso com o planejamento do Sprint, é melhor ser proativo, definindo objetivos alcançáveis. Em seguida, comunique ao time de desenvolvimento as prioridades das tarefas e os prazos para atingir a meta do Sprint.

Ao dividir os projetos em tarefas menores e realizáveis, os gerentes de projeto estão em condições de garantir que cada Sprint cumpra seus objetivos dentro do prazo estipulado, reduzindo a possibilidade de atrasos ou desvios de escopo .

Use uma visualização de quadro do ClickUp para alinhar toda a equipe com todo o trabalho em andamento

O que faz um bom modelo de planejamento de sprint?

**Um bom modelo de planejamento de Sprint ajuda as equipes ágeis a organizar seus esforços para entregar o trabalho de forma eficiente e eficaz. O modelo incluirá uma estrutura sólida para preencher os detalhes sobre o escopo do trabalho, o cronograma estimado, as dependências e as tarefas envolvidas no Sprint

Essa estrutura simplificará seu processo de adição de objetivos e tarefas do Sprint, incluindo:

Notas de reunião do Sprint para analisar o progresso, fazer perguntas e oferecer feedback

Procedimento de aprovação para garantir que todas as tarefas tenham sido aprovadas e concluídas

Áreas de foco para garantir que a equipe esteja trabalhando nas tarefas mais relevantes

Recursos e ferramentas necessários para a conclusão bem-sucedida das tarefas

Backlog do Sprint para filtrar solicitações e priorizar tarefas

Planos de contingência para tratar e mitigar riscos

Metas mensuráveis do Sprint eMétricas ágeis* Uma linha do tempo com datas de início e de vencimento

Tarefas e entregas detalhadas

Gerenciar todo o trabalho relacionado ao Sprint no ClickUp para facilitar o acesso

Os processos ágeis oferecem uma abordagem exclusiva para o gerenciamento de projetos, concentrando-se na capacidade de resposta e adaptação. Isso permite que as equipes avaliem rapidamente as necessidades dos clientes e acompanhem o mercado em constante mudança. 🌐

Para se manterem organizadas e em dia com as tarefas futuras, as equipes ágeis precisam de um sistema avançado de gerenciamento de projetos que priorize itens de ação e os mantém no caminho certo para concluir seus Sprints.

Aqui estão 10 modelos de planejamento de Sprint no ClickUp e no Excel para alinhar as equipes e começar a entregar os resultados mais rapidamente!

10 modelos de planejamento de Sprint

1. Modelo de planejamento de Sprint ágil do ClickUp

Modelo de planejamento do ClickUp Agile Sprint

As equipes de projetos ágeis podem usar Modelo de planejamento Agile Sprint do ClickUp para acompanhar o esforço estimado necessário para cada tarefa, avaliar o progresso da equipe e atribuir tarefas às pessoas certas. Além disso, esses modelos podem facilmente rastrear informações como o total de horas trabalhadas e prazos, proporcionando visibilidade de quanto esforço foi dedicado a cada tarefa no último Sprint. 🔎

Esse modelo é um recurso essencial para uma equipe de desenvolvimento gerenciar seu dia a dia Fluxos de trabalho ágeis . Ele abrange todos os principais processos de desenvolvimento Agile, desde o planejamento do Sprint até as reuniões diárias, reuniões de retrospectiva e acompanhamento de projetos. Isso permite que as equipes monitorem facilmente as tarefas, priorizem os projetos, gerenciem os recursos e avaliem o progresso! Faça o download deste modelo

2. Modelo de planejamento de Sprint do ClickUp Scrum

Modelo de planejamento de Sprint do ClickUp Scrum

Se você acha que suas revisões de Sprint e retrospectivas precisam de um impulso , tente Modelo de planejamento do Scrum Sprint do ClickUp ! Durante uma Revisão do Sprint, as equipes podem marcar o progresso em relação aos objetivos, refletir sobre os riscos associados às ações tomadas e garantir que todos os itens ativos do Sprint sejam concluídos.

O modelo vem com campos personalizados detalhados para categorizar qualquer item do Sprint, incluindo:

Categoria : Um campo suspenso com opções que incluem Usuário História, Tarefa, Bug, Epico

: Um campo suspenso com opções que incluem Usuário História, Tarefa, Bug, Epico Development Status : Um campo suspenso com opções que incluem Pending, Planning, Implementation, Ready for Review (Dev), Awaiting Deployment, Ready for Review (Prod), Reviewed

: Um campo suspenso com opções que incluem Pending, Planning, Implementation, Ready for Review (Dev), Awaiting Deployment, Ready for Review (Prod), Reviewed Quadro de histórias : Um campo numérico para indicar os pontos da história definidos pelo Scrum Master e pela equipe

Epic : Um campo suspenso com opções que incluem Infraestrutura, Serviços de reserva, Integração de serviços de e-mail, UI/UX

: Um campo suspenso com opções que incluem Infraestrutura, Serviços de reserva, Integração de serviços de e-mail, UI/UX Sprint : Um campo suspenso com opções que incluem Sprint 1, 2, 3 e 4

: Um campo suspenso com opções que incluem Sprint 1, 2, 3 e 4 Sprint Goal: Um campo de texto longo para a meta definida para o Sprint

Confira mais opções personalizáveis Modelos do Scrum ! Faça o download deste modelo

3. Modelo de Backlogs e Sprints do ClickUp

Modelo de Backlogs e Sprints do ClickUp

O modelo Modelo de Backlogs e Sprints do ClickUp ajuda as equipes SCRUM a dividir seu processo de gerenciamento de projetos em desenvolver backlogs de Sprint . Um backlog de Sprint geralmente consiste em grandes projetos divididos em tarefas individuais implementadas no próximo Sprint, depois de atender aos critérios de aceitação da equipe. ✅

O modelo oferece quatro visualizações diferentes para colaborar com os membros da equipe e as partes interessadas sem sair do seu espaço de trabalho:

Visão de lista : Organize os itens do backlog e os detalhes importantes para o próximo Sprint

: Organize os itens do backlog e os detalhes importantes para o próximo Sprint Visualização de quadro : Use o recurso de arrastar e soltarQuadro Kanban para visualizar tarefas específicas

: Use o recurso de arrastar e soltarQuadro Kanban para visualizar tarefas específicas Visualização de bate-papo : Rastrear tudocomunicação com a equipe membros da equipe em um só lugar

: Rastrear tudocomunicação com a equipe membros da equipe em um só lugar Visualização de formulário: Enviarrelatórios de bugs para transformar em tarefas acionáveis Faça o download deste modelo ### 4. Modelo de Sprints do ClickUp

Modelo de Sprints do ClickUp

Se você é novo no Sprints e no ClickUp, o Modelo de Sprints do ClickUp é uma ferramenta amigável para iniciantes com um guia passo a passo para preparar seu espaço de trabalho para Sprints! Há uma seção sobre ClickApps- módulos para personalizar a experiência da sua equipe no ClickUp . Depois de configurar seu ambiente com os ClickApps relacionados ao Sprint, você estará pronto para criar um Sprint!

Essa abordagem simplificada do ClickUp permite que as equipes planejem, executem e acompanhem rapidamente seus Sprints, sem nenhuma configuração adicional. Além disso, recursos poderosos, como a capacidade de atribuir tarefas a vários usuários, calcular a velocidade e visualizar o histórico do Sprint, tornam esse modelo perfeito para equipes de todos os tamanhos! Faça o download deste modelo

5. Eventos do ClickUp Agile Sprints

Eventos do ClickUp Agile Sprints

Os Modelo de Sprints Ágeis dos Eventos ClickUp é a ferramenta perfeita para manter sua equipe eficiente e organizada. O modelo serve como um repositório central para anotações, decisões, resultados e aprendizados importantes de cada Sprint. Isso permite que as equipes revisem e consultem todos os sucessos, problemas e itens de ação de projetos de Sprints anteriores em tempo real ou assíncrono. 🧑‍💻

Criação de subpáginas em um Documento ClickUp é uma ótima maneira de organizar o trabalho e manter os tópicos relacionados juntos. Para criar uma subpágina do Doc, abra o modelo e clique no ícone de mais (+) na barra lateral esquerda. Adicione ou incorpore conteúdo à sua página. Em seguida, continue criando subpáginas para anotações e aprendizados em Sprints futuros! Faça o download deste modelo

6. Modelo de reunião de retrospectiva do ClickUp Sprint

Modelo de reunião de retrospectiva do ClickUp Sprint

Modelo de Retrospectiva de Sprint do ClickUp ajuda todos a fazer um brainstorming e identificar áreas de melhoria. O modelo fornece um formato para a equipe discutir o que deu certo, o que não deu e como podem fazer as coisas de forma diferente em Sprints futuros.

Durante uma reunião de retrospectiva, o uso do ClickUp Whiteboard oferece uma abordagem eficaz e organizada para a comunicação da equipe, permitindo que a equipe acompanhe facilmente as ideias, as discussões e os resultados.

Os quadros brancos também permitem que as equipes acessem e editem informações durante e após a retrospectiva, o que ajuda os membros remotos da equipe a permanecerem engajados e envolvidos na discussão.

Descubra mais_ Modelos de retrospectiva de sprint ! Faça o download deste modelo

7. Modelo de Sprints Simples do ClickUp

Modelo de Sprints Simples do ClickUp

O modelo Modelo de Sprints Simples do ClickUp é uma ferramenta eficaz para melhorar as estimativas de tarefas e planejar projetos com mais eficiência. As equipes podem dividir grandes tarefas em partes gerenciáveis, o que lhes permite estimar cada tarefa de acordo com sua complexidade e nível de dificuldade. 💪

Esse sistema proporciona às equipes uma compreensão mais clara do esforço necessário para concluir as tarefas e como planejar adequadamente. Além disso, durante o Sprint, as equipes podem modificar suas estimativas para acomodar mudanças ou desafios.

O modelo inclui pastas personalizáveis, incluindo Sprint, Produto e QA, para ajustar com base no processo e nas preferências da reunião de planejamento do Sprint da sua equipe. Faça o download deste modelo

8. Modelo de gerenciamento do ClickUp Agile Scrum

Modelo de gerenciamento do ClickUp Agile Scrum

O modelo Modelo de gerenciamento do ClickUp Agile Scrum é um modelo de gerenciamento eficaz que enfatiza um fluxo de trabalho estruturado, a colaboração entre equipes e a melhoria contínua. Ao dividir as tarefas em itens menores de trabalho, a equipe pode entender melhor como cada componente contribui para o progresso geral do projeto.

O modelo tem um guia detalhado de Introdução para aproveitar os poderosos recursos do ClickUp para reuniões produtivas de planejamento do Sprint. Se você precisar de ajuda para organizar pastas e listas, confira os exemplos no modelo para obter inspiração e ideias! Faça o download deste modelo

9. Modelo de gerenciamento de projeto ágil do ClickUp

Modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

Modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp oferece a solução perfeita para equipes que buscam se adaptar rapidamente às necessidades de mudança de seus projetos. Em vez de seguir um cronograma rígido ou permanecer fixo em seu plano inicial, as equipes trabalham juntas em iterações que são constantemente refinadas com base no feedback de todos os membros da equipe. 💬

As equipes também têm a flexibilidade de transferir recursos para onde eles são mais necessários à medida que o projeto avança, permitindo o uso eficiente dos recursos e o direcionamento focado à medida que o projeto evolui.

O modelo vem com quatro visualizações de projeto personalizáveis:

Visão de lista : OrganizarÉpicos ágeis, iniciativas, dívida técnica e histórias de usuários do Agile em uma lista

: OrganizarÉpicos ágeis, iniciativas, dívida técnica e histórias de usuários do Agile em uma lista Visualização do quadro : Use o quadro Kanban de arrastar e soltar para todas as suas tarefas ágeis

: Use o quadro Kanban de arrastar e soltar para todas as suas tarefas ágeis Visualização da carga de trabalho : Monitore a capacidade da sua equipe, identifique gargalos e veja quem está com capacidade insuficiente ou excessiva

: Monitore a capacidade da sua equipe, identifique gargalos e veja quem está com capacidade insuficiente ou excessiva Visualização do mapa mental: Divida todos os aspectos de um roteiro de produto em itens acionáveis Faça o download deste modelo ### 10. Modelo de planejamento de sprint do Excel

via Techno-PM

O modelo do Excel permite que as equipes acompanhem facilmente as tarefas, os marcos e o progresso, para que todos estejam na mesma página. Adicione ou exclua campos, crie cálculos e filtros personalizados e até mesmo acompanhe o progresso de determinados membros em cada estágio do projeto.

Tudo isso facilita para as equipes a identificação rápida de áreas de melhoria e garante que os projetos sejam executados sem problemas. E com a integração do Excel com outros produtos do Office, as equipes podem sincronizar dados sem esforço entre diferentes aplicativos.

Isso permite que as equipes tirem proveito de ferramentas de gerenciamento de projetos sem a necessidade de transferir manualmente os dados entre os aplicativos. Faça o download deste modelo

Ready, Set, Sprint no ClickUp

O ClickUp torna eficiente para as equipes colaborarem, priorizarem e acompanharem o progresso - tudo em uma plataforma centralizada. Mesmo com A poderosa versão gratuita do ClickUp com usuários ilimitados, as equipes podem simplificar e agilizar o processo de Sprint do início ao fim. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para colocar seus projetos e Sprints no caminho certo. Bom planejamento! ✨